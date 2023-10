238 “Chiocciole” e 799 “Top Wine”: il meglio del vino italiano secondo “Slow Wine 2024”

238 “Chiocciole” assegnate alle cantine che meglio interpretano i valori vicini alla filosofia Slow Food, 799 “Top wine”, il meglio dal punto di vista organolettico, selezionati tra 25.100 vini assaggiati, da 2.006 cantine visitate recensite, di cui 198 cantine premiate con la Bottiglia, i cui vini esprimono un’eccellente qualità organolettica: ecco i numeri di “Slow Wine” 2024, la guida di Slow Food, curata da Giancarlo Gariglio, presentata in “Milano Wine Week” 2023, in una grande degustazione con centinaia di cantine presenti, e preceduta dal classico brindisi corale di apertura, che, in Piazza Tre Torri, nel cuore del City Life Shopping District, ha visto centinaia di calici di Prosecco Doc tintinnare all’unisono, in un grande augurio per il futuro del vino italiano. “La guida Slow Wine è come una bottiglia di vino: richiede un anno di lavoro e quando è pronta la apriamo, la annusiamo, cerchiamo gli errori per migliorarci l’anno successivo, e soprattutto ce la godiamo insieme alla nostra comunità, composta da vignaioli, enologi, sommelier, enotecari, osti, professionisti e appassionati”, ha detto Giancarlo Gariglio, curatore della guida “Slow Wine 2024”, edizione n. 14.

“Ci piacerebbe che, sfogliando le pagine della guida, l’appassionato comprendesse come tutta l’Italia del vino vada valorizzata e conosciuta, non fermandosi alle solite blasonate denominazioni - ha aggiunto Gariglio - in giro per il Paese ci sono produzioni eccellenti che rifuggono da uno stile unificato: la ricchezza sta nella diversità e il valore nella capacità di proteggere la propria unicità salvaguardando l’ecosistema. Vorremmo, però, anche che il cittadino comune percepisse il baratro climatico sui cui stiamo camminando: una crisi che vignaiole e i vignaioli vivono a loro spese, tra fenomeni climatici estremi, come grandinate distruttive e ondate di calore, e fitopatie, dalla peronospora alla flavescenza”.

“Slow Wine non è solamente una guida ma la fotografia di uno dei patrimoni culturali ed economici d’Italia, tutelato da donne e uomini che producono vino nel rispetto della terra e del valore del lavoro” ha ricordato Federico Varazi, vice presidente Slow Food Italia. “Vignaiole e vignaioli che in vigna e in cantina sono sostenibili, una parola oggi tanto di moda ma che ancora fatica a venire calata nella realtà quotidiana e nelle scelte della politica: lo testimoniamo il rallentamento del Green Deal e della Strategia Farm to Fork e il probabile imminente rinnovo dell’autorizzazione al glifosato”.

Non sono mancati, come in ogni guida, i premi speciali, ovvero “i Premi Slow Wine”. Il Premio Speciale alla Carriera è andato a Francesco Marone Cinzano, alla guida di Col d’Orcia, una delle realtà più rappresentative di Montalcino, mentre il Premio Speciale alla novità dell’anno è stato consegnato a Marco Schirru dell’azienda agricola Schirru di Orroli (Sud Sardegna). Il Premio Speciale per l’Accoglienza in cantina è stato consegnato a Cristina Varchetta di Cantine degli Astroni di Napoli, particolarmente attiva nell’enoturismo, ed i cui percorsi di visita partono dall’area didattica nella vigna Astroni adiacente al bosco omonimo, un tempo riserva di caccia del re Ferdinando di Borbone, oggi Oasi Naturale Wwf, mentre il Premio Speciale al Giovane Vignaiolo è stato consegnato a Edoardo Dottori dell’azienda agricola Edoardo Dottori di Maiolati Spontini, tra i riferimenti del Verdicchio dei Castelli di Jesi. Ed ancora il Premio Speciale per la Viticoltura Sostenibile è stato consegnato a Chiara Boschis dell’azienda agricola E.Pira e Figli - Chiara Boschis di Barolo, tra i nomi più celebri delle Langhe. Infine, il Premio Speciale Slow Wine Coalition alla Solidarietà è stato consegnato a Giulio Francesco Bagnale della Cooperativa Agricola Arteteke di Barile (Potenza), tra i cui obiettivi c’è quello di reinserire nella società e nel mondo del lavoro persone fragili e disabili.

Tra le novità “Slow Wine 2024”, la partnership tra Demeter Italia, una delle realtà di certificazione del biodinamico più importanti a livello europeo, e Slow Food Italia: “partendo da storie e origini diverse, ci troviamo oggi a condividere gli stessi valori relativi alla salute globale, alla sostenibilità e alla cura delle relazioni - ha spiegato Giovanni Buccheri, direttore Demeter Italia - e per questo motivo abbiamo deciso di unire i nostri cammini, nella convinzione che la società civile e la produzione sostenibile debbano rafforzare la loro alleanza lavorando insieme per l’obiettivo comune della salvaguardia del pianeta e di tutti i suoi abitanti. Cammino che ci porterà alla partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto 2024, dove ci auguriamo di ritrovare tanti produttori e cittadini interessati a capire cosa è e come si fa l’agricoltura biodinamica”.

Il prossimo appuntamento, con il vino secondo Slow Food, invece, sarà “Slow Wine Fair” n. 3, l’evento dedicato al vino buono, pulito e giusto organizzato da BolognaFiere e Sana, con la direzione artistica Slow Food, in programma dal 25 al 27 febbraio 2024.

Abruzzo

Agricola Cirelli

De Fermo

Emidio Pepe

Podere San Biagio

Praesidium

Tenuta Terraviva

Torre dei Beati

Valentini

Valle Reale

Alto Adige

Alois Lageder

Garlider - Christian Kerschbaumer

Hof Gandberg - Thomas Niedermayr

In Der Eben - Urban Plattner

Kuenhof - Peter Pliger

Manincor

Nusserhof - Heinrich Mayr

Pranzegg - Martin Gojer

Tenuta Dornach - Patrick Uccelli

Unterortl - Castel Juval

Basilicata

Cantine del Notaio

Elena Fucci

Grifalco

Musto Carmelitano

Calabria

‘A Vita

Sergio Arcuri

Campania

Agnanum

Cantine dell’Angelo

Cantine Matrone

Ciro Picariello

Contrada Salandra

Fontanavecchia

Giovanni Iannucci

I Cacciagalli

La Sibilla

Luigi Maffini

Luigi Tecce

Pietracupa

Rocca del Principe

Tenuta San Francesco

Emilia-Romagna

Bergianti Vino - Terre Vive

Camillo Donati

Fattoria Alessandro Nicolucci

Gradizzolo - Ognibene

La Tosa

Marta Valpiani

Orsi - Vigneto San Vito

Paolo Francesconi

Podere Cipolla - Denny Bini

Vigne dei Boschi

Villa Papiano

Villa Venti

Vittorio Graziano

Friuli Venezia Giulia e Slovenia

Borgo San Daniele

Burja

Damijan Podversic

Edi Keber

Gravner

Guerila

I Clivi

Klabjan

Kristian Keber

La Castellada

Le Due Terre

Movia

Ronco del Gnemiz

Ronco Severo

Roncùs

Simon di Brazzan

Skerk

Skerlj

Vignai da Duline

Zidarich

Lazio

Casale della Ioria

Damiano Ciolli

Marco Antonelli

Marco Carpineti

Liguria

Cascina delle Terre Rosse

Possa

Santa Caterina

Terre Bianche

Walter De Battè

Lombardia

Agnes

Andrea Picchioni

Ar.Pe.Pe.

