Gaja tops, with 100 points, then Solaia (Antinori), Masseto and Dal Forno: Veronelli’s best wines

Gaja’s Barbaresco Sorì Tildin 2020, the only 100-point wine, a trio of aces such as Romando dal Forno’s Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2016, Marchesi Antinori’s Solaia 2020 and Masseto’s Masseto 2020 with 99 points, and then a double poker of excellence such as Gaja’s Barbaresco Sorì San Lorenzo 2020, Bruno Giacosa’s Barolo Riserva Falletto Vigna Le Rocche 2017, the 2020 Bolgheri Sassicaia by Tenuta San Guido, the 2020 Bolgheri Superiore Ornellaia by Tenuta dell’Ornellaia, the 2019 Bolgheri Superiore Rosso Dedicato a Walter by Poggio al Tesoro (of the Allegrini group), the 2018 Miticaia Toscana Rosso by Batavigna, the 2020 Monteverro Rosso Toscana by Monteverro, and the 2020 Ornellaia Bianco Toscana, again by Ornellaia: here are the best of the best of the 508 “Super Tre Stelle”, the best wines (with at least 94 points, ed.) according to the “Guida Oro I Vini di Veronelli 2024”, awarded to 508 labels among the 15,786 wines selected.

The presentation, complete with the proclamation of the 10 “Sole” and “Best Tastes 2024”, special awards that, for the first time, will be in tasting open to the public, staged on November 20 (2:30 p.m., in Parma, Sala Pizzetti of the “Paganini Congressi”), the impressive reconversion of the area of the historic Eridania sugar refinery, dedicated to the great Niccolò Paganini and built by architect Renzo Piano, who transformed it into the highest example of industrial architecture, while the guide will be in bookstores from November 21.

The 2024 edition of the historic publication, conceived by Luigi Veronelli - an intellectual, critic and the greatest taster of the 20th century - as a tool for meeting and learning about Italian wines and territories, has chosen to debut in Parma, Italy’s food capital and Unesco Creative City for Gastronomy, thanks in part to the support of the City of Parma (which sponsored the event).

Conducted by Seminario Veronelli editor-in-chief Simonetta Lorigliola, the presentation will feature editors Gigi Brozzoni, Marco Magnoli, Alessandra Piubello and Andrea Alpi and Seminario Veronelli president Angela Maculan: “the important and meticulous work that gives rise to the Veronelli Guide lasts an entire year, as does that of the winemaker. They are two parallel tracks that both aim with dedication at their own fruit. The winemaker works tirelessly for the new vintage of his wine, a witness to his history and toil. The Veronelli Seminar is dedicated to the Guide as a work of enhancement and research of our country’s wine heritage”, comments Angela Maculan.

Focus - The “Super Tre Stelle” of the Guida Oro I Vini di Veronelli 2024

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2021 Les Crêtes

Piemonte

Barbaresco 2020 Gaja

Barbaresco Basarin 2020 Moccagatta

Barbaresco Bric Balin 2020 Moccagatta

Barbaresco Costa Russi 2020 Gaja

Barbaresco Gallina Vursù 2020 La Spinetta

Barbaresco Ovello 2020 Boffa Carlo

Barbaresco Ovello 2020 Cascina Morassino

Barbaresco Rabajà 2019 Giacosa Bruno

Barbaresco Rabajà 2019 Rabajà - Bruno Rocca

Barbaresco Rabajà Riserva 2016 Bera

Barbaresco Riserva Albesani Santo Stefano 2018 Castello di Neive

Barbaresco Riserva Basarin 2016 Angelo Negro

Barbaresco Riserva Basarin 2018 Bera

Barbaresco Riserva Martinenga Camp Gros 2018 Marchesi di Grésy

Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2020 Paitin

Barbaresco Serragrilli 2020 Mura Mura

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2020 Gaja

Barbaresco Sorì Tildin 2020 Gaja

Barbaresco Starderi 2020 Collina Serragrilli

Barbaresco Starderi 2020 Mura Mura

Barbaresco Starderi Vursù 2020 La Spinetta

Barbaresco Valeirano Vursù 2020 La Spinetta

Barbaresco Vanotu 2020 Pelissero

Barbera d’Alba Vigna Vecchia Scarrone 2021 Vietti

Barbera d’Asti Ai Suma 2020 Braida di Giacomo Bologna

Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2020 Braida di Giacomo Bologna

Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2020 Marchesi Alfieri

Barbera d’Asti Superiore Parcella 563 2020 I Parcellari

Barbera d’Asti Superiore Setecàpita 2018 Tenuta Santa Caterina

Barolo Arione 2019 Boglietti Enzo

Barolo Brea Vigna Cà Mia 2019 Brovia

Barolo Bricco delle Viole 2019 G.D. Vajra

Barolo Bricco San Pietro Vigna d’la Roul 2019 Rocche dei Manzoni

Barolo Brunate 2019 Giuseppe Rinaldi

Barolo Bussia Cicala 2019 Aldo Conterno

Barolo Bussia Colonnello 2019 Aldo Conterno

Barolo Bussia Romirasco 2019 Aldo Conterno

Barolo Bussia Vigna Colonnello 2017 Prunotto

Barolo Campè Vursù 2019 La Spinetta

Barolo Cannubi 2019 Brezza Giacomo e Figli dal 1885

Barolo Cannubi 2019 Giacomo Borgogno & Figli

Barolo Cannubi 2019 Pira E. & Figli

Barolo Cannubi 2019 Poderi Luigi Einaudi

Barolo Cannubi Riserva Collezione Rag. Franco Miroglio 2017 Tenuta Carretta

Barolo Case Nere 2019 Boglietti Enzo

Barolo Castelletto Vigna Pressenda 2019 Conterno Fantino

Barolo Cerequio 2019 Boroli

Barolo Cerequio 2019 Vietti

Barolo Cerretta 2019 Baudana Luigi

Barolo Cerretta 2019 Prunotto

Barolo Cerretta 2019 Rosso Giovanni

Barolo Cerretta 2019 Schiavenza

Barolo Falletto Vigna Le Rocche 2019 Giacosa Bruno

Barolo Gabutti 2019 Boasso Franco - Gabutti

Barolo Ginestra 2019 Conterno Paolo

Barolo Ginestra Casa Matè 2019 Grasso Elio

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2019 Clerico Domenico

Barolo Ginestra Vigna del Gris 2019 Conterno Fantino

Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2019 Conterno Fantino

Barolo Lazzarito 2019 Vietti

Barolo Marasco 2019 Martinetti Franco M.

Barolo Marenca 2019 Pira Luigi

Barolo Margheria 2019 Pira Luigi

Barolo Monvigliero 2019 Fratelli Alessandria

Barolo Mosconi Vigna Ped 2019 Conterno Fantino

Barolo Ornato 2019 Palladino

Barolo Ornato 2019 Pio Cesare

Barolo Parafada 2019 Palladino

Barolo Prò 2019 Schiavenza

Barolo Pressenda 2018 Abbona Marziano

Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2017 Cavallotto - Tenuta Bricco Boschis

Barolo Riserva Bussia 2016 Barale Fratelli

Barolo Riserva Bussia 2017 Livia Fontana

Barolo Riserva Bussia Vigna Rocche 2014 Parusso Armando

Barolo Riserva Falletto Vigna Le Rocche 2017 Giacosa Bruno

Barolo Riserva Ginestra 2015 Conterno Paolo

Barolo Riserva Sarmassa Vigna Bricco 2017 Brezza Giacomo e Figli dal 1885

Barolo Riserva Scarrone Vigna Mandorlo 2015 Giacosa Fratelli

Barolo Riserva Vigna Rionda 2017 Massolino - Vigna Rionda

Barolo Riserva Vignarionda 2017 Oddero

Barolo Riserva Vignolo 2017 Cavallotto - Tenuta Bricco Boschis

Barolo Riserva Villero 2016 Sobrero Francesco

Barolo Rocche dell’Annunziata 2019 Ratti

Barolo Rocche di Castiglione 2019 Vietti

Barolo San Rocco 2019 Azelia

Barolo Sorano 2019 Alario Claudio

Barolo Sperss 2019 Gaja

Barolo Tre Tine 2019 Giuseppe Rinaldi

Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2019 Rosso Giovanni

Barolo Vignarionda 2019 Arnaldo Rivera

Barolo Vignarionda 2019 Pira Luigi

Barolo Villero 2019 Boroli

Barolo Villero 2019 Brovia

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Scaldulce 2020 Giacomo Borgogno & Figli

