Tenute Monteti, Toscana Igt Rosato TM Rosé 2022

Tenuta Monteti è l’azienda della famiglia Baratta e si trova nei pressi di Capalbio, nel lembo più meridionale della Maremma enoica, luogo suggestivo e arcaico e di appeal ancora intatto. Nel 1998 Paolo Baratta, assieme alla moglie Gemma, decidono di iniziare un progetto enologico nel sud della Toscana e nel 2004 le prime bottiglie aziendali arrivano sul mercato. Dal 2010 a guidare le sorti di questa realtà ci sono la figlia della coppia romana Eva, insieme a suo marito Javier Pedrazzini. Le varietà coltivata sono esclusivamente internazionali e vanno dal Petit Verdot al Cabernet Franc, dal Cabernet Sauvignon al Merlot e Alicante Bouschet. Ovvia la scelta di un approccio produttivo modernista, con le maturazioni dei vini in prevalenza effettuate in legno piccolo di varia età a seconda della tipologia di prodotto. Lo stile delle etichette è ricco e intenso, con sfumature mediterranea che ne amplificano personalità e carattere. Tenuta Monteti conta su 28 ettari vitati per una produzione complessiva di 130.000 bottiglie. Il TM Rosé è nato nel 2014 ed è composto da un uvaggio a base di Merlot e Cabernet Franc. Alla vista la versione 2022 ha colore rosa pallido brillante. I suoi profumi sono delicati e rimandano alla cipria e ai piccoli frutti rossi, con tocchi di pesca appena matura. In bocca, il sorso è agile e leggero, tendenzialmente sapido e dal finale compatto e di nuovo fruttati.

(fp)

