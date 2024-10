Gambero Rosso’s “Vini d’Italia” 2025: San Leonardo is “Winery of the Year”. Here below the Special Awards

The 12 Special Awards of Gambero Rosso’s 2025 Guide to “Italian Wines”, edited by Marco Sabellico, Gianni Fabrizio and Giuseppe Carrus have been assigned. 38 years after its first edition, it has awarded 498 “Tre Bicchieri” (including 52 new entries), the publication’s highest quality recognition. The 12 awards went to: San Leonardo that won “Winery of the Year”, a gem of Trentino wines, under the guidance of the Guerrieri Gonzaga family for 300 years, and now Carlo, and his son Anselmo, are at the helm of the company. The Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Riserva 2019 of Torre a Cona, a historic Estate a few kilometers out of Florence, won the “Red of the Year”. One of the most famous Cooperatives in Alto Adige, Colterenzio, and its Sauvignon Gran Lafóa Riserva 2021 has won “White of the Year”. “Bubbles of the Year” was awarded to Oltrepò Pavese Pinot Nero Metodo Classico Pas Dosé Poggio dei Duca 2019 of Calatroni, one of the leaders in an area that is constantly seeking to relaunch. The “Rosé of the Year” award went to one of the top territories of the typology, namely, Valtènesi, and its Valtènesi Chiaretto Antitesi 2023 of Avanzi. “Meditation Wine of the Year” was awarded to Moscato Passito al Governo di Saracena 2015 by Feudo di San Severino, in Calabria. “Sustainable Viticulture” went to “Resistenti Nicola Biasi”. Their project focused on new resistant vine varieties, led by the oenologist Nicola Biasi (who doubled down winning also the 2025 “Sustainable Viticulture Award” of the 2025 “Essential Guide to Italian Wines” by “Doctor Wine”, Daniele Cernilli, ed.). “Cooperative of the Year” went to Belisario, in the Marche, while “Winegrower of the Year” went to Mario Fontana, at the helm of Cantina Fontana in Castiglione Falletto, in the Langhe. The “Emerging Winery” went to Maugeri, on Etna, led by Renato Maugeri, together with his three daughters, Carla, Michela and Paola. And, finally, the award for the best “Quality-Price Ratio” wine went to Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro 7Bio of the Settecani Cooperative. The best “Solidarity Project” was assigned to Lis Neris, the Pecorari family’s winery in Friuli Venezia Giulia, which for years has supported the Francesca Pecorari Onlus Foundation, organizing projects to assist children in Myanmar, Andhra Pradesh in India and Uganda, and due to their significant contributions 34 schools were built. At the presentation recently held in Rome, a new category of awards was launched, the list of “Rare Wines” - Franciacorta Dosaggio Zero Annamaria Clementi R.S. Riserva 1980 by Ca’ del Bosco, Franciacorta Extra Brut Supèi 2017 by Uberti, Trento Brut Madame Martis Riserva 2013 by Maso Martis, Vin de la Neu 2022 by Resistenti Nicola Biasi, Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2021 by Girolamo Russo, Chianti Classico Gran Selezione Bragantino 2019 by Monteraponi, Barolo Bussia Briccotto 2020 by Domenico Clerico, Amarone della Valpolicella Classico La Fabriseria Riserva 2016 by Tedeschi, and others “to tell the story of even the smallest artisanal production companies”. One of the new features also included launching “Wine of the Future”, an educational course, coordinated by Professor Attilio Scienza, Dean of the Cultural and Technical Knowledge of Italian Wine, which will be divided into four modules (which can be bought also individually - one is dedicated to valorizing soil and climate resources and genetics, from the vineyard to the cellar; the second to innovation and development, including new frontiers of digital and precision viticulture; the third to society and the market, i.e., anthropology of consumption and new markets and the fourth focuses entirely on wine communication and its new languages, storytelling and a broad focus on social networks), on a new working method, at least for the wine world, called “Design Thinking”. “A full journey that starts from the raw material for innovative and digital solutions, interpreting new trends, attention to business risks to generate an all-round value for the company, the market and the stakeholders of what is behind - and then in front - of a glass of wine. It is dedicated to professionals in the sector, at all levels, thanks to a team of teachers and scholars of the highest caliber (accessible also on demand).

“The behind the scenes work of the Guide is immense”, Lorenzo Ruggeri, Editor-in-chief of Gambero Rosso, commented, “and never before as in this moment, has it been urgent to tell the beauty condensed in a good glass of wine. We are not just talking about territory, landscape and human value, but of a real lifestyle: an inquisitive look at the world. Italian wine faces great challenges. It is a complex and fascinating universe, in constant evolution”.

