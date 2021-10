217 “Chiocciole” e 201 “Top Wine” nella “Guida Slow Wine” 2022

Sono 217 le le “Chiocciole”, ossia quelle cantine capaci di interpretare al meglio “i valori organolettici, territoriali e ambientali in sintonia con Slow Food”, della Guida “Slow Wine 2022” firmata Slow Food, curata da Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni (la presentazione l’8 ottobre in “Milano Wine Week”, con la consegna dei premi speciali alla Carriera, per la Viticoltura Sostenibile ed al Giovane Vignaiolo, mentre il 9 e il 10 ottobre la Megawatt Court ospiterà una vera e propria enoteca, suddivisa per Regioni, che accoglierà quasi 900 differenti etichette selezionate dalla guida), che hanno messo in fila anche 201 “Top Wine”, ovvero il meglio della produzione enoica espressa dai diversi territori del vino italiano, mentre sono 185 le etichette meritevoli della menzione di “Vino Quotidiano”, riservata alle bottiglie che si possono acquistare in enoteca ad un prezzo massimo di 12 euro, e 353, infine, le menzioni “Vino Slow”, a quei vini che, oltre ad avere una qualità organolettica eccellente, riescono a condensare nel bicchiere caratteri legati a territorio, storia e ambiente.

Tra le “Chiocciole”, sono ben 35 i produttori del Piemonte, 31 quelli della Toscana, 19 i vignaioli del Friuli-Venezia Giulia, 17 quelli di Veneto e Trentino-Alto Adige. Rapporto di forza simile quando si prendono in considerazione i “Top Wine”, con il Piemonte che conferma il proprio primato, forte di 44 etichette premiate, seguito a brevissima distanza dalle 43 della Toscana, con il Trentino-Alto Adige staccato a quota 21, quindi il Veneto a 17, la Lombardia a 11, il Friuli-Venezia Giulia a 9 e le Marche a quota 8.

Dall’analisi delle denominazioni più premiate spicca, come sempre, la certezza del Barolo, che mette in fila ben 24 etichette, con il Barbaresco - restando nelle Langhe - a quota 10, seconda denominazione davanti al Brunello di Montalcino (9), alla Franciacorta (6), al Verdicchio (5, tra Matelica, Jesi e Castelli di Jesi) e all’Amarone (5).

Focus - La Guida Slow Wine 2022: ecco tutte le “Chiocciole”

