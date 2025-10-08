“Bibenda” 2026: 764 i vini da “5 Grappoli” che raccontano l’eccellenza italiana, secondo la Fis

Le piemontesi Giacomo Conterno, Ettore Germano, Gaja e La Spinetta, la franciacortina Ca’ del Bosco, ed ancora Terlano, dall’Alto Adige, Ferrari, dal territorio del Trentodoc, le toscane Banfi, Felsina, Fontodi e Tua Rita, e, dal Lazio, Casale del Giglio: sono le 12 cantine capaci di fare “tripletta” tra i “5 Grappoli”, il massimo riconoscimento qualitativo assegnato da “Bibenda” 2026, l’edizione n. 28 della storica guida della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), guidata da Franco Ricci, di scena sabato 22 novembre 2025 a Roma (in Hotel Rome Cavalieri). Eccellenze tra le eccellenze, con ben 764 vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, e tante singole cantine capaci di fare “doppietta”: Azelia, Borgogno, Braida Bruno, Rocca Rabaja, Cà Viola, Giacomo Fenocchio, e Nervi (sempre di Roberto Conterno, ndr), dal Piemonte, Bellavista, Ferghettina e Uberti dalla Franciacorta, Cantina di Bolzano, Colterenzio, Tramin, Valle Isarco, Dolomytos Sacker, Franz Haas, Girlan, Nals Margreid, San Michele Appiano e Tiefenbrunner dall’Alto Adige, Tenuta San Leonardo dal Trentino, Jermann e Venica & Venica dal Friuli Venezia Giulia, Pietro Zardini, Romano dal Forno e Tenuta Sant’Antonio dalla Valpolicella, in Veneto, Biondi Santi, Ca’ Marcanda (Gaja), Casanova di Neri, Castello del Terriccio, Castello di Fonterutoli (Mazzei), Fattoria Le Pupille, Gualdo Del Re, Le Potazzine, Marchesi Antinori, Masseto e Ornellaia (entrambe di Frescobaldi) e Tenuta San Guido in Toscana, Velenosi nelle Marche, Arnaldo Caprai, Barberani e Castello della Sala (Antinori) in Umbria, Colle di Maggio e Poggio Le Volpi nel Lazio, Valentini in Abruzzo, Di Majo Norante dal Molise, Alabastra Cantine Pintore & Valentino, Cantine Antonio Caggiano e Cantine Antonio Mazzella in Campania, Cantine Due Palme in Puglia, Cantine del Notaio in Basilicata, Duca di Salaparuta, Florio, Girolamo Russo, Marco De Bartoli Passopisciaro in Sicilia, Santadi e Dettori in Sardegna.
Valle d’Aosta
Anselmet
Vallée d’Aoste Chardonnay Mains et Coeurs 2023
La Crotta di Vegneron
Valle d’Aosta Chambave Moscato Passito Prieuré 2022
La Plantze
Ferox 2023
La Vrille
Vallée d’Aoste Chambave Muscat Flétri 2023
Les Crêtes
Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2023
Rosset Terroir
Sopraquota 900 2023
Piemonte
Ada Nada
Barbaresco Rombone Cichin Riserva 2020
Alberto Ballarin
Barolo Bussia 2021
Albino Rocca
Barbaresco Ronchi Riserva 2020
Andrea Oberto
Barolo Rocche dell’Annunziata 2021
Angelo Negro
Roero Arneis Sette Anni Riserva 2018
Anna Maria Abbona
Dogliani Superiore Maioli 2022
Antichi Vigneti di Cantalupo
Ghemme Collis Carellae 2018
Antoniotti
Bramaterra 2021
Aurelio Settimo
Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2019
Azelia
Barolo Margheria 2021
Barolo Cerretta 2021
Bartolo Mascarello
Barolo 2021
Batasiolo
Barolo Boscareto Riserva 2012
Bera
Alta Langa Brut 2020
Bersano
Barolo Badarina 2020
Boasso
Barolo Margherita Riserva 2019
Borgo Maragliano
Brut Nature Cuvée Germana Beltrame Editione VI
Borgogno
Barolo Cannubi Riserva 2020
Barolo Annunziata Riserva 2020
Boveri
Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023
Bovio
Barolo Gattera Riserva 2019
Braida Giacomo Bologna
Barbera d’Asti Ai Suma 2022
Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2022
Brezza
Barolo Sarmassa Vigna Bricco Riserva 2019
Bric Cenciurio
Barolo Coste di Rose 2021
Broglia
Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2021
Brovia
Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2021
Bruno Giacosa
Barbaresco Asili Riserva 2020
Bruno Rocca Rabaja’
Barbaresco Currà Riserva 2019
Barbaresco Rabajà Riserva 2019
Ca’ Brusa’
Barolo Bricco San Pietro Vigna d’Vai Riserva 10 Anni 2015
Ca’ del Baio
Barbaresco Asili Riserva 2020
Ca’ Viola
Barolo Sottocastello di Novello 2021
Barolo Sottocastello di Novello Riserva 2019
Cadgal
Moscato d’Asti Vigna Vecchia Collection 2014
Cantina del Pino
Barbaresco Ovello 2021
Casa E. di Mirafiore
Barolo Lazzarito 2021
Cascina Ca’ Rossa
Roero Le Coste Riserva 2022
Cascina Chicco
Barolo Ginestra Riserva 2019
Cascina Morassino
Barbaresco Ovello 2022
Castello di Neive
Barbaresco Albesani Vigna Santo Stefano Riserva 2020
Castello di Verduno
Barolo Monvigliero 2021
Cavallotto
Barolo Bricco Boschis 2021
Chiara Boschis - E. Pira & Figli
Barolo Cannubi 2021
Chionetti
Barolo Bussia Vigna Pianpolvere 2021
Claudio Mariotto
Colli Tortonesi Timorasso Pitasso 2023
Collina Serragrilli
Barbaresco Starderi 2022
Comm. G.B. Burlotto
