“Italian Wines” Guide 2021 of the “Gambero Rosso”, all the “Three Glasses” and the “Special Awards”

The “Winery of the Year” is Santa Margherita Gruppo Vinicolo, the reality of the Marzotto family among the references of the Italy of wine, the “Cooperative Winery of the Year” is San Michele Appiano, one of the diamonds of the wine of South Tyrol, while the best “Red Wine” is the Barolo Ornato 2016 of the historical brand of Alba, Pio Cesare. Again, the wine with the best “Quality/Price Ratio”, which is anything but secondary especially these days, is the Friuli Pinot Banco 2019 of Vigneti Le Monde, led by Alex Maccan, while the award for “Emerging Winery” goes to Ridolfi, young winery of Brunello di Montalcino, and the one for “Sustainable Viticulture” to the historic Sicilian reality Firriato, created by Salvatore Di Gaetano and Vinzia Novara: they are among the most important special awards of the Guide “Italian Wines” 2021 of Gambero Rosso, on stage, together with all the wines awarded with the famous “Three Glasses”, in the three days in calendar in Rome, from October 16 to 18, at Cinecittà Studios, with a revised program to respect the limitations imposed by Covid, with tastings, divided into three days (Friday, October 16, it's up to the wines of Tuscany, Lazio, Campania, Marche, Umbria and Canton Ticino; Saturday, October 17, the wines of Piedmont, Friuli, Sardinia, Molise, Emilia-Romagna, Trentino, Calabria and Basilicata; Sunday, October 18, the wines of Veneto, Sicily, Liguria, Valle d'Aosta, Alto Adige, Puglia, Lombardy and Abruzzo).

Focus - The Special Awards of the Guide Italian Wines 2021

Red of the Year: Barolo Ornato 2016 - Pio Cesare

White of the Year: Above 900 2019 - Rosset Terroir

Bubbles of the Year: OP Pinot Noir Dosing Zero Butterfly Cave Privée 2011 - Ballabio

Rosé of the Year: Cerasuolo D’abruzzo Piè Delle Vigne 2018 - Cataldi Madonna

Meditation wine of the year: Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1976 - Contini

Winery of the Year: Santa Margherita Gruppo Vinicolo (Ca’ Del Bosco, Cà Maiol, Kettmeir, Lamole Di Lamole, Mesa)

Cooperative Winery of the year: San Michele Appiano

Best Quality Price Ratio: Friuli Pinot Bianco2019 - Le Monde Vineyards

Winemaker of the year: Antonella Lombardo

Emerging Winery: Ridolfi

Award for Sustainable Viticulture: Firriato

Solidarity Project Award: Villa Russiz

Focus - The Three glasses of the Guide Wines of Italy 2021

VALLE D’AOSTA

Sopraquota 900 2019 Rosset Terroir

Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri 2018 La Vrille

Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2018 Les Crêtes

Valle d’Aosta Chardonnay Mains et Coeur 2018 Maison Anselmet

Valle d’Aosta Petite Arvine 2019 Elio Ottin

Valle d’Aosta Pinot Gris 2019 Lo Triolet

PIEDMONT

Alta Langa Brut Rosé 60 Mesi Riserva 2013 Colombo - Cascina Pastori

Alta Langa Extra Brut Riserva 2015 Coppo

Alta Langa Pas Dosé Zero Riserva 2014 Enrico Serafino

Barbaresco Crichët Pajé 2012 Roagna

Barbaresco Currà 2015 Sottimano

Barbaresco Martinenga Camp Gros Riserva 2015 Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy

Barbaresco Rabajà 2016 Bruno Rocca

Barbaresco Rabajà Riserva 2013 Giuseppe Cortese

Barbaresco Rombone 2016 Fiorenzo Nada

Barbaresco Roncaglie Riserva 2015 Socré

Barbaresco Vallegrande 2017 Ca’ del Baio

Barbera d’Asti Superiore La Luna e i Falò 2018 Vite Colte

Barbera d’Asti Superiore V. La Mandorla 2018 Luigi Spertino

Barbera del M.to Albarola 2016 Tacchino

Barbera del M.to Superiore Cantico della Crosia 2017 Vicara

Barolo 2016 Bartolo Mascarello

Barolo Arborina 2016 Elio Altare

Barolo Bric dël Fiasc 2016 Paolo Scavino

Barolo Brunate 2016 Giuseppe Rinaldi

Barolo Cannubi 2016 G. B. Burlotto

Barolo Cannubi 2016 Poderi Luigi Einaudi

Barolo Castelletto 2016 Fortemasso

Barolo Cerequio 2016 Michele Chiarlo

Barolo Cerretta 2016 Brandini

Barolo Cerretta Luigi Baudana 2016 G. D. Vajra

Barolo del Comune di Castiglione Falletto V. V. 2015 Cascina Fontana

Barolo Falletto V. Le Rocche Riserva 2014 Bruno Giacosa

Barolo Ginestra Riserva 2012 Paolo Conterno

Barolo Lazzarito 2016 Casa E. di Mirafiore

Barolo Liste 2015 Giacomo Borgogno & Figli

Barolo Meriame 2016 Paolo Manzone

Barolo Monfortino Riserva 2014 Giacomo Conterno

Barolo Monprivato 2015 Giuseppe Mascarello e Figlio

Barolo Monvigliero 2016 F.lli Alessandria

Barolo Monvigliero 2016 Bel Colle

Barolo Ornato 2016 Pio Cesare

Barolo Parafada 2016 Massolino - Vigna Rionda

Barolo Pressenda 2016 Abbona

Barolo Rive 2016 Negretti

Barolo Rocche dell’Annunziata 2016 Renato Corino

Barolo Rocche di Castelletto 2016 Cascina Chicco

Barolo Sottocastello di Novello 2016 Ca’ Viola

Barolo Sperss 2016 Gaja

Barolo Vigna Rionda 2016 Guido Porro

Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2016 Giovanni Rosso

Barolo Villero 2016 Brovia

Barolo Villero Riserva 2013 Vietti

Boca 2016 Le Piane

Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2018 La Colombera

Colli Tortonesi Timorasso Pitasso 2018 Claudio Mariotto

Dogliani Sorì Dij But 2019 Anna Maria Abbona

Erbaluce di Caluso Anima dAnnata 2017 La Masera

Erbaluce di Caluso La Rustìa 2019 Orsolani

Gattinara Osso San Grato Riserva 2016 Antoniolo

Gattinara Riserva 2015 Giancarlo Travaglini

Gavi del Comune di Gavi Minaia 2019 Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2019 La Toledana

Gavi Pilin 2014 Castellari Bergaglio

Grignolino d’Asti Monferace 2015 Tenuta Santa Caterina

Grignolino del M.to Casalese Monferace Bricco del Bosco V. V. 2016 Giulio Accornero e Figli

Marcalberto Pas Dosé Blanc de Blancs M. Classico Marcalberto

Moscato d’Asti Canelli Sant’Ilario 2019 Ca’ d’ Gal

Moscato d’Asti Casa di Bianca 2019 Gianni Doglia

Nizza La V. dell’Angelo 2017 Cascina La Barbatella

Nizza Riserva 2017 Tenuta Olim Bauda

Nizza Tre Roveri 2018 Pico Maccario

Ovada Convivio 2018 Gaggino

Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2016 Isolabella della Croce

Roero Sudisfà Riserva 2017 Angelo Negro

Roero Arneis Cecu d’La Biunda 2019 Monchiero Carbone

Roero Arneis Renesio 2019 Malvirà

Roero Arneis Sarun 2019 Stefanino Costa

Roero Mompissano Riserva 2017 Cascina Ca’ Rossa

Ruchè di Castagnole M.to Clàsic 2019 Luca Ferraris

Ruchè di Castagnole M.to Laccento 2019 Montalbera

LIGURIA

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2019 Cantine Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Pianacce 2019 Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Sarticola 2019 La Baia del Sole - Federici