Abruzzo Agricola Cirelli

Abruzzo Cataldi Madonna

Abruzzo De Fermo

Abruzzo Pepe Emidio

Abruzzo Praesidium

Abruzzo Tenuta Terraviva

Abruzzo Torre dei Beati

Abruzzo Valentini

Abruzzo Valle Reale

Alto Adige Garlider - Christian Kerschbaumer

Alto Adige Hof Gandberg - Thomas Niedermayr

Alto Adige In Der Eben - Urban Plattner

Alto Adige Kuenhof - Peter Pliger

Alto Adige - Lageder, Alois

Alto Adige - Manincor

Alto Adige Nusserhof - Heinrich Mayr

Alto Adige Pranzegg - Martin Gojer

Alto Adige Tenuta Dornach - Patrick Uccelli

Alto Adige Unterortl - Castel Juval

Basilicata Cantine del Notaio

Basilicata Fucci, Elena

Basilicata Grifalco

Basilicata Musto Carmelitano

Calabria ’A Vita

Calabria Arcuri Sergio

Campania Agnanum Raffaele Moccia

Campania Cantine dell’Angelo

Campania Cantine Matrone

Campania Contrada Salandra

Campania Fontanavecchia

Campania I Cacciagalli

Campania Iannucci, Giovanni

Campania Maffini, Luigi

Campania Picariello, Ciro

Campania Rocca del Principe

Campania Tecce, Luigi

Campania Tenuta San Francesco

Emilia-Romagna Bergianti Vino - Terre Vive

Emilia-Romagna Bini, Denny - Podere Cipolla

Emilia-Romagna Donati, Camillo

Emilia-Romagna Gradizzolo - Ognibene

Emilia-Romagna Graziano, Vittorio

Emilia-Romagna La Tosa

Emilia-Romagna Orsi - Vigneto San Vito

Emilia-Romagna Valpiani, Marta

Emilia-Romagna Vigne dei Boschi

Emilia-Romagna Villa Papiano

Emilia-Romagna Villa Venti

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Borgo San Daniele

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Burja

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Gravner

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Guerila

Friuli Venezia Giulia e Slovenia I Clivi

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Keber, Edi

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Klabjan

Friuli Venezia Giulia e Slovenia La Castellada

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Le Due Terre

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Meroi

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Movia

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Podversic, Damijan

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Ronco del Gnemiz

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Ronco Severo

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Simon di Brazzan

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Skerk

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Skerlj

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Vignai da Duline

Friuli Venezia Giulia e Slovenia Zidarich

Lazio Carpineti, Marco

Lazio Casale della Ioria

Lazio Ciolli, Damiano

Lazio De Sanctis

Liguria Cascina delle Terre Rosse

Liguria De Battè, Walter

Liguria Possa

Liguria Santa Caterina

Liguria Terre Bianche

Lombardia Agnes

Lombardia Ar.Pe.Pe.

Lombardia Barone Pizzini

Lombardia Calatroni

Lombardia Cavalleri

Lombardia Dirupi

Lombardia Fay

Lombardia La Costa

Lombardia Picchioni, Andrea

Lombardia Togni Rebaioli

Marche Aurora

Marche Collestefano

Marche Bucci

Marche Fattoria San Lorenzo

Marche Felici, Andrea

Marche La Staffa

Marche Le Caniette

Marche Pantaleone

Marche Pievalta

Molise Agricolavinica

Piemonte Abbona, Anna Maria

Piemonte Alessandria Fratelli

Piemonte Antichi Vigneti di Cantalupo

Piemonte Antoniotti, Odilio

Piemonte Busso, Piero

Piemonte Carussin

Piemonte Cascina Corte

Piemonte Cascina delle Rose

Piemonte Cascina Fontana

Piemonte Cascina Fornace

Piemonte Cascina Roccalini

Piemonte Cascina San Michele - Marco Minnucci

Piemonte Cavallotto Tenuta Bricco Boschis

Piemonte Cogno, Elvio

Piemonte Conterno Fantino

Piemonte Favaro, Benito

Piemonte Iuli

Piemonte Le Piane

Piemonte Mossio Fratelli

Piemonte Nada, Fiorenzo

Piemonte Oggero, Alberto

Piemonte Oltretorrente

Piemonte Pira, E. & Figli - Chiara Boschis

Piemonte Principiano, Ferdinando

Piemonte Rinaldi, Giuseppe

Piemonte Rivella, Serafino

Piemonte Roagna

Piemonte San Fereolo

Piemonte Sottimano

Piemonte Spertino, Luigi

Piemonte Tenuta Migliavacca

Piemonte Trediberri

Piemonte Vajra, G.D.

