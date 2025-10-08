“Bibenda” 2026: 764 i vini da “5 Grappoli” che raccontano l’eccellenza italiana, secondo la Fis

Le piemontesi Giacomo Conterno, Ettore Germano, Gaja e La Spinetta, la franciacortina Ca’ del Bosco, ed ancora Terlano, dall’Alto Adige, Ferrari, dal territorio del Trentodoc, le toscane Banfi, Felsina, Fontodi e Tua Rita, e, dal Lazio, Casale del Giglio: sono le 12 cantine capaci di fare “tripletta” tra i “5 Grappoli”, il massimo riconoscimento qualitativo assegnato da “Bibenda” 2026, l’edizione n. 28 della storica guida della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), guidata da Franco Ricci, di scena sabato 22 novembre 2025 a Roma (in Hotel Rome Cavalieri). Eccellenze tra le eccellenze, con ben 764 vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, e tante singole cantine capaci di fare “doppietta”: Azelia, Borgogno, Braida Bruno, Rocca Rabaja, Cà Viola, Giacomo Fenocchio, e Nervi (sempre di Roberto Conterno, ndr), dal Piemonte, Bellavista, Ferghettina e Uberti dalla Franciacorta, Cantina di Bolzano, Colterenzio, Tramin, Valle Isarco, Dolomytos Sacker, Franz Haas, Girlan, Nals Margreid, San Michele Appiano e Tiefenbrunner dall’Alto Adige, Tenuta San Leonardo dal Trentino, Jermann e Venica & Venica dal Friuli Venezia Giulia, Pietro Zardini, Romano dal Forno e Tenuta Sant’Antonio dalla Valpolicella, in Veneto, Biondi Santi, Ca’ Marcanda (Gaja), Casanova di Neri, Castello del Terriccio, Castello di Fonterutoli (Mazzei), Fattoria Le Pupille, Gualdo Del Re, Le Potazzine, Marchesi Antinori, Masseto e Ornellaia (entrambe di Frescobaldi) e Tenuta San Guido in Toscana, Velenosi nelle Marche, Arnaldo Caprai, Barberani e Castello della Sala (Antinori) in Umbria, Colle di Maggio e Poggio Le Volpi nel Lazio, Valentini in Abruzzo, Di Majo Norante dal Molise, Alabastra Cantine Pintore & Valentino, Cantine Antonio Caggiano e Cantine Antonio Mazzella in Campania, Cantine Due Palme in Puglia, Cantine del Notaio in Basilicata, Duca di Salaparuta, Florio, Girolamo Russo, Marco De Bartoli Passopisciaro in Sicilia, Santadi e Dettori in Sardegna.

Focus - I 5 Grappoli by Bibenda: i migliori vini del 2026

Valle d’Aosta

Anselmet

Vallée d’Aoste Chardonnay Mains et Coeurs 2023

La Crotta di Vegneron

Valle d’Aosta Chambave Moscato Passito Prieuré 2022

La Plantze

Ferox 2023

La Vrille

Vallée d’Aoste Chambave Muscat Flétri 2023

Les Crêtes

Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2023

Rosset Terroir

Sopraquota 900 2023



Piemonte

Ada Nada

Barbaresco Rombone Cichin Riserva 2020

Alberto Ballarin

Barolo Bussia 2021

Albino Rocca

Barbaresco Ronchi Riserva 2020

Andrea Oberto

Barolo Rocche dell’Annunziata 2021

Angelo Negro

Roero Arneis Sette Anni Riserva 2018

Anna Maria Abbona

Dogliani Superiore Maioli 2022

Antichi Vigneti di Cantalupo

Ghemme Collis Carellae 2018

Antoniotti

Bramaterra 2021

Aurelio Settimo

Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2019

Azelia

Barolo Margheria 2021

Barolo Cerretta 2021

Bartolo Mascarello

Barolo 2021

Batasiolo

Barolo Boscareto Riserva 2012

Bera

Alta Langa Brut 2020

Bersano

Barolo Badarina 2020

Boasso

Barolo Margherita Riserva 2019

Borgo Maragliano

Brut Nature Cuvée Germana Beltrame Editione VI

Borgogno

Barolo Cannubi Riserva 2020

Barolo Annunziata Riserva 2020

Boveri

Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023

Bovio

Barolo Gattera Riserva 2019

Braida Giacomo Bologna

Barbera d’Asti Ai Suma 2022

Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2022

Brezza

Barolo Sarmassa Vigna Bricco Riserva 2019

Bric Cenciurio

Barolo Coste di Rose 2021

Broglia

Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2021

Brovia

Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2021

Bruno Giacosa

Barbaresco Asili Riserva 2020

Bruno Rocca Rabaja’

Barbaresco Currà Riserva 2019

Barbaresco Rabajà Riserva 2019

Ca’ Brusa’