Barolo Cannubi 2021
Conterno
Barolo Monfortino Riserva 2019
Barolo Arione 2021
Barolo Francia 2021
Conterno Fantino
Barolo Mosconi Vigna Ped 2021
Contratto
Alta Langa Special Cuvée Pas Dosé Riserva 2016
Cordero di Montezemolo
Barolo Enrico VI 2021
Cornarea
Roero Arneis Enritard Riserva 2020
Dante Rivetti
Barbaresco Bricco di Neive Riserva 2020
Domenico Clerico
Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021
Dosio
Barolo Serradenari 2021
Elio Altare
Barolo Cerretta Vigna Bricco Riserva 2019
Elio Grasso
Barolo Ginestra Casa Maté 2021
Elio Perrone
Barbera d’Asti Superiore Mongovone 2023
Enrico Serafino
Alta Langa Pas Dosé Zero 140 Giove Riserva 2012
Ettore Germano
Barolo Lazzarito Riserva 2019
Barolo Cerretta 2021
Barolo Vignarionda 2020
Ferrando
Carema Etichetta Nera 2021
Fontanabianca
Barbaresco Serraboella 2022
Fontanafredda
Barolo Lazzarito Vigna La Delizia 2021
Forteto della Luja
Loazzolo Piasa Rischei 2022
Francesco Brigatti
Colline Novaresi Nebbiolo Mötziflon 2021
Franco M. Martinetti
Colli Tortonesi Timorasso Biancofranco 2024
Fratelli Alessandria
Barolo Monvigliero 2021
Fratelli Barale
Barolo Bussia 2021
Fratelli Cigliuti
Barbaresco Serraboella 2021
Fratelli Giacosa
Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2017
Fratelli Revello
Barolo Cerretta 2021
G.D. Vajra
Barolo Bricco delle Viole 2021
Gaja
Barbaresco Sorì Tildin 2022
Barbaresco Sorì San Lorenzo 2022
Barbaresco Costa Russi 2022
Giacomo Fenocchio
Barolo Bussia 90 dì Riserva 2019
Barolo Villero 2021
Giacomo Grimaldi
Barolo Le Coste Riserva 2019
Gianfranco Alessandria
Barolo San Giovanni 2021
Gianni Doglia
Nizza Viti Vecchie 2023
Giuseppe Ellena
Barbera d’Alba Superiore Vigna Alferi 2022
Hilberg-Pasquero
Roero Sul Monte Riserva 2021
Josetta Saffirio
Barolo Castelletto Millenovecento48 Riserva 2019
La Colombera
Colli Tortonesi Timorasso Santacroce 2023
La Scolca
Brut Rosé Soldati La Scolca d’Antan 2013
La Spinetta
Barbaresco Gallina 2022
Barbaresco Starderi 2022
Barbaresco Valeirano 2022
Livia Fontana
Barolo Villero 2021
Lodali
Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021
Malvira’
Roero Mombeltramo Riserva 2021
Marcalberto
Alta Langa Nature 2021
Marcarini
Barolo Brunate 2020
Marchesi Alfieri
Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2022
Marchesi di Barolo
Barolo Cannubi 2021
Marengo
Barolo Brunate 2021
Marziano Abbona
Barolo Cerviano-Merli 2021
Massimo Rattalino
Barbaresco Quarantacinque45 Riserva 2019
Massolino
Barolo Vigna Rionda Riserva 2019
Mauro Molino
Barolo La Serra 2021
Mauro Veglio
Barolo Paiagallo 2021
Michele Chiarlo
Barolo Cerequio 2021
Moccagatta
Barbaresco Basarin 2022
Montalbera
Ruchè di Castagnole Monferrato Il Fondatore Riserva 2022
Montaribaldi
Barbaresco Rio Sordo 2020
Morgassi Superiore
Monferrato Bianco Timorgasso 2024
Nervi
Gattinara Vigna Valferana 2021
Gattinara Vigna Molsino 2021
Nicola Bergaglio
Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024
Oddero
Barolo Bussia Vigna Mondoca Riserva 2019
Orlando Abrigo
Barbaresco Rongalio Riserva 2020
Orsolani
Caluso Passito Sulé 2020
Paitin
Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2022
Paolo Conterno
Barolo Ginestra 2021
Paolo Manzone
Barolo Meriame 2021
Paolo Scavino
Barolo Bric dël Fiasc 2021
Parusso
Barolo Mariondino 2021
Pelassa
Barolo San Lorenzo di Verduno 2021
Pelissero
Barbaresco Tulin 2022
Piazzo
Alta Langa Brut Ritorno in 2021
Piero Busso
Barbaresco Gallina 2021
Pio Cesare
Barolo Ornato 2021
Pira
Barolo Marenca 2021
Poderi Colla
Barolo Bussia Dardi Le Rose 2021
Poderi Gianni Gagliardo
Barolo Lazzarito Vigna Preve 2021
Poderi Luigi Einaudi
Barolo Cannubi 2021
Prunotto
Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2019
Punset
Barbaresco San Cristoforo Campo Quadro Riserva 2018
Ratti
Barolo Rocche dell’Annunziata 2021
Renato Corino
Barolo Rocche dell’Annunziata 2021
Reva
Barolo Cannubi 2021
Roberto Ferraris
Nizza Lìberta 2022
Rocche Costamagna
Barolo Rocche dell’Annunziata Riserva 2019
Rocche dei Manzoni
Barolo Bussia Pianpolvere Soprano Riserva 2012
Scagliola
Barbera d’Asti Superiore Sansì Antologia 2020
Scarpa
Barbera d’Asti Superiore La Bogliona 2020
Schiavenza
Barolo Cerretta 2021
Silvio Grasso
Barolo Annunziata Vigna Plicotti 2021
Tenuta Carretta
Barolo Cannubi 2021
Tenuta Olim Bauda
Nizza Bauda Riserva 2020
Tenuta Santa Caterina
Grignolino d’Asti Monferace 2020
Tenute Sella
Lessona San Sebastiano allo Zoppo 2017
Travaglini
Gattinara Vigna Ronchi Riserva 2019
Vietti
Barolo Lazzarito 2021
Vigne Marina Coppi
Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2023
Vigneti Massa
Colli Tortonesi Monleale 2021
Villa Sparina
Gavi del Comune di Gavi Villa Sparina 10 Anni 2013
Lombardia
Ar.Pe.Pe.
Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 2018
Bellavista
Franciacorta Dosaggio Zero Vittorio Moretti Riserva 2018
Franciacorta Pas Operé 2020
Berlucchi
Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2014
Bosio
Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2017
Ca’ del Bosco
Franciacorta Dosage Zéro Cuvée Annamaria Clementi Ris. 2016
Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2016
Franciacorta Extra Brut Vintage Collection 2020
Castello Bonomi
Franciacorta Brut Nature Cuvée 1564 2018
Contadi Castaldi
Franciacorta Extra Brut Blànc 2020
Conte Vistarino
Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Pernice 2022
Convento San Lorenzo
Valtellina Sup. Sassella Clos Convento San Lorenzo Ris. 2021
Derbusco Cives
Franciacorta Brut Epique 2016
Enrico Gatti
Franciacorta Brut Nature Blanc de Noirs 2021
Fay
Valtellina Superiore Sassella Il Glicine 2022
Ferghettina
Franciacorta Extra Brut 2017
Franciacorta Non Dosato Riserva 33 2017
Freccianera Fratelli Berlucchi
Franciacorta Casa delle Colonne Zero Riserva 2015
I Vitari
Valtellina Superiore Grumello SO Vigna i Vitari 2022
La Montina
Franciacorta Nature Quor 2018
Le Marchesine
Franciacorta Brut Secolo Novo Millesimato 2016
Mamete Prevostini
Sforzato di Valtellina Albareda 2022
Mirabella
Franciacorta Dosaggio Zero Dom Riserva 2018
Monte Rossa
Franciacorta Brut Rosé Cabochon Fuoriserie N°07
Mosnel
Franciacorta Pas Dosé Rosé Parosé 2019
Nino Negri
Sforzato di Valtellina 5 Stelle Sfursat 2022
Ricci Curbastro
Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2015
Triacca
Sforzato di Sforzato di Monastero 2021
Uberti
Franciacorta Dosaggio Zero Sublimis Riserva 2017
Franciacorta Extra Brut Comarì del Salem 2018
Alto Adige
Abbazia di Novacella
Alto Adige Valle Isarco Riesling Praepositus 2023
Arunda
Alto Adige Spumante Extra Brut Cuvée Marianna
Cantina Andriano
Alto Adige Chardonnay Doran Riserva 2022
Cantina Bolzano
Alto Adige Cabernet Mumelter Riserva 2022
Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2023
Cantina Colterenzio
Alto Adige Sauvignon Gran Lafòa Riserva 2022
Alto Adige Bianco LR Riserva 2021
Cantina Kurtatsch
Alto Adige Merlot Brenntal Riserva 2022
Cantina Merano
Alto Adige Pinot Bianco Five Years Riserva 2019
Cantina Terlano
Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012
Alto Adige Terlaner I Primo Grande Cuvée 2022
Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2023
Cantina Tramin
Alto Adige Chardonnay Troy Riserva 2022
Alto Adige Lagrein Urban Riserva 2023
Cantina Valle Isarco
Alto Adige Valle Isarco Kerner Aristos 2024
Cuvée Adamantis 2021
Castelfeder
Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Ris. 2021
Dolomytos Sacker
Amphora 2021
Dolomytos Bianco 2020
Elena Walch
Alto Adige Bianco Grande Cuvée Beyond The Clouds 2022
Franz Haas
Alto Adige Pinot Nero Schweizer 2021
Alto Adige Pinot Nero Pas Dosé 2019
Girlan
Alto Adige Pinot Nero Curlan Riserva 2022
Alto Adige Gewürztraminer Flora 2023
Gump Hof Markus Prackwieser
Alto Adige Pinot Bianco Renaissance Riserva 2022
J. Hofstatter
Alto Adige Gewürztraminer Vigna Castel Rechtenthal Ris. 2022
Kellerei Kaltern Caldaro
Alto Adige Kunst.stück Schiava 2023
Kettmeir
Alto Adige Blanc de Blancs Pas Dosé 2020
Kofererhof
Alto Adige Valle Isarco Riesling R 2023
Muri-Gries
Alto Adige Lagrein Abtei Muri Abtei Muri
Nals Margreid
Alto Adige Chardonnay Nama 2021
Alto Adige Pinot Bianco Sirmian 2023
Niklas Weingut
Alto Adige Bianco DJJ Riserva 2022
Peter Zemmer
Alto Adige Chardonnay Vigna Crivelli Riserva 2022
San Michele Appiano
Alto Adige Bianco Appius 2020
Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2021
Taschlerhof
Alto Adige Valle Isarco Sylvaner Lahner 2023
Tenuta Waldgries
Alto Adige Lagrein Roblinus de’ Waldgries 2021
Tiefenbrunner
Alto Adige Sauvignon Blanc Vigna Rachtl Riserva 2022
Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall Von Fenner 2022
Trentino
Abate Nero
Trento Brut Domini Nero Millesimato 2019
Cantina Rotaliana
Trento Brut Riserva 2017
Cantine Monfort
Trento Extra Brut Le Général Dallemagne 2019
Cavit
Trento Brut Altemasi Graal Riserva 2018
Cesarini Sforza
Trento Brut Aquila Reale Riserva 2015
Endrizzi
Trento Dosaggio Zero Piancastello Zero Riserva 2020
Ferrari
Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016
Trento Brut Rosé Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016
Trento Brut Perlé Nero Riserva 2018
Foradori
Granato 2022
Letrari
Trento Dosaggio Zero Riserva 2018
Marco Donati
Teroldego Rotaliano Superiore Sangue di Drago Riserva 2022
Maso Martis
Trento Brut Madame Martis Riserva 2015
Moser
Trento Extra Brut Tracce Riserva 2012
Nicola Biasi
Vin de la Neu 2023
Pojer E Sandri
Essenzia 2022
Revi
Trento Blanc de Blancs Brut Paladino Riserva 2019
San Leonardo
San Leonardo 2020
Villa Gresti 2021
Tonini
Trento Nature Le Grile Riserva 2019
Friuli Venezia Giulia
Barone Ritter De Zahony
Edda Cristina 2023
Bastianich
Calabrone 2019
Borgo San Daniele
Arbis Blanc 2022
Branko
Capo Branko 2024
Collavini
Collio Bianco Broy 2023
Damijan Podversic
Collio Bianco Kaplja 2021
Draga
Ribolla Gialla Miklus 2019
Edi Keber
Collio Bianco Vino da Uve Autoctone 2023
Fiegl
Ribolla Gialla Macerata 2023
Gigante
Friuli Colli Orientali Friulano Vigneto Storico Bio 2023
Giovanni Dri Il Roncat
Ramandolo Uve Decembrine 2019
Jermann
Vintage Tunina 2023
W... Dreams 2023
Kante
La Bora di Kante 2018
La Roncaia
