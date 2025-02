Il miglior birrificio 2025 è “50 & 50” di Varese: i premi “Birra dell’Anno” n. 20 by Unionbirrai

Il “50 & 50” di Varese, realtà nata nel 2014 (e che ha fatto incetta di medaglie d’oro e di bronzo), in Lombardia, la regione che ha ricevuto il maggior numero di premi (con 12 medaglie d’oro): ecco il “Birrificio dell’Anno”, il produttore che, oltre ad aver ottenuto con le sue birre il punteggio più alto con i migliori piazzamenti in tre differenti categorie, ha anche ricevuto le medaglie in macrocategorie diverse, eletto dal concorso “Birra dell’Anno” 2025 di Unionbirrai che, all’edizione n. 20, premia le migliori birre artigianali italiane con l’obiettivo di promuoverle e valorizzarle, di scena nei giorni scorsi a “Beer&Food Attraction, the eating out experience show”, il grando evento dedicato all’Eating Out Experience per i professionisti del settore alla Fiera di Rimini.

I numeri del concorso parlano di 2.092 birre in gara provenienti da 257 birrifici italiani, una giuria composta da 35 esperti italiani e 47 da altri Paesi del mondo, tutti impegnati nella degustazione alla cieca per selezionare il “top” delle birre nelle 45 categorie in gara.

Focus - “Birra dell’Anno 2025”, ecco le migliori birre d’Italia

1.Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione tedesca e ceca (German e Bohemian Pilsner)

Mezzopasso - Kris (Popoli, Pescara - Abruzzo)

2. Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, caratterizzate da evidente presenza di luppolo da aroma e da amaro, di ispirazione tedesca (Italian Pilsner)

Birrificio Rurale - 405040 (Desio, Monza Brianza - Lombardia)

3. Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione europea (European Lager, Helles, Zwickl, Keller, Dortmunder Export)

Birrificio Artigianale Bondai - Landscape (Sutrio, Udine - Friuli Venezia Giulia)

4. Birre chiare ed ambrate, bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate da evidente presenza di luppolo da aroma e da amaro, di ispirazione americana (Hoppy Lager, Imperial Hoppy Lager, India Pale Lager, American Pale Ale e American India Pale Ale a bassa fermentazione)

Birrificio Artigianale Leder - Ponale (Ledro, Trento - Trentino)

5. Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione anglosassone (English Golden Ale, English Pale Ale)

Iron Brewery - Iron Golden Ale (Catanzaro - Calabria)

6. Birre chiare e ambrate, fermentazione ibrida, basso grado alcolico, d’ispirazione tedesca o americana (Kolsch, Alt, California Common, Cream Ale)

Croce di Malto - Hauria (Trecate, Novara - Piemonte)

7. Birre ambrate, bassa fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione tedesca (Vienna, Marzen)

Birra Mastino Amber Lager - Monaco (Bussolengo, Verona - Veneto)

8. Birre scure, bassa fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione tedesca (Munich Dunkel, Schwarz, Dark Lager)

Beha Brewing company - Gaudio (Rimini - Emilia-Romagna)

9. Birre chiare, ambrate e scure, bassa fermentazione, alto grado alcolico, d’ispirazione tedesca (Bock, Doppelbock, Eisbock, Hellerbock, Maibock, Strong Lager)

Birrificio Estense - Bock B.E. (Este, Padova - Veneto)

10. Birre ambrate, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, d’ispirazione britannica (Mild, British Bitter, Extra Special Bitter, Irish Red Ale, British Brown Ale)

Birra 100Venti - Roger Bitter (Borgomanero, Novara - Piemonte)

11. Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, d’ispirazione anglosassone (English Ipa)

Birrificio Legnone - Pasta con tonno (collaborazione con birrificio War, Dublino, Sondrio - Lombardia)

12. Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Session Apa, Session Aipa, Session Ipa)

50&50 - God of Laif (Varese - Lombardia)

13. Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, d’ispirazione americana (American Pale Ale)

Birra dell’Eremo - Fiji (Capodacqua, Perugia - Umbria)

14. Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, d’ispirazione americana (American Ipa)

Ritual Lab - Make west coast ipa great again (Formello, Roma - Lazio)

15. Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, luppolate, d’ispirazione angloamericana (Double Ipa, Imperial Ipa)

Crak Brewery - 2025 - Fuck Industrial Beer (Campodarsego - Padova - Veneto)

16. Birre chiare, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, con uso di frumento e altri cereali, luppolate, d’ispirazione angloamericana (White Ipa, American Wheat)

White dog brewery - Mad Mama (Guiglia - Modena - Emilia-Romagna)