Barolo Bricco San Pietro Vigna d’Vai Riserva 10 Anni 2015

Ca’ del Baio

Barbaresco Asili Riserva 2020

Ca’ Viola

Barolo Sottocastello di Novello 2021

Barolo Sottocastello di Novello Riserva 2019

Cadgal

Moscato d’Asti Vigna Vecchia Collection 2014

Cantina del Pino

Barbaresco Ovello 2021

Casa E. di Mirafiore

Barolo Lazzarito 2021

Cascina Ca’ Rossa

Roero Le Coste Riserva 2022

Cascina Chicco

Barolo Ginestra Riserva 2019

Cascina Morassino

Barbaresco Ovello 2022

Castello di Neive

Barbaresco Albesani Vigna Santo Stefano Riserva 2020

Castello di Verduno

Barolo Monvigliero 2021

Cavallotto

Barolo Bricco Boschis 2021

Chiara Boschis - E. Pira & Figli

Barolo Cannubi 2021

Chionetti

Barolo Bussia Vigna Pianpolvere 2021

Claudio Mariotto

Colli Tortonesi Timorasso Pitasso 2023

Collina Serragrilli

Barbaresco Starderi 2022

Comm. G.B. Burlotto

Barolo Cannubi 2021

Conterno

Barolo Monfortino Riserva 2019

Barolo Arione 2021

Barolo Francia 2021

Conterno Fantino

Barolo Mosconi Vigna Ped 2021

Contratto

Alta Langa Special Cuvée Pas Dosé Riserva 2016

Cordero di Montezemolo

Barolo Enrico VI 2021

Cornarea

Roero Arneis Enritard Riserva 2020

Dante Rivetti

Barbaresco Bricco di Neive Riserva 2020

Domenico Clerico

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021

Dosio

Barolo Serradenari 2021

Elio Altare

Barolo Cerretta Vigna Bricco Riserva 2019

Elio Grasso

Barolo Ginestra Casa Maté 2021

Elio Perrone

Barbera d’Asti Superiore Mongovone 2023

Enrico Serafino

Alta Langa Pas Dosé Zero 140 Giove Riserva 2012

Ettore Germano

Barolo Lazzarito Riserva 2019

Barolo Cerretta 2021

Barolo Vignarionda 2020

Ferrando

Carema Etichetta Nera 2021

Fontanabianca

Barbaresco Serraboella 2022

Fontanafredda

Barolo Lazzarito Vigna La Delizia 2021

Forteto della Luja

Loazzolo Piasa Rischei 2022

Francesco Brigatti

Colline Novaresi Nebbiolo Mötziflon 2021

Franco M. Martinetti

Colli Tortonesi Timorasso Biancofranco 2024

Fratelli Alessandria

Barolo Monvigliero 2021

Fratelli Barale

Barolo Bussia 2021

Fratelli Cigliuti

Barbaresco Serraboella 2021

Fratelli Giacosa

Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2017

Fratelli Revello

Barolo Cerretta 2021

G.D. Vajra

Barolo Bricco delle Viole 2021

Gaja

Barbaresco Sorì Tildin 2022

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2022

Barbaresco Costa Russi 2022

Giacomo Fenocchio

Barolo Bussia 90 dì Riserva 2019

Barolo Villero 2021

Giacomo Grimaldi

Barolo Le Coste Riserva 2019

Gianfranco Alessandria

Barolo San Giovanni 2021

Gianni Doglia

Nizza Viti Vecchie 2023

Giuseppe Ellena

Barbera d’Alba Superiore Vigna Alferi 2022

Hilberg-Pasquero

Roero Sul Monte Riserva 2021

Josetta Saffirio

Barolo Castelletto Millenovecento48 Riserva 2019

La Colombera

Colli Tortonesi Timorasso Santacroce 2023

La Scolca

Brut Rosé Soldati La Scolca d’Antan 2013

La Spinetta

Barbaresco Gallina 2022

Barbaresco Starderi 2022

Barbaresco Valeirano 2022

Livia Fontana

Barolo Villero 2021

Lodali

Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021

Malvira’

Roero Mombeltramo Riserva 2021

Marcalberto

Alta Langa Nature 2021

Marcarini

Barolo Brunate 2020

Marchesi Alfieri

Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2022

Marchesi di Barolo

Barolo Cannubi 2021

Marengo

Barolo Brunate 2021

Marziano Abbona

Barolo Cerviano-Merli 2021

Massimo Rattalino

Barbaresco Quarantacinque45 Riserva 2019

Massolino

Barolo Vigna Rionda Riserva 2019

Mauro Molino

Barolo La Serra 2021

Mauro Veglio

Barolo Paiagallo 2021

Michele Chiarlo

Barolo Cerequio 2021

Moccagatta

Barbaresco Basarin 2022

Montalbera

Ruchè di Castagnole Monferrato Il Fondatore Riserva 2022

Montaribaldi

Barbaresco Rio Sordo 2020

Morgassi Superiore

Monferrato Bianco Timorgasso 2024

Nervi

Gattinara Vigna Valferana 2021

Gattinara Vigna Molsino 2021

Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024

Oddero

Barolo Bussia Vigna Mondoca Riserva 2019

Orlando Abrigo

Barbaresco Rongalio Riserva 2020

Orsolani

Caluso Passito Sulé 2020

Paitin

Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2022

Paolo Conterno

Barolo Ginestra 2021

Paolo Manzone

Barolo Meriame 2021

Paolo Scavino

Barolo Bric dël Fiasc 2021

Parusso

Barolo Mariondino 2021

Pelassa

Barolo San Lorenzo di Verduno 2021

Pelissero

Barbaresco Tulin 2022

Piazzo

Alta Langa Brut Ritorno in 2021

Piero Busso

Barbaresco Gallina 2021

Pio Cesare

Barolo Ornato 2021

Pira

Barolo Marenca 2021

Poderi Colla

Barolo Bussia Dardi Le Rose 2021

Poderi Gianni Gagliardo

Barolo Lazzarito Vigna Preve 2021

Poderi Luigi Einaudi

Barolo Cannubi 2021

Prunotto

Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2019

Punset

Barbaresco San Cristoforo Campo Quadro Riserva 2018

Ratti

Barolo Rocche dell’Annunziata 2021

Renato Corino

Barolo Rocche dell’Annunziata 2021

Reva

Barolo Cannubi 2021

Roberto Ferraris

Nizza Lìberta 2022

Rocche Costamagna

Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2019

Rocche dei Manzoni

Barolo Bussia Pianpolvere Soprano Riserva 2012

Scagliola

Barbera d’Asti Superiore Sansì Antologia 2020

Scarpa

Barbera d’Asti Superiore La Bogliona 2020

Schiavenza

Barolo Cerretta 2021

Silvio Grasso

Barolo Annunziata Vigna Plicotti 2021

Tenuta Carretta

Barolo Cannubi 2021

Tenuta Olim Bauda

Nizza Bauda Riserva 2020

Tenuta Santa Caterina

Grignolino d’Asti Monferace 2020

Tenute Sella

Lessona San Sebastiano allo Zoppo 2017

Travaglini

Gattinara Vigna Ronchi Riserva 2019

Vietti

Barolo Lazzarito 2021

Vigne Marina Coppi

Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2023

Vigneti Massa

Colli Tortonesi Monleale 2021

Villa Sparina

Gavi del Comune di Gavi Villa Sparina 10 Anni 2013

Lombardia

Ar.Pe.Pe.

Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 2018

Bellavista

Franciacorta Dosaggio Zero Vittorio Moretti Riserva 2018

Franciacorta Pas Operé 2020

Berlucchi

Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2014

Bosio

Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2017

Ca’ del Bosco

Franciacorta Dosage Zéro Cuvée Annamaria Clementi Ris. 2016

Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2016

Franciacorta Extra Brut Vintage Collection 2020

Castello Bonomi

Franciacorta Brut Nature Cuvée 1564 2018

Contadi Castaldi

Franciacorta Extra Brut Blànc 2020

Conte Vistarino

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Pernice 2022

Convento San Lorenzo

Valtellina Sup. Sassella Clos Convento San Lorenzo Ris. 2021

Derbusco Cives

Franciacorta Brut Epique 2016

Enrico Gatti

Franciacorta Brut Nature Blanc de Noirs 2021

Fay

Valtellina Superiore Sassella Il Glicine 2022

Ferghettina

Franciacorta Extra Brut 2017

Franciacorta Non Dosato Riserva 33 2017

Freccianera Fratelli Berlucchi

Franciacorta Casa delle Colonne Zero Riserva 2015

I Vitari

Valtellina Superiore Grumello SO Vigna i Vitari 2022

La Montina

Franciacorta Nature Quor 2018

Le Marchesine

Franciacorta Brut Secolo Novo Millesimato 2016

Mamete Prevostini

Sforzato di Valtellina Albareda 2022

Mirabella

Franciacorta Dosaggio Zero Dom Riserva 2018

Monte Rossa

Franciacorta Brut Rosé Cabochon Fuoriserie N°07

Mosnel

Franciacorta Pas Dosé Rosé Parosé 2019

Nino Negri

Sforzato di Valtellina 5 Stelle Sfursat 2022

Ricci Curbastro

Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2015

Triacca

Sforzato di Sforzato di Monastero 2021

Uberti

Franciacorta Dosaggio Zero Sublimis Riserva 2017

Franciacorta Extra Brut Comarì del Salem 2018

Alto Adige

Abbazia di Novacella

Alto Adige Valle Isarco Riesling Praepositus 2023

Arunda

Alto Adige Spumante Extra Brut Cuvée Marianna

Cantina Andriano

Alto Adige Chardonnay Doran Riserva 2022

Cantina Bolzano

Alto Adige Cabernet Mumelter Riserva 2022

Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2023

Cantina Colterenzio

Alto Adige Sauvignon Gran Lafòa Riserva 2022

Alto Adige Bianco LR Riserva 2021

Cantina Kurtatsch

Alto Adige Merlot Brenntal Riserva 2022

Cantina Merano

Alto Adige Pinot Bianco Five Years Riserva 2019

Cantina Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012

Alto Adige Terlaner I Primo Grande Cuvée 2022

Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2023

Cantina Tramin

Alto Adige Chardonnay Troy Riserva 2022

Alto Adige Lagrein Urban Riserva 2023

Cantina Valle Isarco

Alto Adige Valle Isarco Kerner Aristos 2024

Cuvée Adamantis 2021

Castelfeder

Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Ris. 2021

Dolomytos Sacker

Amphora 2021

Dolomytos Bianco 2020

Elena Walch

Alto Adige Bianco Grande Cuvée Beyond The Clouds 2022

Franz Haas

Alto Adige Pinot Nero Schweizer 2021

Alto Adige Pinot Nero Pas Dosé 2019

Girlan

Alto Adige Pinot Nero Curlan Riserva 2022

Alto Adige Gewürztraminer Flora 2023

Gump Hof Markus Prackwieser

Alto Adige Pinot Bianco Renaissance Riserva 2022

J. Hofstatter

Alto Adige Gewürztraminer Vigna Castel Rechtenthal Ris. 2022

Kellerei Kaltern Caldaro

Alto Adige Kunst.stück Schiava 2023

Kettmeir

Alto Adige Blanc de Blancs Pas Dosé 2020

Kofererhof

Alto Adige Valle Isarco Riesling R 2023

Muri-Gries

Alto Adige Lagrein Abtei Muri Abtei Muri

Nals Margreid

Alto Adige Chardonnay Nama 2021

Alto Adige Pinot Bianco Sirmian 2023

Niklas Weingut

Alto Adige Bianco DJJ Riserva 2022

Peter Zemmer

Alto Adige Chardonnay Vigna Crivelli Riserva 2022

San Michele Appiano

Alto Adige Bianco Appius 2020

Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2021

Taschlerhof

Alto Adige Valle Isarco Sylvaner Lahner 2023

Tenuta Waldgries

Alto Adige Lagrein Roblinus de’ Waldgries 2021

Tiefenbrunner

Alto Adige Sauvignon Blanc Vigna Rachtl Riserva 2022

Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall Von Fenner 2022

Trentino

Abate Nero

Trento Brut Domini Nero Millesimato 2019