Barone Pizzini

Calatroni

Corte Fusia

Dirupi

Fay

La Costa

Togni Rebaioli

Marche

Andrea Felici

Aurora

Collestefano

F.lli Bucci

Fattoria San Lorenzo

La Staffa

Le Caniette

Pantaleone

Pievalta

Poderi Mattioli

Valter Mattoni

Molise

Agricolavinica

Piemonte

460 Casina Bric

Alberto Oggero

Alessandria Fratelli

Anna Maria Abbona

Benito Favaro

Carussin

Cascina Corte

Cascina delle Rose

Cascina Fontana

Cascina Fornace

Cascina Roccalini

Cascina San Michele - Marco Minnucci

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis

Conterno Fantino

E. Pira & Figli - Chiara Boschis

Elvio Cogno

Ezio Cerruti

Ferdinando Principiano

Fiorenzo Nada

G.D. Vajra

Giuseppe Rinaldi

Iuli

Le Piane

Luigi Spertino

Mossio Fratelli

Odilio Antoniotti

Oltretorrente

Paitin

Piero Busso

Roagna

San Fereolo

Serafino Rivella

Sottimano

Tenuta Migliavacca

Trediberri

Valfaccenda

Vigneti Massa

Puglia

Alessandro Bonsegna

Antica Enotria

d’Araprì

Garofano

Giancarlo Ceci

Gianfranco Fino

L’Archetipo

Morella

Paolo Petrilli

Plantamura

Sardegna

G. Battista Columbu

Giuseppe Sedilesu

Lorenzo Pusole

Sicilia

Arianna Occhipinti

Barraco

Bonavita

Calcagno

Cantine Barbera

Castellucci Miano

Centopassi

COS

Ferrandes

Frank Cornelissen

I Vigneri

Marabino

Marco De Bartoli

Tenuta delle Terre Nere

Valdibella

Vite ad Ovest

Toscana

Ampeleia

Antonio Camillo

Avignonesi

Badia a Coltibuono

Baricci

Caiarossa

Caparsa

Cappellasantandrea

Castello dei Rampolla

Col d’Orcia

Corzano e Paterno

Fabbrica di San Martino

Fattoria di Bacchereto Terre a Mano

Fattoria Selvapiana

Fornacina

Frascole

I Mandorli

Il Paradiso di Manfredi

Le Chiuse

Le Cinciole

Monte Bernardi

Montenidoli

Monteraponi

Montevertine

Petrolo

Pian dell’Orino

Podere Concori

Podere della Civettaja

Podere Erica

Poderi Sanguineto I e II

Riecine

Sassotondo

Stefano Amerighi

Tenuta di Valgiano

Val delle Corti

Trentino

Dorigati

Eugenio Rosi

Foradori

Francesco Poli

Lorenzo Bongiovanni

Pojer & Sandri

Redondèl

Vignaiolo Fanti

Umbria

Adanti

Palazzone

Paolo Bea

Raìna

Tabarrini

Valle d’Aosta

La Vrille

Les Granges

Veneto

Bele Casel

Ca’ dei Zago

Camerani - Corte Sant’Alda - Adalia

Casa Coste Piane

Case Paolin

Dama del Rovere

Gini

Il Filò Delle Vigne

La Biancara

Le Fraghe

Leonildo Pieropan

Miotto

Mongarda

Monte Dall’Ora

Monte Santoccio

Prà

Sorelle Bronca

Speri

Vigneto Due Santi

Abruzzo

Agricola Cirelli - Trebbiano d’Abruzzo Anfora 2021 - Top Wine Vino Slow

Amorotti - Trebbiano d’Abruzzo 2021 - Top Wine

Ausonia - Abruzzo Pecorino Machaon 2021 - Top Wine Vino Slow

Bossanova - Cerasuolo d’Abruzzo 2022 - Top Wine Vino Slow

Cantina Wilma - Pecorino Il Vino di Donna Tethi 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Caprera - Cerasuolo d’Abruzzo Sotto il Ceraso 2022 - Top Wine Vino Slow

Cataldi Madonna - Pecorino Frontone 2020 - Top Wine

Centorame - Cerasuolo d’Abruzzo San Michele 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Chiusa Grande - Trebbiano d’Abruzzo In Petra 2020 - Top Wine

Cingilia - Montepulciano d’Abruzzo 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Colle Florido - Erba Salata 2021 - Top Wine Vino Slow

De Fermo - Pecorino Don Carlino 2022 - Top Wine Vino Slow

Emidio Pepe - Montepulciano d’Abruzzo 2021 - Top Wine Vino Slow

Faraone - Trebbiano d’Abruzzo Le Vigne 2022 - Top Wine

Fattoria Nicodemi - Trebbiano d’Abruzzo Cocciopesto 2021 - Top Wine

Feudo Antico - Tullum Rosso Inanfora 2021 - Top Wine

Fontefico - Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Fossimatto 2022 - Top Wine Vino Slow

Francesco Massetti - C’è Rosato 2022 - Top Wine

Ludovico - Cerasuolo d’Abruzzo Suffonte 2022 - Top Wine Vino Slow

Mariapaola Di Cato - AnimErranti 2022 - Top Wine Vino Slow

Marina Palusci - Pecorino Plenus 2015 - Top Wine Vino Slow

Pettinella - Cerasuolo d’Abruzzo Tauma 2022 - Top Wine Vino Slow

Podere San Biagio - Pecorino Migrante 2022 - Top Wine Vino Slow

Praesidium - Lucì 2021 - Top Wine Vino Slow

Rabasco - Rosso Cancelli 2022 - Top Wine Vino Slow

Tenuta de Melis - Cerasuolo d’Abruzzo Bardasce 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Tenuta I Fauri - Trebbiano d’Abruzzo Baldovino 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Tenuta Terraviva - Abruzzo Pecorino Ekwo 2022 - Top Wine Vino Slow

Tiberio - Trebbiano d’Abruzzo 2022 - Top Wine

Torre dei Beati - Trebbiano d’Abruzzo Diverto 2021 - Top Wine Vino Slow

Valentini - Trebbiano d’Abruzzo 2019 - Top Wine

Valle Reale - Montepulciano d’Abruzzo Vigneto Sant’Eusanio 2021 - Top Wine

Valori - Montepulciano d’Abruzzo Chiamami Quando Piove 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Alto Adige

Abbazia di Novacella - A.A. Valle Isarco Grüner Veltliner Praepositus 2021 - Top Wine

Alois Lageder - Schiava Römigberg 2021 - Top Wine Vino Slow

Baron Widmann - A.A. Schiava 2022 - Top Wine

Bergmannhof - Josef Pichler - Hoamet 2020 - Top Wine Vino Slow

Cantina Cortaccia - A.A. Cabernet Kirchhügel Riserva 2020 - Top Wine

Cantina Girlan - A.A. Schiava Fass N° 9 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Cantina San Michele Appiano - A.A. Pinot Nero Sanct Valentin Riserva 2020 - Top Wine

Cantina Terlano - A.A. Terlano Pinot Bianco Vorberg Riserva 2020 - Top Wine

Cantina Tramin - A.A. Chardonnay Troy Riserva 2020 - Top Wine

Castelfeder - A.A. Chardonnay Burgum Novum Riserva 2020 - Top Wine

Elena Walch - A.A. Gewürztraminer Vigna Kastelaz Argentum Bonum 2015 - Top Wine

Erbhof Unterganzner - Josephus Mayr - A.A. Santa Maddalena Classico Heilmann 2021 - Top Wine

Falkenstein - Franz Pratzner - A.A. Valle Venosta Riesling Anadûron 2019 - Top Wine

Garlider - Christian Kerschbaumer - Sylvaner 2021 - Top Wine Vino Slow

Grawü - Pinot Nero 2020 - Top Wine Vino Slow

Gumphof - Markus Prackwieser - A.A. Pinot Bianco Praesulis 2021 - Top Wine

Hartmann Donà - Liquid Stone Granit 2021 - Top Wine Vino Slow

Hof Gandberg - Thomas Niedermayr - 99 S.ALT 2019 - Top Wine Vino Slow

In Der Eben - Urban Plattner - Sankt Anna 2020 - Top Wine Vino Slow

Klaus Lentsch - A.A. Pinot Nero Riserva Bachgart 2020 - Top Wine

Klosterhof - Oskar Andergassen - A.A. Lago di Caldaro Classico Superiore Plantaditsch 2021 - Top Wine

Kuenhof - Peter Pliger - A.A. Valle Isarco Sylvaner 2022 - Top Wine Vino Slow

Manincor - A.A. Terlano Chardonnay Sophie 2021 - Top Wine Vino Slow

Nusserhof - Heinrich Mayr - Elda 2017 - Top Wine Vino Slow

Peter Dipoli - A.A. Merlot-Cabernet Iugum 2018 - Top Wine

Pfannenstielhof - Johannes Pfeifer - A.A. Santa Maddalena Classico Der Pfannenstiel. 2017 - Top Wine

Pfitscher - A.A. Sauvignon Mathias 2021 - Top Wine

Pranzegg - Martin Gojer - Laurenc 2018 - Top Wine Vino Slow

Röck - A.A. Valle Isarco Veltliner Johanna 2021 - Top Wine Vino Slow

Tröpfltalhof - Barleith Anphora Riserva 2018 - Top Wine Vino Slow

Untermoserhof - Georg Ramoser - A.A. Santa Maddalena Classico Hub 2021 - Top Wine

Unterortl - Castel Juval - A.A. Val Venosta Riesling Windbichel 2021 - Top Wine Vino Slow

Weingut Abraham - Chardonnay Gottesacker 2021 - Top Wine Vino Slow

Basilicata

Arteteke - Aglianico del Vulture Russe 2020 - Top Wine Vino Slow

Basilisco - Aglianico del Vulture Superiore Basilisco 2016 - Top Wine

Grifalco - Aglianico del Vulture Superiore DaMaschito 2019 - Top Wine Vino Slow

Musto Carmelitano - Aglianico del Vulture Maschitano Rosso 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Ripanero - Aglianico del Vulture Physis 2017 - Top Wine Vino Slow

Calabria

‘A Vita - Cirò Rosato 2022 - Top Wine Vino Slow

Cantine Benvenuto - Mare 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Casa Comerci - Libìci 2021 - Top Wine Vino Slow

Sergio Arcuri - Liberaisensi 2022 - Top Wine Vino Slow

Tenuta del Conte - Cirò Bianco DiversaMente 2019 - Top Wine Vino Slow

Vigneti Vumbaca - Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2020 - Top Wine Vino Slow

Campania

Agnanum - Campi Flegrei Falanghina 2022 - Top Wine Vino Slow

Antico Castello - Taurasi Massale Riserva 2014 - Top Wine

Boccella Rosa - Taurasi 2018 - Top Wine Vino Slow

Cantine Astroni - Campi Flegrei Falanghina Vigna Astroni 2019 - Top Wine Vino Slow

Cantine del Mare - Campi Flegrei Falanghina Torrefumo 2020 - Top Wine Vino Slow

Cantine dell’Angelo - Greco di Tufo Torrefavale Riserva 2021 - Top Wine Vino Slow

Cantine Matrone - A Muntagna 2022 - Top Wine Vino Slow

Cantine Tora - Falanghina del Sannio Taburno Kissos 2018 - Top Wine

Capolino Perlingieri - Preta 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Casebianche - Iscadoro 2021 - Top Wine Vino Slow

