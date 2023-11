Gaja (6 etichette), Barolo (20) e Piemonte (30): il top per “Vitae 2024”, la guida dei Sommelier Ais

Domina Gaja con 6 etichette, il Barolo, come denominazione, con 20 (a cui si aggiungono 6 Barbaresco), ed il Piemonte, di conseguenza, con 30 vini, davanti ad una lontanissima Toscana con 11 etichette (di cui 6 dal territorio del Chianti Classico, 3 da Bolgheri e 2 Brunello di Montalcino), tra le “100 gemme” (110 in realtà), il meglio del meglio delle centinaia e centinaia di “4 Viti”, insieme ai 22 “Tastevin”, firmati da cantine che vanno da Masciarelli a Bellavista, da Barone Ricasoli ad Abate Nero, da Muri Gries a Grifalco, da Lento a Villa Dora, da Tenuta Bellafonte a Cavicchioli, da Doro Princic a Mottura, da Belisario a Ottaviano Lambruschi, da Martarosa a Malvirà, da Villa Papiano a Taurino Cosimo, da Cantine di Dolianova a Morgante, da La Vrille a Dal Maso (con tutti gli elenchi in focus): ecco la sintesi di “Vitae 2024”, la guida presentata oggi, al Listone Giordano, a Milano, e firmata dall’Associazione Italiana Sommelier - Ais, la più grande di categoria, con oltre 45.000 soci distribuiti in 146 delegazioni su tutto il territorio nazionale.

Ben 12.000 vini recensiti (15.000 sull’app Vitae), 900 degustatori, 2.354 cantine selezionate (2.700 nell’app), su una selezione di 25.000 bottiglie, i 22 Tastevin regionali assegnati a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona o alle cantine che hanno riportato sotto i riflettori vitigni dimenticati. E centinaia di “Quattro Viti”, il massimo della qualità, da tutte le regioni italiane, oltre alle 100 “Gemme”, ovvero i vini che hanno ottenuto il massimo del punteggio assoluto. Tema portante delle attività dell’Ais del 2024, è il “paesaggio”, che trova una sua ulteriore chiave di lettura tra le pagine della guida di quest’anno, scandendo così i ritmi di un avvincente viaggio enoico dal nord al sud del Belpaese.

“Abbiamo scelto il paesaggio come tema dell’edizione 2024 di Vitae: un’edizione importante poiché segna i primi dieci anni della nostra pubblicazione”, ha spiegato il presidente Ais Italia, Sandro Camilli, sottolineando come “abbiamo voluto invitare i nostri lettori a intraprendere un viaggio, fisico e sentimentale, nei tanti luoghi d’Italia dove un filare diventa sinonimo di bellezza e umanità. Non un invito astratto ma reale, grazie agli appuntamenti di “Esperienze di Vitae”, il ciclo di presentazioni locali della nostra guida da quest’anno declinati anche in ottica interregionale, per offrire esperienze di degustazione ancora più ricche”.

“Vitae taglia un traguardo importante, giungendo alla decima edizione, proponendo ai lettori e a chi ne consulta i contenuti la testimonianza di come il vino italiano abbia ingranato la quarta e, anno dopo anno, la qualità media punti verso l’alto”, ha osservato il referente della Guida Ais, Nicola Bonera, che ha poi aggiunto: “le numerose eccellenze sono la consacrazione di alcuni grandi millesimi dell’ultimo lustro, con un 2019 memorabile, seguito a breve distanza dall’eccellente 2020. Non c’è luogo dello Stivale che non abbia esaltato queste vendemmie, con una serie di grandi rossi, quasi sempre frutto di singola vigna”.

L’ultima edizione vede tre nuove segnalazioni in guida: la foglia evidenzia le aziende che investono risorse o si distinguono per un dichiarato profilo sostenibile. L’icona della torre richiama la “Virtus Loci” che segnala luoghi o siti di valore storico, artistico o ambientale in cui risiede l’azienda vinicola, o che l’azienda stessa rappresenta o testimonia. E poi il simbolo della chiave a rappresentare il “Vino Passepartout”, una referenza preziosa per le carte dei vini dei professionisti della ristorazione “poiché si dimostra ampiamente versatile negli abbinamenti”.

Focus - Le Gemme del 2024

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta Pinot Gris 2022 - Lo Triolet

Piemonte

Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2017 - Prunotto

Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2017 - Bruno Giacosa

BaroloVigna Rionda Riserva 2017 - Massolino - Vigna Rionda

Barbaresco Sorì Tildìn 2020 - Gaja

Barbaresco Costa Russi 2020 - Gaja

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2020 - Gaja

Barbaresco 2020 - Gaja

Barolo Sperss 2019 - Gaja

Barolo Conteisa 2019 - Gaja

Barolo Vite Talin 2017 - Sandrone

Barolo 2019 - Bartolo Mascarello

Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2019 - Giovanni Rosso

Barolo Monprivato 2018 - Giuseppe Mascarello e Figlio

Gattianra Molosino 2019 - Nervi

Gattinata Valferana 2019 - Nervi

Barolo Ginestra Casa Maté 2019 - Elio Grasso

Barolo Gramolere Riserva 2016 - Manzone

Barolo Vigna Cerretta 2019 - Conterno

Barolo Mosconi 2019 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

Barolo Via Nuova 2019 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

Barolo Cannubi 2019 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

Barolo Ravera 2019 - Vietti

Barolo Bricco Rocche 2019 - Ceretto

Barbaresco Vigneto Starderi 2020 - La Spinetta

Barbaresco Crichët Pajè 2015 - Roagna

Boca Plinius 2017 - Le Piane

Barolo Bricco Voghera Riserva 2013 - Azelia

Lessona 2018 - Proprietà Sperino

Barolo Bussia Cicala 2019 - Poderi Aldo Conterno

Barolo Bussia Romirasco 2019 - Poderi Aldo Conterno

Lombardia

Franciacorta non dosato Vittorio Moretti Riserva 2016 - Bellavista

Franciacorta pas dosé Riserva 2009 - Mosnel

Oltrepò Pavese Rosso Cavariola Riserva 2019 - Bruno Verdi

Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 2016 - Arpepe

Lugana Vigne di Catullo Riserva 2020 - Tenuta Roveglia

Franciacorta extra brut Dequinque Cuvée 15 Vendemmia - Uberti

Franciacorta extra brut Lucrezia Etichetta Nera Riserva 2009 - Castello Bonomi

Franciacorta dosage zéro Annamaria Clementi Riserva 2014 - Ca’ del Bosco

Veneto

Colli di Conegliano Torchiato di Fregona Piera Dolza 10 anni 2013 - Cantina Produttori di Fregona

Harlequin 2016 - Zymé

Amarone della Valpolicella Decem Riserva 2012 - Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Classico Ravazzol Riserva 2013 - Ca’ La Bionda

Colli Berici Carmenère Oratorio di San Lorenzo Riserva 2018 - Inama

Trentino

Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2012 - Ferrari - Tenute Lunelli

Alto Adige

Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2018 - Cantina Convento Muri Gries

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2010 - Cantina Terlano

Friuli Venezia Giulia

Friuli Colli Orientali Chardonnay Ronco Pitotti 2021 - Vignai da Duline

Collio Sauvignon 2021 - Borgo del Tiglio

Rosazzo Terre Alte 2020 - Livio Felluga

Liguria

Rossese di Dolceacqua Superiore Pini Dante 2021 - Poggi dell’Elmo

Emilia

Moero del Moro 2018 - Rinaldini

Romagna

Romagna Sangiovese Predappio di Predappio Vigna del Generale Riserva 2020 - Fattoria Nicolucci

Romagna Sangiovese Marzeno Pietramoro Riserva 2017 - Fattoria Zerbina

Romagna Albana Secco Vitalba 2022 - Tre Monti

Romagna Albana Secco Codronchio 2021 - Fattoria Monticino Rosso

Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2020 - Chiara Condello

Toscana

Brunello di Montalcino 2018 - Uccelliera

Chianti Classico Gran Selezione 2016 - Isole e Olena

Chianti Classico Gran Selezione 2018 - Capannelle

Bolgheri Sassicaia 2020 - Tenuta San Guido

Solaia 2020 - Marchesi Antinori

Brunello di Montalcino Tenuta Greppo Riserva 2016 - Biondi-Santi

Chianti Classico Gran Selezione Castello di Brolio 2020 - Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Ceniprimo 2020 - Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2019 - Castello di Volpaia

Bolgheri Superiore La Proporzione 2020 - Ornellaia

Masseto 2020 - Masseto

Umbria

Ràmici 2020 - Leonardo Bussoletti

Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2018 - Antonelli San Marco

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2019 - Arnaldo Caprai

Marche

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2021 - Sartarelli

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2020 - Belisario

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Historical 2018 - Umani Ronchi

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2020 - Velenosi

Rossomató 2019 - Valter Mattoni

Campo delle Oche Integrale 2016 - Fattoria San Lorenzo

Grenache Cinabro 2019 - Le Caniette

Lazio

Radix 2019 - Casale del Giglio

Cesanese del Piglio Superiore I Portali di Pietra 2017 - Casale della Ioria

Abruzzo

Trebbiano d’Abruzzo 2019 - Valentini

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2018 - Masciarelli

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Oinos 2019 - San Lorenzo

Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe 2021 - Emidio Pepe

Molise

Tintilia del Molise Tintilia 66 2017 - Claudio Cipressi

Campania

Taurasi Riserva 2011 - Perillo

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2022 - Marisa Cuomo

Cilento Fiano Pietraincatenata 2021 - Luigi Maffini

Vesuvio Lacryma Christi Bianco Vigna del Vulcano Ventennale 2002 - Villa Dora

Falanghina del Sannio Taburno vendemmia tardiva Libero 2019 - Fontanavecchia

Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2021 - Quintodecimo

Puglia

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 17 2020 - Polvanera

Es 2021 - Gianfranco Fino

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2020 - Tenute Chiaromonte

Donna Augusta 2021 - Vespa Vignaioli Per Passione

Castel del Monte Nero di Troia Puer Apuliae Riserva 2017 - Rivera

Graticciaia 2018 - Vallone

Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2019 - Tormaresca

Basilicata

Aglianico del Vulture Superiore Don Anselmo 2018 - Paternoster

Calabria

Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2015 - Ippolito 1845

Sicilia

Faro Palari 2018 - Palari

Sicilia Nero d’Avola Don Antonio Riserva 2020 - Morgante

Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2019 - Feudo Montoni

Contea di Sclafani Rosso del Conte Regaleali 2018 - Tasca d’Almerita

Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2019 - Marco De Bartoli

Vecchio Samperi - Marco De Bartoli

Sardegna

Turriga 2019 - Argiolas

Hassan 2019 - Tenuta Asinara

Alghero Liquoroso Anghelu Ruju Riserva 2007 - Sella & Mosca

Carignano del Sulcis Superiore Gavino 2020 - Mesa

Focus - I Tastevin di Vitae 2024

Abruzzo - Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2018 - Azienda Masciarelli

Alto Adige - Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2018 - Cantina Convento Muri Gries

Basilicata - Aglianico del Vulture Superiore Daginestra 2019 - Grifalco

Calabria - Lamezia Rosso Riserva 2019 - Lento

Campania - Vesuvio Lacryma Christi Bianco Vigna Del Vulcano Ventennale 2002 - Villa Dora