Piemonte Valfaccenda

Piemonte Vigneti Massa

Puglia Antica Enotria

Puglia Bonsegna, Alessandro

Puglia Ceci, Giancarlo

Puglia d’Araprì

Puglia Fino, Gianfranco

Puglia Garofano Vigneti e Cantine

Puglia L’Archetipo

Puglia Morella

Puglia Petrilli, Paolo

Puglia Plantamura

Sardegna Sedilesu, Giuseppe

Sicilia Barraco

Sicilia Bonavita

Sicilia Calcagno

Sicilia Castellucci Miano

Sicilia Centopassi

Sicilia Cornelissen, Frank

Sicilia Cos

Sicilia De Bartoli, Marco

Sicilia Ferrandes

Sicilia I Vigneri

Sicilia Occhipinti, Arianna

Sicilia Tenuta delle Terre Nere

Sicilia Valdibella

Toscana Amerighi, Stefano

Toscana Badia a Coltibuono

Toscana Baricci

Toscana Caiarossa

Toscana Camillo, Antonio

Toscana Caparsa

Toscana Cappellasantandrea

Toscana Castello dei Rampolla

Toscana Corzano e Paterno

Toscana Fabbrica di San Martino

Toscana Fattoria di Bacchereto Terre a Mano

Toscana Fattoria Selvapiana

Toscana Fornacina

Toscana Frascole

Toscana I Luoghi

Toscana I Mandorli

Toscana Il Paradiso di Manfredi

Toscana Isole e Olena

Toscana Le Chiuse

Toscana Le Cinciole

Toscana Monte Bernardi

Toscana Montenidoli

Toscana Monteraponi

Toscana Montevertine

Toscana Petrolo

Toscana Pian dell’Orino

Toscana Podere della Civettaja

Toscana Poderi Sanguineto I e II

Toscana Riecine

Toscana Tenuta di Valgiano

Toscana Val delle Corti

Trentino Bongiovanni, Lorenzo

Trentino Foradori

Trentino Maso Furli

Trentino Pojer & Sandri

Trentino Poli, Francesco

Trentino Rosi, Eugenio

Trentino Vignaiolo Fanti

Umbria Adanti

Umbria Antonelli San Marco

Umbria Bea, Paolo

Umbria Palazzone

Umbria Tabarrini

Valle d’Aosta La Vrille

Valle d’Aosta Les Granges

Veneto Bele Casel

Veneto Ca’ dei Zago

Veneto Camerani - Corte Sant’Alda - Adalia

Veneto Casa Coste Piane

Veneto Case Paolin

Veneto Filippi

Veneto Il Filò Delle Vigne

Veneto La Biancara

Veneto Le Fraghe

Veneto Mongarda

Veneto Monte dall´Ora

Veneto Monte Santoccio

Veneto Pieropan, Leonildo

Veneto Prà

Veneto Sorelle Bronca

Veneto Speri

Veneto Vigneto Due Santi

Focus - La Guida Slow Wine 2022: tutti i “Top Wine”

