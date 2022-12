l Luogo di Aimo e Nadia - Milano

Da trattoria toscana per gli operai nata nel 1962 nella periferia Sud di Milano a meta gourmet, Il Luogo di Aimo e Nadia in sessant’anni di storia ha sempre seguito tre comandamenti: materie prime, territorio e stagionalità. Il ristorante con 2 stelle Michelin, dove Stefania Moroni ha preso il testimone da papà Aimo e mamma Nadia, propone tre menù degustazione e una selezione di vini con oltre 1.200 etichette in un’atmosfera accogliente dove il servizio in sala, guidato da Nicola Dell’Agnolo, pareggia con la maestria degli chef. In cucina Fabio Pisani e Alessandro Negrini reinterpretano i sapori della tradizione, con tecniche che esaltano l’ingrediente, lasciando emergere la cultura del territorio. “L’omaggio a Milano con i tortelli di ossobuco di Fassona e midollo nel suo ristretto allo zafferano sardo e parmigiano” è da sogno, così come gli “Spaghettoni di grano duro Benedetto Cavalieri al cipollotto fresco e peperoncino con filo d’olio e basilico ligure”, il piatto icona creato nel 1965.

