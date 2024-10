Marilisa Allegrini, Bellavista, Palmento Costanzo and more: the Top 10 by Bibenda 2025

From Val d’Aosta the Sopraquota 900 2022, a white from Petite Arvine grapes grown at more than 900 meters above sea level. Signed by Luca D’Attoma, a mountaineering winemaker, for the Rosset Terroir winery; from Lombardy, the Franciacorta Brut Teatro Alla Scala 2020 Bellavista by Vittorio and Francesca Moretti joined in the winemaking direction by Richard Geoffroy, formerly Dom Pérignon’s celebrated Chef de Cave; from Tuscany, an unexpected white, the Vermentino 2022 by Gualdo del Re, signed by Barbara Tamburini, a winemaker of great reds who has long tried her hand at making equally great whites. But also from the Grand Duchy comes Bolgheri Superiore Dedicato A Walter 2020, from Marilisa Allegrini’s Poggio al Tesoro winery (the winemaker is Christian Coco). From Marche comes the Oasi degli Angeli winery with Kurni 2022, from Montepulciano grapes, created by Marco Casolanetti, author of charismatic wines. From Lazio comes Piglio Superiore PerEmilia 2022, a biotype of Cesanese di Affile, signed by Anton Maria Coletti Conti, patron and winemaker of the winery, dedicated to his wife Emilia. But also from the Capital Region, Rome, comes Donnaluce 2023, made from Malvasia del Lazio grapes by Poggio Le Volpi, from Monte Porzio Catone, created by patron and winemaker Felice Mergè, and also Lunapigra 2021, from Chardonnay and Fiano grapes, from Giorgia Bagaglini’s Colle di Maggio winery, from Velletri, signed by winemaker Angelo Giovannini. From Campania, again, comes the 2020 Aglianico del Taburno Safinos, signed by the great Franco Bernabei, here joined by his son Marco, for Carmine Fusco’s Il Poggio winery. From Sicily, the Etna Rosso Prefillossera 2021 from the Costanzo family’s Palmento Costanzo winery, Nicola Centonze, a winemaker with deep experience in Etna production. Here are the ten wines of the year from Bibenda, the guide of the Sommelier Foundation (Fis), headed by Franco Ricci, chosen from among the many wines awarded “5 Grappoli” (presentation scheduled for November 16, in Rome). “Labels that remain in the mind, soul and heart”, Ricci explains. Who adds, “although it is never easy to choose only 10 wines out of thousands of wines tasted, even for Bibenda 2025 (edition No. 27), criteria were used that went beyond the parameters provided by the evaluation method, somehow circumventing the rules imposed by the great Émile Peynaud, the master of every taster who asserted that the taster is extremely influential. Therefore, certain suggestions should be avoided, certain sensitivities should be ignored. Rules that are not applied in the exceptional case of the ten wines of the year, chosen precisely on the basis of the sensations they aroused. Wines that are not forgotten”.

Focus - All the “Cinque Grappoli” of Bibenda 2025

Valle d’Aosta (5)

Vallée d’Aoste Pinot Noir Semel Pater 2022 - Anselmet

Ferox 2022 - La Plantze

Vallée d’Aoste Chambave Muscat Flétri 2022 - La Vrille

Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2022 - Les Crêtes

Sopraquota 900 2022 - Rosset Terroir

Piemonte (155)

Grignolino del Monferrato Casalese Bricco del Bosco Vigne Vecchie 2020 - Accornero

Barbaresco Rombone Cichin Riserva 2019 - Ada Nada

Barolo Bussia 2020 - Alberto Ballarin

Barolo Rocche dell’Annunziata 2020 - Andrea Oberto

Roero Sudisfà Riserva 2021 - Angelo Negro

Dogliani Superiore San Bernardo 2020 - Anna Maria Abbona

Ghemme Collis Breclemae 2017 - Antichi Vigneti di Cantalupo

Bramaterra 2020 - Antoniotti

Barolo Rocche dell’Annunziata 2020 - Aurelio Settimo

Barolo Bricco Voghera Riserva 2014 - Azelia

Barolo Margheria 2020 - Azelia

Barolo 2020 - Bartolo Mascarello

Barolo Boscareto 2017 - Batasiolo

Barolo Badarina 2017 - Bersano

Barolo Margheria Riserva 2018 - Boasso

Brut Nature Cuvée Germana Beltrame Editione V s.a. - Borgo Maragliano

Barolo Cannubi 2020 - Borgogno

Barolo Brunella 2020 - Boroli

Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2022 - Boveri

Barolo Arborina 2020 - Bovio

Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2021 - Braida Giacomo Bologna

Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2020 - Broglia

Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2020 - Brovia

Barolo Badarina Vigna Regnola 2020 - Bruna Grimaldi

Barbaresco Rabajà 2020 - Bruno Giacosa

Barbaresco Currà 2020 - Bruno Rocca Rabajà

Barolo Sottocastello di Novello 2020 - Ca’ Viola

Moscato d’Asti Vigna Vecchia 2019 - Cadgal

Barbaresco Ovello 2020 - Cantina del Pino

Barolo Lazzarito 2020 - Casa E. di Mirafiore

Barolo Ginestra Riserva 2018 - Cascina Chicco

Barbaresco Ovello 2021 - Cascina Morassino

Barbaresco Albesani Vigna Santo Stefano Riserva 2019 - Castello di Neive

Barbaresco Rabajà Riserva 2019 - Castello di Verduno

Barolo Monvigliero Riserva 2019 - Castello di Verduno

Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2018 - Cavallotto

Barolo Cannubi 2020 - Chiara Boschis - E. Pira & Figli

Barolo Bussia Vigna Pianpolvere 2020 - Chionetti

Colli Tortonesi Timorasso Pitasso 2022 - Claudio Mariotto

Barbaresco Starderi 2021 - Collina Serragrilli

Barolo Cannubi 2020 - Comm. G.B. Burlotto

Barolo Arione 2020 - Conterno

Barolo Cerretta 2020 - Conterno

Barolo Francia 2020 - Conterno

Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2020 - Conterno Fantino

Alta Langa Special Cuvée Pas Dosé Riserva 2015 - Contratto

Piemonte Chardonnay Riserva di Famiglia 2019 - Coppo

Barolo Enrico VI 2020 - Cordero di Montezemolo

Tarasco 2020 - Cornarea

Barbaresco Bricco di Neive Riserva 2019 - Dante Rivetti

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2020 - Domenico Clerico

Barolo Serradenari 2020 - Dosio

Barolo Cerretta Vigna Bricco Riserva 2018 - Elio Altare

Barolo Rüncot Riserva 2016 - Elio Grasso

Barbera d’Asti Superiore Mongovone 2022 - Elio Perrone

Alta Langa Zero 140 Mesi Cerere 2011 - Enrico Serafino

Barolo Arione 2020 - Enzo Boglietti

Barolo Cerretta 2020 - Ettore Germano

Barolo Lazzarito Riserva 2018 - Ettore Germano

Carema Etichetta Nera 2020 - Ferrando

Barolo Vigna Rocche Rivera Scarrone 2020 - Figli Luigi Oddero

Barbaresco Serraboella 2021 - Fontanabianca

Barolo Vigna La Delizia 2020 - Fontanafredda

Loazzolo Piasa Rischei 2021 - Forteto Della Luja

Ghemme Oltre Il Bosco 2020 - Francesco Brigatti

Colli Tortonesi Timorasso Biancofranco 2023 - Franco M. Martinetti

Barolo Monvigliero 2020 - Fratelli Alessandria

Barolo Bussia Riserva 2017 - Fratelli Barale

Barbaresco Serraboella 2020 - Fratelli Cigliuti

Barolo Scarrone Vigna Mandorlo Riserva 2016 - Fratelli Giacosa

Barolo Cerretta 2020 - Fratelli Revello

Barolo Bricco delle Viole 2020 - G.D. Vajra

Barbaresco 2021 - Gaja

Barbaresco Costa Russi 2021 - Gaja

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2021 - Gaja

Barbaresco Sorì Tildin 2021 - Gaja

Barolo Conteisa 2020 - Gaja

Barolo Sperss 2020 - Gaja

Barolo Villero 2020 - Giacomo Fenocchio

Barolo Ravera 2020 - Giacomo Grimaldi

Barolo San Giovanni 2020 - Gianfranco Alessandria

Nizza Viti Vecchie 2022 - Gianni Doglia

Barolo Rocche Moriondino Riserva dell’Ulivo 2018 - Gigi Rosso

Roero Bric Valdiana 2021 - Giovanni Almondo

Barolo Brunate 2020 - Giuseppe Rinaldi

Roero Mon Surì Riserva 2021 - Hilberg-Pasquero

Barbaresco Starderi 2021 - Icardi

Gattinara Galizja 2018 - Il Chiosso

Barolo Castelletto Millenovecento48 Riserva 2018 - Josetta Saffirio

Brut Rosé Soldati La Scolca d’Antan 2012 - La Scolca

Barbaresco Gallina 2021 - La Spinetta

Barbaresco Starderi 2021 - La Spinetta

Barbaresco Valeirano 2021 - La Spinetta

Barolo Villero 2020 - Livia Fontana

Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2020 - Lodali

Barolo Baudana 2020 - Luigi Baudana

Roero Mombeltramo Riserva 2020 - Malvirà

Barolo Brunate 2019 - Marcarini

Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2021 - Marchesi Alfieri

Barolo Cannubi 2020 - Marchesi di Barolo

Barolo Brunate 2020 - Marengo

Barolo Cerviano-Merli 2020 - Marziano Abbona

Barbaresco Quarantacinque45 Riserva 2018 - Massimo Rattalino

Barolo Margheria 2020 - Massolino - Vigna Rionda

Barolo La Serra 2020 - Mauro Molino

Barolo Paiagallo 2020 - Mauro Veglio

Nizza La Court Riserva 2021 - Michele Chiarlo

Barbaresco Basarin 2021 - Moccagatta

Ruchè di Castagnole Monferrato Il Fondatore Riserva 2021 - Montalbera

Barbaresco Starderi 2021 - Montaribaldi

Monferrato Bianco Timorgasso 2023 - Morgassi Superiore

Gattinara Vigna Molsino 2020 - Nervi

Gattinara Vigna Valferana 2020 - Nervi

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2023 - Nicola Bergaglio

Barolo Vignarionda Riserva 2018 - Oddero

Caluso Passito Sulé 2019 - Orsolani

Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2021 - Paitin

Barolo Ginestra 2020 - Paolo Conterno

Barolo Riserva 2018 - Paolo Manzone

Barolo Monvigliero 2020 - Paolo Scavino

Barolo Riserva 2016 - Paolo Scavino

Gattinara Vigna Valferana 2020 - Paride Iaretti

Barolo Mosconi 2020 - Parusso

Barolo San Lorenzo di Verduno 2020 - Pelassa

Barbaresco Vanotu 2021 - Pelissero

Barbaresco Albesani Vigna Borgese 2020 - Piero Busso

Barolo Ornato 2020 - Pio Cesare

Barolo Marenca 2020 - Pira

Barolo Bussia Dardi Le Rose 2020 - Poderi Colla

Barolo Lazzarito Vigna Preve 2020 - Poderi Gianni Gagliardo

Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2018 - Prunotto

Barolo Rocche dell’Annunziata 2020 - Ratti

Barolo Rocche dell’Annunziata 2020 - Renato Corino

Barolo Cannubi 2020 - Reva

Nizza Lìberta 2021 - Roberto Ferraris

Barolo Rocche dell’Annunziata 2020 - Rocche Costamagna

Barolo Castelletto Vigna Madonna Assunta La Villa Riserva 2012 - Rocche Dei Manzoni

Barolo Perno Vigna Cappella di S. Stefano 2020 - Rocche Dei Manzoni

Barbera d’Asti Superiore La Bogliona 2019 - Scarpa

Barolo Cerretta 2020 - Schiavenza

Barolo Prapò 2020 - Schiavenza

Barolo Annunziata Vigna Plicotti 2020 - Silvio Grasso

Barbaresco Pajoré 2021 - Sottimano

Barolo Cannubi 2020 - Tenuta Carretta

Barolo Bricco Voghera 2020 - Tenuta Cucco

Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2022 - Tenuta Garetto

Grignolino d’Asti Monferace 2019 - Tenuta Santa Caterina

Barbaresco Martinenga Camp Gros Riserva 2019 - Tenute Cisa Asinari Dei Marchesi di Grésy

Lessona San Sebastiano allo Zoppo 2016 - Tenute Sella

Gattinara Tre Vigne 2020 - Travaglini

Barolo Lazzarito 2020 - Vietti

Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2022 - Vigne Marina Coppi

Monleale 2020 - Vigneti Massa

Gavi del Comune di Gavi Villa Sparina 10 Anni 2012 - Villa Sparina

Barbaresco Spezie Riserva 2016 - Vite Colte

Lombardia (37)

Valtellina Superiore Sassella Nuova Regina Riserva 2018 - Ar.Pe.Pe.

Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Riserva 2016 - Barone Pizzini

Franciacorta Brut Teatro Alla Scala 2019 - Bellavista

Franciacorta Pas Operé 2018 - Bellavista

Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2013 - Berlucchi

Franciacorta Dosaggio Zero B.C. Riserva 2013 - Bosio

Franciacorta Dosage Zéro Cuvée Annamaria Clementi Riserva 2015 - Ca’ del Bosco

Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2015 - Ca’ del Bosco

Franciacorta Extra Brut Rosé Cuvée Annamaria Clementi Riserva 2015 - Ca’ del Bosco

Franciacorta Extra Brut Vintage Collection 2019 - Ca’ del Bosco

Selva della Tesa 2020 - Ca’ del Bosco

Franciacorta Brut Nature Cuvée 1564 2017 - Castello Bonomi

Franciacorta Pinònero Riserva 2017 - Contadi Castaldi

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Pernice 2021 - Conte Vistarino

Pinot Nero Pas Dosé Rosé Mariacristina 2018 - De Filippi I Gessi

Franciacorta Brut Blanc de Noir Crisalis 2018 - Derbusco Cives

Franciacorta Brut Nature La Casella Riserva 2016 - Enrico Gatti

Valtellina Superiore Sassella Il Glicine 2021 - Fay

Franciacorta Extra Brut 2016 - Ferghettina

Franciacorta Non Dosato Riserva 33 2016 - Ferghettina

Franciacorta Brut Millesimato 2019 - La Montina

Franciacorta Brut Millesimato Secolo Novo 2015 - Le Marchesine

Sforzato di Valtellina Albareda 2021 - Mamete Prevostini

Franciacorta Dosaggio Zero Dom Riserva 2017 - Mirabella

Franciacorta Brut Cabochon Rosé Fuoriserie N°07 s.a. - Monte Rossa

Franciacorta Brut Cabochon Stellato 2012 - Monte Rossa

Franciacorta Extra Brut EBB 2018 - Mosnel

Franciacorta Pas Dosé Rosé Parosé 2018 - Mosnel

Franciacorta Dosaggio Zero Riserva del Gelso 2017 - Muratori

Sfursat di Valtellina 5 Stelle 2021 - Nino Negri

Croatina 14 Ottobre 2023 - Olmo Antico

Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2014 - Ricci Curbastro

Lugana Menasasso Riserva 2020 - Selva Capuzza

Sforzato di Valtellina Il Monastero 2020 - Triacca

Franciacorta Dosaggio Zero Sublimis Riserva 2016 - Uberti

Franciacorta Extra Brut Comarì del Salem 2017 - Uberti

Franciacorta Extra Brut Extra Blu 2019 - Villa Franciacorta

Alto Adige (39)

Alto Adige Valle Isarco Riesling Praepositus 2022 - Abbazia di Novacella

Alto Adige Spumante Extra Brut Riserva 2018 - Arunda

Alto Adige Chardonnay Doran Riserva 2021 - Cantina Andriano

Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2022 - Cantina Bolzano

Alto Adige Bianco LR Riserva 2020 - Cantina Colterenzio

Alto Adige Cabernet Sauvignon Lafòa 2021 - Cantina Colterenzio

Alto Adige Spumante Brut 36 Riserva 2019 - Cantina Merano

Alto Adige Terlaner I Primo Grande Cuvée 2021 - Cantina Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2011 - Cantina Terlano

Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2022 - Cantina Terlano

Alto Adige Chardonnay Troy Riserva 2021 - Cantina Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2022 - Cantina Tramin

Alto Adige Valle Isarco Gewürztraminer Aristos 2023 - Cantina Valle Isarco

Alto Adige Valle Isarco Kerner Aristos 2023 - Cantina Valle Isarco

Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Riserva 2020 - Castelfeder

Dolomytos Bianco 2019 - Dolomytos Sacker

Alto Adige Bianco Grande Cuvée Beyond The Clouds 2021 - Elena Walch

Alto Adige Pinot Nero Schweizer 2020 - Franz Haas

Manna 2022 - Franz Haas

Alto Adige Valle Isarco Kerner 2022 - Gaffer Von Feldenreich

Alto Adige Gewürztraminer Flora 2022 - Girlan

Alto Adige Pinot Nero Trattmann Riserva 2021 - Girlan

Alto Adige Pinot Bianco Renaissance Riserva 2021 - Gump Hof Markus Prackwieser

Alto Adige Moscato Giallo Passito Quintessenz 2020 - Kellerei Kaltern Caldaro

Alto Adige Extra Brut 1919 Riserva 2018 - Kettmeir

Alto Adige Valle Isarco Riesling R 2022 - Köfererhof

Alto Adige Merlot Brenntal Riserva 2021 - Kurtatsch Cortaccia

Alto Adige Gewürztraminer Elyònd Riserva 2021 - Laimburg

Alto Adige Lagrein Abtei Muri Riserva 2021 - Muri-Gries

Alto Adige Chardonnay Baron Salvadori Riserva 2021 - Nals Margreid

Alto Adige Pinot Bianco Sirmian 2022 - Nals Margreid

Alto Adige Chardonnay Vigna Crivelli Riserva 2021 - Peter Zemmer

Alto Adige Bianco Appius 2019 - San Michele Appiano

Alto Adige Chardonnay Sanct Valentin 2022 - San Michele Appiano

Alto Adige Valle Isarco Sylvaner Lahner 2022 - Taschlerhof

Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva Amistar Edizione 2020 - Tenuta Peter Sölva

Alto Adige Chardonnay Vigna AU Riserva 2020 - Tiefenbrunner

Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall Von Fenner 2021 - Tiefenbrunner

Alto Adige Bianco DJJ Riserva 2021 - Weingut Niklas

Trentino (17)

