Aspettando San Valentino, tra brindisi, regali, cene a lume di candela e weekend romantici 

Sarà un fenomeno di marketing, sarà un business planetario, ma la ricorrenza di San Valentino non conosce crisi: il 14 febbraio sono poche le coppie che rinunciano ad un mazzo di fiori o ad una scatola di cioccolatini, ad un brindisi e una cena a lume di candela, se non addirittura a partire per un weekend all’insegna del romanticismo. E per i foodie non mancano le idee per festeggiare al meglio la Festa degli innamorati, tra vino rosso, bollicine, cioccolato e cene afrodisiache: ecco allora i consigli di WineNews per un San Valentino all’insegna del piacere, a tavola, nel bicchiere e on the road.

Cominciamo dall’esperienza più gettonata dalle coppie, ovvero una romantica cena a lume di candela, che unisce l’amore al lato gourmet. Il ristorante resta infatti il luogo privilegiato per vivere questa giornata speciale, secondo TheFork, principale piattaforma per le prenotazioni online: dal 2022 al 2024 il numero di ristoranti dove, il 14 febbraio, sono state fatte prenotazioni da coppie, è aumentato del 38%, mentre, secondo un sondaggio condotto da TheFork con oltre 2.000 rispondenti, metà degli intervistati dichiara che cenerà proprio al ristorante per San Valentino. A Milano Zelo, il ristorante del Four Seasons Hotel Milano, propone un menu di coppia a base di pesce, dove tutti i piatti, preparati dallo chef Fabrizio Borraccino, sono per due e al centro del tavolo. Alla fine della cena, con il dolce, arriva il gioco “M’ama e non m’ama”, grazie alla rosa di cioccolato da sfogliare. Tra le note del sassofono live, San Valentino diventa così anche una nuova divertente esperienza da vivere insieme a tavola. Montina, nota cantina della Franciacorta, propone la cena di San Valentino in collaborazione con Villa Baiana, per un’esperienza enogastronomica in un’atmosfera intima e romantica. Gli chef hanno creato un “Racconto d’amore in sei atti” (nel menu, tra gli altri, Lecca-lecca di gamberi con salsa agra, Risotto mantecato al limone con tartare di ricciola e pak-choi, Scrigno di pasta fillo con salmone, indivia brasata e maionese al sesamo), accompagnato da una selezione di Franciacorta Montina. Nell’occasione la cantina propone visite guidate, tour di degustazione per due e idee regalo personalizzabili.

Tappa a Valdobbiadene per un San Valentino originale: sabato 15 febbraio si potrà visitare la cantina Bortolomiol in un percorso illuminato dalle candele e accompagnato dalle note armoniose del chitarrista Victor Pellegrini, insieme ad un calice. L’evento proseguirà nella sala dell’Antica Filanda, dove un’altra etichetta dell’azienda sarà abbinata ad una Caprese di gambero con frutto della passione e mozzarella del Caseificio Saverio Stramare. La fortuna bacerà una delle coppie, che in uno dei biscottini dell’amore troverà un prezioso regalo: il Bandarossa Special Edition Vigna di Collagù Extra Dry, degustato durante la serata, in formato magnum. All’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, a Parma, antico castello del Trecento, il 14 febbraio gli ospiti saranno accolti nella grande sala della cena con le candele accese sui tavoli, la musica in sottofondo, il grande camino crepitante e una mise en place di grande effetto con posate d’argento, bicchieri di cristallo e preziose ceramiche. Lo Chef Massimo Spigaroli (una stella Michelin) presenta un menu ad hoc basato su ingredienti esclusivi del territorio, dal Culatello al Parmigiano. Sulle suggestive colline intorno a Firenze, al Ristorante Serrae Villa Fiesole (una stella Michelin) le coppie possono vivere una serata tra eleganza senza tempo e servizio impeccabile, con la cucina d’autore firmata dall’executive chef Antonello Sardi. A Roma, per il giorno di San Valentino, il giardino urbano del bistrot Casa Vidaschi si tinge di rosso, rose e cuori: le coppie vengono accolte con un menu a tema e una serie di idee per rendere indimenticabile la serata, dalle rose rosse alla musica live.

