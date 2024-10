“Slow Wine 2025,” the Guide that doesn’t review those who use chemical herbicides

To Planeta, star of the wine of Sicily, the award for “ hospitality in the winery”, to Mirella Civitelli and Giulio Salvioni of the Tuscan winery La Cerbaiola, among the signatures of Brunello di Montalcino, the “career” award; again, to Luca Amerio, of the Piedmontese winery Tenuta il Nespolo in Moasca, the award for “Young Winemaker”, while the award for “sustainable viticulture” goes to I Cacciagalli of Teano. The “new entry of the year” award, on the other hand, goes to the Campolavico winery in Genzano di Roma, while the award for “soil vitality” goes to the Aosta Valley winery of Les Granges, in Nus, and the “ Slow Wine Coalition to solidarity” award goes to the Emilian winery Bergianti Vino - Terre Vive in Carpi: these are the “Slow Wine 2025 special awards”, guide no. 15 by Slow Food Editore, edited by Giancarlo Gariglio, presented today in Milan (Superstudio Maxi), with tastings of 500 wineries (with the participation of producers) and 950 labels of the realities in the guide.

A guide that lists wineries and wines, but also gives a clear message, which tells of a choice of field: not to review companies that use chemical weedkillers, with a view to “prod the sector towards an essential ecological transition to which we are all called to commit ourselves, and of which the sector can and must become a promoter”. The philosophy is the basis of Slow Wine 2025, with hundreds of wines awarded in various capacities (such as “Top Wine”, to wines excellent in organoleptic terms, “Top Wine and Slow Wine” for those that in addition to quality condense in the glass characters linked to territory history and environment) of the wineries marked with the “Chiocciola” (awarded to wineries for the way they interpret organoleptic, territorial and environmental values in tune with Slow Food’s philosophy, associated with an excellent quality of the proposal), but also with the bottle for the widespread quality of the wines, and with the coin, which rewards value for money.

“We wanted not to review companies that use chemical weed control. A courageous and strongly political choice”, explains Federico Varazi, Slow Food Italy vice president, ”in line with what Slow Food has long advocated in defense of a sustainable approach to viticulture. A choice that aligns the projects around the values of the Manifesto of Good, Clean and Fair Wine, such as the Slow Wine Coalition and the Slow Wine Fair (to be held at BolognaFiere from February 23 to 25, 2025, at the same time, by a precise strategic choice of the Bologna fair, with Sana Food, ed.) Today, Slow Food speaks about wine with one voice, to focus on viticulture as a tool for soil protection and biodiversity. Which bans synthetic chemicals and values those who adopt production methods that respect natural cycles and safeguard resources such as water, soil, organic matter and air. That respects the environment, the health of consumers and the beauty of the landscape. For a future that starts with our choices”. Along these lines, Giancarlo Gariglio, editor of the Slow Wine guide, who, regarding the critics of those who claim it is a mistake not to use synthetic chemistry in the rows, points out, “several oenologists and some producers have recently made statements heavily against organic cultivation, criticizing the results and questioning the protocols. I think these are simplistic statements that do not highlight the main problem: too much has been planted and also in areas that are not suited. It is precisely this tendency that forces the use of synthetic products to defend against fungal diseases, while in territories more suited to viticulture the results of organic are much more comforting. Therefore, it is fairer to say that if an industrial and productivist model of grape growing is proposed then organic is not recommended, on the contrary if one prefers to produce high quality and artisanal wines then copper and sulfur, combined with precision agronomy, are outstanding products. Since wine is not an essential product for human life, I would say it is definitely better if we make it more carefully, better and with less environmental impact, and do not plant grapes everywhere just for mere financial speculation, only to find ourselves later saying that organic does not work”.

Concepts expressed by the wines in the guide (25,700 wines tasted, 1,185 wineries that practice certified organic/biodynamic agriculture or are in conversion, 144 new wineries in the guide, 245 Chiocciole, the good, clean and fair wineries, 183 Bottiglie, the wineries whose wines express excellent organoleptic quality, 59 Monete, the wineries whose wines are excellent value for money, 177 Slow Drinking Places, 277 videos of winery visits viewable through QR Code, 448 wineries offering hospitality and 488 wineries offering dining, the salient numbers), which bring the concept of “good, clean and fair” that guides Slow Food’s actions into the vineyard, bottle and glass.

Focus - Wineries with the “Chiocciola” awarded by Slow Wine 2025

Abruzzo

Agricola Cirelli

de Fermo

Emidio Pepe

Podere San Biagio

Praesidium

Rabasco

Tenuta Terraviva

Torre dei Beati

Valentini

Alto Adige / Südtirol

Alois Lageder

Dornach - Patrick Uccelli

Garlider - Christian Kerschbaumer

In Der Eben - Urban Plattner

Kuenhof - Peter Pliger

Manincor

Nusserhof

Pranzegg - Martin Gojer

Thomas Niedermayr

Unterortl - Castel Juval

Basilicata

Cantine del Notaio

Elena Fucci

Grifalco

Musto Carmelitano

Calabria

‘A Vita

Sergio Arcuri

Campania

Agnanum

Cantine dell’Angelo

Cantine Matrone

Ciro Picariello

Contrada Salandra

Fontanavecchia

Giovanni Iannucci

I Cacciagalli

La Sibilla

Luigi Maffini

Luigi Tecce

Pietracupa

Rocca del Principe

Tenuta San Francesco

Emilia-Romagna

Bergianti Vino - Terre Vive

Camillo Donati

Fattoria Alessandro Nicolucci

Gradizzolo - Ognibene

La Tosa

Marta Valpiani

Orsi - Vigneto San Vito

Paolo Francesconi

Podere Cipolla - Denny Bini

Vigne dei Boschi

Villa Papiano

Villa Venti

Vittorio Graziano

Friuli-Venezia Giulia e Slovenia

Borgo San Daniele

Burja

Damijan Podversic

Edi Keber

Gravner

Guerila

I Clivi

Klabjan

Kristian Keber

La Castellada

Le Due Terre

Mlečnik

Ronco del Gnemiz

Ronco Severo

Roncùs

Simon di Brazzan

Skerk

Skerlj

Vignai da Duline

Zidarich

Lazio

Casale della Ioria

Damiano Ciolli

Marco Antonelli

Marco Carpineti

Liguria

Cascina delle Terre Rosse

Maria Donata Bianchi

Possa

Santa Caterina

Terre Bianche

Walter De Battè

Lombardia

Agnes

Arpepe

Barone Pizzini

Calatroni

Corte Fusia

Dirupi

Fay

La Costa

Picchioni Andrea

Togni Rebaioli

Marche

Andrea Felici

Aurora

Collestefano

Edoardo Dottori

Fattoria San Lorenzo

La Staffa

Le Caniette

Maria Letizia Allevi

Pantaleone

Pievalta

Poderi Mattioli

Valter Mattoni

Villa Bucci

Molise

Agricolavinica

Piemonte

460 Casina Bric

Alberto Oggero

Alessandria Fratelli

Anna Maria Abbona

Benito Favaro

Carussin

Cascina Corte

Cascina delle Rose

Cascina Fontana

Cascina Fornace

Cascina Roccalini

Cascina San Michele - Marco Minnucci

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis

Cogno

E. Pira & Figli - Chiara Boschis

Ezio Cerruti

Ferdinando Principiano

Fiorenzo Nada

G.D. Vajra

Giovanni Almondo

Giuseppe Rinaldi

Iuli

Le Piane

Luigi Spertino

Mossio Fratelli

Odilio Antoniotti

Oltretorrente

Paitin

Piero Busso

Roagna

San Fereolo

Serafino Rivella

Sottimano

Tenuta Migliavacca

Trediberri

Valfaccenda

Vigneti Massa

Puglia

Antica Enotria

Cantine Bonsegna

d’Araprì

Garofano

Giancarlo Ceci

Gianfranco Fino

L’Archetipo

Morella

Paolo Petrilli

Pietraventosa

Plantamura

Sardegna

Deperu Holler

G. Battista Columbu

Giuseppe Sedilesu

Pusole

Schirru

Sicilia

Arianna Occhipinti

Barraco

Bonavita

Calcagno

Cantine Barbera

Castellucci Miano

Centopassi

Cos

Ferrandes

Frank Cornelissen

I Vigneri

Marabino

Marco De Bartoli

Tenuta delle Terre Nere

Valdibella

Vite ad Ovest

Toscana

Ampeleia

Antonio Camillo

Avignonesi

Badia a Coltibuono

Baricci

Caiarossa

Caparsa

Cappellasantandrea

Castello dei Rampolla

Col d’Orcia

Corzano e Paterno

Fabbrica di San Martino

Fattoria di Bacchereto Terre a Mano

Fattoria Selvapiana

Fornacina

Frascole

I Mandorli

Il Paradiso di Manfredi

Le Chiuse

Le Cinciole

Monte Bernardi

Montenidoli

Monteraponi

Montevertine

Petrolo

Pian dell’Orino

Podere Concori

Podere della Civettaja

Podere Erica

Poderi Sanguineto I e II

Riecine

Sassotondo

Stefano Amerighi

Tenuta di Valgiano

Val delle Corti

Trentino

Dorigati

Eugenio Rosi

Foradori

Francesco Poli

Lorenzo Bongiovanni

Pojer & Sandri

Redondèl

Vignaiolo Fanti

Umbria

Adanti

Palazzone

Paolo Bea

Raìna

Tabarrini

Valle d’Aosta

La Vrille

Les Granges

Veneto

Bele Casel

Ca’ dei Zago

Camerani -Corte Sant’Alda - Adalia

Casa Coste Piane

Case Paolin

Dama del Rovere

Gini

Il Filò Delle Vigne

La Biancara

Le Fraghe

Malibràn

Miotto

Mongarda

Monte Dall’Ora

Monte Santoccio

Pieropan

Prà

Sorelle Bronca

Speri

Vigneto Due Santi

Focus - Wines awarded by Slow Wine 2025

Abruzzo

Tenuta I Fauri - Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Agricola Cirelli - Trebbiano d’Abruzzo Anfora 2022 - Top Wine, Vino Slow