Cautiero - Fois Bianco 2021 - Top Wine Vino Slow

Ciro Picariello - Fiano di Avellino Ciro 906 2020 - Top Wine Vino Slow

Colli di Castelfranci - Taurasi Alta Valle 2018 - Top Wine

Colli di Lapio - Fiano di Avellino 2022 - Top Wine

Enoz - La Monade 2022 - Top Wine Vino Slow

Fontanavecchia - Falanghina del Sannio Taburno V.T. Libero 2019 - Top Wine Vino Slow

Fonzone - Greco di Tufo Oikos Riserva 2021 - Top Wine

Giuseppe Apicella - Costa d’Amalfi Tramonti Rosso A’ Scippata Riserva 2018 - Top Wine Vino Slow

Guido Marsella - Fiano di Avellino 2020 - Top Wine

I Borboni - Asprinio Vulpis 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

I Cacciagalli - Zagreo 2021 - Top Wine Vino Slow

I Favati - Fiano di Avellino Pietramara Etichetta Bianca Riserva 2020 - Top Wine

I Pentri - Granmomento 2018 - Top Wine Vino Slow

Il Cancelliere - O’ Pezzaro - Top Wine Vino Slow

La Sibilla - Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2021 - Top Wine Vino Slow

Luigi Maffini - Cilento Fiano Pietraincatenata 2021 - Top Wine Vino Slow

Luigi Tecce - Poliphemo Viti Vecchie R19 2019 - Top Wine Vino Slow

Monte di Grazia - Monte di Grazia Bianco 2021 - Top Wine Vino Slow

Mustilli - Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti Vigna Segreta 2021 - Top Wine Vino Slow

Passo delle Tortore - Greco di Tufo Le Arcaie 2022 - Top Wine

Perillo - Taurasi 2012 - Top Wine

Pietracupa - Greco 2021 - Top Wine Vino Slow

Quintodecimo - Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2021 - Top Wine

Reale - Costa d’Amalfi Tramonti Aliseo 2022 - Top Wine Vino Slow

Rocca del Principe - Fiano di Avellino Tognano Riserva 2020 - Top Wine Vino Slow

Salvatore Martusciello - Campi Flegrei Piedirosso Settevulcani 2022 - Top Wine Vino Slow

Simone Giacomo - Silvana 2021 - Top Wine Vino Slow

Sorrentino - Vesuvio Caprettone Benita ’31 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Tempa di Zoè - Asterìas 6 2022 - Top Wine Vino Slow

Tenuta San Francesco - Costa d’Amalfi Bianco Per Eva 2021 - Top Wine Vino Slow

Terra di Briganti - Falanghina 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Tinessa - Ognostro Rosso 2020 - Top Wine Vino Slow

Traerte - Irpinia Coda di Volpe Torama 2022 - Top Wine

Villa Raiano - Fiano di Avellino Alimata 2021 - Top Wine

Viticoltori De Conciliis - Misterioso Rosso 2020 - Top Wine Vino Slow

Emilia-Romagna

Al di Là del Fiume - Dagamò 2022 - Top Wine Vino Slow

Ancarani - Romagna Albana Secco Sânta Lusa 2021 - Top Wine Vino Slow

Anonima Agricola Viticoltori Valsamoggia - C.B. Pignoletto Superiore 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Barattieri - C.P. Vin Santo Albarola 2012 - Top Wine

Bergianti Vino - Terre Vive - Perfranco 2022 - Top Wine Vino Slow

Camorali Pierluigi - C.P. Malvasia Terramara 2022 - Top Wine

Cantina della Volta - Blanc de Noirs Rosé Specialist Il Mattaglio 2018 - Top Wine

Cantina San Biagio Vecchio - SabbiaGialla 2022 - Top Wine Vino Slow

Chiara Condello - Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2020 - Top Wine

Cleto Chiarli - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vigneto Cialdini 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Corte d’Aibo - C.B. Barbera Cucherla 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Fattoria Alessandro Nicolucci - Romagna Sangiovese Superiore Tre Rocche 2022 - Top Wine Vino Slow

Fattoria Monticino Rosso - Romagna Albana Codronchio 2021 - Top Wine

Fattoria Moretto - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Fondo San Giuseppe - Romagna Albana Secco Fiorile 2022 - Top Wine Vino Slow

Francesco Vezzelli - Lambrusco di Sorbara Soldino 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Gallegati - Romagna Sangiovese Brisighella Corallo Nero Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Giovanna Madonia - Tenentino 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Giovannini - Romagna Albana Secco 8000 2021 - Top Wine Vino Slow

Gradizzolo - Ognibene - Bersot 1933 2021 - Top Wine Vino Slow

Il Monticino - C.B. Pignoletto Classico Del Monticino 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Koi - Chi Mera 2022 - Top Wine Vino Slow

La Collina - Romagna Sangiovese Superiore Rio Paglia 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

La Margherita - Divino Sur Lie 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

La Tosa - C.P. Malvasia Sorriso di Cielo 2022 - Top Wine Vino Slow

La Via Del Colle - Lopi Bianco 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Lusenti - Ciao Mare 2022 - Top Wine Vino Slow

Marchesi di Ravarino - Lambrusco di Sorbara Baby Magnum 2022 - Top Wine Vino Slow

Marengoni - Gutturnio Frizzante G842 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Marta Valpiani - Romagna Sangiovese Castrocaro Fiore dei Calanchi 2021 - Top Wine Vino Slow

Menta e Rosmarino - Area 88 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Mutiliana - Romagna Sangiovese Modigliana Tramazo 2020 - Top Wine

Lusignani - C.P. Vin Santo di Vigoleno 2012 - Top Wine

Paltrinieri - Lambrusco di Sorbara Radice 2022 - Top Wine Vino Slow

Paolo Francesconi - Vite in Fiore 2022 - Top Wine Vino Slow

Pian di Stantino - Romagna Sangiovese Modigliana Pian 2022 - Top Wine Vino Slow

Podere Cipolla - Denny Bini - Levante 90 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Podere Il Saliceto - RingAdora 2020 - Top Wine

Podere Sotto il Noce - Cattabrega 2022 - Top Wine Vino Slow

Poggio alla Dogana - Romagna Albana Secco Belladama 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Romagnoli - Malvasia Ape 2021 - Top Wine

Stefano Berti - Bartimeo 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Storchi - Reggiano Rosso Pozzoferrato 2022 - Top Wine Vino Slow

Tenuta La Fiamigna Sebastian Van De Sype - Lambrusco dell’Emilia Ancestrale 2021 - Top Wine Vino Slow

Tenuta Piccolo Brunelli - Romagna Sangiovese Predappio Cesco 1938 2021 - Top Wine

Tre Monti - Romagna Albana Vitalba 2022 - Top Wine Vino Slow

Vigne dei Boschi - 16 Anime 2021 - Top Wine Vino Slow

Villa Papiano - Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Beccaccia 2021 - Top Wine Vino Slow

Villa Venti - A 2022 - Top Wine Vino Slow

Vittorio Graziano - Fontana dei Boschi 2022 - Top Wine Vino Slow

Zucchi - Lambrusco di Sorbara Rito 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Friuli Venezia Giulia e Slovenia

Aquila del Torre - Friuli Colli Orientali Friulano 2021 - Top Wine Vino Slow

Blazic - Collio Malvasia 2022 - Top Wine

Borgo San Daniele - Arbis Blanc 2020 - Top Wine Vino Slow

Borut Blažič - Brda Malvazija Selekcija 2019 - Top Wine Vino Slow

Burja - Vipavska Dolina Burja Bela 2021 - Top Wine Vino Slow

Castelvecchio - Carso Malvasia Dileo 2022 - Top Wine

Colle Duga - Collio Friulano 2022 - Top Wine

Damijan Podversic - Collio Ribolla Gialla 2019 - Top Wine Vino Slow

Edi Keber - Collio Bianco 2021 - Top Wine Vino Slow

Ferjančič - Vipavska Dolina Malvazija 2022 - Top Wine

Flaibani - Friuli Colli Orientali Schioppettino 2020 - Top Wine Vino Slow

Gori - Refosco dal P.R. Ronc dal Gjal 2015 - Top Wine

Gravner - Ribolla 2015 - Top Wine Vino Slow

Guerila - Vipavska Dolina Retrò Selection 2021 - Top Wine Vino Slow

Guerra Albano - Friuli Colli Orientali Pignolo Matteo I° Riserva 2016 - Top Wine

I Clivi - Collio Friulano San Lorenzo 2021 - Top Wine Vino Slow

Il Carpino - Exordium 2018 - Top Wine

Korsič - Collio Friulano 2022 - Top Wine

Kristian Keber - Brda 2020 - Top Wine Vino Slow

La Castellada - Collio Ribolla Gialla 2018 - Top Wine Vino Slow

Le Due Terre - Friuli Colli Orientali Bianco Sacrisassi 2020 - Top Wine Vino Slow

Le Vigne di Zamò - Friuli Colli Orientali Friulano No Name 2021 - Top Wine

Marjan Simčič - Brda Sauvignon Blanc Opoka Jordano Cru 2021 - Top Wine

Mlečnik - Vipavska Dolina Ana Cuvée 2018 - Top Wine Vino Slow

MonteMoro - Simply Malvazija 2020 - Top Wine Vino Slow

Monviert - Friuli Colli Orientali Friulano 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Movia - Brda Veliko Belo 2019 - Top Wine Vino Slow

Murva - Friuli Isonzo Chardonnay Paladis 2021 - Top Wine

Muzic - Collio Friulano Valeris 2022 - Top Wine

Petrussa - Friuli Colli Orientali Pinot Bianco 2022 - Top Wine

Primosic - Collio Ribolla di Oslavia Riserva 2019 - Top Wine

Reia - Brda Poanta 2015 - Top Wine Vino Slow

Ronc dai Luchis - Friuli Colli Orientali Refosco di Faedis 2019 - Top Wine Vino Quotidiano

