“Bibenda” 2026: 764 i vini da “5 Grappoli” che raccontano l’eccellenza italiana, secondo la Fis

“Tris” di Giacomo Conterno, Ettore Germano, Gaja, La Spinetta, Ca’ del Bosco, Terlano, Ferrari, Banfi, Felsina, Fontodi, Tua Rita e Casale del Giglio
BANFI, BIBENDA 2026, CA' DEL BOSCO, CASALE DEL GIGLIO, CINQUE GRAPPOLI, CRITICA, ETTORE GERMANO, FELSINA, FERRARI, FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER, FONTODI, GAJA, GIACOMO CONTERNO, LA SPINETTA, TERLANO, TUA RITA, vino, Italia
“Bibenda 2026”, 12 cantine fanno “tris” di “cinque grappoli” (764 in totale)

Le piemontesi Giacomo Conterno, Ettore Germano, Gaja e La Spinetta, la franciacortina Ca’ del Bosco, ed ancora Terlano, dall’Alto Adige, Ferrari, dal territorio del Trentodoc, le toscane Banfi, Felsina, Fontodi e Tua Rita, e, dal Lazio, Casale del Giglio: sono le 12 cantine capaci di fare “tripletta” tra i “5 Grappoli”, il massimo riconoscimento qualitativo assegnato da “Bibenda” 2026, l’edizione n. 28 della storica guida della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), guidata da Franco Ricci, di scena sabato 22 novembre 2025 a Roma (in Hotel Rome Cavalieri). Eccellenze tra le eccellenze, con ben 764 vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, e tante singole cantine capaci di fare “doppietta”: Azelia, Borgogno, Braida Bruno, Rocca Rabaja, Cà Viola, Giacomo Fenocchio, e Nervi (sempre di Roberto Conterno, ndr), dal Piemonte, Bellavista, Ferghettina e Uberti dalla Franciacorta, Cantina di Bolzano, Colterenzio, Tramin, Valle Isarco, Dolomytos Sacker, Franz Haas, Girlan, Nals Margreid, San Michele Appiano e Tiefenbrunner dall’Alto Adige, Tenuta San Leonardo dal Trentino, Jermann e Venica & Venica dal Friuli Venezia Giulia, Pietro Zardini, Romano dal Forno e Tenuta Sant’Antonio dalla Valpolicella, in Veneto, Biondi Santi, Ca’ Marcanda (Gaja), Casanova di Neri, Castello del Terriccio, Castello di Fonterutoli (Mazzei), Fattoria Le Pupille, Gualdo Del Re, Le Potazzine, Marchesi Antinori, Masseto e Ornellaia (entrambe di Frescobaldi) e Tenuta San Guido in Toscana, Velenosi nelle Marche, Arnaldo Caprai, Barberani e Castello della Sala (Antinori) in Umbria, Colle di Maggio e Poggio Le Volpi nel Lazio, Valentini in Abruzzo, Di Majo Norante dal Molise, Alabastra Cantine Pintore & Valentino, Cantine Antonio Caggiano e Cantine Antonio Mazzella in Campania, Cantine Due Palme in Puglia, Cantine del Notaio in Basilicata, Duca di Salaparuta, Florio, Girolamo Russo, Marco De Bartoli Passopisciaro in Sicilia, Santadi e Dettori in Sardegna.

Focus - I 5 Grappoli by Bibenda: i migliori vini del 2026
Valle d’Aosta

Anselmet
Vallée d’Aoste Chardonnay Mains et Coeurs 2023

La Crotta di Vegneron
Valle d’Aosta Chambave Moscato Passito Prieuré 2022

La Plantze
Ferox 2023

La Vrille
Vallée d’Aoste Chambave Muscat Flétri 2023

Les Crêtes
Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2023

Rosset Terroir
Sopraquota 900 2023


Piemonte

Ada Nada
Barbaresco Rombone Cichin Riserva 2020

Alberto Ballarin
Barolo Bussia 2021

Albino Rocca
Barbaresco Ronchi Riserva 2020

Andrea Oberto
Barolo Rocche dell’Annunziata 2021

Angelo Negro
Roero Arneis Sette Anni Riserva 2018

Anna Maria Abbona
Dogliani Superiore Maioli 2022

Antichi Vigneti di Cantalupo
Ghemme Collis Carellae 2018

Antoniotti
Bramaterra 2021

Aurelio Settimo
Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2019

Azelia
Barolo Margheria 2021
Barolo Cerretta 2021

Bartolo Mascarello
Barolo 2021

Batasiolo
Barolo Boscareto Riserva 2012

Bera
Alta Langa Brut 2020

Bersano
Barolo Badarina 2020

Boasso
Barolo Margherita Riserva 2019

Borgo Maragliano
Brut Nature Cuvée Germana Beltrame Editione VI

Borgogno
Barolo Cannubi Riserva 2020
Barolo Annunziata Riserva 2020

Boveri
Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023

Bovio
Barolo Gattera Riserva 2019

Braida Giacomo Bologna
Barbera d’Asti Ai Suma 2022
Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2022

Brezza
Barolo Sarmassa Vigna Bricco Riserva 2019

Bric Cenciurio
Barolo Coste di Rose 2021

Broglia
Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2021

Brovia
Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2021

Bruno Giacosa
Barbaresco Asili Riserva 2020

Bruno Rocca Rabaja’
Barbaresco Currà Riserva 2019
Barbaresco Rabajà Riserva 2019

Ca’ Brusa’
Barolo Bricco San Pietro Vigna d’Vai Riserva 10 Anni 2015

Ca’ del Baio
Barbaresco Asili Riserva 2020

Ca’ Viola
Barolo Sottocastello di Novello 2021
Barolo Sottocastello di Novello Riserva 2019