Focus - The 12 special awards of Gambero Rosso’s “ Wines of Italy” 2025 Guide

Winery of the Year - San Leonardo

Sustainable Viticulture Award - Resistenti Nicola Biasi

Cooperative of the Year - Belisario

Winegrower of the Year - Mario Fontana

Bubble of the Year - OP Pinot Nero Metodo Classico Pas Dosé Poggio dei Duca 2019 - Calatroni

White wine of the Year - Alto Adige Sauvignon Gran Lafóa Riserva 2021 - Colterenzio

Rosé of the Year- RGC Valtènesi Chiaretto Antitesi 2023 - Avanzi

Red wine of the Year - Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Riserva 2019 - Torre a Cona

Meditation Wine of the Year - Moscato Passito al Governo di Saracena 2015 - Feudo dei Sanseverino

Solidarity Project- Lis Neris

Emerging Winery - Maugeri

Best Quality Price Ration - Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro 7Bio - Settecani

Focus - The “Three Glasses” award of Gambero Rosso’s the “Wines of Italy” 2025 guide

Valle d’Aosta

Sopraquota 900 2022 Rosset Terroir

VdA Chambave Moscato Passito Prieuré 2021 La Crotta di Vegneron

VdA Nebbiolo Dessus 2022 Pianta Grossa

VdA Petite Arvine 2023 Elio Ottin

VdA Petite Arvine Les Fréres 2022 Grosjean

Piedmont

Alta Langa Extra Brut Bio 2019 Bava-Cocchi

Alta Langa Pas Dosé Blanc de Blancs 2020 Marcalberto

Barbaresco Asili 2021 Carlo Giacosa

Barbaresco Asili Riserva 2019 Ca’ del Baio

Barbaresco Giacone Lorens 2021 Lodali

Barbaresco Mondino 2021 Piero Busso

Barbaresco Montestefano Reserve 2019 Produttori del Barbaresco

Barbaresco Ovello 2020 Cantina del PinoBarbaresco Pajè V. V. 2019 Roagna

Barbaresco Pajoré 2021 Sottimano

Barbaresco Pajoré 2021 Bel Colle

Barbaresco Rabajà 2020 Bruno Giacosa

Barbaresco Sorì Tildin 2021 Gaja

Barbaresco Vanotu 2021 Pelissero

Barbera d’Alba Elena La Luna 2022 Roberto Sarotto

Barbera d’Asti Lavignone 2023 Pico Maccario

Barbera d’Asti Superiore La Luna e i Falò 2022 Vite Colte

Barbera d’Asti Superiore Montruc 2022 Franco M. Martinetti

Barbera d’Asti Superiore Mysterium 2019 Tenuta Montemagno

Barbera d’Asti Superiore Sansì 2021 Scagliola - Sansì

Barbera del Monferrato Superiore Cantico della Crosia 2020 Vicara

Barolo Arborina 2020 Mauro Veglio

Barolo Cannubi 2020 Giacomo Fenocchio

Barolo Castelletto 2020 Fortemasso

Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2019 Cascina Fontana

Barolo Francia 2020 Giacomo Conterno

Barolo Ginestra Riserva 2016 Paolo Conterno

Barolo Lazzarito 2020 Casa E. di Mirafiore

Barolo Meriame 2020 Paolo Manzone

Barolo Monprivato 2019 Giuseppe Mascarello e Figlio

Barolo Monvigliero 2020 Fratelli Alessandria

Barolo Mosconi 2020 Pio Cesare

Barolo Rive 2020 Negretti

Barolo Rüncot Riserva 2016 Elio Grasso

Barolo Sottocastello di Novello 2020 Ca’ Viola

Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2020 Giovanni Rosso

Barolo Vignarionda 2016 Figli Luigi Oddero - Tenuta Parà

Barolo Vignarionda 2020 Guido Porro

Barolo Villero 2020 Livia Fontana

Barolo Villero Reserve 2016 Vietti

Boca 2020 Le PianeCanelli Casa di Bianca 2023 Gianni Doglia

Canelli Sant’Ilario 2023 Ca’d’Gal

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Filari di Timorasso 2022 Luigi Boveri

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Origo 2021 Vigneti Repetto

Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2022 La Colombera

Dogliani Papà Celso 2023 Abbona

Dolcetto di Ovada 2022 Tacchino

Gattinara Osso San Grato Reserve 2019 Antoniolo

Gattinara Riserva 2019 Giancarlo Travaglini

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2023 Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2023 La Toledana

