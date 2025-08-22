02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Vini di WineNews

Cantine Lunae, Doc Colli di Luni Vermentino Numero Chiuso 2021

CANTINE LUNAE, COLLI DI LUNI, VERMENTINO, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Vermentino
Bottiglie prodotte: 2.600
Prezzo allo scaffale: € 39,00
Azienda: Cantine Lvunae
Proprietà: famiglia Bosoni
Enologo: Paolo Bosoni
Territorio: Colli di Luni

Maturato per 18 mesi in legno grande, il Colli di Luni Vermentino Numero Chiuso 2021 si presenta alla vista di colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso i profumi rimandano alla pesca all’albicocca, ai fiori d’acacia e alla vaniglia. In bocca il sorso è pieno e sapido, terminando in un finale piacevolmente ammandorlato. Fu Paolo Bosoni nel 1966 ad avviare la cantina Lunae, che oggi conta su 85 ettari a vigneto - 20 dei quali sono coltivati da piccoli viticoltori di provata fiducia - che contribuiscono ad una produzione complessiva di 450.000 bottiglie. Recente la realizzazione di una nuova e moderna cantina, che conferma l’impegno dei Bosoni nella valorizzazione dei vini “made in Liguria”. Un’azienda di stampo squisitamente familiare quella con sede a Luni, che ha rilanciato e consolidato una zona - quella dei Colli omonimi, posta tra Toscana e Liguria - dalla viticoltura piuttosto antica, ma solo nel recente passato veramente sotto ai riflettori. Zona che sta giovando, soprattutto - e siamo ai giorni nostri - del ritrovato successo tipologico dei vini bianchi. La fama dell’azienda è - quasi inevitabilmente - tutta da ricondurre al Vermentino, anche se non mancano altri vitigni di antica coltivazione (come il Vermentino Nero e la Pollera) e quelli internazionali, in una produzione distribuita in un ricco portafoglio etichette, comprendente anche una quota di vini rossi.

(fp)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: CANTINE LUNAE, COLLI DI LUNI, VERMENTINO

Altri articoli