Cadgal
Moscato d’Asti Vigna Vecchia Collection 2014

Cantina del Pino
Barbaresco Ovello 2021

Casa E. di Mirafiore
Barolo Lazzarito 2021

Cascina Ca’ Rossa
Roero Le Coste Riserva 2022

Cascina Chicco
Barolo Ginestra Riserva 2019

Cascina Morassino
Barbaresco Ovello 2022

Castello di Neive
Barbaresco Albesani Vigna Santo Stefano Riserva 2020

Castello di Verduno
Barolo Monvigliero 2021

Cavallotto
Barolo Bricco Boschis 2021

Chiara Boschis - E. Pira & Figli
Barolo Cannubi 2021

Chionetti
Barolo Bussia Vigna Pianpolvere 2021

Claudio Mariotto
Colli Tortonesi Timorasso Pitasso 2023

Collina Serragrilli
Barbaresco Starderi 2022

Comm. G.B. Burlotto
Barolo Cannubi 2021

Conterno
Barolo Monfortino Riserva 2019
Barolo Arione 2021
Barolo Francia 2021

Conterno Fantino
Barolo Mosconi Vigna Ped 2021

Contratto
Alta Langa Special Cuvée Pas Dosé Riserva 2016

Cordero di Montezemolo
Barolo Enrico VI 2021

Cornarea
Roero Arneis Enritard Riserva 2020

Dante Rivetti
Barbaresco Bricco di Neive Riserva 2020

Domenico Clerico
Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021

Dosio
Barolo Serradenari 2021

Elio Altare
Barolo Cerretta Vigna Bricco Riserva 2019

Elio Grasso
Barolo Ginestra Casa Maté 2021

Elio Perrone
Barbera d’Asti Superiore Mongovone 2023

Enrico Serafino
Alta Langa Pas Dosé Zero 140 Giove Riserva 2012

Ettore Germano
Barolo Lazzarito Riserva 2019
Barolo Cerretta 2021
Barolo Vignarionda 2020

Ferrando
Carema Etichetta Nera 2021

Fontanabianca
Barbaresco Serraboella 2022

Fontanafredda
Barolo Lazzarito Vigna La Delizia 2021

Forteto della Luja
Loazzolo Piasa Rischei 2022

Francesco Brigatti
Colline Novaresi Nebbiolo Mötziflon 2021

Franco M. Martinetti
Colli Tortonesi Timorasso Biancofranco 2024

Fratelli Alessandria
Barolo Monvigliero 2021

Fratelli Barale
Barolo Bussia 2021

Fratelli Cigliuti
Barbaresco Serraboella 2021

Fratelli Giacosa
Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2017

Fratelli Revello
Barolo Cerretta 2021

G.D. Vajra
Barolo Bricco delle Viole 2021

Gaja
Barbaresco Sorì Tildin 2022
Barbaresco Sorì San Lorenzo 2022
Barbaresco Costa Russi 2022

Giacomo Fenocchio
Barolo Bussia 90 dì Riserva 2019
Barolo Villero 2021

Giacomo Grimaldi
Barolo Le Coste Riserva 2019

Gianfranco Alessandria
Barolo San Giovanni 2021

Gianni Doglia
Nizza Viti Vecchie 2023

Giuseppe Ellena
Barbera d’Alba Superiore Vigna Alferi 2022

Hilberg-Pasquero
Roero Sul Monte Riserva 2021

Josetta Saffirio
Barolo Castelletto Millenovecento48 Riserva 2019

La Colombera
Colli Tortonesi Timorasso Santacroce 2023

La Scolca
Brut Rosé Soldati La Scolca d’Antan 2013

La Spinetta
Barbaresco Gallina 2022
Barbaresco Starderi 2022
Barbaresco Valeirano 2022

