Mandrarossa, Terre Siciliane Igt Sauvignon Blanc Urra di Mare 2023

L’Urra di Mare 2023, ottenuto da uve Sauvignon in purezza e maturato in acciaio, profuma di agrumi e frutta esotica matura, con rimandi erbacei e floreali. In bocca il sorso è morbido e tendenzialmente avvolgente, dal finale inteso e ben profilato, chiuso da una piacevole nota sapida. Mandrarossa è il brand più importante di Cantine Settesoli - che conta su 2.000 soci, per 6.000 ettari a vigneto e 20.000.000 di bottiglie - per quello che raccoglie i vini più prestigiosi della realtà produttiva con sede a Menfi, parte essenziale di un ampio portafoglio etichette, composto anche dai marchi Settesoli e Inycon, destinati soprattutto alla grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

(fp)

Copyright © 2000/2024