Ramandolo 2020
La Tunella
Friuli Colli Orientali Bianco Biancosesto 2023
Lis Neris
Friuli Isonzo Bianco Fiore di Campo Cuvée F2 Gold 2020
Livio Felluga
Rosazzo Terre Alte 2022
Livon
Braide Alte 2023
Muzic
Collio Bianco Stare Brajde 2023
Picech
Collio Bianco Jelka 2020
Pighin
Collio Bianco Soreli 2022
Primosic
Skin Settanta 2022
Raccaro
Collio Friulano Rolat 2024
Russiz Superiore
Collio Bianco Col Disôre 2021
Schiopetto
Collio Pinot Bianco 2024
Scubla
Friuli Colli Orientali Bianco Pomédes 2023
Skerk
Vitovska 2022
Specogna
Friuli Colli Orientali Sauvignon Duality 2023
Toros
Collio Friulano 2024
Valentino Butussi
Colli Orientali del Friuli Picolit 2017
Venica & Venica
Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2024
Collio Sauvignon Extempore 2019
Vie di Romans
Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2023
Dut’Un 2022
Villa Russiz
Collio Sauvignon de La Tour 2024
Zidarich
Vitovska Kamen 2022
Zorzettig
Friuli Colli Orientali I Fiori di Leonie Myò Vigneti di Spessa 2022
Zuani
Collio Bianco Zuani Riserva 2022
Veneto
Aldegheri
Amarone della Valpolicella Classico Cantinetta di Bacco Riserva 2015
Allegrini
La Poja 2019
Anselmi
I Capitelli 2023
Astoria
Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze Arzanà
Begali
Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2019
Bertani
Amarone della Valpolicella Classico 2016
Brigaldara
Amarone della Valpolicella San Floriano Riserva 2016
Brunelli
Amarone della Valpolicella Campo Inferi Riserva 2018
Cecilia Beretta
Amarone della Valpolicella Classico Terre di Cariano Riserva 2018
Cesari
Amarone della Valpolicella Classico Bosan Riserva 2016
Farina
Amarone della Valpolicella Classico Montefante Ris. 2018
Fattori
Amarone della Valpolicella Riserva 2020
Fongaro
Lessini Durello Pas Dosé Nera Riserva 2017
Fratelli Giuliari
Amarone della Valpolicella I Prognai 2019
Inama
Vulcaia Fumé 2023
La Collina dei Ciliegi
Amarone della Valpolicella Ciliegio 2020
Le Ragose
Amarone della Valpolicella Classico Marta Galli Riserva 2015
Le Salette
Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece Ris. 2020
Maculan
Acininobili 2019
Marco Buvoli
Metodo Classico Rosé Extra Brut Sette
Masi Agricola
Amarone della Valpolicella Classico Costasera Riserva 2019
Monte Tondo
Soave Classico Superiore Foscarin Slavinus 2023
Monte Zovo
Lugana Terralbe Riserva 2021
Nardello
Soave Classico Monte Zoppega 2022
Pasqua
Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua Cascina San Vincenzo 2018
Pieropan
Soave Classico La Rocca 2023
Pietro Zardini
Amarone della Valpolicella Leone Zardini Riserva 2019
Valpolicella Superiore Classico Hercules 2018
Roeno
Trento Brut Nature Dèkatos Riserva 2014
Romano dal Forno
Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2011
Valpolicella Superiore Vigneto di Monte Lodoletta 2019
Rubinelli Vajol
Amarone della Valpolicella Classico 2017
Serafini & Vidotto
Montello Asolo Il Rosso dell’Abazia 2021
Speri
Recioto della Valpolicella Classico La Roggia 2022
Stefano Accordini
Amarone della Valpolicella Classico Il Fornetto Riserva 2017
Suavia
Massifitti 2022
Tamellini
Soave Classico Le Bine de Costiola 2023
Tedeschi
Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Ris. 2018
Tenuta Mosole
Hora Prima 2023
Tenuta Sant’antonio
Amarone della Valpolicella Lilium Est Riserva 2010
Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2020
Tommasi
Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2013
Tommaso Bussola
Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013
Valentina Cubi
Amarone della Valpolicella Classico Morar Riserva 2015
Villa Sandi
Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut
La Rivetta 2024
Zenato
Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Ris. 2019
Zeni 1870
Amarone della Valpolicella Classico Nino Zeni Riserva 2019
Liguria
Bio Vio
Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in da Bon 2024
Bruna
Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2023
Cantine Lunae
Colli di Luni Vermentino Cavagino 2024
Cascina delle Terre Rosse
Apogèo di Vladimiro 2024
Giacomelli
Colli di Luni Vermentino Giardino dei Vescovi 2023
La Baia del Sole Federici
Colli di Luni Vermentino Sarticola 2024
Ottaviano Lambruschi
Colli di Luni Vermentino Costa Marina 2024
Possa
Cinque Terre Sciacchetrà Sciacchetris Riserva 2021
Emilia Romagna
Cantine Ceci
Otello Nero di Lambrusco 1813
Enio Ottaviani
Rimini Rebola 2024
Fattoria Nicolucci
Romagna Sang. Sup. Pred. di Pred. Vigna del Generale Riserva 2022
Giovanna Madonia
Romagna Sangiovese Bertinoro Ombroso Riserva 2022
La Tosa
Gutturnio Superiore Vignamorello 2023
San Patrignano
Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2022
San Valentino
Mascarin 2021
Umberto Cesari
Resultum 2021
Toscana
Agostina Pieri
Brunello di Montalcino 2020
Altesino
Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020
Argentiera
Bolgheri Superiore Argentiera 2022
Argiano
Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2020
Arillo in Terrabianca
Collezione di Campaccio 2020
Badia a Coltibuono
Vin Santo del Chianti Classico 2017
Banfi
Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2020
Brunello di Montalcino Poggio all’Oro Riserva 2019
Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2020
Batavigna
Miticaia 2020
Bindella
Vino Nobile di Montepulciano Vallocaia Riserva 2021
Biondi Santi Tenuta Greppo
Brunello di Montalcino 2019