Livia Fontana
Barolo Villero 2021

Lodali
Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021

Malvira’
Roero Mombeltramo Riserva 2021

Marcalberto
Alta Langa Nature 2021

Marcarini
Barolo Brunate 2020

Marchesi Alfieri
Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2022

Marchesi di Barolo
Barolo Cannubi 2021

Marengo
Barolo Brunate 2021

Marziano Abbona
Barolo Cerviano-Merli 2021

Massimo Rattalino
Barbaresco Quarantacinque45 Riserva 2019

Massolino
Barolo Vigna Rionda Riserva 2019

Mauro Molino
Barolo La Serra 2021

Mauro Veglio
Barolo Paiagallo 2021

Michele Chiarlo
Barolo Cerequio 2021

Moccagatta
Barbaresco Basarin 2022

Montalbera
Ruchè di Castagnole Monferrato Il Fondatore Riserva 2022

Montaribaldi
Barbaresco Rio Sordo 2020

Morgassi Superiore
Monferrato Bianco Timorgasso 2024

Nervi
Gattinara Vigna Valferana 2021
Gattinara Vigna Molsino 2021

Nicola Bergaglio
Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024

Oddero
Barolo Bussia Vigna Mondoca Riserva 2019

Orlando Abrigo
Barbaresco Rongalio Riserva 2020

Orsolani
Caluso Passito Sulé 2020

Paitin
Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2022

Paolo Conterno
Barolo Ginestra 2021

Paolo Manzone
Barolo Meriame 2021

Paolo Scavino
Barolo Bric dël Fiasc 2021

Parusso
Barolo Mariondino 2021

Pelassa
Barolo San Lorenzo di Verduno 2021

Pelissero
Barbaresco Tulin 2022

Piazzo
Alta Langa Brut Ritorno in 2021

Piero Busso
Barbaresco Gallina 2021

Pio Cesare
Barolo Ornato 2021

Pira
Barolo Marenca 2021
Poderi Colla
Barolo Bussia Dardi Le Rose 2021

Poderi Gianni Gagliardo
Barolo Lazzarito Vigna Preve 2021

Poderi Luigi Einaudi
Barolo Cannubi 2021

Prunotto
Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2019

Punset
Barbaresco San Cristoforo Campo Quadro Riserva 2018

Ratti
Barolo Rocche dell’Annunziata 2021

Renato Corino
Barolo Rocche dell’Annunziata 2021

Reva
Barolo Cannubi 2021

Roberto Ferraris
Nizza Lìberta 2022

Rocche Costamagna
Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2019

Rocche dei Manzoni
Barolo Bussia Pianpolvere Soprano Riserva 2012

Scagliola
Barbera d’Asti Superiore Sansì Antologia 2020

Scarpa
Barbera d’Asti Superiore La Bogliona 2020

Schiavenza
Barolo Cerretta 2021

Silvio Grasso
Barolo Annunziata Vigna Plicotti 2021

Tenuta Carretta
Barolo Cannubi 2021

Tenuta Olim Bauda
Nizza Bauda Riserva 2020

Tenuta Santa Caterina
Grignolino d’Asti Monferace 2020

Tenute Sella
Lessona San Sebastiano allo Zoppo 2017

Travaglini
Gattinara Vigna Ronchi Riserva 2019

Vietti
Barolo Lazzarito 2021

Vigne Marina Coppi
Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2023

Vigneti Massa
Colli Tortonesi Monleale 2021

Villa Sparina
Gavi del Comune di Gavi Villa Sparina 10 Anni 2013

Lombardia

Ar.Pe.Pe.
Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 2018

Bellavista
Franciacorta Dosaggio Zero Vittorio Moretti Riserva 2018
Franciacorta Pas Operé 2020

Berlucchi
Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2014

Bosio
Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2017

Ca’ del Bosco
Franciacorta Dosage Zéro Cuvée Annamaria Clementi Ris. 2016
Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2016
Franciacorta Extra Brut Vintage Collection 2020

Castello Bonomi
Franciacorta Brut Nature Cuvée 1564 2018

Contadi Castaldi
Franciacorta Extra Brut Blànc 2020

Conte Vistarino
Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Pernice 2022

Convento San Lorenzo
Valtellina Sup. Sassella Clos Convento San Lorenzo Ris. 2021

Derbusco Cives
Franciacorta Brut Epique 2016

Enrico Gatti
Franciacorta Brut Nature Blanc de Noirs 2021

Fay
Valtellina Superiore Sassella Il Glicine 2022

Ferghettina
Franciacorta Extra Brut 2017
Franciacorta Non Dosato Riserva 33 2017

Freccianera Fratelli Berlucchi
Franciacorta Casa delle Colonne Zero Riserva 2015

I Vitari
Valtellina Superiore Grumello SO Vigna i Vitari 2022

La Montina
Franciacorta Nature Quor 2018

Le Marchesine
Franciacorta Brut Secolo Novo Millesimato 2016

Mamete Prevostini
Sforzato di Valtellina Albareda 2022

Mirabella
Franciacorta Dosaggio Zero Dom Riserva 2018

Monte Rossa
Franciacorta Brut Rosé Cabochon Fuoriserie N°07

Mosnel
Franciacorta Pas Dosé Rosé Parosé 2019

Nino Negri
Sforzato di Valtellina 5 Stelle Sfursat 2022

Ricci Curbastro
Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2015

Triacca
Sforzato di Sforzato di Monastero 2021

Uberti
Franciacorta Dosaggio Zero Sublimis Riserva 2017
Franciacorta Extra Brut Comarì del Salem 2018

Alto Adige

Abbazia di Novacella
Alto Adige Valle Isarco Riesling Praepositus 2023

Arunda
Alto Adige Spumante Extra Brut Cuvée Marianna

Cantina Andriano
Alto Adige Chardonnay Doran Riserva 2022

Cantina Bolzano
Alto Adige Cabernet Mumelter Riserva 2022
Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2023

Cantina Colterenzio
Alto Adige Sauvignon Gran Lafòa Riserva 2022
Alto Adige Bianco LR Riserva 2021

Cantina Kurtatsch
Alto Adige Merlot Brenntal Riserva 2022

Cantina Merano
Alto Adige Pinot Bianco Five Years Riserva 2019

Cantina Terlano
Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012
Alto Adige Terlaner I Primo Grande Cuvée 2022
Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2023

Cantina Tramin
Alto Adige Chardonnay Troy Riserva 2022
Alto Adige Lagrein Urban Riserva 2023

Cantina Valle Isarco
Alto Adige Valle Isarco Kerner Aristos 2024
Cuvée Adamantis 2021

Castelfeder
Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Ris. 2021

Dolomytos Sacker
Amphora 2021
Dolomytos Bianco 2020

Elena Walch
Alto Adige Bianco Grande Cuvée Beyond The Clouds 2022

Franz Haas
Alto Adige Pinot Nero Schweizer 2021
Alto Adige Pinot Nero Pas Dosé 2019

Girlan
Alto Adige Pinot Nero Curlan Riserva 2022
Alto Adige Gewürztraminer Flora 2023

Gump Hof Markus Prackwieser
Alto Adige Pinot Bianco Renaissance Riserva 2022

J. Hofstatter
Alto Adige Gewürztraminer Vigna Castel Rechtenthal Ris. 2022

Kellerei Kaltern Caldaro
Alto Adige Kunst.stück Schiava 2023

Kettmeir
Alto Adige Blanc de Blancs Pas Dosé 2020

Kofererhof
Alto Adige Valle Isarco Riesling R 2023

Muri-Gries
Alto Adige Lagrein Abtei Muri Abtei Muri

Nals Margreid
Alto Adige Chardonnay Nama 2021
Alto Adige Pinot Bianco Sirmian 2023

Niklas Weingut
Alto Adige Bianco DJJ Riserva 2022

Peter Zemmer
Alto Adige Chardonnay Vigna Crivelli Riserva 2022

San Michele Appiano
Alto Adige Bianco Appius 2020
Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2021

Taschlerhof
Alto Adige Valle Isarco Sylvaner Lahner 2023

Tenuta Waldgries
Alto Adige Lagrein Roblinus de’ Waldgries 2021

Tiefenbrunner
Alto Adige Sauvignon Blanc Vigna Rachtl Riserva 2022
Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall Von Fenner 2022

Trentino

Abate Nero
Trento Brut Domini Nero Millesimato 2019

Cantina Rotaliana
Trento Brut Riserva 2017

Cantine Monfort
Trento Extra Brut Le Général Dallemagne 2019

Cavit
Trento Brut Altemasi Graal Riserva 2018

Cesarini Sforza
Trento Brut Aquila Reale Riserva 2015

Endrizzi
Trento Dosaggio Zero Piancastello Zero Riserva 2020

Ferrari
Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016
Trento Brut Rosé Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016
Trento Brut Perlé Nero Riserva 2018

