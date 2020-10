The Guide “I Vini di Veronelli” 2021: the 10 “Sun” and the 400 “Three Gold Stars”

The Lessona 2016 Noah by Andrea Mosca, the Areum Malvasia by Candia Aromatica Passito 2017 by Antonio Panigada, the Alto Adige Pinot Noir Riserva Renaissance 2016 by Gump Hof and Markus Prackwieser , the Friuli Colli Orientali Verduzzo Friulano 2017 by Jacùss , Le Pupille Toscana Syrah 2015 by Le Pupille, the Ruggine Marche Rosso 2014 by Clara Marcelli, the Majolo Bianco Umbria 2015 by Zanchi, the Katà Catalanesca del Monte Somma 2019 by Cantine Olivella, the Etna Bianco Superiore Contrada Villagrande 2017 Barone di Villagrande and the Jù Isola dei Nuraghi Rosso 2017 Cantine di Dolianova: here is “I Sole” (“The Suns”), stories in the form of wine representative of the competence, creativity and commitment of Italian producers chosen by the Seminario Permanente Luigi Veronelli , who today in Bergamo presented the Guide “I Vini di Veronelli” 2021 (editors Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli, Alessandra Piubello), volume heir to the historical catalogs signed, since the fifties, by the father of Italian wine critics. 16,679 labels reviewed (400 the “Three Gold Stars”, of which 111 from Tuscany and 110 from Piedmont) for a total of 2,099 producers. Acknowledgements in addition to the 5 best tastings already announced, which are: the Trentodoc Extra Brut Riserva Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 by Ferrari Fratelli Lunelli, best Sparkling Wine; the Alto Adige Riserva LR 2016 by Colterenzio, best White Wine; the Diciotto Fanali Salento Rosato 2017 by Apollonio, best Rosé Wine; the Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2015 by Il Marroneto, best Red Wine; the Vin San Giusto Toscana Bianco Passito 2012 by San Giusto a Rentennano, best Sweet Wine.

