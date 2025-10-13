The 2026 Gambero Rosso “Vini d’Italia” Guide Special awards and “Tre Bicchieri” awards

The Alejandro Bulgheroni Family Vineyards Group, owned by Argentine entrepreneur Alejandro Bulgheroni, four wineries in Tuscany (Dievole in Chianti Classico, Tenuta le Colonne and Tenuta Meraviglia in Bolgheri, and Podere Brizio - Poggio Landi in Montalcino, ed.), is Company of the Year, while Davide Zoppi and Giuseppe Luciano Aieta of Cà du Ferrà won the Young Producers of the Year Special Award, sponsored by Banca d’Asti (creator of an innovative credit program targeted for agricultural and winemaking companies). Wine awards: Red of the Year is 2020 Brunello di Montalcino from Giodo, owned by oenologist Carlo Ferrini and his daughter Bianca; White of the Year is 2020 Roero Arneis Incisa Riserva from Monchiero Carbone, led by Francesco Monchiero; Sparkling Wines of the Year are 2021 Franciacorta Brut Nature from Bosio; Rosé of the Year is the 2024 Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino from Tenuta I Fauri; Meditation Wine of the Year is 2023 Lina Passito from the Santa Barbara winery in the Marche region; and Best Value Wine is from Calabria, thanks to Cirò Bianco Mare Chiaro 2024 from Ippolito 1845. Further, Francesco Carfagna of Altura winery on Isola del Giglio is the Winemaker of the Year; La Guardiense in Campania is Cooperative Winery of the Year; Torre Zambra in Abruzzo won Emerging Winery, while the Solidarity Project Award went to a winery in Salina, Nino Caravaglio, and the Sustainable Viticulture Award, sponsored by Zignago Vetro, went to the Umbrian winery Antonelli - San Marco. These are the special awards of the Gambero Rosso guide, “Vini d’Italia” 2026, in its 39th edition presented recently at La Nuvola in Rome, fruit of the work of more than 70 contributors. It is “the historical record” of modern Italian wine and has been the most up-to-date, widely read, and comprehensive guide for wine enthusiasts for nearly forty years.
“Approximately 40.000 wines were tasted”, a note explained, “and more than 500 wines earned the highest recognition, “Tre Bicchieri” award. 1800 wines, instead, received the “Due Bicchieri Rossi” award, confirming the growing quality of Italian wines. The “Vini Rari” project was also resumed this year, thanks to a list of 50 fantastic bottles produced within a 3.000-unit run that showcase rare grape varieties, individual lots, and unique and unrepeatable projects. The guide’s portrait of Italian wine depicts a complex and highly dynamic landscape, clearly demonstrated by the 50 wineries that achieved the highest Tre Bicchieri award for the first time”, Gambero Rosso explained.
“We did not just present a guide, but a message as well. Wine is about encounters, curiosity, and culture. It is part of our wealth, and today it needs renewed enthusiasm. Quality Italian wine is in good health, as the tastings demonstrated. We are looking more and more for independent models, the fruit of research, knowledge, and innovation”, Lorenzo Ruggeri, Editor-in-Chief of Gambero Rosso, commented.
Focus - The Gambero Rosso Guide “Vini d’Italia” 2026 list of the “Tre Bicchieri” awards
Valle d’Aosta
Sopraquota 900 2023 Rosset Terroir
Vda Chardonnay Cuvée Bois 2023 Les Crêtes
VdA Chardonnay Mains et Cœur 2023 Maison Anselmet
VdA Pinot Noir L’Emerico 2022 Elio Ottin
VdA Rosso Coteau Barrage 2023 Lo Triolet
Piedmont
Alta Langa Extra Brut Bera Blanc 2021 Bera
Alta Langa Extra Brut Blanc de Noir 2021 Colombo - Cascina Pastori
Alta Langa Extra Brut Rosé Caterina Rivella Riserva 2018 Marcalberto
Alta Langa Pas Dosé Sboccatura Tardiva Zero Riserva 2019 Enrico Serafino
Barbaresco Asili Riserva 2020 Ca’ del Baio
Barbaresco Asili Riserva 2020 Bruno Giacosa
Barbaresco Bricco di Treiso Il Bricco 2021 Pio Cesare
Barbaresco Currà 2020 Sottimano
