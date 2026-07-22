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LA CURIOSITÀ

Il Cabernet Sauvignon del 1973 di Stag’s Leap Wine Cellars (oggi di Antinori) ancora nella storia

Una bottiglia del vino californiano che vinse il “Judgment of Paris” nel 1976 battuta a 22.500 dollari da Christie’s, quintuplicando la stima
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Il Cabernet Sauvignon del 1973 di Stag’s Leap Wine Cellars (oggi di Antinori)

Ci sono bottiglie di vino che restano nella storia, per un motivo o per l’altro. Tra queste, il leggendario Cabernet Sauvignon del 1973 prodotto da Stag’s Leap Wine Cellars, cantina simbolo della California, fondata dal celeberrimo Warren Winiarski, e dal 2023 al 100% di proprietà di Antinori, tra i nomi più importanti del vino italiano e mondiale. Un vino, il S.L.V. 1973 Cabernet Sauvignon di Stag’s Leap, balzato agli onori delle cronache nel 1976, anno del “Judgment of Paris”, quando, 50 anni fa esatti, a Parigi fu condotta una degustazione alla cieca in cui una giuria di 9 degustatori francesi assaggiò i migliori Cabernet e Chardonnay californiani confrontandoli con alcune delle migliori etichette di Bordeaux e Borgogna, in cui vinsero, a sorpresa, i californiani, con il vino di Stag’s Leap campione assoluto. E oggi, una singola bottiglia di quel vino antologico del 1973 ha segnato un altro record, visto che è stata battuta ad un’asta on line da Christie’s per ben 22.500 dollari, oltre 5 volte la stima minima di aggiudicazione di 4.000 dollari.
Una rivalutazione fortissima, dunque, che ha messo ancora una volta il vino californiano sotto i riflettori, in un’asta, la “Fine & Rare Wines: Featuring The Reserve Cellar and 50th Anniversary Wines Direct From Stag’s Leap Wine Cellars”, dove il top lot assoluto è stato quello da 12 bottiglie di La Tache 1976 del mito di Borgogna, Domaine de la Romanée-Conti. Presente anche il Belpaese, con, tra i lotti migliori, 6 bottiglie di Sassicaia 2004 della Tenuta San Guido a 2.125 dollari, e con 6 bottiglie di Ornellaia 2006 della Tenuta dell’Ornellaia di Frescobaldi a 2.000 dollari, mentre una singola bottiglia di Brunello di Montalcino Riserva 1995 di Soldera Case Basse ha spuntato un’aggiudicazione dei 1.375 dollari.

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