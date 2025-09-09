Italian wines grow among the world’s most expensive wines: 86 wines out of 332 on the Liv-Ex ranking

Investments in fine wines for speculative purposes over the past few years aren’t going too well, as we’ve often written, so the easy profits of a few years ago are now a distant memory. If, however, the market will improve sooner or later, according to analysts (as we explained here), to those whose passion is collecting fine wines and buying them to age and drink at the right time, on the other hand, prices are falling a little to the peaks of the recent past, the glass is half full. Liv-Ex, the main platform of the secondary market, “classifies” the most quoted wines on the market. Liv-Ex has specified that compared to the 2023 edition, the price levels that define the “tiers” from 1 to 5, in this new 2025 classification have been revised downwards by 23%, following the trend of Liv-Ex 1000, the broadest of the platform’s indices, between June 2023 and June 2025. Overall, Liv-Ex explained, France dominates the list at 207 wines, 48 in the “Tier 1” and 85 in the “Tier 2”. Burgundy is in the lead for growth, but Bordeaux is the predominant region boasting 106 wines out of 332 total in the general ranking. Italy is growing, now at 86 wines, compared to 65 in 2023. Out of the 86 wines, 45 are from Tuscany, and 36 from Piedmont (3 wines from Veneto, and 1 each from Umbria and Abruzzo).
The ranking, Liv-Ex explained, is constructed by taking into account the average trading price of wines that were traded at least 12 or more times between July 1, 2024, and June 30, 2025, and for at least 5 vintages of the same wine. The first level includes 66 wines, from 5 countries, trading at over 2.839 Sterling pounds per case of 12 bottles. The first three places are entirely dominated by Burgundy’s legendary Domaine de La Romanée Conti, followed by, in order, Romanée-Conti, La Tache and Richebourg. The first Italian wine of the best (9 wines on the first tier) is Barolo Monfortino Reserve by Giacomo Conterno, followed by Masseto (Frescobaldi Group), 100% Sangiovese TGI Toscana by Soldera Case Basse, Brunello di Montalcino Reserve by Biondi-Santi, Barbaresco Sorì San Lorenzo by Gaja, Barolo Falletto Vigna Le Rocche by Bruno Giacosa, Barolo Monvigliero by Comm. G. B. Burlotto, Lodovico by Tenuta di Biserno and Matarocchio of Guado al Tasso by Antinori.
The Italian group on the second tier, wines traded between 781 and 2.838 Sterling Pounds per case of 12 bottles, is much larger and includes 42 Italian wines. The Italian wines on the second tier are Giuseppe Rinaldi’s Barolo Brunate, Quintarelli’s Alzero Cabernet Franc and Amarone della Valpolicella Classico, Antinori’s Solaia, Dal Forno’s Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta, Il Marroneto’s Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Giuseppe Rinaldi’s Barolo Tre Tine, Gaja’s Barolo Sperss, Tenuta San Guido’s Sassicaia, Montevertine’s Le Pergole Torte, Gaja’s Gaja & Rey, Bartolo Mascarello’s Barolo, Giacomo Conterno’s Barolo Cerretta, Barolo Arione and Barolo Francia, Vietti’s Barolo Ravera , Giovanni Canonica’s Barolo Paiagallo, Cappellano’s Barolo Piè Rupestris to Gaja’s Barbaresco, Tenuta dell’Ornellaia (Frescobaldi group), Tenuta di Trinoro, Brunello di Montalcino Reserve Madonna del Piano, Valdicava at the Apparita of the Castello di Ama, Barolo Vigna Rionda of Massolino, Barolo Monprivato of Giuseppe Mascarello and Son, Brunello di Montalcino of La Cerbaiona , Redigaffi of Tua Rita, Brunello di Montalcino of Poggio di Sotto, Tignanello of Antinori, Colore of Bibi Graetz, Barolo Aleste of Luciano Sandrone, Brunello di Montalcino La Cerbaiola of Salvioni, Brunello di Montalcino of Biondi-Santi, Barolo Falletto of Bruno Giacosa, Flaccianello of the Pieve di Fontodi, Barolo Le Vigne of Luciano Sandrone, Trebbiano d’Abruzzo of Valentini, Barolo Pira of Roagna, Barolo Cannubi of Chiara Boschis, Guado al Tasso of Guado al Tasso of Antinori at the Alceo of the Castello dei Rampolla, and Brunello di Montalcino Tenuta Nuova of Casanova di Neri. There are twenty Italian wines on the third tier; that is, wines trading between 497 and 780 Sterling Pounds per case of 12 bottles. The wines are Cavallotto’s Barolo Bricco Boschis, Isole e Olena’s Cepparello, Il Marroneto’s Brunello di Montalcino, Frescobaldi’s Luce from Tenuta Luce, Montevertine’s Montevertine, G.D. Vajra’s Barolo Bricco delle Viole, Valdicava’s Brunello di Montalcino, Petrolo’s Galatrona, Brunello di Montalcino by Conti Costanti, Saffredi of Fattoria le Pupille, Fuligni’s Brunello di Montalcino, Grattamacco’s Bolgheri Superiore, Chiara Boschis’s Barolo Via Nuova, Barbaresco Rabaja Reserve of the Barbaresco Producers, Barbaresco Montestefano Reserve of the Barbaresco Producers, Antinori’s Cervaro della Sala del Castello della Sala, Barbaresco Asili of the Barbaresco Producers, G.D. Vajra’s Barolo Ravera, Bibi Graetz’s Testamatta Rosso and Giacomo Conterno’s Barbera d’Alba Francia.