Barbaresco Iago 2022 Mura Mura
Barbaresco Rio Sordo 2022 Cascina delle Rose
Barbaresco Rombone 2021 Fiorenzo Nada
Barbaresco Rose delle Casasse Riserva 2019 Cascina Baricchi
Barbaresco Serraboella Sorì Paitin V. V. Riserva 2020 Paitin
Barbaresco Sorì Tildin 2022 Gaja
Barbera d’Asti La Bigia 2023 Luigi Spertino
Barbera d’Asti Lavignone 2024 Pico Maccario
Barbera d’Asti Superiore Colli Astiani Viti Centenarie 2021 Ferraris Agricola
Barbera d’Asti Superiore La Luna e i Falò 2023 Vite Colte
Barbera d’Asti V. V. 50 2023 Vinchio Vaglio
Barbera del Monferrato Superiore Adamant 2021 Paolo Angelini
Barbera del Monferrato Superiore Giulin 2023 Accornero Giulio e Figli
Barbera d’Asti Superiore Genio 2023 Gianni Doglia
Barolo Arborina 2021 Elio Altare
Barolo Bricco Ambrogio Dinoi Riserva 2019 Negretti
Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021 Lodali
Barolo Brunate 2021 Vietti
Barolo Bussia 2021 Giacomo Fenocchio
Barolo Bussia V. Mondoca Riserva 2019 Poderi e Cantine Oddero
Barolo Castelletto 2021 G. B. Burlotto
Barolo Castelletto 2021 Fortemasso
Barolo Cerequio 2021 Michele Chiarlo
Barolo Cerretta 2021 Garesio
Barolo Coste di Rose 2021 G. D. Vajra
Barolo del Comune di Diano d’Alba Contadin 2021 Bricco Maiolica
Barolo Francia 2021 Giacomo Conterno
Barolo Ginestra 2021 Paolo Conterno
Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021 Domenico Clerico
Barolo Meriame 2021 Paolo Manzone
Barolo Monvigliero 2021 Bel Colle
Barolo Monvigliero 2021 Poderi Luigi Einaudi
Barolo Ornato 2021 Palladino
Barolo Vignarionda 2021 Guido Porro
Barolo Vignolo Riserva 2019 Cavallotto - Tenuta Bricco Boschis
Barolo Villero 2021 Livia Fontana
Boca 2021 Davide Carlone
Caluso Vintàge 2020 Orsolani
Canelli Tenuta del Fant 2024 Tenuta Il Falchetto
Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023 Mandirola
Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2022 Giacomo Boveri
Colli Tortonesi Timorasso Santa Croce 2023 La Colombera
Dogliani Papà Celso 2024 Marziano Abbona
Dolcetto di Ovada Superiore Du Riva 2020 Tacchino
Gattinara 2020 Torraccia del Piantavigna
Gattinara V. Ronchi Riserva 2019 Giancarlo Travaglini
Gavi del Comune di Gavi Meera 2024 Roberto Sarotto
Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024 Nicola Bergaglio
Gavi del Comune di Gavi Rovereto Vignavecchia 2019 Castellari Bergaglio
Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2024 La Toledana
Grignolino d’Asti Monferace 2020 Tenuta Santa Caterina
Grignolino del Monferrato Casalese Arillus 2024 Sulin
Grignolino del Monferrato Casalese Poggeto 2024 La Casaccia
Langhe Nebbiolo Ester Canale Rosso 2022 Giovanni Rosso
Monferrato Nebbiolo Superiore Serre di San Pietro 2022 Bava
Nebbiolo d’Alba V. Valmaggiore Tutto a Mano 2022 Orlando Abrigo
Nizza Cremosina 2022 Bersano
Nizza Crivelletto 2023 Cossetti 1891
Nizza Pomorosso 2022 Coppo
Ovada Bricco Le Zerbe Riserva 2022 Davide Cavelli
Ovada Convivio 2023 Gaggino
Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2021 Isolabella della Croce
Roero Arneis Renesio Incisa Riserva 2020 Monchiero Carbone
Roero Arneis Seminari 2024 Stefanino Costa
Roero Arneis Sette Anni Riserva 2018 Angelo Negro
Roero Le Coste Riserva 2022 Cascina Ca’ Rossa
Roero San Michele Riserva 2022 Marco Porello
Roero Sterlotti Riserva 2022 Pelassa
Ruché di Castagnole Monferrato ‘Na Vota 2024 Cantine Sant’Agata
Liguria
Colli di Luni Vermentino Boboli 2024 Giacomelli
Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2024 Cantine Lunae Bosoni
Colli di Luni Vermentino V. Basse 2024 Terenzuola
Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2024 Cantine Calleri
Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024 Maria Donata Bianchi
Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2023 Massimo Alessandri
Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2024 Laura Aschero
Lombardy
Botticino Pià de la Tesa 2022 Noventa Botticino
Brut M. Classico Monsupello