Ausonia - Trebbiano d’Abruzzo Apollo 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Steiger-Kalena - Torre-Kalena Rosato 2022 - Top Wine

Cantina Wilma - Cerasuolo d’Abruzzo Bio 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Rabottini - Trebbiano d’Abruzzo Per Iniziare 2022 - Top Wine, Vino Slow

Zappacosta - Trebbiano d’Abruzzo 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta del Priore - Col del Mondo - Cerasuolo d’Abruzzo Fattore Col del Mondo 2023 - Top Wine Francesco Massetti - Cè Rosato 2023 - Top Wine, Vino Slow

Bossanova Cerasuolo d’Abruzzo 2023 - Top Wine, Vino Slow

De Angelis Corvi - Trebbiano d’Abruzzo Superiore Fonte Raviliano 2022 - Top Wine, Vino Slow

Podere San Biagio - Migrante 2023 - Top Wine, Vino Slow

Cingilia - Pecorino 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tiberio - Cerasuolo d’Abruzzo 2023 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Rapino - Trebbiano d’Abruzzo Gira 2020 - Top Wine

Amorotti - Trebbiano d’Abruzzo 2022 - Top Wine

de Fermo - Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Le Cince 2023 - Top Wine, Vino Slow

Torre dei Beati - Abruzzo Pecorino Bianchi Grilli 2022 - Top Wine, Vino Slow

Valentini - Trebbiano d’Abruzzo 2020 - Top Wine

Fattoria Nicodemi - Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Cocciopesto 2021 - Top Wine Cataldi Madonna - Pecorino Frontone 2021 - Top Wine

Colle Florido - Erba Salata 2022 - Top Wine, Vino Slow

Marina Palusci - Senzaniente 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Rabasco - Bianco Cancelli 2023 - Top Wine, Vino Slow

Caprera - Abruzzo Pecorino Vento e Sale 2023 - Top Wine, Vino Slow

Valle Reale - Montepulciano d’Abruzzo Valle Reale 2023 - Top Wine, Vino Slow

Praesidium - Cerasuolo d’Abruzzo Superiore 2023 - Top Wine, Vino Slow

Agricolavinica - Tintilia del Molise Lame del Sorbo 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Pettinella - Montepulciano d’Abruzzo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Barone Cornacchia - Montepulciano d’Abruzzo Casanova 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Emidio Pepe -Trebbiano d’Abruzzo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Tenuta Terraviva - Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Fontefico - Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Fossimatto 2023 - Top Wine, Vino Slow

Alto Adige

Cantina Girlan - A.A. Pinot Nero Riserva Trattmann 2021 - Top Wine

Stroblhof - A.A. Pinot Nero Pigeno 2021 - Top Wine

Thomas Niedermayr - Summ 2022 - Top Wine, Vino Slow

Weingut Abraham - A.A. Chardonnay Gottesacker 2022 - Top Wine, Vino Slow

Erbhof Unterganzner - Josephus Mayr - A.A. Lagrein Riserva 2021 - Top Wine

Nusserhof - A.A. Lagrein Riserva 2018 - Top Wine, Vino Slow

Pfannenstielhof - Johannes Pfeifer - A.A. Santa Maddalena Classico Annver 2021 - Top Wine

Pranzegg - Martin Gojer - Laurenc 2020 - Top Wine, Vino Slow

Untermoserhof - Georg Ramoser - A.A. Santa Maddalena Classico Vigna Hub 2022 - Top Wine

Weingut Loacker - Gran Lareyn 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Kuenhof - Peter Pliger - A.A. Valle Isarco Sylvaner 2023 - Top Wine, Vino Slow

Kettmeir - A.A. Spumante Riserva Extra Brut 1919 2018 - Top Wine

Manincor - A.A. Terlano La Contessa 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tröpfltalhof - Bärleitn Anphora 2020 - Top Wine, Vino Slow

Unterortl - Castel Juval - A.A. Valle Venosta Riesling Windbichel 2022 - Top Wine, Vino Slow Cantina Valle Isarco - Cuvée Adamantis 2020 - Top Wine

Tiefenbrunner - Castel Turmhof - A.A. Chardonnay Riserva Au 2020 - Top Wine

Castelfeder - A.A. Pinot Nero Riserva Burgum Novum 2021 - Top Wine, Best Buy

Gump Hof - Markus Prackwieser - A.A. Pinot Bianco Praesulis 2022 - Top Wine, Vino Slow Hartmann Donà - Liquid Stone Granit 2022 - Top Wine

Alois Lageder - Löwengang Chardonnay 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Merano - A.A. Pinot Bianco Riserva V Years 2017 - Top Wine

Franz Haas - A.A. Pinot Nero Schweizer 2020 - Top Wine

In Der Eben - Urban Plattner - Sankt Anna Riserva 2017 - Top Wine, Vino Slow

Rielinger - Kerner 2023 - Top Wine, Vino Slow

Dornach - Patrick Uccelli - Aurélie 43 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Andriano - A.A. Chardonnay Riserva Doran 2021 - Top Wine

Cantina Terlano - A.A. Terlano Pinot Bianco Rarity 2011 - Top Wine

Tenuta Kornell - A.A. Cabernet Sauvignon Riserva Staffes 2021 - Top Wine

Elena Walch - A.A. Gewurztraminer Vigna Kastelaz 2022 - Top Wine

Köfererhof - A.A. Valle Isarco Sylvaner 2023 - Top Wine, Best Buy

Garlider - Christian Kerschbaumer - A.A.Valle Isarco Sylvaner 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Röck - Riesling Paula 2022 - Top Wine, Vino Slow

Basilicata

Basilisco - Aglianico del Vulture Superiore Fontanelle 2017 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Elena Fucci - Aglianico del Vulture Titolo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Musto Carmelitano - Aglianico del Vulture Serra del Prete 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Arteteke - Aglianico del Vulture Franco 2019 - Top Wine, Vino Slow

Grifalco - Aglianico del Vulture Superiore DaMaschito 2021 - Top Wine, Vino Slow

Calabria

Spiriti Ebbri - Cotidie Rosso 2021 - Top Wine, Vino Slow

Vigneti Vumbaca - Cirò Bianco 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

‘A Vita - Rosato 2023 - Top Wine, Vino Slow

Sergio Arcuri - Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Aris 2021 - Top Wine, Vino Slow

Tenuta del Conte - Cirò Bianco DiversaMente 2020 - Top Wine, Vino Slow

Nasciri - Assai Amuri 2022 - Top Wine, Vino Slow

Gianni Lonetti - Juru 2022 - Top Wine, Vino Slow

Casa Comerci - ‘A Batia 2022 - Top Wine, Vino Slow

Campania

Tempa di Zoe - Asterìas 6 2023 - Top Wine, Vino Slow

La Sibilla - Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2022 - Top Wine, Vino Slow

Terra di Briganti - Nato Nudo Falanghina Castagno 2022 - Top Wine, Vino Slow

Capolino Perlingieri - Preta 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

I Pentri - Flora 2022, Top Wine, Vino Slow

Marisa Cuomo - Costa d’Amalfi Bianco Furore 2023 - Top Wine, Best Buy

Luigi Maffini - Cilento Fiano Pietraincatenata 2022 - Top Wine, Vino Slow

Giovanni Iannucci - Campo di Mandrie 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cantine del Mare - Campi Flegrei Piedirosso Terrazze Romane 2021 - Top Wine, Vino Slow

Casa di Baal - Rosso di Baal 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Azienda Agricola Tinessa - Ognostro Rosso 2021 - Top Wine, Vino Slow

Agnanum - Campi Flegrei Falanghina 2023 - Top Wine, Vino Slow

Cantine Astroni - Campi Flegrei Falanghina Vigna Astroni 2020 - Top Wine, Vino Slow

Contrada Salandra - Campi Flegrei Piedirosso 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Salvatore Martusciello - Campi Flegrei Falanghina Settevulcani 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Enoz - Tra Cielo e Terra 2022 - Top Wine, Vino Slow

I Cacciagalli - Aorivola 2023 - Top Wine, Vino Slow

Casebianche - Iscadoro 2022 - Top Wine, Vino Slow

Fontanavecchia - Falanghina del Sannio Taburno V.T. Libero T Particella 031 2020 - Top Wine, Vino Slow