Le bottiglie perfette per brindare

Per San Valentino il vino rimane un must, per un brindisi con il proprio partner o come regalo speciale. Rossi avvolgenti e persistenti, bianchi aromatici e inebrianti, rosé delicati che profumano di estate, bollicine seducenti e raffinate: c’è un’etichetta per ogni tipologia di amore. Quello appena nato, curioso e fresco che sorprende ad ogni sorso; quello di lunga data che però sa ancora far venire i brividi e, perché no, anche quello un po’ in crisi che con il vino e l’atmosfera giusta può ravvivare la fiamma. Se invece la vostra anima gemella predilige spirits & cocktail si può osare un’etichetta particolare di Gin, Vermouth o Tequila.

É rossa come l’amore l’etichetta del Pinot Grigio Spumante Doc Brut delle Venezie firmato Ponte1948, perfetto per un abbinamento ad effetto con un mazzo di rose o tulipani in tinta. Espressamente creata per brindisi speciali, la cuvée “Happy Anniversary” della nuova collezione Célébration firmata Comte de Montaigne, nota Maison di Champagne, è disponibile in due versioni: Brut Nature Grande Réserve e Blanc de Blancs Extra Brut Grande Réserve, entrambe caratterizzate da un packaging speciale (opera di Giò Martorana, artista e fotografo di fama internazionale), con una moltitudine di francobolli colorati, simbolo delle missive d’amore. Ideale per celebrare un amore di lunga data il Montefalco Sagrantino 25 Anni, un’icona nel mondo del vino: vinificato per la prima volta nel 1993 per l’anniversario n. 25 della cantina Arnaldo Caprai, è un Sagrantino in purezza, che affina in barrique per 2 anni e poi in bottiglia per circa 8 mesi. L’etichetta del Pinot Nero “Per l’amore mio”, firmato Borgo Santo Pietro, in Toscana, è perfetta per brindare insieme al proprio partner il 14 febbraio, mentre per chi preferisce un cocktail il Gin Fulmine di Glep Beverages (eletto nel 2023 miglior Gin d’Italia al World Gin Award per la categoria London dry gin), è la scelta ideale per stupire e conquistare, pensando “out of the box”: ottimo per la miscelazione - nei classici Negroni e Gin Tonic - ma anche liscio, essendo molto verticale, scorrevole, asciutto e bilanciato. Una curiosità: il babà che Antonino Cannavacciuolo serve a Villa Crespi è inzuppato nel Gin Fulmine.

Tra cioccolatini e torte fashion, i doni più originali

E per chi cerca un regalo originale per il proprio partner, ovviamente in chiave gourmet? Ai fashion addict Portrait Milano, boutique hotel 5 stelle, dedica “Cake Couture”, un’iniziativa che celebra l’incontro tra moda e alta pasticceria: 6 modelli iconici d’archivio di scarpe firmate Salvatore Ferragamo, il “calzolaio dei sogni”, risalenti agli Anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, diventano fonte di ispirazione per il Pastry chef Cesare Murzilli, che con immaginazione e maestria le trasforma in altrettante torte, che si possono acquistare al 10_11 Bar Giardino Ristorante del Portrait Milano. Nasce invece, proprio per la Festa degli innamorati, il primo profumo creato sulle note uniche dell’iconica mela Pink Lady: la fragranza - in collaborazione con il centro di arti olfattive Smell Atelier - racchiude il gusto inconfondibile e le caratteristiche distintive della mela dal bollino a forma di cuore. A rendere questa sinergia ancora più speciale è la sede di Smell Atelier, situata nella romantica Verona, città dell’amore per eccellenza.

I cioccolatini restano un classico: per chi vuole un’idea diversa dalle solite scatole assortite, ecco le OF Coccole di Bonollo 1908 (famiglia che ha fatto la storia della grappa made in Italy), un connubio raffinato tra la dolcezza del cioccolato e il carattere inconfondibile della Grappa OF Amarone Barrique, che offrono ad ogni morso un’esperienza sensoriale seducente, in lussuosi cofanetti-regalo.

