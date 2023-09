Elena Walch, Doc Alto Adige Bianco Beyond the Clouds 2015

Il Beyond The Clouds è una cuvée in cui si ritrovano tutti i vitigni a bacca bianca coltivati nelle vigne di Elena Walch, con una prevalenza che, nell’uvaggio finale, spetta allo Chardonnay. Dopo la fermentazione il vino resta sui lieviti per 3 mesi per poi passare ad una maturazione di 10 mesi in barrique, prima di affinarsi ulteriormente in un luogo del tutto particolare. Nell’ambito del progetto “argentum bonum Silberstollen”, che coinvolge piccole selezioni dei vini più significativi dell’azienda, anche alcuni lotti di Beyond The Clouds vengono invecchiati nell’ex miniera d’argento Schneeberg in Val Ridanna, al confine con l’Austria, dove passano sette anni in totale oscurità, ad una temperatura di cava costante di 11°C ed un’umidità del 95%. La speciale versione 2015 del Beyond The Clouds così realizzata, profuma di frutta esotica, rosa e leggere nuance tostate. In bocca il vino è corposo, sapido e caratterizzato da un bel gioco fra la fragranza acida e la dolcezza del frutto, terminando con un bel finale dai rimandi fumé. Ormai sono le figlie di Elena Walch, Julia e Karolina, a guidare questa storica azienda di Termeno, capace di imporsi fin dal 1988. 65 ettari allevati a vigneto, popolati in prevalenza dalle varietà locali, con alcune mirate digressioni internazionali e 550.000 bottiglie complessive, sono il risultato di un lavoro che ha messo sempre al primo posto il binomio vitigno-vigneto.

(fp)