Emilia - Lambrusco di Sorbara Spumante Brut Rosé Del Cristo 2020 - Cavicchioli

Friuli Venezia Giulia - Collio Friulano 2022 - Doro Princic

Lazio - La Torre a Civitella 2021 - Sergio Mottura

Liguria - Colli di Luni Vermentino Superiore 2022 - Ottaviano Lambruschi

Lombardia - Franciacorta non dosato Vittorio Moretti Riserva 2016 - Bellavista

Marche - Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2020 - Belisario

Molise - Tintilia del Molise 2020 - Tenute Martarosa

Piemonte - Roero Vigna Renesio Riserva 2019 - Malvirà

Puglia - Patriglione 2018 - Taurino Cosimo Azenda Agricola Vigneti & Cantine

Romagna - Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Beccaccia 2021 - Villa Papiano

Sardegna - Jù 2019 - Cantine di Dolianova

Sicilia - Sicilia Nero d’Avola Don Antonio Riserva 2020 - Morgante

Toscana - Chianti Classico Gran Selezione Ceniprimo 2020 - Ricasoli

Trentino - Trento Brut Cuvée dell’Abate Riserva 2012 - Abate Nero

Umbria - Montefalco Sagrantino Collenottolo 2018 - Tenuta Bellafonte

Valle d’Aosta - Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri 2021 - La Vrille

Veneto - Lessini Durello pas dosé Cuvée Serafino 2016 - Dal Maso

Focus - Le Quattro Viti

Valle d’Aosta

Blanc Commun - Didier Gerbelle

Valle d’Aosta Pinot Noir 2021 - Ottin

Valle d’Aosta donnas Georgos 2020 - Piantagrossa

Valle d’Aosta Pinot Gris 2022 - Lo Triolet

Valle d’Aosta Petite Arvine Les Frères 2019 - Grosjean Vins

Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri 2021 - La Vrille

Piemonte

Barolo Monvigliero Riserva 2017 - Bel Colle

Piemonte Moscato d’Autunno 2022 - Saracco

Gavi del Comune di Gavi Monterotondo 2020 - Villa Sparina

Gavi del Comune di Gavi Villa Sparina 10 Anni 2011 - Villa Sparina

Barolo Bussia Riserva 2017 - Livia Fontana

Barbaresco Bric Turot 2020 - Prunotto

Barolo Bussia 2019 - Prunotto

Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2017 - Prunotto

Barolo Vigna Rionda 2017 - Figli di Luigi Oddero

Barolo Rocche Rivera 2019 - Figli di Luigi Oddero

Barolo Specola 2019 - Figli di Luigi Oddero

Alta Langa Brut Rosé 2018 - Colombo Cascina Pastori

Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2019 - Broglia

Barolo Margheria 2019 - Pira

Barolo Vignarionda 2019 - Pira

Gattinara Vigna Valferana 2019 - Paride Iaretti & C.

Barolo Ornato 2019 - Palladino

Barolo Parafada 2019 - Palladino

Barolo Ravera 2019 - Giacomo Grimaldi

Barolo Castelletto 2019 - Mauro Veglio

Barolo Paiagallo 2019 - Mauro Veglio

Barolo Gattera 2019 - Mauro Veglio

Gattinara Riserva 2018 - Travaglini

Roero Printi Riserva 2019 - Monchiero Carbone

Barbaresco Rabajà 2019 - Bruno Giacosa

Barolo Falletto Vigna Le Rocche 2019 - Bruno Giacosa

Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2017 - Bruno Giacosa

Barolo Ginestra Pajana 2019 - domenico Clerico

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2019 - domenico Clerico

Carema Riserva 2019 - Cantina Produttori Nebbiolo di Carema

Barolo Villero 2019 - Sordo Giovanni

Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2021 - La Colombera

Moscato d’Asti Canelli Casa di Bianca 2022 - Gianni doglia

Nizza Viti Vecchie 2021 - Gianni Doglia

Barbaresco Albesani 2020 - Massolino - Vigna Rionda

Barolo Parussi 2019 - Massolino - Vigna Rionda

Barolo Margheria 2019 - Massolino - Vigna Rionda

Barolo Vigna Rionda Riserva 2017 - Massolino - Vigna Rionda

Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2019 - Isolabella della Croce

Barolo Marasco 2019 - Franco Maria Martinetti

Ghemme Santa Fè 2018 - Ioppa

Barolo Castelletto 2019 - Comm. G.B. Burlotto

Barolo Cannubi 2019 - Comm. G.B. Burlotto

Barolo Monvigliero 2019 - Comm. G.B. Burlotto

Barbaresco Albesani 2019 - Cantina del Pino

Barbaresco Sorì Tildìn 2020 - Gaja

Barbaresco Costa Russi 2020 - Gaja

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2020 - Gaja

Barbaresco 2020 - Gaja

Barolo Sperss 2019 - Gaja

Barolo Conteisa 2019 - Gaja

Bramaterra Salero 2019 - Noah

Lessona 2019 - Noah

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2022 - Nicola Bergaglio

Carema Etichetta Nera 2019 - Ferrando

Caluso Passito Revej Riserva 2010 - Carlo Gnavi

Barolo San Giovanni 2019 - Gianfranco Alessandria

Barolo 2019 - Gianfranco Alessandria

Colli Tortonesi Timorasso Pitasso 2021 - Claudio Mariotto

Barbaresco don Fiorino Riserva 2016 - Produttori del Barbaresco

Freisa d’Asti Superiore Bugianen 2018 - La Montagnetta

Barolo Cannubi 2019 - Poderi Luigi Einaudi

Barolo Rocche Moriondino Riserva dell’ulivo 2017 - Gigi Rosso

Barolo Aleste 2019 - Sandrone

Barolo Le Vigne 2019 - Sandrone

Barolo Vite Talin 2017 - Sandrone

Erbaluce di Caluso Misobolo 2021 - Cieck

Barolo Vigna Rionda 2019 - Guido Porro

Barolo Vigna Lazzairasco 2019 - Guido Porro

Barbaresco 2020 - Castello di Neive

Barbaresco Albesani Santo Stefano Riserva 2018 - Castello di Neive

Terre Alfieri Arneis Sololuna 2021 - Pescaja

Lessona 2020 - Massimo Clerico

Lessona 2019 - La Prevostura

Barolo 2019 - Bartolo Mascarello

Barbera d’asti Superiore Passum 2019 - Cascina Castlèt

Piemonte Moscato Passito Aviè 2021 - Cascina Castlèt

Barolo Cerretta 2019 - Giovanni Rosso

Barolo Serra 2019 - Giovanni Rosso

Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2019 - Giovanni Rosso

Langhe Nebbiolo Ester Canale Rosso 2020 - Giovanni Rosso

Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2020 - Marchesi Alfieri

Barolo Brunella 2019 - Boroli

Barolo Villero 2019 - Boroli

Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2021 - Benito Favaro

Nizza Riserva 2020 - Tenuta Olim Bauda

Nizza Riserva Bauda 2019 - Tenuta Olim Bauda

Barolo Monvigliero 2019 - Edoardo Sobrino

Barolo Cannubi 2019 - Marchesi di Barolo

Colli Tortonesi Timorasso Filari di Timorasso 2021 - Luigi Boveri

Barbaresco Camp Gros Martinenga Riserva 2018 - Marchesi di Grésy - Tenute Cisa Asinari

