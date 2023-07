Dal Nobile nella rinascimentale Montepulciano ai vini di Puglia nella vigna del Castello a Copertino

Dal “Balcone del Monferrato”, dove assaggiare l’Albugnano Doc, piccola Doc nel Piemonte delle grandi e blasonate denominazioni, ammirando il panorama di vigneti, boschi e pievi medievali del Monferrato, alla degustazione itinerante del Vino Nobile tra Piazza Grande, le vie, i Palazzi con le storiche cantine e nelle Contrade del Bravìo delle Botti nella rinascimentale bellezza di Montepulciano, la “città del Poliziano”; dall’eccezionale visita alla vigna del Castello Angioino di Copertino nel Salento, l’unico vigneto al mondo sulle mura di un antico castello, con nei calici i grandi vini di Puglia, agli spettacolari videomapping e performances audiovisive che evocano la biodiversità, la cultura e le tradizioni della natura mediterranea, di cui il vino è un simbolo, nei giardini delle Tenute di Donnafugata in Sicilia. Sono solo alcune delle “experience” di “Calici di Stelle” 2023, il brindisi per eccellenza con i vini italiani in estate all’edizione n. 26, da domani al 20 agosto, nelle cantine del Movimento Turismo del Vino e nelle Città del Vino di tutta Italia, osservando le stelle cadenti nel cielo più stellato dell’anno, attraversato da uno sciame meteorico delle Delta Acquaridi e con una SuperLuna protagonista.

Nel Piemonte delle grandi e blasonate Denominazioni, si possono scoprire e riscoprire anche piccole Doc come l’Albugnano, prodotto principalmente da uve Nebbiolo in purezza in poco più di 40 ettari nel Monferrato astigiano, nei calici, il 5 agosto, nel Belvedere di Albugnano, “il Balcone del Monferrato” con i suoi 549 metri di altezza ammirando il panorama di vigneti, boschi e pievi medievali, con i produttori dell’Associazione Albugnano 549 e oltre 50 vini, accompagnati dal “cibo di strada del contadino”, tra agnolotti al ragù, pollo e zucchine in carpione e pesche ripiene con amaretto. Nelle Langhe, il 10 agosto nella notte di San Lorenzo, apertura notturna per il WiMu, il Museo del Vino al Castello Falletti a Barolo, dove con la Barolo&Castles Foundation, i visitatori potranno ammirare lo spettacolo della volta celeste dai telescopi dell’Osservatorio di Pino Torinese, circondati dai vigneti patrimonio dell’Umanità Unesco degustando il “re” dei vini, nel grande banco di assaggio “Barolo di Barolo” con tutte le aziende del Comune portabandiera della Denominazione, accompagnate dal prosciutto del Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo e dai formaggi del territorio. L’evento estivo dedicato al vino più atteso dai wine lovers in estate, in Lombardia, il 2 agosto, torna anche a Milano in una location inedita, elegante e suggestiva, un angolo della metropoli dal quale ancora è possibile ammirare le stelle, il Museo Diocesano, e il 4 agosto nella Vineria del Vin Bon di San Donato Milanese, locale espressamente dedicato alle eccellenze enologiche lombarde, con banco d’assaggio e cena in terrazza. Doppio appuntamento in Oltrepò Pavese, a Pavia, il 10 agosto a Torrazza Coste alla Fondazione Riccagioia e l’11 agosto a Casteggio nella suggestiva location della Certosa Cantù, con risottata finale a cura di Damiano Dorati, chef di Cave Cantù. In Trentino Alto Adige, la meta per i wine lovers è Madonna di Campiglio, dove, il 29 luglio, il Ristorante Cascina Zeledria a Campo Carlo Magno, immerso nello splendido paesaggio alpino, è lo sfondo di un aperitivo-degustazione con i produttori attorno ad una piccola baita subito sopra la malga. In Friuli Venezia Giulia il calendario di appuntamenti nelle cantine si apre domani, e prosegue fino al 20 agosto con cene con chef del territorio, degustazioni nell’antico castello di Ruttàrs, passeggiate nei vigneti al tramonto, approfondimenti sui fenomeni astronomici e naturalmente con gli incontri con i produttori per assaggiare insieme i loro vini. Ma si può anche brindare in una delle più belle località della Regione, come Grado, l’11 e il 12 agosto. In Veneto, il 5 e il 6 agosto, sarà la lussuosa Villa Farsetti a Santa Maria di Sala ad ospitare la degustazione di vini del territorio, seguita, il 12 agosto, da Cortina d’Ampezzo che farà da cornice alla serata-evento firmata Venezia Eventi con degustazioni nell’elegante ristorante Hotel De La Poste della “perla delle Dolomiti”. In Emilia Romagna, si brinderà a partire dal 2 agosto nell’anfiteatro dell’azienda Agrivar a Palazzo Varignana, tra vino, stelle, letture di poesie e musica. Il 3 agosto, appuntamento, invece, da Manaresi con una cena-evento a base di prodotti ittici di Chioggia in collaborazione con il ristorante Encanto di Ferrara, ma anche con una cena sotto le stelle da Palazzona di Maggio.