Il Laboratorio di pasticceria artigianale dello chef Antonino Cannavacciuolo declina l’ingrediente simbolo della Festa degli innamorati con proposte inedite che giocano sui contrasti e la personalizzazione, tutte disponibili online: dalla novità di quest’anno, la Crostata Desiderio (con una base di frolla friabile al cacao a cui si aggiunge la ganache al passion fruit, la morbida copertura all’arancia e il crunchy al cioccolato con riso soffiato e frutta secca), passando per le classiche tavolette di cioccolato, i dragées artigianali e le deliziose praline.

Charlotte Dusart, cioccolatiera belga, fondatrice dell’omonima linea di cioccolato, per San Valentino quest’anno ha sviluppando un progetto esclusivo ed in edizione limitata: “Bisou Bisou”, una divertente boîte con cover scorrevole che permette di mescolare a piacere le coppie che si baciano e che all’interno contiene 12 golose praline a forma di cuore, oltre alla sua interpretazione della ricercatissima Dubai Bar. Si può acquistare on line o nell’esclusiva boutique milanese.

Per il 14 febbraio Eataly ha creato una specialità ad hoc: il Cuore di cioccolato proposto in un elegante astuccio nelle tonalità del rosso, in cui l’inconfondibile gusto di cacao viene esaltato dalla dolcezza delle morbide note del latte( è disponibile sia nei punti vendita Eataly sia online).

Un weekend romantico nel Belpaese

Per una fuga romantica, anche solo per il tempo di un weekend, il Belpaese offre una serie di indirizzi esclusivi. Eccone alcuni, da Nord a Sud, selezionati da WineNews. In Veneto, il boutique hotel 5 stelle Vista Verona - unico a vantare una piscina coperta e una Spa Suite - in occasione di San Valentino propone il “Rituale Romeo e Giulietta”, una cena speciale al Ristorante Sottovoce all’ultimo piano dell’albergo, con vista spettacolare e visite guidate personalizzate per scoprire la città degli innamorati. A Cortina d’Ampezzo, nelle Dolomiti, lo chef Giovanni Gagliardo firma un San Valentino indimenticabile al Faloria Mountain Spa Resort: un’esperienza gastronomica a 2.000 metri di altitudine, con un menu degustazione che vede, tra gli altri, ingredienti afrodisiaci come gambero rosso, caviale, ricotta di bufala, tartufo nero, tonno rosso, cioccolato bianco, mango e passion fruit. Venissa, ristorante esclusivo nell’isola di Mazzorbo, a Venezia, per San Valentino propone una cena romantica di quattro portate, con la possibilità, per chi lo desidera, di fermarsi per la notte nelle suggestive camere del Wine Resort, con vista sulla laguna.

In Piemonte Uve Rooms & Wine Bar a La Morra (Cuneo) è un incantevole relais di charme dal fascino intimo e accogliente. La proposta Romantica, pensata per le coppie innamorate, comprende un soggiorno di una o due notti, con prima colazione servita in camera, cena di tre portate servita al ristorante interno e “sensual massage”. Fuori dalla suite la meraviglia di un borgo dai palazzi antichi addossati gli uni agli altri nelle strette stradine, che si affaccia con il suo belvedere su uno spettacolare paesaggio delle Langhe.

In Emilia Romagna Palazzo di Varignana, esclusivo resort sui colli bolognesi, festeggia gli innamorati con tante proposte diverse, dal percorso benessere con massaggio ai bulbi di rosa al retreat ispirato al Metodo della dottoressa Annamaria Acquaviva. E per chi cerca una coccola gourmet di grande effetto, c’è la cena a bordo della Carrozza Ristorante del Treno Reale.

In Toscana Il Borro, la tenuta di proprietà della famiglia Ferragamo dal 1993, apre le porte nei weekend per un’esperienza autentica nel cuore della Toscana. Con il pacchetto “Winter Escape” gli ospiti potranno godere di un soggiorno esclusivo tra arte, gastronomia, benessere e natura. Dalle degustazioni di vini pregiati, alle Cooking class e Cocktail class fino a trattamenti Spa e passeggiate a cavallo, da vivere e condividere con la propria metà. Terme di Saturnia, immerso nel cuore della Maremma, ha previsto diversi pacchetti per la Festa degli innamorati, come Saturnia Romance, Parco Termale & Crio e Club & Dinner, che permettono una fuga romantica unica nel suo genere.

