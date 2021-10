Diego Cusumano “best winemaker”, Federica Boffa “young winemaker”: the guide of the “Corriere”

Diego Cusumano, at the helm of the family business, Cusumano, one of the most beautiful and important wine producers in Sicily, with 500 hectares of vineyards divided into 5 estates between Piana degli Albanesi, Monreale, Butera and Partinico, awarded the prize for “best winemaker”, while the “young winemaker” is Federica Boffa, who, at the age of 23, took over the reins of Pio Cesare, a historical winery in the Langhe, in the heart of Alba and resting on the town's ancient Roman walls, an iconic brand of quality Barolo and Barbaresco, which grew up under the guidance of Pio Boffa, who recently passed away due to Covid. Also, the “ winemaker of the year” is Chiara Ziliani, a producer in Franciacorta, with the Chiara Ziliani winery, which has 26 hectares of vineyards around Provaglio d'Iseo, while the “foreign winemaker” is Alice Paillard, who now leads the famous Champagne brand Bruno Paillard, while the “green winemaker” is Luca Formentini, musician and wine producer with the small but historic Selva Capuzza winery, in the Lugana area: These are the special prizes of “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia 2021” (“The Best 100 Wines and Winemakers of Italy 2021”), the wine guide of “Corriere della Sera”, signed by Luciano Ferraro, chief editor of the newspaper, and Luca Gardini, internationally renowned critic and best sommelier in the world in 2010.

The guide, with all the wines (which WineNews is able to anticipate), will come out on newsstands tomorrow (and for a month), together with the daily “Corriere della Sera” (at a cost of 12.90 Euros), which today, on its pages, has anticipated the special awards and some passages from the beautiful preface by one of the leading journalists of “Corriere della Sera”, Giuseppe Severgnini. Among other things, he writes: “Foreigners cannot understand one thing. That we talk and know about wine, that we love it and drink it. All Italians have tasted at least a sip in their lifetime: at the table, at a restaurant, at a wedding, in church. There are those who adore it and those who detest it, but the vast majority of us appreciate it. And can you tell? They esteem it. Wine is a product of the earth, of the vine, of hard work and care. Wine is part of life in common. Italy is the only country where every region cultivates vines: there is a big difference between a Barolo and an Aglianico, but it is the difference between relatives in the same extended family. One could write the social history of Italy through wine: it would be a long and interesting read. Is there any kinship between The Drinker painted by Mario Sironi in 1929 and the gentleman you see sitting in front of you in the trattoria? Certainly there is. But the white wine in the glass today would be better, and a guide like the one you are about to leaf through, ninety-three years ago, was unimaginable”.

Focus - “The best 100 wines and winemakers of Italy 2021” by “Corriere della Sera” (Luciano Ferraro and Luca Gardini)