Cantina Rotaliana

Trento Brut Riserva 2017

Cantine Monfort

Trento Extra Brut Le Général Dallemagne 2019

Cavit

Trento Brut Altemasi Graal Riserva 2018

Cesarini Sforza

Trento Brut Aquila Reale Riserva 2015

Endrizzi

Trento Dosaggio Zero Piancastello Zero Riserva 2020

Ferrari

Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016

Trento Brut Rosé Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016

Trento Brut Perlé Nero Riserva 2018

Foradori

Granato 2022

Letrari

Trento Dosaggio Zero Riserva 2018

Marco Donati

Teroldego Rotaliano Superiore Sangue di Drago Riserva 2022

Maso Martis

Trento Brut Madame Martis Riserva 2015

Moser

Trento Extra Brut Tracce Riserva 2012

Nicola Biasi

Vin de la Neu 2023

Pojer E Sandri

Essenzia 2022

Revi

Trento Blanc de Blancs Brut Paladino Riserva 2019

San Leonardo

San Leonardo 2020

Villa Gresti 2021

Tonini

Trento Nature Le Grile Riserva 2019

Friuli Venezia Giulia

Barone Ritter De Zahony

Edda Cristina 2023

Bastianich

Calabrone 2019

Borgo San Daniele

Arbis Blanc 2022

Branko

Capo Branko 2024

Collavini

Collio Bianco Broy 2023

Damijan Podversic

Collio Bianco Kaplja 2021

Draga

Ribolla Gialla Miklus 2019

Edi Keber

Collio Bianco Vino da Uve Autoctone 2023

Fiegl

Ribolla Gialla Macerata 2023

Gigante

Friuli Colli Orientali Friulano Vigneto Storico Bio 2023

Giovanni Dri Il Roncat

Ramandolo Uve Decembrine 2019

Jermann

Vintage Tunina 2023

W... Dreams 2023

Kante

La Bora di Kante 2018

La Roncaia

Ramandolo 2020

La Tunella

Friuli Colli Orientali Bianco Biancosesto 2023

Lis Neris

Friuli Isonzo Bianco Fiore di Campo Cuvée F2 Gold 2020

Livio Felluga

Rosazzo Terre Alte 2022

Livon

Braide Alte 2023

Muzic

Collio Bianco Stare Brajde 2023

Picech

Collio Bianco Jelka 2020

Pighin

Collio Bianco Soreli 2022

Primosic

Skin Settanta 2022

Raccaro

Collio Friulano Rolat 2024

Russiz Superiore

Collio Bianco Col Disôre 2021

Schiopetto

Collio Pinot Bianco 2024

Scubla

Friuli Colli Orientali Bianco Pomédes 2023

Skerk

Vitovska 2022

Specogna

Friuli Colli Orientali Sauvignon Duality 2023

Toros

Collio Friulano 2024

Valentino Butussi

Colli Orientali del Friuli Picolit 2017

Venica & Venica

Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2024

Collio Sauvignon Extempore 2019

Vie di Romans

Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2023

Dut’Un 2022

Villa Russiz

Collio Sauvignon de La Tour 2024

Zidarich

Vitovska Kamen 2022

Zorzettig

Friuli Colli Orientali I Fiori di Leonie Myò Vigneti di Spessa 2022

Zuani

Collio Bianco Zuani Riserva 2022

Veneto

Aldegheri

Amarone della Valpolicella Classico Cantinetta di Bacco Riserva 2015

Allegrini

La Poja 2019

Anselmi

I Capitelli 2023

Astoria

Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze Arzanà

Begali

Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2019

Bertani

Amarone della Valpolicella Classico 2016

Brigaldara

Amarone della Valpolicella San Floriano Riserva 2016

Brunelli

Amarone della Valpolicella Campo Inferi Riserva 2018

Cecilia Beretta

Amarone della Valpolicella Classico Terre di Cariano Riserva 2018

Cesari

Amarone della Valpolicella Classico Bosan Riserva 2016

Farina

Amarone della Valpolicella Classico Montefante Ris. 2018

Fattori

Amarone della Valpolicella Riserva 2020

Fongaro

Lessini Durello Pas Dosé Nera Riserva 2017

Fratelli Giuliari

Amarone della Valpolicella I Prognai 2019

Inama

Vulcaia Fumé 2023

La Collina dei Ciliegi

Amarone della Valpolicella Ciliegio 2020

Le Ragose

Amarone della Valpolicella Classico Marta Galli Riserva 2015

Le Salette

Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece Ris. 2020

Maculan

Acininobili 2019

Marco Buvoli

Metodo Classico Rosé Extra Brut Sette

Masi Agricola

Amarone della Valpolicella Classico Costasera Riserva 2019

Monte Tondo

Soave Classico Superiore Foscarin Slavinus 2023

Monte Zovo

Lugana Terralbe Riserva 2021

Nardello

Soave Classico Monte Zoppega 2022

Pasqua

Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua Cascina San Vincenzo 2018

