Bezos, il programma del matrimonio giorno per giorno: dallo schiuma party alla festa da ballo passando per la cerimonia, tutti gli eventi … Schiuma party, feste in pigiama, cocktail party, cene eleganti, gran balli e (forse) spettacoli pirotecnici. Venezia si prepara a vivere un weekend da capogiro con il matrimonio più chiacchierato e scintillante dell'anno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno per dirsi sì e lo faranno con stile. Anzi, con lussuosissimo stile. Secondo alcune indiscrezioni, per le sue nozze il fondatore di Amazon non avrebbe infatti badato a spese, arrivando addirittura a pagare dai 10 ai 30 milioni di dollari per l’organizzazione del grande evento. I festeggiamenti si svolgeranno dal 25 al 29 giugno, con base ufficiale all'Aman Venice, hotel affacciato sul Canal Grande, interamente prenotato per l'occasione. Tra i più belli e sfarzosi di Venezia, Palazzo Papadopoli, costruito nel XVI secolo dall’architetto Giacomo De Grigi, l’albergo a sette stelle fu già teatro nel 2014 delle nozze tra George Clooney e Amal Alamuddin. E ora sarà la base di Jeff Bezos, fondatore di Amazon. L’hotel offre 24 suite ultra-lusso con affreschi di Tiepolo, caminetti Sansovino e vasche da bagno straordinarie, con tariffe che partono da 1.000 fino a 3.500 euro a notte. Gli altri alberghi di lusso prenotati in blocco per ospitare gli invitati sono il Gritti Palace, Danieli, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venice. Una delle prime feste a cui parteciperanno gli invitati, come hanno riferito alcune fonti all’Adnkronos, sarà quella a Villa Baslini sull’isoletta di San Giovanni Evangelista, collegata a Torcello da un piccolo ponte. È l’unico edificio rimasto intatto dell'antico complesso del monastero San Giovanni Evangelista eretto prima dell'anno 1000, nella quale basilica (vi sono le rovine in giardino) erano conservate le spoglie di Santa Barbara, ora a Burano, e distrutto definitivamente in epoca napoleonica. La casa, un piccolo palazzetto gotico, era la foresteria del convento. Resistono, inoltre, tratti del muro di cinta. Divenuta abitazione di pescatori e contadini fu restaurata insieme all'ampio giardino negli anni ‘50 del secolo passato assumendo l’aspetto attuale. La festa si svolgerà interamente nel maestoso giardino, dove si trova anche una piscina e non escluso che qui possa essere organizzato il pigiama party con tanto di schiuma party. Peraltro, uno schiuma party, come ha scritto il sito americano di gossip Tmz con tanto di foto, è già avvenuto come parte delle celebrazioni pre‑matrimoniali di Bezos e Sánchez solo pochi giorni fa a bordo dello yacht Koru: qui è stato organizzato un vero e proprio foam party mentre la spettacolare nave si trovava nel mar Adriatico di fronte alla costa della Croazia. L’isola di San Giorgio Maggiore, nel bacino di San Marco, è stata scelta per privacy, sicurezza e prestigio architettonico. Qui si terrà la cerimonia di venerdì 27, dove è atteso il cantante Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea, come ospite speciale della festa, che dovrebbe concludersi con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà lo specchio d’acqua davanti a piazza San Marco. Gli ospiti visiteranno i chiostri storici che oggi ospitano la Fondazione Cini, per poi dirigersi al Teatro Verde, un anfiteatro all’aperto per circa 1.500 spettatori, realizzato in pietra bianca di Vicenza con siepi di bosso: una fusione tra teatro classico, teatro di verde e natura lagunare, pervasa da un’atmosfera “magica e contemplativa”, come lo definirono nel 1952 gli architetti Luigi Vietti e Angelo Scattolin. Caduto in disuso in seguito, è stato oggetto di un restauro importante tra il 2021 e il 2022, grazie a collaborazioni con Cartier e l’Università Internazionale dell’Arte. Qui gli sposi pronunceranno il fatidico sì. Da due settimane, secondo quanto risulta all'Adnkronos, è stata predisposta una zona blindata, con sorveglianza, sicurezza in acqua e controllo degli accessi. Infine sabato 28 la grande festa da ballo, allietata sembra da Lady Gaga all’interno dell’Arsenale, nella zona delle Tese (capannoni storici). La scelta della location è stata motivata dalla migliore capacità di controllo