Gavi V. della Madonnina Riserva 2021 La Raia

Gavi V. della Rovere Verde Riserva 2021 La Mesma

Ghemme V. Pelizzane 2017 Torraccia del Piantavigna

Grignolino d’Asti Monferace 2019 Tenuta Santa Caterina

Grignolino del M.to Casalese Arbian 2023 Paolo Angelini

Grignolino del M.to Casalese Bricco del Bosco 2023 Accornero Giulio e Figli

Langhe Riesling Hérzu 2022 Ettore Germano

Langhe Rosso Larigi 2022 Elio Altare

Lessona 2021 Villa Guelpa

M.to Rosso La Mandorla di Mauro 2022 Luigi Spertino

Nebbiolo d’Alba Mompissano 2022 Cascina Chicco

Nizza Cremosina 2021 BersanoNizza Crivelletto 2022 Cossetti 1891

Nizza La Court Reserve 2021 Michele Chiarlo

Nizza Pomorosso 2021 Coppo

Ovada Convivio 2022 Gaggino

Piedmont Pinot Nero Bricco del Falco 2020 Isolabella della Croce

Roero Arneis Cecu d’La Biunda 2023 Monchiero Carbone

Roero Arneis Seminari 2023 Stefanino Costa

Roero Ciabot San Giorgio Riserva 2021 Angelo Negro

Roero Mompissano Riserva 2021 Cascina Ca’ Rossa

Roero Renesio Riserva 2020 Malvirà

Roero V. di Lino 2020 Cascina Val del Prete

Liguria

Colli di Luni Vermentino Boboli 2023 Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Lunae Etichetta Nera 2023 Cantine Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Solaris 2023 La Baia del Sole - Federici