Pieropan

Soave Classico La Rocca 2023

Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Leone Zardini Riserva 2019

Valpolicella Superiore Classico Hercules 2018

Roeno

Trento Brut Nature Dèkatos Riserva 2014

Romano dal Forno

Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2011

Valpolicella Superiore Vigneto di Monte Lodoletta 2019

Rubinelli Vajol

Amarone della Valpolicella Classico 2017

Serafini & Vidotto

Montello Asolo Il Rosso dell’Abazia 2021

Speri

Recioto della Valpolicella Classico La Roggia 2022

Stefano Accordini

Amarone della Valpolicella Classico Il Fornetto Riserva 2017

Suavia

Massifitti 2022

Tamellini

Soave Classico Le Bine de Costiola 2023

Tedeschi

Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Ris. 2018

Tenuta Mosole

Hora Prima 2023

Tenuta Sant’antonio

Amarone della Valpolicella Lilium Est Riserva 2010

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2020

Tommasi

Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2013

Tommaso Bussola

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013

Valentina Cubi

Amarone della Valpolicella Classico Morar Riserva 2015

Villa Sandi

Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut

La Rivetta 2024

Zenato

Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Ris. 2019

Zeni 1870

Amarone della Valpolicella Classico Nino Zeni Riserva 2019

Liguria

Bio Vio

Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in da Bon 2024

Bruna

Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2023

Cantine Lunae

Colli di Luni Vermentino Cavagino 2024

Cascina delle Terre Rosse

Apogèo di Vladimiro 2024

Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Giardino dei Vescovi 2023

La Baia del Sole Federici

Colli di Luni Vermentino Sarticola 2024

Ottaviano Lambruschi

Colli di Luni Vermentino Costa Marina 2024

Possa

Cinque Terre Sciacchetrà Sciacchetris Riserva 2021

Emilia Romagna

Cantine Ceci

Otello Nero di Lambrusco 1813

Enio Ottaviani

Rimini Rebola 2024

Fattoria Nicolucci

Romagna Sang. Sup. Pred. di Pred. Vigna del Generale Riserva 2022

Giovanna Madonia

Romagna Sangiovese Bertinoro Ombroso Riserva 2022

La Tosa

Gutturnio Superiore Vignamorello 2023

San Patrignano

Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2022

San Valentino

Mascarin 2021

Umberto Cesari

Resultum 2021

Toscana

Agostina Pieri

Brunello di Montalcino 2020

Altesino

Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020

Argentiera

Bolgheri Superiore Argentiera 2022

Argiano

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2020

Arillo in Terrabianca

Collezione di Campaccio 2020

Badia a Coltibuono

Vin Santo del Chianti Classico 2017

Banfi

Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2020

Brunello di Montalcino Poggio all’Oro Riserva 2019

Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2020

Batavigna

Miticaia 2020

Bindella

Vino Nobile di Montepulciano Vallocaia Riserva 2021

Biondi Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino 2019

Brunello di Montalcino Riserva 2018

Boscarelli

Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2021

Brancaia

Il Blu 2022

Ca’ Marcanda

Bolgheri Rosso Camarcanda 2022

Bolgheri Rosso Magari 2023

Camigliano

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020

Campo alla Sughera

Campo alla Sughera 2021

Canalicchio di Sopra

Brunello di Montalcino La Casaccia 2020

Canneto

Vino Nobile di Montepulciano Casina di Doro 2021

Capanna

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Capannelle

50 & 50 2021

Caparzo Borgo Scopeto

Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2020

Capezzana

Ghiaie della Furba 2021

Carpineto

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Casanova della Spinetta

Il Gentile di Casanova 2021

Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Cerretalto 2019

Brunello di Montalcino Giovanni Neri 2020

Castellare di Castellina

I Sodi di S. Niccolò 2021

Castello del Terriccio

Lupicaia 2020

Castello del Terriccio 2020

Castello di Bolgheri

Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2022

Castello di Fonterutoli

Siepi 2022

Concerto di Fonterutoli 2022

Castello di Meleto

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Poggiarso 2021

Castello di Monsanto

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2020

Castello di Querceto

Chianti Classico La Corte Gran Selezione Greve 2022

Castello di Vicarello

Castello di Vicarello 2020

Castello di Volpaia

Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2021

Castello Romitorio

Brunello di Montalcino Filo di Seta Riserva 2019

Castello Tricerchi

Brunello di Montalcino 2020

Cesani

Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2022

Ciacci Piccolomini d’Aragona

Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Santa Caterina d’Oro Ris. 2019