Focus - The “Three Gold Stars” of the Guide “I Vini di Veronelli” 2021

VAL D’AOSTA

Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2018 Les Crêtes

PIEMONTE

Barbaresco 2017 Gaja

Barbaresco Asili 2017 Giacosa Bruno

Barbaresco Costa Russi 2017 Gaja

Barbaresco Gallina Vursù 2017 La Spinetta

Barbaresco Il Bricco 2016 Pio Cesare

Barbaresco Martinenga Gaiun 2016 Marchesi di Grésy

Barbaresco Rabajà 2016 Giacosa Bruno

Barbaresco Rabajà 2016 Rabajà - Bruno Rocca

Barbaresco Riserva Martinenga Camp Gros 2015 Marchesi di Grésy

Barbaresco Riserva Rabajà 2015 Bera

Barbaresco Riserva Rombone Cichin 2015 Ada Nada

Barbaresco Riserva Sorì Paitin Vecchie Vigne 2015 Paitin

Barbaresco Riserva Vigneto Gallina Vursù 2009 La Spinetta

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2017 Gaja

Barbaresco Sorì Tildin 2017 Gaja

Barbaresco Starderi Vursù 2017 La Spinetta

Barbaresco Valeirano Vursù 2017 La Spinetta

Barbera d’Asti Ai Suma 2016 Braida di Giacomo Bologna

Barbera d’Asti Superiore Bionzo 2016 La Spinetta

Barbera del Monferrato Superiore Riserva della Casa Cima 2015 Accornero Cà Cima

Barolo Arione 2016 Boglietti Enzo

Barolo Brea Vigna Cà Mia 2016 Brovia

Barolo Bric del Fiasc 2016 Scavino Paolo

Barolo Bricco delle Viole 2016 Vajra

Barolo Bricco Fiasco 2016 Azelia

Barolo Bricco Rocche 2016 Ceretto

Barolo Broglio 2016 Schiavenza

Barolo Brunate 2016 Boglietti Enzo

Barolo Brunate 2016 Vietti

Barolo Bussia 2016 Ceretto

Barolo Bussia 2016 Parusso Armando

Barolo Campè Vursù 2016 La Spinetta

Barolo Cannubi 2016 Brezza Giacomo e Figli

Barolo Cannubi 2015 Carretta

Barolo Cannubi 2015 Giacomo Borgogno & Figli

Barolo Cannubi 2016 Marchesi di Barolo

Barolo Cannubi 2016 Pira E. & Figli

Barolo Cannubi 2016 Poderi Luigi Einaudi

Barolo Case Nere 2016 Boglietti Enzo

Barolo Castiglione 2016 Vietti

Barolo Cerequio 2016 Boroli

Barolo Cerequio 2016 Chiarlo Michele

Barolo Cerretta 2016 Baudana Luigi

Barolo Cerretta 2016 Mauro Sebaste

Barolo Cerretta 2016 Rosso Giovanni

Barolo Cerretta 2016 Schiavenza

Barolo Ciabot Mentin 2016 Clerico Domenico

Barolo Coste di Rose 2016 Vajra

Barolo Falletto 2016 Giacosa Bruno

Barolo Ginestra 2016 Conterno Paolo

Barolo Ginestra Casa Matè 2016 Grasso Elio

Barolo Ginestra Vigna del Gris 2016 Conterno Fantino

Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2016 Conterno Fantino

Barolo Lazzarito 2016 Mirafi ore

Barolo Lazzarito 2016 Vietti

Barolo Lazzarito Vigna Preve 2016 Gagliardo

Barolo Marasco 2016 Martinetti Franco M.

Barolo Marenca 2016 Pira Luigi

Barolo Margheria 2016 Boasso Franco - Gabutti

Barolo Margheria 2016 Pira Luigi

Barolo Margherìa 2016 Massolino - Vigna Rionda

Barolo Monvigliero 2016 Alessandria Fratelli

Barolo Mosconi 2016 Pira E. & Figli

Barolo Mosconi Vigna Ped 2016 Conterno Fantino

Barolo Ornato 2016 Palladino

Barolo Ornato 2016 Pio Cesare

Barolo Paiagallo 2016 Mirafi ore

Barolo Parafada 2016 Massolino - Vigna Rionda

Barolo Parafada 2016 Palladino

Barolo Percristina 2010 Clerico Domenico

Barolo Perno Vigna Cappella di S. Stefano 2015 Rocche dei Manzoni

Barolo Prapò 2016 Ceretto

Barolo Pressenda 2016 Abbona Marziano

Barolo Ravera 2016 Scavino Paolo

Barolo Riserva 2013 Giacomo Borgogno & Figli

Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2013 Cavallotto - Bricco Boschis