Colline di Levanto Vermentino Luccicante 2023 Cà du Ferrà

Dolceacqua 2023 Terre Bianche

Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2022 Bruna

Lombardy

Botticino Pià de la Tesa 2021 Noventa Botticino

Capriano del Colle Fausto 2023 Lazzari

Farfalla Dosaggio Zero M. Classico Cave Privée 2017 Ballabio

Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2019 Bellavista

Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2019 Ca’del Bosco

Franciacorta Dosaggio Zero Naturae Edizione 2020 Barone Pizzini

Franciacorta Dosaggio Zero ND San Cristoforo

Franciacorta Dosaggio Zero Reserve 33 2016 Ferghettina

Franciacorta Extra Brut Boschedòr 2019 Bosio

Franciacorta Extra Brut EBB 2018 Mosnel

Franciacorta Extra Brut Rosé Lucrezia Riserva 2011 Castello Bonomi

Franciacorta Nature Rosé 61 2017 Guido Berlucchi Franciacorta

Franciacorta Satèn Muratori

Lugana Cemento 2022 Marangona

Lugana Perla 2023 Perla del Garda

Mattia Vezzola Grande Annata M. Classico Rosé 2018 Costaripa

OP Buttafuoco Storico V. Solenga 2020 Fiamberti

OP Cruasé Roccapietra 2018 Scuropasso – Roccapietra

OP M. Classico Brut Cuvée 59 Tenuta Travaglino

OP Pinot Nero M. Classico Brut 1870 Gran Cuvée Storica 2020 Giorgi

OP Pinot Nero M. Classico Pas Dosé Poggio dei Duca 2019 Calatroni

OP Pinot Nero M. Classico Pas Dosé Vergomberra 2020 Bruno Verdi

OP Pinot Nero Pernice 2021 Conte Vistarino

RGC Valtènesi Chiaretto Antitesi 2023 Giovanni Avanzi

RGC Valtènesi Chiaretto Classico Fontanamora 2023 F.lli Turina

RGC Valtènesi Chiaretto Rosagreen 2023 Pasini San Giovanni

San Martino della Battaglia Campo del Soglio 2023 Selva Capuzza

Terrazze Alte Pinot Nero 2022 Tenuta Mazzolino

Valtellina Sforzato Corte di Cama 2021 Mamete Prevostini

Valtellina Sfursat 5 Stelle 2021 Nino Negri

Valtellina Superiore Grumello SO 2021 I Vitari

Valtellina Superiore Inferno Flammante 2021 Tenuta Scerscé

Valtellina Superiore Inferno Reserve 2019 Aldo Rainoldi

Valtellina Superiore Sassella Nuova Regina Riserva 2018 AR.PE.PE

Trentino

Monogramma Müller Thurgau 2021 Pojer & Sandri

San Leonardo 2019 San Leonardo

Teroldego Rotaliano Superiore Ottavio Reserve 2019 De Vigili

Teroldego Rotaliano Vigilius 2021 De Vescovi Ulzbach

Trentino Pinot Nero V. Cantanghel 2021 Maso Cantanghel

Trento Brut Altemasi Graal Reserve 2017 Cavit

Trento Brut Nature 2018 Moser

Trento Brut Rotari Flavio Reserve 2016 Rotari

Trento Dosaggio Zero 2020 Revì

Trento Dosaggio Zero Oro Rosso Cembra 2018 La Vis – Cembra

Trento Extra Brut Cuvée N. 8 2019 Etyssa

Trento Extra Brut Riserva Lunelli 2016 Ferrari

Trento Extra Brut Rosé Inkino 2020 Mas dei Chini

Alto Adige

A. A. Cabernet Sauvignon Freienfeld Reserve 2020 Cantina Kurtatsch

A. A. Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Riserva 2020 Castelfeder

A. A. Chardonnay Troy Reserve 2021 Cantina Tramin

A. A. Gewürztraminer V. Kastelaz 2022 Elena Walch

A. A. Lago di Caldaro Classico Superiore Quintessenz 2023 Cantina Kaltern

A. A. Lagrein Riserva 2021 Untermoserhof - Georg Ramoser

A. A. Lagrein Taber Riserva 2022 Cantina Bozen

A. A. Lagrein V. Klosteranger Riserva 2020 Muri-Gries

A. A. Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2021 Tiefenbrunner

A. A. Pinot Bianco Sirmian 2022 Nals Margreid

A. A. Pinot Bianco Tyrol 2022 Cantina Merano

A. A. Pinot Nero Matan Reserve 2021 Tenuta Pfitscher

A. A. Pinot Nero Sanct Valentin Riserva 2021 Cantina Produttori San Michele Appiano

A. A. Pinot Nero Trattmann Reserve 2021 Cantina Girlan

A. A. Santa Maddalena Classico V. Premstallerhof 2023 Tenuta Hans Rottensteiner

A. A. Sauvignon Gran Lafóa Reserve 2021 Cantina Colterenzio

A. A. Sauvignon Renaissance Reserve 2021 Gump Hof - Markus Prackwieser

A. A. Sauvignon Sàcalis Reserve 2021 Tenuta Ansitz Waldgries

A. A. Spumante Pas Dosé Comitissa Riserva 2020 Lorenz Martini

A. A. Terlano Nova Domus Reserve 2021 Cantina Terlano

A. A. Terlano Pinot Bianco Eichhorn 2022 Manincor

A. A. Val Venosta Riesling 2022 Falkenstein - Franz Pratzner

A. A. Valle Isarco Riesling Praepositus 2022 Abbazia di Novacella

A. A. Valle Isarco Sylvaner R 2022 Köfererhof - Günther Kerschbaumer

Veneto

Amarone della Valpolicella 2020 Monte Zovo - Famiglia Cottini

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2019 Tenuta Sant’Antonio

Amarone della Valpolicella Case Vecie 2018 Brigaldara

Amarone della Valpolicella Classico 2020 Allegrini

Amarone della Valpolicella Classico 2015 Bertani

Amarone della Valpolicella Classico 2017 Giuseppe Quintarelli

Amarone della Valpolicella Classico Cima Caponiera Riserva 2017 Ca’Rugate

Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2020 Speri

Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2018 Zenato

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2016 Pasqua

Amarone della Valpolicella Valmezzane Corte Sant’Alda 2017 Camerani - Corte Sant’Alda

Bardolino Classico 2023 Le Tende

Campo Sella 2020 Sutto

Capitel Foscarino 2023 Anselmi

Cartizze Brut La Rivetta 2023 Villa Sandi

Chiaretto di Bardolino Traccia di Rosa 2022 Le Fraghe

Colli Berici Cabernet Bradisismo 2021 Inama

Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Riserva 2020 Il Filò delle Vigne

Colli Euganei Rosso Gemola 2019 Vignalta

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2023 BiancaVigna

Custoza Superiore Amedeo 2022 Cavalchina

Custoza Superiore Ca’ del Magro 2022 Monte del Frà

Custoza Superiore Summa 2022 Gorgo

Lessini Durello Pas Dosé Nera Reserve 2016 Fongaro Spumanti

Lugana Molceo Riserva 2022 OttellaMadre 2022 Italo Cescon

Montello Asolo Rosso dell’Abazia 2020 Serafini & Vidotto

Montello Asolo Rosso Superiore Venegazzù Capo di Stato 2019 Loredan Gasparini

Soave Classico Calvarino 2022 Pieropan

Soave Classico Campo Vulcano 2023 I Campi

Soave Classico Carbonare Roccolo del Durlo 2022 Le Battistelle

Soave Classico Monte Carbonare 2022 Suavia

Soave Classico Monte Grande 2022 Graziano Prà

Soave Classico Superiore Le Coste Verso 2021 Canoso

Soave Superiore Il Casale 2022 Agostino Vicentini

Soave Superiore Roncà Monte Calvarina Runcata 2022 Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe

Valdadige Terra dei Forti Pinot Grigio Rìvoli 2021 Roeno

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 2023 Ruggeri & C.

