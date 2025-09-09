Italian wines grow among the world’s most expensive wines: 86 wines out of 332 on the Liv-Ex ranking

Investments in fine wines for speculative purposes over the past few years aren’t going too well, as we’ve often written, so the easy profits of a few years ago are now a distant memory. If, however, the market will improve sooner or later, according to analysts (as we explained here), to those whose passion is collecting fine wines and buying them to age and drink at the right time, on the other hand, prices are falling a little to the peaks of the recent past, the glass is half full. Liv-Ex, the main platform of the secondary market, “classifies” the most quoted wines on the market. Liv-Ex has specified that compared to the 2023 edition, the price levels that define the “tiers” from 1 to 5, in this new 2025 classification have been revised downwards by 23%, following the trend of Liv-Ex 1000, the broadest of the platform’s indices, between June 2023 and June 2025. Overall, Liv-Ex explained, France dominates the list at 207 wines, 48 in the “Tier 1” and 85 in the “Tier 2”. Burgundy is in the lead for growth, but Bordeaux is the predominant region boasting 106 wines out of 332 total in the general ranking. Italy is growing, now at 86 wines, compared to 65 in 2023. Out of the 86 wines, 45 are from Tuscany, and 36 from Piedmont (3 wines from Veneto, and 1 each from Umbria and Abruzzo).

The ranking, Liv-Ex explained, is constructed by taking into account the average trading price of wines that were traded at least 12 or more times between July 1, 2024, and June 30, 2025, and for at least 5 vintages of the same wine. The first level includes 66 wines, from 5 countries, trading at over 2.839 Sterling pounds per case of 12 bottles. The first three places are entirely dominated by Burgundy’s legendary Domaine de La Romanée Conti, followed by, in order, Romanée-Conti, La Tache and Richebourg. The first Italian wine of the best (9 wines on the first tier) is Barolo Monfortino Reserve by Giacomo Conterno, followed by Masseto (Frescobaldi Group), 100% Sangiovese TGI Toscana by Soldera Case Basse, Brunello di Montalcino Reserve by Biondi-Santi, Barbaresco Sorì San Lorenzo by Gaja, Barolo Falletto Vigna Le Rocche by Bruno Giacosa, Barolo Monvigliero by Comm. G. B. Burlotto, Lodovico by Tenuta di Biserno and Matarocchio of Guado al Tasso by Antinori.

The Italian group on the second tier, wines traded between 781 and 2.838 Sterling Pounds per case of 12 bottles, is much larger and includes 42 Italian wines. The Italian wines on the second tier are Giuseppe Rinaldi’s Barolo Brunate, Quintarelli’s Alzero Cabernet Franc and Amarone della Valpolicella Classico, Antinori’s Solaia, Dal Forno’s Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta, Il Marroneto’s Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Giuseppe Rinaldi’s Barolo Tre Tine, Gaja’s Barolo Sperss, Tenuta San Guido’s Sassicaia, Montevertine’s Le Pergole Torte, Gaja’s Gaja & Rey, Bartolo Mascarello’s Barolo, Giacomo Conterno’s Barolo Cerretta, Barolo Arione and Barolo Francia, Vietti’s Barolo Ravera , Giovanni Canonica’s Barolo Paiagallo, Cappellano’s Barolo Piè Rupestris to Gaja’s Barbaresco, Tenuta dell’Ornellaia (Frescobaldi group), Tenuta di Trinoro, Brunello di Montalcino Reserve Madonna del Piano, Valdicava at the Apparita of the Castello di Ama, Barolo Vigna Rionda of Massolino, Barolo Monprivato of Giuseppe Mascarello and Son, Brunello di Montalcino of La Cerbaiona , Redigaffi of Tua Rita, Brunello di Montalcino of Poggio di Sotto, Tignanello of Antinori, Colore of Bibi Graetz, Barolo Aleste of Luciano Sandrone, Brunello di Montalcino La Cerbaiola of Salvioni, Brunello di Montalcino of Biondi-Santi, Barolo Falletto of Bruno Giacosa, Flaccianello of the Pieve di Fontodi, Barolo Le Vigne of Luciano Sandrone, Trebbiano d’Abruzzo of Valentini, Barolo Pira of Roagna, Barolo Cannubi of Chiara Boschis, Guado al Tasso of Guado al Tasso of Antinori at the Alceo of the Castello dei Rampolla, and Brunello di Montalcino Tenuta Nuova of Casanova di Neri. There are twenty Italian wines on the third tier; that is, wines trading between 497 and 780 Sterling Pounds per case of 12 bottles. The wines are Cavallotto’s Barolo Bricco Boschis, Isole e Olena’s Cepparello, Il Marroneto’s Brunello di Montalcino, Frescobaldi’s Luce from Tenuta Luce, Montevertine’s Montevertine, G.D. Vajra’s Barolo Bricco delle Viole, Valdicava’s Brunello di Montalcino, Petrolo’s Galatrona, Brunello di Montalcino by Conti Costanti, Saffredi of Fattoria le Pupille, Fuligni’s Brunello di Montalcino, Grattamacco’s Bolgheri Superiore, Chiara Boschis’s Barolo Via Nuova, Barbaresco Rabaja Reserve of the Barbaresco Producers, Barbaresco Montestefano Reserve of the Barbaresco Producers, Antinori’s Cervaro della Sala del Castello della Sala, Barbaresco Asili of the Barbaresco Producers, G.D. Vajra’s Barolo Ravera, Bibi Graetz’s Testamatta Rosso and Giacomo Conterno’s Barbera d’Alba Francia.