Ghemme Collis Breclemae 2016 Cantalupo

Ghemme Vigna Pelizzane 2016 Torraccia del Piantavigna

Langhe Rosso Long Now 2020 Pelissero

Monleale Rosso Bigolla 2011 Vigneti Massa

Nizza Pomorosso 2020 Coppo

Nizza Riserva Bricco Roche 2017 Tenuta Il Falchetto

Nizza Riserva della Famiglia 2018 Coppo

Roero Riserva Colla 2019 Battaglino Fabrizio

Roero Riserva Renesio 2019 Malvirà

Roero Riserva Sudisfà 2020 Angelo Negro

Roero Riserva Valmaggiore 2020 Cascina Chicco

Lombardia

Franciacorta Brut Cabochon Fuoriserie n° 024 s.a. Monte Rossa

Franciacorta Brut Millesimato Cabochon 2016 Monte Rossa

Franciacorta Brut Millesimato Teatro alla Scala 2018 Bellavista

Franciacorta Brut Nature Cabochon Doppiozero 2018 Monte Rossa

Franciacorta Brut Riserva Casa delle Colonne 2014 Freccianera Fratelli Berlucchi

Franciacorta Dosage Zéro Riserva Annamaria Clementi 2014 Ca’ del Bosco

Franciacorta Extra Brut Millesimato Comarì del Salem 2016 Uberti

Franciacorta Extra Brut Pas Operé 2017 Bellavista

Franciacorta Pas Dosé Riserva 2009 Mosnel

Franciacorta Riserva Dosaggio Zero Vittorio Moretti 2016 Bellavista

Maurizio Zanella Sebino Rosso 2019 Ca’ del Bosco

N°1 - Numero Uno Alpi Retiche Rosso 2019 Plozza Vini

Sforzato di Valtellina Blackedition 2018 Plozza Vini

Sforzato di Valtellina Il Monastero 2019 Triacca

Sforzato di Valtellina San Domenico 2018 Triacca

Sforzato di Valtellina Vino Sbagliato 2021 Dirupi

Sfursat di Valtellina Fruttaio Cà Rizzieri 2019 Rainoldi

SommoClivo 2015 Torre San Quirico

Alto Adige

Alto Adige Bianco pius 2018 San Michele piano

Alto Adige Bianco NaMa 2019 Nals Margreid

Alto Adige Bianco Riserva LR 2019 Colterenzio

Alto Adige Chardonnay Lafóa 2021 Colterenzio

Alto Adige Chardonnay Riserva Freienfeld 2020 Kurtatsch

Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2020 Tramin

Alto Adige Chardonnay Riserva Vigna Au 2019 Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof

Alto Adige Chardonnay Riserva Vigna Castel Rinerg 2020 Elena Walch

Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2021 Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Spätlese Epokale 2016 Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Terminum 2021 Tramin

Alto Adige Lagrein Riserva Taber 2021 Bolzano

Alto Adige Lagrein Roblinus De Waldgries 2018 Ansitz Waldgries

Alto Adige Merlot Cabernet Sauvignon Iugum 2018 Dipoli Peter

Alto Adige Moscato Giallo Passito Baronesse 2021 Nals Margreid

Alto Adige Moscato Giallo Passito Vinalia 2021 Bolzano

Alto Adige Pinot Bianco Riserva V Years 2017 Merano

Alto Adige Pinot Nero Mason di Mason 2020 Manincor

Alto Adige Pinot Noir Riserva Curlan 2020 Girlan

Alto Adige Pinot Noir Riserva The Wine Collection 2019 San Michele piano

Alto Adige Pinot Noir Riserva Trattmann 2020 Girlan

Alto Adige Pinot Noir Riserva Vigna Ganger 2019 Girlan

Alto Adige Sauvignon Blanc Riserva Renaissance 2020 Gump Hof - Markus Prackwieser

Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2019 San Michele piano

Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2020 Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2010 Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Riserva Vorberg 2020 Terlano

Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2021 Terlano

Le Petit 2019 Manincor

Manna Vigneti delle Dolomiti Bianco 2021 Franz Haas

Sissi Passito Mitterberg Bianco 2019 Merano

Trentino

San Leonardo Vigneti delle Dolomiti 2018 San Leonardo

Trentino Vino Santo Emblemi d’Amor 2008 Poli Giovanni

Trento Brut Riserva del Fondatore6 2012 Letrari

Trento Brut Riserva Millesimato Rare Vintage Madame Martis 2013 Maso Martis

Trento Dosaggio Zero Riserva Masetto Privé 2013 Endrizzi

Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2012 Ferrari Fratelli Lunelli

Trento Extra Brut Riserva Perlé Nero 2016 Ferrari Fratelli Lunelli

Trento Extra Brut Rosé Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2012 Ferrari Fratelli Lunelli