Valle d’Aosta

Château Feuillet - Maurizio Fiorano

Grosjean - Fratelli Grosjean

Piemonte

Ceretto - Bruno Ceretto

Elvio Cogno - Nadia Cogno e Valter Fissore

Fontanafredda - Andrea Farinetti

Giovanni Rosso - Davide Rosso

Michele Chiarlo - Michele Chiarlo

Paitin - Luca Pasquero Elia

Poderi Colla - Tino Colla

Rinaldi - Marta e Carlotta Rinaldi

La Spinetta - Giorgio Rivetti

Vietti - Elena Penna e Luca Currado

Liguria

Bio Vio - Caterina Vio

Bisson - Pierluigi Lugano

Possa - Samuele Bonanini

Lombardia

Ballabio - Filippo e Mattia Nevelli

Bellavista - Vittorio Moretti

Costaripa - Mattia Vezzola

Monte Rossa - Emanuele Rabotti

Mosnel - Giulio e Lucia Barzanò

Rizzini - Guido Rizzini

Tenuta Mazzolino - Francesca Seralvo

Trentino

Cantine Ferrari - Matteo, Marcello, Alessandro e Camilla Lunelli

Foradori - Elisabetta Foradori

Maso Martis - Roberta Stelzer

Maso Michei - Martin Foradori

Villa Corniole - Maddalena Nardin

Vin de la Neu - Nicola Biasi

Alto Adige

Alois Lageder - Clemens Lageder

Cantina San Michele Appiano - Hans Terzer

Nals Margreid - Gottfried Pollinger

Salurnis - Nicolò Panizza e Andrea Nardin

Veneto

Bertani - Ettore Nicoletto

Giusti Wine - Ermenegildo Giusti

Masi - Sandro Boscaini

Masottina - Federico Dal Bianco

Montelvini - Alberto Serena

Pieropan - Andrea Pieropan

Santa Margherita - Gaetano Marzotto

Tedeschi - Sabrina Tedeschi

Tonello - Diletta Tonello

Valdo - Pierluigi Bolla

Venissa - Gianluca Bisol

Villa Sandi - Giancarlo Moretti Polegato

Zenato - Nadia Zenato

Zeni - Elena, Federica e Fausto Zeni

Friuli Venezia Giulia

I Clivi - Mario Zanusso

Eugenio Collavini - Manlio Collavini

Livio Felluga - Laura Felluga

Radikon - Sasa Radikon

Russiz Superiore - Roberto Felluga

Specogna - Cristian e Michele Specogna

Zidarich - Benjamin Zidarich

Emilia Romagna

Enio Ottaviani - Davide e Massimo Lorenzi

Monte delle Vigne - Paolo Pizzarotti

La Stoppa - Elena Pantaleoni

Torre San Martino - Maurizio Costa

Umberto Cesari - Gianmaria Cesari

Toscana

La Biagiola - Carla Scigliano e Leonardo Santarelli

Biondi-Santi - Giampiero Bertolini

Il Borro - Ferruccio e Salvatore Ferragamo

Caiarossa - Jérôme Poisson

Caprili - Giacomo Bartolommei

Casanova di Neri - Giovanni Neri

Castellare di Castellina - Paolo Panerai

Castello di Montepò - Jacopo e Tancredi Biondi Santi

Castiglion del Bosco - Massimo Ferragamo

Duemani - Elena e Luca D’Attoma

Ipsus - Giovanni Mazzei

Isole e Olena - Paolo De Marchi

Marchesi de’ Frescobaldi - Lamberto Frescobaldi

Il Marroneto - Alessandro Mori

Mastrojanni - Riccardo Illy

Il Palagio - Sting

Podere Forte - Pasquale Forte

Poggio di Sotto - Claudio Tipa

Ricasoli 1141 - Francesco Ricasoli

San Filippo - Roberto Giannelli

Tenuta Le Potazzine - Gigliola Giannetti

Tenute Folonari - Ambrogio e Giovanni Folonari

Marche

Ciù Ciù - Walter Bartolomei

La Distesa - Corrado Dottori

Tenuta di Tavignano - Ondine de la Feld

Villa Bucci - Ampelio Bucci

Umbria

Arnaldo Caprai - Marco Caprai

Scacciadiavoli - Amilcare Pambuffetti

Lazio

Antiche Cantine Migliaccio - Emanuele e Luciana Migliaccio

Abruzzo

Ciavolich - Chiara Ciavolich

Campania

Feudi di San Gregorio - Antonio Capaldo

Mastroberardino - Piero Mastroberardino

Ognostro - Marco Tinessa

Puglia

Polvanera - Filippo Cassano

Tormaresca - Piero Antinori

Basilicata

Elena Fucci - Elena Fucci

Calabria

‘A vita - Francesco De Franco

Sicilia

Barraco - Nino Barraco

Davide Fregonese - Davide Fregonese

Sardegna

La Contralta - Roberto Gariup

Dettori - Alessandro Dettori

Mesa - Gavino Sanna

Focus - The 100 best wines

Score 110

Barolo Docg Monprivato 2016 - Giuseppe Mascarello e Figlio

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Sanlorenzo

Brunello di Montalcino Docg Cerretalto 2015 - Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Docg Madonna delle Grazie 2016 - Il Marroneto