Farfalla Pinot Nero Pas Dosé M. Classico Cave Privée 2018 Ballabio
Franciacorta Brut Nature 2021 Bosio
Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 2016 Ca’ del Bosco
Franciacorta Dosage Zéro Natura 2020 I Barisei
Franciacorta Dosage Zéro Rosé 2021 Bellavista
Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2015 Ricci Curbastro
Franciacorta Extra Brut Arcadia Vintage 2020 Lantieri de Paratico
Franciacorta Extra Brut EBB 2019 Mosnel
Franciacorta Extra Brut Riserva 2017 Ferghettina
Franciacorta Extra Brut Rosé 2021 Barone Pizzini
Franciacorta Nature 61 2018 Guido Berlucchi Franciacorta
Franciacorta Satèn Montina Franciacorta
Lugana Perla 2024 Perla del Garda
Lugana V. T. Filo di Arianna 2020 Tenuta Roveglia
OP Buttafuoco Storico V. Solenga 2021 Fiamberti
OP Cruasé Roccapietra 2019 Scuropasso - Roccapietra
OP Pinot Nero M. Classico Pas Dosé 1870 Top Zero Giorgi
OP Pinot Nero M. Classico Pas Dosé Riva Rinetti 2020 Calatroni
OP Riesling Campo della Fojada Riserva 2021 Tenuta Travaglino
Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Pernice 2022 Conte Vistarino
Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Terrazze Alte 2023 Tenuta Mazzolino
RGC Valtènesi 2024 Tenute del Garda
RGC Valtènesi Lettera C 2022 Pasini San Giovanni
RGC Valtènesi Rosavero 2024 Avanzi
RGC Valtènesi Seta Mora 2022 F.lli Turina
San Martino della Battaglia Campo del Soglio 2024 Selva Capuzza
Valtellina Sforzato Infinito 2021 Tenuta Scerscé
Valtellina Sfursat 5 Stelle 2022 Nino Negri
Valtellina Superiore Grumello Riserva 2019 Aldo Rainoldi
Valtellina Superiore Grumello V. Dossi Salati Riserva 2022 Dirupi
Valtellina Superiore Sassella Sommarovina 2022 Mamete Prevostini
Valtellina Superiore Sassella Stella Retica 2022 AR.PE.PE
Alto Adige
A. A. Cabernet Sauvignon Freienfeld Riserva 2022 Cantina Kurtatsch
A. A. Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Riserva 2021 Castelfeder
A. A. Chardonnay Troy Riserva 2022 Cantina Tramin
A. A. Gewürztraminer Auratus 2024 Weingut Ritterhof
A. A. Gewürztraminer V. Castel Rechtenthal Riserva 2022 Tenuta J. Hofstätter
A. A. Gewürztraminer V. Kastelaz 2023 Elena Walch
A. A. Lago di Caldaro Classico Superiore Quintessenz 2024 Cantina Kaltern
A. A. Lagrein Taber Riserva 2023 Cantina Bozen
A. A. Lagrein V. Klosteranger Riserva 2021 Muri-Gries
A. A. Merlot Nussleiten Riserva 2021 Castel Sallegg
A. A. Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2022 Tiefenbrunner
A. A. Pinot Bianco Itos Riserva 2022 Tenuta Ansitz Waldgries
A. A. Pinot Bianco Renaissance Riserva 2022 Gump Hof - Markus Prackwieser
A. A. Pinot Bianco Sirmian 2023 Nals Margreid
A. A. Pinot Nero Sanct Valentin Riserva 2022 Cantina Produttori San Michele Appiano
A. A. Pinot Nero Schweizer 2021 Franz Haas
A. A. Pinot Nero Trattmann Riserva 2022 Cantina Girlan
A. A. Santa Maddalena Classico V. Rondell 2024 Glögglhof - Franz Gojer
A. A. Sauvignon Gran Lafóa Riserva 2022 Cantina Colterenzio
A. A. Spumante Pas Dosé M. Classico 2020 Kettmeir
A. A. Terlano Nova Domus Riserva 2022 Cantina Terlano
A. A. Valle Isarco Kerner Aristos 2024 Cantina Produttori Valle Isarco
A. A. Valle Isarco Pinot Grigio 2024 Köfererhof - Günther Kerschbaumer
A. A. Valle Isarco Riesling Praepositus 2023 Abbazia di Novacella
Trentino
San Leonardo 2020 San Leonardo
Teroldego Rotaliano 2023 De Vescovi Ulzbach
Teroldego Rotaliano Superiore Sangue di Drago Riserva 2022 Marco Donati
Trentino Pinot Nero Faedi Riserva 2022 Bellaveder
Trentino Riesling 2024 Pojer & Sandri
Trento Brut 1673 2020 Cesarini Sforza Spumanti
Trento Brut Nature 2019 Moser
Trento Brut Rosè Abate Nero
Trento Brut Rosé +4 Limited Edition Riserva 2012 Letrari
Trento Brut Rotari Flavio Riserva 2017 Rotari
Trento Extra Brut Blanc de Noirs 2021 Pisoni Spumanti
Trento Extra Brut Le Général Dallemagne Monfort 2019 Cantine Monfort
Trento Extra Brut Perlé Nero Riserva 2018 Ferrari
Veneto
Amarone della Valpolicella 2021 Montezovo - Famiglia Cottini