Barolo Riserva Bussia 2011 Parusso Armando

Barolo Riserva Bussia Vigna Colonnello 2014 Prunotto

Barolo Riserva Falletto Vigna Le Rocche 2014 Giacosa Bruno

Barolo Riserva Ginestra 2012 Conterno Paolo

Barolo Riserva Margheria 2015 Boasso Franco - Gabutti

Barolo Riserva Vigna Rionda 2014 Massolino - Vigna Rionda

Barolo Riserva Vigna Rionda 2013 Oddero

Barolo Riserva Vigneto Campè Vursù 2009 La Spinetta

Barolo Riserva Villero 2013 Vietti

Barolo Riva del Bric 2016 Conterno Paolo

Barolo Rocche dell’Annunziata 2016 Oberto

Barolo Rocche dell’Annunziata 2016 Ratti

Barolo Rocche di Castiglione 2016 Vietti

Barolo San Rocco 2016 Azelia

Barolo Sarmassa 2016 Brezza Giacomo e Figli

Barolo Sarmassa 2016 Marchesi di Barolo

Barolo Serra 2016 Rosso Giovanni

Barolo Sorano 2016 Alario Claudio

Barolo Sperss 2016 Gaja

Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2016 Rosso Giovanni

Barolo Vignarionda 2016 Arnaldo Rivera

Barolo Vignarionda 2014 Figli Luigi Oddero

Barolo Vignarionda 2016 Pira Luigi

Barolo Villero 2016 Boroli

Barolo Villero 2016 Brovia

Barolo Villero 2016 Fenocchio Giacomo

Barolo Villero 2016 Livia Fontana

Boca 2016 Le Piane

Contratto Special Cuvée Extra Brut 2012 Giuseppe Contratto

Derthona Sterpi Bianco 2018 Vigneti Massa

Nizza Riserva Bricco Roche 2016 Tenuta Il Falchetto

Nizza Riserva della Famiglia 2015 Coppo

Piemonte Chardonnay Lidia Limited Edition 2017 La Spinetta

Roero Riserva Vigna Mombeltramo 2016 Malvirà

LOMBARDIA

Franciacorta Brut Riserva Casa delle Colonne 2013 Fratelli Berlucchi

Franciacorta Dosage Zéro Riserva Annamaria Clementi 2010 Ca’ del Bosco

Franciacorta Dosage Zéro Riserva Vintage Collection Noir 2011 Ca’ del Bosco

Franciacorta Dosaggio Zero Riserva DØM 2012 Mirabella

Franciacorta Extra Brut Riserva Lucrezia Etichetta Nera 2008 Bonomi

Franciacorta Extra Brut Riserva Palazzo Lana Extreme 2009 Berlucchi Guido

Franciacorta Extra Brut Rosé Riserva Annamaria Clementi 2010 Ca’ del Bosco

Maurizio Zanella Sebino Rosso 2016 Ca’ del Bosco

N°1 - Numero Uno Alpi Retiche Rosso 2016 Plozza

Sforzato di Valtellina Il Monastero 2016 Triacca

Sforzato di Valtellina San Domenico 2016 Triacca

Sfursat di Valtellina Fruttaio Cà Rizzieri 2017 Rainoldi

ALTO ADIGE - SÜDTIROL

Alto Adige Bianco Appius 2015 San Michele Appiano

Alto Adige Bianco Beyond the Clouds 2018 Elena Walch

Alto Adige Bianco Riserva LR 2016 Colterenzio

Alto Adige Cabernet Sauvignon Lafoa 2017 Colterenzio

Alto Adige Cabernet Sauvignon Toren 2016 Tiefenbrunner - Turmhof

Alto Adige Chardonnay Flora 2018 Girlan

Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2017 Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Lunare 2018 Terlano

Alto Adige Gewürztraminer Riserva Brenntal 2018 Kurtatsch

Alto Adige Gewürztraminer Spätlese Epokale 2013 Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Terminum 2017 Tramin

Alto Adige Lagrein Riserva Taber 2018 Bolzano

Alto Adige Lagrein Roblinus De Waldgries 2017 Ansitz Waldgries

Alto Adige Merlot Cabernet Sauvignon Iugum 2015 Dipoli Peter

Alto Adige Moscato Giallo Passito Quintessenz 2016 Kaltern

Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner 2018 Tiefenbrunner - Turmhof

Alto Adige Pinot Nero Mason di Mason 2017 Manincor

Alto Adige Pinot Nero Pònkler 2014 Franz Haas

Alto Adige Pinot Nero Riserva Vigna Ganger Mazon 2016 Girlan

Alto Adige Sauvignon Passito Saphir 2018 Laimburg

Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2017 San Michele Appiano

Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2017 Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2007 Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Riserva Vorberg 2017 Terlano

Manna Vigneti delle Dolomiti Bianco 2018 Franz Haas

TRENTINO

Merlino 17/04 Rosso Fortificato s.a. Pojer & Sandri

Trentino Vino Santo 2004 Cantina Toblino

Trentino Vino Santo Nobles 2005 Francesco Poli

Trento Brut Riserva del Fondatore 976 2009 Letrari

Trento Brut Riserva Millesimato Rare Vintage Madame Martis 2010 Maso Martis

Trento Dosaggio Zero Ferrari Perlé Zero Cuvée Zero 13 s.a. Ferrari Fratelli Lunelli

Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 Ferrari Fratelli Lunelli

Trento Extra Brut Rosé Riserva Giulio Ferrari 2008 Ferrari Fratelli Lunelli

VENETO

Acininobili Veneto Bianco Passito 2015 Maculan

Amarone della Valpolicella 2011 Trabucchi d’Illasi

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2016 Sant’Antonio

Amarone della Valpolicella Classico 2016 Allegrini

Amarone della Valpolicella Classico 2014 Bussola Tommaso

Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2016 Accordini Stefano

Amarone della Valpolicella Classico Ama 2015 Zymè

Amarone della Valpolicella Classico Ambrosan 2011 Nicolis

Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso 2016 Buglioni

Amarone della Valpolicella Classico Marta Galli 2010 Le Ragose

Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece 2016 Le Salette

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Ca’ Florian 2012 Tommasi Viticoltori

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Capitel Monte Olmi 2015 Tedeschi

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Caterina Zardini 2015 Campagnola

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Domini Veneti Mater 2012 Cantina Valpolicella Negrar

Amarone della Valpolicella Classico Riserva La Fabriseria 2015 Tedeschi

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Scarnocchio Lena di Mezzo 2015 Monte del Frà

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Sergio Zenato 2015 Zenato

Amarone della Valpolicella Riserva 1888 2013 Villa Canestrari

Amarone della Valpolicella Riserva Hatteso 2011 Garbole

Breganze Torcolato 2016 Maculan

Fratta Veneto Rosso 2016 Maculan

Hurlo Veneto Rosso 2012 Garbole

La Poja Corvina Veronese 2016 Allegrini

Recioto di Soave Classico Col Foscarin 2013 Gini Sandro e Claudio

Soave Classico La Rocca 2018 Pieropan

Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2014 Dal Forno Romano

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2013 Pasqua Vigneti e Cantine

FRIULI VENEZIA GIULIA

Arbis Blanc Venezia Giulia Bianco 2017 Borgo San Daniele

Collio Ribolla Gialla di Oslavia Riserva 2017 Primosic

Dut’un Venezia Giulia Bianco 2017 Vie di Romans

Friuli Isonzo Bianco Gris 2018 Lis Neris

Friuli Isonzo Chardonnay Ciampagnis 2018 Vie di Romans

Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2018 Vie di Romans

Oblin Blanc Plessiva Venezia Giulia Bianco 2018 Plessiva Isidoro Polencic

Rosazzo Abbazia di Rosazzo 2017 Livio Felluga

EMILIA ROMAGNA

Romagna Albana Passito Scacco Matto 2016 Zerbina

Romagna Sangiovese Predappio Riserva Le Lucciole 2017 Chiara Condello

Romagna Sangiovese Superiore Riserva Predappio Vigna del Generale 2017 Nicolucci

TOSCANA

994 Millanni Rosso Toscana 2015 Guicciardini Strozzi

Aldone Toscana Merlot 2017 Terre del Marchesato

Alessandro dal Borro Toscana Syrah 2016 Il Borro

Altrovino Costa Toscana Merlot e Cabernet Franc 2017 Duemani

Auritea Costa Toscana Cabernet Franc 2017 Podernovo

Avvoltore Toscana Rosso 2016 Morisfarms

Batàr Toscana Bianco 2018 Querciabella

Bolgheri Rosso Superiore Arnione 2017 Campo alla Sughera

Bolgheri Rosso Superiore Atis 2017 Guado al Melo

Bolgheri Rosso Superiore Castello di Bolgheri 2017 Castello di Bolgheri

Bolgheri Rosso Superiore Dedicato a Walter 2016 Poggio al Tesoro

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2017 Grattamacco

Bolgheri Rosso Superiore Sondraia 2017 Poggio al Tesoro

Bolgheri Sassicaia 2017 Tenuta San Guido

Bolgheri Superiore Argentiera 2017 Argentiera

Bolgheri Superiore Greppicaia 2017 I Greppi

Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2017 Tenuta Guado al Tasso

Bolgheri Superiore Opera Omnia 2017 La Madonnina Bolgheri

Bolgheri Superiore Ornellaia Solare 2017 Ornellaia

Bolgheri Superiore Tam 2016 Batzella

Brunello di Montalcino 2015 Carpineto

Brunello di Montalcino 2015 Casanova di Neri

Brunello di Montalcino 2015 Il Poggione

Brunello di Montalcino 2015 La Gerla

Brunello di Montalcino 2015 Podere Brizio

Brunello di Montalcino 2015 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino Campo del Drago 2015 Castiglion del Bosco