Col d’Orcia

Brunello di Montalcino Vigna Nastagio 2020

Col di Lamo

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Colline San Biagio

Quattordicisei 2020

Dei

Vino Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2019

Dievole

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Sessina 2021

Donatella Cinelli Colombini

Brunello di Montalcino Progetto Prime Donne 2020

Duemani

Duemani 2022

Fabrizio Dionisio

Cortona Syrah Cuculaia 2020

Falchini

Campora 2017

Fattoria Ambra

Carmignano Elzana Riserva 2021

Fattoria Casa di Terra

Bolgheri Rosso Superiore Maronea 2022

Fattoria Corzano e Paterno

Il Passito 2007

Fattoria dei Barbi

Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2020

Fattoria le Pupille

Saffredi 2022

Le Pupille 2021

Fattoria San Giusto a Rentennano

Percarlo 2021

Fèlsina

Fontalloro 2022

Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2007

Maestro Raro 2022

Fontodi

Flaccianello della Pieve 2022

Chianti Classico Gran Selezione Panzano Vigna del Sorbo 2022

Chianti Classico Gran Selezione Panzano Terrazze San Leolino 2022

Franco Pacenti Canalicchio

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Frescobaldi

Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2020

Fuligni

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotto

Brunello di Montalcino 2020

Giodo

Brunello di Montalcino 2020

Grattamacco

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2022

Guado al Tasso

Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022

Gualdo del Re

I’Rennero 2021

Gualdo del Re Vermentino 2023

Il Borro

Il Borro 2021

Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2022

Il Marroneto

Brunello di Montalcino Madonna della Grazie 2020

Il Palagione

Vernaccia di San Gimignano Lyra 2022

Isole e Olena

Cepparello 2022

La Banditaccia

Zeferino 2020

La Fiorita

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Lamole di Lamole

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Grospoli 2021

Le Bertille

Vino Nobile di Montepulciano Pieve San Biagio 2021

Le Chiuse

Brunello di Montalcino Diecianni Riserva 2015

Le Cinciole

Camalaione 2020

Le Potazzine

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Brunello di Montalcino 2020

Marchesi Antinori

Solaia 2022

Tignanello 2022

Masseto

Masseto 2022

Massetino 2023

Mastrojanni

Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2020

Michele Satta

Bolgheri Superiore Marianova 2022

Mocali

Brunello di Montalcino Vigna delle Raunate Riserva 2019

Monteverro

Monteverro 2022

Orma

Orma 2023

Ormanni

Chianti Classico Gran Selezione 2021

Ornellaia

Bolgheri Rosso Superiore Ornellaia 2022

Bolgheri Bianco Ornellaia 2022

Panizzi

Vernaccia di San Gimignano Riserva 2021

Paolo Serafini

Ghino di Tacco 2021

Petra

Petra 2022

Petrolo

Val d’Arno di Sopra Merlot Vigna Galatrona 2022

Piaggia

Carmignano Piaggia Riserva 2022

Pian Delle Vigne

Brunello di Montalcino Vignaferrovia Riserva 2019

Pietro Beconcini

Tempranillo Prephilloxera Vigna Le Nicchie 2021

Pietroso

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Pieve Santa Restituta

Brunello di Montalcino Sugarille 2020

Podere Casanova

Irripetibile 2020

Podere Forte

Orcia Rosso Petrucci Anfiteatro 2020

Podere Il Castellaccio

Bolgheri Superiore Il Castellaccio 2022

Podere Monastero

La Pineta 2023

Podere Poggio Scalette

Il Carbonaione 2022

Podernuovo a Palazzone

Sotirio 2021

Poggio al Tesoro Marilisa Allegrini

Bolgheri Superiore Dedicato A Walter 2021

Poggio Antico

Brunello di Montalcino Vigna I Poggi 2020

Poliziano

Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2022

Querciabella

Palafreno 2021

Chianti Classico Gran Selezione 2020

Ricasoli

Chianti Classico Ceniprimo Gran Selezione 2022

Ridolfi

Brunello di Montalcino Mercatale Riserva 2019

Roberto Cipresso

Brunello di Montalcino 2021

Rocca delle Macie

Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2021

Ruffino

Chianti Classico Gran Selezione Ducale Oro Riserva 2021

Salcheto

Vino Nobile di Montepulciano Salco 2021

Salvioni - La Cerbaiola

Brunello di Montalcino 2020

Sassotondo

Maremma Toscana Ciliegiolo Vigna San Lorenzo 2022

Sesti

Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2019

Talenti

Brunello di Montalcino Pian di Conte Riserva 2019

Tenuta Casadei

Filare 23 2023

Tenuta Croce Di Mezzo

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Tenuta Di Arceno

Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso 2022

Tenuta Di Lilliano

Anagallis 2021

Tenuta Di Sesta

Brunello di Montalcino Duelecci Ovest Riserva 2019

Tenuta Di Valgiano

Colline Lucchesi Rosso Tenuta di Valgiano 2022

Tenuta Il Palagio

Sacred Love 2021

Tenuta L’impostino

Lupo Bianco 2019

Tenuta Luce

Luce 2022

Tenuta Monteti

Monteti 2021

Tenuta Poggio Il Castellare

Brunello di Montalcino Pian Bossolino Riserva 2019

Tenuta San Guido

Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2022

Guidalberto 2023

Tenuta Sette Ponti

Oreno 2023

Tenuta Valdipiatta

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2020

Tenute Cecchi

Coevo 2021

Tenute Folonari

Cabreo Il Borgo 2022

Tenute Silvio Nardi

Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara 2020

Tiezzi

Brunello di Montalcino Vigna Soccorso Riserva 2019

Tolaini

Picconero 2021

Tua Rita

Redigaffi 2022

Per Sempre 2023

Giusto di Notri 2022

Uccelliera

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Val di Suga

Brunello di Montalcino Vigna Spuntali Riserva 2020

Vallepicciola

Miglioré 2021

Ventolaio

Brunello di Montalcino Riserva 2019

Vignamaggio

Chianti Classico Monna Lisa Gran Selezione 2020

Vigneti La Selvanella

Chianti Classico Vigneti La Selvanella Riserva 2021

Villa Trasqua

Chianti Classico Fanatico Riserva 2020

Marche

Agricola Fiorano

Offida Pecorino Donna Orgilla 2024

Andrea Felici

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Vigna Il Cantico della Figura Riserva 2021