Brunello di Montalcino Riserva 2018
Boscarelli
Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2021
Brancaia
Il Blu 2022
Ca’ Marcanda
Bolgheri Rosso Camarcanda 2022
Bolgheri Rosso Magari 2023
Camigliano
Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020
Campo alla Sughera
Campo alla Sughera 2021
Canalicchio di Sopra
Brunello di Montalcino La Casaccia 2020
Canneto
Vino Nobile di Montepulciano Casina di Doro 2021
Capanna
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Capannelle
50 & 50 2021
Caparzo Borgo Scopeto
Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2020
Capezzana
Ghiaie della Furba 2021
Carpineto
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Casanova della Spinetta
Il Gentile di Casanova 2021
Casanova di Neri
Brunello di Montalcino Cerretalto 2019
Brunello di Montalcino Giovanni Neri 2020
Castellare di Castellina
I Sodi di S. Niccolò 2021
Castello del Terriccio
Lupicaia 2020
Castello del Terriccio 2020
Castello di Bolgheri
Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2022
Castello di Fonterutoli
Siepi 2022
Concerto di Fonterutoli 2022
Castello di Meleto
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Poggiarso 2021
Castello di Monsanto
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2020
Castello di Querceto
Chianti Classico La Corte Gran Selezione Greve 2022
Castello di Vicarello
Castello di Vicarello 2020
Castello di Volpaia
Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2021
Castello Romitorio
Brunello di Montalcino Filo di Seta Riserva 2019
Castello Tricerchi
Brunello di Montalcino 2020
Cesani
Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2022
Ciacci Piccolomini d’Aragona
Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Santa Caterina d’Oro Ris. 2019
Col d’Orcia
Brunello di Montalcino Vigna Nastagio 2020
Col di Lamo
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Colline San Biagio
Quattordicisei 2020
Dei
Vino Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2019
Dievole
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Sessina 2021
Donatella Cinelli Colombini
Brunello di Montalcino Progetto Prime Donne 2020
Duemani
Duemani 2022
Fabrizio Dionisio
Cortona Syrah Cuculaia 2020
Falchini
Campora 2017
Fattoria Ambra
Carmignano Elzana Riserva 2021
Fattoria Casa di Terra
Bolgheri Rosso Superiore Maronea 2022
Fattoria Corzano e Paterno
Il Passito 2007
Fattoria dei Barbi
Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2020
Fattoria le Pupille
Saffredi 2022
Le Pupille 2021
Fattoria San Giusto a Rentennano
Percarlo 2021
Fèlsina
Fontalloro 2022
Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2007
Maestro Raro 2022
Fontodi
Flaccianello della Pieve 2022
Chianti Classico Gran Selezione Panzano Vigna del Sorbo 2022
Chianti Classico Gran Selezione Panzano Terrazze San Leolino 2022
Franco Pacenti Canalicchio
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Frescobaldi
Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2020
Fuligni
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotto
Brunello di Montalcino 2020
Giodo
Brunello di Montalcino 2020
Grattamacco
Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2022
Guado al Tasso
Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022
Gualdo del Re
I’Rennero 2021
Gualdo del Re Vermentino 2023
Il Borro
Il Borro 2021
Il Colombaio di Santa Chiara
Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2022
Il Marroneto
Brunello di Montalcino Madonna della Grazie 2020
Il Palagione
Vernaccia di San Gimignano Lyra 2022
Isole e Olena
Cepparello 2022
La Banditaccia
Zeferino 2020
La Fiorita
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Lamole di Lamole
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Grospoli 2021
Le Bertille
Vino Nobile di Montepulciano Pieve San Biagio 2021
Le Chiuse
Brunello di Montalcino Diecianni Riserva 2015
Le Cinciole
Camalaione 2020
Le Potazzine
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Brunello di Montalcino 2020
Marchesi Antinori
Solaia 2022
Tignanello 2022
Masseto
Masseto 2022
Massetino 2023
Mastrojanni
Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2020
Michele Satta
Bolgheri Superiore Marianova 2022
Mocali
Brunello di Montalcino Vigna delle Raunate Riserva 2019
Monteverro
Monteverro 2022
Orma
Orma 2023
Ormanni
Chianti Classico Gran Selezione 2021
Ornellaia
Bolgheri Rosso Superiore Ornellaia 2022
Bolgheri Bianco Ornellaia 2022
Panizzi
Vernaccia di San Gimignano Riserva 2021
Paolo Serafini
Ghino di Tacco 2021
Petra
Petra 2022
Petrolo
Val d’Arno di Sopra Merlot Vigna Galatrona 2022
Piaggia
Carmignano Piaggia Riserva 2022
Pian Delle Vigne
Brunello di Montalcino Vignaferrovia Riserva 2019
Pietro Beconcini
Tempranillo Prephilloxera Vigna Le Nicchie 2021
Pietroso
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Pieve Santa Restituta
Brunello di Montalcino Sugarille 2020
Podere Casanova
Irripetibile 2020
Podere Forte
Orcia Rosso Petrucci Anfiteatro 2020
Podere Il Castellaccio
Bolgheri Superiore Il Castellaccio 2022
Podere Monastero
La Pineta 2023
Podere Poggio Scalette
Il Carbonaione 2022
Podernuovo a Palazzone
Sotirio 2021
Poggio al Tesoro Marilisa Allegrini
Bolgheri Superiore Dedicato A Walter 2021
Poggio Antico
Brunello di Montalcino Vigna I Poggi 2020
Poliziano
Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2022
Querciabella
Palafreno 2021
Chianti Classico Gran Selezione 2020
Ricasoli