Brunello di Montalcino Docg Vigna di Pianrosso 2016 - Ciacci Piccolomini d’Aragona

Toscana Igt Oreno 2019 - Tenuta Sette Ponti

Score 100

Aglianico del Vulture Doc Titolo 2018 - Elena Fucci

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Capanna

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Poggio di Sotto

Franciacorta Docg Brut Rosé Cabochon Fuoriserie 06 - Monte Rossa

Toscana Igt Guardiavigna 2016 - Podere Forte

Toscana Igt Tignanello 2018 - Marchesi Antinori - Tenuta Tignanello

Val d’Arno di Sopra Doc Merlot Vigna Galatrona 2019 - Petrolo

Scoreo 99+

Barolo Docg Gavarini Chiniera 2017 - Elio Grasso

Brunello di Montalcino Docg La Mannella 2016 - Cortonesi

Score 99

Alto Adige Doc Terlaner I Grande Cuvèe 2020 - Cantina Terlano

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Belpoggio

Chianti Classico Docg Gran Selezione Badiòla 2018 - Mazzei – Castello di Fonterutoli

Chianti Classico Docg Riserva 2018 - Castello di Volpaia

Romagna Albana Passito Docg Scacco Matto 2017 - Fattoria Zerbina

Toscana Igt Solengo 2019 - Argiano

Score 98+

Amarone della Valpollicella Docg Riserva Lilium Est 2011 - Tenuta Sant’Antonio

Barolo Docg San Rocco 2017 - Azelia

Barolo Docg Tre Tine 2017 - Giuseppe Rinaldi

Bolgheri Sassicaia Doc Sassicaia 2018 - Tenuta San Guido

Brunello di Montalcino Docg 2016 - Canalicchio di Sopra

Colli della Toscana Centrale Igt Rosso Flaccianello della Pieve 2018 - Fontodi

Ruché di Castagnole Monferrato Docg Laccento 2020 - Montalbera

Valtellina Superiore Docg Sassella Riserva Rocce Rosse 2013 - Ar.Pe.Pe.

