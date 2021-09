Poggio di Sotto (3 etichette), i gruppi Bertani e Santa Margherita (5): il top di “Vinibuoni 2022”

Poggio di Sotto del gruppo Collemassari di Claudio Tipa è l’unica singola cantina premiata con tre vini (il Brunello di Montalcino Docg 2016, il Brunello di Montalcino Docg Riserva 2015 ed Rosso di Montalcino Doc 2018), il Gruppo Bertani Domains della famiglia Angelini (con l’Amarone della Valpolicella Docg Classico 2012 di Bertani, il Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Riserva San Sisto 2018 ed il Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Massaccio 2019 di Fazi Battaglia - Tenute San Sisto, il Brunello di Montalcino Docg Vigna Spuntali 2016 di Val di Suga ed il Vino Nobile di Montepulciano Docg Riserva Simposio 2017 di Tenuta Trerose) e il Gruppo Vinicolo Santa Margherita della famiglia Marzotto (con il Lugana Doc Prestige 2020 di Cà Maiol, il Carignano del Sulcis Doc Superiore Gavino 2017 di Cantina Mesa e gli spumanti Franciacorta Docg Riserva Annamaria Clementi Dosaggio Zero 2011 e Franciacorta Docg Rosé Riserva Annamaria Clementi Extra Brut 2011 di Ca’ del Bosco e l’Alto Adige Doc Spumante Rosé Athesis 2018 di Kettmeir) sono gli unici due raggruppamenti del vino italiano premiati con 5 etichette: ecco “il meglio del meglio” delle 739 “Corone”, il massimo riconoscimento della guida “Vinibuoni d’Italia” del Touring Club Italiano (Tci), l’unica dedicata ai soli vini da vitigni autoctoni italiani (ad eccezione della categoria Perlage Italia dedicata agli spumanti Metodo Classico), che come da tradizione apre la stagione delle guide del vino italiano. Decine le “doppiette”, firmate da cantine come Guido Berlucchi, Castello Bonomi (del gruppo Paladin), Claudio Cipressi, Ferrari, GianniTessari, La Scolca, Le Marchesine, Maso Martis, Monsupello, Monte Rossa, Revì, Rizzi Roman, Uberti e Vigneti Cenci, tra le bollicine, e ancora le piemontesi Castello d’Uviglie, Ceretto, Cieck, Lodali, Malvirà e Ratti, le lombarde Arpepe e Nino Negri (Gruppo Italiano Vini), le venete Adami, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio e Tommasi, le altoatesine Ansitz Waldgries, Cantina Bolzano, Cantina Terlano, Kurtatsch e Pfannenstielhof, le friulane Ermacora, Fondazione Villa Russiz, Muzic e Scubla Roberto, le emiliano romagnole Cleto Chiarli, Condè, Paltrinieri e Tre Monti, le toscane Biondi Santi, Castello di Fonterutoli (Mazzei), Castello di Monsanto, San Giusto a Rentennano, Il Marroneto, Montevertine, Poderi Sanguineto, Ricasoli 1141, Riecine, Rocca di Montegrossi e Siro Pacenti, le marchigiane Cantine Fontezzoppa, Le Caniette, Mirizzi Gianluca, Oasi degli Angeli, Santa Barbara, Umani Ronchi, Walter Mattoni e Velenosi, le umbre Antonelli San Marco e Arnaldo Caprai, le abruzzesi Cataldi Madonna, La Valentina, Masciarelli e Torre dei Beati, le molisane Catabbo Cantine, Claudio Cipressi e Di Majo Norante, le campane Mastroberardino e San Salvatore 1988, le pugliesi San Marzano Vini e Tenute Chiaromonte, la siciliana Palmento Costanzo e le sarde Nuraghe Crabioni e Silvio Carta, tra le altre.