Brunello di Montalcino Il Marroneto 2015 Il Marroneto

Brunello di Montalcino Luce 2015 Luce

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2015 Il Marroneto

Brunello di Montalcino Manachiara 2015 Nardi

Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 2015 Pian delle Vigne

Brunello di Montalcino Poggio al Granchio 2015 Val di Suga

Brunello di Montalcino Progetto Prime Donne 2015 Donatella Cinelli Colombini

Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento 2013 Col d’Orcia

Brunello di Montalcino Salvioni 2015 La Cerbaiola

Brunello di Montalcino Sugarille 2015 Pieve Santa Restituta

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2015 Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Ugolforte 2015 San Giorgio

Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2015 Mastrojanni

Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2015 Mastrojanni

Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2015 Val di Suga

Brunello di Montalcino Vignavecchia 2015 San Polo

Brunello di Montalcino Voliero 2015 Uccelliera

Cabreo Il Borgo Tenute del Cabreo Toscana Rosso 2017 Folonari

Campo di Camagi Toscana Rosso 2018 Trinoro

Capannelle Solare Toscana Rosso 2014 Capannelle

Carmignano Riserva Elzana 2016 Ambra

Carmignano Riserva Trefi ano Vittorio Contini Bonacossi 2016 Capezzana

Carmignano Villa di Capezzana 10 Anni 2010 Capezzana

Chianti Classico Gran Selezione Berardenga Colonia 2017 Felsina

Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2017 Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2016 Castello di Volpaia

