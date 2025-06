Venica, Doc Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2024

Il Collio Sauvignon Blanc Ronco delle Mele 2024 profuma di frutta esotica, erbe aromatiche e sale affumicato. In bocca il sorso è succoso, fragrante e contrastato, dallo sviluppo articolato e dal finale lungo, persistente e sapido. La cantina, con sede a Dolegna del Collio, è condotta da Gianni Venica, dalla moglie Ornella e dai figli Giampaolo e Serena, dopo che Giorgio Venica, fratello di Gianni, ha lasciato l’azienda nel 2023. 40 gli ettari a vigneto - per una produzione complessiva 320.000 - di questa realtà vitivinicola che ha contribuito al successo e allo sviluppo del Collio enoico, tutta immersa in un contesto paesaggistico suggestivo, ad un passo (e non è un modo di dire) dalla Slovenia.