Ronco del Gelso - Friuli Isonzo Bianco Latimis 2021 - Top Wine

Ronco del Gnemiz - Friuli Colli Orientali Sauvignon Blanc Lozeta 2021 - Top Wine Vino Slow

Ronco Severo - Friuli Colli Orientali Schioppettino di Prepotto 2020 - Top Wine Vino Slow

Roncùs - Pinot Bianco 2020 - Top Wine Vino Slow

Russiz Superiore - Collio Pinot Bianco Riserva Russiz Superiore 2018 - Top Wine

Simon di Brazzan - Malvasia 2022 - Top Wine Vino Slow

Skerk - Malvazija 2020 - Top Wine Vino Slow

Skerlj - Carso Malvasia 2020 - Top Wine Vino Slow

Štemberger - Kras Vitovska 2020 - Top Wine Vino Slow

Stroppolatini - Friuli Colli Orientali Schioppettino 2018 - Top Wine Vino Slow

Subida di Monte - Collio Friulano Fuart 2021 - Top Wine

Svetlik - Rebula 2018 - Top Wine Vino Slow

Vie di Romans - Friuli Isonzo Malvasia Dis Cumieris 2021 - Top Wine

Vignai da Duline - Friuli Colli Orientali Refosco P.R. Morus Nigra 2020 - Top Wine Vino Slow

Zaro 1348 - Slovenska Istra Malvazija Pivol 2020 - Top Wine Vino Slow

Zidarich - Vitovska 2020 - Top Wine Vino Slow

Zorzon - Collio Friulano 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Lazio

Antonella Pacchiarotti - Cavarosso 2021 - Top Wine

Casale della Ioria - Espero 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Damiano Ciolli - Olevano Romano Cirsium Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Doganieri Miyazaki - Airi 2022 - Top Wine

Donato Giangirolami - Apricor 2021 - Top Wine Vino Slow

Gabriele Magno - Frascati Superiore 2022 - Top Wine Vino Slow

La Visciola - Cesanese del Piglio Priore Ju Quarto 2021 - Top Wine Vino Slow

Marco Antonelli - Olevano Romano Superiore Fresco 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Marco Carpineti - Extra Brut Kius 2019 - Top Wine Vino Slow

Merumalia - Frascati Superiore Primo 2022 - Top Wine Vino Slow

Monti della Moma - Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Moma 2022 - Top Wine

Proietti - Ottonese 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Tenuta La Pazzaglia - Miadimia 2022 - Top Wine

Liguria

BioVio - Riviera Ligure di Ponente Pigato Grand-Père 2021 - Top Wine Vino Slow

Cà du Ferrà - Colline di Levanto Rosso ’Ngilù 2022 - Top Wine Vino Slow

Cascina delle Terre Rosse - Riviera Ligure di Ponente Pigato 2022 - Top Wine Vino Slow

Il Monticello - Colli di Luni Vermentino Argille Rosse 2022 - Top Wine Vino Slow

Il Torchio - Bianco Stralunato 2021 - Top Wine Vino Slow

Ka*Manciné - Rossese di Dolceacqua Beragna 2022 - Top Wine Vino Slow

Luciano Capellini - Cinque Terre Sciacchetrà 2020 - Top Wine Vino Slow

Maccario Dringenberg - Rossese di Dolceacqua Settecammini 2021 - Top Wine Vino Slow

Maixei - Rossese di Dolceacqua Superiore 2021 - Top Wine

Maria Donata Bianchi - Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2022 - Top Wine Vino Slow

Poggi dell’Elmo - Rossese di Dolceacqua 2022 - Top Wine Vino Slow

Possa - Cinque Terre Sciacchetrà 2021 - Top Wine Vino Slow

Tenuta Anfosso - Rossese di Dolceacqua Superiore Poggio Pini 2021 - Top Wine Vino Slow

Terre Bianche - Rossese di Dolceacqua 2022 - Top Wine Vino Slow

Testalonga Vignaioli - Bianco 2021 - Top Wine Vino Slow

VisAmoris - Riviera Ligure di Ponente Pigato Sogno 2021 - Top Wine Vino Slow

Walter De Battè - Harmoge 2020 - Top Wine Vino Slow

Lombardia

1701 - Franciacorta Rosé Nature 2019 - Top Wine Vino Slow

Agnes - O.P. Bonarda Frizzante Campodelmonte 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Andrea Arici Colline della Stella - Franciacorta Dosaggio Zero Francesco Arici Riserva 2013 - Top Wine

Andrea Picchioni - Buttafuoco Bricco Riva Bianca 2020 - Top Wine Vino Slow

Ar.Pe.Pe. - Valtellina Superiore Grumello Sant’Antonio Riserva 2016 - Top Wine Vino Slow

Ascesa - Valtellina Superiore 2020 - Top Wine Vino Slow

Ballabio - Pinot Nero Brut Rosé Farfalla - Top Wine

Barone Pizzini - Franciacorta Extra Brut Rosé Edizione 2019 - Top Wine Vino Slow

Bellavista - Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2018 - Top Wine

Biava - Secco 2020 - Top Wine Vino Slow

Bisi - Pezzabianca 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Bosio - Franciacorta Pas Dosé Rosé Girolamo Bosio 2015 - Top Wine Vino Slow

Bruno Verdi - O.P. Bonarda Vivace Possessione di Vergomberra 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Ca’ del Bosco - Franciacorta Satèn Vintage Collection 2018 - Top Wine

Ca’ del Vent - Blanc de Blancs Pas Operé Sogno 2016 - Top Wine Vino Slow

Ca’ Lojera - Lugana Superiore 2019 - Top Wine Vino Slow

Calatroni - O.P. Riesling Campo Dottore 2022 - Top Wine Vino Slow

Conte Vistarino - O.P. Pinot Nero Bertone 2020 - Top Wine

Corte Fusia - Franciacorta Satèn - Top Wine Vino Slow

Dirupi - Valtellina Superiore Grumello Vigna Dossi Salati Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Due Pini - Riviera del Garda Classico Chiaretto Matilde 2022 - Top Wine Vino Slow

Enrico Gatti - Franciacorta Dosaggio Zero La Casella Riserva 2015 - Top Wine Vino Slow

Fay - Valtellina Superiore Valgella Cà Moréi 2019 - Top Wine Vino Slow

La Costa - San Giobbe 2020 - Top Wine Vino Slow

La Perla Marco Triacca - Valtellina Superiore La Mossa 2018 - Top Wine Vino Slow

Maccaboni Francesco - Botticino Piccoli Sorsi 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Marangona - Lugana Marangona 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Monsupello - Nature - Top Wine

Monte Alto - Franciacorta Dosaggio Zero 2018 - Top Wine Vino Slow

Mosnel - Franciacorta Pas Dosé Riserva 2009 - Top Wine

Nino Negri - Sforzato di Valtellina 5 Stelle 2020 - Top Wine

Noventa - Botticino Ulivi 2020 - Top Wine Vino Slow

Pasini - San Giovanni - Valtènesi Chiaretto Rosagreen 2022 - Top Wine Vino Slow

Podere Selva Capuzza - Lugana Menasasso Riserva 2019 - Top Wine

Rainoldi - Sforzato della Valtellina Fruttaio Ca’ Rizzieri 2019 - Top Wine

Ronco Calino - Franciacorta Brut - Top Wine Vino Slow

San Cristoforo - Franciacorta Pas Dosé Epta 2013 - Top Wine

Scuropasso - Pinot Nero Pas Dosé Roccapietra Zero 2017 - Top Wine Vino Slow

Tenuta Mazzolino - Blanc 2021 - Top Wine Vino Slow

Tenuta Quadra - Franciacorta UG 1941+81 Satèn Riserva 2011 - Top Wine

Togni Rebaioli - Martina 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Villa Picta - Lambrusco Villa Picta 2022 - Top Wine Vino Slow

Marche

Andrea Felici - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Vigna Il Cantico della Figura 2020 - Top Wine Vino Slow

Bisci - Verdicchio di Matelica Vigneto Fogliano 2020 - Top Wine Vino Slow

Borgo Paglianetto - Verdicchio di Matelica Terravignata 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Brunori - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Nicolò 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Ca’ Liptra - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Kypra 2021 - Top Wine Vino Slow

Campanelli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Michele 2022 - Top Wine Vino Slow

Cavalieri - Direzione Papaina - Top Wine Vino Slow

Collestefano - Verdicchio di Matelica Collestefano 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Cológnola - Tenuta Musone - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Ghiffa 2021 - Top Wine Vino Slow

Edoardo Dottori - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Kochlos 2021 - Top Wine Vino Slow

Edoardo Dottori - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Nardì 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Emanuele Dianetti - Offida Rosso Vignagiulia 2018 - Top Wine

F.lli Bucci - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Villa Bucci 2020 - Top Wine Vino Slow

Fattoria Coroncino - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Gaiospino 2021 - Top Wine Vino Slow

Fattoria Le Terrazze - Conero Sassi Neri Riserva 2019 - Top Wine

Fattoria San Lorenzo - Campo delle Oche 2019 - Top Wine Vino Slow

Fattoria San Lorenzo - Di Gino 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Fiorano - Offida Pecorino Donna Orgilla 2022 - Top Wine Vino Slow

Gioacchino Garofoli - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico La Selezione G. Garofoli 2016 - Top Wine

La Staffa - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Rincrocca 2020 - Top Wine Vino Slow