Colli di Luni Vermentino Superiore Boceda 2019 Zangani

Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2019 Cantine Calleri

Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2018 Bruna

Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2018 Massimo Alessandri

Rossese di Dolceacqua Superiore Luvaira 2018 Maccario Dringenberg

LOMBARDY

‘More Pas Dosé M. Classico Castello di Cigognola

Franciacorta Brut Eronero 2012 Ferghettina

Franciacorta Brut Secolo Novo 2012 Le Marchesine

Franciacorta Dosage Zéro 2011 Castello Bonomi

Franciacorta Dosage Zéro Naturae 2016 Barone Pizzini

Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection Noir 2011 Ca’ del Bosco

Franciacorta Dosaggio Zero Riserva 2013 Lo Sparviere

Franciacorta Extra Brut 2015 Ricci Curbastro

Franciacorta Extra Brut EBB 2015 Mosnel

Franciacorta Extra Brut Extreme Palazzo Lana Riserva 2009 Guido Berlucchi & C.

Franciacorta Non Dosato Grande Cuvée Alma Bellavista

Lugana Fabio Contato Riserva 2018 Cà Maiol

Lugana Madreperla Riserva 2018 Perla del Garda

Lugana Menasasso Riserva 2016 Selva Capuzza

Nature M. Classico Monsupello

Oltrepò Pavese Buttafuoco Storico V. Solenga 2016 Fiamberti

Oltrepò Pavese M. Classico Extra Brut Rosé NorEma 2017 Calatroni

Oltrepò Pavese Pinot Nero Brut M. Classico 1870 2016 Giorgi

Oltrepò Pavese Pinot Nero Dosaggio Zero Farfalla Cave Privée 2011 Ballabio

Oltrepò Pavese Pinot Nero Pernice 2017 Conte Vistarino

Oltrepò Pavese Rosso Cavariola Riserva 2016 Bruno Verdi

Valtellina Sforzato Corte di Cama 2018 Mamete Prevostini

Valtellina Sfursat 5 Stelle 2017 Nino Negri

Valtellina Superiore Grumello Riserva 2017 Dirupi

Valtellina Superiore Sassella Nuova Regina Riserva 2013 Ar.Pe.Pe

Valtellina Superiore Valgella Carterìa Riserva 2016 Sandro Fay

Valtènesi Chiaretto Molmenti 2017 Costaripa

CANTON TICINO

Ticino Merlot Carato Riserva 2017 Vini Angelo Delea

Ticino Rosso di Chiara 2017 Paolo Basso Wine

TRENTINO

L’Ora Nosiola 2015 Toblino

Teroldego Rotaliano Luigi Riserva 2016 Dorigati

Trentino Müller Thurgau Viàch 2019 Corvée

Trentino Pinot Nero V. Cantanghel 2017 Maso Cantanghel

Trentino Riesling 2019 Pojer & Sandri

Trentino Vino Santo Arèle 2007 Pravis

Trento Brut Altemasi Blanc de Noirs 2016 Cavit

Trento Brut Aquila Reale 2010 Cesarini Sforza

Trento Brut Cuvée dell’Abate Riserva 2009 Abate Nero

Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 Ferrari

Trento Brut Madame Martis Riserva 2010 Maso Martis

Trento Brut Nature 2014 Moser

Trento Brut Rotari Flavio Riserva 2012 Mezzacorona

Trento Dosaggio Zero Letrari Riserva 2014 Letrari

ALTO ADIGE

Alto Adige Bianco Grande Cuvée Beyond the Clouds 2018 Elena Walch

Alto Adige Cabernet Sauvignon Freienfeld Riserva 2016 Cantina Kurtatsch

Alto Adige Chardonnay Sanct Valentin 2018 Cantina Produttori San Michele Appiano

Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2018 Cantina Tramin

Alto Adige Lagrein Abtei Muri Riserva 2017 Cantina Convento Muri-Gries

Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2018 Cantina Bolzano

Alto Adige Merlot V. Kressfeld Riserva 2016 Tenuta Kornell

Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner 2018 Tiefenbrunner

Alto Adige Pinot Bianco Sirmian 2019 Nals Margreid

Alto Adige Pinot Bianco Tyrol 2018 Cantina Meran

Alto Adige Pinot Nero Trattmann Riserva 2017 Cantina Girlan

Alto Adige Santa Maddalena Classico 2019 Tenuta Waldgries

Alto Adige Sauvignon Lafóa 2018 Cantina Colterenzio

Alto Adige Sauvignon Renaissance Riserva 2017 Gumphof Markus Prackwieser

Alto Adige Spumante Extra Brut M. Classico 1919 Riserva 2014 Kettmeir

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Vorberg Riserva 2017 Cantina Terlano