Trento Brut Domini Nero Millesimato 2017 - Abate Nero

Trento Extra Brut Vent Riserva 2016 - Cantina Toblino

Trento Dosaggio Zero Le Général Blanc Riserva 2016 - Cantine Monfort

Trento Brut Altemasi Graal Riserva 2017 - Cavit

Trento Brut 1673 Riserva 2016 - Cesarini Sforza

Trento Rosé s.a. - Corvée

Trento Dosaggio Zero Piancastello Zero Riserva 2019 - Endrizzi

Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2015 - Ferrari

Trento Brut Perlé Nero Riserva 2017 - Ferrari

Granato 2021 - Foradori

Trento Brut Riserva del Fondatore 976 2013 - Letrari

Teroldego Rotaliano Superiore Sangue di Drago Riserva 2021 - Marco Donati

Trento Rosé Extra Brut 2020 - Maso Martis

Trento Blanc de Noirs Extra Brut Blauen 2017 - Moser

Vin de la Neu 2022 - Resistenti Nicola Biasi

San Leonardo 2019 - San Leonardo

Villa Gresti 2020 - San Leonardo

Friuli Venezia Giulia (36)

Edda Cristina 2022 - Barone Ritter De Zahony

Arbis Blanc 2021 - Borgo San Daniele

Capo Branko 2023 - Branko

Collio Bianco Broy 2022 - Collavini

Collio Bianco Kaplja 2020 - Damijan Podversic

Collio Bianco 2022 - Edi Keber

Friuli Colli Orientali Friulano Vigneto Storico 2022 - Gigante

Vintage Tunina 2022 - Jermann

W… Dreams 2022 - Jermann

Sauvignon 2015 - Kante

Friuli Colli Orientali Picolit 2019 - La Roncaia

Friuli Colli Orientali Biancosesto 2022 - La Tunella

Friuli Colli Orientali Friulano Vigne Cinquant’anni 2022 - Le Vigne di Zamò

Friuli Isonzo Chardonnay Jurosa 2021 - Lis Neris

Rosazzo Terre Alte 2021 - Livio Felluga

Braide Alte 2022 - Livon

Collio Bianco Jelka 2019 - Picech

Collio Bianco Soreli 2020 - Pighin

Skin Settanta 2021 - Primosic

Collio Friulano Rolat 2023 - Raccaro

Riesling Schulz 2022 - Ronco del Gelso

Collio Bianco Col Disôre 2020 - Russiz Superiore

Collio Pinot Bianco 2023 - Schiopetto

Friuli Colli Orientali Bianco Pomédes 2022 - Scubla

Friuli Colli Orientali Bianco Identità Roche Bernarde 2022 - Specogna

Collio Friulano 2023 - Toros

Colli Orientali del Friuli Picolit 2016 - Valentino Butussi

Collio Friulano Ronco delle Cime 2023 - Venica & Venica

Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2023 - Venica & Venica

Dut’Un 2021 - Vie di Romans

Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2022 - Vie di Romans

Collio Sauvignon de La Tour 2023 - Villa Russiz

Friuli Colli Orientali Sauvignon Zuc di Volpe 2023 - Volpe Pasini

Vitovska Kamen 2021 - Zidarich

Friuli Colli Orientali I Fiori di Leonie Myò Vigneti di Spessa 2021 - Zorzettig

Collio Bianco Zuani Riserva 2021 - Zuani

Veneto (49)

Amarone della Valpolicella Classico Cantinetta di Bacco Riserva 2013 - Aldegheri

Amarone della Valpolicella Classico 2020 - Allegrini

Capitel Foscarino 2023 - Anselmi

Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze Arzanà s.a. - Astoria

Amarone della Valpolicella Classico 2015 - Bertani

Amarone della Valpolicella San Floriano Riserva 2015 - Brigaldara

Amarone della Valpolicella Campo del Titari Riserva 2017 - Brunelli

Amarone della Valpolicella Classico Bosan Riserva 2015 - Cesari

Amarone della Valpolicella Riserva 2019 - Fattori

Lessini Durello Pas Dosé Nera Riserva 2016 - Fongaro

Amarone della Valpolicella I Prognai 2018 - Fratelli Giuliari

Amarone della Valpolicella Classico Campedel Riserva 2017 - Gamba

Soave Classico Contrada Salvarenza Vecchie Vigne 2022 - Gini

Vulcaia Fumé 2022 - Inama

Amarone della Valpolicella Ciliegio 2019 - La Collina Dei Ciliegi

Amarone della Valpolicella Classico Marta Galli Riserva 2013 - Le Ragose

Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece Riserva 2019 - Le Salette

Breganze Torcolato 2022 - Maculan

Buvoli Metodo Classico Extra Brut Solera s.a. - Marco Buvoli

Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe 2015 - Masi Agricola

Amarone della Valpolicella Classico Costasera Riserva 2018 - Masi Agricola

Soave Classico Superiore Foscarin Slavinus 2022 - Monte Tondo

Lugana Terralbe Riserva 2020 - Monte Zovo

Soave Classico Monte Zoppega 2021 - Nardello

Soave Classico La Rocca 2022 - Pieropan

Amarone della Valpolicella Decem Riserva 2013 - Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Leone Zardini Riserva 2018 - Pietro Zardini

Trento Brut Nature Dèkatos Riserva 2013 - Roeno

Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2018 - Romano Dal Forno

Valpolicella Superiore Vigneto di Monte Lodoletta 2018 - Romano Dal Forno

Amarone della Valpolicella Classico Gioè 2016 - Santa Sofia

Montello Asolo Il Rosso dell’Abazia 2020 - Serafini & Vidotto

Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2020 - Speri

Amarone della Valpolicella Classico Biologico 2019 - Stefano Accordini

Massifitti 2021 - Suavia

Soave Classico Le Bine de Costiola 2022 - Tamellini

Amarone della Valpolicella Marne 180 2020 - Tedeschi

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2019 - Tenuta Sant’antonio

Recioto della Valpolicella Classico 2021 - Tenuta Santa Maria

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015 - Tenuta Santa Maria Valverde

Amarone della Valpolicella Classico Ca’ Florian Riserva 2016 - Tommasi

Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Alto 2012 - Tommaso Bussola

Amarone della Valpolicella 2015 - Trabucchi d’Illasi

Amarone della Valpolicella Classico Morar 2016 - Valentina Cubi

Divento 2022 - Vigneti Vinessa

Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut La Rivetta 2023 - Villa Sandi

Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2018 - Zenato

Amarone della Valpolicella Classico Nino Zeni Riserva 2018 - Zeni1870

Amarone della Valpolicella Classico La Mattonara Riserva 2011 - Zymè

Liguria (9)

Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in Da Bon 2023 - Bio Vio

Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2022 - Bruna

Apogèo 2023 - Cascina delle Terre Rosse

Colli di Luni Vermentino Giardino dei Vescovi 2022 - Giacomelli

Rossese di Dolceacqua Galeae 2023 - Ka’ Manciné

Colli di Luni Vermentino Sarticola 2023 - La Baia del Sole Federici

Colli di Luni Vermentino Cavagino 2023 - Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Costa Marina 2023 - Ottaviano Lambruschi

Cinque Terre Sciacchetrà 2018 - Possa

Emilia Romagna (8)

Otello Nero di Lambrusco 1813 2023 - Cantine Ceci

Rimini Rebola 2023 - Enio Ottaviani

Romagna Sangiovese Superiore Predappio di Predappio Vigna del Generale Riserva 2021 - Fattoria Nicolucci

Romagna Sangiovese Bertinoro Ombroso Riserva 2021 - Giovanna Madonia

Gutturnio Superiore Vignamorello 2022 - La Tosa

Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2021 - San Patrignano

Romagna Sangiovese Bertinoro P. Honorii Riserva 2020 - Tenuta La Viola

Resultum 2020 - Umberto Cesari

Toscana (144)

Brunello di Montalcino 2019 - Agostina Pieri

Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2019 - Altesino

Solaia 2021 - Antinori

Tignanello 2021 - Antinori

Bolgheri Superiore Argentiera 2021 - Argentiera

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2019 - Argiano

Montebello 2019 - Badia a Coltibuono

Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva 2018 - Banfi

Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2019 - Banfi

Chianti Classico Vigne di Montornello Gran Selezione 2021 - Bibbiano

Brunello di Montalcino 2018 - Biondi Santi Tenuta Greppo

Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2020 - Boscarelli

Chianti Classico Gran Selezione 2021 - Brancaia

Bolgheri Rosso Camarcanda 2021 - Ca’ Marcanda

Bolgheri Rosso Magari 2022 - Ca’ Marcanda

Caiarossa 2021 - Caiarossa

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2019 - Camigliano

Campo alla Sughera 2020 - Campo Alla Sughera

Brunello di Montalcino La Casaccia 2019 - Canalicchio di Sopra

Vino Nobile di Montepulciano Casina di Doro 2020 - Canneto

Brunello di Montalcino 2019 - Capanna

50 & 50 2020 - Capannelle

Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2019 - Caparzo Borgo Scopeto

Ghiaie della Furba 2020 - Capezzana

Vin Santo di Carmignano Riserva 2016 - Capezzana

Il Gentile di Casanova 2020 - Casanova Della Spinetta

Brunello di Montalcino Cerretalto 2018 - Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Giovanni Neri 2019 - Casanova di Neri

I Sodi di S. Niccolò 2020 - Castellare di Castellina

Castello del Terriccio 2019 - Castello del Terriccio

Lupicaia 2019 - Castello del Terriccio

Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2021 - Castello di Bolgheri

Concerto di Fonterutoli 2021 - Castello di Fonterutoli

Siepi 2021 - Castello di Fonterutoli

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Poggiarso 2020 - Castello di Meleto

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2019 - Castello di Monsanto

Chianti Classico La Corte Gran Selezione Greve 2021 - Castello di Querceto

Castello di Vicarello 2019 - Castello di Vicarello

Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2020 - Castello di Volpaia

Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2015 - Castello Monterinaldi

Brunello di Montalcino 2019 - Castello Tricerchi

Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2021 - Cesani

Brunello di Montalcino Pianrosso 2019 - Ciacci Piccolomini d’aragona

Brunello di Montalcino Vigna Nastagio 2019 - Col d’Orcia

Brunello di Montalcino A Diletta 2019 - Col di Lamo

Quattordicisei 2019 - Colline San Biagio

Vino Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2018 - Dei

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Sessina 2020 - Dievole

Brunello di Montalcino Progetto Prime Donne 2019 - Donatella Cinelli Colombini

Duemani 2021 - Duemani

Vernaccia di San Gimignano Vigna a Solatìo Riserva 2020 - Falchini

Carmignano Elzana Riserva 2020 - Fattoria Ambra

Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2019 - Fattoria Dei Barbi

Vino Nobile di Montepulciano Antica Chiusina 2020 - Fattoria del Cerro

Le Pupille 2020 - Fattoria Le Pupille

Saffredi 2021 - Fattoria Le Pupille

Percarlo 2020 - Fattoria San Giusto A Rentennano

Fontalloro 2021 - Fèlsina

Maestro Raro 2021 - Fèlsina

Chianti Classico Gran Selezione Panzano Vigna del Sorbo 2021 - Fontodi

Flaccianello della Pieve 2021 - Fontodi

Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2019 - Frescobaldi

Brunello di Montalcino 2019 - Fuligni

Brunello di Montalcino 2019 - Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotto

Brunello di Montalcino 2019 - Giodo

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2021 - Grattamacco

Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2021 - Guado Al Tasso

Cabraia 2020 - Gualdo del Re

Gualdo del Re Vermentino 2022 - Gualdo del Re

Perbruno 2021 - I Giusti & Zanza

Il Borro 2020 - Il Borro

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2019 - Il Marroneto

Vernaccia di San Gimignano Lyra 2021 - Il Palagione

Cepparello 2021 - Isole E Olena

Zeferino 2019 - La Banditaccia

Mandrione 2022 - La Corsa

Brunello di Montalcino Fiore di NO 2019 - La Fiorita

Brunello di Montalcino La Pieve 2019 - La Gerla

Brunello di Montalcino 2019 - La Rasina

Brunello di Montalcino 2019 - Le Chiuse

Camalaione 2019 - Le Cinciole

Brunello di Montalcino 2019 - Le Macioche

Brunello di Montalcino 2019 - Le Potazzine

Brunello di Montalcino 2019 - Lisini

Chianti Classico Le Bandite Riserva 2020 - Lornano

Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2019 - Mastrojanni

Bolgheri Superiore Piastraia 2021 - Michele Satta

Brunello di Montalcino Vigna delle Raunate 2019 - Mocali

Degeres 2020 - Montepepe

Monteverro 2021 - Monteverro

Orma 2022 - Orma

Chianti Classico Borro del Diavolo Riserva 2020 - Ormanni

Bolgheri Rosso Superiore Ornellaia 2021 - Ornellaia

Brunello di Montalcino Cosimo 2019 - Palazzo

Vernaccia di San Gimignano Vigna Santa Margherita 2022 - Panizzi

Ghino di Tacco 2020 - Paolo Serafini

Petra 2021 - Petra

Val d’Arno di Sopra Merlot Galatrona 2021 - Petrolo

Carmignano Riserva 2021 - Piaggia

Brunello di Montalcino 2019 - Pian delle Vigne

Tempranillo Prephilloxera Vigna Le Nicchie 2020 - Pietro Beconcini

Brunello di Montalcino Sugarille 2019 - Pieve Santa Restituta

Orcia Rosso Petrucci Anfiteatro 2019 - Podere Forte

Il Castellaccio 2021 - Podere Il Castellaccio

La Regola 2021 - Podere la Regola

La Pineta 2022 - Podere Monastero

Il Carbonaione 2021 - Podere Poggio Scalette

Lorìgine 2020 - Poggio Al Pino 1872

Bolgheri Superiore Dedicato A Walter 2020 - Poggio Al Tesoro

Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2021 - Poliziano

Camartina 2020 - Querciabella

Chianti Classico Ceniprimo Gran Selezione 2021 - Ricasoli

Brunello di Montalcino 2019 - Roberto Cipresso

Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2020 - Rocca delle Macìe

Morellino di Scansano Calestaia Riserva 2020 - Roccapesta

Chianti Classico Gran Selezione Ducale Oro Riserva 2020 - Ruffino

Vino Nobile di Montepulciano Vecchie Viti del Salco 2021 - Salcheto

Brunello di Montalcino 2019 - Salvioni La Cerbaiola

Maremma Toscana Ciliegiolo Vigna San Lorenzo 2021 - Sassotondo

Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2018 - Sesti

Brunello di Montalcino 2019 - Talenti

Cabernet Franc Filare 18 2022 - Tenuta Casadei

Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso 2021 - Tenuta di Arceno

Chianti Classico Gran Selezione Castellina 2021 - Tenuta di Lilliano

Brunello di Montalcino Costa di Monte 2019 - Tenuta di Sesta

Colline Lucchesi Rosso Tenuta di Valgiano 2021 - Tenuta di Valgiano

Lupo Bianco 2018 -Tenuta l’Impostino

Luce 2021 - Tenuta Luce

Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2021 - Tenuta San Guido

Guidalberto 2022 - Tenuta San Guido

Valdarno di Sopra Vigna dell’Impero 2020 - Tenuta Sette Ponti

Vino Nobile di Montepulciano Vigna d’Alfiero 2021 -Tenuta Valdipiatta

Cabreo Il Borgo 2021 - Tenute Folonari

Solenida 2019 - Tenute Lunelli - Tenuta Podernovo

Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2019 - Tiezzi

Picconero 2020 - Tolaini

Giusto di Notri 2021 - Tua Rita

Per Sempre 2022 - Tua Rita

Brunello di Montalcino 2019 - Uccelliera

Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2019 - Val di Suga

Miglioré 2020 - Vallepicciola

Cabernet Franc di Vignamaggio 2020 - Vignamaggio

Chianti Classico Vigneti La Selvanella Riserva 2020 - Vigneti La Selvanella

Chianti Classico Fanatico Riserva 2019 - Villa Trasqua

Marche (29)

Offida Pecorino Donna Orgilla 2023 - Agricola Fiorano

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2021 - Belisario

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2021 - Bucci

Castelli di Jesi Verdicchio Ammazzaconte Riserva 2022 - Buscareto

Colli Maceratesi Ribona Asola 2020 - Cantine Fontezoppa

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Due Stille 2021 - Cimarelli

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Brut Ubaldo Rosi Riserva 2017 - Colonnara

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Gaiospino Riserva 2022 - Fattoria Coroncino

Regina del Bosco R. quarantottomesi 2017 - Fattoria Dezi

Verdicchio di Matelica Mirum Riserva 2022 - Fattoria La Monacesca

Conero Sassi Neri Riserva 2020 - Fattoria Le Terrazze

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2021 - Garofoli

Il Pollenza 2021 - Il Pollenza

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Rincrocca Riserva 2021 - La Staffa

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva 2020 - Mancini

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmariano Riserva 2021 - Marotti Campi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Ergo 2022 - Montecappone

Kurni 2022 - Oasi degli Angeli

Falerio Pecorino Onirocep 2023 - Pantaleone

Rosso Piceno Il Maschio da Monte 2022 - Santa Barbara

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Moss Blanc 2021 - Santa Barbara

Verdicchio dei Castelli di Jesi Balciana Riserva 2022 - Sartarelli

Lacrima di Morro d’Alba Passito Re Sole 2016 - Stefano Mancinelli

Offida Rosso Anghelos 2021 - Tenuta De Angelis

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Plenio Riserva 2022 - Umani Ronchi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Michele 2022 - Vallerosa Bonci

Offida Rosso Ludi 2021 - Velenosi

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2021 - Velenosi

Amato 2019 - Vignamato

Umbria (16)

Montefalco Sagrantino Arquata 2017 - Adanti

Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2019 - Antonelli San Marco

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2020 - Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Collepiano 2020 - Arnaldo Caprai

Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2021 - Barberani

Risvegli Il Nome del Futuro 2023 - Castel Noha

Cervaro della Sala 2022 - Castello della Sala

Muffato della Sala 2022 - Castello della Sala

A.D. 1212 2021 - Decugnano Dei Barbi

Montefalco Sagrantino Colleallodole 2020 - Fattoria Colleallodole

NarnOt 2020 - La Madeleine

Amelia Vinsanto 10 Anni 2012 - La Palazzola

Ràmici 2021 - Leonardo Bussoletti

Muffato delle Streghe 2021 - Pomario

Campoleone 2020 - Tenuta Lamborghini

Montefalco Sagrantino Carapace Lunga Attesa 2017 - Tenute Lunelli Tenuta Castelbuono

Lazio (28)

Moscato di Terracina Passito Capitolium 2020 - Cantina Sant’Andrea

Mater Matuta 2020 - Casale del Giglio

Radix 2020 - Casale del Giglio

Cesanese del Piglio Superiore Torre del Piano Riserva 2021 - Casale della Ioria

Donna Adriana 2022 - Castel de Paolis

Piglio Superiore PerEmilia 2022 - Coletti Conti

Lunapigra 2021 - Colle di Maggio

Il Vassallo 2021 - Colle Picchioni

Cesanese del Piglio Superiore Ottavocielo 2021 - Corte dei Papi

Montiano 2021 - Cotarella

Olevano Romano Cesanese Riserva 2020 - Damiano Ciolli

Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2022 - Formiconi

Frascati Superiore Vigneto La Torretta di Valle Marciana Riserva 2022 - Gabriele Magno