Barolo Ravera 2019 - Cagliero

Barbaresco Pian Cavallo 2020 - Giuseppe Negro

Barbera d’Asti Superiore Mongovone 2021 - Elio Perrone

No 2021 - Elio Perrone

Barolo Monprivato 2018 - Giuseppe Mascarello e figlio

Gavi del Comune di Gavi Montessora 2022 - La Giustiniana

Gattinara Osso San Grato Riserva 2019 - Antoniolo

Gattinara San Francesco Riserva 2019 - Antoniolo

Dogma Brut Nature Blanc de Noirs 2018 - Borgo Maragliano

Gattinara Molsino 2019 - Nervi

Gattinara Valferana 2019 - Nervi

Barolo Gavarini Chiniera 2020 - Elio Grasso

Barolo Ginestra Casa Maté 2019 - Elio Grasso

Barbera d’asti Bricco dell’uccellone 2020 - Braida Giacomo Bologna

Lessona San Sebastiano Allo Zoppo 2015 - Tenute Sella

Barolo Arborina 2019 - Renato Corino

Derthona Timorasso 2021 - Vigneti Massa

Nebbiolo d’Alba Superiore sul Monte 2021 - Hilberg - Pasquero

Nebbiolo d’Alba Superiore Mon Suri 2020 - Hilberg - Pasquero

Soldati La Scolca d’Antan Blanc de Blancs Brut 2011 - La Scolca

Gavi dei Gavi d’Antan 2009 - La Scolca

Barolo La Villa 2019 - Seghesio

Barbaresco Roncaglie 2020 - Poderi Colla

Barbera d’Asti La Bogliona 2017 - Scarpa

Barolo Tettimorra 2019 - Scarpa

Barolo Cannubi 2019 - Arnaldo Rivera

Barbaresco Basarin 2020 - Moccagatta

Barbaresco Bric Balin 2020 - Moccagatta

Barbaresco Il Bricco Bricco di Treiso 2019 - Pio Cesare

Barolo Ornato 2019 - Pio Cesare

Barolo Cerretta 2019 - Ettore Germano

Barolo Vignarionda 2018 - Ettore Germano

Barolo Lazzarito Riserva 2017 - Ettore Germano

Barolo Prapò 2019 - Ettore Germano

Barbaresco Rabajà Riserva 2016 - Giuseppe Cortese

Barolo Ravera 2019 - Paolo Scavino

Barolo Monvigliero 2019 - Paolo Scavino

Barolo Bric dël Fiasc 2019 - Paolo Scavino

Bramaterra 2019 - Antoniotti

Barolo 2018 - Cascina Fontana

Dogliani Superiore Maioli 2021 - Anna Maria Abbona

Ghemme Costa del Salmino Riserva 2018 - Rovellotti

Barolo Cerretta 2019 - Schiavenza

Barolo Broglio 2019 - Schiavenza

Barolo Riva Rocca 2019 - Claudio Alario

Nizza La Vigna dell’Angelo Riserva 2019 - Cascina La Barbatella

Barolo Gramolere Riserva 2016 - Manzone

Barolo Bricat 2019 - Manzone

Barbera d’alba Vigna Cerretta 2021 - Conterno

Barbera d’alba Vigna Francia 2021 - Conterno

Barolo Vigna Cerretta 2019 - Conterno

Nizza Riserva 2019 - Villa Giada

Bramaterra Riserva Balmi Bioti 2018 - La Palazzina

Barolo Cerretta 2019 - Fratelli Revello

Gattinara Borgofranco Riserva 2018 - Cantina Delsignore

Barolo Bricco delle Viole 2019 - Marengo

Barolo Villero 2019 - Oddero

Barolo Vigna Rionda Riserva 2016 - Oddero

Barolo Bussia Vigna Mondoca Riserva 2017 - Oddero

Ghemme Riserva Vigna Ronco Al Maso 2018 - Guido Platinetti

Piemonte Chardonnay Monteriolo 2020 - Coppo

Piemonte Chardonnay Riserva della famiglia 2018 - Coppo

Nizza Pomorosso 2020 - Coppo

Barolo Monvigliero Riserva 2017 - Castello di Verduno

Roero Bric Volta 2020 - Malabaila

Barbaresco Fausoni 2020 - Silvia Rivella

Barbaresco Montestefano 2020 - Silvia Rivella

Dogliani Superiore San Matteo 2021 - Eraldo Revelli

Tarasco 2019 - Cornarea

Roero Ciabot San Giorgio Riserva 2020 - Angelo Negro e figli

Alta Langa Zero 140 Mesi Luna Riserva Pas Dosé 2010 - Enrico Serafino

Alta Langa Zero Pas dosé 2017 - Enrico Serafino

Barolo Briccolina Riserva 2017 - Enrico Serafino

Barolo Mosconi 2019 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

Barolo Via Nuova 2019 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

Barolo Cannubi 2019 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

Barolo Bussia Riserva 2016 - Barale

Barolo Bussia 2019 - Barale

Barolo Rocche di Castiglione 2019 - Brovia

Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2019 - Brovia

Barolo Villero 2019 - Brovia

Barolo Mosconi Vigna Ped 2019 - Conterno Fantino

Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2019 - Conterno Fantino

Barolo Castelletto Vigna Pressenda 2019 - Conterno Fantino

Barolo Enrico Vi 2019 - Cordero di Montezemolo

Barolo Bussia Vigna Pianpolvere 2019 - Chionetti

Dogliani San Luigi 2022 - Chionetti

Roero Mompissano Riserva 2020 - Cascina Ca’ Rossa

Roero Le Coste Riserva 2020 - Cascina Ca’ Rossa

Gavi del Comune di Gavi Indi 2022 - La Mesma

Barolo Rocche di Castiglione 2019 - Vietti

Barolo Ravera 2019 - Vietti

Barolo Brunate 2019 - Vietti

Barolo Cerequio 2019 - Vietti

Barolo Monvigliero 2019 - Vietti

Barbaresco Sorì Paitin Serraboella 2020 - Paitin

Barbaresco Faset 2020 - Paitin

Moscato d’asti Canelli Moscata 2022 - Mongioia

Erbaluce di Caluso Autoctono 2021 - Bruno Giacometto

Barolo Riserva 2016 - Fontanafredda

Barolo Sarmassa Vigna Bricco Riserva 2017 - Brezza

Barolo Cannubi 2019 - Brezza

Barolo Sarmassa 2019 - Brezza

Barbaresco San Stunet 2019 - Piero Busso

Barbaresco Gallina 2019 - Piero Busso

Barbaresco Albesani Vigna Borgese 2019 - Piero Busso

Barolo Bricco Boschis 2019 - Cavallotto

Barolo Vignolo Riserva 2017 - Cavallotto

Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2017 - Cavallotto

Barolo Cerrati 2019 - Tenuta Cucco

Barbaresco Serraboella Riserva 2018 - Massimo Rivetti

Barolo Badarina 2019 - Bruna Grimaldi

Colli Tortonesi Timorasso Grue 2021 - Pomodolce

Barolo Rocche dell’Annunziata 2019 - Trediberri

Barolo Sottocastello di Novello 2019 - Ca’ Viola

Barolo Cannubi 2019 - Borgogno

Barolo Liste 2019 - Borgogno

Barolo Riserva 2016 - Borgogno

Barolo Scarrone Vigna Mandorlo Riserva 2015 - Fratelli Giacosa

Colli Tortonesi Timorasso Grand Fostò Riserva 2018 - Vigne Marina Coppi

Barolo Arione 2019 - Enzo Boglietti

Barolo Brunate 2019 - Enzo Boglietti

Roero Vigna Renesio Riserva 2019 - Malvirà

Roero Arneis Vigna Saglietto Riserva 2021 - Malvirà

Barolo Paiagallo 2019 - Casa E. di Mirafiore

Barbaresco Nubiola 2020 - Pelissero

Barbaresco Vanotu 2020 - Pelissero

Grignolino d’Asti Monferace 2018 - Tenuta Santa Caterina

Barbaresco Asili 2020 - Michele Chiarlo

Barolo Cerequio Riserva 2016 - Michele Chiarlo

Barolo Cannubi Riserva 2016 - Michele Chiarlo

Barolo Bussia 2019 - Parusso

Barbaresco Ovello 2020 - Cascina Morassino

Barolo Conca 2019 - Mauro Molino

Barolo Bussia 2019 - Giacomo Fenocchio

Barolo Villero 2019 - Giacomo Fenocchio

Barbaresco San Cristoforo Campo Quadro Riserva 2016 - Punset

Barbaresco Asili 2020 - Ceretto

Barolo Brunate 2019 - Ceretto

Barolo Bussia 2019 - Ceretto

Barolo Bricco Rocche 2019 - Ceretto

Gavi Vigna della Madonnina Riserva 2020 - La Raia

Barbaresco Montefico 2020 - Carlo Giacosa

Barbaresco Asili 2020 - Carlo Giacosa

Barbaresco Ovello Vigna Loreto 2020 - Albino Rocca

Barbaresco Cottà 2020 - Albino Rocca

Barbaresco Pajorè 2020 - Rizzi

Barbaresco Rizzi Vigna Boito Riserva 2018 - Rizzi

Barbaresco Nervo 2020 - Rizzi

Barbaresco Asili Riserva 2018 - Ca’ del Baio

Barbaresco Pora 2019 - Ca’ del Baio

Barbaresco Vallegrande Riserva 2018 - Ca’ del Baio

Barbaresco Basarin 2020 - Adriano Marco e Vittorio

Bramaterra Robino 2019 - Le Pianelle

Barolo Pernanno 2019 - Cascina Bongiovanni

Ghemme Vigna Pelizzane 2016 - Torraccia del Piantavigna

Barolo Parussi 2019 - Sobrero Francesco

Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2017 - Cogno

Barolo Ravera Bricco Pernice 2018 - Cogno

Bramaterra Cascina Cottignano 2019 - Colombera & Garella

Barbaresco Vigneto Starderi 2020 - La Spinetta

Barbera d’Asti Superiore Bionzo 2020 - La Spinetta

Barolo Vigneto Campè 2019 - La Spinetta

Alta Langa pas dosé Blanc de Noirs For England 2019 - Contratto

Alta Langa pas dosé Blanc de Blancs 2020 - Contratto

Barolo Brunate 2019 - Rinaldi

Barolo Bussia 2019 - Rinaldi

Barbaresco Currà 2019 - Bruno Rocca Rabajà

Barbaresco Rabajà 2019 - Bruno Rocca Rabajà

Barolo Baudana 2019 - Luigi Baudana

Barolo Cerretta 2019 - Luigi Baudana

Barolo Bricco delle Viole 2019 - Vajra

Barolo Ravera 2019 - Vajra

Barolo Coste di Rose 2019 - Vajra

Barbaresco Asili Vecchie Viti 2018 - Roagna

Barbaresco Pajè Vecchie Viti 2018 - Roagna

Barbaresco Montefico Vecchie Viti 2018 - Roagna

Barbaresco Crichët Pajè 2015 - Roagna

Barolo Pira Vecchie Viti 2018 - Roagna

Derthona Montemarzino 2021 - Roagna

Boca 2018 - Le Piane

Boca Plinius 2017 - Le Piane

Eos Vino Bianco 2020 - Le Piane

Barolo Cerretta 2019 - Azelia

Barolo Bricco Voghera Riserva 2013 - Azelia

Barolo San Rocco 2019 - Azelia

Lessona 2018 - Proprietà Sperino

Bramaterra 2019 - Proprietà Sperino

Lessona Vigna Covà 2017 - Proprietà Sperino

Barolo 2019 - Gillardi

Barolo Perno Vigna Cappella Santo Stefano 2019 - Podere Rocche dei Manzoni

Valentino Brut Zero Rosé 2018 - Podere Rocche dei Manzoni

Barolo Pressenda 2019 - Marziano Abbona

Barolo Monvigliero 2019 - Fratelli Alessandria

Barolo Gramolere 2019 - Fratelli Alessandria

Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso Archetipo 2021 - Ezio Poggio

Barbaresco Basarin 2020 - Sottimano

Barbaresco Pajorè 2020 - Sottimano

Barbaresco Currà 2019 - Sottimano

Roero Bricco Medica 2020 - Cascina Val del Prete

Roero Vigna di Lino 2020 - Cascina Val del Prete

Roero Arneis Bricco delle Ciliegie 2022 - Giovanni Almondo

Barolo Ravera di Monforte 2019 - Ferdinando Principiano

Barolo del Comune di Barolo 2019 - Scarzello

Barolo Sarmassa Vigna Merenda 2019 - Scarzello

Grignolino d’Asti 2022 - Luigi Spertino

Barolo Monvigliero 2019 - Gianni Gagliardo

Barolo Mosconi 2019 - Gianni Gagliardo

Barolo Brunate 2019 - Francesco Rinaldi & Figli

Barolo Cannubi 2019 - Francesco Rinaldi & Figli

Barolo Bussia Cicala 2019 - Poderi Aldo Conterno

Barolo Bussia 2019 - Poderi Aldo Conterno

Barolo Bussia Romirasco 2019 - Poderi Aldo Conterno

Barolo Bussia Colonnello 2019 - Poderi Aldo Conterno

Roero Bricco Patarrone 2018 - Giacomo Vico

Barolo Cerretta 2019 - Mauro Sebaste

Lombardia

Bv.T.B. Riès 2017 - Marchesi di Montalto

Franciacorta dosage zéro Riserva 2013 - Romantica

San Colombano Monastero di Valbissera Riserva 2016 - Poderi di San Pietro

Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2018 - Bellavista

Franciacorta Extra Brut Pas Operé 2017 - Bellavista

Franciacorta non dosato Vittorio Moretti Riserva 2016 - Bellavista

Valtènesi Riviera del Garda Classico Rosamara 2022 - Costaripa

Franciacorta Extra Brut Eronero 2015 - Ferghettina

Franciacorta pas dosé Riserva 2009 - Mosnel

Franciacorta pas dosé Rosé Parosé “Riedizione 2023” 2007 - Mosnel

Franciacorta Extra Brut Ebb “Riedizione 2023” 2007 - Mosnel

Oltrepò Pavese Riesling Superiore Vigna Martina Le Fleur 2021 - Isimbarda

Franciacorta Brut Cabochon 2016 - Monte Rossa

Oltrepò Pavese Rosso Cavariola Riserva 2019 - Bruno Verdi

Oltrepò Pavese Barbera Campo del Marrone 2021 - Bruno Verdi

Franciacorta Brut Rosé Bokè 2019 - Villa Franciacorta

Buttafuoco I Vignaioli del Buttafuoco Storico 2018 - Club del Buttafuoco Storico

Poculum 2018 - Fratelli Agnes

Loghetto 2021 - Fratelli Agnes

Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 2016 - Arpepe

T.o.p. Zero pas dosé - Giorgi

Montevolpe Rosso 2018 - Gianfranco Bertagna

Exenthia - Biava

Valtellina Superiore Valgella Carterìa Riserva 2018 - Fay

Sfursat di Valtellina 2019 - Bettini

Moscato di Scanzo 2018 - de Toma

N° 1 - Numero Uno 2019 - Plozza

Franciacorta Brut Millè Riserva 2012 - Muratori

Franciacorta dosaggio zero Riserva 2016 - 1701

Franciacorta dosaggio zero Bagnadore Riserva 2015 - Barone Pizzini

Franciacorta Extra Brut Rosé Edizione 2019 - Barone Pizzini

Franciacorta pas dosé Rosé Girolamo Bosio Riserva 2015 - Bosio

Franciacorta Brut Cuvée La Capinera - Vigneti Cenci

Sforzato di Valtellina 2018 - Nera

Valtènesi Riviera del Garda Classico Chiaretto Lettera C 2021 - Pasini San Giovanni

