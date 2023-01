Leonardo da Vinci, Toscana Igt Sangiovese Villa da Vinci Da Zio 2021

Il Sangiovese in purezza San Zio è prodotto a Villa da Vinci e rappresenta la franchezza immediata del vitigno principe della Toscana enoica, nella sua declinazione più diretta. Fermentato in acciaio e brevemente macerato sulle bucce, viene successivamente sottoposto ad un breve passaggio in barrique per 4 mesi. La versione 2021 possiede profumi intensi di ciliegia e viola con una leggera sfumatura speziata. In bocca, il sorso è agile e tendenzialmente snello, fragrante nei suoi ritorni fruttati e dal finale chiuso da una bella nota di ciliegia matura. Cantine Leonardo da Vinci rappresentano un piccolo colosso enologico toscano (750 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 4.500.000 bottiglie) e la loro storia è quella di un progetto cooperativo, partito nel 1961 ed arrivato alla sua prima vendemmia nel 1965, alla quale seguì la semplice trasformazione e vendita di vino sfuso. Nel 1971, iniziò anche la commercializzazione diretta di due etichette: un bianco, il “Collebello”, e il Chianti “Leonardo”. Quest’ultimo, tuttora in produzione. Altre tappe rilevanti delle vicende di questa realtà arrivano nel 1988, con l’acquisizione della Fattoria di Montalbano, e, nel 1990, con quella della Cantina di Montalcino. Nel 2012, infine, il passaggio sotto la regia del Gruppo Caviro, il primo produttore di vino in Italia, che ne ha consolidato il peso produttivo e il futuro commerciale.

(fp)