Monte di Grazia - Monte di Grazia Rosso 2019 - Top Wine, Vino Slow

Reale - Costa d’Amalfi Tramonti Rosso Cardamone 2022 - Top Wine, Vino Slow

Tenuta San Francesco - Costa d’Amalfi Tramonti Rosso 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Casa Setaro - Vesuvio Bianco 61.37 Contradae 2021 - Top Wine

Boccella Irpinia - Campi Taurasini Rasott 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Perillo - Taurasi 2013 - Top Wine, Vino Slow

Cantina del Barone - Particella 928 2022 - Top Wine, Vino Slow

Rocca del Principe - Fiano di Avellino Riserva Tognano 2021 - Top Wine, Vino Slow

Di Pietro Quasi Ottobre 2021 - Top Wine, Vino Slow

Pietracupa Fiano 2022 - Top Wine, Vino Slow

Traerte - Greco di Tufo 2023 - Top Wine, Best Buy

VentitréFilari - Fiano di Avellino Riserva Numero Primo 2022 - Top Wine

Villa Diamante - Fiano di Avellino Clos d’Haut 2022 - Top Wine

Boccella Rosa - Taurasi 2019 - Top Wine, Vino Slow

Tenuta del Meriggio - Greco di Tufo Riserva Colle dei Lauri 2022 - Top Wine

Fonzone - Greco di Tufo Riserva Oikos 2022 - Top Wine

Luigi Tecce Calipso 2022 - Top Wine, Vino Slow

Passo delle Tortore - Fiano di Avellino Bacio delle Tortore 2023 - Top Wine

Antico Castello Taurasi 2019 - Top Wine, Vino Slow

Villa Raiano - Fiano di Avellino Alimata 2022 - Top Wine

Masseria Alfano - Fiano di Avellino La Masseria 2022 - Top Wine

Cantina Bambinuto - Greco di Tufo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cantina della Collina - Turci 2022 - Top Wine, Vino Slow

Feudi di San Gregorio - Fiano di Avellino Riserva Pietracalda 2022 - Top Wine, Best Buy

Guido Marsella - Fiano di Avellino 2021 - Top Wine

Ciro Picariello - Fiano di Avellino Ciro 906 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cantine Fratelli Addimanda Aciniell’ 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cantine dell’Angelo - Greco di Tufo Riserva Miniere 2022 - Top Wine, Vino Slow

Emilia - Romagna

Al di Là del Fiume - Birichen 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cascinotta di Rizzolo - Cascinotta 2022 - Top Wine, Vino Slow

Il Poggiarello - La Malvagia 2023 - Top Wine

Anonima Agricola Viticoltori Valsamoggia - C.B. Pignoletto Grechetto gentile Superiore 2023 - Top Wine, Best Buy

Erioli - Malvezza 2022 - Top Wine, Vino Slow

Gradizzolo - Ognibene - Bersot 1933 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Koi - Illusione 2022 - Top Wine, Vino Slow

La Margherita - Gutturnio Superiore 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Barattieri - Gutturnio Superiore 2022 - Top Wine, Best Buy

La Tosa - Malvasia Passito L’Ora Felice 2023 - Top Wine, Vino Slow

Romagnoli - Malvasia Ape 2022 - Top Wine, Best Buy

Davide Valla - Gutturnio Frizzante Come Una Volta 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Lodi Corazza - C.B. Pignoletto Superiore Classico Zigant 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cantina della Volta - Il Mattaglio Blanc de Blancs 2017 - Top Wine

Paltrinieri - Lambrusco di Sorbara Leclisse 2023 - Top Wine, Best Buy

Podere Il Saliceto - Lambrusco di Sorbara RingAdora 2021 - Top Wine

Bergianti Vino - Terre Vive Rosso Bergianti 2021 - Top Wine, Vino Slow

Fattoria Moretto - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2023 - Top Wine, Best Buy Vittorio Graziano - Ripa di Sopravento 2023 - Top Wine, Vino Slow

Monte delle Vigne - Colli di Parma Lambrusco Maestri I Calanchi 2023 - Top Wine, Best Buy Camillo Donati - Il Mio Lambrusco 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Terraquilia - Terrebianche Col Fondo 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Storchi Reggiano - Rosso Pozzoferrato 2023 - Top Wine, Vino Slow

Marchesi di Ravarino - Lambrusco di Sorbara Vecchia Vigna 2023 - Top Wine, Vino Slow

Podere Cipolla - Denny Bini Levante 90 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Zucchi - Lambrusco di Sorbara Purezza Silvia Zucchi 2023 - Top Wine, Best Buy

Vigneto Saetti Rosso Viola 2023 - Top Wine, Vino Slow

Giovanna Madonia - Romagna Bertinoro Sangiovese Riserva Ombroso 2021 - Top Wine, Vino Slow Tenuta La Viola - Romagna Albana Secco Frangipane 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Ca’ di Sopra - Romagna Marzeno Sangiovese Riserva Vigna Ca’del Rosso 2020 - Top Wine, Vino Slow Fondo San Giuseppe - Tèra 2023 - Top Wine, Vino Slow

La Collina - Romagna Sangiovese Superiore Rio Paglia 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marta Valpiani - Romagna Albana Secco Delyus 2023 - Top Wine, Vino Slow

Valle delle Lepri - Terramare 2023 - Top Wine, Vino Slow

Ancarani Perlagioia 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Drei Donà - Tenuta La Palazza - Romagna Predappio Sangiovese Nota di Cantina “Madonna del Pruno” 2020 - Top Wine

Tenuta Piccolo Brunelli - Romagna Predappio Sangiovese Pietro 1904 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Fattoria Monticino - Rosso Romagna Albana Codronchio 2022 - Top Wine

Giovannini - Romagna Albana GioJa 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tre Monti - Romagna Albana Secco Vitalba 2023 - Top Wine, Vino Slow

Il Pratello - Romagna Modigliana Sangiovese Mantignano dei Ginepri 2022 - Top Wine, Vino Slow Mutiliana - Romagna Bianco Modigliana Ecce Draco 2022 - Top Wine

Ronchi di Castelluccio - Romagna Modigliana Sangiovese Rosso Buco del Prete 2021 - Top Wine Villa Papiano - Romagna Modigliana Sangiovese Riserva Vigna Probi 2020 - Top Wine, Vino Slow Tenuta Saiano - Pietra Acuta 2022 - Top Wine, Vino Slow

Chiara Condello - Romagna Predappio Sangiovese Riserva Le Lucciole 2021 - Top Wine, Vino Slow Noelia Ricci - Romagna Predappio Sangiovese Superiore Il Sangiovese 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Villa Venti - Scirone 2020 - Top Wine, Vino Slow

Vigne dei Boschi MonteRè 2022 - Top Wine, Vino Slow

Pian di Stantino - Romagna Modigliana Sangiovese Superiore Pian 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Friuli Venezia Giulia

Flaibani - Fco Bianco Riviere 2022 - Top Wine, Vino Slow

La Sclusa - Fco Friulano 12 Viti 2023 - Top Wine

Monviert - Fco Friulano Riserva 2021 - Top Wine

Stroppolatini - Fco Friulano 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

I Clivi - Collio Friulano San Lorenzo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Sassocorno - Malvasia 64m Nord Ovest 2021 - Top Wine

Visintini - Fco Bianco Torion 2021 - Top Wine, Best Buy

Le Vigne di Zamò - Friuli Zamò Bianco 2023 - Top Wine, Best Buy

Ronc Platàt - Fco Friulano 2022 - Top Wine, Vino Slow

Aquila del Torre - Fco Bianco Torre 2021 - Top Wine, Best Buy

Marco Pinat Fco Friulano Sorelle 2022 - Top Wine

Scubla - Fco Verduzzo Friulano Cràtis 2021 - Top Wine

Le Due Terre - Fco Bianco Sacrisassi 2022 - Top Wine, Vino Slow

Marinig - Fco Friulano 2023 - Top Wine, Best Buy

Giacomo Orlando - Fco Friulano 2022 - Top Wine, Best Buy

Ronco Severo - Fco Malvasia 2021 - Top Wine, Vino Slow

Ronco del Gnemiz - Fco Sauvignon Salici 2022 - Top Wine, Vino Slow

Vignai da Duline - Fco Chardonnay Ronco Pitotti 2022 - Top Wine, Vino Slow

Vini Belluzzo - Soleva 2021 - Top Wine

Guerila - Vipavska Dolina Rebula Amphora 2020 - Top Wine, Vino Slow

Borut Blažič - Goriška Brda Malvasia - Top Wine, Vino Slow

Kristian Keber - Goriška Brda 2021 - Top Wine, Vino Slow

Movia Goriška - Brda Veliko Belo 2021 - Top Wine, Vino Slow

Mulit Goriška - Brda Belo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Princic - Goriška Brda Friulano Jakot 2023 - Top Wine, Best Buy