Valdobbiadene Extra Dry Molera 2023 Bisol 1542

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2023 Graziano Merotto

Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas 2023 Adami

Valdobbiadene Rive di Rua Brut Particella 181 2023 Sorelle Bronca

Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae 2022 Bortolomiol

Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazareno Pola 2023 Andreola

Valpolicella Classico Superiore 2021 Rubinelli Vajol

Valpolicella Classico Superiore San Giorgio 2020 Corte Rugolin

Friuli Venezia Giulia

Braide Alte 2022 Livon

Capo Martino 2022 Jermann

Chardonnay 2019 Vigne del Malina

Collio Bianco Broy 2022 Eugenio Collavini

Collio Bianco Fosarin 2022 Ronco dei Tassi

Collio Bianco Luna di Ponca 2021 Tenuta Borgo Conventi

Collio Bianco Stare Brajde Uve Autoctone 2022 Muzic

Collio Bianco Uve Autoctone 2022 Cantina Produttori Cormòns

Collio Chardonnay Reserve 2019 Primosic

Collio Friulano Kaj Reserve 2021 Paraschos

Collio Malvasia 2023 Doro Princic

Collio Sauvignon 2023 Tiare - Roberto Snidarcig

Collio Sauvignon Extempore 2018 Venica & Venica

Eclisse 2022 La Roncaia

FCO Bianco Myò I Fiori di Leonie 2021 Zorzettig

FCO Biancosesto 2022 Tunella

FCO Friulano Masiero Reserve 2021 Torre Rosazza

FCO Schioppettino 2021 Teresa Raiz

Friuli Aquileia Pinot Bianco Opimio 2020 Ca’ Bolani

Friuli Isonzo Bianco Flor di Uis 2022 Vie di Romans

Friuli Isonzo Friulano I Ferretti 2022 Tenuta Luisa

Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2022 Lis Neris

Friuli Pinot Bianco 2023 Le Monde

Kronos Vitovska 2018 Bajta - Fattoria Carsica

Rosazzo Terre Alte 2021 Livio Felluga

Brda - Slovenia

Brda Amber Gris Época 2021 Ferdinand

Brda Bela Carolina Cosana I Classe 2021 Carolina Jakončič Winery

Brda Chardonnay Opoka Jordano Cru 2021 Domaine Marjan Simcic

Brda Chardonnay Tejca Vedrignano II Cru 2021 Vini Noüe Marinic

Emilia Romagna

Il Pigro Dosaggio Zero M. Classico 2021 Cantine Romagnoli

Lambrusco di Sorbara Brut M. Classico Brutrosso 2023 Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara Brut Omaggio a Gino Friedmann 2023

Cantina di Carpi e Sorbara

Lambrusco di Sorbara Leclisse 2023 Alberto Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara V. del Cristo 2023 Cavicchioli

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 7Bio 2023 Cantina Settecani

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2023 Fattoria Moretto

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vign. Cialdini 2023 Cleto Chiarli Tenute Agricole

Reggiano Lambrusco Concerto 2023 Medici Ermete

Romagna Albana Secco Codronchio 2022 Fattoria Monticino Rosso

Romagna Albana Vitalba 2023 Tre Monti

Romagna Sangiovese Marzeno Poggio Vicchio 2022 Fattoria Zerbina

Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Probi Riserva 2020 Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2022 Noelia Ricci

Umberto 2021 Umberto Cesari

Tuscany

Arcanum 2020 Tenuta di Arceno

Bolgheri Rosso Superiore Atis 2021 Guado al Melo

Bolgheri Rosso Superiore Dedicato a Walter 2020 Poggio al Tesoro

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2021 Grattamacco

Bolgheri Rosso Superiore Guado de’ Gemoli 2021 Giovanni Chiappini

Bolgheri Rosso Volpolo 2022 Podere Sapaio

Bolgheri Sassicaia 2021 Tenuta San Guido

Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2021 Castello di Bolgheri

Brunello di Montalcino 2018 Biondi - Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino 2019 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino 2019 Tenuta Fanti

Brunello di Montalcino 2019 Fattoi

Brunello di Montalcino 2019 Fuligni

Brunello di Montalcino 2019 Ridolfi

Brunello di Montalcino 2019 Poggio Antico

Brunello di Montalcino Campo del Drago 2019 Castiglion del Bosco

Brunello di Montalcino Duelecci Est Riserva 2018 Tenuta di Sesta

Brunello di Montalcino Giodo 2019 Giodo

Brunello di Montalcino I Poggiarelli 2019 Cortonesi

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2019 Camigliano

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2019 Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2019 Argiano