Alto Adige Val Venosta Riesling 2018 Falkenstein Franz Pratzner

Alto Adige Valle Isarco Sylvaner 2019 Strasserhof Hannes Baumgartner

Alto Adige Valle Isarco Sylvaner R 2018 Köfererhof Günther Kerschbaumer

Alto Adige Valle Isarco Veltliner Praepositus 2018 Abbazia di Novacella

VENETO

Amarone della Valpolicella 2016 Famiglia Cottini Monte Zovo

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2016 Tenuta Sant’Antonio

Amarone della Valpolicella Case Vecie 2015 Brigaldara

Amarone della Valpolicella Classico 2016 Allegrini

Amarone della Valpolicella Classico 2013 Secondo Marco

Amarone della Valpolicella Classico Albasini 2013 Villa Spinosa

Amarone della Valpolicella Classico Ca’ Florian Riserva 2012 Tommasi Viticoltori

Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Riserva 2015 F.lli Tedeschi

Amarone della Valpolicella Classico Leone Zardini Riserva 2013 Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Classico Mazzano 2012 Masi

Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2015 Lorenzo Begali

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2009 Giuseppe Quintarelli

Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2016 Speri

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2013 Pasqua - Cecilia Beretta

Bardolino Superiore Pràdicà 2018 Corte Gardoni

Capitel Croce 2019 Roberto Anselmi

Cartizze Brut La Rivetta Villa Sandi

Colli Berici Carmenere Carminium 2016 Inama

Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Riserva 2016 Il Filò delle Vigne

Colli Euganei Merlot Riserva 2015 Vignalta

Conegliano Valdobbiadene Rive di Soligo Extra Brut 2019 BiancaVigna

Custoza Superiore Amedeo 2018 Cavalchina

Custoza Superiore Ca’ del Magro 2018 Monte del Frà

Frank! 2018 Barollo

Lessini Durello Dosaggio Zero M. Classico Riserva 2014 Casa Cecchin

Lessini Durello Pas Dosé M. Classico Amedeo Riserva 2015 Ca’ Rugate

Lugana Molceo Riserva 2018 Ottella

Lugana Sergio Zenato Riserva 2017 Zenato

Madre 2018 Italo Cescon

Riesling Renano Collezione di Famiglia 2016 Roeno

Soave Classico Calvarino 2018 Leonildo Pieropan

Soave Classico Campo Vulcano 2019 I Campi

Soave Classico La Froscà 2018 Gini

Soave Superiore Il Casale 2018 Agostino Vicentini

Soave Superiore Runcata 2018 Dal Cero Tenuta Corte Giacobbe

Valdobbiadene Brut Ius Naturae 2019 Bortolomiol

Valdobbiadene Brut Particella 68 2019 Sorelle Bronca

Valdobbiadene Extra Dry Casté 2019 Merotto

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B 2019 Ruggeri & C.