On the fourth tier (between 355 and 496 Sterling Pounds per 12 bottle case), the 13 wines from Italy are Vigna del Sorbo Gran Selezione by Fontodi, Oreno by Sette Ponti, I Sodi di San Niccolò by Castellare di Castellina, Brunello di Montalcino by Argiano, Sammarco by Castello dei Rampolla, Siepi by Mazzei, Rosso di Montalcino by Poggio di Sotto, Barbaresco Muncagota Reserve and the Barbaresco Ovello Reserve by the Produttori del Barbaresco, Barolo Ginestra Casa Mate by Elio Grasso, Brunello di Montalcino Montosoli by Altesino, Barolo Gavarini Chiniera by Elio Grasso and Serre Nuove by Tenuta dell’Ornellaia (Frescobaldi Group).

Finally, two Italian wines are on the fifth tier, between 284 and 354 Sterling Pounds per case of 12 bottles: Vietti’s Barolo Castiglione and Antinori’s Chianti Classico Badia a Passignano Gran Selezione. The other Countries on the ranking, following France and Italy include the United States counting 15 wines, Spain counting 9 wines, Argentina 6 wines, Chile 3 wines, Australia and New Zealand 2 wines each, while Switzerland and Portugal have 1 wine each.

Focus - The 86 Italian wines of the 332 most expensive wines in the world according to Liv-Ex

Tier 1 (9 Italian wines)

Giacomo Conterno - Barolo Monfortino Riserva

Frescobaldi - Masseto

Soldera Case Basse - 100% Sangiovese Igt Toscana

Biondi Santi - Brunello di Montalcino Riserva

Gaja - Barbaresco Sorì San Lorenzo di Gaja

Bruno Giacosa - Barolo Falletto Vigna Le Rocche

Comm. G. B. Burlotto - Barolo Monvigliero

Tenuta di Biserno - Lodovico

Antinori Guado al Tasso Antinori - Matarocchio

Tier 2 (42 Italian wines)

Giuseppe Rinaldi - Barolo Brunate

Quintarelli Giuseppe - Alzero Cabernet Franc Veneto

Quintarelli Giuseppe - Amarone della Valpolicella Classico

Antinori - Solaia

Dal Forno Romano - Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta

Il Marroneto - Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie

Giuseppe Rinaldi - Barolo Tre Tine

Gaja - Barolo Sperss

Tenuta San Guido - Sassicaia

Montevertine - Le Pergole Torte

Gaja - Langhe Gaia & Rey

Bartolo Mascarello - Barolo

Giacomo Conterno - Barolo Cerretta

Giacomo Conterno - Barolo Arione

Giacomo Conterno - Barolo Francia

Vietti - Barolo Ravera

Giovanni Canonica - Barolo Palagallo

Cappellano - Barolo Pie Rupestris

Gaja - Barbaresco

Frescobaldi - Ornellaia

Tenuta di Trinoro - Tenuta di Trinoro

Valdicava - Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano

Castello di Ama - Apparita

Massolino - Barolo Vignarionda Riserva

Giuseppe Mascarello e Figlio - Barolo Monprivato

Cerbaiona - Brunello di Montalcino

Tua Rita - Redigaffi

Poggio di Sotto - Brunello di Montalcino

Antinori - Tignanello

Bibi Graetz - Colore

Luciano Sandrone - Barolo Aleste

Azienda Agricola Salvioni La Cerbaiola - Brunello di Montalcino

Biondi-Santi - Brunello di Montalcino

Bruno Giacosa - Barolo Falletto

Fontodi - Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale

Luciano Sandrone - Barolo Vigne

Valentini - Trebbiano d’Abruzzo

Roagna - Barolo Pira

Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli) - Barolo Cannubi

Antinori Guado al Tasso - Bolgheri

Castello dei Rampolla - Alceo

Casanova di Neri - Brunello di Montalcino Tenuta Nuova

Tier 3 (20 Italian wines)

Cavallotto - Barolo Bricco Boschis

Isole e Olena - Cepparello

Il Marroneto - Brunello di Montalcino

Tenuta Luce - Luce della Vite

Montevertine - Montevertine Toscana

G.D. Vajra - Barolo Bricco delle Viole

Valdicava - Brunello di Montalcino

Petrolo - Galatrona

Conti Costanti - Brunello di Montalcino

Fattoria Le Pupille - Saffredi

Fuligni - Brunello di Montalcino

Grattamacco - Bolgheri Superiore

Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli) - Barolo Via Nuova

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Rabaja Riserva

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Montestefano Riserva

Antinori Castello della Sala - Cervaro della Sala

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Asili Riserva

G.D. Vajra - Barolo Ravera

Bibi Graetz - Testamatta Rosso

Giacomo Conterno - Barbera d’Alba Francia

Tier 4 (13 Italian wines)

Fontodi - Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione

Sette Ponti - Oreno

Castellare di Castellina - I Sodi di San Niccolò

Argiano - Brunello di Montalcino

Castello dei Rampolla - Sammarco

Mazzei - Siepi

Poggio di Sotto - Rosso di Montalcino

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Muncagota Riserva

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Ovello Riserva

Elio Grasso - Barolo Ginestra Casa Maté

Altesino - Brunello di Montalcino Montosoli

Elio Grasso - Barolo Gavarini Chiniera

Ornellaia - Le Serre Nuove dell’Ornellaia

Tier 5 (2 Italian wines)

Vietti - Barolo Castiglione

Antinori - Chianti Classico Badia a Passignano Gran Selezione