Reia Goriška - Brda Poanta M 2017 - Top Wine, Vino Slow

Marjan Simčič - Goriška Brda Rebula Opoka Medana Jama Cru 2020 - Top Wine

Roncùs - Pinot Bianco 2021 - Top Wine, Vino Slow

Borgo San Daniele - Friuli Isonzo Friulano 2022 - Top Wine, Vino Slow

Borgo Savaian - Friuli Sauvignon 2023 - Top Wine, Best Buy

Maurizio Buzzinelli - Collio Friulano 2023 - Top Wine, Best Buy

Colle Duga - Collio Friulano 2023 - Top Wine

Davide Feresin - Friuli Isonzo Friulano Rive Alte L’Edi 2012 - Top Wine

Ferlat - Friuli Isonzo Friulano 2022 - Top Wine, Vino Slow

Edi Keber - Collio Bianco Vino da Uve Autoctone 2022 - Top Wine, Vino Slow

Raccaro - Collio Bianco 2023 - Top Wine

Simon di Brazzan - Friuli Friulano Blanc di Simon 2023 - Top Wine, Vino Slow

Sturm Collio - Malvasia 2023 - Top Wine

Jermann - Vintage Tunina 2022 - Top Wine

Skerk Malvazija 2021 - Top Wine, Vino Slow

Zidarich - Carso Vitovska 2021 - Top Wine, Vino Slow

Gravner - Ribolla Gialla 2016 - Top Wine, Vino Slow

La Castellada - Collio Friulano 2019 - Top Wine, Vino Slow

Damijan Podversic - Collio Ribolla Gialla 2020 - Top Wine, Vino Slow

Zaro 1348 - Lilly’s Vineyard 2020 - Top Wine

Klabjan - Slovenska Istra Malvazija Etichetta Bianca 2022 - Top Wine, Vino Slow

Murva - Friuli Isonzo Malvasia Melaris 2022 - Top Wine

Mlečnik - Vipavska Dolina Cuvèe Ana 2019 - Top Wine, Vino Slow

Castelvecchio - Carso Malvasia 2023 - Top Wine

Il Carpino - Exordium 2019 - Top Wine, Vino Slow

Skerlj - Carso Terrano 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Burja - Vipavska Dolina Burja Bela 2022 - Top Wine, Vino Slow

Lazio

Casale della Ioria - Cesanese del Piglio Campo Novo 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Palazzo Tronconi Fregellae 2023 - Top Wine, Vino Slow

Tenuta La Pazzaglia - Poggio Triale 2022 - Top Wine, Vino Slow

Lotti - Malvasia Puntinata 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marco Carpineti - Cori Bellone Collesanti 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cincinnato - Brut Korì 2020 - Top Wine, Vino Slow

Merumalia - Frascati Superiore Primo 2023 - Top Wine, Vino Slow

Campolavico - Tefra 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Gabriele Magno - Frascati Superiore 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marco Antonelli - Cesanese di Olevano Romano Fresco 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Damiano Ciolli - Cesanese di Olevano Romano Riserva 2020 - Top Wine, Vino Slow

D.S. Bio Palmieri 2022 - Top Wine, Vino Slow

Maria Ernesta Berucci - Cesanese del Piglio Superiore Mola da Piedi 2022 - Top Wine, Vino Slow

La Visciola - Cesanese del Piglio Priore Ju Quarto 2022 - Top Wine, Vino Slow

Candidaterra - Pandataria 2023 - Top Wine, Vino Slow

Liguria

BioVio - Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in da Bon 2023 - Top Wine, Vino Slow

Du Nemu - Dolceacqua Rossese Tramontina 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Terrazze Singhie - di Bòsco 2022 - Top Wine, Vino Slow

Maria Donata Bianchi - Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2023 - Top Wine, Vino Slow

Terre Bianche - Dolceacqua Rossese 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Testalonga Vignaioli - Bianco 2022 - Top Wine, Vino Slow

La Felce - Prezioso 2023 - Top Wine, Vino Slow

Massimo Alessandri - Riviera Ligure di Ponente Granaccia 2022 - Top Wine, Vino Slow

Bruna - Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2022 - Top Wine, Vino Slow

Deperi - Riviera Ligure di Ponente Pigato Cremen 2022 - Top Wine, Vino Slow

Possa - Cinque Terre Sciacchetrà Passito 2018 - Top Wine, Vino Slow

Il Monticello - Colli di Luni Vermentino Argille Rosse 2023 - Top Wine, Vino Slow

Ka’ Manciné - Dolceacqua Rossese Beragna 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta Anfosso - Dolceacqua Rossese Superiore Poggio Pini 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cián du Giorgi - Cinque Terre Amante del Sole 2022 - Top Wine, Vino Slow

Lombardia

Ronco Calino - Franciacorta Brut Rosé Radijan - Top Wine

Noventa Botticino Pià de la Tesa 2021 - Top Wine, Vino Slow

Scapigliata - Franciacorta Dosaggio Zero Ninfale 2020 - Top Wine, Vino Slow

Concarena - Mat 2020 - Top Wine, Vino Slow

San Michele - Capriano del Colle Rosso Carme 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Alfio Mozzi - Sforzato di Valtellina 2021 - Top Wine, Vino Slow

1701 Franciacorta Satèn 2020 - Top Wine, Vino Slow

Cà del Vént - Blanc de Blancs Pas Operé Sogno 2017 - Top Wine, Vino Slow

Corte Fusia - Franciacorta Brut - Top Wine, Vino Slow

Bosio - Franciacorta Extra Brut Boschedòr 2019 - Top Wine

Togni Rebaioli - San Valentino 2022 - Top Wine, Vino Slow

Ca’ del Bosco - Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2015 - Top Wine, Vino Slow Enrico Gatti - Franciacorta Riserva Dosaggio Zero La Casella 2016 - Top Wine, Vino Slow

Andrea Arici Colline della Stella - Franciacorta Dosaggio Zero Nero 2019 - Top Wine

Corti Cugini - Franciacorta Dosaggio Zero - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Monte Alto - Franciacorta Blanc de Noir Nature - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

La Costa - San Giobbe Muneda 2020 - Top Wine, Vino Slow

Marco Ferrari - Valtellina Superiore Inferno 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cascina Belmonte - Valténesi Costellazioni 2023 - Top Wine, Vino Slow

Mosnel - Franciacorta Extra Brut Ebb 2018 - Top Wine

Sincette - Riviera del Garda Classico Groppello Foglio 9 2021 - Top Wine, Vino Slow

Dirupi - Valtellina Superiore Riserva Grumello Vigna Dossi Salati 2021 - Top Wine, Vino Slow

Pizzo Coca - Valtellina Superiore Inferno 2021 - Top Wine, Vino Slow

Barone Pizzini - Franciacorta Dosaggio Zero Naturae Edizione 2020 - Top Wine, Vino Slow

Pasini San Giovanni - Valtènesi Rosagreen 2023 - Top Wine, Vino Slow

Francesco Maccaboni - Botticino Riserva Donna Virginia 2018 - Top Wine

Biava - Secco 2021 - Top Wine, Vino Slow

Ca’ Lojera - Lugana Riserva del Lupo 2020 - Top Wine

Arpepe - Valtellina Superiore Riserva Sassella Nuova Regina 2018 - Top Wine, Vino Slow

Cooperativa Triasso e Sassella - Valtellina Superiore Sassella I Ciaz 2021 - Top Wine

Fay - Valtellina Superiore Sassella Il Glicine 2021 - Top Wine, Vino Slow

Barbacarlo - Barbacarlo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Picchioni Andrea - Buttafuoco dell’O.P. Solinghino 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta Mazzolino - Pinot nero dell’Oltrepò Pavese Noir 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cà del Gè - O.P. M.Classico Pinot Nero Pas Dosé 2017 - Top Wine, Vino Slow

Calatroni - O.P. M.Classico Pinot Nero Michel 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Scuropasso - O.P. M.Classico Extra Brut Roccapietra Blanc de Noir 2018 - Top Wine, Vino Slow

Agnes - Bonarda dell’Oltrepò Pavese Frizzante Campodelmonte 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Banino - San Colombano Rosso 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Alessio Brandolini - Al Negrès 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cordero San Giorgio - O.P. Pinot Nero V18 2021 - Top Wine, Vino Slow

Monsupello Brut - Top Wine

Marche

Fattoria Nanni - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Arsicci 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Andrea Felici - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Andrea Felici 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Santa Barbara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Le Vaglie 2023 - Top Wine, Best Buy

Tenuta dell'Ugolino Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vigneto del Balluccio 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Collestefano - Verdicchio di Matelica Collestefano 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marco Gatti - Verdicchio di Matelica Villa Marilla 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Ca' Liptra - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico San Michele 21 Massaccese 2021 - Top Wine, Vino Slow

Colle Jano - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Jano 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Colonnara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Cuprese 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

La Marca di San Michele - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Passolento 2021 - Top Wine, Vino Slow

Edoardo Dottori - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Kochlos 2022 - Top Wine, Vino Slow

Pievalta - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico San Paolo 2021 - Top Wine, Vino Slow

Bisci - Verdicchio di Matelica Riserva Senex 2018 - Top Wine, Vino Slow

Borgo Paglianetto - Verdicchio di Matelica Vertis 2022 - Top Wine

Cavalieri - Verdicchio di Matelica Gegè 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta Grimaldi - Verdicchio di Matelica Tenuta Grimaldi 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Fattoria San Lorenzo - Campo delle Oche Integrale 2018 - Top Wine, Vino Slow

Vicari - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore L'Insolito 2022 - Top Wine, Best Buy

Fattoria - Le Terrazze Conero Riserva Sassi Neri 2020 - Top Wine

Umani Ronchi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Historical 2019 - Top Wine

Villa Bucci - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Bucci 2023 - Top Wine, Vino Slow