Valdobbiadene Rive di Collalto Extra Brut 2019 Borgoluce

Valdobbiadene Rive di Refrontolo Brut Col Del Forno 2019 Andreola

Valpolicella Classico Superiore Campo Morar 2017 Viviani

Valpolicella Classico Superiore Ognisanti 2018 Bertani

Valpolicella Superiore Brolo dei Giusti 2015 Cantina Valpantena Verona

FRIULI VENEZIA GIULIA

Braide Alte 2018 Livon

Capo Martino 2018 Jermann

Collio 2018 Edi Keber

Collio Bianco Blanc di Blanchis Riserva 2017 Ronco Blanchis

Collio Bianco Broy 2018 Eugenio Collavini

Collio Bianco Fosarin 2018 Ronco dei Tassi

Collio Friulano 2019 Schiopetto

Collio Friulano 2018 Tenuta Stella

Collio Friulano Rassauer 2019 Castello di Spessa

Collio Pinot Bianco 2019 Doro Princic

Collio Pinot Bianco 2019 Villa Russiz

Collio Pinot Grigio 2019 Polje

Collio Sauvignon 2019 Tenuta Borgo Conventi

Collio Sauvignon 2019 Tiare - Roberto Snidarcig

Collio Sauvignon Riserva 2016 Russiz Superiore

Eclisse 2018 La Roncaia

Friuli Colli Orientali Bianco Myò I Fiori di Leonie 2018 Zorzettig

Friuli Colli Orientali Biancosesto 2018 Tunella

Friuli Colli Orientali Friulano 2019 Torre Rosazza

Friuli Colli Orientali Sauvignon Liende 2018 La Viarte

Friuli Colli Orientali Sauvignon Zuc di Volpe 2019 Volpe Pasini

Friuli Isonzo Friulano I Ferretti 2018 Tenuta Luisa

Friuli Isonzo Sauvignon Piere 2018 Vie di Romans

Friuli Pinot Bianco 2019 Vigneti Le Monde

Miklus Natural Art Ribolla Gialla 2015 Draga - Miklus

Ribolla Gialla Selezione 2010 Damijan Podversic

EMILIA ROMAGNA

Arvange Pas Dosé M. Classico Cantina Valtidone

C. B. Pignoletto Frizzante 2019 Floriano Cinti

Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Classico 2015 Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara del Fondatore 2019 Cleto Chiarli Tenute Agricole

Lambrusco di Sorbara Leclisse 2019 Alberto Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara V. del Cristo 2019 Cavicchioli

MaraMia Sangiovese 2018 Tenuta Mara

Reggiano Lambrusco Concerto 2019 Ermete Medici & Figli

Romagna Albana Passito Scaccomatto 2016 Fattoria Zerbina

Romagna Albana Secco A 2019 Fattoria Monticino Rosso

Romagna Sangiovese Modigliana I Probi Riserva 2017 Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Calisto Riserva 2016 Stefano Berti

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2018 Noelia Ricci

Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2017 Chiara Condello

Romagna Sangiovese Superiore Primo Segno 2018 Villa Venti

TUSCANY

Alessandro Dal Borro Syrah 2016 Il Borro

Aria di Caiarossa 2016 Caiarossa

Baron’Ugo 2016 Monteraponi

Bolgheri Rosso Rute 2018 Guado al Melo

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2017 Grattamacco

Bolgheri Rosso Superiore Le Gonnare 2017 Fabio Motta

Bolgheri Rosso Superiore Ornellaia 2017 Ornellaia

Bolgheri Rosso Villa Donoratico 2018 Tenuta Argentiera

Bolgheri Rosso Volpolo 2018 Podere Sapaio

Bolgheri Superiore Sassicaia 2017 Tenuta San Guido

Bolgheri Varvàra 2018 Castello di Bolgheri

Brunello di Montalcino 2015 Baricci

Brunello di Montalcino 2015 Camigliano

Brunello di Montalcino 2015 Casisano

Brunello di Montalcino 2015 Le Chiuse

Brunello di Montalcino 2015 Donatella Cinelli Colombini

Brunello di Montalcino 2015 Tenuta Fanti

Brunello di Montalcino 2015 Le Macioche

Brunello di Montalcino 2015 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino 2015 Ridolfi

Brunello di Montalcino 2015 Tenuta di Sesta

Brunello di Montalcino Giodo 2015 Giodo

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2015 Il Marroneto

Brunello di Montalcino Ripe al Convento di Castelgiocondo Riserva 2014 Castelgiocondo

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2015 Casanova di Neri

Brunello di Montalcino V. del Suolo 2015 Argiano

Brunello di Montalcino V. Schiena d’Asino 2015 Mastrojanni

Brunello di Montalcino V. Spuntali 2015 Val di Suga

Brunello di Montalcino Vignavecchia 2015 San Polo

Campo di Camagi Cabernet Franc 2018 Tenuta di Trinoro

Carmignano Riserva 2017 Tenuta Le Farnete - Cantagallo

Carmignano Riserva 2017 Piaggia

Cepparello 2017 Isole e Olena

Chianti Classico 2018 Badia a Coltibuono

Chianti Classico 2018 Castello di Radda

Chianti Classico 2018 San Felice

Chianti Classico 2017 Val delle Corti

Chianti Classico Ama 2018 Castello di Ama

Chianti Classico Ducale Riserva 2017 Ruffino

Chianti Classico Gran Selezione Capraia Effe 55 2016 Rocca di Castagnoli

Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2017 Barone Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Il Poggio 2015 Castello di Monsanto