On the fourth tier (between 355 and 496 Sterling Pounds per 12 bottle case), the 13 wines from Italy are Vigna del Sorbo Gran Selezione by Fontodi, Oreno by Sette Ponti, I Sodi di San Niccolò by Castellare di Castellina, Brunello di Montalcino by Argiano, Sammarco by Castello dei Rampolla, Siepi by Mazzei, Rosso di Montalcino by Poggio di Sotto, Barbaresco Muncagota Reserve and the Barbaresco Ovello Reserve by the Produttori del Barbaresco, Barolo Ginestra Casa Mate by Elio Grasso, Brunello di Montalcino Montosoli by Altesino, Barolo Gavarini Chiniera by Elio Grasso and Serre Nuove by Tenuta dell’Ornellaia (Frescobaldi Group).
Finally, two Italian wines are on the fifth tier, between 284 and 354 Sterling Pounds per case of 12 bottles: Vietti’s Barolo Castiglione and Antinori’s Chianti Classico Badia a Passignano Gran Selezione. The other Countries on the ranking, following France and Italy include the United States counting 15 wines, Spain counting 9 wines, Argentina 6 wines, Chile 3 wines, Australia and New Zealand 2 wines each, while Switzerland and Portugal have 1 wine each.
Focus - The 86 Italian wines of the 332 most expensive wines in the world according to Liv-Ex
Tier 1 (9 Italian wines)
Giacomo Conterno - Barolo Monfortino Riserva
Frescobaldi - Masseto
Soldera Case Basse - 100% Sangiovese Igt Toscana
Biondi Santi - Brunello di Montalcino Riserva
Gaja - Barbaresco Sorì San Lorenzo di Gaja
Bruno Giacosa - Barolo Falletto Vigna Le Rocche
Comm. G. B. Burlotto - Barolo Monvigliero
Tenuta di Biserno - Lodovico
Antinori Guado al Tasso Antinori - Matarocchio
Tier 2 (42 Italian wines)
Giuseppe Rinaldi - Barolo Brunate
Quintarelli Giuseppe - Alzero Cabernet Franc Veneto
Quintarelli Giuseppe - Amarone della Valpolicella Classico
Antinori - Solaia
Dal Forno Romano - Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta
Il Marroneto - Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie
Giuseppe Rinaldi - Barolo Tre Tine
Gaja - Barolo Sperss
Tenuta San Guido - Sassicaia
Montevertine - Le Pergole Torte
Gaja - Langhe Gaia & Rey
Bartolo Mascarello - Barolo
Giacomo Conterno - Barolo Cerretta
Giacomo Conterno - Barolo Arione
Giacomo Conterno - Barolo Francia
Vietti - Barolo Ravera
Giovanni Canonica - Barolo Palagallo
Cappellano - Barolo Pie Rupestris
Gaja - Barbaresco
Frescobaldi - Ornellaia
Tenuta di Trinoro - Tenuta di Trinoro
Valdicava - Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano
Castello di Ama - Apparita
Massolino - Barolo Vignarionda Riserva
Giuseppe Mascarello e Figlio - Barolo Monprivato
Cerbaiona - Brunello di Montalcino
Tua Rita - Redigaffi
Poggio di Sotto - Brunello di Montalcino
Antinori - Tignanello
Bibi Graetz - Colore
Luciano Sandrone - Barolo Aleste
Azienda Agricola Salvioni La Cerbaiola - Brunello di Montalcino
Biondi-Santi - Brunello di Montalcino
Bruno Giacosa - Barolo Falletto
Fontodi - Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale
Luciano Sandrone - Barolo Vigne
Valentini - Trebbiano d’Abruzzo
Roagna - Barolo Pira
Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli) - Barolo Cannubi
Antinori Guado al Tasso - Bolgheri
Castello dei Rampolla - Alceo
Casanova di Neri - Brunello di Montalcino Tenuta Nuova
Tier 3 (20 Italian wines)
Cavallotto - Barolo Bricco Boschis
Isole e Olena - Cepparello
Il Marroneto - Brunello di Montalcino
Tenuta Luce - Luce della Vite
Montevertine - Montevertine Toscana
G.D. Vajra - Barolo Bricco delle Viole
Valdicava - Brunello di Montalcino
Petrolo - Galatrona
Conti Costanti - Brunello di Montalcino
Fattoria Le Pupille - Saffredi
Fuligni - Brunello di Montalcino
Grattamacco - Bolgheri Superiore
Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli) - Barolo Via Nuova
Produttori del Barbaresco - Barbaresco Rabaja Riserva
Produttori del Barbaresco - Barbaresco Montestefano Riserva
Antinori Castello della Sala - Cervaro della Sala
Produttori del Barbaresco - Barbaresco Asili Riserva
G.D. Vajra - Barolo Ravera
Bibi Graetz - Testamatta Rosso
Giacomo Conterno - Barbera d’Alba Francia
Tier 4 (13 Italian wines)
Fontodi - Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione
Sette Ponti - Oreno
Castellare di Castellina - I Sodi di San Niccolò
Argiano - Brunello di Montalcino
Castello dei Rampolla - Sammarco
Mazzei - Siepi
Poggio di Sotto - Rosso di Montalcino
Produttori del Barbaresco - Barbaresco Muncagota Riserva
Produttori del Barbaresco - Barbaresco Ovello Riserva
Elio Grasso - Barolo Ginestra Casa Maté
Altesino - Brunello di Montalcino Montosoli
Elio Grasso - Barolo Gavarini Chiniera
Ornellaia - Le Serre Nuove dell’Ornellaia
Tier 5 (2 Italian wines)
Vietti - Barolo Castiglione
Antinori - Chianti Classico Badia a Passignano Gran Selezione
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025