Veneto

Amarone della Valpolicella Ansari 2019 Tedeschi

Amarone della Valpolicella Classico 2019 Allegrini

Amarone della Valpolicella Classico 2013 Bertani

Amarone della Valpolicella Classico 2018 Bussola Tommaso

Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2019 Accordini Stefano

Amarone della Valpolicella Classico Ambrosan Riserva 2015 Nicolis

Amarone della Valpolicella Classico Castel 2017 Roberto Mazzi e Figli

Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso 2019 Buglioni

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2012 Le Ragose

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013 Vigneti di Ettore

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Bosan 2015 Cesari

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Campo Inferi 2017 Brunelli

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Citel Monte Olmi 2017 Tedeschi

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Caterina Zardini 2018 Campagnola

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Corte Brà 2016 Sartori di Verona

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Costasera 2017 Masi Agricola

Amarone della Valpolicella Classico Riserva La Fabriseria 2016 Tedeschi

Amarone della Valpolicella Classico Riserva la Mattonara 2009 Zýmè

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Marta Galli 2012 Le Ragose

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Mater 2017 Domìni Veneti

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Pergole Vece 2018 Le Salette

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Sergio Zenato 2017 Zenato

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Vigneto Il Fornetto 2016 Accordini Stefano

Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2019 Speri Viticoltori

Amarone della Valpolicella Classico Vaio Armaron 2016 Serego Alighieri

Amarone della Valpolicella Classico Villa Rizzardi Riserva 2016 Guerrieri Rizzardi

Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2018 Pasqua Vigneti e Cantine

Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2016 Dal Forno Romano

Bianco di Ornella Dolce Veneto 2019 Ornella Molon Traverso

Breganze Rosso di Rosso 2018 Diesel Farm

Breganze Rosso di Rosso Icon 2017 Diesel Farm

Breganze Torcolato 2021 Maculan

Colli di Conegliano Refrontolo Stèfen 1624 2018 De Stefani

Fratta Rosso Veneto 2018 Maculan

Harlequin Rosso Veneto 2015 Zýmè

I Citelli Passito Veneto 2022 Anselmi

Kairos Rosso Veneto 2019 Zýmè

La Poja Corvina Veronese 2018 Allegrini

Osar Oseleta Rosso Verona 2016 Masi Agricola

Oseleta Provincia di Verona 2015 Zýmè

Piave Malanotte 2015 Ornella Molon Traverso

Recioto della Valpolicella Classico La Roggia 2020 Speri Viticoltori

Recioto di Soave Classico Le Colombare 2018 Pieropan

Recioto di Soave Classico Renobilis 2016 Gini

Soave Classico Calvarino 2021 Pieropan

Soave Classico Foscarino 2021 Inama

Soave Classico Foscarino Grande Cuvée I Palchi 2020 Inama

Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2016 Dal Forno Romano

Venissa Dorona Veneto 2018 Venissa

Friuli Venezia Giulia

Arbis Blanc Venezia Giulia Bianco 2020 Borgo San Daniele

Collio Malvasia 2019 Podversic Damijan

Collio Ribolla Gialla Riserva 2019 Primosic

Dut’Un Venezia Giulia Bianco 2020 Vie di Romans

Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2021 Vie di Romans

Friuli Isonzo Chardonnay Ciampagnis 2021 Vie di Romans

Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2021 Vie di Romans

Rosazzo Terre Alte 2020 Livio Felluga

Emilia Romagna

Romagna Albana Passito Riserva AR Selections des Grains Nobles 2018 Zerbina

Romagna Albana Passito Scacco Matto 2020 Zerbina

Romagna Sangiovese Bertinoro Riserva Vigna Colecchio 2019 Bissoni

Romagna Sangiovese Mantignano 2015 Il Pratello

Romagna Sangiovese Marzeno Riserva Monografia /3 2018 Zerbina

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2021 Noelia Ricci

Romagna Sangiovese Predappio Riserva Raggio Brusa 2020 Condé

Toscana

Auritea Cabernet Franc Costa Toscana 2018 Tenute Lunelli - Tenuta Podernovo

Bolgheri Bianco Criseo 2021 Guado al Melo

Bolgheri Camarcanda 2020 Ca’ Marcanda

Bolgheri Rosso Cont’Ugo 2021 Tenuta Guado al Tasso

Bolgheri Rosso Superiore 2020 Castello di Bolgheri

Bolgheri Rosso Superiore Arnione 2020 Campo alla Sughera

Bolgheri Rosso Superiore Baia al Vento Tenuta Campo al Mare 2020 Folonari

Bolgheri Rosso Superiore Caccia al Piano 2020 Caccia al Piano

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2020 Grattamacco

Bolgheri Sassicaia 2020 Tenuta San Guido

Bolgheri Superiore Argentiera 2020 Argentiera

Bolgheri Superiore Casa di Terra 2020 Casa di Terra

Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2020 Tenuta Guado al Tasso

Bolgheri Superiore Ornellaia 2020 Ornellaia

Bolgheri Superiore Poggiomatto 2020 Micheletti

Bolgheri Superiore Rosso Atis 2020 Guado al Melo

Bolgheri Superiore Rosso Dedicato a Walter 2019 Poggio al Tesoro

Bolgheri Superiore Rosso Donne Fittipaldi 2020 Donne Fittipaldi

Bolgheri Superiore Rosso Sondraia 2020 Poggio al Tesoro

Boscobruno Pinot Nero Toscana 2021 Vallepicciola

Brancaia Il Blu Rosso Toscana 2020 Brancaia

Brunello di Montalcino 2018 Carpineto

Brunello di Montalcino 2018 Il Marroneto