Amarone della Valpolicella Barriques 2019 Zeni 1870
Amarone della Valpolicella Classico 2016 Bertani
Amarone della Valpolicella Classico 2018 Giuseppe Quintarelli
Amarone della Valpolicella Classico 2020 Brigaldara
Amarone della Valpolicella Classico Albasini 2018 Villa Spinosa
Amarone della Valpolicella Classico Bosan Riserva 2016 Gerardo Cesari
Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2013 Tommasi Viticoltori
Amarone della Valpolicella Classico Leone Zardini Riserva 2019 Pietro Zardini
Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2019 Lorenzo Begali
Amarone della Valpolicella Classico Monte Olmi Riserva 2018 F.lli Tedeschi
Amarone della Valpolicella Classico Ravazzol 2019 Ca’ La Bionda
Amarone della Valpolicella Classico Terre di Cariano Cecilia Beretta Riserva 2018 Pasqua
Baon 2021 Conte Emo Capodilista - La Montecchia
Bardolino Classico Superiore 2023 Le Tende
Capitel Croce 2023 Anselmi
Cartizze Brut La Rivetta 2024 Villa Sandi
Colli Euganei Rosso Gemola 2020 Vignalta
Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2024 BiancaVigna
Custoza Superiore Amedeo 2023 Cavalchina
Custoza Superiore Ca’ del Magro 2023 Monte del Frà
Custoza Superiore Summa 2023 Gorgo
Lessini Durello Pas Dosé Amedeo Riserva 2020 Ca’ Rugate
Lugana Molceo Riserva 2023 Ottella
Montello Asolo Rosso dell’Abazia 2021 Serafini & Vidotto
Montello Asolo Rosso Superiore Venegazzù Capo di Stato 2021 Loredan Gasparini
Monti Lessini Durello Pas Dosé Nera Riserva 2017 Fongaro Spumanti
Pinot Grigio delle Venezie Biancogrigio Tesirare 2023 Italo Cescon
Soave Classico Calvarino 2023 Pieropan
Soave Classico Campo Vulcano 2024 I Campi
Soave Classico Le Battistelle 2023 Le Battistelle
Soave Classico Monte Carbonare 2023 Suavia
Soave Roncà Monte Calvarina La Capelina 2024 Franchetto
Soave Superiore Roncà Monte Calvarina Runcata 2023 Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe
Soave Superiore V. Il Casale 2023 Agostino Vicentini
Terra dei Forti Pinot Grigio Rìvoli 2023 Roeno
Traccia di Bianco 2023 Le Fraghe
Valdobbiadene Brut V. V. 2024 Ruggeri & C.
Valdobbiadene Rive di Campea Extra Brut 2024 Bisol1542
Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2024 Graziano Merotto
Valdobbiadene Rive di Farrò Extra Brut Particella 232 2024 Sorelle Bronca
Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvèe del Fondatore Motus Vitae 2023 Bortolomiol
Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazzareno Pola 2024 Andreola
Valpolicella Ca’ Fiui Corte Sant’Alda 2023 Camerani - Corte Sant’Alda
Valpolicella Classico Superiore Grola 2022 Allegrini
Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano 2022 Speri
Valpolicella Superiore La Bandina 2022 Tenuta Sant’Antonio
Friuli Venezia Giulia
Braide Alte 2023 Livon
Chardonnay 2020 Vigne del Malina
Collio Bianco Broy 2023 Eugenio Collavini
Collio Bianco Fosarin 2023 Ronco dei Tassi
Collio Bianco Luna di Ponca 2022 Tenuta Borgo Conventi
Collio Friulano 2024 Russiz Superiore
Collio Malvasia 2024 Doro Princic
Collio Ribolla Gialla Riserva 2020 Primosic
Collio Sauvignon 2024 Tiare - Roberto Snidarcig
Collio Sauvignon Cicinis 2023 Attems
Desiderium I Ferretti 2023 Tenuta Luisa
FCO Bianco Myò I Fiori di Leonie 2022 Zorzettig
FCO Bianco Tricùr Riserva 2019 Monviert
FCO Biancosesto 2023 Tunella
FCO Friulano Liende 2023 La Viarte
FCO Friulano Masiero Riserva 2022 Torre Rosazza
FCO Schioppettino di Prepotto 2020 Vigna Traverso
Friuli Aquileia Pinot Bianco Opimio 2021 Ca’ Bolani
Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2023 Vie di Romans
Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2023 Lis Neris
Friuli Pinot Bianco 2024 Le Monde
Friuli Pinot Grigio 2023 Ronco Margherita
Ograde 2022 Skerk
Rosazzo Terre Alte 2022 Livio Felluga
Brda in Slovenia
Brda Chardonnay Bagueri Superiore 2021 Klet Brda
Brda Chardonnay Borgo Scholaris 2023 Carolina Jakon?i? Winery
Brda Chardonnay Groblja Vedrignano II Cru 2022 Vini Noüe Marini?