Score 98

Barolo Docg Arione 2017 - Enzo Boglietti

Barolo Docg Ravera 2017 - Elvio Cogno

Bolgheri Superiore Doc Greppicaia 2018 - I Greppi

Brunello di Montalcino Docg 2017 - Le Potazzine

Costa d’Amalfi Furore Bianco Doc Fiorduva 2019 - Marisa Cuomo

TrentoDoc Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 - Giulio Ferrari

Venezia Giulia Igp Malvasia Collezione di Famiglia 2020 - Ronco dei Tassi

Score 97+

Alto Adige Bianco Doc Riserva LR 2016 - Colterenzio

Alto Adige Doc Chardonnay Riserva Troy 2018 - Cantina Tramin

Barbaresco Docg Pajoré 2017 - Sottimano

Barbaresco Docg Riserva Camp Gros Martinenga 2015 - Marchesi di Grésy

Chianti Classico Docg 2018 - Frescobaldi - Tenuta Perano

Chianti Classico Docg Riserva 2018 - Riecine

Franciacorta Docg Annamaria Clementi 2011 - Ca’ Del Bosco

Terre Siciliane Igt Salealto 2018 - Cusumano

Toscana Igt Saffredi 2019 - Fattoria Le Pupille

Vino Nobile di Montepulciano Docg Asinone 2018 - Poliziano

Score 97

Alto Adige Doc Bianco Nama 2016 - Nals Margreid

Alto Adige Pinot Grigio Doc 2019 - Köfererhof

Franciacorta Docg Pas Dosé Millesimato Ziliani C 2017 - Chiara Ziliani

Friuli Colli Orientali Doc Pinot Grigio Ramato Riserva 2018 - Specogna

Malvasia delle Lipari Passito Doc Selezione Carlo Hauner 2018 - Hauner

Moscato d’Asti Docg Vite Vecchia 2015 - Ca’ D’Gal

Picolit Colli Orientali del Friuli Docg 2018 - Dario Coos

Südtirol-Alto Adige Doc Lagrein Riserva Taber 2018 - Cantina Bolzano

Taurasi Docg Radici 2016 - Mastroberardino

Score 96+

Barbaresco Docg Il Bricco 2017 - Pio Cesare

Barolo Docg Parafada 2017 - Palladino

Montecucco Docg Sangiovese Riserva Poggio Lombrone 2017 - ColleMassari

Paestum Igp Fiano Pian di Stio 2019 - San Salvatore

Vigneti delle Dolomiti Igt San Leonardo 2016 - Tenuta San Leonardo

Score 96

Aglianico del Vulture Doc Don Anselmo 2017 - Paternoster

Alto Adige Bianco Doc Beyond The Clouds 2017 - Elena Walch

Alto Adige Doc Kerner 2020 - Pacherhof

Alto Adige Doc Pinot Nero Mazzon 2017 - Gottardi

Alto Adige Pinot Nero Doc Barthenau Vigna S. Urbano 2017 - J. Hofstätter

Etna Bianco Doc Musmeci 2018 - Tenuta di Fessina

Etna Bianco Doc Zottorinotto 2019 - Tornatore

Isola dei Nuraghi Igt Turriga 2016 - Argiolas

Lessini Durello Doc Riserva Metodo Classico Io Aura 2015 - Cantina Tonello

Pantelleria Doc Passito Bukkuram - Sole d’Agosto 2019 - Marco De Bartoli

Trebbiano d’Abruzzo Doc 2017 - Valentini

Trebbiano d’Abruzzo Doc Fosso Cancelli 2018 - Ciavolich

Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Brut Tridik Quota 430 - Colesel

Score 95+

Calabria Igt Bianco Kalypso 2020 - Cantina Val di Neto

Sant’Antimo Chardonnay Doc Ghiaie Bianche 2019 - Col D’Orcia

Chianti Classico Docg 2019 - Castello di Monsanto

Chianti Classico Docg Berardenga 2019 - Fèlsina

Chianti Classico Docg Vallepicciola 2018 - Vallepicciola

Score 95

Barbaresco Docg Cascina Crosa 2017 - Pasquale Pelissero

Chianti Classico Docg Ama 2019 - Castello di Ama

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano Docg R.D.O Ponente Brut 2020 - Masottina

Custoza Superiore Doc Cà del Magro 2018 - Monte del Frà

Elba Vermentino Doc 2020 - Chiesina di Lacona

Montecucco Sangiovese Docg Riserva 2017 - Otto Ettari

Vino Nobile di Montepulciano Docg 2018 - De’ Ricci Cantine Storiche

Score 94+

Irpinia Aglianico Doc Celsì 2017 - Az. Agr. Fiorentino

Matera Dop Greco Terra Aspra 2019 - Tenuta Marino

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Le Vaglie 2020 - Santa Barbara

Score 94

Campania Igt Fiano Le Pietre 2020 - Famiglia Pagano

Gavi Docg del Comune di Gavi La Meirana 2020 - Cantine Broglia

Lambrusco di Sorbara Dop Silvia Zucchi In Purezza 2020 - Zucchi

Langhe Bianco Doc Montalupa 2016 - Azienda Agricola Matteo Ascheri

Montefalco Sagrantino Docg Molino dell’Attone 2015 - Antonelli San Marco

Romagna Docg Secco Albana Valleripa 2020 - Tenuta Casali

TrentoDoc Metodo Classico Riserva Brezza Riva Pas Dosé 2016 - Cantina Riva del Garda

Score 93+

Lacryma Christi del Vesuvio Bianco Doc Vigna del Vulcano 2017 - Cantine Villa Dora