La Staffa - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore La Staffa 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Le Canà - Offida Pecorino Tornavento 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Le Caniette - Offida Pecorino Veronica 2021 - Top Wine Vino Slow

Luca Cimarelli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Fra Moriale 2021 - Top Wine Vino Slow

Madonnabruna - Falerio Pecorino Maree 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Maria Letizia Allevi - Offida Rosso Mida 2020 - Top Wine Vino Slow

Pantaleone - Falerio Pecorino Onirocep 2022 - Top Wine Vino Slow

Pievalta - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico San Paolo 2020 - Top Wine Vino Slow

Podere L’Infinito - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Eclissi di Luglio 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Podere sul Lago - Serrapetrona Travenano 2018 - Top Wine Vino Slow

Poderi Mattioli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Ylice 2021 - Top Wine Vino Slow

Saladini Pilastri - Rosso Piceno Piediprato 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Santa Barbara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Le Vaglie 2022 - Top Wine

Sparapani - Frati Bianchi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Il Priore 2021 - Top Wine

Tenuta dell’Ugolino - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vigneto del Balluccio 2021 - Top Wine Vino Slow

Tenuta Grimaldi - Verdicchio di Matelica Tenuta Grimaldi 2022 - Top Wine Vino Slow

Tenuta Santori - Offida Pecorino 2022 - Top Wine Vino Slow

Tenuta Spinelli - Offida Pecorino Artemisia 2022 - Top Wine

Terra Fageto - Offida Pecorino Salsedine 2021 - Top Wine

Terralibera - Gian Mario Bongini - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Insieme 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Umani Ronchi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Historical 2018 - Top Wine

Vallerosa Bonci - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Michele 2021 - Top Wine

Valter Mattoni - Arshura 2020 - Top Wine Vino Slow

Velenosi - Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2020 - Top Wine

VerSer - Serrapetrona Clemè 2021 - Top Wine Vino Slow

Vicari - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore L’Insolito 2021 - Top Wine

Vignamato - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Versiano 2022 - Top Wine Vino Slow

Molise

Agricolavinica - Tintilia del Molise Lame del Sorbo 2019 - Top Wine Vino Slow

Steiger-Kalena - Rosso Passatella 2022 - Top Wine Vino Slow

Piemonte

499 - Langhe Freisa Coste dei Fre 2021 - Top Wine Vino Slow

460 Casina Bric - Barolo Bricco delle Viole Riserva 2017 - Top Wine Vino Slow

Alberto Oggero - Roero Le Coste 2021 - Top Wine Vino Slow

Alessandria Fratelli - Barolo Monvigliero 2019 - Top Wine Vino Slow

Anna Maria Abbona - Dogliani Sorì dij But 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Azelia - Barolo San Rocco 2019 - Top Wine

Bartolo Mascarello - Barolo 2019 - Top Wine

Benito Favaro - Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2021 - Top Wine Vino Slow

Borgo Maragliano - Brut Nature Blanc de Noirs Dogma 2018 - Top Wine

Borgogno & Figli - Barolo Fossati 2019 - Top Wine

Braida - Barbera d’Asti Montebruna 2020 - Top Wine

Brandini - Barolo R 56 2019 - Top Wine

Bricco Rocche - Bricco Asili - Barolo Rocche di Castiglione 2019 - Top Wine

Brovia - Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2019 - Top Wine

Bruno Giacosa - Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2017 - Top Wine

Ca’ del Baio - Barbaresco Asili Riserva 2018 - Top Wine

Ca’ del Bric - Ovada Mayno Zero 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Ca’ del Prete - Freisa d’Asti Superiore Casot 2020 - Top Wine Vino Slow

Ca’ Viola - Barbera d’Alba Bric du Luv 2021 - Top Wine

Cantina del Pino - Barbaresco Ovello 2019 - Top Wine

Cantine Garrone - Munaloss 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Carlo Daniele Ricci - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2021 - Top Wine Vino Slow

Casa E. di Mirafiore - Barolo Paiagallo 2019 - Top Wine

Cascina Boccaccio - Ovada Celso 2021 - Top Wine Vino Slow

Cascina Corte - Dogliani San Luigi 2022 - Top Wine Vino Slow

Cascina delle Rose - Barbaresco Tre Stelle 2020 - Top Wine Vino Slow

Cascina Fontana - Barolo 2018 - Top Wine Vino Slow

Cascina Fornace - Roero Valdovato 2016 - Top Wine Vino Slow

Cascina Gentile - Ovada Le Parole Servon Tanto Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Cascina Roccalini - Barbaresco Roccalini 2020 - Top Wine Vino Slow

Cascina San Michele - Marco Minnucci - Barbera d’Asti Superiore San Michele 2019 - Top Wine Vino Slow

Cascina Val del Prete - Roero Arneis Luèt 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Castello di Tassarolo - Gavi del Comune di Tassarolo Ato White 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Castello di Verduno - Barolo Monvigliero Riserva 2017 - Top Wine Vino Slow

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis - Barolo Bricco Boschis 2019 - Top Wine

Conterno Fantino - Langhe Nebbiolo Ginestrino 2022 - Top Wine Vino Slow

Contratto - Alta Langa Pas Dosé Millesimato 2019 2019 - Top Wine

Crotin 1897 - Grignolino d’Asti San Patelu 2022 - Top Wine Vino Slow

Dacapo - Cà ed Balos - Nizza Vigna Dacapo 2020 - Top Wine Vino Slow

Diego Conterno - Barolo Le Coste 2019 - Top Wine Vino Slow

Domenico Clerico - Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2019 - Top Wine

E. Pira & Figli - Chiara Boschis - Barolo Cannubi 2019 - Top Wine

Elio Grasso - Barolo Ginestra Casa Maté 2019 - Top Wine

Elio Perrone - Moscato d’Asti Sourgal 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Elio Sandri - Barolo Perno 2018 - Top Wine Vino Slow

Elvio Cogno - Barolo Ravera Bricco Pernice 2018 - Top Wine

Enzo Boglietti - Barolo Arione 2019 - Top Wine

Ettore Germano - Barolo Lazzarito Riserva 2017 - Top Wine

Ezio Cerruti - Fol 2022 - Top Wine Vino Slow

Ferdinando Principiano - Barolo Ravera di Monforte 2019 - Top Wine Vino Slow

Fiorenzo Nada - Barbaresco Manzola 2019 - Top Wine Vino Slow

Francesco Boschis - Dogliani Superiore Pianezzo Vigna dei Prey 2021 - Top Wine Vino Slow

Frasca La Guaragna - Nizza La Guaragna 2020 - Top Wine Vino Slow

G.B. Burlotto - Barolo Acclivi 2019 - Top Wine

G.D. Vajra - Barolo Bricco delle Viole 2019 - Top Wine

Gaja - Barbaresco Sorì San Lorenzo 2020 - Top Wine

Generaj - Roero Arneis Bric Varomaldo 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Giacomo Conterno - Barolo Cerretta 2019 - Top Wine

Giacomo Fenocchio - Barolo Bussia 2019 - Top Wine

Gian Luca Colombo - Segni di Langa - Langhe Pinot Nero 2021 - Top Wine Vino Slow

Gilberto Boniperti - Fara Barton 2020 - Top Wine

Giordano Lombardo - Gavi Cascina dei Ronchi 2022 - Top Wine Vino Slow

Giovanni Almondo - Roero Bric Valdiana 2020 - Top Wine Vino Slow

Giovanni Rosso - Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2019 - Top Wine

Giulia Negri - Serradenari - Barolo Marassio 2019 - Top Wine

Giuseppe Cortese - Barbaresco Rabajà 2020 - Top Wine

Giuseppe Mascarello e Figlio - Barolo Monprivato 2018 - Top Wine

Giuseppe Rinaldi - Barolo Bussia 2019 - Top Wine Vino Slow

Guido Porro - Barolo Gianetto 2019 - Top Wine Vino Slow

Iuli - Nino 2021 - Top Wine Vino Slow

L’Armangia - Nizza Vignali Riserva 2019 - Top Wine

La Colombera - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2021 - Top Wine Vino Slow

La Giustiniana - Gavi del Comune di Gavi Lugarara 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

La Mesma - Gavi Vigna della Rovere Verde Riserva 2020 - Top Wine Vino Slow

La Spinetta - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2022 - Top Wine

Laiolo Reginin - Barbera d’Asti La Mora 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Le More Bianche - Roero San Bernardo 2020 - Top Wine Vino Slow

Le Piane - Boca 2018 - Top Wine Vino Slow

Le Pianelle - Bramaterra 2019 - Top Wine Vino Slow

Lodali - Barbaresco Giacone Lorens 2020 - Top Wine

Luigi Spertino - Grignolino d’Asti 2022 - Top Wine Vino Slow

Marchesi di Grésy - Barbaresco Martinenga Camp Gros Riserva 2018 - Top Wine

Marco Porello - Roero Torretta 2021 - Top Wine Vino Slow

Mario Marengo - Barolo Bricco delle Viole 2019 - Top Wine

Marziano Abbona - Barolo Pressenda 2018 - Top Wine Vino Slow

Massolino - Barolo Vigna Rionda Riserva 2017 - Top Wine

Mauro Veglio - Barolo Castelletto 2019 - Top Wine

Michele Reverdito - Barolo 2019 - Top Wine Vino Slow

Monte Maletto - Carema Sole e Roccia 2020 - Top Wine Vino Slow

Mossio Fratelli - Dolcetto d’Alba Bricco Caramelli 2021 - Top Wine Vino Slow

Muraje - Carema Sumié 2020 - Top Wine Vino Slow

Nervi - Gattinara Vigna Molsino 2019 - Top Wine

Nicholas Altare - Dogliani 2022 - Top Wine Vino Slow

Nicola Bergaglio - Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Oddero - Poderi e Cantine - Barolo Vigna Rionda Riserva 2017 - Top Wine

