Tedeschi, Docg Valpolicella Classico Superiore La Fabriseria 2017

L’azienda di proprietà della famiglia Tedeschi conta vigne in diverse zone vocate della Valpolicella classica. Proveniente dal Cru “La Fabriseria”, tra i comuni di Sant’Ambrogio e Fumane, il Valpolicella Classico Superiore 2017, affinato in legno grande per 24 mesi, possiede un profilo olfattivo tendenzialmente ricco da cui emergono riconoscimenti di frutta nera matura e pepe. In bocca, il vino è intenso, dal sorso compatto, succoso e dolce, che termina in un finale ancora sul frutto e sulle spezie. La conoscenza approfondita del territorio ha reso questa realtà un riferimento della Valpolicella e le sue etichette sono una sicurezza. In più, nel recente passato, c’è da aggiungere anche un cambio di passo stilistico, verso vini più raffinati e chiaro-scurali, dalla beva più agile. Un risultato che arriva da un lavoro rigoroso che l’azienda con sede a San Pietro in Cariano ha sviluppato intorno ai Cru di proprietà - “Monte Olmi”, “La Fabriseria” e, a Maternigo, “Anfiteatro”, “Bàrila” e “Impervio” - frutto della collaborazione con l’Università di Verona. Lunga è la tradizione produttiva della famiglia Tedeschi, almeno a partire dai primi anni Sessanta del secolo scorso, quando Lorenzo Tedeschi, anche con intuizioni pionieristiche, la fondò. Oggi, i suoi figli, Sabrina Antonietta e Riccardo, continuano a garantire un’eccellenza da primato, con 48 ettari vitati per una produzione di 500.000 bottiglie.

(fp)