“Calici di Stelle” a Montepulciano, è tra gli appuntamento di punta nella “città del Poliziano”, promosso dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, con il Comune e il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, nella notte di San Lorenzo, per ammirare le stelle degustando il Rosso di Montepulciano Doc e il Vino Nobile di Montepulciano Docg, in tasting itineranti nella rinascimentale Piazza Grande, sul sagrato della Chiesa di Sant’Agostino e nelle Contrade del Bravìo delle Botti, tra le vie ed i Palazzi con le loro storiche cantine, in quelli guidati dai sommelier Fisar nel Loggiato della Canonica di San Biagio, nella Terrazza di Vicolo del Leone e nel Chiostro di Palazzo del Capitano, in abbinamento a prodotti di eccellenza del territorio e allietati dalle esibizioni dei musicisti dell’Istituto di Musica Henze di Montepulciano, e nelle degustazioni a cena nelle Contrade del Bravìo con i piatti della tradizione locale. Spazio anche alla mixology con cocktail d’autore sempre in Piazza Grande. Ma tra i tanti eventi nelle cantine di Toscana, in occasione della vigilia della Festa del Santo Patrono di Arezzo San Donato, il 6 agosto, si assisterà dal vigneto panoramico di Poggio del Gallo con vista sulla città allo spettacolo di fuochi d’artificio dall’antica Fortezza.

Torna in Abruzzo l’evento nel Castello Aragonese di Ortona, una delle location più affascinanti di tutta la Regione, in cui sarà possibile degustare le etichette di 30 cantine sotto il cielo stellato, il 7 agosto. Una stella in più, quella Michelin del ristorante Villa Maiella di Guardiagrele della famiglia Tinari, illuminerà la serata. E poi tanti appuntamenti anche nelle cantine nei territori più vocati.

Con “Calici di Stelle” il Molise brinda con gli eno-appassionati il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, nel Castello de Capua dalle origini medievali trasformato in dimora rinascimentale. Le sue sale affrescate creeranno l’ambiente ideale per la degustazione di vini e tipicità molisane, in preparazione alla visione delle stelle cadenti. A seguire, una passeggiata nell’antico centro storico di Riccia ed un concerto. A dare il via al brindisi più lungo con i vini italiani in estate, in Campania, sono, domani, Mastroberardino Winery e Monserrato 1973, per poi proseguire con Aminea, il 29 luglio e con una pioggia di appuntamenti e stelle cadenti in tante altre cantine nei territori più vocati.

Per brindare con i grandi vini di Puglia, la meta sono i borghi storici del Salento e le loro bellezze, dove, con la regia del Movimento Turismo del Vino Puglia, si va dall’antico Castello Angioino di Copertino (8 agosto), tra i banchi d’assaggio guidati dai sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia, che conducono anche l’originale “Gioco a prova di naso” per avvicinarsi alla degustazione e affinare la percezione delle differenze tra vitigni autoctoni, e visite alla “vigna sulle mura del Castello”, un unicum nel panorama italiano custodito dall’azienda Cupertinum, al Palazzo Marchesale di Arnesano (9 agosto), che fa da sfondo ad un blind tasting con i premio una selezione di vini per i vincitori, fino alla spiaggia di Porto Cesareo (10 agosto), per assaggiare i vini in “isole-degustazione” dedicate ai diversi territori, dal tramonto in riva al mare alla notte di San Lorenzo. In cantina? Dalle Cantine Coppi a Turi alle Cantine Pliniana e Agricola Felline a Manduria.