Brunello di Montalcino 2018 Il Poggione

Brunello di Montalcino 2018 Le Macioche

Brunello di Montalcino 2018 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino 2018 Roberto Cipresso

Brunello di Montalcino Campo del Drago 2018 Castiglion del Bosco

Brunello di Montalcino Filo di Seta 2018 Castello Romitorio

Brunello di Montalcino Fiore di No 2018 La Fiorita

Brunello di Montalcino La Pieve 2018 La Gerla

Brunello di Montalcino Luce 2018 Tenuta Luce

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2018 Il Marroneto

Brunello di Montalcino Manachiara 2018 Tenute Silvio Nardi

Brunello di Montalcino Montosoli 2018 Altesino

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2018 Camigliano

Brunello di Montalcino Riserva 2017 Altesino

Brunello di Montalcino Riserva Duelecci Ovest 2017 Tenuta di Sesta

Brunello di Montalcino Riserva Il Divasco 2016 La Rasina

Brunello di Montalcino Riserva Poggio Abate 2017 La Poderina

Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento 2016 Col d’Orcia

Brunello di Montalcino Riserva Ripe al Convento di Castelgiocondo 2017 Frescobaldi

Brunello di Montalcino Salvioni 2018 La Cerbaiola

Brunello di Montalcino Sugarille 2018 Pieve Santa Restituta

Brunello di Montalcino Tenuta La Fuga 2018 Folonari

Brunello di Montalcino Ugolaia 2017 Lisini

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2018 Argiano

Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2018 Mastrojanni

Brunello di Montalcino Vignavecchia 2018 San Polo

Brunello di Montalcino Voliero 2018 Uccelliera

Cabraia Toscana Rosso 2019 Gualdo del Re

Cabreo Il Borgo Tenute del Cabreo Toscana Rosso 2020 Folonari

Campo alla Sughera Rosso Toscana 2019 Campo alla Sughera

Campora Toscana Rosso 2016 Falchini

Cannelle Solare Toscana Rosso 2018 Cannelle

Carmignano Riserva Grumarello 2019 Tenuta di Artimino

Carmignano Riserva Il Circo Rosso 2020 Fabrizio Pratesi

Carmignano Riserva Montalbiolo 2019 Ambra

Carmignano Riserva Piaggia 2020 Piaggia

Carmignano Riserva Trefiano Vittorio Contini Bonacossi 2018 Cezzana

Carmignano Villa di Cezzana 10 Anni 2013 Cezzana

Cepparello Rosso Toscana 2020 Isole e Olena

Chianti Classico Gran Selezione 2020 Brancaia

Chianti Classico Gran Selezione Badia a Passignano 2020 Marchesi Antinori

Chianti Classico Gran Selezione Berardenga Colonia 2020 Fèlsina

Chianti Classico Gran Selezione Castello Fonterutoli 2020 Castello di Fonterutoli

Chianti Classico Gran Selezione Cellole 2019 San Fabiano Calcinaia

Chianti Classico Gran Selezione CeniPrimo 2020 Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2020 Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2019 Castello di Volpaia

Chianti Classico Gran Selezione La Prima 2019 Castello Vicchiomaggio

Chianti Classico Gran Selezione Lina 2019 Vallepicciola

Chianti Classico Gran Selezione Roncicone 2020 Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2019 Rocca delle Macìe

Chianti Classico Gran Selezione Vicoregio 36 2020 Castello di Fonterutoli

Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2020 Fontodi

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Grospoli 2020 Lamole di Lamole

Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Il Poggio 2018 Castello di Monsanto