degli accessi, protezione delle vie fluviali e riduzione del rischio di proteste. In quel punto l’Arsenale, complesso ex cantieristico medievale, circondato da mura e ben protetto, è pressochè impossibile da raggiungere a piedi ma anche a nuoto. Alla corte dei Sanchezos - come li chiama affettuosamente il web - sfilerà un parterre che mescola Hollywood, moda, politica, economica, finanza e jet set. Tra i confermati: la stilista Diane von Fürstenberg e il marito Barry Diller, ex top manager di Paramount Pictures e 20th Century Fox & Fox Network; il produttore premio Oscar Brian Grazer; l’attore Orlando Bloom (senza Katy Perry, impegnata col tour in Australia). E poi: Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Eva Longoria, Karlie Kloss, Joshua Kushner, Ivanka Trump e Jared Kushner, Camila Morrone, solo per citarne alcuni. Attesi anche Bill Gates, Elton John e Mocj Jagger. Un “sì” sotto le stelle e forse anche sotto una pioggia di fuochi d’artificio: tra le ipotesi più suggestive che circolano in queste ore attorno alle nozze blindate di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, c'è quella di uno spettacolo pirotecnico conclusivo, in programma per la serata di venerdì 27 giugno, che potrebbe illuminare il bacino di San Marco come omaggio agli sposi e alla città intera. L’idea, secondo quanto appreso dall’Adnkronos da fonti vicine all'organizzazione, sarebbe quella di chiudere la cerimonia con un evento scenografico visibile anche dall’esterno dell’isola di San Giorgio, dove si svolgerà il ricevimento nuziale. I fuochi, se confermati, rappresenterebbero non solo il suggello simbolico del matrimonio tra il fondatore di Amazon e la giornalista-pilota, ma anche un regalo spettacolare ai veneziani e ai turisti presenti in laguna. Al momento, però, nulla è certo. L’organizzazione dell’evento - gestita da una delle agenzie di eventi più esclusive d’Europa, Lanza & Baucina di Londra - starebbe valutando con attenzione la fattibilità tecnica. Nel frattempo sull’isola di San Giorgio proseguono i preparativi. Il Teatro Verde è stato completamente coperto da un grande gazebo bianco, mentre il parco con il Teatro Verde è stato recintato e reso inaccessibile. Solo gli spazi storici della Fondazione Giorgio Cini, come i chiostri, restano temporaneamente aperti al pubblico. Matteo Bocelli è atteso a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: sarà lui la star che allieterà la cerimonia nuziale che venerdì 27 giugno si terrà sull’isola di San Giorgio, nel bacino di San Marco. Non ci sono conferme ufficiali ma è quasi certa la sua presenza, come hanno fatto sapere all’Adnkronos fonti vicine all’organizzazione dell’evento. Il cantante, figlio del grande tenore Andrea Bocelli, è stato inviato come ospite musicale della serata che si terrà nell’anfiteatro del Teatro Verde nell’estremità meridionale dell’isola. Matteo Bocelli è già molto amato dal pubblico americano, che ha avuto modo di apprezzarlo live e con i dischi. Il padre Andrea non potrà essere presente poichè il 27 e 28 giugno sarà protagonista a Pompei di un doppio concerto all’Anfiteatro degli Scavi, accompagnato dall’Orchestra I Filarmonici di Napoli e dal Coro That’s Napoli. Le grandi star amano i Bocelli, invitato spesso anche ad eventi privati. Ad esempio, la famiglia Kardashian, in particolare Kim, ha ingaggiato Andrea Bocelli per intonare la marcia nuziale al suo matrimonio con Kanye West, celebrato nel 2014 al Forte di Belvedere a Firenze. Mentre nel 2006 è stato l’ospite musicale anche al matrimonio degli attori Tom Cruise e Katie Holmes, celebrato al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Sull’isola di San Giorgio, nel cuore del bacino di San Marco, il celebre Teatro Verde è stato completamente “schermato”: un grande gazebo bianco è stato montato per coprire il palcoscenico dell’anfiteatro, nascondendolo alla vista dei possibili curiosi e rendendolo a prova di droni. Il parco circostante è già completamente off limits, recintato con una rete metallica che ne impedisce l’accesso. Restano per ora visitabili soltanto gli spazi storici della Fondazione Giorgio Cini, come i chiostri, ma la sensazione è che il cuore dell’isola sia ormai riservato a un