Chianti Classico Gran Selezione Valiano 6.38 2018 Tenute Piccini

Chianti Classico Gran Selezione Vign. di Campolungo 2016 Lamole di Lamole

Chianti Classico Gran Selezione Villa Rosa 2017 Famiglia Cecchi

Chianti Classico Lamole 2018 I Fabbri

Chianti Classico Montaperto 2017 Fattoria Carpineta Fontalpino

Chianti Classico Riserva 2017 Tenuta di Arceno

Chianti Classico Riserva 2017 Bibbiano

Chianti Classico Riserva 2017 Castello di Albola

Chianti Classico Riserva 2017 Castello di Volpaia

Chianti Classico Riserva 2017 Tenuta di Lilliano

Chianti Classico Tenuta S. Alfonso 2018 Rocca delle Macìe

Chianti Classico V. Istine 2018 Istine

Chianti Classico Vallenuova 2018 Tolaini

Chianti Rufina Nipozzano Riserva 2017 Frescobaldi

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2016 Tenuta di Valgiano

Cortona Syrah 2017 Stefano Amerighi

Costa dell’Argentario Ansonica 2019 Tenuta La Parrina

Duemani 2017 Duemani

Guardiavigna 2016 Podere Forte

I Sodi di San Niccolò 2016 Castellare di Castellina

Il Pareto 2017 Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

La Gioia 2016 Riecine

La Madonnina 2017 La Madonnina

La Regola 2017 Podere La Regola

Le Pergole Torte 2017 Montevertine

Maremma Toscana Alicante Oltreconfine 2018 Bruni

Maremma Toscana Baffonero 2017 Rocca di Frassinello

Montecucco Rosso Sidus 2017 Pianirossi

Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Riserva 2016 Colle Massari

Monteti 2016 Tenuta Monteti

Morellino di Scansano Calestaia Riserva 2016 Roccapesta

Morellino di Scansano Madrechiesa Riserva 2016 Terenzi

Nambrot 2017 Tenuta di Ghizzano

Nobile di Montepulciano 2017 Salcheto

Nobile di Montepulciano 2017 Tenute del Cerro

Nobile di Montepulciano I Quadri 2017 Bindella

Nobile di Montepulciano Il Nocio 2016 Boscarelli

Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2017 Poliziano

Oreno 2018 Tenuta Sette Ponti

Orma 2018 Orma

Paleo Rosso 2017 Le Macchiole

Pinot Nero 2017 Podere della Civettaja

Solaia 2017 Marchesi Antinori

Valdarno di Sopra Merlot Galatrona 2017 Fattoria Petrolo

Vernaccia di S. Gimignano Carato 2017 Montenidoli

Vernaccia di S. Gimignano Riserva 2016 Panizzi

Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2017 Il Colombaio di Santa Chiara

Volta di Bertinga 2016 Bertinga

MARCHE

Arshura 2017 Valter Mattoni

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Ambrosia Riserva 2017 Vignamato

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Ergo Sum Riserva Mirizzi 2016 Montecappone - Mirizzi

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Rincrocca Riserva 2017 La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmariano Riserva 2017 Marotti Campi

Castelli di Jesi Verdicchio Classico V. Il Cantico della Figura Riserva 2017 Andrea Felici

Conero Campo San Giorgio Riserva 2016 Umani Ronchi

Falerio Pecorino Onirocep 2019 Pantaleone

Kupra 2017 Oasi degli Angeli

Offida Pecorino 2019 Tenuta Santori

Offida Pecorino Artemisia 2019 Tenuta Spinelli

Offida Pecorino Vignagiulia 2019 Emanuele Dianetti

Piceno Superiore Morellone 2016 Le Caniette

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2017 Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Ghiffa 2018 Cològnola - Tenuta Musone