Chianti Classico Gran Selezione Vigneto il Poggio 2015 Castello di Monsanto

Chianti Classico Gran Selezione Vigneto San Marcellino 2015 Rocca di Montegrossi

Collezione Privata Cabernet Sauvignon Toscana 2016 Isole e Olena

Cortona Syrah Cuculaia 2016 Fabrizio Dionisio

Duemani Costa Toscana Rosso Cabernet Franc 2017 Duemani

Gabbro Costa Toscana Rosso 2018 Montepeloso

Geremia Toscana Rosso 2015 Rocca di Montegrossi

Giusto di Notri Toscana Rosso 2017 Tua Rita

Guardiavigna Toscana 2016 Podere Forte

Hide Costa Toscana Syrah 2017 Bulichella

I Fiori Blu Cabernet Sauvignon Toscana 2015 Sant’Agnese

I Sodi di San Niccolò Toscana 2016 Castellare di Castellina

Il Passito di Corzano 2005 Corzano e Paterno

La Fornace Rosso Toscana 2012 Carpineto

Luce Toscana Rosso 2017 Luce

Lupicaia Toscana 2016 Castello del Terriccio

Masseto Toscana 2017 Masseto

Maurizio Fuselli Toscana Rosso 2017 Terre del Marchesato

Messorio Rosso Toscana 2017 Le Macchiole

Migliara Toscana Syrah 2016 d’Alessandro

Monteverro Toscana Rosso 2017 Monteverro

Orcia Sangiovese Petrucci Anfi teatro 2015 Podere Forte

Orcia Sangiovese Petrucci Melo 2015 Podere Forte

Oreno Toscana Rosso 2018 Tenuta Sette Ponti

Ornellaia Bianco Toscana 2017 Ornellaia

Oro Bianco Chardonnay Toscana 2017 Capannelle

OT Toscana Rosso 2016 Toscani

Paléo Toscana Rosso 2017 Le Macchiole

Paterno II Toscana 2016 Paradiso

Percarlo Sangiovese di Toscana 2016 San Giusto a Rentennano

Petit Manseng Costa Toscana Passito 2017 Terenzi

Picconero Tenuta Montebello Toscana 2016 Tolaini

Pietrose Rosso Toscana 2016 Fattoria della Talosa

Poggio ai Chiari Toscana Sangiovese 2012 Colle Santa Mustiola

Poggio ai Merli di Castellare Toscana 2018 Castellare di Castellina

Pomino Spumante Brut Rosé Millesimato Leonia 2015 Frescobaldi

Quintorè Costa Toscana Merlot 2017 Gualdo del Re

Scrio Rosso Toscana 2017 Le Macchiole

Siepi Toscana Rosso 2017 Castello di Fonterutoli

Solaia Toscana 2017 Marchesi Antinori

Solengo Toscana Rosso 2017 Argiano

Spirto Toscana Merlot 2015 Sant’Agnese

Suisassi Costa Toscana Syrah 2017 Duemani

Tenuta di Trinoro Toscano Rosso 2017 Trinoro

Tignanello Toscana 2017 Marchesi Antinori

Tinata Monteverro Toscana Rosso 2017 Monteverro

Ugo Contini Bonacossi Toscana Rosso 2016 Capezzana

Vin San Giusto Toscana Bianco Passito 2012 San Giusto a Rentennano

Vin Santo del Chianti Classico 2010 Fontodi

Vin Santo del Chianti Classico 2009 Isole e Olena

Vin Santo di Carmignano Riserva 2012 Capezzana

Vin Santo di Montepulciano 2009 Poliziano

Vin Santo di Montepulciano 2011 Villa S. Anna

Vino Nobile di Montepulciano Antica Chiusina 2016 Fattoria del Cerro

Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2017 Poliziano

Vino Nobile di Montepulciano Madonna della Querce 2016 Dei

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Bossona 2015 Dei

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Sotto Casa 2015 Boscarelli

MARCHE

Conero Riserva Campo San Giorgio 2016 Umani Ronchi

Conero Riserva Cùmaro 2016 Umani Ronchi

Il Pollenza Marche Rosso 2017 Il Pollenza

Kupra Marche Rosso 2017 Oasi degli Angeli

Kurni Marche Rosso 2018 Oasi degli Angeli

Lu Kont Marche Rosso 2017 Il Conte - Villa Prandone

Offi da Rosso Ludi 2017 Velenosi

Passatempo Marche Rosso 2016 degli Azzoni

Pix Marche Merlot 2015 Boccadigabbia

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2017 Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2018 Sartarelli

