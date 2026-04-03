Villa Bellini, Docg Amarone della Valpolicella Classico Centenarie 2017

Dagli eredi della famiglia Bellini, questa piccola realtà produttiva, posta a Castelrotto, è passata all’architetta Cecilia Trucchi e a suo marito per poi, nel 2016, arrivare tra i possedimenti della Società Riello Elettronica. La tenuta conta su un brolo di 4 ettari a vigneto, dominato dalla bellezza di Villa Bellini costruita nel XVIII secolo. I vigneti sono allevati con i tradizionali sistemi a pergola ed alberello e comprendono in prevalenza le 4 varietà tipiche della Valpolicella: Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. In parte appassite naturalmente nel fruttaio, fermentate spontaneamente e vinificate secondo i tempi di raccolta, infine affinate in legni a tostatura lieve. Metodologie ad hoc per ogni tipologia che danno vita ad un portafoglio etichette composto dai vini principali delle denominazioni del veronese: Valpolicella (“Teatrino” Classico, “Tirelle” Superiore), Ripasso (“Sottolago”), Amarone (“Centenarie”) e uno spumante Metodo Classico “Blanc de Noir” (ottenuto da Corvina e Corvinone). L’Amarone Classico Centenarie fermenta in tini tronco conici di rovere e poi matura per trenta mesi in legno di varia misura. La versione 2017 profuma di fiori leggermente appassiti, piccoli frutti rossi maturi e confettura di ciliegia con tocchi balsamici e affumicati. In bocca il sorso è intenso, dallo sviluppo ampio, e dal finale persistente, che torna su toni fruttati e tocchi balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2026