Fattoria Villa - Ligi Skiants 2022 - Top Wine, Vino Slow

Campanelli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Nicolò 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Vignamato - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Versiano 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Poderi Mattioli Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Lauro 2021 - Top Wine, Vino Slow

Terralibera - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Insieme 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cimarelli - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Selezione Cimarelli 2022 - Top Wine, Vino Slow

La Staffa - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Rincrocca 2021 - Top Wine, Vino Slow

Pantaleone - Falerio Pecorino Onirocep 2023 - Top Wine, Vino Slow

De Angelis - Offida Pecorino Campo di Marte 2023 - Top Wine, Best Buy

Tenuta Spinelli - Offida Pecorino Artemisia 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Maria Letizia Allevi - Isra 2021 - Top Wine

Valter Mattoni - Trebbien 2022 - Top Wine

Oasi degli Angeli - Kurni 2022 - Top Wine

Contrada Contro - Contrada Contro 2022 - Top Wine, Vino Slow

Aurora - Offida Pecorino Fiobbo 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

San Filippo - Offida Rosso Lupo del Ciafone 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Le Caniette - Cinabro 2020 - Top Wine

Numa - Rosso Piceno Superiore 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Quntì - Falerio Pecorino Al Montenero 2022 - Top Wine, Vino Slow

Fattoria Duri - Serrapetrona Estella 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Fattoria Dezi - Regina del Bosco 2021 - Top Wine, Vino Slow

Piemonte

Gilberto Boniperti - Fara Barton 2021 - Top Wine, Best Buy

Le Piane - Boca 2020 - Top Wine

Ilaria Salvetti - Erbaluce di Caluso Passito Talin 2019 - Top Wine, Vino Slow

Monte Maletto - Carema Sole e Roccia 2021 - Top Wine, Vino Slow

Muraje - Carema Sumié 2021 - Top Wine, Vino Slow

Nervi Gattinara Valferana 2020 - Top Wine

Colombera & Garella - Cascina Cottignano Lessona Pizzaguerra 2020 - Top Wine, Vino Slow

Benito Favaro - Erbaluce di Caluso 13 Mesi 2022 - Top Wine, Vino Slow

Odilio Antoniotti - Bramaterra 2020 - Top Wine, Vino Slow

Adriano Marco e Vittorio - - Barbaresco Basarin 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Olek Bondonio - - Barbaresco Starderi 2021 - Top Wine

Cantina del Pino - - Barbaresco Ovello 2020 - Top Wine

Cascina delle Rose - - Barbaresco Rio Sordo 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cascina Roccalini - Langhe Nebbiolo 2023 - Top Wine, Vino Slow

Giuseppe Cortese - - Barbaresco Rabajà 2021 - Top Wine

Gaja - - Barbaresco Sorì San Lorenzo 2021 - Top Wine

Serafino Rivella - - Barbaresco Montestefano 2020 - Top Wine, Vino Slow

Roagna - Barolo Rocche di Castiglione 2019 - Top Wine

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy - - Barbaresco Martinenga 2021 - Top Wine

Giacomo Borgogno & Figli - Barolo Liste 2020 - Top Wine

Bartolo Mascarello Barolo 2020 - Top Wine

E. Pira & Figli - Chiara Boschis - Barolo Cannubi 2020 - Top Wine

Giuseppe Rinaldi - Barolo Bussia 2020 - Top Wine, Vino Slow

Scarzello - Barolo Boschetti 2020 - Top Wine

G.D. Vajra - Barolo Bricco delle Viole 2020 - Top Wine

Marco Porello - Roero Riserva San Michele 2021 - Top Wine, Vino Slow

Valfaccenda - Roero Riserva Vigna Valmaggiore 2021 - Top Wine, Vino Slow

Azelia - Barolo Riserva Bricco Voghera 2014 - Top Wine

Bricco Rocche - Bricco Asili - - Barbaresco Bernadot 2021 - Top Wine

Brovia - Barolo Rocche di Castiglione 2020 - Top Wine, Vino Slow

Cavallotto - Tenuta Bricco Boschis Barolo Riserva Vignolo 2018 - Top Wine

Vietti - Barolo Monvigliero 2020 - Top Wine

Ezio Cerruti - MacFol 2022 - Top Wine, Vino Slow

Renzo Castella - Dolcetto di Diano d'Alba Sorì della Rivolia 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marziano Abbona - Dogliani Papà Celso 2023 - Top Wine, Vino Slow

Nicholas - Altare Dogliani 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Francesco Boschis - Dogliani Pianezzo Sorì San Martino 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Ca' Viola - Barbera d'Alba Bric du Luv 2022 - Top Wine

Cascina Corte - Langhe Nascetta Cecilia 2023 - Top Wine, Vino Slow

Chionetti - Dogliani Briccolero 2023 - Top Wine, Vino Slow

Pecchenino - Barolo San Giuseppe 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

San Fereolo - Dogliani Superiore Valdibà 2022 - Top Wine, Vino Slow

Anna Maria Abbona - Dogliani Sorì dij But 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Enzo Boglietti - Barolo Case Nere 2020 - Top Wine

Brandini - Barolo Meriame 2020 - Top Wine

Giulia Negri Serradenari - Barolo La Tartufaia 2020 - Top Wine

Oddero Poderi e Cantine - Barolo Riserva Vignarionda 2018 - Top Wine

Poderi Marcarini - Barolo Brunate 2019 - Top Wine

Michele Reverdito - Barolo 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Trediberri - Dogliani 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Mauro Veglio - Barolo Paiagallo 2020 - Top Wine

Vigneti Luigi Oddero e Figli - Barolo Rocche Rivera 2020 - Top Wine

Le More Bianche - Roero Arneis Ironia 2023 - Top Wine, Vino Slow

Giuseppe Mascarello e Figlio Barolo Monprivato 2019 - Top Wine

Cascina Fontana Barolo 2019 - Top Wine

Castello di Perno - Barolo Riserva Perno 2018 - Top Wine

Domenico Clerico - Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2020 - Top Wine

Giacomo Conterno - Barolo Arione 2020 - Top Wine

Giacomo Fenocchio - Barolo Riserva Bussia 90dì 2018 - Top Wine

Philine Isabelle - Barolo Preda 2021 - Top Wine

Ferdinando Principiano - Barolo Boscareto 2019 - Top Wine

Réva - Barolo Cannubi 2020 - Top Wine

Elio Sandri - Barolo Perno 2020 - Top Wine, Vino Slow

Simone Scaletta - Barolo Bricco San Pietro Chirlèt 2020 - Top Wine, Vino Slow

Giovanni Almondo Roero Bric Valdiana 2021 - Top Wine, Vino Slow

Piero Busso - Barbaresco Gallina 2020 - Top Wine

Bruno Giacosa - Barbaresco Rabajà 2020 - Top Wine

Paitin - Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2021 - Top Wine, Vino Slow

Sottimano - Barbaresco Pajorਠ2021 - Top Wine

Roberto Garbarino - Alta Langa Brut Blanc de Noirs La Sorgente 2020 - Top Wine

Cogno - Barolo Ravera Bricco Pernice 2019 - Top Wine

Gian Luca Colombo - Segni di Langa - Verduno Pelaverga 2023 - Top Wine, Vino Slow

Mossio Fratelli - Dolcetto d'Alba Piano delli Perdoni 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Casa Tallone - Roero 2022 - Top Wine, Vino Slow

499 - Langhe Freisa Coste dei Fre 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marcalberto - Asti 2021 - Top Wine

Cascina Fornace - Viscà 2022 - Top Wine, Vino Slow

Alberto Oggero - Roero Anime 2022 - Top Wine, Vino Slow

Rabel - Acustico 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

460 Casina Bric - Barolo Fossati 2020 - Top Wine, Vino Slow

Casa E. di Mirafiore - Barolo Lazzarito 2020 - Top Wine

Cascina Penna - Currado - Dolcetto d'Alba Bricco Lago 2023 - Top Wine, Vino Slow

Massolino - Barbaresco Albesani 2021 - Top Wine

Guido Porro - Barolo Vigna Rionda 2020 - Top Wine

Giovanni Rosso - Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2020 - Top Wine

Ca' del Baio - Barbaresco Asili 2021 - Top Wine

Lodali - Barbaresco Rocche dei Sette Fratelli 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Fiorenzo Nada - Barbaresco Rombone 2020 - Top Wine

Alessandria Fratelli - Barolo Monvigliero 2020 - Top Wine

G.B. Burlotto - Barolo Castelletto 2020 - Top Wine

Castello di Verduno - Barbaresco Rabajà Bas 2021 - Top Wine, Vino Slow

Bera Vittorio e figli - Canelli Moscato 2023 - Top Wine, Vino Slow

Contratto - Alta Langa Rosé Pas Dosé For England 2020 - Top Wine

Coppo - Alta Langa Pas Dosé Luigi Coppo 2020 - Top Wine, Best Buy

Frasca - La Guaragna Nizza 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

L'Armangia - Nizza Titon 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cascina Gentile - Ovada Riserva Le Parole Servon Tanto 2020 - Top Wine, Vino Slow

La Spinetta - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023 - Top Wine

BES - Grignolino del Monferrato Casalese Bestia Grama 2023 - Top Wine, Vino Slow

Iuli - Rossore 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Guido Vada - Barbera d'Asti Tanguera 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Bava Cocchi - Alta Langa Riserva Pas Dosé Blanc de Blancs 2018 - Top Wine

