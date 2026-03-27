Nata nel 1987 dal sogno di un paio di osti musicologi, Giovanni e Vincenzo - che ben conoscevano il calore e l’energia dei jazz club delle maggiori città del mondo - la Cantina Bentivoglio ha goduto da subito di un successo invidiabile e oggi è considerata un luogo a parte nel panorama delle offerte dei locali bolognesi. Situata nel centro di Bologna, a due passi da piazza Maggiore, è un locale dove la convivialità che esce dai profumi e dai sapori della migliore cucina petroniana tradizionale - dalla mortadella e tigelline calde, ai tortellini in brodo di manzo e gallina; dal brasato di manzo al Sangiovese con purè di patate, alla torta Tenerina al cioccolato fondente con mascarpone - si fonde con la forza aggregante delle note swing del jazz, che qui risuona ogni sera. Se a questo si aggiunge una cantina che offre tutto il calore e l’articolazione di oltre 500 referenze, proposte con competenza ed entusiasmo, ecco un locale davvero speciale e, in qualche misura raro, davvero da non lasciarsi sfuggire.

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