Caiarossa 2021 Caiarossa

Caperrosso Senti Oh! 2023 Fontuccia

Carmignano Grumarello Reserve 2020 Tenuta di Artimino

Carmignano Reserve 2021 Tenuta Le Farnete - Cantagallo

Carmignano Villa di Capezzana 2020 Tenuta di Capezzana

Cepparello 2021 Isole e Olena

Chianti Classico 2021 Tenuta di Carleone

Chianti Classico 2021 Pomona

Chianti Classico 2021 Val delle Corti

Chianti Classico 2022 Castello di Volpaia

Chianti Classico 2022 Le Miccine

Chianti Classico 2022 Castello di Monsanto

Chianti Classico Ama 2022 Castello di Ama

Chianti Classico Borgo 2022 San Felice

Chianti Classico Gran Selezione 2021 Tenuta di Lilliano

Chianti Classico Gran Selezione Capraia Effe 55 2020 Rocca di Castagnoli - Tenute Calì

Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2021 Barone Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Giovanni Folonari 2019 Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Chianti Classico Gran Selezione La Corte 2021 Castello di Querceto

Chianti Classico Gran Selezione Lapina 2020 Vallepicciola

Chianti Classico Gran Selezione Le Bolle 2021 Castello Vicchiomaggio

Chianti Classico Gran Selezione Poggiarso 2020 Castello di Meleto

Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2020 Rocca delle Macìe - Famiglia Zingarelli

Chianti Classico Gran Selezione V. Istine 2021 Istine

Chianti Classico Gran Selezione Villa Rosa 2020 Famiglia Cecchi

Chianti Classico Lamole 2022 I Fabbri

Chianti Classico Lareale Reserve 2021 Lamole di Lamole

Chianti Classico Reserve 2021 L’Erta di Radda

Chianti Classico Vign. La Selvanella Reserve 2020 Melini - Vigneti La Selvanella

Chianti Classico V. Barbischio Reserve 2021 Maurizio Alongi

Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Reserve 2019 Torre a Cona

Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Reserve 2021 Marchesi Frescobaldi

Chianti Rufina Terraelectae Vigna Le Rogaie Reserve 2021 Colognole

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2021 Tenuta di Valgiano

Cortona Syrah Castagnino 2023 Fabrizio Dionisio

Cortona Syrah Serine 2020 Stefano Amerighi

I Sodi di San Niccolò 2020 Castellare di Castellina

La Regola 2021 Podere La Regola

Lupicaia 2019 Castello del Terriccio

Maremma Toscana Alicante Oltreconfine 2022 Bruni

Maremma Toscana Ciliegiolo San Lorenzo 2021 Sassotondo

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2021 Rocca di Frassinello

Mello 700 2021 Tolaini Montecucco Rosso Reserve 2021 ColleMassari

Montevertine 2021 Montevertine

Morellino di Scansano V. Bersagliere Reserve 2018 Podere 414

Morellino di Scansano V. I Gaggioli Reserve 2022 Roccapesta

Nobile di Montepulciano 2021 Boscarelli

Nobile di Montepulciano Cervognano Alto 2020 Podere Le Bèrne

Nobile di Montepulciano I Quadri 2021 Bindella - Tenuta Vallocaia

Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2021 Poliziano

Nobile di Montepulciano Pagliareto Sel. Bio 2020 Lunadoro

Nobile di Montepulciano SorAldo 2020 De’ Ricci

Oreno 2022 Tenuta Sette Ponti

Orpicchio 2021 Dianella

Paleo Rosso 2021 Le Macchiole

Pianirossi 2021 Pianirossi

Poggio alle Gazze 2022 Ornellaia

Poggio de’ Colli 2021 Piaggia

Riecine di Riecine 2021 Riecine

Saletta Riccardi 2020 Fattoria Villa Saletta

Sangioveto 2020 Badia a Coltibuono

Solaia 2021 Marchesi Antinori

Tinto di Spagna 2021 Antonio Camillo

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Bòggina C Riserva 2021 Fattoria Petrolo

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2020 Il Borro

Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2021 Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano Reserve 2020 Panizzi

Vernaccia di San Gimignano Sant’Elena Reserve 2020 Teruzzi

Marche

Bianchello del Metauro Superiore Chiaraluce 2022 Crespaia

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Ambrosia Reserve 2021 Vignamato

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Franz Reserve 2021 Tenuta di Frà

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Kochlos Reserve 2022 Edoardo Dottori

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Lauro Reserve 2021 Poderi Mattioli

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Origini Reserve 2022 Fattoria Nannì

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Rincrocca Reserve 2021 La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Paolo Reserve 2021 Pievalta

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Selezione Cimarelli Reserve 2022 Cimarelli

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Reserve 2021 Bucci

Conero Sassi Neri Reserve 2020 Fattoria Le Terrazze

Falerio Pecorino Al MonteNero 2022 Quntì

Falerio Pecorino Onirocep 2023 Pantaleone

Kurni 2022 Oasi degli Angeli

Offida Pecorino Artemisia 2023 Tenuta Spinelli

Piceno Superiore 2020 La Valle del Sole

Piceno Superiore Morellone 2020 Le Caniette

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2021 Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore V. V. Historical 2019 Umani Ronchi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vign. del Balluccio 2022 Tenuta dell’Ugolino