Cantina Rapino - Trebbiano d’Abruzzo Gira 2019

Fattoria La Valentina - Montepulciano d’Abruzzo Spelt Riserva 2018

Feudo Antico - Pecorino Casadonna 2020

Rabottini - Trebbiano d’Abruzzo Per Iniziare 2020

Tenuta Torretta - Trebbiano d’Abruzzo San Felice 2020

Abbazia di Novacella - A.A. Valle Isarco Grüner Veltliner Praepositus 2019

Cantina Caldaro - A.A. Lago di Caldaro Classico Superiore Quintessenz 2020

Cantina di Bolzano - A.A. Santa Maddalena Classico Moar 2019

Cantina Terlano - A.A. Terlano Rarity 2018

Peter Dipoli - A.A. Sauvignon Voglar 2019

Erbhof Unterganzner - Josephus Mayr - A.A. Lagrein Riserva 2018

Falkenstein - Franz Pratzner - A.A. Valle Venosta Riesling Alte Rebe 2018

Griesbauerhof - Georg Mumelter - A.A. Santa Maddalena Classico 2020

Gumphof - Markus Prackwieser - A.A. Pinot Bianco Renaissance Riserva 2018

Tiefenbrunner - Castel Turmhof - A.A. Pinot Nero Linticlarus Riserva 2018

Untermoserhof - Georg Ramoser - A.A. Santa Maddalena Classico 2020

Unterortl - Castel Juval - A.A. Val Venosta Riesling Unterortl 2020

Weingut Niklas - A.A. Pinot Bianco Klaser Salamander Riserva 2018

Basilisco - Aglianico del Vulture Superiore Storico 2013

Elena Fucci - Aglianico del Vulture Titolo 2019

Antico Castello - Taurasi 2016

Casa Setaro - Lacryma Christi Rosso Don Vincenzo 2017

Di Prisco - Greco di Tufo Pietrarosa 2019

Feudi di San Gregorio - Greco di Tufo Cutizzi 2020

Pietracupa - Greco 2020

Barattieri - C.P. Vin Santo Albarola 2010

Cantina della Volta - M. Classico Il Mattaglio Blanc de Noirs 2016

Chiara Condello - Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2018

Fattoria Monticino Rosso - Romagna Albana Codronchio 2019

Romagnoli - Gutturnio Superiore Ape 2018

Atelier Kramar - Brda Zeleni Sauvignon Boheme 2018

Colle Duga - Collio Friulano 2020

Dobuje Brda - Malvazija 2019

Komjanc Alessio - Collio Bianco Bratje 2019

Le Vigne di Zamò - FCO Chardonnay Ronco delle Acacie 2018

Livon - Collio Pinot Bianco Cavezzo 2018

Murva Renata Pizzulin - Friuli Isonzo Sauvignon Teolis 2019

Muzic - Collio Friulano Valeris 2020

Dario Raccaro - Collio Friulano Vigna del Rolat 2020

Sergio Mottura - Latour a Civitella 2019

Fontanacota - Riviera Ligure di Ponente Pigato 2020

Ka’ Manciné - Rossese di Dolceacqua Beragna 2020

Ottaviano Lambruschi - Colli di Luni Vermentino Superiore Il Maggiore 2020

Ca’ del Bosco - Franciacorta Dosaggio Zero Annamaria Clementi Riserva 2011

Cantina Menegola - Valtellina Superiore Orante 2016

Conte Vistarino - O.P. Pinot Nero Pernice 2018

Lorenzo Faccoli & Figli - Franciacorta Extra Brut DT Riserva 2011

Mamete Prevostini - Valtellina Superiore Riserva 2017

Monsupello - M. Classico Brut

Mosnel - Franciacorta Extra Brut EBB Riedizione 2010

Nino Negri - Sforzato di Valtellina Carlo Negri 2018

San Cristoforo - Franciacorta Pas Dosé 2016

Tenuta Quadra - Franciacorta Qsatèn 2016

Uberti - Franciacorta Dosaggio Zero Sublimis Riserva 2013

Borgo Paglianetto - Verdicchio di Matelica Vertis 2019

Cantine Belisario - Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2018

Emanuele Dianetti - Offida Pecorino Vignagiulia 2020

Stefano Mancinelli - Lacrima di Morro d’Alba Passito Re Sole 2015

Montecappone - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Utopia Riserva 2018

Tenuta Grimaldi - Verdicchio di Matelica Tenuta Grimaldi 2020

Umani Ronchi - Conero Cumaro Riserva 2017

Vignamato - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Ambrosia 2018

Marziano Abbona - Barolo Cerviano-Merli 2017

Azelia - Barolo Cerretta 2017

Bava - Alta Langa Brut Totocorde 2016

Borgogno & Figli - Barolo Fossati 2016

Brandini - Barolo R 56 2017

Bricco Rocche - Bricco Asili Barolo Brunate 2017

G.B. Burlotto - Barolo Acclivi 2017

Ca’ Viola - Barolo Sottocastello di Novello 2017

Casa E. di Mirafiore - Barolo Paiagallo 2017

Castello di Neive - Barbaresco Gallina 2018

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis - Barolo Bricco Boschis 2017