Belisario

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2022

Boccadigabbia

Akronte 2020

Buscareto

Castelli di Jesi Verdicchio Ammazzaconte Riserva 2023

Cantine Fontezoppa

Colli Maceratesi Ribona Asola 2021

Dianetti

Offida Pecorino Luciano Campo Vallerosa 2022

Fattoria Coroncino

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Gaiospino Riserva 2023

Fattoria Dezi

Solo 2022

Fattoria Le Terrazze

Conero Sassi Neri Riserva 2021

Filodivino

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Dino Riserva 2021

Garofoli

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2022

Il Pollenza

Il Pollenza 2022

La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Rincrocca Riserva 2022

Le Caniette

Cinabro 2021

Macondo

Bianko 2022

Mancini

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva 2021

Maria Pia Castelli

Amima 2023

Marotti Campi

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmarino Riserva 2022

Moroder

Rosso Conero Dorico Riserva 2019

Oasi degli Angeli

Kurni 2023

Santa Barbara

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Sup. Stefano Antonucci 2023

Sartarelli

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Balciana Riserva 2023

Tenuta De Angelis

Offida Rosso Anghelos 2022

Tenuta Villa Bucci

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2022

Terrapremiata

Marche Rosso Giàmimanchi 2021

Umani Ronchi

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Plenio Riserva 2023

Valter Mattoni

Quiss 2022

Velenosi

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2022

Offida Rosso Ludi 2022

Viconari

Viconari 2023

Vignamato

Amato 2021

Umbria

Adanti

Montefalco Sagrantino Passito 2021

Antonelli San Marco

Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2020

Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021

Montefalco Sagrantino Collepiano 2021

Barberani

Orvieto Classico Superiore Muffa Nobile Calcaia 2022

Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2022

Castel Noha

Risvegli Il Nome del Futuro 2024

Castello Della Sala

Cervaro della Sala 2023

Muffato della Sala 2023

Decugnano dei Barbi

A.D. 1212 2022

Fattoria Colleallodole

Montefalco Sagrantino Colleallodole 2021

La Palazzola

Amelia Vinsanto 10 Anni 2013

Leonardo Bussoletti

Ràmici 2022

Lungarotti

Torgiano Rosso Rubesco Riserva Vigna Monticchio 2020

Palazzone

Musco 2022

Perticaia

Montefalco Sagrantino 2018

Pomario

Muffato delle Streghe 2022

Tenuta Lamborghini

Campoleone 2021

Tenute Lunelli Tenutacastelbuono

Montefalco Sagrantino Carapace Lunga Attesa 2018

Terre de La Custodia

Montefalco Sagrantino Exubera 2018

Lazio

Amor Vitae

Vita 2020

Cantina Sant’andrea

Terracina Moscato Secco Hum 2024

Casale del Giglio

Radix 2021

Mater Matuta 2021

Aphrodisium 2024

Casale della Ioria

Cesanese del Piglio Superiore Torre del Piano Riserva 2022

Castel De Paolis

I Quattro Mori 2020

Colle di Maggio

Lunapigra 2022

Estia 2022

Cotarella

Montiano 2022

Damiano Ciolli

Olevano Romano Cesanese Riserva 2021

Fontana Candida

Frascati Superiore Luna Mater Riserva 2023

Formiconi

Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2023

Gabriele Magno

Frascati Superiore Vigneto La Torretta di Valle Marciana Riserva 2023

Le Rose

Colle dei Marmi 2024

Marco Carpineti

Extra Brut Kius 2021

Paolo e Noemia D’amico

Falesia 2023

Pileum

Cesanese del Piglio Superiroe Pilarocca Riserva 2022

Poggio Le Volpi

Roma Rosso Classico Riserva 2022

Donnaluce 2024

San Giovenale

Habemus Etichetta Bianca 2023

Sergio Mottura

La Torre a Civitella 2023

Tenuta di Fiorano

Fiorano Rosso 2020

Tenuta Principe Alberico

Alberico Bianco 2022

Tenuta Santa Lucia

Morrone 2022

Vigne del Patrimonio

Aladoro Brut

Villa Simone

Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2023

Vini Raimondo

Cybelle 2023

Abruzzo

Amorotti

Trebbiano d’Abruzzo 2023

Barba

Trebbiano d’Abruzzo Di Mare 2023

Camillo Montori

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Fonte Cupa 2021

Castorani

Jarno Bianco 2022

D’alesio

Montepulciano d’Abruzzo Tenuta del Professore Riserva 2017

Fantini Group Vini

Cinque Autoctoni Ventitreesima Edizione

Fattoria La Valentina

Montepulciano d’Abruzzo Docheio 2022

Illuminati

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Zanna Ris. 2020

Jasci & Marchesani

Montepulciano d’Abruzzo Janù 2021

Marchesi de’ Cordano

Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Santinumi Riserva 2019

Marramiero

Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Inferi Riserva 2021

Masciarelli

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2020

Mastrangelo

Montepulciano d’Abruzzo La Riserva del Vicario 2022

Nododivino

Abruzzo Pecorino Superiore Tegèo 2024

Pasetti

Montepulciano d’Abruzzo Harimann 2018

Tenuta Secolo IX

Moscatello Passito 2014

Torre dei Beati

Abruzzo Pecorino Giocheremo con i Fiori 2024

Torre Zambra

Villamagna Riserva 2022

Valentini

Trebbiano d’Abruzzo 2021

Cerasuolo d’Abruzzo 2024

Valle Reale

Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2022

Molise

Catabbo

Tintilia del Molise Rosso Vincè Riserva 2020

Cianfagna

Tintilia del Molise Sator 2020

Claudio Cipressi

Tintilia del Molise Tintilia 66 2020

Di Majo Norante

Molise Rosso Don Luigi Riserva 2021

Moscato del Molise Passito Apianae 2020

Campania

Alabastra Cantine Pintore & Valentino

Fiano di Avellino Alania 2021

Taurasi 2017

Benito Ferrara

Greco di Tufo Vigna Cicogna 2024

Cantina Bambinuto

Greco di Tufo Rafilù Riserva 2021

Cantina del Taburno

Aglianico del Taburno Bue Apis 2019

Cantine Antonio Caggiano

Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2021

Fiano di Avellino Vigna Isca Riserva 2023

Cantine Antonio Mazzella

Ischia Biancolella Vigna del Lume 2024

Villa Campagnano 2024

Cantine di Marzo

Greco di Tufo Vigna Serrone Riserva 2023

Ciro Picariello

Fiano di Avellino Ciro 906 2022

Colli di Lapio

Fiano di Avellino 2024

D’Antiche Terre

Taurasi Il Vicario Riserva 2016

Di Meo

Fiano di Avellino Alessandra Riserva 2015

Dubl

Metodo Classico Brut Dubl Rosé Edition III

Fattoria La Rivolta

Aglianico del Taburno Terra di Rivolta Riserva 2021

Feudi di San Gregorio

Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2018

Fiorentino

Taurasi Riserva 2020

I Favati

Fiano di Avellino Pietramara Etichetta Bianca Riserva 2022

Laura De Vito

Fiano di Avellino Arianiè 2023

Marisa Cuomo

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024

Masseria Frattasi

Kapnios 2022

Mastroberardino

Taurasi Radici 2020

Montevetrano

Montevetrano 2023

Rocca del Principe

Fiano di Avellino Tognano Riserva 2022

San Salvatore 1988

Cilento Fiano Pian di Stio 2024

Tenuta De Gregorio

Taurasi 2020

Tenuta Sarno 1860

Fiano di Avellino Erre Sassi 2019

Terre d’Aione

Greco di Tufo Dedizione 2023

Traerte

Fiano di Avellino Aipierti 2024

Villa Diamante

Fiano Vigne Vecchie La Congregazione 2022

Villa Matilde Avallone

Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2021

Puglia

Agricole Vallone

Graticciaia 2020

Albano Carrisi

Platone 2020

Antica Masseria Jorche

Primitivo di Manduria Riserva 2021

Cantele

Ventisei Agosto Duemilaventiquattro Chardonnay Teresamanara 2024

Cantine Due Palme

Salento Rosso 1943 del Fondatore 2022

Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2022

Cantine Risveglio

Susumaniello Susù 2023

Cantine San Marzano

Sulla Maresco 2024

Centovignali

Gioia del Colle Primitivo Pentimone Riserva 2022

Conti Zecca

Nero 2022

Cosimo Taurino

Patriglione 2020

D’arapri’