In Basilicata, si brinda il 3 e il 10 agosto in Piazza Mario Pagano a Potenza, tra musica, degustazioni anche di olio extravergine e street food. Degustazioni, spettacoli, sotto il meraviglioso cielo stellato dell’isola, in 30 cantine - da Alessandro di Camporeale ad Assuli, da Cambria a Baglio di Pianetto, dalle Cantine Duca di Salaparuta alle Cantine Florio, dalle Cantine Nicosia a Casa Vinicola Fazio, da Mandrarossa Winery alle Tenute Orestiadi, per citarne solo alcune - e in luoghi suggestivi, come la splendida Real Cantina Borbonica di Partinico, il Castello arabo-normanno di Salemi (che ha conquistato il podio del “Borgo dei Borghi 2023” nella sfida tra i centri più belli d’Italia promossa dalla trasmissione di Rai3 “Kilimangiaro”, e che fa da sfondo ad un aperitivo in giardino con i vini di Colomba Bianca, all’assaggio dei piatti degli chef del noto ristorante di Marsala Juparanà, alla mixology, ad uno spettacolo di circo e alla musica live), il centro storico di Castiglione di Sicilia, sono la perfetta combinazione tra i grandi vini e la convivialità siciliana, che attendono gli eno-appassionati in Sicilia, da domani al 20 agosto, con il clou, come da tradizione, il 10 agosto nella notte di San Lorenzo. Il silenzio “magnetico” del vulcano da un lato e il fascino del panorama rurale e costiero del trapanese dall’altro, sono lo sfondo di Firriato che, per degustare i vini della grande famiglia Gaudensius, che identificano l’azienda siciliana come il più importante produttore di Spumante Metodo Classico sull’Etna, al Favinia, figlio della viticoltura del mare praticata nell’unico vigneto dell’Isola di Favignana, nella Tenuta di Calamoni, apre le porte ai wine lovers il 5 agosto a Cavanera Etnea a Castiglione di Sicilia, tra arte circense, “folk sicilian music” e i piatti del menu a tema de La Riserva Bistrot, e il 10 agosto del wine resort di Baglio Sorìa a Trapani, tra danza, cocktail bar con dj set e la cucina dedicata alla notte delle stelle del ristorante Santagostino. Donnafugata vuole celebrare il vino insieme ai valori di sostenibilità e bellezza rappresentati dai giardini che rendono le Tenute della griffe siciliana dei luoghi davvero speciali, un ponte tra cultura e agricoltura, integrazione perfetta tra paesaggio agricolo e naturale, tra videomapping e performances audiovisive. E che accoglieranno i wine lovers il 10 agosto a Contessa Entellina, per la visita e la degustazione nel “Giardino di Gabriella”, fondatrice di Donnafugata, con 30 vini, incluse annate dalla Riserva storica dell’azienda, la regia del multimedia artist Filippo Gualazzi fondatore di Quadro Quantico e il duo di musica elettro-ambient FF rappresentato da Vincenzo Marcone, per una proiezione animata con le etichette realizzate da Stefano Vitale e le illustrazioni dei giardini di Julia Binfield, ad evocare la natura mediterranea, ricca di biodiversità e di tradizione, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura, che si potrà vedere nell’uliveto, seguita dall’ascolto di una partitura musicale che riproduce, in una sinfonia contemporanea, gli elementi naturali del giardino. Ma ad aprire gli eventi, sarà, il 4 agosto, la Tenuta di Vittoria, con un light painting a cura dell’artista siciliano Fabio Ingrassia, e a seguire toccherà a Pantelleria il 13 agosto, con una suggestiva passeggiata tra le vigne di Khamma con tappa al Giardino Pantesco donato da Donnafugata al Fai, assaggiando il Ben Ryè, a Randazzo sull’Etna il 18 agosto, e alle Cantine storiche di Marsala il 20 agosto. Appuntamento, infine, il 9 agosto, in Sardegna nello storico centro di Sanluri con una notte interamente dedicata allo street food, all’intrattenimento e, ovviamente, a tanti ottimi vini con i quali esprimere i propri desideri sotto la pioggia di stelle cadenti dell’estate italiana.

