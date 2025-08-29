Il ristorante Imàgo all’Hassler Hotel di Roma - una Stella Michelin - offre una vista sulla capitale che lascia senza fiato, ad anticipare la proposta fine dining dello chef Andrea Antonini. Cucina che strizza l’occhio al mondo senza dimenticare casa, accompagnata da una cantina con 1500 etichette a celebrare il connubio fondamentale tra cibo e vino. Antonini lavora con ingredienti freschissimi e con tecniche ben eseguite, ma anche con gusti decisi e netti. Il menù è diviso in atti: nel primo acetosella, mandorle e mirtilli; piselli e caviale; l'“insalata estiva”; lattuga e gambero viola; cetriolo di mare in salsa verde; zucchine in fiore e manzo crudo; pane, “miele” e burro salato. Nel secondo gli agnolotti di coniglio, carote e zenzero; gli spaghetti, fichi, lavanda e basilico e il “pane burro e parmigiano”. Nel terzo l'astice e mais e l'animella e fiori di sambuco. Nel quarto, la verbena, melone e cetriolo; l'albicocca, mandorla, origano e aceto balsamico, la Clarice, la torta di pesche o “il carrello”.