Domenico Clerico - Barolo Ginestra Pajana 2017

Elvio Cogno - Barolo Ravera 2017

Conterno Fantino - Barolo Ginestra Vigna del Gris 2017

Giacomo Conterno - Barolo Monfortino Riserva 2015

Contratto - Alta Langa Blanc de Noir Pas Dosé For England 2016

Gaja - Barbaresco 2018

Ettore Germano - Alta Langa Pas Dosé Riserva 2014

Bruno Giacosa - Barbaresco Asili Riserva 2016

Elio Grasso - Barolo Ginestra Casa Maté 2017

La Spinetta - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2020

Le Piane - Boca 2017

Mario Marengo - Barolo Brunate 2017

Bartolo Mascarello - Barolo 2017

Massolino - Barolo Vigna Rionda Riserva 2015

Giulia Negri – Serradenari - Barolo Serradenari 2017

Nervi – Gattinara 2018

E. Pira & Figli - Chiara Boschis - Barolo Cannubi 2017

Poderi Colla - Barbaresco Roncaglie 2018

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Pora Riserva 2016

Réva - Barolo Ravera 2016

Rizzi - Barbaresco Vigna Boito Riserva 2016

Roagna - Barbaresco Asili Vecchie Viti 2016

Albino Rocca - Barbaresco Ronchi 2018

Bruno Rocca - Barbaresco Currà Riserva 2015

Giovanni Rosso - Barolo Serra 2017

Sottimano - Barbaresco Pajorè 2018

Giancarlo Travaglini - Gattinara Tre Vigne 2017

G.D. Vajra - Barolo Ravera 2017

Mauro Veglio - Barolo Castelletto 2017

Vietti - Barolo Ravera 2017

Vigne Marina Coppi - Colli Tortonesi Timorasso Grand Fostó 2015

Vigneti Luigi Oddero e Figli - Barolo Vigna Rionda 2015

Villa Giada - Nizza Dedicato 2017

Antico Palmento - Primitivo di Manduria Acini Spargoli Riserva 2016

Michele Calò & Figli – Cerasa 2020

Cantina La Marchesa - Il Nerone della Marchesa 2017

Felline - Primitivo di Manduria Giravolta 2018

Cosimo Taurino – Patriglione 2016

Vallone - Castel Serranova 2016

Cantina di Calasetta - Carignano del Sulcis Bricco delle Piane Riserva 2018

Cantina Tani - Vermentino di Gallura Superiore Taerra 2020

I Garagisti di Sorgono – Parisi 2019

Sardus Pater - Carignano del Sulcis Is Arenas Riserva 2019

Benanti - Etna Bianco Superiore Contrada Rinazzo 2019

Donnafugata - Vittoria Frappato Bell’Assai 2019

Feudo Disisa - Sicilia Chardonnay 2019

Funaro - Sicilia Nero d’Avola Omnis Single Barrel 2020

Masseria Setteporte - Etna Bianco N’ettaro 2020

Passopisciaro - Contrada P 2019

Planeta - Cerasuolo di Vittoria Classico Dorilli 2018

Tasca d’Almerita - Sicilia Grillo Mozia 2020

Tenuta Gorghi Tondi - Sicilia Frappato Dumè 2020

Pietro Beconcini - Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice Aria 2009

Bertani Domains Tenute Toscane - Trerose Nobile di Montepulciano Vigna Santa Caterina 2018