Lugana Vigne di Catullo Riserva 2020 - Tenuta Roveglia

Sforzato di Valtellina San domenico 2018 - Triacca

Franciacorta Extra Brut Quinque Cuvée 5 Vendemmie - Uberti

Franciacorta dosaggio Zero Sublimis Riserva 2015 - Uberti

Franciacorta Extra Brut Dequinque Cuvée 15 Vendemmie - Uberti

Sfursat di Valtellina Fruttaio Ca’ Rizzieri 2019 - Aldo Rainoldi

Nature Pas dosé 2019 - Monsupello

Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Brut Rosé Cruasé 2018 - Tenuta Mazzolino

Franciacorta Extra Brut Riserva 2013 - Faccoli

Franciacorta dosaggio zero millesimato 2018 - Faccoli

Lambrusco Mantovano Rays 2022 - Cantine Virgili Luigi

Casteggio Bohemi Riserva 2018 - Tenuta Le Fracce

Franciacorta Nature 2016 - Enrico Gatti

Oltrepò Pavese Riesling Campo della Fojada Riserva 2019 - Travaglino

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Pernice 2020 - Conte Vistarino

Sforzato di Valtellina Sfursat 5 Stelle 2020 - Nino Negri

Franciacorta dosaggio zero Gualberto 2013 - Ricci Curbastro

Franciacorta dosaggio zero døm Riserva 2016 - Mirabella

I Ger Pas dosé 2017 - Alessio Brandolini

Rukh 2022 - Nove Lune

Franciacorta Extra Brut Lucrezia Etichetta Nera Riserva 2009 - Castello Bonomi

Franciacorta Brut Cru Perdu 2018 - Castello Bonomi

Franciacorta Brut Cru Perdu Grande Annata 2016 - Castello Bonomi

Franciacorta dosaggio zero ‘61 Nature 2016 - Guido Berlucchi

Franciacorta Brut Satèn Vintage Collection 2018 - Ca’ del Bosco

Franciacorta dosage zéro Vintage Collection 2018 - Ca’ del Bosco

Franciacorta dosage zéro Annamaria Clementi Riserva 2014 - Ca’ del Bosco

Franciacorta Brut Nature Quor Riserva 2016 - La Montina

Roccapietra Zero Pas dosé 2017 - Scuropasso

Franciacorta Extra Brut - Silvano Zanetti

Amber - Pietramatta

Valtellina Superiore Clos Convento San Lorenzo Riserva 2018 - Convento San Lorenzo

Veneto

Amarone della Valpolicella Classico Simison 2018 - Luciano Arduini

Amarone della Valpolicella Valpantena Musa del Figaretto 2018 - Corte Figaretto

Montpré Cuvée del Fondatore 2013 - Tenuta Chiccheri

Bardolino Superiore Classico 2021 - Raval

Amarone della Valpolicella Classico Teste dure Riserva 2015 - Buglioni

Amarone della Valpolicella Classico Valle Alta 2011 - Tenute Ugolini

Colli di Conegliano Rosso Le Conche Riserva 2018 - Salatin

Colli di Conegliano Torchiato di Fregona Piera dolza 10 Anni 2013 - Cantina Produttori di Fregona

Amarone della Valpolicella 2013 - Trabucchi d’Illasi

Valdobbiadene Rive di Guia Extra Brut Angelin Beo 2022 - Bortolin Angelo

Montello Colli Asolani Venegazzù Superiore Capo di Stato 2018 - Loredan Gasparini

Colli Berici Merlot Vigneto Fra’ I Broli 2020 - Piovene Porto Godi

Piave Malanotte 2017 - Casa Roma

Amarone della Valpolicella 2012 - Le Guaite di Noemi

Recioto della Valpolicella Septemviri 2013 - Ilatium Morini

Amarone della Valpolicella Classico Vignetoalto 2011 - Tommaso Bussola

Soave Classico Vigna Turbian 2021 - Nardello

Bardolino Montebaldo delara 2021 - Guerrieri Rizzardi

Harlequin 2016 - Zymé

Amarone della Valpolicella decem Riserva 2012 - Pietro Zardini

Custoza 2022 - Giovanna Tantini

Fratta 2018 - Maculan

Amarone della Valpolicella Classico Gioè 2013 - Santa Sofia

Lison Classico 150 2021 - Borgo Stajnbech

Recioto della Valpolicella Classico 2020 - Tenuta Santa Maria

Saroel - de Bacco

Valpolicella Classico Superiore 2019 - Rubinelli Vajol

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut 2022 - Terre di San Venanzio Fortunato

Riesling Renano Collezione di Famiglia 2018 - Roeno

Baòn 2019 - Conte Emo Capodilista - La Montecchia

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut La Rivetta 2022 - Villa Sandi

Valdobbiadene Superiore di Cartizze dry 2022 - La Tordera

Lugana Riserva 2020 - Le Morette

Chiaretto di Bardolino 2022 - Tenuta La Presa

Sogno dosaggio zero 2017 - Cirotto

Valpolicella Classico Superiore de Buris 2017 - Tommasi

Amarone della Valpolicella Rinaldo Marchesini Riserva 2015 - Monte Cillario

Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2022 - Merotto

Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Il Fornetto Riserva 2016 - Stefano Accordini

Amarone della Valpolicella Classico 2013 - Bertani

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2011 - Venturini

Montello Rosso del Commendator 2020 - Commendator Pozzobon Rosalio

Amarone della Valpolicella Classico Santico 2018 - Santi

Custoza Superiore Campo del Selese 2018 - Albino Piona

Amarone della Valpolicella Classico Campedel Riserva 2016 - Gamba

Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Riserva 2019 - Il Filò delle Vigne

Lugana Terralbe Le Civaie Riserva 2019 - Monte Zovo

Amarone della Valpolicella Gianni Pavesi 2017 - Villa San Carlo

Amarone della Valpolicella Brolo dei Giusti Riserva 2013 - Cantine di Verona

Amarone della Valpolicella Corte Sant’Alda Valmezzane 2016 - Camerani - Adalia & Corte Sant’Alda

Venezia Refosco dal Peduncolo Rosso Kreda 2020 - De Stefani

Lessini Durello pas dosé Cuvée Serafino 2016 - Dal Maso

Colli Euganei Cabernet Riserva 2011 - Vignalta

Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Colbertaldo dry Vigneto Giardino 2022 - Adami

Soave Classico Colle Sant’antonio 2018 - Graziano Prà

Amarone della Valpolicella 2017 - Torre di Terzolan

Dogale - Le Carline

Madre 2021 - Italo Cescon

Soave Classico Alzari 2021 - Coffele

Montello Colli Asolani Rosso San Carlo 2020 - Case Paolin

Bardolino Classico Bio 2022 - Le Tende

Amarone della Valpolicella Classico Ravazzol Riserva 2013 - Ca’ La Bionda

Soave Classico Contrada Salvarenza Vecchie Vigne 2021 - Gini

Soave Classico Calvarino 2021 - Pieropan

Antico Pasquale 2011 - Masari

Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano 2020 - Speri

Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae 2021 - Bortolomiol

Lessini Durello Spumante Brut Riserva 2015 - Fongaro

Colli Euganei Fior d’Arancio Passito Il Gelso di Lapo 2018 - Quota 101

Soave Classico Monte Carbonare 2021 - Suavia

Sante Rosso 2021 - Cecchetto

La Poja 2018 - Allegrini

Amarone della Valpolicella Classico La Fabriseria Riserva 2016 - Tedeschi

Colli Berici Carmenère Oratorio di San Lorenzo Riserva 2018 - Inama

Chiaretto di Bardolino Le Morandine 2021 - Il Pignetto

Soave Classico Vigna Vecia 2019 - Le Albare

Trentino

Trento Extra Brut 80 40 Riserva 2014 - Pedrotti Spumanti

Teroldego Rotaliano due Vigneti 2020 - Cipriano Fedrizzi

Trentino Manzoni Bianco Isidor 2020 - Vignaiolo Fanti

Husar 2019 - de Tarczal

Trento Brut Cuvée dell’Abate Riserva 2012 - Abate Nero

Teroldego Rotaliano Superiore Riserva 2020 - Cantina Rotaliana di Mezzolombardo

Trentino Vino Santo Arèle 2003 - Cavit - Altemasi

Teroldego Rotaliano diedri Riserva 2020 - Dorigati

Trento Brut Perlé Bianco Riserva 2016 - Ferrari - Tenute Lunelli

Trento Extra Brut Perlé Nero Riserva 2016 - Ferrari - Tenute Lunelli

Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2012 - Ferrari - Tenute Lunelli

Trento Extra Brut Rosé Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2012 - Ferrari - Tenute Lunelli

Teroldego Granato 2020 - Foradori

Trentino Müller Thurgau Cembra Cantina di Montagna 2021 - Cantina di La-Vis e Cembra Cantina di Montagna

Trento Brut Riserva 2016 - Letrari

Trento Brut Riserva del Fondatore 976 2012 - Letrari

Trento Le Général Blanc dosaggio zero Riserva 2015 - Cantine Monfort - Maso Cantanghel

Trento Brut Madame Rare Vintage Martis Riserva 2013 - Maso Martis

Müller Thurgau Monogramma 2020 - Pojer e Sandri

Poiema 2020 - Eugenio Rosi

San Leonardo 2018 - San Leonardo

Teroldego Rotaliano Vigilius 2020 - De Vescovi Ulzbach

Teroldego Rotaliano Superiore Musivum Riserva 2016 - Mezzacorona - Rotari

Trentino Vino Santo 2005 - Gino Pedrotti

Teroldego Rotaliano Superiore Ottavio Riserva 2019 - De Vigili

Trento Brut Aquila Reale Riserva 2013 - Cesarini Sforza

Alto Adige

Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Familiy Reserve 2019 - Castelfeder

Alto Adige Sauvignon Renaissance Riserva 2020 - Gump Hof - Markus Prackwieser

Alto Adige Pinot Bianco Praesulis 2021 - Gump Hof - Markus Prackwieser

Alto Adige Valle Isarco Kerner 2022 - Tenuta Köfererhof

Alto Adige Lagrein Rosato 2022 - Cantina Convento Muri Gries

Alto Adige Lagrein Abtei Muri Riserva 2020 - Cantina Convento Muri Gries

Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2018 - Cantina Convento Muri Gries

Moscato Rosa 2021 - Tenuta Waldgries

Alto Adige Terlano Primo Grande Cuvée 2020 - Cantina Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2010 - Cantina Terlano

Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2021 - Cantina Terlano

Alto Adige Pinot Nero Vigna Ganger Riserva 2019 - Cantina Girlan

Alto Adige Pinot Nero Curlan Riserva 2020 - Cantina Girlan

Alto Adige Chardonnay Curlan Riserva 2019 - Cantina Girlan

Alto Adige Merlot Gant Riserva 2020 - Cantina Andriano

Alto Adige Pinot Nero The Wine Collection Riserva 2019 - Cantina San Michele Appiano

Alto Adige Gewürztraminer Lafóa 2021 - Cantina Colterenzio 435

Alto Adige Santa Maddalena Classico der Pfannenstiel 2017 - Pfannenstielhof 455

Alto Adige Cabernet Franc Merlot Valbion 2020 - Stroblhof

Alto Adige Cabernet Sauvignon Edizione Amistar 2019 - Tenuta Peter Sölva

Alto Adige Lago di Caldaro Scelto Classico Superiore Vigna Bischofsleiten 2022 - Castel Sallegg

