Zorzettig, Doc Friuli Colli Orientali Ribolla Gialla 2024

La Ribolla Gialla della linea Zorzettig è vinificata e maturata in acciaio. La versione 2024 possiede colore giallo paglierino luminoso con riflessi verdognoli; al naso i profumi rimandano ai fiori di campo, agli agrumi e alla pera, con tocchi leggermente erbacei a rifinitura. Il sorso è tendenzialmente teso e sapido, dalla vivace verve acida che accompagna anche la persistenza di un finale fragrante e ancora agrumato. L’azienda con sede a Cividale del Friuli, fondata da Giuseppe Zorzettig nel 1986 ed oggi animata da Annalisa e Alessandro Zorzettig, rappresenta un classico esempio dell’abilità e della solidità imprenditoriale del Friuli enoico. Da un lato Annalisa con suo dinamismo, dall’altro Alessandro a guidare con competenza e rigore i vigneti aziendali. Una realtà produttiva, costantemente protagonista specie nel recente passato della denominazione Friuli Colli Orientali, che lavora 120 ettari a vigneto - dove si allevano in prevalenza un mix tra varietà locali e internazionali, quali il Friulano, il Pinot Bianco, lo Chardonnay, il Sauvignon Blanc, il Traminer, la Ribolla Gialla, la Malvasia, il Pignolo, lo Schioppettino e il Refosco - per una produzione complessiva di 900.000 bottiglie, distribuita in un ampio portafoglio etichette incentrato soprattutto sui vini bianchi, dove spiccano, oltre a bottiglie di confortante costanza qualitativa, anche prodotti dall’imbattibile rapporto qualità/prezzo.

(fp)

Copyright © 2000/2026