17. Birre ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, d’ispirazione angloamericana (Red Ipa, Brown Ipa, Black Ipa)

Jungle Juice Brewing - Jungle Fever (Roma - Lazio)

18. Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, d’ispirazione angloamericana (Speciality Ipa, Rye Ipa, Belgian Ipa)

PicoBrew - Primavera (Milano - Lombardia)

19. Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, massicciamente luppolate in aroma, di ispirazione statunitense (New England Ipa)

50&50 - How much hops is too much hops! (Varese - Lombardia)

20. Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, d’ispirazione angloamericana (English Strong Ale, American Strong Ale, Scottish Ale Export, Heavy Scottish Ale)

Birrificio Menaresta - Lamberschotch (Carate Brianza - Monza Brianza - Lombardia)

21. Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione anglosassone (Porter, Stout)

Birra 100Venti - Sex Porter ( Borgomanero - Novara - Piemonte)

22. Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione americana (American Porter, American Stout)

Styles Birrificio artigianale - Black Eyes (Monte Urano - Fermo - Marche)

23. Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, d’ispirazione angloamericana (Robust/Baltic Porter, Imperial Porter, Russian Imperial Stout)

Delta Esse Brewery - Mata Leao (Andria - Barletta Andria Trani - Puglia)

24. Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, d’ispirazione angloamericana (Barley Wine, Old Ale, American Barley Wine)

Crak Brewery - Mansueto 2021 (Campodarsego - Padova - Veneto)

25. Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione con lievito Weizen, da basso ad alto grado alcolico, con uso di frumento maltato, di ispirazione tedesca (Weizen, Dunkelweizen, Weizenbock)

The Wall Italian Craft Beer - The Vice (Milano - Lombardia)

26. Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, con uso di frumento non maltato, di ispirazione belga (Blanche, Witbier)

Birrificio Otus - Side B (Seriate - Bergamo - Lombardia)

27. Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Blond, Belgian Pale Ale)

Birrificio Mukkeller - Zona Mugnetti (Porto Sant’Elpidio - Fermo - Marche)

28. Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione belga (Saison, Biere de Garde, Farmhouse Ale)

Birrificio Barbaforte - Quadro (Folgaria - Trento - Trentino)

29. Birre chiare, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Golden Strong Ale, Tripel)

Birrificio del Forte - La Mancina (Pietrasanta - Lucca - Toscana)

30. Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Dark Strong Ale, Dubbel, Quadrupel)

Birrificio Un Terzo - Canderium (Pralungo - Biella - Piemonte)

31. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di spezie

Birrificio Un Terzo - Natalis (Pralungo - Biella - Piemonte)

32. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di caffè e/o cacao

Birrificio Rurale - Coffee Porter (Desio - Monza Brianza - Lombardia)

33. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di cereali speciali (compresi grani antichi)

Birrone - Maranea (Castelnovo - Vicenza - Veneto)

34. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affumicate e torbate

Eastside Brewing - Fumo Lento (Latina - Lazio)

35. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affinate in legno

Il Mastio - Real Iga Barrel (Colmurano - Macerata - Marche)

36. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di frutta

Lucky Brews - Fruit Salad (Vicenza - Vicenza - Veneto)

37. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di castagne

Oldo - Corte della Birra - Casta e Pura (Cadelbosco di Sopra - Reggio Emilia - Emilia-Romagna)

38. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di miele

Birrificio Calibro22 - Bee Cool! (Figline Valdarno - Firenze - Toscana)

39. Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide, con aggiunte di frutta (Sour Fruit Ale)

Birrificio Menaresta - Bombyx (Carate Brianza - Monza Brianza - Lombardia)

40. Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide, senza aggiunte di frutta (Sour Farmhouse/Sour Ale)

Hofbrauerei Hubenbauer - Urban 21 (Varna - Bolzano - Trentino)

41. Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, salate e/o lattiche, di ispirazione tedesca (Berliner, Gose)

Batzen - Gose xy - (Bolzano - Trentino)

42. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve bianche (White Italian Grape Ale)

50&50 - Graziella (Varese - Lombardia)

43. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse (Red Italian Grape Ale)

Birrificio Artigianale Alba - IGA con Uve Rosse (Guarene - Cuneo - Piemonte)

44. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse o bianche, caratterizzate da note acide (Sour Italian Grape Ale)

Birrificio Alveria - Regola Zero 2022 (Canicattini Bagni - Ragusa - Sicilia)

45. Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione libera e non rientranti in nessuna delle precedenti categorie (Extraordinary Ale/Extraordinary Lager)

Carrobiolo - Porcini Imperial Stout (Monza - Monza Brianza - Lombardia)

Copyright © 2000/2025