Carlo Daniele Ricci - San Leto 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cascina San Michele Marco Minnucci - Barbera d'Asti Primevì 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Giordano Lombardo - Gavi del Comune di Gavi San Martino 2023 - Top Wine, Vino Slow

Crotin 1897 - Freisa d'Asti Aris 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta il Nespolo - Temperss Escamotage 2023 - Top Wine, Vino Slow

Luigi Spertino - Grignolino d'Asti 2023 - Top Wine, Vino Slow

Vigneti Massa - Derthona 2022 - Top Wine, Vino Slow

Sette - Nizza 2021 - Top Wine, Vino Slow

La Mesma - Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Etichetta Nera 2022 - Top Wine, Vino Slow Oltretorrente - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2022 - Top Wine, Vino Slow

Ca' del Prete - Poco Dopo Un Ferragosto 2022 - Top Wine, Vino Slow

Braida - Barbera d'Asti Montebruna 2021 - Top Wine, Best Buy

Tenuta Migliavacca - Grignolino del Monferrato Casalese 2023 - Top Wine, Vino Slow

La Colombera - Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2022 - Top Wine, Vino Slow

Laiolo Reginin - Barbera d'Asti La Mora 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Puglia

Giancarlo Ceci - Castel del Monte Nero di Troia Parco Marano 2019 - Top Wine, Vino Slow

Rivera - Castel del Monte Nero di Troia Violante 2022 - Top Wine, Best Buy

Antica Enotria - Nero di Troia 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Michele Biancardi - Rosalia 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cantine Carpentiere - Castel del Monte Nero di Troia Pietra dei Lupi 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Borgo Turrito - Terra Cretosa Nero di Troia 2023 - Top Wine, Best Buy

Cantina La Marchesa - Il Nerone della Marchesa 2020 - Top Wine

Paolo Petrilli - Cacc'e mmitte di Lucera Motta del Lupo 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Ariano Terra & Famiglia - Sogno di Volpe Rosato 2023 - Top Wine, Best Buy

Leonardo Pallotta - I Tre Volti Rosso - Top Wine

Casa Primis - Crusta 2019 - Top Wine, Vino Slow

Villa Schinosa - Moscato di Trani 2020 - Top Wine

Masciullo - Susumaniello 2022 - Top Wine, Vino Slow

Masseria Li Veli - Sir James 2013 - Top Wine

Garofano - Le Braci 2017 - Top Wine, Vino Slow

L'Astore Masseria - Alberelli di Negroamaro 2021 - Top Wine, Best Buy

Palamà - Metiusco Rosato 2023 - Top Wine

Cosimo Taurino - Patriglione 2019 - Top Wine

Cantine Bonsegna - Nardò Rosato Danze della Contessa 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Torre Ospina - Vigne 2023 - Top Wine, Best Buy

Castel di Salve - Santimedici Negroamaro 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Michele Calò & Figli - Cerasa 2023 - Top Wine

Fatalone - Gioia del Colle Primitivo Riserva 2020 - Top Wine, Vino Slow

Pietraventosa - Gioia del Colle Primitivo Riserva Pietraventosa 2019 - Top Wine, Vino Slow

Plantamura - Gioia del Colle Primitivo Riserva Etichetta Bianca 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Polvanera - Gioia del Colle Primitivo 14 2022 - Top Wine, Best Buy

Cannito - Gioia del Colle Primitivo Drùmon 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Attanasio Giuseppe - Primitivo di Manduria Riserva 2018 - Top Wine, Vino Slow

Gianfranco Fino - Jo 2021 - Top Wine, Vino Slow

Masseria Cuturi - Primitivo di Manduria Monte Diavoli 2020 - Top Wine

Morella - Old Vines 2020 - Top Wine, Vino Slow

Giovanni Aiello - Gioia del Colle Primitivo Chakra Selezione Oro 2020 - Top Wine, Vino Slow Luca Attanasio - Fioremio 2020 - Top Wine, Vino Slow

Erminio Campa - Primitivo di Manduria Li Janni 2022 - Top Wine

Giuliani - Gioia del Colle Aleatico Cantone di Cristo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Sardegna

Fradiles - Mandrolisai Superiore Antiogu 2021 - Top Wine

G. Battista Columbu - Malvasia di Bosa Riserva 2018 - Top Wine, Vino Slow

Enrico Esu - Carignano del Sulcis Nero Miniera 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Berritta - Cannonau di Sardegna Nostranu 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Pusole - Vermentino di Sardegna Pusole Bianco 2023 - Top Wine, Vino Slow

Agricola Sassu - Vermentino di Gallura Superiore Biancusassu 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Carta Filet - Filet 2020 - Top Wine, Vino Slow

Francesco Cadinu - Cannonau di Sardegna Ghirada Loreto 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Gungui - Cannonau di Sardegna Riserva Berteru 2022 - Top Wine

Giuseppe Sedilesu - Cannonau di Sardegna Ghirada Murruzzone 2019 - Top Wine, Vino Slow

VikeVike Ghirada Fittiloghe 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cantine di Neoneli - Arcivu Rosso 2022 - Top Wine, Vino Slow

Schirru - Cannà ca 2022 - Top Wine, Vino Slow

Deperu Holler - Familia 2022 - Top Wine, Vino Slow

Tenute Dettori - Tenores 2019 - Top Wine, Vino Slow

Altea Illotto - In Fundo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Audarya - Vermentino di Sardegna Camminera 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

I Garagisti di Sorgono - Mandrolisai Uras 2021 - Top Wine, Vino Slow

Viticola Mereu - Cuba 2022 - Top Wine, Vino Slow

Antichi Vigneti Manca - Li Sureddi Bianco 2022 - Top Wine, Vino Slow

Famiglia Orro - Crannatza 2015 - Top Wine, Vino Slow

Serra Fratelli - Vernaccia di Oristano Riserva 2014 - Top Wine, Vino Slow

Sicilia

Sergio Drago Catarratto 2023 - Top Wine, Vino Slow

Elios - Bianco 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Longarico - Nostrale 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Aldo Viola - Angelo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Alessandro Viola - Le Mie Origini 2022 - Top Wine, Vino Slow

Tenute Lombardo - Sicilia Nero d'Avola Nero d'Altura 2021 - Top Wine

Case Alte - Monreale Catarratto Bianco di Mortilli 2022 - Top Wine, Vino Slow

Porta del Vento - Monreale Catarratto 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Valdibella - Acamante 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

CVA Canicattì - Arcifà 2023 - Top Wine, Best Buy

Sergio Genuardi - Lunarìa 2023 - Top Wine, Vino Slow

Barraco - Altogrado 2016 - Top Wine, Vino Slow

Marco De Bartoli - Vecchio Samperi Perpetuo - Top Wine, Vino Slow

Donnafugata - Passito di Pantelleria Ben Ryé 2021 - Top Wine

Fabio Ferracane - Muffato 18 2018 - Top Wine, Vino Slow

Halarà - Halarà Bianco 2020 - Top Wine, Vino Slow

Heritage - Marsala Vergine Secco Vintage 2015 - Top Wine

La Vela - Marsala Riserva Sartie - Top Wine, Vino Slow

Cantine Barbera - Ammàno 2023 - Top Wine, Vino Slow

Planeta - Cerasuolo di Vittoria Classico Dorilli 2022 - Top Wine

Ferrandes - Passito di Pantelleria Decennale 2013 - Top Wine, Vino Slow

Minardi - Pantelleria Bianco Leukos 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tanca Nica - Firri Firri 2023 - Top Wine, Vino Slow

Possente - Kima 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Centopassi - Sicilia Nero d'Avola Argille di Tagghia Via 2023 - Top Wine, Vino Slow

Tasca d'Almerita - Etna Rosso Contrada Sciaranuova VV 2020 - Top Wine

Castellucci Miano - Valledolmo Contea di Sclafani Riserva Shiarà 2022 - Top Wine, Vino Slow Calcagno - Etna Rosso Feudo di Mezzo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Frank Cornelissen Munjebel CR 2021 - Top Wine, Vino Slow

I Custodi delle Vigne dell'Etna - Etna Rosso Aetneus 2020 - Top Wine, Vino Slow

Passopisciaro - Contrada S 2022 - Top Wine

Girolamo Russo - Etna Rosso Calderara Sottana 2022 - Top Wine

Vigneti Vecchio - Etna Rosso Contrada Friera 2022 - Top Wine, Vino Slow

Sive Natura - Carricante di San Giovanni 2020 - Top Wine, Vino Slow

Tenuta di Castellaro - Bianco Pomice 2023 - Top Wine, Vino Slow

Antonino Caravaglio - Occhio di Terra 2023 - Top Wine, Vino Slow

Bonavita - Faro Rosso 2021 - Top Wine, Vino Slow

I Vigneri - Etna Bianco Superiore Aurora 2023 - Top Wine, Vino Slow

Tre.Mi.La. Etnawines - Emigrante 2022 - Top Wine, Vino Slow

Tenuta delle Terre Nere - Etna Bianco Cuvée Vigne Niche Montalto 2022 - Top Wine, Vino Slow Cantine Nicosia - Etna Rosso Vulkà 2021 - Top Wine, Best Buy