Brda Rebula Opoka Medana Jama Cru 2022 Domaine Marjan Simcic
Emilia-Romagna
Arvange Pas Dosé M. Classico 2020 - Valtidone
Brut Rosé M. Classico Cuvée - Francesco Bellei Francesco Bellei & C.
Il Pigro Dosaggio Zero M. Classico 2022 - Cantine Romagnoli
Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Classico 2020 - Cantina della Volta
Lambrusco di Sorbara Piria 2024 - Alberto Paltrinieri
Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2024 - Cavicchioli
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile Semprebon 2024 - Fattoria Moretto
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vign. Cialdini 2024 - Cleto Chiarli Tenute Agricole
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2024 - Cantina Settecani
Reggiano Lambrusco Concerto 2024 - Medici Ermete
Romagna Albana Codronchio 2023 - Fattoria Monticino Rosso
Romagna Albana Secco Corallo Giallo 2024 - Gallegati
Romagna Sangiovese Bertinoro Riserva Bron & Rusèval 2021 - Celli
Romagna Sangiovese Modigliana V. Probi Riserva 2022 - Villa Papiano
Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2023 - Noelia Ricci
Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2022 - Chiara Condello
Marche
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Ambrosia Riserva 2022 Vignamato
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Lauro Riserva 2022 Poderi Mattioli
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Origini Riserva 2023 Fattoria Nannì
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Rincrocca Riserva 2022 La Staffa
Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Paolo Riserva 2022 Pievalta
Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Sisto Riserva 2022 Tenute San Sisto
Castelli di Jesi Verdicchio Classico V. Il Cantico della Figura Riserva 2021 Andrea Felici
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2022 Tenuta Villa Bucci
Colli Maceratesi Ribona Camurena 2022 Saputi
Conero Sassi Neri Riserva 2021 Fattoria Le Terrazze
Le Oche 2023 Fattoria San Lorenzo
Offida Pecorino 2024 Numa
Offida Pecorino Artemisia 2024 Tenuta Spinelli
Offida Pecorino Campo di Marte 2024 Tenuta De Angelis
Offida Pecorino Donna Orgilla 2024 Fiorano
Piceno Superiore Lecaniette Morellone 2021 Le Caniette
Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2022 Velenosi
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Da Solo 2023 Terralibera
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore L’Insolito del Pozzo Buono 2023 Vicari
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore V. V. Historical 2020 Umani Ronchi
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vign. di Tobia 2022 Col di Corte
Verdicchio di Matelica Senex Riserva 2019 Bisci
Verdicchio di Matelica Vertis 2023 Borgo Paglianetto
Vignagiulia Rosso 2020 Emanuele Dianetti
Umbria
Campo delle Api 2024 Cantina Monte Vibiano
FiorFiore Grechetto 2023 Roccafiore
Il Trebbio 2024 Goretti
Montefalco Rosso 2023 Scacciadiavoli
Montefalco Rosso Maestà Quattro Chiavi Riserva 2021 Tenuta Bellafonte
Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021 Arnaldo Caprai
Montefalco Sagrantino Carapace 2020 Tenute Lunelli - Castelbuono
Montefalco Sagrantino Chiusa di Pannone 2020 Antonelli - San Marco
Montefalco Sagrantino Exubera 2018 Terre de La Custodia
Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021 Giampaolo Tabarrini
Montefalco Sagrantino Sacrantino 2020 F.lli Pardi
Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2022 Barberani
Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2023 Decugnano dei Barbi
Orvieto Classico Superiore Panata 2023 Argillae
Orvieto Classico Superiore San Giovanni della Sala 2024 Castello della Sala
Ràmici Ciliegiolo 2022 Leonardo Bussoletti
Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Riserva 2020 Lungarotti
Trasimeno Gamay C’Osa 2023 Madrevite
Tuscany
Bolgheri Bianco Ornellaia 2022 Ornellaia
Bolgheri Rosso Felciaino 2023 Giovanni Chiappini