Chianti Classico Gran Selezione Vigneto San Marcellino 2018 Rocca di Montegrossi

Chianti Rufina Riserva Nipozzano Vecchie Viti 2020 Frescobaldi

Chianti Rufina Riserva TerraeElectae Poggio Diamante 2019 Marchesi Gondi - Tenuta Bossi

Cortona Syrah Cuculaia 2019 Fabrizio Dionisio

Cortona Vin Santo 2008 Leuta

Degeres Bianco Toscana 2019 Montepepe

Duemani Cabernet Franc Costa Toscana Rosso 2020 Duemani

Dulcamara Rosso Costa Toscana 2020 I Giusti & Zanza Vigneti

Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale 2020 Fontodi

Fontalloro Sangiovese Toscana 2020 Fèlsina

FSM Rosso Toscana 2019 Castello Vicchiomaggio

Gabbro Rosso Costa Toscana 2021 Montepeloso

Ghiaie della Furba Rosso Toscana 2019 Cezzana

Giusto di Notri Rosso Toscana 2020 Tua Rita

Guardiavigna Orniello Rosso Toscana 2019 Podere Forte

Hide Syrah Costa Toscana 2020 Bulichella

I Fiori Blu Cabernet Sauvignon Rosso Toscana 2018 Sant’Agnese

I Sassi di Lolocco Rosso Toscana 2020 Fabrizio Pratesi

I Sodi di San Niccolò Toscana 2019 Castellare di Castellina

Il Borro Rosso Toscana 2019 Il Borro

Il Caberlot Toscana 2020 Il Carnasciale

Il Carbonaione Alta Valle della Greve 2020 Poggio Scalette

Il Pareto Tenuta di Nozzole Toscana

Rosso 2019 Folonari

I’Rennero Merlot Costa Toscana 2020 Gualdo del Re

Jassarte Toscana Rosso 2020 Guado al Melo

La Pineta Rosso Toscana 2021 Podere Monastero

Lamaione Rosso Toscana 2018 Frescobaldi

Le Pupille Syrah Toscana 2019 Fattoria Le Pupille

Lienà Cabernet Franc Rosso Toscana 2020 Chipini

Luce Rosso Toscana 2020 Tenuta Luce

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2020 Rocca di Frassinello

Maremma Toscana Poggio alle Nane 2021 Le Mortelle

Maremma Toscana Rosso Nectar Dei 2020 Nittardi

Maremma Toscana San Germano 2019 Rocca di Frassinello

Massetino Toscana 2021 Masseto

Masseto Toscana 2020 Masseto

Messorio Rosso Toscana 2020 Le Macchiole

Miglioré Rosso Toscana 2019 Vallepicciola

Miticaia Toscana Rosso 2018 Batavigna

Modus Primo Toscana 2019 Ruffino

Monteverro Chardonnay Toscana 2020 Monteverro

Monteverro Rosso Toscana 2020 Monteverro

Mordese Cabernet Franc Toscana 2020 Vallepicciola

Mormoreto Rosso Toscana 2020 Frescobaldi

Orcia Sangiovese Petrucci Anfiteatro 2018 Podere Forte

Orcia Sangiovese Petrucci Melo 2018 Podere Forte

Oreno Rosso Toscana 2021 Tenuta Sette Ponti

Orma Rosso Toscana 2021 Orma

Ornellaia Bianco Toscana 2020 Ornellaia

Oro Bianco Chardonnay Toscana 2020 Cannelle

Paléo Rosso Toscana 2020 Le Macchiole

Paterno II Toscana 2020 Paradiso

Percarlo Sangiovese Toscana 2019 San Giusto a Rentennano

Petit Manseng Passito Costa Toscana 2020 Terenzi

Philip Toscana 2020 Castello di Fonterutoli

Piantonaia Alta Valle della Greve 2020 Poggio Scalette

Pietrose Toscana Rosso 2019 Talosa

Poggio de’ Colli Cabernet Franc Toscana 2020 Piaggia

Pomino Spumante Brut Rosé Millesimato Leonia 2018 Frescobaldi

Prima Pietra Rosso Toscana 2020 Prima Pietra

Ridolfo Toscana Rosso 2017 Rocca di Montegrossi

Saffredi Toscana Rosso 2020 Fattoria Le Pupille

Sancaba Pinot Nero Toscana 2021 Sancaba

Saio Rosso Toscana 2020 Podere Saio

Sassin’ Oro Syrah Costa Toscana 2020 Monte Solaio

Scrio Rosso Toscana 2020 Le Macchiole

Siepi Toscana Rosso 2020 Castello di Fonterutoli

Solaia Toscana 2020 Marchesi Antinori

Solengo Toscana Rosso 2020 Argiano

Suisassi Syrah Costa Toscana Rosso 2020 Duemani

Suvereto Rosso Montecristo 2020 Bulichella

Tenuta di Trinoro Rosso Toscana 2020 Tenuta di Trinoro

Tignanello Toscana 2020 Marchesi Antinori

Tinata Monteverro Rosso Toscana 2020 Monteverro

Tyrsinoi Cabernet Franc Toscana 2020 I Tirreni

Val d’Arno di Sopra Merlot Vigna Galatrona 2020 Petrolo

Vigorello Toscana Rosso 2019 San Felice

Vin San Giusto Toscana Bianco Passito 2015 San Giusto a Rentennano

Vin Santo del Chianti Classico 2015 Fèlsina

Vin Santo del Chianti Classico 2013 Fontodi

Vin Santo del Chianti Classico 2012 Rocca di Montegrossi

Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2008 Badia a Coltibuono

Vin Santo del Chianti Classico San Niccolò 2017 Castellare di Castellina

Vin Santo di Carmignano Riserva 2015 Cezzana

Vino Nobile di Montepulciano Antica Chiusina 2019 Fattoria del Cerro

Vino Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2019 Poliziano

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Bossona 2018 Dei

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Sotto Casa 2019 Boscarelli

VV Vigna Vecchia Toscana 2019 Montecalvi

Marche

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva Villa Bucci 2020 Bucci

Chaos Marche Rosso 2020 Le Terrazze

Conero Riserva Campo San Giorgio 2019 Umani Ronchi

Conero Riserva Sassi Neri 2019 Le Terrazze

Kupra Marche Rosso 2020 Oasi degli Angeli

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2020 Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2021 Sartarelli

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito Lina 2021 Santa Barbara

Umbria

Montefalco Sagrantino Arquata 2016 Adanti

Montefalco Sagrantino Campo alla Cerqua 2019 Tabarrini

Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2019 Tabarrini

Montefalco Sagrantino Colle Grimaldesco 2019 Tabarrini

Montefalco Sagrantino Collepiano 2019 Arnaldo Crai

Montefalco Sagrantino Medeo 2019 Romanelli

Montiano Lazio Rosso 2020 Famiglia Cotarella

Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2020 Palazzone

Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2019 Lungarotti

Lazio

Habemus Etichetta Rossa Lazio Rosso 2020 San Giovenale

I Quattro Mori Lazio Rosso 2018 Castel de Paolis

Mater Matuta Lazio Rosso 2019 Casale del Giglio

Roma Rosso Riserva 2020 Poggio Le Volpi

Abruzzo

Clematis Passito Rosso Colline Pescaresi 2017 Zaccagnini

Montepulciano d’Abruzzo Ottobre Rosso 2021 Tenuta I Fauri

Montepulciano d’Abruzzo Riserva Mazzamurello 2020 Torre dei Beati

Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Riserva Bellovedere 2020 La Valentina