Chianti Classico Ceniprimo Gran Selezione 2022
Ridolfi
Brunello di Montalcino Mercatale Riserva 2019
Roberto Cipresso
Brunello di Montalcino 2021
Rocca delle Macie
Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2021
Ruffino
Chianti Classico Gran Selezione Ducale Oro Riserva 2021
Salcheto
Vino Nobile di Montepulciano Salco 2021
Salvioni - La Cerbaiola
Brunello di Montalcino 2020
Sassotondo
Maremma Toscana Ciliegiolo Vigna San Lorenzo 2022
Sesti
Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2019
Talenti
Brunello di Montalcino Pian di Conte Riserva 2019
Tenuta Casadei
Filare 23 2023
Tenuta Croce Di Mezzo
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Tenuta Di Arceno
Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso 2022
Tenuta Di Lilliano
Anagallis 2021
Tenuta Di Sesta
Brunello di Montalcino Duelecci Ovest Riserva 2019
Tenuta Di Valgiano
Colline Lucchesi Rosso Tenuta di Valgiano 2022
Tenuta Il Palagio
Sacred Love 2021
Tenuta L’impostino
Lupo Bianco 2019
Tenuta Luce
Luce 2022
Tenuta Monteti
Monteti 2021
Tenuta Poggio Il Castellare
Brunello di Montalcino Pian Bossolino Riserva 2019
Tenuta San Guido
Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2022
Guidalberto 2023
Tenuta Sette Ponti
Oreno 2023
Tenuta Valdipiatta
Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2020
Tenute Cecchi
Coevo 2021
Tenute Folonari
Cabreo Il Borgo 2022
Tenute Silvio Nardi
Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara 2020
Tiezzi
Brunello di Montalcino Vigna Soccorso Riserva 2019
Tolaini
Picconero 2021
Tua Rita
Redigaffi 2022
Per Sempre 2023
Giusto di Notri 2022
Uccelliera
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Val di Suga
Brunello di Montalcino Vigna Spuntali Riserva 2020
Vallepicciola
Miglioré 2021
Ventolaio
Brunello di Montalcino Riserva 2019
Vignamaggio
Chianti Classico Monna Lisa Gran Selezione 2020
Vigneti La Selvanella
Chianti Classico Vigneti La Selvanella Riserva 2021
Villa Trasqua
Chianti Classico Fanatico Riserva 2020
Marche
Agricola Fiorano
Offida Pecorino Donna Orgilla 2024
Andrea Felici
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Vigna Il Cantico della Figura Riserva 2021
Belisario
Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2022
Boccadigabbia
Akronte 2020
Buscareto
Castelli di Jesi Verdicchio Ammazzaconte Riserva 2023
Cantine Fontezoppa
Colli Maceratesi Ribona Asola 2021
Dianetti
Offida Pecorino Luciano Campo Vallerosa 2022
Fattoria Coroncino
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Gaiospino Riserva 2023
Fattoria Dezi
Solo 2022
Fattoria Le Terrazze
Conero Sassi Neri Riserva 2021
Filodivino
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Dino Riserva 2021
Garofoli
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2022
Il Pollenza
Il Pollenza 2022
La Staffa
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Rincrocca Riserva 2022
Le Caniette
Cinabro 2021
Macondo
Bianko 2022
Mancini
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva 2021
Maria Pia Castelli
Amima 2023
Marotti Campi
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmarino Riserva 2022
Moroder
Rosso Conero Dorico Riserva 2019
Oasi degli Angeli
Kurni 2023
Santa Barbara
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Sup. Stefano Antonucci 2023
Sartarelli
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Balciana Riserva 2023
Tenuta De Angelis
Offida Rosso Anghelos 2022
Tenuta Villa Bucci
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2022
Terrapremiata
Marche Rosso Giàmimanchi 2021
Umani Ronchi
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Plenio Riserva 2023
Valter Mattoni
Quiss 2022
Velenosi
Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2022
Offida Rosso Ludi 2022
Viconari
Viconari 2023
Vignamato
Amato 2021
Umbria
Adanti
Montefalco Sagrantino Passito 2021
Antonelli San Marco
Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2020
Arnaldo Caprai
Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021
Montefalco Sagrantino Collepiano 2021
Barberani
Orvieto Classico Superiore Muffa Nobile Calcaia 2022
Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2022
Castel Noha
Risvegli Il Nome del Futuro 2024
Castello Della Sala
Cervaro della Sala 2023
Muffato della Sala 2023
Decugnano dei Barbi
A.D. 1212 2022
Fattoria Colleallodole
Montefalco Sagrantino Colleallodole 2021
La Palazzola
Amelia Vinsanto 10 Anni 2013
Leonardo Bussoletti
Ràmici 2022
Lungarotti
Torgiano Rosso Rubesco Riserva Vigna Monticchio 2020
Palazzone
Musco 2022
Perticaia
Montefalco Sagrantino 2018
Pomario
Muffato delle Streghe 2022
Tenuta Lamborghini
Campoleone 2021
Tenute Lunelli Tenutacastelbuono
Montefalco Sagrantino Carapace Lunga Attesa 2018
Terre de La Custodia
Montefalco Sagrantino Exubera 2018
Lazio
Amor Vitae
Vita 2020
Cantina Sant’andrea
Terracina Moscato Secco Hum 2024
Casale del Giglio
Radix 2021
Mater Matuta 2021
Aphrodisium 2024
Casale della Ioria
Cesanese del Piglio Superiore Torre del Piano Riserva 2022
Castel De Paolis
I Quattro Mori 2020
Colle di Maggio
Lunapigra 2022
Estia 2022
Cotarella
Montiano 2022
Damiano Ciolli
Olevano Romano Cesanese Riserva 2021
Fontana Candida
Frascati Superiore Luna Mater Riserva 2023
Formiconi
Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2023
Gabriele Magno
Frascati Superiore Vigneto La Torretta di Valle Marciana Riserva 2023
Le Rose
Colle dei Marmi 2024
Marco Carpineti
Extra Brut Kius 2021