Colle dei Marmi 2022 - Le Rose

Kius Extra Brut 2020 - Marco Carpineti

Falesia 2022 - Paolo e Noemia d’Amico

Cesanese del Piglio Bolla di Urbano Riserva 2022 - Pileum

Barcaccia 2022 - Poggio Le Volpi

Donnaluce 2023 - Poggio Le Volpi

Habemus Etichetta Bianca 2022 - San Giovenale

La Torre a Civitella 2022 - Sergio Mottura

Fiorano Bianco 2022 - Tenuta di Fiorano

Fiorano Rosso 2019 - Tenuta di Fiorano

Alberico Bianco 2021 - Tenuta Principe Alberico

Morrone 2021 - Tenuta Santa Lucia

Aladoro Brut - Vigne del Patrimonio

Frascati Superiore Vigneto Falconieri 2020 - Villa Simone

Cybelle 2022 - Vini Raimondo

Abruzzo (19)

Montepulciano d’Abruzzo I Vasari 2021 - Barba

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Fonte Cupa Riserva 2020 - Camillo Montori

Montepulciano d’Abruzzo Vigna Vetum 2020 - Cantina Terzini

Dieci Inverni appassimento 2014 - Castorani

Trebbiano d’Abruzzo Tenuta del Professore Riserva 2018 - D’Alesio

Edizione Cinque Autoctoni 23 2023 - Fantini Group Vini

Montepulciano d’Abruzzo Docheio 2021 - Fattoria La Valentina

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Pieluni Riserva 2019 - Illuminati

Montepulciano d’Abruzzo Rudhir 2020 - Jasci & Marchesani

Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Santinumi Riserva 2018 - Marchesi De’ Cordano

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2019 - Masciarelli

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Neromoro Riserva 2020 - Nicodemi

Abruzzo Pecorino Superiore Tegèo 2022 - Nododivino

Montepulciano d’Abruzzo Harimann 2017 - Pasetti

Moscatello Passito 2019 - Tenuta Secolo Ix

Montepulciano d’Abruzzo Mazzamurello Riserva 2021 - Torre dei Beati

Villamagna Riserva 2021 - Torre Zambra

Trebbiano d’Abruzzo 2020 - Valentini

Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2021 - Valle Reale

Molise (4)

Tintilia del Molise Rosso Vincè Riserva 2019 - Catabbo

Tintilia del Molise Tintilia 66 2019 - Claudio Cipressi

Molise Rosso don Luigi Riserva 2020 - Di Majo Norante

Moscato del Molise Passito Apianae 2018 - Di Majo Norante

Campania (31)

Alania 2018 - Alabastra Cantine Pintore & Valentino

Taurasi 2016 - Alabastra Cantine Pintore & Valentino

Greco di Tufo Vigna Cicogna 2023 - Benito Ferrara

Fiano di Avellino Vigna Isca Riserva 2022 - Cantine Antonio Caggiano

Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2020 - Cantine Antonio Caggiano

Ischia Biancolella Gawem 2022 - Cantine Antonio Mazzella

Ischia Biancolella Vigna del Lume 2023 - Cantine Antonio Mazzella

Greco di Tufo Vigna Serrone Riserva 2022 - Cantine Di Marzo

Fiano di Avellino Ciro 906 2021 - Ciro Picariello

Fiano di Avellino 2023 - Colli di Lapio

Greco di Tufo Vittorio Riserva 2010 - Di Meo

Taurasi Riserva 2020 - Donnachiara

Metodo Classico Brut Dubl Rosé Edition II s.a. - Dubl

Aglianico del Taburno Terra di Rivolta Riserva 2020 - Fattoria La Rivolta

Pàtrimo 2019 - Feudi Di San Gregorio

Taurasi Riserva 2019 - Fiorentino

Fiano di Avellino Pietramara Etichetta Bianca Riserva 2021 - I Favati

Aglianico del Taburno Safinos 2020 - Il Poggio

Falanghina del Sannio Senete 2023 - La Guardiense

Li Sauruni 2022 - Laura De Vito

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2023 - Marisa Cuomo

Kapnios 2021 - Masseria Frattasi

Montevetrano 2022 - Montevetrano

Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti Vigna Segreta 2022 - Mustilli

Fiano di Avellino Tognano Riserva 2021 - Rocca Del Principe

Pian di Stio Evoluzione 2020 - San Salvatore 1988

Taurasi La Loggia del Cavaliere Riserva 2016 - Tenuta Cavalier Pepe

Fiano di Avellino Sarno 1860 Erre Riserva 2021 - Tenuta Sarno 1860

Greco di Tufo 2023 - Terre d’Aione

Fiano Vigne Vecchie La Congregazione 2020 - Villa Diamante

Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2020 - Villa Matilde Avallone

Puglia (31)

Graticciaia 2019 - Agricole Vallone

Platone 2019 - Albano Carrisi

Lui 2020 - Albea

Primitivo di Manduria Riserva 2020 - Antica Masseria Jorche

1943 del Fondatore 2021 - Cantine Due Palme

Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2021 - Cantine Due Palme

Susumaniello Susù 2022 - Cantine Risveglio

Gioia del Colle Primitivo Pentimone Riserva 2021 - Centovignali

Nero 2021 - Conti Zecca

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2021 - Coppi

Patriglione 2019 - Cosimo Taurino

D’Araprì Brut RN 2019 - D’Araprì

Nero di Velluto 2021 - Feudi di Guagnano

Le Braci 2017 - Garofano

Es 2022 - Gianfranco Fino

Marasco Brut Nature 2022 - L’archetipo

Salice Salentino Negroamaro Per Lui Riserva 2020 - Leone De Castris

Copertino Rosso Malassiso Riserva 2020 - Marulli

Salice Salentino Rosso Pezzo Morgana Riserva 2021 - Masseria Li Veli

Negroamaro di Terra d’Otranto Rosso Filo Riserva 2022 - Menhir Salento

Primitivo Old Vines 2020 - Morella

Primitivo di Manduria Giunonico Riserva 2018 - Paololeo

Nevaja 2022 - Petra Nevara

Gioia del Colle Primitivo 17 Vigneto Montevella 2021 - Polvanera

Castel del Monte Nero di Troia Puer Apuliae Riserva 2018 - Rivera

Castel del Monte Nero di Troia Le More Riserva 2020 - Santa Lucia

Tacco Rosa 2023 - Tenute Stefàno

Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2020 - Tormaresca

Primitivo di Manduria Cosimo Varvaglione Collezione Privata 2021 - Varvaglione

Donna Augusta 2022 - Vespa Vignaioli Per Passione

Primitivo di Manduria Raccontami 2022 - Vespa Vignaioli Per Passione

Basilicata (8)