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Reserve 2021 Belisario

Verdicchio di Matelica Senex Riserva 2018 Bisci

Verdicchio di Matelica Vertis 2022 Borgo Paglianetto

Vignagiulia Rosso 2019 Emanuele Dianetti

Umbria

Fiommarino Sangiovese 2022 Cantina Monte Vibiano

Montefalco Bianco Plentis 2021 Terre de La Custodia

Montefalco Rosso Pomontino 2021 Tenuta Bellafonte

Montefalco Rosso Riserva 2020 Antonelli - San Marco

Montefalco Rosso Rosso Mattone Reserve 2021 Briziarelli

Montefalco Rosso Ziggurat 2022 Tenute Lunelli - Castelbuono

Montefalco Sagrantino 2020 Scacciadiavoli

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2020 Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2020 Giampaolo Tabarrini

Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2022 Decugnano dei Barbi

Orvieto Classico Superiore Panata 2022 Argillae

Orvieto Classico Superiore San Giovanni della Sala 2023 Castello della Sala

Orvieto Classico Superiore V.T. Muffa Nobile 2022 Palazzone

Ràmici Ciliegiolo 2021 Leonardo Bussoletti

Torgiano Bianco Torre di Giano V. Il Pino 2021 Lungarotti

Trasimeno Gamay C’Osa 2022 Madrevite

Trasimeno Gamay Poggio Pietroso Riserva 2021 Duca della Corgna - Cantina del Trasimeno

Lazio

Anthium Bellone 2023 Casale del Giglio

Biancolella di Ponza 2023 Antiche Cantine Migliaccio

Cesanese del Piglio Superiore Hernicus 2022 Antonello Coletti Conti

Fiorano Bianco 2022 Tenuta di Fiorano

Frascati Superiore 2023 Casale Marchese

Habemus 2022 San Giovenale

Montiano 2021 Famiglia Cotarella

Poggio Triale 2022 Tenuta La Pazzaglia

Roma Bianco 2023 Poggio Le Volpi

Sergio Mottura Brut M. Classico 2015 Sergio Mottura

Abruzzi

Abruzzo Pecorino Giocheremo con i Fiori 2023 Torre dei Beati

Cerasuolo d’Abruzzo 2023 Cingilia

Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2023 Tenuta Terraviva

Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Terre di Chieti Fossimatto 2023 Fontefico

Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Neromoro Riserva 2020 Fattoria Nicodemi

Montepulciano d’Abruzzo 2022 Emidio Pepe

Montepulciano d’Abruzzo Alto Tirino Campo Affamato 2021 Inalto Vini d’Altura

Montepulciano d’Abruzzo Capo le Vigne 2019 VignaMadre - Famiglia Di Carlo

Montepulciano d’Abruzzo Casauria Podere Castorani Riserva 2020 Castorani

Montepulciano d’Abruzzo Fosso Cancelli 2019 Ciavolich

Trebbiano d’Abruzzo 2022 Amorotti

Trebbiano d’Abruzzo Le Stagioni del Vino 2021 Spinelli

Trebbiano d’Abruzzo Superiore Castello di Semivicoli 2022 Masciarelli

Trebbiano d’Abruzzo Superiore Spelt 2022 La Valentina

Tullum Pecorino Biologico 2023 Feudo AnticoVillamagna 2022 Torre Zambra

Molise

Molise Rosso Don Luigi Riserva 2020 Di Majo Norante

Molise Tintilia 200 Metri 2023 Tenimenti Grieco

Campania

Campi Flegrei Piedirosso 2021 Contrada Salandra

Campi Flegrei Piedirosso V. Madre 2022 La Sibilla

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2023 Marisa Cuomo

Falanghina del Sannio 2022 Fappiano

Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti V. Segreta 2022 Mustilli

Falanghina del Sannio Svelato 2023 Terre Stregate

Falanghina del Sannio Taburno BjondoRe 2023 Fontanavecchia

Falanghina del Sannio Taburno Bonea 2023 Masseria Frattasi

Fiano di Avellino 2023 Colli di Lapio

Fiano di Avellino Alimata 2022 Villa Raiano

Fiano di Avellino Ciro 906 2021 Ciro Picariello

Fiano di Avellino Colle delle Ginestre Riserva 2022 Tenuta del Meriggio

Fiano di Avellino Le Grade 2023 Vinosia

Fiano di Avellino Tognano Riserva 2021 Rocca del Principe

Greco di Tufo Cutizzi Riserva 2022 Feudi di San Gregorio

Greco di Tufo V. Serrone Riserva 2022 Cantine di Marzo

Greco di Tufo Vittorio Riserva 2010 Di Meo

Irpinia Aglianico Audeno 2021 Masseria Della Porta

Taurasi 2021 Donnachiara

Taurasi Terzotratto 2019 I Favati

Zagreo 2022 I Cacciagalli

Basilicata

Aglianico del Vulture Calice 2022 Donato D’Angelo di Filomena Ruppi

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2022 Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nocte 2020 Terra dei Re