Trebbiano d’Abruzzo 2021 Emidio Pepe

Trebbiano d’Abruzzo 2019 Valentini

Trebbiano d’Abruzzo Santa Maria dell’Arco 2018 Faraone

Trebbiano d’Abruzzo Superiore Fonte Raviliano 2021 De Angelis Corvi

Campania

Aglianico del Taburno Riserva Vigna Cataratte 2018 Fontanavecchia

Campi Flegrei Falanghina 2021 Contrada Salandra

Campi Flegrei Falanghina Cruna del Lago 2021 La Sibilla

Campi Flegrei Falanghina Vigna Astroni 2019 Cantine Astroni

Cilento Aglianico Riserva Proclamo 2015 Marino

Costa d’Amalfi Furore Bianco 2022 Cuomo Marisa

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2022 Cuomo Marisa

Costa d’Amalfi Furore Rosso 2022 Cuomo Marisa

Fiano di Avellino 2021 Rocca del Principe

Fiano di Avellino Aipierti 2022 Traerte - Vadierti

Fiano di Avellino Alimata 2021 Villa Raiano

Fiano di Avellino Exultet 2022 Quintodecimo

Fiano di Avellino Riserva Pietramara Etichetta Bianca 2020 I Favati

Fiano di Avellino Riserva Serriano 2021 Torricino

Fiano di Avellino Riserva Stilèma 2019 Mastroberardino

Fiano di Avellino Riserva Vigna della Congregazione 2021 Villa Diamante

Fuori Limite Le Vecchie Vigne Campania Greco 2020 Traerte - Vadierti

Greco di Tufo Ponte dei Santi 2021 Villa Raiano

Greco di Tufo Riserva Torrefavale 2021 Cantine dell’Angelo

Greco di Tufo Tornante 2022 Traerte - Vadierti

Greco di Tufo Vigna Cicogna 2022 Benito Ferrara dal 1860

Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2021 Quintodecimo

Sogno di Rivolta Beneventano Bianco 2020 La Rivolta

Taurasi Coste 2016 Cantine Lonardo

Taurasi Riserva 2017 Villa Raiano

Taurasi Riserva Radici 2017 Mastroberardino

Taurasi Riserva Terzotratto Etichetta Bianca 2017 I Favati

Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2019 Antonio Caggiano

Taurasi Vigna Quattro Confini 2019 Benito Ferrara dal 1860

Basilicata

Aglianico del Vulture Il Sigillo 2017 Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture La Firma 2018 Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nocte 2019 Terra dei Re

Aglianico del Vulture Ròinos 2021 Eubea

Aglianico del Vulture Superiore Don Anselmo 2018 Paternoster

Aglianico del Vulture Titolo Classico 2021 Elena Fucci

Puglia

Castel del Monte Nero di Troia Riserva Ottagono 2018 Torrevento

Diciotto Primitivo Salento 2021 Schola Sarmenti

Dodecolis Salento Primitivo 2019 Attanasio Luca

ES Salento Primitivo 2021 Fino Gianfranco

Gioia del Colle Primitivo Chakra Rosso 2020 Giovanni Aiello

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2020 Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Piscine delle Monache 2021 Cantine Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 17 Vigneto Montevella 2020 Polvanera

Nardò Rosso Danze della Contessa Barricato 2020 Bonsegna Alessandro

Primitivo di Manduria Chiodi di Garofano 2020 Antico Palmento

Primitivo di Manduria Riserva Acini Spargoli 2018 Antico Palmento

Calabria

Terre di Cosenza Colline del Crati Magliocco Riserva Vigna Savuco 2018 Serracavallo

Sicilia

Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2015 Valle dell’Acate

Contrada G Terre Siciliane 2021 Passopisciaro

Contrada P Terre Siciliane 2021 Passopisciaro

Contrada S Terre Siciliane 2021 Passopisciaro

Etna Bianco Arcurìa 2021 Graci

Etna Bianco Superiore Contrada Villagrande 2019 Barone di Villagrande

Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2018 Benanti

Etna Rosso Archineri 2021 Pietradolce

Etna Rosso Arcurìa 2021 Graci

Etna Rosso Barbagalli 2020 Pietradolce

Etna Rosso Calderara 2020 Calcagno

Etna Rosso Calderara Sottana 2021 Russo Girolamo

Etna Rosso Contrada Sciaranuova V.V. Tenuta Tascante 2019 Tasca d’Almerita

Etna Rosso Riserva Contrada Zottorinotto 2019 Cottanera

Etna Rosso Riserva Rovittello Particella No. 341 Alberello Centenario 2017 Benanti

Etna Rosso Riserva Serra della Contessa Particella No. 587 Alberello Centenario 2017 Benanti

Etna Rosso San Lorenzo 2021 Russo Girolamo

Faro 2021 Le Casematte

Faro Palari 2018 Palari

Malvasia delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2020 Hauner Carlo

Occhio di Terra Malvasia Salina 2022 Caravaglio Antonino

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2020 Donnafugata

Scampato Salina Rosso 2020 Caravaglio Antonino

Sicilia Contea di Sclafani Rosso del Conte Tenuta Regaleali 2018 Tasca d’Almerita

Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2019 Feudo Montoni

Sole dei Padri Terre Siciliane 2012 Spadafora dei Principi di Spadafora

Sardegna

Angialis Isola dei Nuraghi 2018 Argiolas

Carignano del Sulcis Passito Forterosso 2021 Cantina Mesa

Carignano del Sulcis Riserva Diavolo Cervo 2020 Mulleri

Carignano del Sulcis Riserva Is Solinas 2020 Argiolas

Carignano del Sulcis Superiore Arruga 2020 Sardus Pater

Carignano del Sulcis Superiore Gavino 2020 Cantina Mesa

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2019 Santadi

Santigaìni Isola dei Nuraghi Bianco 2020 Cichera

Shardana Valli di Porto Pino Rosso 2019 Santadi

Turriga Isola dei Nuraghi 2019 Argiolas

Vermentino di Sardegna Cerdeña 2020 Argiolas

VT Isola dei Nuraghi Bianco 2021 Cichera