Foradori
Granato 2022

Letrari
Trento Dosaggio Zero Riserva 2018

Marco Donati
Teroldego Rotaliano Superiore Sangue di Drago Riserva 2022

Maso Martis
Trento Brut Madame Martis Riserva 2015

Moser
Trento Extra Brut Tracce Riserva 2012

Nicola Biasi
Vin de la Neu 2023

Pojer E Sandri
Essenzia 2022

Revi
Trento Blanc de Blancs Brut Paladino Riserva 2019

San Leonardo
San Leonardo 2020
Villa Gresti 2021

Tonini
Trento Nature Le Grile Riserva 2019

Friuli Venezia Giulia

Barone Ritter De Zahony
Edda Cristina 2023

Bastianich
Calabrone 2019

Borgo San Daniele
Arbis Blanc 2022

Branko
Capo Branko 2024

Collavini
Collio Bianco Broy 2023

Damijan Podversic
Collio Bianco Kaplja 2021

Draga
Ribolla Gialla Miklus 2019

Edi Keber
Collio Bianco Vino da Uve Autoctone 2023

Fiegl
Ribolla Gialla Macerata 2023

Gigante
Friuli Colli Orientali Friulano Vigneto Storico Bio 2023

Giovanni Dri Il Roncat
Ramandolo Uve Decembrine 2019

Jermann
Vintage Tunina 2023
W... Dreams 2023

Kante
La Bora di Kante 2018

La Roncaia
Ramandolo 2020

La Tunella
Friuli Colli Orientali Bianco Biancosesto 2023

Lis Neris
Friuli Isonzo Bianco Fiore di Campo Cuvée F2 Gold 2020

Livio Felluga
Rosazzo Terre Alte 2022

Livon
Braide Alte 2023

Muzic
Collio Bianco Stare Brajde 2023

Picech
Collio Bianco Jelka 2020

Pighin
Collio Bianco Soreli 2022

Primosic
Skin Settanta 2022

Raccaro
Collio Friulano Rolat 2024

Russiz Superiore
Collio Bianco Col Disôre 2021

Schiopetto
Collio Pinot Bianco 2024

Scubla
Friuli Colli Orientali Bianco Pomédes 2023

Skerk
Vitovska 2022

Specogna
Friuli Colli Orientali Sauvignon Duality 2023

Toros
Collio Friulano 2024

Valentino Butussi
Colli Orientali del Friuli Picolit 2017

Venica & Venica
Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2024
Collio Sauvignon Extempore 2019

Vie di Romans
Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2023
Dut’Un 2022

Villa Russiz
Collio Sauvignon de La Tour 2024

Zidarich
Vitovska Kamen 2022

Zorzettig
Friuli Colli Orientali I Fiori di Leonie Myò Vigneti di Spessa 2022

Zuani
Collio Bianco Zuani Riserva 2022

Veneto

Aldegheri
Amarone della Valpolicella Classico Cantinetta di Bacco Riserva 2015

Allegrini
La Poja 2019

Anselmi
I Capitelli 2023

Astoria
Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze Arzanà

Begali
Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2019

Bertani
Amarone della Valpolicella Classico 2016

Brigaldara
Amarone della Valpolicella San Floriano Riserva 2016

Brunelli
Amarone della Valpolicella Campo Inferi Riserva 2018

Cecilia Beretta
Amarone della Valpolicella Classico Terre di Cariano Riserva 2018

Cesari
Amarone della Valpolicella Classico Bosan Riserva 2016

Farina
Amarone della Valpolicella Classico Montefante Ris. 2018

Fattori
Amarone della Valpolicella Riserva 2020

Fongaro
Lessini Durello Pas Dosé Nera Riserva 2017

Fratelli Giuliari
Amarone della Valpolicella I Prognai 2019

Inama
Vulcaia Fumé 2023

La Collina dei Ciliegi
Amarone della Valpolicella Ciliegio 2020

Le Ragose
Amarone della Valpolicella Classico Marta Galli Riserva 2015

Le Salette
Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece Ris. 2020

Maculan
Acininobili 2019

Marco Buvoli
Metodo Classico Rosé Extra Brut Sette

Masi Agricola
Amarone della Valpolicella Classico Costasera Riserva 2019

Monte Tondo
Soave Classico Superiore Foscarin Slavinus 2023

Monte Zovo
Lugana Terralbe Riserva 2021

Nardello
Soave Classico Monte Zoppega 2022

Pasqua
Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua Cascina San Vincenzo 2018

Pieropan
Soave Classico La Rocca 2023

Pietro Zardini
Amarone della Valpolicella Leone Zardini Riserva 2019
Valpolicella Superiore Classico Hercules 2018

Roeno
Trento Brut Nature Dèkatos Riserva 2014

Romano dal Forno
Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2011
Valpolicella Superiore Vigneto di Monte Lodoletta 2019

Rubinelli Vajol
Amarone della Valpolicella Classico 2017

Serafini & Vidotto
Montello Asolo Il Rosso dell’Abazia 2021

Speri
Recioto della Valpolicella Classico La Roggia 2022

Stefano Accordini
Amarone della Valpolicella Classico Il Fornetto Riserva 2017

Suavia
Massifitti 2022

Tamellini
Soave Classico Le Bine de Costiola 2023

Tedeschi
Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Ris. 2018

Tenuta Mosole
Hora Prima 2023

Tenuta Sant’antonio
Amarone della Valpolicella Lilium Est Riserva 2010
Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2020

Tommasi
Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2013

Tommaso Bussola
Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013

Valentina Cubi
Amarone della Valpolicella Classico Morar Riserva 2015

Villa Sandi
Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut
La Rivetta 2024