Score 93

Alto Adige Santa Maddalena Classico Doc Der Pfannenstiel. 2016 - Pfannenstielhof

Romagna Sangiovese Superiore Doc Il Bosco di Pertinello 2020 - Pertinello

Score 92

Bianchello del Metauro Doc La Vigna delle Terrazze 2020 - Claudio Morelli

Friuli Grave Doc Traminer Aromatico 2020 - I Magredi

Focus - The best natural wines

Score 98+

Terre Siciliane Igp Rosso Munjebel BB 2018 - Frank Cornelissen

Score 97+

Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla 2018 - Paraschos 224

Score 97

Valpolicella Doc Il Monte Caro 2019 - Il Monte Caro

Veneto Igt Sassaia 2020 - La Biancara - Angiolino Maule

Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla 2012 - Josko Gravner

Score 96+

Toscana Igt Bianco Barriccato 2020 - Fattoria La Vialla

Score 96

Vigneti delle Dolomiti Igt Nosiola Fontanasanta 2015 - Elisabetta Foradori

Score 95

Emilia Igt Fricandò 2019 - Al di là del fiume

Malvasia delle Lipari Doc Vino I 2020 - L’Ancestrale

Toscana Igt Syrah 2019 - Stefano Amerighi

Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla 2017 - Damijan Podversic

Vino Frizzante Barbabolla 2020 - Marco Barba

Score 94+

Maremma Toscana Igt Ansonaco Carfagna 2019 - Altura

Sangiovese di Romagna Superiore Doc Limbecca 2016 - Paolo Francesconi

Sicilia Igt Il Frappato 2019 - Occhipinti

Venezia Giulia Igt Piantagrane 2019 - Villa Job

Score 94

Colli Bolognesi Doc Il Dissidente 2018 - Lodi Corazza

Vigneti delle Dolomiti Igt Campill 2017 - Pranzegg

Vino Bianco Bamboo Road 2020 - Stefano Legnani

Score 93+

Etna Doc Rivaggi 2019 - SRC 233

Vallagarina Igt Rosso Marzemino Poiema 2016 - Eugenio Rosi

Veneto Igt Tai Rosso 2017 - Daniele Portinari

Vino Bianco Orocoro 2018 - Cantina Alchemica

Barbera d’Asti Docg Asinoi 2019 - Carussin

Carmignano Docg 2017 - Terre a Mano

Sangiovese Rubicone Igt Tajavént 2016 - Cà dei Quattro Archi

SP Pensiero 2015 - Cà del Vént

Taurasi Dop Nero Né 2015 - Il Cancelliere

Toscana Igt Bianco Chiarofiore 2015 - Tunia

Valdobbiadene Docg Spumante Brut Finalizzato - Tre Mat

Vino Bianco Aransat 2020 - Borgo Savaian

Vino Bianco Sot la Mont Blanc de Mont 2018 - Luca Fedele

Score 92+

Bardolino Chiaretto Classico Doc Chiar’otto 2020 - Villa Calicantus

Valtellina Superiore Valgella Docg Jazpémi 2018 - Barbacàn

Vino Spumante Particella 128 2019 - Cinque Campi

Score 92

Gambellara Doc Classico Col Moenia 2017 - Davide Vignato

Terrazze dell’Imperiese Igp Crescendo 2019 - Tenuta Selvadolce

Umbria Igt Grechetto Fonte Farro 2020 - Annesanti

Umbria Igt Rosato 2019 - Cantina Margò Carlo Tabarrini

Veneto Igt L’Ombra del Capitano 2020 - Agrostem

Venezia Giulia Igt Quinto Quarto Bianco Sivi 2020 - Franco Terpin

Vino Bianco Igt Il Vin dal Paron - Ferlat

Score 91+

Fortana dell’Emilia Igt Surliè! - Mirco Mariotti

Olevano Romano Doc Cesanese Superiore Silene 2019 - Damiano Ciolli

Ravenna Igp Bianco Rigogolo 2019 - Andrea Bragagni

Vino Rosato Miscela 2018 - Lammidia

Score 91

Emilia Igt Il Mio Lambrusco 2019 - Camillo Donati

Sagrantino di Montefalco Docg Pagliaro 2012 - Paolo Bea

Terre Aquilane Igp Malvasia Eughenos Raggio di Sole 2020 - Di Cato

Vino Bianco Igt Tarbianaaz - Vittorio Graziano

