Cantina di Santadi, Valli di Porto Pino Igt Bianco Villa di Chiesa 2023

Il Villa di Chiesa 2023 è un bianco ottenuto da un blend a base di Vermentino e Chardonnay, fermentato in barrique, dove successivamente matura sui suoi lieviti. La versione 2023 profuma di frutta esotica, con tocchi agrumati, burrosi, tostati e speziati. In bocca il sorso è morbido e sapido allo stesso tempo, sviluppandosi continuo e ampio e terminando in un finale persistente dai richiami ancora agrumati e dai ritorni tostati e speziati. La storia della Cantina Santadi nasce ormai oltre sessanta anni fa (era il 1960), dallo slancio di un gruppo di vignaioli pionieri. I primi anni servirono a rodare una macchina complessa con produzione e vendita di solo vino sfuso, mentre le prime bottiglie arrivano sul mercato negli anni Ottanta del secolo scorso. Anni in cui in cantina era in atto uno scarto decisivo nella filosofia produttiva, visto che il gruppo dirigente di allora chiamò il celebre Giacomo Tachis a riorganizzare l’assetto tecnico aziendale. Oggi la Cantina di Santadi - posta nel cuore del Sulcis in provincia di Carbonia-Iglesias, nella zona sud-occidentale dell’isola - è un colosso, almeno per l’economia della Sardegna, e conta su 650 ettari a vigneto da cui arrivano 2.000.000 di bottiglie, distribuite in un ampio portafoglio etichette dalla solida costanza qualitativa e dove non mancano neppure vini di eccellenza assoluta come il Terre Brune, stella del panorama enoico nazionale.