Zenato
Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Ris. 2019

Zeni 1870
Amarone della Valpolicella Classico Nino Zeni Riserva 2019

Liguria

Bio Vio
Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in da Bon 2024

Bruna
Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2023

Cantine Lunae
Colli di Luni Vermentino Cavagino 2024

Cascina delle Terre Rosse
Apogèo di Vladimiro 2024

Giacomelli
Colli di Luni Vermentino Giardino dei Vescovi 2023

La Baia del Sole Federici
Colli di Luni Vermentino Sarticola 2024

Ottaviano Lambruschi
Colli di Luni Vermentino Costa Marina 2024

Possa
Cinque Terre Sciacchetrà Sciacchetris Riserva 2021

Emilia Romagna

Cantine Ceci
Otello Nero di Lambrusco 1813

Enio Ottaviani
Rimini Rebola 2024

Fattoria Nicolucci
Romagna Sang. Sup. Pred. di Pred. Vigna del Generale Riserva 2022

Giovanna Madonia
Romagna Sangiovese Bertinoro Ombroso Riserva 2022

La Tosa
Gutturnio Superiore Vignamorello 2023

San Patrignano
Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2022

San Valentino
Mascarin 2021

Umberto Cesari
Resultum 2021

Toscana

Agostina Pieri
Brunello di Montalcino 2020

Altesino
Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020

Argentiera
Bolgheri Superiore Argentiera 2022

Argiano
Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2020

Arillo in Terrabianca
Collezione di Campaccio 2020

Badia a Coltibuono
Vin Santo del Chianti Classico 2017

Banfi
Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2020
Brunello di Montalcino Poggio all’Oro Riserva 2019
Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2020

Batavigna
Miticaia 2020

Bindella
Vino Nobile di Montepulciano Vallocaia Riserva 2021

Biondi Santi Tenuta Greppo
Brunello di Montalcino 2019
Brunello di Montalcino Riserva 2018

Boscarelli
Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2021

Brancaia
Il Blu 2022

Ca’ Marcanda
Bolgheri Rosso Camarcanda 2022
Bolgheri Rosso Magari 2023

Camigliano
Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020

Campo alla Sughera
Campo alla Sughera 2021

Canalicchio di Sopra
Brunello di Montalcino La Casaccia 2020

Canneto
Vino Nobile di Montepulciano Casina di Doro 2021

Capanna
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Capannelle
50 & 50 2021

Caparzo Borgo Scopeto
Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2020

Capezzana
Ghiaie della Furba 2021

Carpineto
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Casanova della Spinetta
Il Gentile di Casanova 2021

Casanova di Neri
Brunello di Montalcino Cerretalto 2019
Brunello di Montalcino Giovanni Neri 2020

Castellare di Castellina
I Sodi di S. Niccolò 2021

Castello del Terriccio
Lupicaia 2020
Castello del Terriccio 2020

Castello di Bolgheri
Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2022

Castello di Fonterutoli
Siepi 2022
Concerto di Fonterutoli 2022

Castello di Meleto
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Poggiarso 2021

Castello di Monsanto
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2020

Castello di Querceto
Chianti Classico La Corte Gran Selezione Greve 2022

Castello di Vicarello
Castello di Vicarello 2020

Castello di Volpaia
Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2021

Castello Romitorio
Brunello di Montalcino Filo di Seta Riserva 2019

Castello Tricerchi
Brunello di Montalcino 2020

Cesani
Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2022

Ciacci Piccolomini d’Aragona
Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Santa Caterina d’Oro Ris. 2019

Col d’Orcia
Brunello di Montalcino Vigna Nastagio 2020

Col di Lamo
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Colline San Biagio
Quattordicisei 2020

Dei
Vino Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2019

Dievole
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Sessina 2021

Donatella Cinelli Colombini
Brunello di Montalcino Progetto Prime Donne 2020

Duemani
Duemani 2022

Fabrizio Dionisio
Cortona Syrah Cuculaia 2020

Falchini
Campora 2017

Fattoria Ambra
Carmignano Elzana Riserva 2021

Fattoria Casa di Terra
Bolgheri Rosso Superiore Maronea 2022

Fattoria Corzano e Paterno
Il Passito 2007

Fattoria dei Barbi
Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2020

Fattoria le Pupille
Saffredi 2022
Le Pupille 2021

Fattoria San Giusto a Rentennano
Percarlo 2021

Fèlsina
Fontalloro 2022
Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2007
Maestro Raro 2022

Fontodi
Flaccianello della Pieve 2022
Chianti Classico Gran Selezione Panzano Vigna del Sorbo 2022
Chianti Classico Gran Selezione Panzano Terrazze San Leolino 2022

Franco Pacenti Canalicchio
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Frescobaldi
Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2020

Fuligni
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotto
Brunello di Montalcino 2020

Giodo
Brunello di Montalcino 2020

Grattamacco
Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2022

Guado al Tasso
Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022

Gualdo del Re
I’Rennero 2021
Gualdo del Re Vermentino 2023

Il Borro
Il Borro 2021

Il Colombaio di Santa Chiara
Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2022

Il Marroneto
Brunello di Montalcino Madonna della Grazie 2020

Il Palagione
Vernaccia di San Gimignano Lyra 2022

Isole e Olena
Cepparello 2022

La Banditaccia
Zeferino 2020

La Fiorita
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Lamole di Lamole
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Grospoli 2021

Le Bertille
Vino Nobile di Montepulciano Pieve San Biagio 2021

Le Chiuse
Brunello di Montalcino Diecianni Riserva 2015

Le Cinciole
Camalaione 2020

Le Potazzine
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Brunello di Montalcino 2020

Marchesi Antinori
Solaia 2022
Tignanello 2022

Masseto
Masseto 2022
Massetino 2023

Mastrojanni
Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2020

Michele Satta
Bolgheri Superiore Marianova 2022

Mocali
Brunello di Montalcino Vigna delle Raunate Riserva 2019

Monteverro
Monteverro 2022

Orma
Orma 2023

Ormanni
Chianti Classico Gran Selezione 2021

Ornellaia
Bolgheri Rosso Superiore Ornellaia 2022
Bolgheri Bianco Ornellaia 2022

Panizzi
Vernaccia di San Gimignano Riserva 2021

Paolo Serafini
Ghino di Tacco 2021

Petra
Petra 2022

Petrolo
Val d’Arno di Sopra Merlot Vigna Galatrona 2022

Piaggia
Carmignano Piaggia Riserva 2022

Pian Delle Vigne
Brunello di Montalcino Vignaferrovia Riserva 2019

Pietro Beconcini
Tempranillo Prephilloxera Vigna Le Nicchie 2021

Pietroso
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Pieve Santa Restituta
Brunello di Montalcino Sugarille 2020