Lamarein 2020 - Maso Unterganzner - Josephus Mayr

Alto Adige Val Venosta Riesling 2021 - Himmelreich

Alto Adige Valle Isarco Pinot Grigio Aristos 2022 - Cantina Valle Isarco

Alto Adige Valle Isarco Sylvaner Aristos 2022 - Cantina Valle Isarco

Alto Adige Santa Maddalena Classico Hub 2021 - Untermoserhof

Alto Adige Pinot Nero Vigna Das Langefeld 2019 - Pfitscher

Alto Adige Lago di Caldaro Scelto Classico Superiore Vernacius Solemnis 2021 - Cantina Laimburg

Alto Adige Lagrein Prestige Riserva 2021 - Cantina Bolzano

Alto Adige Merlot Djj Riserva 2020 - Tenuta Niklas

Montris Blanc de Blanc Brut Nature 2018 - Montris

Alto Adige Spumante Extra Brut Blanc de Blancs - Arunda

Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Epokale 2016 - Cantina Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2021 - Cantina Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Terminum 2021 - Cantina Tramin

Alto Adige Merlot Brenntal Riserva 2020 - Cantina Kurtatsch

Alto Adige Cabernet Merlot Tres 2015 - Cantina Kurtatsch

Alto Adige Pinot Nero Aton 2018 - Elena Walch

Alto Adige Val Venosta Riesling Vigna Windbichel 2021 - Castel Juval Unterortl

Friuli Venezia Giulia

Friuli Colli Orientali Chardonnay Ronco Pitotti 2021 - Vignai da Duline

Friuli Venezia Giulia Bianco Morus Alba 2021 - Vignai da Duline

Friuli Colli Orientali Refosco dal Peduncolo Rosso Morus Nigra 2020 - Vignai da Duline

Ograde 2020 - Škerk

Malvasia 2020 - Škerk

Collio Friulano 2022 - Colle Duga

Collio Friulano 2022 - Doro Princic

Collio Malvasia Italo & Bruno 2021 - Borgo del Tiglio

Collio Sauvignon 2021 - Borgo del Tiglio

Collio Bianco Studio di Bianco 2021 - Borgo del Tiglio

Chardonnay La Bora di Kante 2016 - Kante

Friuli Colli Orientali Merlot Ronco di Paolo 2020 - Petrucco

Friuli Colli Orientali Bianco Galea 2021 - I Clivi

Bianco Brazan 2021 - I Clivi

Piè di Mont Blanc de Blancs pas dosé 2018 - Roman Rizzi - Piè di Mont

Friuli Colli Orientali Verduzzo Friulano Passito Cràtis 2020 - Scubla

Friuli Colli Orientali Bianco Pomédes 2021 - Scubla

Collio Bianco Vigne 2022 - Zuani

Friuli Colli Orientali Schioppettino di Prepotto S. Elena 2020 - Petrussa

Bianco Capo Martino 2021 - Jermann

Bianco Vintage Tunina 2021 - Jermann

Collio Friulano Fuart 2021 - Subida di Monte

Friuli Colli Orientali Bianco Illivio 2020 - Livio Felluga

Rosazzo Terre Alte 2020 - Livio Felluga

Rosazzo Abbazia di Rosazzo 2019 - Livio Felluga 5

Colli Orientali del Friuli Picolit 2019 - Monviert

Collio Friulano Ronco delle Cime 2022 - Venica & Venica

Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2022 - Venica & Venica

Collio Pinot Bianco 2022 - Komjanc

Collio Friulano 2022 - Villa Russiz

Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2021 - Vie di Romans

Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2021 - Vie di Romans

Collio Friulano 2022 - Russiz Superiore

Collio Bianco Agnul 2020 - Alessandro Pascolo

Collio Friulano Valeris 2022 - Muzic

Collio Bianco 2022 - Raccaro

Collio Friulano Vigna del Rolat 2022 - Raccaro

Collio Bianco Cuvée Leopold 2021 - Fiegl

Collio Bianco da Uve Autoctone 2021 - Cantina Produttori Cormòns

Collio Malvasia 2022 - Pighin

Friuli Isonzo Fiore di Campo F2 Gold Cuvée 2019 - Lis Neris

Collio Sauvignon 2022 - Sturm

Merlot Vistorta 2017 - Vistorta

Friuli Colli Orientali Friulano 2021 - Ronco Severo

Friuli Colli Orientali Merlot Artiûl Riserva 2019 - Ronco Severo

Collio Bianco Vecchie Vigne 2019 - Roncús

Collio Ribolla Gialla 2019 - Podversic

Collio Rosso Prelit 2019 - Podversic

Collio Bianco da Uve Autoctone 2021 - Edi Keber

Decimo - Terre del Faet

Collio Ribolla Gialla 2018 - La Castellada

Carso Malvasia Dileo 2022 - Castelvecchio

Friuli Colli Orientali Schioppettino 2019 - Le Due Terre

Friuli Colli Orientali Friulano Vigne Cinquant’anni 2021 - Le Vigne di Zamò

Vitovska Kamen 2020 - Zidarich

Ruje 2016 - Zidarich

Friuli Isonzo Chardonnay Paladis 2021 - Murva

Friuli Colli Orientali Sauvignon Duality 2021 - Specogna

Liguria

Particella 906 2020 - Luna Mater

Colli di Luni Vermentino Superiore Boceda 2022 - Zangani

Cinque Terre Sciacchetrà Riserva 2019 - Cooperativa Agricoltura Cinque Terre

Colli di Luni Vermentino Superiore 2022 - Ottaviano Lambruschi

Rossese di Dolceacqua Posaú 2021 - Maccario Dringenberg

Rossese di Dolceacqua Superiore Pini dante 2021 - Poggi dell’Elmo

Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon In da Bon 2022 - Bio Vio

Solitario 2021 - Cascina delle Terre Rosse

Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2021 - Bruna

Emilia

Colli di Scandiano e di Canossa Vincent 2019 - Bertolani Alfredo

Lambrusco di Sorbara Etichetta Bianca Brut 2022 - Zucchi

Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Bonzarone 2020 - Tenuta Bonzara

Colli Bolognesi Merlot Rocca di Bonacciara 2020 - Tenuta Bonzara

Metodo Classico Bianco Brut 2018 - Lini 910

Colli Bolognesi Riesling Le Vaie 2022 - Isola

Bellei Cuvée Brut Blanc de Noirs - Francesco Bellei

Bellei Cuvée Brut Rosé - Francesco Bellei

Bellei Brut Nature - Francesco Bellei

Colli di Parma Malvasia Brezza di Monte 2021 - Oinoe

Lambrusco di Sorbara Rimosso 2022 - Cantina della Volta

Moro del Moro 2018 - Rinaldini

Colli Bolognesi Bologna Bianco 2022 - Fattorie Vallona

Lambrusco Marcello Millesimato dry 2022 - Ariola

Colli Piacentini Chardonnay 2021 - Ferraia

Poggio 2017 - Cantina Il Poggio

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 2022 - Villa di Corlo

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Corleto 2022 - Villa di Corlo

Colli di Scandiano E di Canossa Lambrusco Montericco Rosa Matilde 2022 - Cantina Puianello

Reggiano Lambrusco Spumante Brut L’Incontro 2022 - Cantina Puianello

Arvange pas dosé - Cantina Valtidone

Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2022 - Cavicchioli

Lambrusco di Sorbara Spumante Brut Rosé del Cristo 2020 - Cavicchioli

Colli Piacentini Malvasia Donna Luigia 2020 - Torre Fornello

Enrico Primo Rosé pas dosé 2018 - Torre Fornello

Colli Piacentini Bonarda Latitudo 45 2009 - Torre Fornello

Colli Piacentini Malvasia Passita Le Rane 2018 - Luretta

On Attend Les Invités Brut Rosé 2020 - Luretta

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2022 - Fattoria Moretto

Colli Piacentini Sauvignon Ombrasenzombra 2022 - La Tosa

Colli Bolognesi Pignoletto Classico Superiore d’Estro 2021 - Botti

Colli Bolognesi Bologna Bolognino Rosso Riserva 2019 - Il Monticino

Colli Bolognesi Pignoletto Classico del Monticino 2021 - Il Monticino

Colli Bolognesi Bologna Rosso Controluce 2020 - Manaresi

Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Le Borre 2020 - Corte d’Aibo

Il Giorgione 2015 - La Tollara

Gutturnio Riserva Mea Culpa 2019 - Loschi Enrico

Romagna

Romagna Sangiovese Modigliana Ibbola 2020 - Mutiliana

Romagna Sangiovese Predappio di Predappio Vigna del Generale Riserva 2020 - Fattoria Nicolucci

Romagna Sangiovese Bertinoro Bron & Rusèval Riserva 2020 - Celli

Romagna Sangiovese Marzeno Pietramora Riserva 2017 - Fattoria Zerbina

Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2020 - San Patrignano

Romagna Albana Secco Vitalba 2022 - Tre Monti

Romagna Sangiovese Modigliana Redinoce Riserva 2020 - Balìa di Zola

Romagna Sangiovese Superiore Olmatello Riserva 2020 - Podere La Berta

A 2022 - Villa Venti

Romagna Sangiovese Superiore Bissoni Riserva 2020 - Raffaella Bissoni

Romagna Sangiovese Superiore Amedeo Riserva 2020 - Zavalloni

Colli di Rimini Rebola 2022 - Enio Ottaviani

Remel 2020 - Ca’ di Sopra

Romagna Albana Secco Santa Lusa 2021 - Ancarani

Romagna Sangiovese Oriolo Michelangiolo Riserva 2018 - Calonga

Romagna Sangiovese Brisighella Corallo Nero Riserva 2019 - Gallegati

Colli Romagna Centrale Trebbiano Vigna Cavaliere Bianco 2022 - Tenuta Casali

Romagna Sangiovese Predappio Notturno 2021 - Drei Donà Tenuta La Palazza

Romagna Sangiovese Bertinoro P.Honorii Riserva 2019 - Tenuta La Viola

Romagna Albana Secco Codronchio 2021 - Fattoria Monticino Rosso 64

Colli d’Imola Sangiovese Vigna delle Poiane Riserva 2018 - Fondo Cà Vecja

Romagna Sangiovese Predappio Raggio Brusa Riserva 2020 - Condé

Tèra 2022 - Fondo San Giuseppe

Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Beccaccia 2021 - Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Ravaldo 2021 - Stefano Berti

Romagna Sangiovese Superiore Predappio Pietro 1904 2021 - Tenuta Piccolo Brunelli

Romagna Sangiovese Modigliana Il Carbonaro 2021 - Lu.Va.