Benanti - Etna Rosso Contrada Cavaliere 2022 - Top Wine

Valle dell'Acate - Vittoria Frappato Vigna Biddine Sottana 2023 - Top Wine

Gulfi - Cerasuolo di Vittoria Classico 2019 - Top Wine, Vino Slow

Poggio di Bortolone - Vittoria Frappato 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marabino - Terre Calcaree 2022 - Top Wine, Vino Slow

Salvatore Marino - Turi Bianco 2023 - Top Wine, Vino Slow

Lamoresca - Lamoresca Rosso 2023 - Top Wine, Vino Slow

COS - Frappato 2023 - Top Wine, Vino Slow

Manenti - Fuorviante 2022 - Top Wine, Vino Slow

Arianna Occhipinti - Sicilia Grillo SM 2022 - Top Wine, Vino Slow

Tenuta Lenzini - La Sirah 2022 - Top Wine, Vino Slow

Maestà della Formica - Sacripante 2022 - Top Wine

Toscana

Ca' Marcanda - Bolgheri Rosso Camarcanda 2021 - Top Wine

Castello di Bolgheri - Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2021 - Top Wine

Le Macchiole - Paleo Rosso 2021 - Top Wine

Fabio Motta - Lo Scudiere 2021 - Top Wine

Mulini di Segalari - Via dal Coro 2019 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Michele Satta - Bolgheri Superiore Marianova 2021 - Top Wine

Tenuta San Guido - Bolgheri Sassicaia 2021 - Top Wine

Montenero - Pampano 2020 - Top Wine, Vino Slow

Cacciagrande - Maremma Toscana Petit verdot Castiglione 2021 - Top Wine, Best Buy

Terenzuola - Colli di Luni Vermentino Superiore I Pini di Corsano 2022 - Top Wine

Podere Concori - Vigna Piezza 2021 - Top Wine, Vino Slow

Fabbrica di San Martino - Arcipressi 2022 - Top Wine, Vino Slow

Valle del Sole - Ebrius 2021 - Top Wine, Vino Slow

Antonio Camillo - Tinto di Spagna 2021 - Top Wine, Vino Slow

Montepepe - Montepepe Bianco 2022 - Top Wine

Fattoria Varramista - Varramista 2018 - Top Wine

Caiarossa - Caiarossa Bianco 2022 - Top Wine, Vino Slow

La Regola - La Regola Bianco 2021 - Top Wine

Ampeleia - Alicante Nero 2022 - Top Wine, Vino Slow

Roccapesta - Morellino di Scansano Riserva Calestaia 2020 - Top Wine

Sassotondo - Maremma Toscana Ciliegiolo Vigna San Lorenzo 2021 - Top Wine

I Mandorli - Cabernet Franc 2021 - Top Wine, Vino Slow

Macchion dei Lupi - Alos 2022 - Top Wine, Vino Slow

Tenuta di Capezzana - Vin Santo di Carmignano Riserva 2016 - Top Wine

Marchesi Pancrazi - Villa di Bagnolo 2022 - Top Wine

Piaggia - Poggio de' Colli 2021 - Top Wine

Fattoria Selvapiana - Vin Santo del Chianti Rufina 2015 - Top Wine, Vino Slow

Corzano e Paterno - Chianti Terre di Corzano 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Paolo e Lorenzo Marchionni a Vigliano - Rossovigliano 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Isole e Olena - Chianti Classico 2021 - Top Wine

Podere Erica - Il Picchio 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Quercia al Poggio - Chianti Classico Riserva Quercia al Poggio 2020 - Top Wine, Vino Slow

Badia a Coltibuono - Chianti Classico 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Castello di Ama - Chianti Classico Ama 2022 - Top Wine

Castello di Meleto - Chianti Classico Gran Sel. Gaiole Trebbio 2020 - Top Wine

Riecine - La Gioia 2020 - Top Wine

Castellinuzza e Piuca - Chianti Classico Gran Sel. Vigna Piuca 2020 - Top Wine, Vino Slow Castello dei Rampolla - Sammarco 2020 - Top Wine

Fontodi - Chianti Classico Gran Sel. Pastrolo 2020 - Top Wine

I Fabbri di Susanna Grassi - Chianti Classico Riserva 2020 - Top Wine, Vino Slow

Lamole di Lamole - Chianti Classico Riserva Lareale 2021 - Top Wine, Vino Slow

Le Cinciole - Chianti Classico 2021 - Top Wine, Vino Slow

Monte Bernardi - Chianti Classico Riserva Saletta 2021 - Top Wine, Vino Slow

Montecalvi - Chianti Classico 2021 - Top Wine, Vino Slow

Podere Campriano - Chianti Classico Riserva Le Balze di Montefioralle 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Brancaia - Tre 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Caparsa - Vin Santo del - Chianti Classico 2001 - Top Wine, Vino Slow

Castello di Monterinaldi - Il Gotto di Gottifredo 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Istine - Chianti Classico Gran Sel. Radda Vigna Istine 2021 - Top Wine, Vino Slow

Monteraponi - Chianti Classico 2022 - Top Wine, Vino Slow

Montevertine - Le Pergole Torte 2021 - Top Wine

Podere Terreno - Chianti Classico Riserva 2020 - Top Wine, Best Buy

Tenuta di Carleone - Uno 2021 - Top Wine

Val delle Corti - Chianti Classico Riserva 2020 - Top Wine, Vino Slow

Montesecondo - San Martino 2018 - Top Wine

Petrolo - Valdarno di Sopra Merlot Vigna Galatrona 2021 - Top Wine

Podere Il Carnasciale - Il Caberlot 2021 - Top Wine

Arnaldo Rossi - Sella dell'Acuto 2021 - Top Wine, Vino Slow

Ficomontanino - Noble Kara 2023 - Top Wine, Vino Slow

Stefano Amerighi - Cortona Syrah Apice 2020 - Top Wine

Fabrizio Dionisio - Cortona Syrah Linfa 2022 - Top Wine, Vino Slow

Angelini Wines & Estates Tenute Toscane - Rosso di Montalcino Val di Suga 2022 - Top Wine

Baricci - Rosso di Montalcino 2022 - Top Wine, Vino Slow

Biondi Santi Tenuta il Greppo - Brunello di Montalcino 2018 - Top

Wine Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotto - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine

Castello Tricerchi - Brunello di Montalcino A.D. 1441 2019 - Top Wine

Col d'Orcia - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Corte dei Venti - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine, Vino Slow

Fattoria del Pino - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine

Fornacina - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Il Colle di Carli Rosso di Montalcino 2021 - Top Wine, Vino Slow

Il Marroneto - Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2019 - Top Wine

Il Paradiso di Manfredi Rosso di Montalcino 2022 - Top Wine

La Cerbaiola - Salvioni Rosso di Montalcino 2022 - Top Wine

La Palazzetta - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Le Chiuse - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine

Le Ragnaie Brunello di Montalcino Passo del Lume Spento 2019 - Top Wine

Maté - Brunello di Montalcino Veltha 2019 - Top Wine

Mocali - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine, Best Buy

Franco Pacenti - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine, Vino Slow

Pian dell'Orino - Brunello di Montalcino Vigneti del Versante 2018 - Top Wine

Poggio di Sotto - Tenuta San Giorgio Brunello di Montalcino Riserva Poggio di Sotto 2018 - Top Wine

Ridolfi - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine

San Guglielmo - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine

San Polino - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine, Vino Slow

Stella di Campalto - Brunello di Montalcino Bosco 2018 - Top Wine

Tassi - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine

Tenuta Le Potazzine - Brunello di Montalcino 2019 - Top Wine

Tiezzi - Brunello di Montalcino Poggio Cerrino 2019 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Uccelliera - Brunello di Montalcino Voliero 2019 - Top Wine

Avignonesi . Vin Santo di Montepulciano 2011 - Top Wine

De' Ricci Cantine Storiche - Nobile di Montepulciano 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy Manvi - Nobile di Montepulciano Riserva Ojas 2020 - Top Wine, Vino Slow

Poderi Sanguineto I e II - Rosso di Montepulciano 2022 - Top Wine, Vino Slow

Tiberini - Nobile di Montepulciano Podere Le Caggiole 2020 - Top Wine, Vino Slow

Podere della Civettaja - Pinot Nero 2021 - Top Wine, Vino Slow

Giacomo Baraldo - 0.0K 2021 - Top Wine

Cappellasantandrea - Vernaccia di San Gimignano Rialto 2022 - Top Wine, Vino Slow

Il Colombaio di Santa Chiara - Vernaccia di San Gimignano Riserva L'Albereta 2021 - Top Wine

La Lastra - Vernaccia di San Gimignano Riserva 2022 - Top Wine

Montenidoli - Vernaccia di San Gimignano Carato 2021 - Top Wine, Vino Slow

Panizzi - Vernaccia di San Gimignano 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Il Borro - Valdarno di Sopra Sangiovese Petruna 2021 - Top Wine

Paterna - Chianti Colli Aretini 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Trentino

Lorenzo Bongiovanni - Trentino Marzemino 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