Bolgheri Rosso Superiore Argentiera 2022 Argentiera
Bolgheri Rosso Superiore Atis 2022 Guado al Melo
Bolgheri Rosso Superiore Dedicato a Walter 2021 Poggio al Tesoro
Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2022 Grattamacco
Bolgheri Rosso Volpolo 2023 Podere Sapaio
Bolgheri Sassicaia 2022 Tenuta San Guido
Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2022 Castello di Bolgheri
Brunello di Montalcino 2020 Carpineto
Brunello di Montalcino Giodo 2020 Giodo
Brunello di Montalcino Mercatale Riserva 2019 Ridolfi
Brunello di Montalcino Montosoli 2020 Altesino
Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020 Camigliano
Brunello di Montalcino Poggio Landi Riserva 2019 Poggio Landi - Podere Brizio
Brunello di Montalcino Riserva 2018 Biondi - Santi Tenuta Greppo
Brunello di Montalcino Riserva 2019 Poggio di Sotto
Brunello di Montalcino Riserva 2019 Fuligni
Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2020 SassodiSole
Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2020 Casanova di Neri
Brunello di Montalcino V. Montosoli 2020 Canalicchio di Sopra
Brunello di Montalcino V. Nastagio 2020 Tenuta Col d’Orcia
Brunello di Montalcino V. Pianrosso Santa Caterina D’Oro Riserva 2019 Ciacci Piccolomini D’Aragona
Carmignano Grumarello Riserva 2021 Tenuta di Artimino
Carmignano Trefiano Riserva 2021 Tenuta di Capezzana
Chianti Classico 2022 Isole e Olena
Chianti Classico Casanova 2023 Dievole
Chianti Classico Fontalpino 2023 Fattoria Carpineta Fontalpino
Chianti Classico Gran Selezione 2020 I Fabbri - Susanna Grassi
Chianti Classico Gran Selezione Bellezza 2020 Castello di Gabbiano
Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2022 Barone Ricasoli
Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2022 Castello di Volpaia
Chianti Classico Gran Selezione Giovanni Folonari 2020 Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari
Chianti Classico Gran Selezione La Corte 2022 Castello di Querceto
Chianti Classico Gran Selezione La Prima 2022 Castello Vicchiomaggio
Chianti Classico Gran Selezione V. Istine 2022 Istine
Chianti Classico Gran Selezione V. Montebello Sette 2021 Tolaini
Chianti Classico Gran Selezione Valiano San Lazzaro 2022 Fattoria di Valiano
Chianti Classico Gran Selezione Vallanzone 2021 Tenuta di Lilliano
Chianti Classico Gran Selezione Vign. Il Poggio 2020 Castello di Monsanto
Chianti Classico Il Campitello Riserva 2022 Monteraponi
Chianti Classico Il Grigio Riserva 2022 San Felice
Chianti Classico La Porta di Vertine 2022 Bertinga
Chianti Classico Lareale Riserva 2022 Lamole di Lamole
Chianti Classico Riserva 2019 Castell’in Villa
Chianti Classico Riserva 2022 Castello di Albola
Chianti Classico Riserva 2022 Tenuta di Arceno
Chianti Classico Sacello 2022 Arillo in Terrabianca
Chianti Classico Tenuta Sant’Alfonso 2023 Rocca delle Macìe - Famiglia Zingarelli
Chianti Classico Vign. La Selvanella Riserva 2021 Vigneti La Selvanella
Chianti Classico Vigna Barbischio Riserva 2022 Maurizio Alongi
Chianti Classico Villa Cerna Primocolle 2022 Famiglia Cecchi
Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Riserva 2020 Torre a Cona
Chianti Rufina Terraelectae V. Le Rogaie Riserva 2022 Colognole
Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Riserva 2022 Marchesi Frescobaldi
Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2022 Tenuta di Valgiano
Cortona Syrah Apice 2021 Stefano Amerighi
Cortona Syrah Crano 2021 Baldetti
Enos I V. V. Sauvignon 2024 Montauto
Flaccianello della Pieve 2022 Fontodi
I Sodi di San Niccolò 2021 Castellare di Castellina
Il Caberlot 2022 Il Carnasciale
Il Matto delle Giuncaie 2022 Dianella
La Gioia 2021 Riecine
Lupicaia 2020 Castello del Terriccio
Maremma Alicante Oltreconfine 2023 Bruni
Maremma Ciliegiolo San Lorenzo 2022 Sassotondo
Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022 Rocca di Frassinello
Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Riserva 2021 ColleMassari
Monteti 2021 Tenuta Monteti
Montevertine 2022 Montevertine
Morellino di Scansano Tore Del Moro 2022 Santa Lucia
Nobile di Montepulciano Asinone 2022 Poliziano
Nobile di Montepulciano Cantina del Redi Pieve Cervognano 2021 Vecchia Cantina di Montepulciano
Nobile di Montepulciano Costa Grande 2021 Boscarelli
Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2021 Avignonesi
Oreno 2023 Tenuta Sette Ponti
Paleo Rosso 2022 Le Macchiole
Petra 2022 Petra
Poggio de’ Colli 2022 Piaggia
Poggio Valente 2022 Fattoria Le Pupille
Rosso di Montalcino 2023 Pietroso
Rosso di Montepulciano Prugnanello 2024 Lunadoro
Sogno Mediterraneo 2023 Tenuta Casadei
Solaia 2022 Marchesi Antinori
Strido Merlot 2021 Podere La Regola
Suisassi 2022 Duemani
Uno 2022 Tenuta di Carleone
Valdarno di Sopra Sangioves Bòggina C Riserva 2022 Fattoria Petrolo
Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2021 Il Borro
Vernaccia di San Gimignano Carato 2022 Montenidoli
Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2022 Il Colombaio di Santa Chiara
Vernaccia di San Gimignano Riserva 2021 Panizzi
Lazio
109 Grechetto 2023 Tenuta La Pazzaglia
Anthium Bellone 2024 Casale del Giglio
Cesanese del Piglio Superiore Torre del Piano Riserva 2022 Casale della Ioria
Cesanese di Olevano Romano Riserva 2021 Damiano Ciolli
Fiorano Rosso 2020 Tenuta di Fiorano
Frascati Superiore Vign. Falconieri Riserva 2020 Villa Simone
Frascati Superiore Vign. La Torretta di Valle Marciana Riserva 2023 Gabriele Magno
Habemus 2023 San Giovenale
Lavente 2023 Emiliano Fini
Montiano 2022 Famiglia Cotarella
Roma Rosso Classico Riserva 2022 Poggio Le Volpi
Abruzzo
Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2024 Tenuta I Fauri
Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2024 Tenuta Terraviva
Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae 2024 Torre dei Beati
Cerasuolo d’Abruzzo Sup.Terre di Chieti Fossimatto 2024 Fontefico
Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Zanna Riserva 2020 Dino Illuminati
Giulia Pecorino 2024 Cataldi Madonna
Montepulciano d’Abruzzo 2020 Inalto Vini d’Altura
Montepulciano d’Abruzzo Casauria Podere Castorani Riserva 2021 Castorani
Montepulciano d’Abruzzo Docheio 2022 La Valentina
Montepulciano d’Abruzzo Iskra Riserva 2021 Masciarelli
Montepulciano d’Abruzzo Le Stagioni del Vino 2023 Spinelli
Montepulciano d’Abruzzo Vign. di Popoli 2016 Valle Reale
Nobu 1830 Pecorino 2024 VignaMadre - Famiglia Di Carlo
Trebbiano d’Abruzzo 2023 Emidio Pepe
Tullum Pecorino Biologico 2024 Feudo Antico
Villamagna Riserva 2022 Torre Zambra
Molise
Biferno Rosso Ramitello 2021 Di Majo Norante
Campania
Aglianico 2021 Masseria Della Porta
Campi Flegrei Falanghina Tenuta Jossa 2021 Cantine Astroni
Caudium Aglianico 2023 Masseria Frattasi
Cilento Fiano Pian di Stio 2024 San Salvatore 1988
Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024 Marisa Cuomo
Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica 2024 La Guardiense - Janare
Falanghina del Sannio Taburno BjondoRe 2024 Fontanavecchia
Fiano di Avellino 2024 Colli di Lapio
Fiano di Avellino Alessandra Riserva 2015 Di Meo
Fiano di Avellino Arianè 2023 Laura De Vito
Fiano di Avellino Pietramara Et. Bianca Riserva 2022 I Favati
Fiano di Avellino Tognano Riserva 2022 Rocca del Principe
Greco di Tufo L’Ariella 2024 Vinosia
Greco di Tufo V. Laure Riserva 2023 Cantine di Marzo
Nulla è per Caso Casavecchia 2022 Teresa Mincione
Sannio Aglianico Manent 2021 Terre Stregate
Taurasi 2019 Pietracupa
Taurasi Piano di Montevergine 2019 Feudi di San Gregorio
Taurasi Riserva 2020 Fiorentino
Vesuvio Bianco Contradae 61.37 2021 Casa Setaro
Puglia
Amativo 2023 Cantele
Askos Verdeca 2024 Masseria Li Veli
Castel del Monte Nero di Troia Parco Marano 2020 Giancarlo Ceci
Cubardi 2023 Schola Sarmenti
Cunedda Negroamaro 2022 Carvinea
F Negroamaro 2022 San Marzano Vini