Podere Casanova
Irripetibile 2020

Podere Forte
Orcia Rosso Petrucci Anfiteatro 2020

Podere Il Castellaccio
Bolgheri Superiore Il Castellaccio 2022

Podere Monastero
La Pineta 2023

Podere Poggio Scalette
Il Carbonaione 2022

Podernuovo a Palazzone
Sotirio 2021

Poggio al Tesoro Marilisa Allegrini
Bolgheri Superiore Dedicato A Walter 2021

Poggio Antico
Brunello di Montalcino Vigna I Poggi 2020

Poliziano
Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2022

Querciabella
Palafreno 2021
Chianti Classico Gran Selezione 2020

Ricasoli
Chianti Classico Ceniprimo Gran Selezione 2022

Ridolfi
Brunello di Montalcino Mercatale Riserva 2019

Roberto Cipresso
Brunello di Montalcino 2021

Rocca delle Macie
Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2021

Ruffino
Chianti Classico Gran Selezione Ducale Oro Riserva 2021

Salcheto
Vino Nobile di Montepulciano Salco 2021

Salvioni - La Cerbaiola
Brunello di Montalcino 2020

Sassotondo
Maremma Toscana Ciliegiolo Vigna San Lorenzo 2022

Sesti
Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2019

Talenti
Brunello di Montalcino Pian di Conte Riserva 2019

Tenuta Casadei
Filare 23 2023

Tenuta Croce Di Mezzo
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Tenuta Di Arceno
Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso 2022

Tenuta Di Lilliano
Anagallis 2021

Tenuta Di Sesta
Brunello di Montalcino Duelecci Ovest Riserva 2019

Tenuta Di Valgiano
Colline Lucchesi Rosso Tenuta di Valgiano 2022

Tenuta Il Palagio
Sacred Love 2021

Tenuta L’impostino
Lupo Bianco 2019

Tenuta Luce
Luce 2022

Tenuta Monteti
Monteti 2021

Tenuta Poggio Il Castellare
Brunello di Montalcino Pian Bossolino Riserva 2019

Tenuta San Guido
Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2022
Guidalberto 2023

Tenuta Sette Ponti
Oreno 2023

Tenuta Valdipiatta
Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2020

Tenute Cecchi
Coevo 2021

Tenute Folonari
Cabreo Il Borgo 2022

Tenute Silvio Nardi
Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara 2020

Tiezzi
Brunello di Montalcino Vigna Soccorso Riserva 2019

Tolaini
Picconero 2021

Tua Rita
Redigaffi 2022
Per Sempre 2023
Giusto di Notri 2022

Uccelliera
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Val di Suga
Brunello di Montalcino Vigna Spuntali Riserva 2020

Vallepicciola
Miglioré 2021

Ventolaio
Brunello di Montalcino Riserva 2019

Vignamaggio
Chianti Classico Monna Lisa Gran Selezione 2020

Vigneti La Selvanella
Chianti Classico Vigneti La Selvanella Riserva 2021

Villa Trasqua
Chianti Classico Fanatico Riserva 2020

Marche

Agricola Fiorano
Offida Pecorino Donna Orgilla 2024

Andrea Felici
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Vigna Il Cantico della Figura Riserva 2021

Belisario
Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2022

Boccadigabbia
Akronte 2020

Buscareto
Castelli di Jesi Verdicchio Ammazzaconte Riserva 2023

Cantine Fontezoppa
Colli Maceratesi Ribona Asola 2021

Dianetti
Offida Pecorino Luciano Campo Vallerosa 2022

Fattoria Coroncino
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Gaiospino Riserva 2023

Fattoria Dezi
Solo 2022

Fattoria Le Terrazze
Conero Sassi Neri Riserva 2021

Filodivino
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Dino Riserva 2021

Garofoli
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2022

Il Pollenza
Il Pollenza 2022

La Staffa
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Rincrocca Riserva 2022

Le Caniette
Cinabro 2021

Macondo
Bianko 2022

Mancini
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva 2021

Maria Pia Castelli
Amima 2023

Marotti Campi
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmarino Riserva 2022

Moroder
Rosso Conero Dorico Riserva 2019

Oasi degli Angeli
Kurni 2023

Santa Barbara
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Sup. Stefano Antonucci 2023

Sartarelli
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Balciana Riserva 2023

Tenuta De Angelis
Offida Rosso Anghelos 2022

Tenuta Villa Bucci
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2022

Terrapremiata
Marche Rosso Giàmimanchi 2021

Umani Ronchi
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Plenio Riserva 2023

Valter Mattoni
Quiss 2022

Velenosi
Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2022
Offida Rosso Ludi 2022

Viconari
Viconari 2023

Vignamato
Amato 2021

Umbria

Adanti
Montefalco Sagrantino Passito 2021

Antonelli San Marco
Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2020

Arnaldo Caprai
Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021
Montefalco Sagrantino Collepiano 2021

Barberani
Orvieto Classico Superiore Muffa Nobile Calcaia 2022
Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2022

Castel Noha
Risvegli Il Nome del Futuro 2024

Castello Della Sala
Cervaro della Sala 2023
Muffato della Sala 2023

Decugnano dei Barbi
A.D. 1212 2022

Fattoria Colleallodole
Montefalco Sagrantino Colleallodole 2021

La Palazzola
Amelia Vinsanto 10 Anni 2013

Leonardo Bussoletti
Ràmici 2022

Lungarotti
Torgiano Rosso Rubesco Riserva Vigna Monticchio 2020

Palazzone
Musco 2022

Perticaia
Montefalco Sagrantino 2018

Pomario
Muffato delle Streghe 2022

Tenuta Lamborghini
Campoleone 2021

Tenute Lunelli Tenutacastelbuono
Montefalco Sagrantino Carapace Lunga Attesa 2018