Paolo e Noemia D’amico
Falesia 2023
Pileum
Cesanese del Piglio Superiroe Pilarocca Riserva 2022
Poggio Le Volpi
Roma Rosso Classico Riserva 2022
Donnaluce 2024
San Giovenale
Habemus Etichetta Bianca 2023
Sergio Mottura
La Torre a Civitella 2023
Tenuta di Fiorano
Fiorano Rosso 2020
Tenuta Principe Alberico
Alberico Bianco 2022
Tenuta Santa Lucia
Morrone 2022
Vigne del Patrimonio
Aladoro Brut
Villa Simone
Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2023
Vini Raimondo
Cybelle 2023
Abruzzo
Amorotti
Trebbiano d’Abruzzo 2023
Barba
Trebbiano d’Abruzzo Di Mare 2023
Camillo Montori
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Fonte Cupa 2021
Castorani
Jarno Bianco 2022
D’alesio
Montepulciano d’Abruzzo Tenuta del Professore Riserva 2017
Fantini Group Vini
Cinque Autoctoni Ventitreesima Edizione
Fattoria La Valentina
Montepulciano d’Abruzzo Docheio 2022
Illuminati
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Zanna Ris. 2020
Jasci & Marchesani
Montepulciano d’Abruzzo Janù 2021
Marchesi de’ Cordano
Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Santinumi Riserva 2019
Marramiero
Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Inferi Riserva 2021
Masciarelli
Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2020
Mastrangelo
Montepulciano d’Abruzzo La Riserva del Vicario 2022
Nododivino
Abruzzo Pecorino Superiore Tegèo 2024
Pasetti
Montepulciano d’Abruzzo Harimann 2018
Tenuta Secolo IX
Moscatello Passito 2014
Torre dei Beati
Abruzzo Pecorino Giocheremo con i Fiori 2024
Torre Zambra
Villamagna Riserva 2022
Valentini
Trebbiano d’Abruzzo 2021
Cerasuolo d’Abruzzo 2024
Valle Reale
Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2022
Molise
Catabbo
Tintilia del Molise Rosso Vincè Riserva 2020
Cianfagna
Tintilia del Molise Sator 2020
Claudio Cipressi
Tintilia del Molise Tintilia 66 2020
Di Majo Norante
Molise Rosso Don Luigi Riserva 2021
Moscato del Molise Passito Apianae 2020
Campania
Alabastra Cantine Pintore & Valentino
Fiano di Avellino Alania 2021
Taurasi 2017
Benito Ferrara
Greco di Tufo Vigna Cicogna 2024
Cantina Bambinuto
Greco di Tufo Rafilù Riserva 2021
Cantina del Taburno
Aglianico del Taburno Bue Apis 2019
Cantine Antonio Caggiano
Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2021
Fiano di Avellino Vigna Isca Riserva 2023
Cantine Antonio Mazzella
Ischia Biancolella Vigna del Lume 2024
Villa Campagnano 2024
Cantine di Marzo
Greco di Tufo Vigna Serrone Riserva 2023
Ciro Picariello
Fiano di Avellino Ciro 906 2022
Colli di Lapio
Fiano di Avellino 2024
D’Antiche Terre
Taurasi Il Vicario Riserva 2016
Di Meo
Fiano di Avellino Alessandra Riserva 2015
Dubl
Metodo Classico Brut Dubl Rosé Edition III
Fattoria La Rivolta
Aglianico del Taburno Terra di Rivolta Riserva 2021
Feudi di San Gregorio
Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2018
Fiorentino
Taurasi Riserva 2020
I Favati
Fiano di Avellino Pietramara Etichetta Bianca Riserva 2022
Laura De Vito
Fiano di Avellino Arianiè 2023
Marisa Cuomo
Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024
Masseria Frattasi
Kapnios 2022
Mastroberardino
Taurasi Radici 2020
Montevetrano
Montevetrano 2023
Rocca del Principe
Fiano di Avellino Tognano Riserva 2022
San Salvatore 1988
Cilento Fiano Pian di Stio 2024
Tenuta De Gregorio
Taurasi 2020
Tenuta Sarno 1860
Fiano di Avellino Erre Sassi 2019
Terre d’Aione
Greco di Tufo Dedizione 2023
Traerte
Fiano di Avellino Aipierti 2024
Villa Diamante
Fiano Vigne Vecchie La Congregazione 2022
Villa Matilde Avallone
Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2021
Puglia
Agricole Vallone
Graticciaia 2020
Albano Carrisi
Platone 2020
Antica Masseria Jorche
Primitivo di Manduria Riserva 2021
Cantele
Ventisei Agosto Duemilaventiquattro Chardonnay Teresamanara 2024
Cantine Due Palme
Salento Rosso 1943 del Fondatore 2022
Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2022
Cantine Risveglio
Susumaniello Susù 2023
Cantine San Marzano
Sulla Maresco 2024
Centovignali
Gioia del Colle Primitivo Pentimone Riserva 2022
Conti Zecca
Nero 2022
Cosimo Taurino
Patriglione 2020
D’arapri’
La Dama Forestiera di d’Araprì 2019
Feudi di Guagnano
Nero di Velluto 2022
Garofano
Le Braci 2018
Giancarlo Ceci
Castel del Monte Rosato Spumante Apnea 2021
Gianfranco Fino
Es 2023
L’archetipo
Marasco Brut Nature 2023
Marulli
Copertino Rosso Malassiso Riserva 2021
Masca del Tacco
Primitivo di Manduria Piano Chiuso Riserva 2022
Masseria Li Veli
Salice Salentino Rosso Pezzo Morgana Riserva 2022
Morella
Primitivo Old Vines 2021
Paololeo
Primitivo di Manduria Giunonico Riserva 2019
Petra Nevara
Nevaja 2023
Polvanera
Gioia del Colle Primitivo 17 Vigneto Montevella 2022
Santa Lucia
Castel del Monte Nero di Troia Le More Riserva 2021
Schola Sarmenti
Diciotto 2023
Tenute Chiaromonte
Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2020
Tenute Stefano
Tacco Rosa 2024
Tenuta Bocca di Lupo
Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2021
Varvaglione
Negroamaro Cosimo Varvaglione Collezione Privata 2021
Vespa Vignaioli Per Passione
Primitivo di Manduria Primatia Riserva 2021
Basilicata
Cantina di Venosa
Aglianico del Vulture Superiore Carato Venusio Underwaterwine 2017
Cantine del Notaio
Aglianico del Vulture La Firma 2020
L’Autentica 2023
Elena Fucci
Aglianico del Vulture Titolo 25th Anniversary 2021
Martino
Aglianico del Vulture Superiore Riserva 2018
Paternoster Tommasi Family Est.