Biondi Santi Tenuta il Greppo - Brunello di Montalcino Riserva 2013

Borgo La Stella - Chianti Classico Gran Selezione 2018

Boscarelli - Nobile di Montepulciano Costa Grande 2017

Ca’ Marcanda Bolgheri Rosso Superiore Camarcanda 2018

Caiarossa - Caiarossa 2018

Castell’in Villa - Chianti Classico Riserva 2015

Castello dei Rampolla - Sammarco 2016

Castello del Terriccio - Lupicaia 2017

Castello di Ama - L’Apparita 2018

Contucci - Nobile di Montepulciano Palazzo Contucci 2016

Costanti - Brunello di Montalcino 2016

Dei - Nobile di Montepulciano 2018

Fattoria Montellori - Metodo Classico Pas Dosé Montellori 2016

Grattamacco - Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2018

Il Borro - Valdarno di Sopra Sangiovese Petruna 2019

Il Marroneto - Rosso di Montalcino Ignaccio Selezione Iacopo 2019

La Cerbaiola - Salvioni - Brunello di Montalcino 2016

La Fralluca - Elice 2018

Lamole di Lamole - Chianti Classico Gran Selelezione Vigna Grospoli 2018

Le Macchiole - Paleo 2018

Le Ragnaie - Brunello di Montalcino 2016

Monteraponi - Chianti Classico Campitello Riserva 2018

Panizzi - Vernaccia di San Gimignano Vigna Santa Margherita 2019

Petrolo - Valdarno di Sopra Sangiovese Bòggina A 2019

Pian dell’Orino - Rosso di Montalcino 2018

Pieve Santo Stefano - Vento dell’Ovest 2018

Podere Il Carnasciale - Carnasciale 2019

Podere Le Ripi - Brunello di Montalcino Amore e Magia 2016

Poggio di Sotto - Tenuta San Giorgio - Brunello di Montalcino Poggio di Sotto Riserva 2015

Ridolfi - Brunello di Montalcino Mercatale Riserva 2015

Riecine - Riecine di Riecine 2017

Michele Satta Bolgheri Superiore Marianova 2018

Sesti - Castello di Argiano - Brunello di Montalcino 2016

Stella di Campalto - Rosso di Montalcino Podere S. Giuseppe 2016

Talenti - Brunello di Montalcino 2016

Tenuta Argentiera - Bolgheri Rosso Superiore Argentiera 2018

Tenuta di Carleone – Uno 2018

Tenuta di Valgiano - Colline Lucchesi Rosso Tenuta di Valgiano 2017

Tenuta San Guido - Bolgheri Sassicaia 2018

Tua Rita - Redigaffi 2018

Vini Franchetti - Campo di Tenaglia 2019

Balter - Trento Pas Dosé Riserva 2014

Cantina Toblino - Nosiola Largiller 2013

Ferrari - Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2010

Letrari - Trento Brut 976 Riserva del Fondatore 2010

Andrea Martinelli - Teroldego Rotaliano 2018

Palazzo Lodron - Tenuta Volpini de Maestri Rizzoi 2018

Tenuta Maso Corno - Trentino Pinot Nero Santa Maria Riserva 2015

Tenuta San Leonardo - San Leonardo 2016

Paolo Bea - Montefalco Sagrantino Cerrete 2011

Cantina Colle Ciocco - Montefalco Sagrantino 2016

Decugnano dei Barbi - Orvieto Classico Superiore Il Bianco 2019

Peppucci - Grechetto di Todi I Rovi 2019

Anselmet - Valle d’Aosta Chardonnay Main et Couer 2019

La Plantze - Ferox 2020

Les Crêtes - Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2019

Elio Ottin - Valle d’Aosta Pinot Noir 2019

Allegrini - La Poja 2017

Lorenzo Begali - Recioto della Valpolicella Classico 2016

Cav. G.B. Bertani - Amarone della Valpolicella Classico 2012

Fratelli Tedeschi - Amarone della Valpolicella Maternigo Riserva 2016

Giannitessari - Lessini Durello M. Classico Dosaggio Zero 2010

Gini - Soave Classico Contrada Salvarenza Vecchie Vigne 2019

I Campi - Flavio Prà - Soave Classico Campo Vulcano 2020

Le Colture - Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2020

Monte Tondo - Soave Classico Superiore Foscarin Slavinus 2019

Giuseppe Quintarelli - Amarone della Valpolicella Classico 2013

Rubinelli Vajol - Recioto della Valpolicella Classico 2015

Santi - Amarone della Valpolicella Classico Santico 2016

Spagnol - Col Del Sas - Valdobbiadene Superiore Quindici16 Dosaggio Zero

Agostino Vicentini - Valpolicella Superiore Palazzo di Campiano 2016

Vigneti Villabella - Bardolino Classico Villa Cordevigo Aristeo 2017

Villa Spinosa - Valpolicella Classico Superiore Ripasso Jago 2018

Viviani - Amarone della Valpolicella Classico Casa dei Bepi 2015

Copyright © 2000/2021