Focus - Le “Corone” di Vinibuoni d’Italia 2022

Valle d’Aosta

Cave des Onze Communes - Valle d’Aosta Doc Petite Arvine 2020

Di Barrò - Valle d’Aosta Doc Fumin 2017

La Crotta di Vegneron - Valle d’Aosta Doc Chambave Muscat Attente 2018

Les Crêtes - Valle d’Aosta Doc Torrette Superiore 2019

Ottin Elio - Valle d’Aosta Doc Petite Arvine Nuances 2019

Piemonte

Abrigo Orlando - Barbaresco Docg Meruzzano 2018

Alessandria Fratelli - Langhe Doc Nebbiolo Prinsiòt 2019

Alvio Pestarino - Ovada Docg 1919 2018

Angelini Paolo - Grignolino del Monferrato Casalese Doc Arbian 2020

Angelo Negro - Roero Docg Riserva Ciabot San Giorgio 2018

Antichi Vigneti di Cantalupo - Ghemme Docg Cantalupo Anno Primo 2015

Anzivino - Gattinara Docg Cesare 2016

Batasiolo - Barolo Docg Bussia Vigneto Bofani 2017

Bera - Barbaresco Docg Riserva Basarin 2013

Bersano - Barbera d’Asti Docg Superiore Costalunga 2019

Boasso Franco Gabutti - Barolo Docg Gabutti 2017

Borgogno Fratelli Serio & Battista - Barolo Docg Cannubi 2017

Bosco Agostino - Barolo Docg del Comune di La Morra 2017

Boveri Luigi - Colli Tortonesi Doc Timorasso Filari di Timorasso Derthona 2019

Brezza Giacomo e Figli dal 1885 - Barolo Docg Riserva Sarmassa Vigna Bricco 2015

Burlotto Gian Carlo - Langhe Doc Nebbiolo 2018

Ca’ d’ Gal - Moscato d’Asti Docg Lumine 2020

Ca’ Richeta - Nebbiolo d’Alba Doc Superiore Vigna Argantino 2017

Cantina Alice Bel Colle - Moscato d’Asti Docg Le Casette di Alice 2020

Cantina Bartolo Mascarello - Barolo Docg 2017

Cantine Sant’Agata - Ruchè di Castagnole Monferrato Docg ’Na Vota 2020

Carlo Costa - Roero Docg 2018

Cascina Bruni - Barolo Docg Riserva Batistot 2013

Cascina Ca’ Rossa - Roero Docg Arneis Riserva Le Coste 2019

Castello d’Uviglie - Grignolino del Monferrato Casalese Doc San Bastiano Terre Bianche 2013

Castello di Neive - Barbaresco Docg Albesani Vigna Santo Stefano 2018

Caudrina - Nizza Docg Montevenere 2018

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis - Barolo Docg Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2015