Romagna Albana Secco Cleonice 2022 - Fiorentini

Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2020 - Chiara Condello

Bursôn Etichetta Nera 2016 - Tenuta Uccellina

Romagna Sangiovese Brisighella Arlesiana 2021 - Poggio della Dogana

Romagna Albana Secco 8000 2022 - Giovannini

Romagna Sangiovese Caesena 2018 - Podere Palazzo

Romagna Sangiovese Modigliana Area 8 2021 - Menta & Rosmarino

Toscana

Brunello di Montalcino Campo Marzio 2018 - Corte Pavone

Brunello di Montalcino Fior di Meliloto 2018 - Corte Pavone

Brunello di Montalcino 2018 - La Fortuna

Brunello di Montalcino Voliero 2018 - Uccelliera

Brunello di Montalcino 2018 - Uccelliera

Chianti Classico 2020 - Podere La Cappella

Brunello di Montalcino 2018 - Palazzo Loia

Brunello di Montalcino Fiore di No 2018 - La Fiorita

Brunello di Montalcino 2018 - Scopone

Petit Verdot 2020 - Tenuta di Vaira

Cabernet Franc 2019 - Tenuta di Vaira

Chianti Classico Grosso Sanese 2018 - Podere Il Palazzino

Brunello di Montalcino Ciliegio 2018 - La Magia

Paonazzo 2017 - Poggio La Noce

Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2018 - Sassodisole

Dianne 2015 - Tenuta Cappellina

Chianti Classico Gran Selezione 2017 - Borgo Scopeto

Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2018 - Caparzo

Chianti Classico Bandecca Riserva 2019 - San Giorgio A Lapi

Cabreo Il Borgo 2020 - Tenute del Cabreo

Brunello di Montalcino 2018 - La Poderina

I Pini 2019 - Fattoria di Basciano

Brunello di Montalcino Le Raunate 2018 - Mocali

Brunello di Montalcino 2018 - Podere Brizio

Brunello di Montalcino Riserva 2017 - Poggio Nardone

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Vitaroccia 2018 - Icario

Aleatico 2019 - Fattoria di Fubbiano

Le Redini 2019 - Tenuta degli Dei

Montecucco Sangiovese Poggio d’Oro Riserva 2019 - Le Calle

Brunello di Montalcino 2018 - Altesino

Brunello di Montalcino Montosoli 2018 - Altesino

Il Tocco 2020 - Colle Bereto

Vino Nobile di Montepulciano Ojas Riserva 2019 - Manvi

Happiness 2020 - Manvi

Montecucco Sangiovese Riserva 2017 - Maciarine

Brunello di Montalcino Rennina 2018 - Pieve Santa Restituta

Brunello di Montalcino Sugarille 2018 - Pieve Santa Restituta

Chianti Classico Nittardi Gran Selezione 2020 - Nittardi

Chianti Rufina Vigneto Bucerchiale Riserva 2020 - Fattoria Selvapiana

Podere della Civettaja 2020 - Podere della Civettaja

La Gioia 2019 - Riecine

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Gittori 2020 - Riecine

Brunello di Montalcino 2018 - Talenti

Brunello di Montalcino Piero 2018 - Talenti

Cabernet Sauvignon Collezione Privata 2019 - Isole E Olena

Cepparello 2020 - Isole E Olena

Chianti Classico Gran Selezione 2016 - Isole E Olena

Diadema Rosso 2021 - Diadema

L’assiolo 2019 - Rigoli

Poggioraso 2022 - Poggioargentiera

Chardonnay Oro Bianco 2020 - Capannelle

Chardonnay 2020 - Capannelle

Chianti Classico Gran Selezione 2018 - Capannelle

Fontemerlano 2020 - Castello di Cacchiano

Montecucco Sangiovese Cenere Riserva 2015 - Amiata

Brunello di Montalcino Oliveto P.56 2018 - Tenuta Buon Tempo

Brunello di Montalcino 2018 - La Gerla

Poggio ai Merli 2021 - Castellare di Castellina

I Sodi di San Niccolò 2019 - Castellare di Castellina

Coniale 2019 - Castellare di Castellina

Il Pareto 2019 - Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Chianti Classico Terziere di Levante 2020 - Geografico

Bolgheri Rosso Villa donoratico 2021 - Argentiera

Bolgheri Superiore Argentiera 2020 - Argentiera

Arcanum 2019 - Tenuta di Arceno

Vin Santo del Chianti Classico 2013 - I Sodi

Bolgheri Rosso Magnetic 2021 - donne Fittipaldi

Brunello di Montalcino 2018 - Agostina Pieri

Le Cupole 2021 - Tenuta di Trinoro

Leopoldo 2021 - Fattoria Santa Vittoria

Chianti Classico Ama 2021 - Castello di Ama

Chianti Classico Montebuoni Riserva 2020 - Castello di Ama

Chianti Classico I Colli Riserva 2019 - Bindi Sergardi

Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara 2018 - Tenute Silvio Nardi

Fedespina 2019 - Podere Fedespina

Vino Nobile di Montepulciano I Quadri 2020 - Bindella

Vino Nobile di Montepulciano Vallocaia Riserva 2019 - Bindella

Saffredi 2020 - Fattoria Le Pupille

Vino Nobile di Montepulciano Cervognano Alto 2019 - Le Bèrne

Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura Riserva 2017 - Banfi

Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2018 - Banfi

Lupicaia 2018 - Castello del Terriccio

Bolgheri Sassicaia 2020 - Tenuta San Guido

Avvoltore 2018 - Morisfarms

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2020 - Rocca di Frassinello

Tignanello 2020 - Marchesi Antinori

Solaia 2020 - Marchesi Antinori

Brunello di Montalcino Riserva 2017 - Fattoria dei Barbi

Chianti Classico Gran Selezione Vicoregio 36 2020 - Castello di Fonterutoli

Siepi 2020 - Castello di Fonterutoli

Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2019 - Boscarelli

Brunello di Montalcino Tenuta Greppo Riserva 2016 - Biondi-Santi

Brunello di Montalcino Tenuta Greppo 2017 - Biondi-Santi

Mazzaferrata 2018 - Marchesi Gondi

Bolgheri Superiore Sondraia 2020 - Poggio Al Tesoro

Bolgheri Superiore dedicato A Walter 2019 - Poggio al Tesoro

Brunello di Montalcino 2018 - Salvioni - La Cerbaiola

Bolgheri Rosso Ruit Hora 2021 - Tenuta Caccia Al Piano 1868

Vintage 2017 - Montepepe

Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2009 - Poggio Bonelli

Cinque Terre Sciacchetrà 2019 - Terenzuola

Bolgheri Superiore dedicato A Vittorio 2020 - Campo al Pero

Chianti Rufina Terraelectae Montesodi Riserva 2020 - Marchesi Frescobaldi

Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2009 - Fattorie Melini

Brunello di Montalcino Colombaiolo Riserva 2017 - Casisano

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2017 - Contucci

Chianti Classico Gran Selezione Madonnino della Pieve 2017 - Castelvecchi

Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2017 - Sesti

Chianti Classico Gran Selezione Vigna di Sessina 2019 - Dievole

Chianti Classico Gran Selezione Etichetta Storica 2018 - Ormanni

Brunello di Montalcino 2018 - Sanlorenzo

Chianti Riserva Poggio Ai Grilli 2020 - Tenuta San Jacopo

Valdarno di Sopra Orma del diavolo 2019 - Tenuta San Jacopo

D’Alceo 2019 - Castello dei Rampolla

Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2020 - Fontodi

Flaccianello della Pieve 2020 - Fontodi

Chianti Rufina Lastricato Riserva 2018 - Castello del Trebbio

Filare 18 2021 - Casadei

duemani 2020 - Duemani

Suisassi 2020 - Duemani

Maurizio Fuselli 2020 - Terre del Marchesato

Piantonaia 2020 - Podere Poggio Scalette

Il Carbonaione 2020 - Podere Poggio Scalette

Montecarlo Vin Santo 2004 - Fattoria del Teso

Brunello di Montalcino duelecci Est Riserva 2017 - Tenuta di Sesta

Brunello di Montalcino 2018 - Tenuta Il Poggione

Sant’Antimo Vin Santo Riserva 2009 - Tenuta Il Poggione

Brunello di Montalcino 2018 - Pietroso

Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2020 - Tenuta Guado al Tasso

L’Etrange 2021 - Sant’Agnese

Maremma Toscana Rosso San Michele Riserva 2018 - Poggio L’Apparita

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2018 - Castello di Monsanto

Chianti Classico Riserva 2020 - Castello di Monsanto

Chianti Classico Gran Selezione 2017 - Lornano

Càmpora 2016 - Casale di Falchini

Vernaccia di San Gimignano Vigna A Solatìo Riserva 2019 - Casale di Falchini

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2018 - Il Marroneto

Chianti Classico Gran Selezione Romitorio di Santedame 2019 - Ruffino

Chianti Classico Valiano Gran Selezione San Lazzaro 2020 - Tenute Piccini

Chianti Classico Gran Selezione Roncicone 2020 - Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2020 - Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Castello di Brolio 2020 - Ricasoli

Chianti Classico Gran Selezione Ceniprimo 2020 - Ricasoli

Brunello di Montalcino 2018 - Carpineto

Brunello di Montalcino Riserva 2017 - Carpineto

Camponibbio Farnito 2016 - Carpineto

Alleanza 2018 - Castello di Gabbiano

Brunello di Montalcino Luce 2018 - Tenuta Luce

Luce 2020 - Tenuta Luce

Cabernet Franc Lienà 2020 - Chiappini

Chianti Classico Riserva 2020 - Brancaia

La Regola 2020 - Podere La Regola

Chianti Classico Gran Selezione Stielle 2018 - Rocca di Castagnoli

Chianti Classico Gran Selezione Effe 55 2019 - Rocca di Castagnoli

Notte Tempi 2019 - Rocca di Castagnoli

Brunello di Montalcino Nastagio 2018 - Col d’Orcia

Brunello di Montalcino Poggio Al Vento Riserva 2016 - Col d’Orcia

Moscadello di Montalcino Vendemmia Tardiva Pascena 2018 - Col d’Orcia

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019 - Tenuta di Gracciano della Seta

Brunello di Montalcino Giodo 2018 - Giodo

Brunello di Montalcino 2018 - Le Chiuse

Rosso di Montalcino 2021 - Donatella Cinelli Colombini

Brunello di Montalcino 2018 - Tenuta Le Potazzine

Vernaccia di San Gimignano I Mocali Riserva 2020 - Vagnoni

Baron’Ugo 2019 - Monteraponi

Sangiovese Sentori 2016 - Podere Riparbella

Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Vigneto Casanova 2019 - Castello di Volpaia

Balifico 2020 - Castello di Volpaia

Vin Santo del Chianti Classico 2017 - Castello di Volpaia

Carmignano Il Circo Rosso Riserva 2020 - Pratesi

Auritea 2018 - Tenuta Podernovo

Ridolfo 2017 - Rocca di Montegrossi

Camalaione 2018 - Le Cinciole

Baliatico 2019 - Malenchini

Monteverro 2020 - Monteverro

Il Caberlot 2020 - Il Carnasciale

Il Borro 2019 - Il Borro

Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2020 - Vincenzo Cesani

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2018 - Camigliano

Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Riserva 2019 - Collemassari

Chianti Classico Badia A Coltibuono Riserva 2019 - Badia A Coltibuono

Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2008 - Badia A Coltibuono

Bolgheri Rosso Agapanto 2021 - Podere Conca 196

Carmignano Montalbiolo Riserva 2019 - Fattoria Ambra

Brunello di Montalcino Vignavecchia 2018 - San Polo

Sapaio 2020 - Podere Sapaio 786

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Corno 2017 - Castello di Radda

Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Capannino 2020 - Bibbiano

Brunello di Montalcino 2018 - Poggio di Sotto

Antajr 2018 - Il Palagione

Chianti Classico Berardenga Riserva 2020 - Fèlsina

Fontalloro 2020 - Fèlsina

Vin Santo del Chianti Classico 2015 - Fèlsina

Brunello di Montalcino 2018 - Mastrojanni

Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2018 - Mastrojanni

Vigna del Leone 2019 - Marzocco di Poppiano

Chianti Classico Agostino Petri Riserva 2020 - Castello Vicchiomaggio

Carmignano Piaggia Riserva 2020 - Piaggia

Ornellaia Bianco 2020 - Ornellaia

Bolgheri Superiore La Proporzione 2020 - Ornellaia

Brunello di Montalcino La Casaccia 2018 - Canalicchio di Sopra

Brunello di Montalcino 2018 - Canalicchio di Sopra

Caiarossa 2020 - Caiarossa

Vino Nobile di Montepulciano Salco 2019 - Salcheto

Cortona Syrah Apice 2019 - Stefano Amerighi

Bolgheri Superiore L’Alberello 2020 - Grattamacco

Chianti Classico Gran Selezione 2019 - Querciabella

Palafreno 2020 - Querciabella

Morellino di Scansano V. del Bersagliere 2018 - Podere 414

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019 - Canneto

Montellori pas dosé 2018 - Fattoria Montellori

Brunello di Montalcino 2018 - Capanna

Brunello di Montalcino Riserva 2017 - Capanna

Brunello di Montalcino Nicco 2018 - Capanna

Chianti Rufina Vigneto Quona Riserva 2020 - I Veroni

Vin Santo del Chianti Rufina Riserva 2012 - I Veroni

Vino Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2019 - Poliziano

Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2020 - Poliziano

Vino Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2018 - Dei

Brunello di Montalcino Vigna Soccorso Riserva 2017 - Tiezzi

Brunello di Montalcino Ugolforte 2018 - Tenuta San Giorgio

Carmignano Trefiano Riserva 2018 - Capezzana

Carmignano Villa di Capezzana 10 Anni 2013 - Capezzana

Cortona Syrah Il Castagno 2020 - Fabrizio Dionisio

Linfa 2021 - Fabrizio Dionisio

Oreno 2021 - Tenuta Sette Ponti

Chianti Classico Gran Selezione Il Solatìo 2019 - Castello di Albola

Vin Santo del Chianti Sua Santità 2016 - Fattoria La Leccia

Aleatico Passito dell’elba Silosò 2022 - Arrighi

Paleo Rosso 2020 - Le Macchiole

Messorio 2020 - Le Macchiole

Chianti Classico 2021 - San Giusto A Rentennano

Percarlo 2019 - San Giusto A Rentennano

Balze Nere 2017 - I Balzini

Masseto 2020 - Masseto

Massetino 2021 - Masseto

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette 2019 - Tolaini

Bolgheri Superiore Piastraia 2020 - Michele Satta

Chianti Classico Gran Selezione Nerento 2017 - Villa Trasqua

Brunello di Montalcino Chiuso del Lupo 2018 - Poggio Landi

Brunello di Montalcino Poggio al Granchio 2018 - Val di Suga

Il Moraccio 2019 - Tamburini

Fonte Vivo 2020 - Podere Pellicciano

Poggionero 2020 - Tenuta di Castelfalfi

Le Barze 2020 - Tenuta Ceri

Vin Santo del Chianti Riserva 2017 - Marini Giuseppe e figli

Umbria

Fiorfiore 2021 - Cantina Roccafiore

Colli del Trasimeno Gamay Poggio Pietroso Riserva 2020 - duca della Corgna

Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2020 - Palazzone

Spoleto Trebbiano Spoletino 2021 - Le Cimate

Orzalume 2022 - Castello di Corbara

Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2021 - Decugnano dei Barbi

Narnot 2019 - La Madeleine

Cervaro della Sala 2021 - Castello della Sala

Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2019 - Lungarotti

Spoleto Trebbiano Spoletino Le Tese 2021 - Romanelli

Ràmici 2020 - Leonardo Bussoletti

Vigna Vecchia 2017 - Zanchi

Torgiano Rosso Freccia degli Scacchi Riserva 2021 - Terre Margaritelli

Amelia Vin Santo 10 anni 2011 - La Palazzola

Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2018 - Antonelli San Marco

Montefalco Sagrantino 25 anni 2019 - Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2019 - Tabarrini

Montefalco Sagrantino Collenottolo 2018 - Tenuta Bellafonte

A Fortiori 2020 - Cantina La Spina

Montefalco Sagrantino Arquata 2016 - Adanti

Orvieto Classico Superiore Luigi E Giovanna 2020 - Barberani

Vardano 2021 - Enrico Neri

Montefalco Sagrantino della Cima 2019 - Villa Mongalli

Marche

Verdicchio di Matelica Vigneto Fogliano 2020 - Bisci

Moscato Sauvignon Passito Estasi 2020 - La Montata

Isra 2020 - Maria Letizia Allevi

Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Nicolò Riserva 2021 - Brunori

Regina del Bosco 2020 - Fattoria Dezi

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmariano Riserva 2020 - Marotti Campi

Kurni 2021 - Oasi degli Angeli

Petronio 2017 - Alberto Quacquarini

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito Lina 2021 - Santa Barbara

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2021 - Sartarelli

Rosso Conero Varano 2020 - Alberto Serenelli

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2020 - Belisario

Conero Nerone Riserva 2019 - Moncaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante dosaggio Zero Luigi Ghislieri Cuvée del Presidente 2017 - Colonnara

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 101 percento Daniele Tombolini Enologo 2021 - Piersanti

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Vigna Il Cantico della Figura Riserva 2020 - Andrea Felici

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Crisio Riserva 2020 - Casalfarneto

Lu Kont 2020 - Il Conte Villa Prandone

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Historical 2018 - Umani Ronchi

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2020 - Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante Pas dosé Mirizzi Millesimé 2016 - Montecappone - Mirizzi

Conero Villa Bonomi Riserva 2019 - Marchetti

Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Sisto Riserva 2020 - Tenute San Sisto

Rossomató 2019 - Valter Mattoni

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Dino Riserva 2020 - Filodivino

Campo delle Oche Integrale 2016 - Fattoria San Lorenzo

Offida Pecorino Campo di Marte 2022 - De Angelis

Grenache Cinabro 2019 - Le Caniette

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2020 - Bucci

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Selva di Sotto Riserva 2019 - La Staffa

Bianko 2021 - Macondo

Bianchello del Metauro Superiore Lubác 2020 - Bruscia

Serrapetrona Robbione 2016 - Terre di Serrapetrona - Tenuta Stefano Graidi

Primodelia 2019 - Centanni

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Lauro Riserva 2020 - Poderi Mattioli

Michelangelo 2018 - Emanuele Dianetti

Lazio

Cesanese del Piglio Superiore Mola da Piedi 2021 - Maria Ernesta Berucci

Radix 2019 - Casale del Giglio

Cesanese del Piglio Superiore I Portali di Pietra 2017 - Casale della Ioria

Donna Adriana 2021 - Castel de Paolis

Notturno dei Calanchi 2020 - Paolo e Noemia d’Amico

Montiano 2020 - Famiglia Cotarella

Frascati Superiore Luna Mater Riserva 2022 - Fontana Candida

Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2021 - Formiconi

Aprìcor 2021 - Donato Giangirolami

Colle dei Marmi 2021 - Le Rose

La Torre a Civitella 2021 - Sergio Mottura

Frascati Superiore Vigneto Filonardi Riserva 2021 - Villa Simone

Don Carlo 2020 - Antica Cantina Leonardi

Poggio Triale 2021 - Tenuta La Pazzaglia

Fiorano Bianco 2021 - Tenuta di Fiorano

Cesanese del Piglio Superiore Vajoscuro Riserva 2021 - Giovanni Terenzi

Olevano Romano Cesanese Cirsium Riserva 2019 - Damiano Ciolli

Habemus Etichetta Bianca 2021 - San Giovenale

Scarpe Toste Unplugged 2022 - Le Macchie

Roma Rosso Vetus Riserva 2020 - Merumalia

Cesanese del Piglio Superiore Lepanto Riserva 2020 - Alberto Giacobbe

Cesanese di Olevano Romano Consilium 2019 - Migrante

Aita 2020 - Muscari Tomajoli

Bottaccio Grandi Annate 2020 - Bottaccio

Sul Iss 2018 - Masseria Barone

Abruzzo

Cerasuolo d’Abruzzo Valori Chiamami Quando Piove 2022 - Vini Valori

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Pieluni Riserva 2017 - Illuminati

Villamagna Valle Martello 2020 - Valle Martello

Montepulciano d’Abruzzo Laus Vitae Riserva 2018 - Citra

Cerasuolo d’Abruzzo 2022 - Valentini

Trebbiano d’Abruzzo 2019 - Valentini

Montepulciano d’Abruzzo Sabatini Luigi Riserva 2018 - Terre d’Erce

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2018 - Masciarelli

Montepulciano d’Abruzzo Terre di Casauria San Clemente Riserva 2019 - Ciccio Zaccagnini

Pecorino Fosso Cancelli 2020 - Chiara Ciavolich

Montepulciano d’Abruzzo Trinità Riserva 2018 - Marchesi de’ Cordano

Appassimento 2021 - Collefrisio

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Oinos 2019 - San Lorenzo

Trebbiano d’Abruzzo 2022 - Tiberio

Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Inferi Riserva 2019 - Marramiero

Montepulciano d’Abruzzo I Vasari 2020 - Barba

Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Cerano 2022 - Pietrantonj

Rosato Biologico Fs 2022 - Feudo Antico

Montepulciano d’Abruzzo Ottobre Rosso 2021 - Tenuta I Fauri

Trebbiano d’Abruzzo Cocciopesto 2021 - Fattoria Nicodemi

Villamagna 2021 - Torre Zambra

Trebbiano d’Abruzzo 2021 - Amorotti

Trebbiano d’Abruzzo diverto 2021 - Torre dei Beati

Trebbiano d’Abruzzo Macerato Poggio Varano 2021 - Barone Cornacchia

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Luigi Lepore Riserva 2017 - Lepore

Montepulciano d’Abruzzo Quarantacinque 2021 - Francesco Massetti

Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Chiedi Alla Polvere Riserva 2019 - Contesa

Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2020 - Valle Reale

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Bio 2021 - Emidio Pepe

Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe 2021 - Emidio Pepe

Pecorino Baldassarre 2022 - Baldassarre 994

Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Bellovedere Riserva 2020 - Fattoria La Valentina

Montepulciano d’Abruzzo Riserva Binomio 2019 - Fattoria La Valentina

Cerasuolo d’Abruzzo Piè delle Vigne 2021 - Cataldi Madonna

Pecorino Becco Reale 2022 - Famiglia di Carlo - Vigna Madre

Molise

Tintilia del Molise 2020 - Cantina San Zenone

Tintilia del Molise Tintilia 66 2017 - Claudio Cipressi

Tintilia del Molise 2021 - di Majo Norante

Tintilia del Molise S 2020 - Cantine Catabbo

Biferno Rosato Gironia 2022 - Borgo di Colloredo

Tintilia del Molise 2020 - Tenute Martarosa

Campania

Schia Biancolella Vigna del Lume 2022 - Cantine Mazzella

Taurasi Riserva 2011 - Perillo

Cesco dell’eremo 2021 - Cantina del Taburno

Campi Flegrei Falanghina 2021 - Contrada Salandra

Kapnios 2020 - Masseria Frattasi

Montevetrano 2021 - Montevetrano

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2022 - Marisa Cuomo

Fiano di Avellino Erminia Riserva 2004 - Di Meo

Greco di Tufo Vigna Cicogna 2022 - Benito Ferrara

Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva 2015 - Salvatore Molettieri