Terre de La Custodia
Montefalco Sagrantino Exubera 2018

Lazio

Amor Vitae
Vita 2020

Cantina Sant’andrea
Terracina Moscato Secco Hum 2024

Casale del Giglio
Radix 2021
Mater Matuta 2021
Aphrodisium 2024

Casale della Ioria
Cesanese del Piglio Superiore Torre del Piano Riserva 2022

Castel De Paolis
I Quattro Mori 2020

Colle di Maggio
Lunapigra 2022
Estia 2022

Cotarella
Montiano 2022

Damiano Ciolli
Olevano Romano Cesanese Riserva 2021

Fontana Candida
Frascati Superiore Luna Mater Riserva 2023

Formiconi
Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2023

Gabriele Magno
Frascati Superiore Vigneto La Torretta di Valle Marciana Riserva 2023

Le Rose
Colle dei Marmi 2024

Marco Carpineti
Extra Brut Kius 2021

Paolo e Noemia D’amico
Falesia 2023

Pileum
Cesanese del Piglio Superiroe Pilarocca Riserva 2022

Poggio Le Volpi
Roma Rosso Classico Riserva 2022
Donnaluce 2024

San Giovenale
Habemus Etichetta Bianca 2023

Sergio Mottura
La Torre a Civitella 2023

Tenuta di Fiorano
Fiorano Rosso 2020

Tenuta Principe Alberico
Alberico Bianco 2022

Tenuta Santa Lucia
Morrone 2022

Vigne del Patrimonio
Aladoro Brut

Villa Simone
Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2023

Vini Raimondo
Cybelle 2023

Abruzzo

Amorotti
Trebbiano d’Abruzzo 2023

Barba
Trebbiano d’Abruzzo Di Mare 2023

Camillo Montori
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Fonte Cupa 2021

Castorani
Jarno Bianco 2022

D’alesio
Montepulciano d’Abruzzo Tenuta del Professore Riserva 2017

Fantini Group Vini
Cinque Autoctoni Ventitreesima Edizione

Fattoria La Valentina
Montepulciano d’Abruzzo Docheio 2022

Illuminati
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Zanna Ris. 2020

Jasci & Marchesani
Montepulciano d’Abruzzo Janù 2021

Marchesi de’ Cordano
Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Santinumi Riserva 2019

Marramiero
Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Inferi Riserva 2021

Masciarelli
Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2020

Mastrangelo
Montepulciano d’Abruzzo La Riserva del Vicario 2022

Nododivino
Abruzzo Pecorino Superiore Tegèo 2024

Pasetti
Montepulciano d’Abruzzo Harimann 2018

Tenuta Secolo IX
Moscatello Passito 2014

Torre dei Beati
Abruzzo Pecorino Giocheremo con i Fiori 2024

Torre Zambra
Villamagna Riserva 2022

Valentini
Trebbiano d’Abruzzo 2021
Cerasuolo d’Abruzzo 2024

Valle Reale
Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2022

Molise

Catabbo
Tintilia del Molise Rosso Vincè Riserva 2020

Cianfagna
Tintilia del Molise Sator 2020

Claudio Cipressi
Tintilia del Molise Tintilia 66 2020

Di Majo Norante
Molise Rosso Don Luigi Riserva 2021
Moscato del Molise Passito Apianae 2020

Campania

Alabastra Cantine Pintore & Valentino
Fiano di Avellino Alania 2021
Taurasi 2017

Benito Ferrara
Greco di Tufo Vigna Cicogna 2024

Cantina Bambinuto
Greco di Tufo Rafilù Riserva 2021

Cantina del Taburno
Aglianico del Taburno Bue Apis 2019

Cantine Antonio Caggiano
Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2021
Fiano di Avellino Vigna Isca Riserva 2023

Cantine Antonio Mazzella
Ischia Biancolella Vigna del Lume 2024
Villa Campagnano 2024

Cantine di Marzo
Greco di Tufo Vigna Serrone Riserva 2023

Ciro Picariello
Fiano di Avellino Ciro 906 2022

Colli di Lapio
Fiano di Avellino 2024

D’Antiche Terre
Taurasi Il Vicario Riserva 2016

Di Meo
Fiano di Avellino Alessandra Riserva 2015

Dubl
Metodo Classico Brut Dubl Rosé Edition III

Fattoria La Rivolta
Aglianico del Taburno Terra di Rivolta Riserva 2021

Feudi di San Gregorio
Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2018

Fiorentino
Taurasi Riserva 2020

I Favati
Fiano di Avellino Pietramara Etichetta Bianca Riserva 2022

Laura De Vito
Fiano di Avellino Arianiè 2023

Marisa Cuomo
Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024

Masseria Frattasi
Kapnios 2022

Mastroberardino
Taurasi Radici 2020

Montevetrano
Montevetrano 2023

Rocca del Principe
Fiano di Avellino Tognano Riserva 2022

San Salvatore 1988
Cilento Fiano Pian di Stio 2024

Tenuta De Gregorio
Taurasi 2020

Tenuta Sarno 1860
Fiano di Avellino Erre Sassi 2019

Terre d’Aione
Greco di Tufo Dedizione 2023

Traerte
Fiano di Avellino Aipierti 2024

Villa Diamante
Fiano Vigne Vecchie La Congregazione 2022

Villa Matilde Avallone
Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2021

Puglia

Agricole Vallone
Graticciaia 2020

Albano Carrisi
Platone 2020

Antica Masseria Jorche
Primitivo di Manduria Riserva 2021

Cantele
Ventisei Agosto Duemilaventiquattro Chardonnay Teresamanara 2024

Cantine Due Palme
Salento Rosso 1943 del Fondatore 2022
Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2022