Gioia del Colle Primitivo 16 San Benedetto 2022 Polvanera
Gioia del Colle Primitivo Fanova 2023 Terrecarsiche 1939
Gioia del Colle Primitivo Marpione Riserva 2022 Tenuta Viglione
Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2022 Tenute Chiaromonte
Gioia del Colle Primitivo Riserva 2020 Pietraventosa
Gioia del Colle Primitivo Riserva 2022 Cantine Tre Pini
Gioia del Colle Primitivo Senatore 2022 Coppi
Gioia del Colle Primitivo Terracava 2023 Curtomartino
Jo Negroamaro 2022 Gianfranco Fino
Lamarossa Primitivo 2021 Amastuola
Orfeo Negroamaro 2023 Paolo Leo
Piluna 2024 Castello Monaci
Primitivo di Manduria Dolce Naturale Madrigale 2023 Produttori di Manduria
Primitivo di Manduria Mirea 2023 Masseria Borgo dei Trulli
Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Riserva 2022 Masca del Tacco
Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2021 Felline
Rifugio Primitivo 2023 Conti Zecca
Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2022 Cantine Due Palme
Susumaniello Rosè 2024 Varvaglione 1921
Terra d’Otranto Fiano Ora 2023 Menhir Marangelli
Basilicata
Aglianico del Vulture Il Repertorio 2023 Cantine del Notaio
Aglianico del Vulture Nero degli Orsini 2019 Tenuta Lagala
Aglianico del Vulture Nocte 2021 Terra dei Re
Aglianico del Vulture Titolo 2023 Elena Fucci
Calabria
Cirò Bianco Mare Chiaro 2024 Ippolito 1845
Cirò Rosso Classico Superiore 2023 Vigneti Vumbaca
Cirò Rosso Classico Superiore Duca Sanfelice Riserva 2023 Librandi
Cirò Rosso Classico Superiore Lice Riserva 2022 Caparra & Siciliani
Petraro 2022 Roberto Ceraudo
Sicily
Biancoviola 2023 Aldo Viola
Cerasuolo di Vittoria 2023 Feudi del Pisciotto
Cerasuolo di Vittoria Classico Dorilli 2023 Planeta
Cinque Inverni Catarratto 2018 Possente
Contrada PC 2023 Vini Franchetti - Passopisciaro
Etna Bianco Anthemis 2023 Monteleone
Etna Bianco Contrada Cavaliere 2023 Palmento Costanzo
Etna Bianco Muganazzi 2023 Graci
Etna Bianco San Lorenzo 2024 Girolamo Russo
Etna Bianco Superiore 2024 Barone di Villagrande
Etna Bianco Superiore Contrada Volpare Frontebosco 2024 Maugeri
Etna Rosso 2022 Francesco Tornatore
Etna Rosso Alta Mora 2022 Alta Mora
Etna Rosso Cavanera Contrada Zucconerò Sciara del Tiglio 2021 Firriato
Etna Rosso Contrada Arcuria 2023 Restivo
Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo V. Iannazzo 2022 Cottanera
Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2023 Tenuta di Fessina
Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2023 Cantine Nicosia
Etna Rosso V. Barbagalli 2022 Pietradolce
Faro 2023 Le Casematte
Faro Palari 2020 Palari
Infatata 2024 Caravaglio
Marsala Superiore Ambra Dolce Vintage 1980 Riserva 1980 Francesco Intorcia Heritage
Passito di Pantelleria Ben Ryè 2022 Donnafugata
Sicilia Grillo Cavallo delle Fate 2024 Tasca d’Almerita
Sicilia Nero d’Avola Saia 2023 Feudo Maccari
Sicilia Rosso Cantodoro Riserva 2022 Feudo Arancio
Vino Florio Cantine Florio
Ziller 47 Tenuta Gorghi Tondi
Sardinia
Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2021 Tenute Sella & Mosca
Cannonau di Sardegna 2023 Antonella Corda
Cannonau di Sardegna Classico Arbòre 2022 Giuseppe Gabbas
Cannonau di Sardegna L’Ora Grande 2023 La Contralta
Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Hospes Riserva 2022 Iolei
Cannonau di Sardegna Perda Rubia Riserva 2022 Tenute Perda Rubia
Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023 Francesco Cadinu
Cannonau di Sardegna Tèrruas Riserva 2023 Su’Entu
Nuracada Bovale 2022 Audarya
Turriga 2021 Argiolas
Vermentino di Gallura Superiore Kramori 2024 Saraja
Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2023 Siddùra
Vermentino di Gallura Superiore Pitraia 2022 Tenute Gregu
Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2024 Surrau
Vermentino di Gallura Superiore Sienda 2024 Mura
Vermentino di Sardegna Ràfia 2023 Santa Maria la Palma
Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2024 Giovanni Maria Cherchi