San Leonardo - San Leonardo 2019 - Top Wine

Eugenio Rosi - Poiema 2021 - Top Wine, Vino Slow

Bellaveder - Trentino Màuller Thurgau San Lorenz 2023 - Top Wine, Best Buy

Pojer & Sandri - Bianco Faye 2020 - Top Wine, Vino Slow

Agricola MoS - Para Se 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cantine Monfort - Trento Riserva Extra Brut Le Général Dallemagne 2017 - Top Wine

Vignaiolo Fanti - Trentino Bianco Isidor 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Micheli - Titon 2022 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Toblino - Trentino Vino Santo 2006 - Top Wine, Vino Slow

Marco Donati - Teroldego Rotaliano Superiore Riserva Sangue di Drago 2021 - Top Wine

Dorigati - Teroldego Rotaliano Riserva Luigi Vigna Sottodossi 2021 - Top Wine, Vino Slow

De Vigili - Teroldego Rotaliano Superiore Riserva Ottavio 2020 - Top Wine

Foradori - Granato 2021 - Top Wine, Vino Slow

Redondel - Dannato 2016 - Top Wine, Vino Slow

Letrari - Trento Dosaggio Zero 2021 - Top Wine

Longariva - Tre Cesure Longariva 2018 - Top Wine

Ferrari Trento - Extra Brut Riserva Lunelli 2016 - Top Wine

Maso Bergamini - Trentino Pinot Nero 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Francesco Poli - Trentino Nosiola Sottovi 2023 - Top Wine, Vino Slow

Umbria

Annesanti - Valnero 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Adanti - Montefalco Grechetto 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta Bellafonte - Montefalco Bianco Sperella 2023 - Top Wine, Vino Slow

Di Filippo - Terre di San Nicola 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Malauva - Malauva Bianco 2023 - Top Wine, Vino Slow

Duca della Corgna - Trasimeno Gamay Divina Villa 2023 - Top Wine, Best Buy

Cantina Antonioli - Ambratile 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Cenci - Piantata 2022 - Top Wine, Vino Slow

Lumiluna - Georgie 2023 - Top Wine, Vino Slow

Antonelli San Marco - Spoleto Trebbiano Spoletino Vigna Tonda 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Paolo Bea - Montefalco Sagrantino Pagliaro 2017 - Top Wine, Vino Slow

Raìna - Campo di Colonnello 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Romanelli - Spoleto Trebbiano Spoletino Le Tese 2022 - Top Wine, Vino Slow

Tabarrini - Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2020 - Top Wine, Vino Slow

Palazzone - Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2021 - Top Wine, Vino Slow

Cantina Margò - Fiero 2022 - Top Wine, Vino Slow

Leonardo Bussoletti - 05035 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cantina Ninni - Spoleto Trebbiano Spoletino Misluli 2022 - Top Wine, Vino Slow

Collecapretta - Terra dei Preti 2023 - Top Wine, Vino Slow

Peppucci - Grechetto di Todi Superiore I Rovi 2022 - Top Wine

Andrea Pilar - Calaverna 2022 - Top Wine, Vino Slow

Valle d'Aosta

Elio Ottin Valle d'Aosta - Petite Arvine Nuances 2022 - Top Wine

La Crotta di Vegneron - Valle d'Aosta Muscat Attente 2021 - Top Wine, Vino Slow

Les Granges - Valle d'Aosta Pinot Noir L'Etranger 2021 - Top Wine, Vino Slow

Rosset Terroir - Valle d'Aosta Petite Arvine 2022 - Top Wine, Vino Slow

Di Barrò - Valle d'Aosta Torrette Superiore Ostro 2020 - Top Wine, Vino Slow

La Vrille - Valle d'Aosta Chambave Muscat Flétri 2022 - Top Wine, Vino Slow

Veneto

Casaretti - Bardolino Classico La Nogara 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Il Pignetto - Custoza 218 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Le Fraghe - Chiaretto di Bardolino Ròdon 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Allegrini - Amarone della Valpolicella Classico 2020 - Top Wine

Monte Santoccio - Amarone della Valpolicella Classico 2019 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Secondo Marco - Amarone della Valpolicella Classico 2014 - Top Wine, Vino Slow

Bertani - Valpolicella Classico Superiore Ognisanti 2022 - Top Wine

I Campi Flavio Prà - Soave Classico Campo Vulcano 2023 - Top Wine

Santi - Amarone della Valpolicella Santico 2019 - Top Wine

Corte Rugolin - Amarone della Valpolicella Classico Riserva Monte Danieli 2016 - Top Wine

Gamba - Valpolicella Classico Campedel 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Novaia - Amarone della Valpolicella Classico Corte Vaona 2018 - Top Wine, Vino Slow

Camerani Corte Sant'Alda Adalia - Valpolicella Ripasso Superiore Campi Magri 2020 - Top Wine, Vino Slow

La Dama - Valpolicella Classico Superiore Colombarino 2020 - Top Wine

Le Ragose - Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013 - Top Wine, Vino Slow

Giuseppe Quintarelli - Amarone della Valpolicella Classico 2017 - Top Wine

Tenuta Santa Maria - Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Villa Spinosa - Valpolicella Classico Superiore Figari 2021 - Top Wine

Fratelli Tedeschi - Amarone della Valpolicella Marne 180 2020 - Top Wine

Manara - Amarone della Valpolicella Classico Corte Manara 2019 - Top Wine, Best Buy

Mizzon - Recioto della Valpolicella Classico Anfora 2017 - Top Wine

Monte Dall'Ora - Amarone della Valpolicella Classico Stropa 2015 - Top Wine, Vino Slow

Rubinelli Vajol - Amarone della Valpolicella Classico Riserva Destinée 2011 - Top Wine

Speri - Valpolicella Classico Superiore Sant'Urbano 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Massimino Venturini - Recioto della Valpolicella Classico 2021 - Top Wine, Vino Slow

Benedetti Corte Antica - Valpolicella Classico Superiore 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cavalchina - Custoza Superiore Amedeo 2022 - Top Wine

Corte Quaiara - Campo al Salice 2020 - Top Wine, Vino Slow

Pietro Zanoni - Valpolicella Superiore Campo Denari 2018 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Menegotti - Elianto 2021 - Top Wine, Vino Slow

Casa Cecchin - Lessini Durello Nostrum 2019 - Top Wine, Vino Slow

Cavazza - Colli Berici Tai rosso 2023 - Top Wine, Best Buy

La Biancara - Sassaia 2022 - Top Wine, Vino Slow

Ca' Rugate - Lessini Durello Riserva Pas Dosé Amedeo 2018 - Top Wine, Vino Slow

Dama del Rovere - Durello Brut Virtù - Top Wine, Vino Slow

Gini - Soave Classico Contrada Salvarenza Vecchie Vigne 2022 - Top Wine, Vino Slow

La Cappuccina - Recioto di Soave Arzimo 2019 - Top Wine, Vino Slow

Le Battistelle - Soave Classico Roccolo del Durlo 2022 - Top Wine

Prà - Soave Classico Wild Ponsara 2023 - Top Wine, Vino Slow

Zambon - Vulcano Soave Vulcano 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Corte Adami - Soave Superiore Vigna della Corte 2021 - Top Wine, Best Buy

Monte Tondo - Soave Classico Casette Foscarino 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Pieropan - Soave Classico Calvarino 2022 - Top Wine, Vino Slow

Vignalta - Colli Euganei Carmenere Riserva 2021 - Top Wine, Vino Slow

Vigneto Due Santi - Breganze Cabernet Sauvignon Cavallare 2020 - Top Wine, Vino Slow

Quota 101 - Colli Euganei Rosso Ortone 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Masari - Masari 2019 - Top Wine, Vino Slow

Vigna Roda - Colli Euganei Rosso Scarlatto 2019 - Top Wine, Vino Slow

Bele Casel - Asolo Prosecco Superiore Extra Brut 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

L'Antica Quercia - Sù Alto ColFondo 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Malga Ribelle - Valdobbiadene Sui Lieviti Brut Nature Vitale 2022 - Top Wine, Vino Slow

Marchiori - Valdobbiadene Superiore Rive di Farra di Soligo Brut Rocciamadre 2023 - Top Wine, Vino Slow

Mongarda - Col Fondo 2023 - Top Wine, Vino Slow

Gregoletto - Verdiso Sui Lieviti Erti 2023 - Top Wine, Vino Slow

Malibràn - ColFondo Agricolo Sottoriva 2022 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Bival - Termen 00 2023 - Top Wine, Vino Slow

Ca' dei Zago - Vigneto Mariarosa 2023 - Top Wine, Vino Slow

Casa Coste Piane - Valdobbiadene Superiore Frizzante Naturalmente 2023 - Top Wine, Vino Slow

Le Colture - Valdobbiadene Superiore Extra Dry Pianer 2023 - Top Wine

Adami - Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto Giardino 2023 - Top Wine

Nicos Brustolin - Col Fondo 2023 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Col del Lupo - Valdobbiadene Prosecco ColFondo Notae 2022 - Top Wine, Vino Slow

Miotto - ProFondo 2022 - Top Wine, Vino Slow

Sorelle Bronca - Valdobbiadene Superiore Extra Brut Particella 232 2023 - Top Wine, Vino Slow

Ida Agnoletti - Montello Rosso Seneca 2020 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Case Paolin - Montello Asolo Rosso San Carlo 2021 - Top Wine, Vino Slow, Best Buy