Odilio Antoniotti - Bramaterra 2019 - Top Wine Vino Slow

Oltretorrente - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2021 - Top Wine Vino Slow

Paitin - Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2020 - Top Wine Vino Slow

Pecchenino - Barolo Le Coste di Monforte 2019 - Top Wine Vino Slow

Piero Busso - Barbaresco Albesani Vigna Borgese 2019 - Top Wine

Poderi Luigi Einaudi - Barolo Monvigliero 2019 - Top Wine

Proprietà Sperino - Lessona 2018 - Top Wine

Renzo Castella - Dolcetto di Diano d’Alba Sorì della Rivolia 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Réva - Barolo Cannubi 2019 - Top Wine

Roagna - Barolo Pira Vecchie Viti 2018 - Top Wine

San Fereolo - Dogliani Superiore Valdibà 2021 - Top Wine Vino Slow

Scarzello - Barolo Sarmassa Vigna Merenda 2019 - Top Wine Vino Slow

Serafino Rivella - Barbaresco Montestefano 2019 - Top Wine Vino Slow

Sette - Piemonte Grignolino 2022 - Top Wine Vino Slow

Simone Scaletta - Barolo Bricco San Pietro Chirlèt 2019 - Top Wine Vino Slow

Sottimano - Barbaresco Basarin 2020 - Top Wine

Tenuta Migliavacca - Barbera del Monferrato 2022 - Top Wine Vino Slow

Trediberri - Barolo Rocche dell’Annunziata 2019 - Top Wine Vino Slow

Valfaccenda - Roero Vigna Valmaggiore Riserva 2020 - Top Wine Vino Slow

Vietti - Barolo Rocche di Castiglione 2019 - Top Wine

Vigneti Luigi Oddero e Figli - Barbaresco Rombone 2020 - Top Wine

Vigneti Massa - Derthona 2021 - Top Wine Vino Slow

Villa Giada - Nizza Riserva 2019 - Top Wine

Puglia

Alessandro Bonsegna - Nardò Rosso Narthos Riserva 2020 - Top Wine Vino Slow

Antica Enotria - Il Sale della Terra 2019 - Top Wine Vino Slow

Antica Enotria - Contessa Staffa 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Ariano Terra & Famiglia - Falanghina 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Caiaffa Vini - Vibrans 2019 - Top Wine Vino Slow

Cantina La Marchesa - Il Nerone della Marchesa 2019 - Top Wine

Cantine Carpentiere - Castel del Monte Bombino Nero Primaluce 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Casa Primis - Monrose 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Castello Monaci - Moscatello Selvatico Passito 2022 - Top Wine

Cosimo Taurino - Patriglione 2018 - Top Wine

Cupertinum - Spinello dei Falconi 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

D’Alfonso del Sordo - Dammirose 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

d’Araprì - Brut Rosé - Top Wine Vino Slow

Felline - Alberello 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Giancarlo Ceci - Castel del Monte Nero di Troia Felice Ceci Riserva 2018 - Top Wine Vino Slow

Gianfranco Fino - Jo 2020 - Top Wine

Giovanni Aiello - Gioia del Colle Chakra Rosso 2021 - Top Wine Vino Slow

Giuliani - Gioia del Colle Primitivo Lavarossa 2021 - Top Wine Vino Slow

L’Archetipo - Mistico 2019 - Top Wine Vino Slow

Masseria Cuturi - Primitivo di Manduria Monte Diavoli 2019 - Top Wine

Masseria Li Veli - Aleatico Passito 2012 - Top Wine

Michele Biancardi - Rosalia 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Michele Calò & Figli - Mjere Rosato 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Morella - La Signora 2019 - Top Wine Vino Slow

Paolo Petrilli - Il Guerro 2019 - Top Wine Vino Slow

Petrelli - Petricore 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Pietraventosa - Gioia del Colle Primitivo Allegoria 2021 - Top Wine Vino Slow

Plantamura - Gioia del Colle Primitivo Contrada San Pietro Etichetta Nera 2021 - Top Wine Vino Slow

Produttori di Manduria - Primitivo di Manduria Memoria 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Rivera - Castel del Monte Nero di Troia Violante 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Rosa del Golfo - Mazzì 2021 - Top Wine

Sacco Vignaioli Apuli - Magis 2020 - Top Wine Vino Slow

Santa Lucia - Castel del Monte Nero di Troia Il Melograno 2020 - Top Wine

Torre Ospina - Vigne 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Vaglio Massa - Negroamaro I Fratelli 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Vallone - Brindisi Rosato Negroamaro Flaminio 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Vecchia Torre - Leverano Rosso 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Vigne Monache - Primitivo di Manduria Assiade Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Sardegna

Antichi Vigneti Manca - Li Sureddi Bianco 2021 - Top Wine Vino Slow

Audarya - Vermentino di Sardegna Camminera 2021 - Top Wine

Berritta - Cannonau di Sardegna Thurcalesu 2021 - Top Wine Vino Slow

Cantina Castiadas - Cannonau di Sardegna Capo Ferrato Rei 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Cantina Gungui - Cannonau di Sardegna Berteru Nuraghe Sas de Melas 2022 - Top Wine

Cantina Marco Canneddu - Cannonau di Sardegna Zimò 2022 - Top Wine Vino Slow

Contini - Vernaccia di Oristano Antico Gregori Riserva 1979 - Top Wine

Deperu Holler - Vermentino di Gallura Superiore Fria 2022 - Top Wine Vino Slow

Enrico Esu - Carignano del Sulcis Nero Miniera 2021 - Top Wine Vino Slow

Famiglia Orro - Vernaccia di Oristano 2013 - Top Wine Vino Slow

Fradiles - Istentu 2020 - Top Wine

G. Battista Columbu - Malvasia di Bosa Riserva 2017 - Top Wine Vino Slow

Giuseppe Sedilesu - Cannonau di Sardegna Mamuthone 2021 - Top Wine Vino Slow

I Garagisti di Sorgono - Parisi 2021 - Top Wine

Lorenzo Pusole - Karamare 2022 - Top Wine Vino Slow

Olianas - Cannonau di Sardegna Le Anfore 2021 - Top Wine Vino Slow

Pala - Monica di Sardegna Oltreluna 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Sardus Pater - Carignano del Sulcis Nur 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Schirru - Arrògusu 2021 - Top Wine Vino Slow

VikeVike - Ghirada Fittiloghe 2020 - Top Wine

Sicilia

Aldo Viola - Perricò 2022 - Top Wine Vino Slow

Antonino Caravaglio - Palmento di Salina Rossononrosso 2022 - Top Wine Vino Slow

Arianna Occhipinti - PT 2020 - Top Wine Vino Slow

Barraco - Altomare 2020 - Top Wine Vino Slow

Benanti - Etna Bianco Superiore Pietramarina 2018 - Top Wine

Bonavita - Ilnò 2021 - Top Wine Vino Slow

Bosco Falconeria - Alcamo Catarratto 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Calcagno - Etna Rosso Calderara 2020 - Top Wine Vino Slow

Cantine Barbera - Ammàno 2022 - Top Wine Vino Slow

Castellucci Miano - Valledolmo Contea di Sclafani Sicilia Miano 2022 - Top Wine Vino Slow

Centopassi - Sicilia Nero d’Avola Argille di Tagghia Via 2022 - Top Wine Vino Slow

COS - Vittoria Pithos Rosso 2021 - Top Wine Vino Slow

CVA - Sicilia Grillo Aquilae Biologico 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Di Giovanna - Sicilia Nero d’Avola Vurrìa 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Di Legami - Inzolia Zafaràna 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Donnafugata - Cerasuolo di Vittoria Floramundi 2021 - Top Wine

Elios - Katamacerato 2021 - Top Wine Vino Slow

Ferrandes - Passito di Pantelleria 2007 - Top Wine Vino Slow

Feudo Disisa - Sicilia Chardonnay 2021 - Top Wine

Florio - Marsala Semisecco Superiore Riserva 2008 - Top Wine

Frank Cornelissen - Munjebel CR 2020 - Top Wine Vino Slow

Girolamo Russo - Etna Rosso San Lorenzo 2021 - Top Wine Vino Slow

Giuseppe Cipolla - Le Robbe 2022 - Top Wine Vino Slow

Gulfi - Cerasuolo di Vittoria 2022 - Top Wine Vino Slow

Heritage - Pre British Metodo Perpetuo Tradizionale - Top Wine

I Custodi delle Vigne dell’Etna - Etna Bianco Ante 2021 - Top Wine Vino Slow

I Vigneri - Etna Bianco Superiore Aurora 2022 - Top Wine Vino Slow

Il Mortellito - Calaiancu 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Longarico - Nostrale 2022 - Top Wine Vino Slow

Manenti - Vittoria Frappato 2021 - Top Wine Vino Slow

Marabino - Terre Calcaree 2021 - Top Wine Vino Slow

Marco De Bartoli - Marsala Oro Superiore Riserva 2009 - Top Wine Vino Slow

Passopisciaro - Contrada S 2021 - Top Wine

Pietradolce - Etna Bianco Archineri 2021 - Top Wine

Planeta - Sicilia Nocera 2022 - Top Wine

Poggio di Bortolone - Sicilia Rosachiara 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Porta del Vento - Saharay 2021 - Top Wine Vino Slow