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito Lina 2018 Santa Barbara

Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano 2017 Belisario

UMBRIA

Cervaro della Sala Umbria Bianco 2018 Castello della Sala

Montefalco Sagrantino 2016 Pardi

Montefalco Sagrantino 2016 Scacciadiavoli

Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2016 Tabarrini

Montefalco Sagrantino Colle Grimaldesco 2016 Tabarrini

Montefalco Sagrantino Ennio 2016 Bocale

Montefalco Sagrantino Il Domenico 2010 Adanti

Montefalco Sagrantino Medeo 2016 Romanelli

Montefalco Sagrantino Sacrantino 2016 Pardi

Muff ato della Sala Umbria 2016 Castello della Sala

Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2016 Lungarotti

LAZIO

Habemus Etichetta Rossa Lazio Rosso 2017 San Giovenale

Radix Lazio Bellone 2016 Casale del Giglio

ABRUZZO

Montepulciano d’Abruzzo 2015 Valentini

Montepulciano d’Abruzzo Cocciapazza 2017 Torre dei Beati

Montepulciano d’Abruzzo Riserva Spelt 2017 La Valentina

Montepulciano d’Abruzzo Tonì 2017 Cataldi Madonna

Montepulciano d’Abruzzo Valle Reale Vigneto Popoli 2015 Valle Reale

Trebbiano d’Abruzzo 2018 Emidio Pepe

Trebbiano d’Abruzzo 2016 Valentini

MOLISE

Molise Rosso Riserva Don Luigi 2016 Di Majo Norante

CAMPANIA

Aglianico del Taburno Riserva Terra di Rivolta 2017 La Rivolta

Campi Flegrei Falanghina Cruna del Lago 2018 La Sibilla

Cilento Aglianico Riserva Proclamo 2012 Marino

Costa d’Amalfi Furore Bianco 2019 Cuomo Marisa

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2018 Cuomo Marisa

Falanghina del Sannio Guardia Sanframondi Vignasuprema 2018 Aia dei Colombi

Falerno del Massico Rosso Etichetta Bronzo 2015 Felicia

Fiano di Avellino Aipierti 2019 Traerte - Vadiaperti

Fiano di Avellino Bosco Satrano 2018 Villa Raiano

Fiano di Avellino Exultet 2019 Quintodecimo

Fiano di Avellino Pietramara Etichetta Nera 2019 I Favati

Fiano di Avellino Tognano 2017 Rocca del Principe

Greco di Tufo Torrefavale 2018 Cantine dell’Angelo

Greco di Tufo Vigna Cicogna 2019 Ferrara Benito

Le Sèrole Pallagrello Bianco Terre del Volturno 2018 Terre del Principe

Taurasi Radici 2016 Mastroberardino

Taurasi Riserva Vigna Cinque Querce 2012 Molettieri Salvatore

Taurasi Riserva Vigna Quintodecimo 2015 Quintodecimo

Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2016 Antonio Caggiano

BASILICATA

Aglianico del Vulture Piano del Cerro 2018 Vigneti del Vulture

Aglianico del Vulture Quarta Generazione 2018 Quarta Generazione

Aglianico del Vulture Ròinos 2018 Eubea

Aglianico del Vulture Rotondo 2017 Paternoster

Aglianico del Vulture Superiore La Firma 2015 Cantine del Notaio

PUGLIA

Diciotto Primitivo Salento 2018 Schola Sarmenti

ES Salento Primitivo 2018 Fino Gianfranco

Gioia del Colle Primitivo Piscine delle Monache 2018 Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 16 Vigneto San Benedetto 2017 Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Riserva 2017 Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Riserva Chiaromonte 2015 Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Riserva di Pietraventosa 2015 Pietraventosa

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 17 Vigneto Montevella 2017 Polvanera

Nardò Rosso Danze della Contessa Barricato 2017 Bonsegna Alessandro

Primitivo di Manduria Librante 2017 Attanasio Luca

CALABRIA

Greco di Bianco Passito 2015 Baccellieri Maria

SICILIA

Contrada G (Guardiola) Terre Siciliane 2018 Passopisciaro

Contrada P (Porcaria) Terre Siciliane 2018 Passopisciaro

Etna Bianco Contrada Cavaliere 2018 Benanti

Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2016 Benanti

Etna Rosso Arcuria 2018 Calcagno

Etna Rosso Arcurìa 2018 Graci

Etna Rosso Barbagalli 2017 Pietradolce

Etna Rosso Contrada Santo Spirito 2018 Pietradolce

Etna Rosso Contrada Sciaranuova 2017 Tascante - Tasca d’Almerita

Etna Rosso Feudo di Mezzo Alta Mora 2016 Alta Mora

Etna Rosso Riserva Contrada Zottorinotto 2016 Cottanera

Etna Rosso San Lorenzo 2018 Russo Girolamo

Etna Rosso Vecchie Vigne Calderara Sottana 2018 Terre Nere

Faro 2018 Le Casematte

Malvasia delle Lipari Passito 2018 Giona

Malvasia delle Lipari Passito Caravaglio 2019 Caravaglio Antonino

Marsala Superiore Riserva Semisecco Ambra Donna Franca s.a. Florio

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2017 Donnafugata

Passito di Pantelleria Ferrandes 2009 Salvatore Ferrandes

Sicilia Contea di Sclafani Rosso del Conte 2016 Regaleali - Tasca d’Almerita

SARDEGNA

Carignano del Sulcis Superiore Arruga 2017 Sardus Pater

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2016 Santadi

Latinia da Uve Stramature 2015 Santadi

Turriga Isola dei Nuraghi 2016 Argiolas

VT Isola dei Nuraghi Bianco 2017 Capichera