Il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, immerso nella Valle del Serchio, offre una cornice ideale per un soggiorno all’insegna del romanticismo, immersi in 600 ettari di natura incontaminata, eccellenze gastronomiche e panorami mozzafiato.

Nelle Marche il Rifugio dei Marsi offre la possibilità di sperimentare due raffinate soluzioni di glamping una più romantica dell’altra: si può optare per la yurta, una tipica tenda mongola originale e spaziosa, dotata di ogni comfort (inclusa una magnifica vasca per due con vista sulle colline), oppure si può decidere di pernottare nelle botti, trasformate per creare una zona notte con letto matrimoniale incastonato nel legno: in questo caso la vasca doppia è una tinozza, con vista sull’orto dell’agriturismo.

L’Umbria, dove nacque il vero San Valentino, offre un ampio ventaglio di appuntamenti dedicati agli innamorati: a partire dalla Festa della Promessa, domenica 16 febbraio nella Basilica di San Valentino, in cui riposano le spoglie del santo. Centinaia di coppie e futuri sposi si scambieranno solenni promesse d’amore. Nei giorni successivi, la Basilica accoglierà anche chi celebra le nozze d’argento e d’oro, rinnovando il proprio impegno con un tocco di spiritualità. A Terni c’è “Cioccolentino” (13-16 febbraio), una manifestazione che unisce la dolcezza del cioccolato al romanticismo di San Valentino, con oltre 40 espositori, degustazioni, cooking show e laboratori. A Orvieto va in scena “Innamorati di Orvieto”, dal 14 al 16 febbraio: con il suggestivo sottotitolo “Ti amo dal profondo!”, l’evento propone un viaggio emozionante nei sotterranei della città. A Baschi Casa Vissani offre non solo l’esperienza di una cena stellata, con i menu degustazione Territori e Gourmet, ma la possibilità di pernottare nelle sue romantiche e lussuose suite.

Nel Lazio, a Roma, l’Hotel de Russie lancia un appuntamento romantico al suo Ristorante Le Jardin, dove il menu porta la firma dello chef Fulvio Pierangelini e celebra la passione attraverso un percorso in quattro portate: tra gli ingredienti avocado, mango, peperoncino, vaniglia, cioccolato e fragole, tutti associati a sensazioni di piacere e benessere, dal sotteso afrodisiaco. Un momento spensierato da rendere impresso nel tempo grazie alla presenza di un fotografo professionista, per un ritratto da portare a casa. Sempre firmato da Fulvio Pieragelini la cena romantica al Cafè Ginori all’Hotel De la Ville, con proposte in perfetta combinazione con le collezioni delle porcellane Ginori 1735. Nella boutique Ginori gli ospiti avranno poi l’opportunità esclusiva di assistere ad una performance dal vivo di una pittrice della manifattura (14 e 15 febbraio).

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, hotel di lusso nel cuore della città, ha scelto i gatti, felini amatissimi a Roma fin dall’antichità, come tema dominante delle iniziative pensate per la settimana di San Valentino. Gli ospiti potranno celebrare l’amore tra esperienze gastronomiche, trattamenti Spa e attività immerse nella splendida cornice della Città Eterna.

In Sicilia, a Palermo, Villa Igiea, l’iconica dimora dei Florio, propone un doppio appuntamento agli amanti dell’arte nel weekend di San Valentino: venerdì 14 febbraio, cena al Florio con l’artista libanese Jean Boghossian, la cui personale “Palea” è in mostra presso la Chiesa di San Domenico. Sabato 15, in esclusiva per gli ospiti della cena, su richiesta, visita privata della mostra. Una selezione di sculture di libri plasmati con il fuoco, oggetto dell'esposizione realizzata in collaborazione con la Fondazione Sebastiano Tusa, sarà inoltre visitabile presso il foyer di Villa Igiea.

