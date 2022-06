Da Vigna Gustava che fu del Conte di Cavour, i 15 lotti di “Barolo en primeur” in asta

Un vino che ancora non esiste, prodotto da un vigneto di 4 ettari che, al contrario, esisteva già a metà dell’Ottocento, venduto en primeur, in asta, per sostenere tante iniziative benefiche, sociali, artistiche e culturali. Ecco i punti focali di “Barolo en Primeur” 2022, l’asta benefica promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dal Consorzio del Barolo che, il 28 ottobre, dal Castello di Grinzane Cavour, ed in collegamento con Antonio Galloni, ceo Vinous, da New York, porterà sotto il martello di Christie’s le 15 barriques di Barolo 2021 prodotto dalle uve di Vigna Gustava, alle pendici del Castello di Grinzane Cavour, già vitato quando la proprietà era del Conte Camillo Benso. Primo Ministro del Regno d’Italia, il Conte di Cavour ha giocato un ruolo fondamentale nel successo futuro del Barolo, e Vigna Gustava era già il suo fiore all’occhiello, recuperata e rilanciata dalla Fondazione CAssa di Risparmio di Cuneo. Che ha affidato il percorso produttivo, dalla vigna alla cantina, al Laboratorio Enosis Meraviglia di Donato Lanati, enologo e firma di alcuni dei più grandi vini italiani, a partire dal Monfortino di Giacomo Conterno.

“Abbiamo diviso Vigna Gustava in 15 parcelle, che vinifichiamo separatamente. Ognuna di esse dà risultati diversi, ed esprime caratteri diversi. Una variabilità ancora maggiore nel confronto tra le due annate”, racconta Donato Lanati, a WineNews m, dalla degustazione dei campioni da botte di Barolo 2021 che daranno corpo ai 15 lotti protagonisti di “Barolo en primeur”, un’annata che, nel bicchiere, mostra già un potenziale superiore alla 2020. Il progetto, che nel 2021 ha raccolto 660.000 euro, guarda all’esempio degli Hospices de Beaune,ma “senza alcuna intenzione di copiarne alcunché, siamo solo ai primi passi, e sappiamo di avere tanta strada davanti a noi. Ma anche una sfida importante, quella di far conoscere i vini di Vigna Gustava che, di fatto, non esistono e non saranno disponibili fino al 2024. In questo senso, sarà importante la partecipazione all’asta anche dei produttori del Consorzio del Barolo, con le cantine unite sotto il nome del Comune di produzione che metteranno in asta lotti della vendemmia 2021”, commenta Matteo Ascheri, presidente del Consorzio del Barolo.

Copyright © 2000/2022