Aglianico del Vulture Titolo 2022 Elena Fucci

Apulia

Amativo 2022 Cantele

Askos Verdeca 2023 Masseria Li Veli

Bialento 2023 Amastuola

Castel del Monte Bombino Nero Rosato Veritas 2023 Torrevento

Es 2022 Gianfranco Fino

Gioia del Colle Primitivo 17 Vigne Montevella 2021 Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Colpo di Zappa 2021 Leone de Castris

Gioia del Colle Primitivo Fanova Reserve 2020 Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Marpione Reserve 2021 Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2021 Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Reserve 2019 Pietraventosa

Gioia del Colle Primitivo Reserve 2021 Cantine Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2021 Coppi

Moramora Malvasia Nera 2023 Cantine Paolo Leo

Negroamaro di Terra d’Otranto Rosso Filo Reserve 2022 Menhir Salento

Patriglione 2019 Cosimo Taurino

Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines 2021 Varvaglione 1921

Primitivo di Manduria Mirea 2022 Masseria Borgo dei Trulli

Primitivo di Manduria Raccontami 2022 Vespa - Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Sonetto Reserve 2019 Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2020 Felline

Primitivo Old Vines 2020 Morella

Salice Salentino Rosso Cantalupi Reserve 2022 Conti Zecca

Salice Salentino Rosso Selvarossa Reserve 2021 Cantine Due Palme

Talò Malvasia Nera 2023 San Marzano Vini

Zacinto 2023 Masseria Cuturi

Calabria

Cirò Rosso Classico Superiore Duca Sanfelice Reserve 2022 Librandi

Cirò Rosso Classico Superiore Reserve 0727 2019 Brigante Vigneti & Cantina

Grisara Pecorello 2023 Roberto Ceraudo

Particella 58 2023 Antonella Lombardo

Sicily

Cavadiserpe Mandrarossa 2022 Cantine Settesoli

Cerasuolo di Vittoria 2022 Planeta

Etna Bianco Alta Mora 2023 Alta Mora

Etna Bianco Muganazzi 2022 Graci

Etna Bianco Superiore Contrada Volpare 2023 Maugeri

Etna Rosso Contrada Monte Ilice 2022 Barone di Villagrande

Etna Rosso Contrada Pietrarizzo 2021 Francesco Tornatore

Etna Rosso Contrada Zottorinoto Reserve 2020 Cottanera

Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2020 Tenuta di Fessina

Etna Rosso Lenza di Munti 720 asl 2021 Cantine Nicosia

Etna Rosso Mofete 2021 Palmento Costanzo

Etna Rosso Qubba 2022 Monteleone

Etna Rosso Vigna Barbagalli 2021 Pietradolce

Faro 2022 Le Casematte

Faro Palari 2019 Palari

Infatata 2023 Caravaglio

Krimiso 2019 Aldo Viola

Marsala Vergine Secco Tino no. 8 2004 Francesco Intorcia Heritage

Monreale Bianco Vigna di Mandranova 2022 Alessandro di Camporeale

Moro di Testa 2021 Feudi del PisciottoMunjebel Rosso MC 2021 Frank Cornelissen

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2021 Donnafugata

Sicilia Bianco Catarratto Buonsenso 2023 Tasca d’Almerita

Sicilia Hedonis Riserva 2022 Feudo Arancio

Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2020 Duca di Salaparuta

Sicilia Nero d’Avola Saia 2022 Feudo Maccari

Sicilia Perricone Ribeca 2019 FirriatoZiller 47 Tenuta Gorghi Tondi

Sardinia

Angialis 2019 Argiolas

Cagnulari 2022 Chessa

Cannonau di Sardegna Classico Dule 2021 Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna Le Anfore 2022 Olianas

Cannonau di Sardegna Mustazzo 2020 Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna Perda Rubia 2021 Tenute Perda Rubia

Cannonau di Sardegna Reserve 2021 Antonella Corda

Carignano del Sulcis 6Mura Reserve 2021 Cantina Giba

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2020 Cantina Santadi

Casesparse Ogliastra 2022 Pusole

Mandrolisai Fradiles 2022 Fradiles

Stellato Vermentino 2023 Pala

Su’Nico Bovale 2022 Su’Entu

Vermentino di Gallura Superiore Pitraia Monogram 2021 Tenute Gregu

Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2023 Surrau

Vermentino di Gallura Superiore Sienda 2023 Mura

Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2023 Giovanni Maria Cherchi