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Massaccio 2018 Tenute San Sisto Fazi Battaglia

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Qudì 2018 Roberto Venturi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Ylice 2018 Poderi Mattioli

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2017 Belisario

Verdicchio di Matelica Collestefano 2019 Collestefano

Verdicchio di Matelica Senex Riserva 2015 Bisci

UMBRIA

Adarmando Trebbiano Spoletino 2018 Giampaolo Tabarrini

Brecciaro Ciliegiolo 2018 Leonardo Bussoletti

Cervaro della Sala 2018 Castello della Sala

Fiorfiore Grechetto 2018 Roccafiore

Mattone Bianco Trebbiano 2019 Briziarelli

Montefalco Rosso Lampante Riserva 2017 Tenute Lunelli - Castelbuono

Montefalco Rosso Pomontino 2018 Tenuta Bellafonte

Montefalco Sagrantino Collepiano 2016 Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Medeo 2016 Romanelli

Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2015 Antonelli - San Marco

Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2017 Barberani

Orvieto Classico Villa Barbi 2019 Decugnano dei Barbi 813

Todi Grechetto Superiore Colle Nobile 2018 Tudernum

Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Riserva 2016 Lungarotti

LAZIO

Anthium 2019 Casale del Giglio

Fiorano Rosso 2015 Tenuta di Fiorano

Frascati Superiore 2019 Castel de Paolis

Habemus 2018 San Giovenale

Poggio della Costa 2019 Sergio Mottura

Roma Rosso Ed. Limitata 2017 Poggio Le Volpi

Sodale 2018 Falesco - Famiglia Cotarella

ABRUZZO

8½ Pecorino 2019 Villa Medoro

Abruzzo Pecorino Castello di Semivicoli 2019 Masciarelli

Abruzzo Pecorino Superiore Tegèo 2018 Codice Vino

Cerasuolo d’Abruzzo 2019 Emidio Pepe

Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2019 Tenuta Terraviva

Cerasuolo d’Abruzzo Piè delle Vigne 2018 Cataldi Madonna

Montepulciano d’Abruzzo 2015 Valentini

Montepulciano d’Abruzzo Amorino 2016 Castorani

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Zanna Riserva 2015 Dino Illuminati

Montepulciano d’Abruzzo Mo Riserva 2016 Cantina Tollo

Montepulciano d’Abruzzo Vign. Sant’Eusanio 2018 Valle Reale

Trebbiano d’Abruzzo Bianchi Grilli per la Testa 2018 Torre dei Beati

Trebbiano d’Abruzzo Solàrea 2018 Agriverde

Tullum Pecorino Biologico 2019 Feudo Antico

MOLISE

Molise Rosso Don Luigi Riserva 2016 Di Majo Norante

CAMPANIA

Campi Flegrei Falanghina Cruna deLago 2018 La Sibilla

Campi Flegrei Piedirosso Colle Rotondella 2019 Cantine Astroni

Core Bianco 2019 Montevetrano

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2019 Marisa Cuomo

Falanghina del Sannio Janare Senete 2019 La Guardiense

Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti V. Segreta 2018 Mustilli

Falanghina del Sannio Svelato 2019 Terre Stregate

Falanghina del Sannio Taburno 2019 Fontanavecchia

Fiano di Avellino 2019 Colli di Lapio

Fiano di Avellino 2019 Tenuta Scuotto

Fiano di Avellino Alimata 2018 Villa Raiano

Fiano di Avellino Pietramara 2019 I Favati

Fiano di Avellino Tognano 2017 Rocca del Principe

Greco di Tufo 2019 Fonzone

Greco di Tufo Claudio Quarta Special Edition 2019 Sanpaolo di Claudio Quarta

Greco di Tufo G 2019 Di Meo

Morrone Pallagrello Bianco 2018 Alois

Pian di Stio 2019 San Salvatore 1988

Taurasi 2016 Donnachiara

Taurasi 2015 Fiorentino

Taurasi V. Cinque Querce 2013 Salvatore Molettieri

Taurasi V. Macchia dei Goti 2016 Antonio Caggiano

Zagreo 2018 I Cacciagalli

BASILICATA

Aglianico del Vulture Donato D’Angelo 2017 Donato D’Angelo di Filomena Ruppi

Aglianico del Vulture Gricos 2018 Grifalco

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2018 Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nocte 2016 Terra dei Re