Possente - Sicilia Grillo 2022 - Top Wine Vino Slow

Pupillo - Siracusa Re Federico 2022 - Top Wine Vino Slow

Salvatore Marino - 1993 - Top Wine Vino Slow

Sergio Drago - Catarratto 2022 - Top Wine Vino Slow

Sergio Genuardi - Pietraissu 2022 - Top Wine Vino Slow

Tanca Nica - Firri Firri 2022 - Top Wine Vino Slow

Tasca d’Almerita - Etna Rosso Contrada Sciaranuova VV 2019 - Top Wine

Tenuta delle Terre Nere - Etna Rosso 2021 - Top Wine Vino Slow

Tenuta di Castellaro - Bianco Porticello 2022 - Top Wine

Tenuta di Fessina - Etna Bianco A’Puddara 2021 - Top Wine

Tenuta Gorghi Tondi - Sicilia Catarratto Midor 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Tenuta Rapitalà - Sicilia Nero d’Avola Alto Reale 2022 - Top Wine

Valdibella - Memorii - Top Wine Vino Slow

Virgona - Bianco 2022 - Top Wine Vino Slow

Vite ad Ovest - Bayt 2021 - Top Wine Vino Slow

Toscana

Acquabona - Elba Aleatico Passito 2018 - Top Wine Vino Slow

Ampeleia - Ampeleia 2020 - Top Wine Vino Slow

Angelini Wines & Estates - Tenute Toscane - Rosso di Montalcino Val di Suga 2021 - Top Wine

Antonio Camillo - Vallerana Alta 2021 - Top Wine Vino Slow

Argentiera - Bolgheri Superiore Argentiera 2020 - Top Wine

Arnaldo Rossi - Cibino 2020 - Top Wine Vino Slow

Avignonesi - Rosso di Montepulciano 2020 - Top Wine Vino Slow

Basile - Montecucco Sangiovese Ad Agio Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Biondi Santi Tenuta il Greppo - Brunello di Montalcino Riserva 2016 - Top Wine

Ca’ Marcanda - Bolgheri Rosso Camarcanda 2020 - Top Wine

Caiarossa - Caiarossa Bianco 2021 - Top Wine Vino Slow

Camigliano - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine

Campo alla Sughera - Bolgheri Superiore Arnione 2020 - Top Wine

Cappellasantandrea - Vernaccia di San Gimignano Rialto 2021 - Top Wine Vino Slow

Castell’in Villa - Chianti Classico 2019 - Top Wine

Castello dei Rampolla - Liù 2021 - Top Wine Vino Slow

Castello del Trebbio - Chianti Superiore 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Castello di Monterinaldi - Chianti Classico Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Castello Tricerchi - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine

Cincinelli Marco - Botti 2020 - Top Wine Vino Slow

Col d’Orcia - Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva 2016 - Top Wine

Colognole - Chianti Rufina Terraelectae Le Rogaie Riserva 2020 - Top Wine

Corzano e Paterno - I Tre Borri 2020 - Top Wine Vino Slow

Fabbrica di San Martino - Fabbrica di San Martino Bianco 2021 - Top Wine Vino Slow

Fabio Motta - Bolgheri Superiore Le Gonnare 2020 - Top Wine

Fattoi - Brunello di Montalcino Riserva 2017 - Top Wine

Fattoria di Bacchereto Terre a Mano - Carmignano Terre a Mano 2019 - Top Wine Vino Slow

Fattoria Le Masse - Chianti Classico Le Masse 2021 - Top Wine Vino Slow

Fattoria San Donato - Vernaccia di San Gimignano Benedetta Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Fattoria Selvapiana - Vin Santo del Chianti Rufina 2013 - Top Wine Vino Slow

Fornacina - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine Vino Slow

Franco Pacenti - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine Vino Slow

Frascole - Chianti Rufina 2021 - Top Wine Vino Slow

Fratelli Vagnoni - Pancolino 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Gianni Brunelli - Le Chiuse di Sotto - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine

I Mandorli - Sangiovese 2020 - Top Wine Vino Slow

Il Colle - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine Vino Slow

Il Colombaio di Santa Chiara - Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2020 - Top Wine

Il Marroneto - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine

Il Molinaccio - Nobile di Montepulciano La Spinosa 2020 - Top Wine Vino Slow

Il Palagione - Vernaccia di San Gimignano Lyra 2020 - Top Wine Vino Slow

Il Paradiso di Manfredi - Rosso di Montalcino 2021 - Top Wine Vino Slow

Il Poggiolino - Chianti Classico Il Classico 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Isole e Olena - Syrah Collezione Privata 2020 - Top Wine

Istine - Chianti Classico 2021 - Top Wine Vino Slow

La Cerbaiola - Salvioni - Rosso di Montalcino 2021 - Top Wine

La Lastra - Rovaio 2019 - Top Wine Vino Slow

Le Chiuse - Brunello di Montalcino Diecianni Riserva 2013 - Top Wine

Le Cinciole - Chianti Classico 2020 - Top Wine Vino Slow

Le Macchiole - Scrio 2020 - Top Wine

Le Ragnaie - Brunello di Montalcino Passo del Lume Spento 2018 - Top Wine

Malgiacca - Tingolli 2021 - Top Wine Vino Slow

Manvi - Nobile di Montepulciano Ojas Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Máté - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine

Mocali - Brunello di Montalcino Riserva 2017 - Top Wine

Monastero dei Frati Bianchi - Polleo 2020 - Top Wine

Montalbino - Montalbino Rosso 2021 - Top Wine Vino Slow

Monte Bernardi - Chianti Classico Sa’etta Riserva 2020 - Top Wine Vino Slow

Montecalvi - Chianti Classico 2020 - Top Wine Vino Slow

Montenero - Montecucco Sangiovese 2019 - Top Wine Vino Slow

Montenidoli - Vernaccia di San Gimignano Carato 2020 - Top Wine Vino Slow

Montepeloso - Gabbro 2020 - Top Wine

Montepepe - Montepepe Bianco Vintage 2017 - Top Wine

Monteraponi - Chianti Classico 2021 - Top Wine Vino Slow

Monterotondo - Chianti Classico Seretina Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Montevertine - Montevertine 2020 - Top Wine

Mulini di Segalari - Bolgheri Superiore Mulini di Segalari 2019 - Top Wine Vino Slow

Muralia - Manolibera 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Ornellaia e Masseto - Ornellaia Bianco 2020 - Top Wine

Panizzi - Vernaccia di San Gimignano Vigna Santa Margherita 2021 - Top Wine

Paterna - Chianti Colli Aretini 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Patrizia Cencioni - Brunello di Montalcino 123 Riserva 2017 - Top Wine

Petrolo - Valdarno di Sopra Sangiovese Vigna Bòggina A 2021 - Top Wine

Piaggia - Poggio de’ Colli 2020 - Top Wine

Pian dell’Orino - Piandorino 2020 - Top Wine

Pietroso - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine

Podere Concori - Melograno 2021 - Top Wine Vino Slow

Podere della Civettaja - Pinot Nero 2020 - Top Wine Vino Slow

Podere Erica - Il Picchio 2019 - Top Wine Vino Slow

Podere Il Carnasciale - Il Caberlot 2020 - Top Wine

Podere Il Macchione - Nobile di Montepulciano Riserva 2017 - Top Wine Vino Slow

Podere il Pozzo - Chianti Rufina Riserva 2019 - Top Wine Vino Quotidiano

Podere Sgretoli - Montecarlo Bianco 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Poderi Sanguineto I e II - Nobile di Montepulciano Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Podernovo Tenute Lunelli - Solenida 2018 - Top Wine

Poggio di Sotto - Tenuta San Giorgio - Rosso di Montalcino Poggio di Sotto 2020 - Top Wine

Poggio Landi - Podere Brizio - Rosso di Montalcino Podere Brizio 2021 - Top Wine Vino Slow

Querciabella - Chianti Classico Gran Selezione 2019 - Top Wine

Ridolfi - Brunello di Montalcino Mercatale Riserva 2017 - Top Wine

Riecine - Chianti Classico Gran Selezione Vigna Gittori 2020 - Top Wine

Rocca di Castagnoli - Chianti Classico Gran Selezione Stielle 2018 - Top Wine Vino Slow

San Guglielmo - Brunello di Montalcino 2018 - Top Wine

Sassotondo - Maremma Toscana Ciliegiolo Monte Calvo 2021 - Top Wine Vino Slow

Sesti - Castello di Argiano - Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2017 - Top Wine

Signano - Vernaccia di San Gimignano Poggiarelli 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Stefano Amerighi - Cortona Syrah 2020 - Top Wine Vino Slow

Tassi - Brunello di Montalcino Franci 2018 - Top Wine

Tenuta Cantagallo e Le Farnete - Chianti Montalbano Cantagallo 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Tenuta di Capezzana - Vin Santo di Carmignano Riserva 2015 - Top Wine Vino Slow

Tenuta di Carleone - Uno 2020 - Top Wine

Tenuta di Valgiano - Colline Lucchesi Rosso Tenuta di Valgiano 2018 - Top Wine

Tenuta Montauto - Pinot Nero 2021 - Top Wine Vino Slow

Tenuta San Guido - Bolgheri Sassicaia 2020 - Top Wine

Terenzuola - Colli di Luni Vermentino I Pini di Corsano 2021 - Top Wine

Terre di Sovernaja - Vernaccia di San Gimignano Viti Sparse 2021 - Top Wine Vino Slow

Tiezzi - Brunello di Montalcino Vigna Soccorso Riserva 2017 - Top Wine

Val delle Corti - Chianti Classico Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Valdonica - Maremma Toscana Rosso Arnaio 2021 - Top Wine Vino Slow