Aglianico del Vulture Superiore Barone Rotondo 2020
Calabria
Cantine Viola
Passito Luigi Viola Saracena 1999
Ippolito 1845
Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2018
Librandi
Gravello 2023
Mariolina Baccellieri
Greco di Bianco 2020
Masseria Falvo 1727
Moscato Passito Milirosu 2023
Statti
Lamezia Rosso Batasarro Riserva 2022
Sicilia
Abbazia Santa Anastasia
Sicilia Rosso Litra 2022
Agricola Biondi
Etna Bianco Pianta 2022
Agricola Occhipinti
Il Frappato 2023
Alessandro di Camporeale
Sicilia Syrah Kaid Vendemmia Tardiva 2024
Alta Mora
Etna Bianco Arrigo 2022
Animaetnea
Etna Rosso Animardente 2022
Ansaldi
Sicilia Bianco Spumante Metodo Classico Brut Millesimato 2019
Baglio del Cristo di Campobello
Sicilia Nero d’Avola Lu Patri 2023
Barone di Serramarrocco
Serramarrocco 2023
Benanti
Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2020
Calabretta
Vigne Vecchie 2016
Calcagno
Etna Rosso Calderara 2022
Cantine Colosi
Malvasia delle Lipari Passito Najm 2023
Centopassi
Tendoni di Trebbiano 2023
Cottanera
Etna Rosso Feudo di Mezzo Vigna Iannazzo 2022
Donnafugata
Passito di Pantelleria Ben Ryé 2022
Duca di Salaparuta
Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2021
Sicilia Bianca di Valguarnera 2022
Federico Curtaz
Etna Bianco Superiore 2021
Feudo Montoni
Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2021
Florio
Marsala Superiore Semisecco SR0417 Riserva 2017
Vino Florio 2024
Girolamo Russo
Etna Bianco San Lorenzo 2024
Etna Rosso Piano delle Colombe 2022
Graci
Etna Bianco Muganazzi 2023
Gulfi
Pinò 2018
Hauner
Malvasia delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2022
Idda
Sicilia Bianco Idda 2024
Iuppa
Etna Bianco Superiore Lavi 2023
Le Casematte
Faro 2023
Marco De Bartoli
Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2021
Vecchio Samperi
Monteleone
Etna Rosso Rumex 2022
Morgante
Sicilia Nero d’Avola Don Antonio Riserva 2022
Palari
Faro Palari 2020
Palmento Costanzo
Etna Rosso Prefillossera 2022
Paolo Cali’
Cerasuolo di Vittoria Classico Pruvuletta 2022
Passopisciaro Vini Franchetti
Contrada PC 2023
Contrada G 2023
Pellegrino
Marsala Vergine Single Barrel N° 018 Riserva 2005
Pietradolce
Etna Rosso Barbagalli 2022
Planeta
Menfi Chardonnay Didacus 2022
Pupillo
Siracusa Moscato Passito Solacium 2024
Tenuta Capofaro Tda
Dydime 2024
Tenuta di Castellaro
Eúxenos 2022
Tenuta di Fessina
Etna Bianco A’ Puddara 2023
Tenuta Regaleali Tda
Sicilia Chardonnay Vigna San Francesco 2023
Tenuta Tascante Tda
Etna Rosso Contrada Pianodario 2021
Tenute dei Ciclopi
Etna Rosso Piede Franco Quota 900 2022
Tenute Nicosia
Etna Spumante Brut Sosta Tre Santi Sessantamesi Millesimato 2018
Terra Costantino
Etna Rosso Contrada Blandano Riserva 2020
Vinisola
Passito di Pantelleria Arbaria 2019
Sardegna
Accademia Olearia Tenute Fois
Vermentino di Sardegna Chlamys 2024
Agripunica
Barrua 2022
Antichi Poderi Jerzu
Cannonau di Sardegna Jerzu Josto Miglior Riserva 2022
Argiolas
Turriga 2021
Audarya
Nuracada 2022
Cantina Santadi
Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2021
Carignano del Sulcis Rocca Rubia Riserva 2022
Contini
Vernaccia di Oristano Antico Gregori Riserva 1991
Dettori
Romangia Bianco 2023
Romangia Rosso 2020
Fradiles
Mandrolisai Rosso Memorias Creccherie 2023
Francesco Cadinu
Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023
Giuseppe Sedilesu
Cannonau di Sardegna Ballu Tundu Riserva 2021
Jankara
Vermentino di Gallura Superiore 2024
Mesa
Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2022
Olianas
Cannonau di Sardegna Riserva 2022
Pala
Stellato 2024
Sella & Mosca
Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2021
Siddura
Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2023
Tenute Perda Rubia
Cannonau di Sardegna Perda Rubia Riserva 2022
Vigne Surrau
Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva Montidimola 2023