Aglianico del Vulture Gesualdo da Venosa 2021 - Cantina di Venosa

Aglianico del Vulture Il Sigillo 2018 - Cantine del Notaio

L’Autentica 2022 - Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Superiore Serpara 2019 - Cantine Re Manfredi

Aglianico del Vulture Titolo 2022 - Elena Fucci

Aglianico del Vulture Serra del Prete 2021 - Musto Carmelitano

Aglianico del Vulture Superiore Don Anselmo 2020 Paternoster - Tommasi Family Estates

Aglianico del Vulture 2022 - Quarta Generazione

Calabria (5)

Mantonico Passito 2020 - Baccellieri

Grayasusi Etichetta Argento 2023 - Ceraudo

Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2017 - Ippolito 1845

Gravello 2022 - Librandi

Greco 2023 - Statti

Sicilia (53)

Sicilia Rosso Litra 2021 - Abbazia Santa Anastasia

Etna Rosso San Nicolò 2022 - Agricola Biondi

Il Frappato 2022 - Agricola Occhipinti

Sicilia Syrah Kaid Vendemmia Tardiva 2023 - Alessandro di Camporeale

Etna Rosso Animardente 2021 - Animaetnea

Sicilia Nero d’Avola Lu Patri 2022 - Baglio Del Cristo Di Campobello

Serramarrocco 2022 - Barone di Serramarrocco

Etna Rosso Serra della Contessa Particella n°587 Riserva 2018 - Benanti

Vigne Vecchie 2015 - Calabretta

Etna Rosso Feudo di Mezzo 2022 - Calcagno

Malvasia delle Lipari Passito Najm 2022 - Cantine Colosi

Passito di Pantelleria Sangue d’Oro 2022 - Carole Bouquet-Sangue d’Oro

Tendoni di Trebbiano 2022 - Centopassi

Etna Rosso Contrada Zottorinoto Riserva 2020 - Cottanera

Fosnuri Tenuta San Giacomo 2021 - Cusumano

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2021 - Donnafugata

Sicilia Bianca di Valguarnera 2021 - Duca di Salaparuta

Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2020 - Duca di Salaparuta

Bianco V 2022 - Eolia

Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2020 - Feudo Montoni

Sicilia Nero d’Avola Harmonium 2020 - Firriato

Marsala Vergine VR2506 Riserva 2006 - Florio

Etna Rosso Feudo di Mezzo 2022 - Girolamo Russo

Etna Rosso San Lorenzo 2022 - Girolamo Russo

Etna Bianco Muganazzi 2022 - Graci

Eloro Pachino San Lorenzo 2020 - Gulfi

Malvasia delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2021 - Hauner

Sicilia Bianco Idda 2023 - Idda

Faro 2022 - Le Casematte

Etna Rosso Prefilloxera Flavia 2015 - Marchese delle Saline

Passito di Pantelleria Bukkuram Sole d’Agosto 2022 - Marco De Bartoli

Sicilia Metodo Classico Brut Nature Terzavia 2021 - Marco De Bartoli

Vecchio Samperi s.a. - Marco De Bartoli

Sicilia Nero d’Avola Don Antonio Riserva 2021 - Morgante

Sicilia Rosso dei Pinti 2021 - Nicolò Grippaldi

Faro Palari 2019 - Palari

Etna Rosso Prefillossera 2021 - Palmento Costanzo

Cerasuolo di Vittoria Classico Manene 2022 - Paolo Calì

Contrada P 2022 - Passopisciaro Vini Franchetti

Etna Rosso Barbagalli 2021 - Pietradolce

Sicilia Menfi Fiano Cometa 2023 - Planeta

Siracusa Passito Solacium 2023 - Pupillo

Passito di Pantelleria 2022 - Solidea

Didyme 2023 - Tenuta Capofaro Tasca d’Almerita

Nero Ossidiana 2021 - Tenuta di Castellaro

Etna Bianco A’ Puddara 2022 - Tenuta di Fessina

Sicilia Chardonnay Vigna San Francesco 2022 - Tenuta Regaleali Tasca d’Almerita

Etna Rosso Contrada Sciaranuova V.V. 2020 - Tenuta Tascante Tasca d’Almerita

Etna Spumante Brut Sosta Tre Santi Millesimato 2020 - Tenute Nicosia

Etna Bianco Contrada Blandano 2020 - Terra Costantino

Spumante Blanc Brut 50 mesi 2019 - Terrazze dell’Etna

Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2017 - Valle dell’Acate

Passito di Pantelleria Arbaria 2018 - Vinisola

Sardegna (23)

Vermentino di Sardegna Chlamys 2023 - Accademia Olearia - Tenute Fois

Barrua 2021 - Agripunica

Cannonau di Sardegna Jerzu Josto Miglior Riserva 2021 - Antichi Poderi Jerzu

Turriga 2020 - Argiolas

Kiobu 2020 - Audarya

Carignano del Sulcis Superiore 2019 - Biomar Tenuta La Sabbiosa

Carignano del Sulcis Rocca Rubia Riserva 2021 - Cantina Santadi

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2020 - Cantina Santadi

Festa Norìa s.a. - Cantina Santadi

Dettori Bianco 2022 - Dettori

Tenores Romangia 2019 - Dettori

Mandrolisai Superiore Angraris 2020 - Fradiles

Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2022 - Francesco Cadinu

Vernaccia di Oristano Riserva 2014 - Fratelli Serra

Cannonau di Sardegna Carnevale Riserva 2021 - Giuseppe Sedilesu

Vermentino di Gallura Superiore 2023 - Jankara

Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2021 - Mesa

Cannonau di Sardegna Riserva 2021 - Olianas

Vermentino Stellato 2023 - Pala

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2020 - Sella & Mosca

Alghero Rosso Liquoroso Anghelu Ruju Riserva 2008 - Sella & Mosca

Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2022 - Siddùra

Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva Montidimola 2022 - Vigne Surrau