Valle del Sole - Linchetto 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Vegni e Medaglini - Montecucco Rosso Il Cerro dei Locchi 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Villa a Sesta - VAS Oro 2019 - Top Wine

Volpaia - Chianti Classico 2021 - Top Wine Vino Slow

Trentino

Agricola MOS - Para Se 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Cantina Micheli - Titon 2021 - Top Wine Vino Slow

Cantine Monfort - Trento Extra Brut Le Général Dallemagne Riserva 2016 - Top Wine

De Vigili - Teroldego Rotaliano Superiore Ottavio Riserva 2019 - Top Wine

Dorigati - Teroldego Rotaliano 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Eugenio Rosi - Anisos 2020 - Top Wine Vino Slow

Ferrari - Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2012 - Top Wine

Foradori - Granato 2020 - Top Wine Vino Slow

Francesco Poli - Trentino Nosiola Sottovi 2022 - Top Wine Vino Slow

Giovanni Poli - Trentino Vino Santo 2008 - Top Wine Vino Slow

La Vis - Chardonnay I Classici Lavis 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Letrari - Trento Brut 976 Riserva del Fondatore 2012 - Top Wine

Longariva - Tre Cesure 2017 - Top Wine

Lorenzo Bongiovanni - Enantio Piede Franco 2019 - Top Wine Vino Slow

Maso Bergamini - Trentino Riesling Renano 2022 - Top Wine Vino Slow

Maso Furli - Manzoni Bianco 2020 - Top Wine Vino Slow

Pisoni - Trentino Vino Santo 2008 - Top Wine Vino Slow

Pojer & Sandri - Nosiola 2022 - Top Wine Vino Slow

Redondèl - Indulgente 2019 - Top Wine Vino Slow

Simoni - Müller Thurgau 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Tenuta San Leonardo - San Leonardo 2018 - Top Wine

Vignaiolo Fanti - Isidor 2020 - Top Wine Vino Slow

Umbria

Andrea Pilar - Calaverna 2021 - Top Wine

Antonelli San Marco - Spoleto Trebbiano Spoletino Anteprima Tonda 2020 - Top Wine Vino Slow

Bocale - Spoleto Trebbiano Spoletino 2022 - Top Wine

Cantina Ninni - Misluli 2021 - Top Wine Vino Slow

Cantina Roccafiore - L’Altro Bianco 2021 - Top Wine

Collecapretta - Lautizio 2022 - Top Wine Vino Slow

Di Filippo - Sangiovese La Semente 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Fratelli Pardi - Montefalco Rosso 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

La Fonte - Il Bevanato 2022 - Top Wine

Leonardo Bussoletti - Ciliegiolo 05035 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Madrevite - Trasimeno Gamay Opra 2022 - Top Wine

Palazzone - Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2020 - Top Wine Vino Slow

Paolo Bea - Montefalco Sagrantino Pagliaro 2016 - Top Wine Vino Slow

Raìna - Campo di Raìna 2019 - Top Wine Vino Slow

Romanelli - Montefalco Sagrantino Terra Cupa 2019 - Top Wine

Scacciadiavoli - Montefalco Sagrantino 2018 - Top Wine

Tabarrini - Montefalco Sagrantino Campo alla Cerqua 2019 - Top Wine Vino Slow

Tenuta Bellafonte - Arnèto 2020 - Top Wine Vino Slow

Terre Margaritelli - Greco di Renabianca 2021 - Top Wine

Valle d’Aosta

Anselmet - Valle d’Aosta Petite Arvine 2022 - Top Wine

Cave Gargantua - Valle d’Aosta Bianco Daphne 2021 - Top Wine

Didier Gerbelle - Valle d’Aosta Rouge Peque-Na 2021 - Top Wine Vino Slow

Elio Ottin - Valle d’Aosta Petite Arvine Nuances 2021 - Top Wine

La Vrille - Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri 2021 - Top Wine Vino Slow

Les Granges - Valle d’Aosta Fumin 2020 - Top Wine Vino Slow

Rosset Terroir - Valle d’Aosta Syrah 870 2021 - Top Wine

Veneto

Bastia Michele Rebuli - ColFondo Agricolo Capo degli Onesti 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Bele Casel - Asolo Prosecco Superiore Extra Brut 2022 - Top Wine Vino Slow

Bival - Valdobbiadene Brut Pio 43 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Brigaldara - Amarone della Valpolicella Riserva 2013 - Top Wine

Ca’ La Bionda - Valpolicella Classico Superiore Casalvegri 2020 - Top Wine Vino Slow

Ca’ Lustra - Colli Euganei Fior d’Arancio Passito 2019 - Top Wine Vino Slow

Ca’ Rugate - Lessini Durello Pas Dosé Amedeo Riserva 2017 - Top Wine Vino Slow

Camerani - Corte Sant’Alda - Adalia - Amarone della Valpolicella Ruvaln Adalia 2018 - Top Wine Vino Slow

Casa Coste Piane - Brichet Frizzante Naturalmente 2022 - Top Wine Vino Slow

Case Paolin - Asolo ColFondo 2022 - Top Wine Vino Slow

Cav. G.B. Bertani - Amarone della Valpolicella Classico 2013 - Top Wine

Cavalchina - Bardolino 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Clementi - Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2018 - Top Wine

Corte Adami - Soave Superiore Vigna della Corte 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Corte Quaiara - Campo al Salice 2019 - Top Wine Vino Slow

Corte Scaletta - Valpolicella Superiore Ripasso 2019 - Top Wine Vino Slow

Dal Maso - Gambellara Ca’ Fischele 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Dama del Rovere - Durello Extra Brut Fortezza - Top Wine Vino Slow

Daniele Nardello - Soave Classico Vigna Turbian 2021 - Top Wine Vino Slow

Follador Francesco - Bianco Frizzante Testardo 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Franchetto - Soave La Capelina 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Fratelli Tedeschi - Amarone della Valpolicella Classico Fabriseria Riserva 2016 - Top Wine

Gini - Soave Classico La Froscà 2021 - Top Wine Vino Slow

Giorgio Cecchetto - Manzoni Bianco 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Giovanna Tantini - Chiaretto di Bardolino 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Giovanni Éderle - Valpolicella Superiore 2021 - Top Wine Vino Slow

Giuseppe Quintarelli - Amarone della Valpolicella Classico Tre Terre 2013 - Top Wine

Ida Agnoletti - Incrocio Manzoni 6.0.13 Follia 2021 - Top Wine Vino Slow

Il Filò Delle Vigne - Volo 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Il Pignetto - Custoza Riserva 218 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Inama - Colli Berici Carmenère Oratorio di San Lorenzo Riserva 2018 - Top Wine

La Cappuccina - Recioto di Soave Arzimo 2018 - Top Wine Vino Slow

Le Battistelle - Soave Classico Roccolo del Durlo 2021 - Top Wine Vino Slow

Le Fraghe - Chiaretto di Bardolino Ròdon 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Le Ragose - Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2012 - Top Wine Vino Slow

Le Vigne di San Pietro - Custoza 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Leonildo Pieropan - Soave Classico La Rocca 2021 - Top Wine Vino Slow

Maculan - Fratta 2018 - Top Wine

Malibràn - Valdobbiadene Extra Brut 5 Grammi 2022 - Top Wine Vino Slow

Manara - Valpolicella Classico Superiore Vecio Belo 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Marchiori - Valdobbiadene Superiore Extra Dry Prologo 2022 - Top Wine Vino Slow

Masot - ColFondo 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Massimago - Amarone della Valpolicella SVT Terrazze 2017 - Top Wine

Massimino Venturini - Valpolicella Classico Superiore Campo Masua 2019 - Top Wine Vino Quotidiano

Mattiello - Colli Berici Carmenère Foliage Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Menegotti - Custoza 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Miotto - ProFondo 2021 - Top Wine Vino Quotidiano

Mongarda - Valdobbiadene Superiore Brut 2022 - Top Wine Vino Slow

Monte Dall’Ora - Valpolicella Classico Superiore Camporenzo 2020 - Top Wine Vino Slow

Monte Santoccio - Valpolicella Classico 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Nicos Brustolin - Col Fondo 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Ottella - Valpolicella Superiore 2020 - Top Wine

Pegoraro - Colli Berici Tai 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Pietro Zanoni - Valpolicella Superiore 2020 - Top Wine Vino Quotidiano

Prà - Soave Classico Monte Grande 2021 - Top Wine Vino Slow

Roeno - Enantio 1865 Prefillossera Riserva 2018 - Top Wine Vino Slow

Rubinelli Vajol - Amarone della Valpolicella Classico 2016 - Top Wine Vino Slow

Ruggeri - Valdobbiadene Brut Vecchie Viti 2022 - Top Wine

Secondo Marco - Valpolicella Classico 2020 - Top Wine Vino Slow

Sorelle Bronca - Colli di Conegliano Rosso Ser Bele Riserva 2019 - Top Wine Vino Slow

Speri - Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano 2020 - Top Wine Vino Slow

Suavia - Soave Classico Monte Carbonare 2021 - Top Wine Vino Slow

Vettori - Valdobbiadene Superiore Brut 2022 - Top Wine Vino Quotidiano

Vignalta - Colli Euganei Carmenère Riserva 2020 - Top Wine Vino Slow

Vigneti di Ettore - Amarone della Valpolicella Classico 2018 - Top Wine Vino Slow

Vigneto Due Santi - Breganze Rosso Cavallare 2019 - Top Wine Vino Slow

Viviani - Amarone della Valpolicella Classico 2018 - Top Wine