Cantine Risveglio
Susumaniello Susù 2023

Cantine San Marzano
Sulla Maresco 2024

Centovignali
Gioia del Colle Primitivo Pentimone Riserva 2022

Conti Zecca
Nero 2022

Cosimo Taurino
Patriglione 2020

D’arapri’
La Dama Forestiera di d’Araprì 2019

Feudi di Guagnano
Nero di Velluto 2022

Garofano
Le Braci 2018

Giancarlo Ceci
Castel del Monte Rosato Spumante Apnea 2021

Gianfranco Fino
Es 2023

L’archetipo
Marasco Brut Nature 2023

Marulli
Copertino Rosso Malassiso Riserva 2021

Masca del Tacco
Primitivo di Manduria Piano Chiuso Riserva 2022

Masseria Li Veli
Salice Salentino Rosso Pezzo Morgana Riserva 2022

Morella
Primitivo Old Vines 2021

Paololeo
Primitivo di Manduria Giunonico Riserva 2019

Petra Nevara
Nevaja 2023

Polvanera
Gioia del Colle Primitivo 17 Vigneto Montevella 2022

Santa Lucia
Castel del Monte Nero di Troia Le More Riserva 2021

Schola Sarmenti
Diciotto 2023

Tenute Chiaromonte
Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2020

Tenute Stefano
Tacco Rosa 2024
Tenuta Bocca di Lupo
Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2021

Varvaglione
Negroamaro Cosimo Varvaglione Collezione Privata 2021

Vespa Vignaioli Per Passione
Primitivo di Manduria Primatia Riserva 2021

Basilicata

Cantina di Venosa
Aglianico del Vulture Superiore Carato Venusio Underwaterwine 2017

Cantine del Notaio
Aglianico del Vulture La Firma 2020
L’Autentica 2023

Elena Fucci
Aglianico del Vulture Titolo 25th Anniversary 2021

Martino
Aglianico del Vulture Superiore Riserva 2018

Paternoster Tommasi Family Est.
Aglianico del Vulture Superiore Barone Rotondo 2020

Calabria

Cantine Viola
Passito Luigi Viola Saracena 1999

Ippolito 1845
Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2018

Librandi
Gravello 2023

Mariolina Baccellieri
Greco di Bianco 2020

Masseria Falvo 1727
Moscato Passito Milirosu 2023

Statti
Lamezia Rosso Batasarro Riserva 2022

Sicilia

Abbazia Santa Anastasia
Sicilia Rosso Litra 2022

Agricola Biondi
Etna Bianco Pianta 2022

Agricola Occhipinti
Il Frappato 2023

Alessandro di Camporeale
Sicilia Syrah Kaid Vendemmia Tardiva 2024

Alta Mora
Etna Bianco Arrigo 2022

Animaetnea
Etna Rosso Animardente 2022

Ansaldi
Sicilia Bianco Spumante Metodo Classico Brut Millesimato 2019

Baglio del Cristo di Campobello
Sicilia Nero d’Avola Lu Patri 2023

Barone di Serramarrocco
Serramarrocco 2023

Benanti
Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2020

Calabretta
Vigne Vecchie 2016

Calcagno
Etna Rosso Calderara 2022

Cantine Colosi
Malvasia delle Lipari Passito Najm 2023

Centopassi
Tendoni di Trebbiano 2023

Cottanera
Etna Rosso Feudo di Mezzo Vigna Iannazzo 2022

Donnafugata
Passito di Pantelleria Ben Ryé 2022

Duca di Salaparuta
Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2021
Sicilia Bianca di Valguarnera 2022

Federico Curtaz
Etna Bianco Superiore 2021

Feudo Montoni
Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2021

Florio
Marsala Superiore Semisecco SR0417 Riserva 2017
Vino Florio 2024

Girolamo Russo
Etna Bianco San Lorenzo 2024
Etna Rosso Piano delle Colombe 2022

Graci
Etna Bianco Muganazzi 2023

Gulfi
Pinò 2018

Hauner
Malvasia delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2022

Idda
Sicilia Bianco Idda 2024

Iuppa
Etna Bianco Superiore Lavi 2023

Le Casematte
Faro 2023

Marco De Bartoli
Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2021
Vecchio Samperi

Monteleone
Etna Rosso Rumex 2022

Morgante
Sicilia Nero d’Avola Don Antonio Riserva 2022

Palari
Faro Palari 2020

Palmento Costanzo
Etna Rosso Prefillossera 2022

Paolo Cali’
Cerasuolo di Vittoria Classico Pruvuletta 2022

Passopisciaro Vini Franchetti
Contrada PC 2023
Contrada G 2023

Pellegrino
Marsala Vergine Single Barrel N° 018 Riserva 2005

Pietradolce
Etna Rosso Barbagalli 2022

Planeta
Menfi Chardonnay Didacus 2022

Pupillo
Siracusa Moscato Passito Solacium 2024

Tenuta Capofaro Tda
Dydime 2024

Tenuta di Castellaro
Eúxenos 2022

Tenuta di Fessina
Etna Bianco A’ Puddara 2023

Tenuta Regaleali Tda
Sicilia Chardonnay Vigna San Francesco 2023

Tenuta Tascante Tda
Etna Rosso Contrada Pianodario 2021

Tenute dei Ciclopi
Etna Rosso Piede Franco Quota 900 2022

Tenute Nicosia
Etna Spumante Brut Sosta Tre Santi Sessantamesi Millesimato 2018

Terra Costantino
Etna Rosso Contrada Blandano Riserva 2020

Vinisola
Passito di Pantelleria Arbaria 2019

Sardegna

Accademia Olearia Tenute Fois
Vermentino di Sardegna Chlamys 2024

Agripunica
Barrua 2022

Antichi Poderi Jerzu
Cannonau di Sardegna Jerzu Josto Miglior Riserva 2022

Argiolas
Turriga 2021

Audarya
Nuracada 2022

Cantina Santadi
Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2021
Carignano del Sulcis Rocca Rubia Riserva 2022

Contini
Vernaccia di Oristano Antico Gregori Riserva 1991

Dettori
Romangia Bianco 2023
Romangia Rosso 2020

Fradiles
Mandrolisai Rosso Memorias Creccherie 2023

Francesco Cadinu
Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023

Giuseppe Sedilesu
Cannonau di Sardegna Ballu Tundu Riserva 2021

Jankara
Vermentino di Gallura Superiore 2024

Mesa
Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2022

Olianas
Cannonau di Sardegna Riserva 2022

Pala
Stellato 2024

Sella & Mosca
Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2021

Siddura
Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2023

Tenute Perda Rubia
Cannonau di Sardegna Perda Rubia Riserva 2022

Vigne Surrau
Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva Montidimola 2023