La Dama Forestiera di d’Araprì 2019

Feudi di Guagnano

Nero di Velluto 2022

Garofano

Le Braci 2018

Giancarlo Ceci

Castel del Monte Rosato Spumante Apnea 2021

Gianfranco Fino

Es 2023

L’archetipo

Marasco Brut Nature 2023

Marulli

Copertino Rosso Malassiso Riserva 2021

Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Piano Chiuso Riserva 2022

Masseria Li Veli

Salice Salentino Rosso Pezzo Morgana Riserva 2022

Morella

Primitivo Old Vines 2021

Paololeo

Primitivo di Manduria Giunonico Riserva 2019

Petra Nevara

Nevaja 2023

Polvanera

Gioia del Colle Primitivo 17 Vigneto Montevella 2022

Santa Lucia

Castel del Monte Nero di Troia Le More Riserva 2021

Schola Sarmenti

Diciotto 2023

Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2020

Tenute Stefano

Tacco Rosa 2024

Tenuta Bocca di Lupo

Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2021

Varvaglione

Negroamaro Cosimo Varvaglione Collezione Privata 2021

Vespa Vignaioli Per Passione

Primitivo di Manduria Primatia Riserva 2021

Basilicata

Cantina di Venosa

Aglianico del Vulture Superiore Carato Venusio Underwaterwine 2017

Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture La Firma 2020

L’Autentica 2023

Elena Fucci

Aglianico del Vulture Titolo 25th Anniversary 2021

Martino

Aglianico del Vulture Superiore Riserva 2018

Paternoster Tommasi Family Est.

Aglianico del Vulture Superiore Barone Rotondo 2020

Calabria

Cantine Viola

Passito Luigi Viola Saracena 1999

Ippolito 1845

Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2018

Librandi

Gravello 2023

Mariolina Baccellieri

Greco di Bianco 2020

Masseria Falvo 1727

Moscato Passito Milirosu 2023

Statti

Lamezia Rosso Batasarro Riserva 2022

Sicilia

Abbazia Santa Anastasia

Sicilia Rosso Litra 2022

Agricola Biondi

Etna Bianco Pianta 2022

Agricola Occhipinti

Il Frappato 2023

Alessandro di Camporeale

Sicilia Syrah Kaid Vendemmia Tardiva 2024

Alta Mora

Etna Bianco Arrigo 2022

Animaetnea

Etna Rosso Animardente 2022

Ansaldi

Sicilia Bianco Spumante Metodo Classico Brut Millesimato 2019

Baglio del Cristo di Campobello

Sicilia Nero d’Avola Lu Patri 2023

Barone di Serramarrocco

Serramarrocco 2023

Benanti

Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2020

Calabretta

Vigne Vecchie 2016

Calcagno

Etna Rosso Calderara 2022

Cantine Colosi

Malvasia delle Lipari Passito Najm 2023

Centopassi

Tendoni di Trebbiano 2023

Cottanera

Etna Rosso Feudo di Mezzo Vigna Iannazzo 2022

Donnafugata

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2022

Duca di Salaparuta

Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2021

Sicilia Bianca di Valguarnera 2022

Federico Curtaz

Etna Bianco Superiore 2021

Feudo Montoni

Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2021

Florio

Marsala Superiore Semisecco SR0417 Riserva 2017

Vino Florio 2024

Girolamo Russo

Etna Bianco San Lorenzo 2024

Etna Rosso Piano delle Colombe 2022

Graci

Etna Bianco Muganazzi 2023

Gulfi

Pinò 2018

Hauner

Malvasia delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2022

Idda

Sicilia Bianco Idda 2024

Iuppa

Etna Bianco Superiore Lavi 2023

Le Casematte

Faro 2023

Marco De Bartoli

Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2021

Vecchio Samperi

Monteleone

Etna Rosso Rumex 2022

Morgante

Sicilia Nero d’Avola Don Antonio Riserva 2022

Palari

Faro Palari 2020

Palmento Costanzo

Etna Rosso Prefillossera 2022

Paolo Cali’

Cerasuolo di Vittoria Classico Pruvuletta 2022

Passopisciaro Vini Franchetti

Contrada PC 2023

Contrada G 2023

Pellegrino

Marsala Vergine Single Barrel N° 018 Riserva 2005

Pietradolce

Etna Rosso Barbagalli 2022

Planeta

Menfi Chardonnay Didacus 2022

Pupillo

Siracusa Moscato Passito Solacium 2024

Tenuta Capofaro Tda

Dydime 2024

Tenuta di Castellaro

Eúxenos 2022

Tenuta di Fessina

Etna Bianco A’ Puddara 2023

Tenuta Regaleali Tda

Sicilia Chardonnay Vigna San Francesco 2023

Tenuta Tascante Tda

Etna Rosso Contrada Pianodario 2021

Tenute dei Ciclopi

Etna Rosso Piede Franco Quota 900 2022

Tenute Nicosia

Etna Spumante Brut Sosta Tre Santi Sessantamesi Millesimato 2018

Terra Costantino

Etna Rosso Contrada Blandano Riserva 2020

Vinisola

Passito di Pantelleria Arbaria 2019

Sardegna

Accademia Olearia Tenute Fois

Vermentino di Sardegna Chlamys 2024

Agripunica

Barrua 2022

Antichi Poderi Jerzu

Cannonau di Sardegna Jerzu Josto Miglior Riserva 2022

Argiolas

Turriga 2021

Audarya

Nuracada 2022

Cantina Santadi

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2021

Carignano del Sulcis Rocca Rubia Riserva 2022

Contini

Vernaccia di Oristano Antico Gregori Riserva 1991

Dettori

Romangia Bianco 2023

Romangia Rosso 2020

Fradiles

Mandrolisai Rosso Memorias Creccherie 2023

Francesco Cadinu

Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023

Giuseppe Sedilesu

Cannonau di Sardegna Ballu Tundu Riserva 2021

Jankara

Vermentino di Gallura Superiore 2024

Mesa

Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2022

Olianas

Cannonau di Sardegna Riserva 2022

Pala

Stellato 2024

Sella & Mosca

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2021

Siddura

Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2023

Tenute Perda Rubia

Cannonau di Sardegna Perda Rubia Riserva 2022

Vigne Surrau

Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva Montidimola 2023