Falanghina del Sannio Guardia Sanframondi Vigna Suprema 2021 - Aia dei Colombi

Costa d’Amalfi Tramonti A’ Scippata Riserva 2018 - Giuseppe Apicella

Costa d’Amalfi Ravello Bianco Vigna Grotta Piana 2022 - Ettore Sammarco

Fiano di Avellino Campore 2018 - Terredora

Fuori Limite Le Vecchie Vigne 2021 - Traerte

Oi Nì 2020 - Tenuta Scuotto

Penisola Sorrentina Gragnano Ottouve 2022 - Salvatore Martusciello

Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2018 - Villa Matilde Avallone

Poliphemo 2019 - Luigi Tecce

Campi Flegrei Falanghina Vigna Astroni 2019 - Cantine Astroni

Pian di Stio 2022 - San Salvatore 1988

Aglianico del Taburno Riserva Enzo Rillo 2013 - La Fortezza

Fiano di Avellino Verzare 2020 - Laura de Vito

Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti Vigna Segreta 2021 - Mustilli

Taurasi Cevotiempo 2019 - Torricino

Greco di Tufo Grancare Riserva 2021 - Tenuta Cavalier Pepe

Fiano di Avellino Tognano 2020 - Rocca del Principe

Irpinia Campi Taurasini Mattodà 2019 - Fonzone

Greco di Tufo Vigna Laure Riserva 2021 - Cantine di Marzo

Taurasi Terzotratto Etichetta Bianca Riserva 2017 - I Favati

Campi Flegrei Falanghina Cruna Delago 2021 - La Sibilla

Taurasi Fonte del Gelso Riserva 2012 - Giovanni Molettieri

Taurasi Andrea 2019 - Colli di Lapio

Falerno del Massico Primitivo Campantuono 2020 - Gennaro Papa

Fiano di Avellino Ciro 906 2020 - Ciro Picariello

Morrone 2021 - Alois 1045

Cilento Fiano Pietraincatenata 2021 - Luigi Maffini

Verginiano Bio 2022 - Il Verro 1070

Simbiosi 2020 - Fattoria La Rivolta

Taurasi 2017 - Contrade di Taurasi

Pallagrello Nero 2021 - Vestini Campagnano

Vesuvio Lacryma Christi Bianco Vigna del Vulcano Ventennale 2002 - Villa Dora

Falanghina del Sannio Taburno Vendemmia Tardiva Libero 2019 - Fontanavecchia

Taurasi Stilèma Riserva 2017 - Mastroberardino

Fiano di Avellino Clos d’Haut 2021 - Villa Diamante

Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2021 - Quintodecimo

Taurasi Fren 2019 - Kifra

Greco di Tufo Ponte dei Santi 2021 - Villa Raiano

Pietrafumante Metodo Classico Millesimato Brut 2020 - Casa Setaro

Vesuvio Lacryma Christi Bianco Lacrimabianco 2022 - Cantine Olivella

Falanghina del Sannio Janare Senete 2022 - La Guardiense

Puglia

Gioia del Colle Primitivo Rosso Fatalone Riserva 2020 - Fatalone

Gioia del Colle Primitivo Lavarossa 2021 - Giuliani

Angelo Primo 2021 - Cantine Paradiso

Myor 2021 - Colli della Murgia

Castel del Monte Rosso Terranera Riserva 2019 - Conte Spagnoletti Zeuli

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 17 2020 - Polvanera

Es 2021 - Gianfranco Fino

Salice Salentino Rosato Five Roses 2020 - Leone de Castris

La Signora 2019 - Morella

Diciotto 2021 - Schola Sarmenti

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2020 - Tenute Chiaromonte

Torre Testa Rosato 2022 - Tenute Rubino

Negroamaro Collezione Privata Cosimo Varvaglione 2020 - Varvaglione 1921

Terragnolo Negroamaro 2018 - Apollonio 1870

1943 2020 - Cantine Due Palme

Primitivo di Manduria Anniversario 62 Riserva 2019 - San Marzano

Primitivo di Manduria Lirica 2021 - Produttori di Manduria

Castel del Monte Nero di Troia Augustale Riserva 2017 - Crifo

Castel del Monte Nero di Troia Le More Riserva 2019 - Santa Lucia

Primo 2020 - Cantine Bonsegna

Primitivo di Manduria Li Cameli Riserva 2020 - Erminio Campa

Morso Rosso 2022 - Tenuta Viglione

Donna Augusta 2021 - Vespa Vignaioli Per Passione

Minutolo Alture 2021 - Cantine Paolo Leo

Negroamaro Rosato Rohesia 2022 - Cantele

Nero 2020 - Conti Zecca

Clo’de Girofle 2022 - Garofano Vigneti e Cantine

Alberelli di Primitivo dal 1955 2020 - L’Astore Masseria

Castel del Monte Nero di Troia Puer Apuliae Riserva 2017 - Rivera

Nero di Velluto 2020 - Feudi di Guagnano

Gioia del Colle Primitivo drùmon S 2019 - Cannito

Graticciaia 2018 - Vallone

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2020 - Casa Vinicola Coppi

Calarosa Metodo Classico Rosé - Borgo Turrito

Castillo Minutolo 2022 - Cardone

D’Araprì Brut Gran Cuvée Xxi Secolo 2017 - D’Araprì

Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2019 - Tormaresca

Patriglione 2018 - Taurino Cosimo Az. Agr. Vigneti & Cantine

Vigna Mazzì 2021 - Rosa del Golfo

Gioia del Colle Primitivo Fanova Riserva 2019 - Terrecarsiche 1939

Duca d’aragona 2018 - Candido

Pisan-Battel Pas dosé 48 2018 - Pisan Battel

Tacco Rosa 2022 - Tenute Stefàno

Salice Salentino Rosso Moros Riserva 2019 - Claudio Quarta Vignaiolo

Basilicata

Aglianico del Vulture Superiore Basilisco 2016 - Basilisco

Aglianico del Vulture Superiore Titolo Riserva 2018 - Elena Fucci

Aglianico del Vulture Superiore Martino Riserva 2017 - Martino

Matera Moro Spaccasassi 2020 - Tenuta Parco dei Monaci

Aglianico del Vulture Gesualdo 2020 - Cantina di Venosa

Aglianico del Vulture Superiore Campo Melograno Riserva 2019 - Regio Cantina

Matera Moro Malandrina 2020 - Masseria Cardillo

Aglianico del Vulture Masqito Gold 2017 - Colli Cerentino

Aglianico del Vulture La Firma 2018 - Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Superiore daginestra 2019 - Grifalco

Aglianico del Vulture Superiore don Anselmo 2018 - Paternoster

Aglianico del Vulture Superiore Calaturi Riserva 2018 - Tenuta I Gelsi

Aglianico del Vulture Superiore Vigneto Serpara 2017 - Re Manfredi - Cantine Terre degli Svevi

Calabria

Cirò Rosso Classico Superiore dalla Terra Riserva 2016 - Tenuta del Conte

Lamezia Rosso Riserva 2019 - Lento

Cirò Rosso Classico Superiore Duca Sanfelice Riserva 2021 - Librandi

Cirò Rosso Classico Superiore Timpagrande Riserva 2018 - Caparra & Siciliani

Grisara 2022 - Ceraudo

Terre di Cosenza Colline del Crati Rosso Terraccia Riserva 2020 - Serracavallo

Terre di Cosenza Pollino Rosato 2022 - Ferrocinto

Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2015 - Ippolito 1845

Sicilia

Etna Rosso Pignatuni Vecchie Vigne 2020 - Famiglia Statella

Caro Maestro 2018 - Fina Vini

Sicilia Syrah Lusirà 2021 - Baglio del Cristo di Campobello

Gianfranco Ferré Passito 2021 - Feudi del Pisciotto1

Marsala Vergine Riserva Vr03911 2011 - Florio

Franchetti 2021 - Passopisciaro

Faro Palari 2018 - Palari

Sicilia Nero d’Avola don Antonio Riserva 2020 - Morgante

Bianca di Valguarnera 2020 - Duca di Salaparuta

Marsala Superiore Oro Vintage Riserva 2015 - Francesco Intorcia Heritage

Etna Rosso San Lorenzo 2021 - Girolamo Russo

Etna Rosso Calderara Sottana 2021 - Girolamo Russo

Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2019 - Feudo Montoni

Passito Bianco - Feudo Montoni

Etna Rosso Serra della Contessa Particella 587 Riserva 2017 - Benanti

Monreale Perricone Granmassenti 2020 - Feudo Disisa

Tornamira 2018 - Feudo Disisa

Contea di Sclafani Rosso del Conte Regaleali 2018 - Tasca d’Almerita

Sicilia Chardonnay Vigna San Francesco Regaleali 2021 - Tasca d’Almerita

Sole dei Padri 2012 - Dei Principi di Spadafora

Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2019 - Marco de Bartoli

Vecchio Samperi - Marco de Bartoli

Marsala Oro Superiore 2009 Riserva 2009 - Marco de Bartoli

Contessa Entellina Chardonnay Chiarandà 2020 - Donnafugata

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2020 - Donnafugata

Sicilia Rosso Mille E Una Notte 2019 - Donnafugata

Sicilia Perricone Furioso 2020 - Assuli

Etna Rosso Barbagalli 2020 - Pietradolce

Etna Rosso Prefillossera 2020 - Palmento Costanzo

Delia Nivolelli Syrah Riserva 2016 - Caruso e Minini

Nino 2014 - Caruso e Minini

Sardegna

Mandrolisai Rosso Superiore Kent’Annos 2020 - Cantina del Mandrolisai

Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva Montidimola 2021 - Vigne Surrau

Barrua 2020 - Agripunica

Cagliari Malvasia 2019 - Ferruccio Deiana

Ajana 2018 - Ferruccio Deiana

Turriga 2019 - Argiolas

Angialis 2018 - Argiolas

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2019 - Cantina Santadi

Festa Norìa - Cantina Santadi

Hassan 2019 - Tenuta Asinara

Cayenna 2017 - Tenuta Asinara

Moscato di Sardegna Passito Nùali 2021 - Siddùra

Jù 2019 - Cantine di Dolianova

Vt 2021 - Capichera

Assajé 2021 - Capichera

Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Classico Irilai 2018 - Cantina Oliena

Vermentino di Gallura Superiore Arakena 2021 - Cantina del Vermentino Monti

Carignano del Sulcis Superiore 932 2020 - Cantina di Calasetta

Vermentino di Gallura In Vino Veritas 2013 - Tenute Ólbios

Alghero Palmas Riserva 2014 - Gabriele Palmas

Cagnulari 2022 - Chessa

Vermentino di Gallura Superiore Taerra 2022 - Cantina Tani

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2019 - Sella & Mosca

Alghero Liquoroso Anghelu Ruju Riserva 2007 - Sella & Mosca

Barrile 2019 - Attilio Contini

Cannonau di Sardegna Ballu Tundu Riserva 2019 - Giuseppe Sedilesu

Cannonau di Sardegna Kuéntu Riserva 2018 - Poderi Atha Ruja

Sienda Il Decennio 2021 - Mura

Mandrolisai Memorias Creccherie 2021 - Fradiles

Carignano del Sulcis Superiore Gavino 2020 - Mesa

Carignano del Sulcis Passito Forte Rosso 2021 - Mesa

Vermentino di Gallura Superiore Fiore del Sasso 2021 - La Contralta

Vernaccia di Oristano Riserva 2010 - Fratelli Serra

Mandrolisai Mari 2021 - Bentu Luna