Aglianico del Vulture Superiore Serpara 2016 Re Manfredi Cantina Terre degli Svevi

Aglianico del Vulture Titolo 2018 Elena Fucci

PUGLIA

1943 del Presidente 2018 Cantine Due Palme

Askos Verdeca 2019 Masseria Li Veli

Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2018 Tenute Rubino

Castel del Monte Rosso Bolonero 2019 Torrevento

Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines Negroamaro 2017 Varvaglione 1921

Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2017 Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2017 Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Riserva 2017 Plantamura

Gioia del Colle Primitivo Sellato 2018 Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2017 Coppi

Onirico 2018 Terre dei Vaaz

Orfeo Negroamaro 2018 Cantine Paolo Leo

Otto 2018 Carvinea

Primitivo di Manduria Lirica 2018 Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Riserva 2017 Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Raccontami 2018 Vespa Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Sessantanni 2017 Cantine San Marzano

Primitivo di Manduria Sinfarosa Zinfandel 2018 Felline

CALABRIA

Cirò Rosso Classico Superiore Duca San Felice Riserva 2018 Librandi

Esmen Tetra 2018 Tenuta del Travale

Grisara Pecorello 2019 Roberto Ceraudo

Moscato Passito 2019 Luigi Viola

Pi Greco 2019 Antonella Lombardo

SICILY

Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli 2018 Feudi del Pisciotto

Cerasuolo di Vittoria Il Para Para 2017 Poggio di Bortolone

Etna Bianco Alta Mora 2019 Alta Mora

Etna Bianco Arcuria 2018 Graci

Etna Bianco Pietrarizzo 2019 Tornatore

Etna Bianco Trainara 2018 Generazione Alessandro

Etna Rosso Barbagalli 2017 Pietradolce

Etna Rosso Contrada Santo Spirito Part. 468 2016 Palmento Costanzo

Etna Rosso Erse Contrada Moscamento 1911 2017 Tenuta di Fessina

Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2017 Cantine Nicosia

Etna Rosso Passorosso 2018 Passopisciaro

Etna Rosso Qubba 2018 Monteleone

Etna Rosso San Lorenzo 2018 Girolamo Russo

Etna Rosso V. Vico Prephylloxera 2017 Tenute Bosco

Etna Rosso Zottorinoto Riserva 2016 Cottanera

Faro 2018 Le Casematte

Malvasia delle Lipari Passito 2019 Caravaglio

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2017 Donnafugata

Salealto Tenuta Ficuzza 2018 Cusumano

Sicilia Catarrato V. di Mandranova 2018 Alessandro di Camporeale

Sicilia Chardonnay V. San Francesco Tenuta Regaleali 2018 Tasca d’Almerita

Sicilia Mandrarossa Cartagho 2018 Cantine Settesoli

Sicilia Nero d’Avola Saia 2018 Feudo Maccari

Sicilia Perricone Furioso 2017 Assuli

Sicilia Perricone Ribeca 2015 Firriato

Sicilia Zibibbo Al Qasar 2019 Rallo

SARDINIA

Alghero Torbato Catore 2018 Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna Classico Dule 2017 Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna Mamuthone 2017 Giuseppe Sedilesu

Cannonau di Sardegna Naniha 2018 Tenute Perdarubia

Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Pro Vois Riserva 2015 F.lli Puddu

Capichera V. T. 2017 Capichera

Carignano del Sulcis 6 Mura Riserva 2017 Cantina Giba

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2016 Cantina Santadi

Nuracada Bovale 2018 Audarya

Su’ Nico 2018 Su Entu

Turriga 2016 Argiolas

Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2019 Surrau

Vermentino di Sardegna Stellato 2019 Pala

Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1976 Attilio Contini

Vernaccia di Oristano Riserva 1968 Silvio Carta

Copyright © 2000/2020