pubblico ultra selezionato. Venezia si prepara così ad accogliere le nozze dell’anno, quelle tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez, giornalista e pilota di elicotteri. Una cerimonia top secret ma di lusso sfrenato quella in programma venerdì 27 giugno, che ha attirato in laguna personaggi del jet set internazionale. La zona che ospiterà la cerimonia si trova all’estremità meridionale dell’isola, guardando verso il Lido, e verrà raggiunta dagli invitati alle nozze, secondo quanto appreso dall’Adnkronos, solo con i taxi d’acqua. Una schiera di agenti della security privata ingaggiata da Bezos controlla h24 tutta la zona recintata. I rumors si rincorrono - chef stellati, menu da 1.000 euro a persona, secondo il "” Street Journal”, vini prestigiosi - ma la verità è che non vi sono certezze: i dettagli del matrimonio dell’anno sono per ora strettamente top secret. Il miliardario avrebbe fatto firmare ai propri fornitori - chef, catering, hotel, servizi di logistica e transfer - rigidi patti di riservatezza, che li vincolano al silenzio. E se per gli hotel Jeff Bezos ha prenotato per i suoi ospiti i più esclusivi della città - ovvero Gritti Palace, St. Regis, Cipriani, Danieli e Aman Venice, non c’è ancora nessuna conferma su chi firmerà il menu e su quali saranno le etichette selezionate per la wine list. Per gli chef i nomi più gettonati, in una sorta di “calcio-mercato”, che si aggiorna di ora in ora, e subito smentito, sono quelli di Massimo Bottura (fondatore della tristellata “Osteria Francescana” a Modena, da poco nominato responsabile food & beverage del Cipriani) e di Massimiliano Alajmo (patron di “Le Calandre”), ma si parla anche dello stesso Hotel Cipriani, che attraverso il gruppo Belmond offre un servizio di catering di lusso. Ma che nessuno conferma. Poi anche la famiglia Cerea di “Da Vittorio” e Enrico Bartolini, lo chef italiano con più stelle Michelin, che, però, smentiscono sia all’Adnkronos che a WineNews. Secondo le voci che si rincorrono in queste ore, Bezos & Sanchez si sarebbero affidati ad una squadra di artigiani locali per le forniture - nelle “welcome bags” ci dovrebbero essere i biscottini made in Venezia preparati da Rosa Salva, storica pasticceria della città lagunare - ma la privacy rimane un aspetto fondamentale. Tuttavia l’auspicio da più parti è che il menu ed i vini che saranno serviti siano rigorosamente made in Italy, così da promuovere, ai tanti invitati illustri, le eccellenze wine & food del nostro Paese, dopo le polemiche suscitate dalle nozze che invece, viste da una diversa prospettiva, possono rappresentare una vetrina esclusiva per mostrare il meglio dell’Italia, dall’arte alla storia, dal cibo al vino, dall’artigianalità all’accoglienza, nello scenario di una città patrimonio Unesco che il mondo invidia. Niente lista nozze, niente pacchetti infiocchettati. Il loro desiderio è molto più grande e nobile. Con inviti elegantemente illustrati da scorci veneziani - gondole, canali incantati, stelle cadenti e farfalle che sembrano uscite da un sogno - Jeff e Lauren lanciano un messaggio chiaro ai loro ospiti: “Siamo entusiasti che vi uniate a noi! Abbiamo una richiesta anticipata: per favore, niente regali”. L’invito, pubblicato dal sito americano di gossip Tmz, prosegue: “Invece, stiamo facendo delle donazioni in vostro onore e con gratitudine per aver intrapreso il viaggio per festeggiare con noi a Venezia”. Dunque al posto dei regali, la coppia ha deciso di fare donazioni in onore dei propri invitati a tre importanti organizzazioni che si battono per preservare l'anima di Venezia: Ufficio Unesco di Venezia; Corila (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia), Venice International University. Il loro obiettivo? Proteggere il patrimonio culturale della città, salvaguardare la laguna e promuovere la sostenibilità attraverso la ricerca e l’educazione. L’invito svela anche il cuore della scelta: “Venezia, questo luogo magico ci ha regalato ricordi indimenticabili”, scrivono gli sposi nelle partecipazioni nuziali. Un’affermazione che lascia immaginare passeggiate romantiche tra calli silenziose, baci al tramonto sul Canal Grande e momenti che solo Venezia sa scolpire nell’anima.