Ceretto - Barbaresco Docg Bernadot 2018

Ceretto - Barolo Docg Bussia 2017

Chionetti - Barolo Docg Roncaglie 2017

Cieck - Canavese Doc Rosso Tucc-Un 2018

Cieck - Erbaluce di Caluso Docg Vigna Misobolo 2019

Collina Serragrilli - Barbaresco Docg Serragrilli 2018

Dezzani - Barbera d’Asti Docg Superiore La Luna e le Stelle 2019

Diego Morra - Barolo Docg Monvigliero 2017

Domenico Clerico - Barolo Docg Ginestra Pajana 2017

Ellena Giuseppe - Langhe Doc Nascetta 2019

Fenocchio Giacomo - Barolo Docg Bussia 2017

Ferrando Azienda Vitivinicola - Carema Doc Etichetta Nera 2017

Figli Luigi Oddero - Barolo Docg Vignarionda 2015

Filippo Gallino - Roero Docg Riserva Sorano 2016

Fontana Livia - Barolo Docg Fontanin 2017

Forteto della Luja - Loazzolo Doc Vendemmia Tardiva Piasa Rischei 2018

Francesco Rinaldi & Figli - Barolo Docg Cannubi 2017

Franco M. Martinetti - Colli Tortonesi Doc Timorasso Martin 2020

Frasca la Guaragna - Nizza Docg Nicea 2019

Gaggino - Dolcetto di Ovada Doc Sedìci 2020

Gaudio - Bricco Mondalino - Malvasia di Casorzo Doc Dolce Stil Novo 2020

Giacomo Borgogno & Figli - Barolo Docg Liste 2016

Giacosa Fratelli - Barolo Docg Bussia 2017

Giuliano Bosio- Viticoltori in Val Susa - Gesia Veja 2020

Gnavi Carlo - Erbaluce di Caluso Doc Passito Riserva Revej 2009

Icardi - Barbaresco Docg Starderi 2018

La Colombera - Colli Tortonesi Doc Barbera Elisa 2018

La Masera - Canavese Doc Rosso 2018

Le Marie - Blanc de lissart 2020

Lodali - Barbaresco Docg Rocche dei 7 Fratelli 2018

Lodali - Barolo Docg Lorens 2017

Lorenzo Negro - Roero Docg Prachiosso 2018

Malvirà - Roero Docg Riserva Mombeltramo 2017

Malvirà - Roero Docg Riserva S. S. Trinità 2017

Marchesi di Barolo - Barolo Docg Cannubi 2017

Marenco Az. Agricola - Moscato d’Asti Docg Scrapona Collezione di Famiglia 2016

Mario Costa - Roero Docg Riserva Morinaldo 2017

Mario Rivetti - Cascina Serre - Barbera d’Alba Doc Superiore Bricco Capre 2019

Marsaglia - Roero Docg Arneis Serramiana 2020

Mongioia - Moscato d’Asti Docg Mongioia 2020

Montalbera - Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Limpronta 2018

Occhetti Stefano - Langhe Doc Nebbiolo Capitolo 01 2019

Pace - Roero Docg Riserva 2016

Palladino - Barolo Docg Ornato 2017

Paolo Conterno - Barolo Docg Ginestra 2017

Paolo Manzone - Barolo Docg Del Comune di Serralunga d’Alba 2017

Pelissero Giorgio - Barbaresco Docg Riserva Vanotu 2010

Perrone Elio - Barbera d’Asti Docg Tasmorcan 2020

Piazzo Comm. Armando - Barolo Docg Sottocastello di Novello 2016

Pico Maccario - Nizza Docg Tre Roveri 2019

Piero Benevelli - Barolo Docg Ravera di Monforte 2017

Podere Ruggeri Corsini - Barolo Docg Bricco San Pietro 2017

Poderi Gianni Gagliardo - Barolo Docg Serra dei Turchi 2017

Poderi Luigi Einaudi - Barolo Docg Bussia 2017

Poggio Ridente - Piemonte Doc Albarossa Del Marusè 2019

Porro Guido - Barolo Docg V. S.Caterina 2017

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Docg Riserva Pora 2016

Prunotto - Barolo Docg Bussia 2017

Rattalino Massimo - Barbaresco Docg Ottantadue 82 Currà 2015

Ratti - Barolo Docg Conca 2017

Ratti - Barolo Docg Marcenasco 2017

Ricossa - Nizza Docg Noceto 2017

Rinaldi Giuseppe - Barolo Docg Brunate 2017

Rizzi Azienda Vitivinicola - Barbaresco Docg Nervo 2018

Rocche Costamagna - Barolo Docg Rocche dell’Annunziata 2017

Rocche dei Manzoni - Barolo Docg Perno Cappella di S. Stefano 2016

Sant’Anna dei Bricchetti - Barbera d’Asti Docg Superiore Vigna dei Bricchetti 2017

Sassi - San Cristoforo - Barbaresco Docg Riserva San Cristoforo 2016

Savigliano Fratelli - Dolcetto di Diano d’Alba Docg Sorì del Sot Vigna Autin Gross 2020

Schiavenza - Barolo Docg Cerretta 2017

Seghesio Fratelli - Barolo Docg 2017

Silvio Grasso - Barolo Docg Annunziata Vigna Plicotti 2017

Tenuta Santa Caterina - Monferrato Doc Rosso Illegale 2018

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy - Barbaresco Docg Riserva Camp Gros Martinenga 2016

Tenute Sella 1671 - Lessona Doc San Sebastiano allo Zoppo 2012

Travaglini Giancarlo - Il Sogno 2017

Vajra - G.D. Vajra - Barolo Docg Bricco delle Viole 2017

Vigneti Valle Roncati - Sizzano Doc Riserva Roano 2015

Villa Sparina - Gavi Docg del Comune di Gavi Monterotondo 10 anni 2009

Vinchio-Vaglio - Barbera d’Asti Docg Superiore Vigne Vecchie 2017

Voerzio Martini - Barolo Docg 2017

Liguria

Agricoltura 5Terre - Cinque Terre Doc Vigne Alte 2020

BioVio - Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Marenè 2020

Cantine Lunae - Colli di Luni Doc Vermentino Numero Chiuso 2017

Cheo - Cinque Terre Doc Perciò 2020

Giacomelli - Colli di Luni Doc Vermentino Giardino dei Vescovi 2019

Ka’ Mancinè - Rossese di Dolceacqua Doc Galeae 2020

La Baia del Sole - Federici - Colli di Luni Doc Vermentino Sarticola 2020

Laura Aschero - Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato 2020

Maccario Dringenberg - Rossese di Dolceacqua Doc Posaú 2019

Maria Donata Bianchi - Riviera Ligure di Ponente Doc Vermentino 2020

Ottaviano Lambruschi - Colli di Luni Doc Vermentino Superiore Il Maggiore 2020

Possa - Cinque Terre Sciacchetrà Doc 2018

Tenuta Anfosso - Rossese di Dolceacqua Doc Superiore Poggio Pini 2019

Terre Bianche - Rossese di Dolceacqua Doc Bricco Arcagna 2019

Lombardia

ARPEPE - Valtellina Superiore Docg Inferno Fiamme Antiche 2017

ARPEPE - Valtellina Superiore Docg Sassella Riserva Rocce Rosse 2013

Balgera Vini - Valtellina Superiore Docg Valgella Riserva Pizaméi 2013

Banino - Collina del Milanese Igt Passito Aureum 2018

Bettini Fratelli - Valtellina Superiore Docg Vigna La Cornella 2016

Bruno Verdi - Oltrepò Pavese Doc Barbera Campo del Marrone 2019

Bulgarini Fausto - Lugana Doc 2020

Cà Maiol - Lugana Doc Prestige 2020

Ca’ Lojera - Lugana Doc Riserva Riserva del Lupo 2018

Calatroni - Bonarda dell’Oltrepò Pavese Doc Frizzante Vigiö 2020

Cantina Sociale Bergamasca - Terre del Colleoni Doc Incrocio Manzoni Biologico 2019

Cantine Virgili Luigi - Lambrusco Mantovano Doc Rosso Rays 2020

Fejoia - Moscato di Scanzo Docg 2013

Fratelli Zenegaglia - Lugana Doc Riserva Luna del Lago 2018

Magri Sereno - Moscato di Scanzo Docg 2017

Mamete Prevostini - Valtellina Superiore Docg Riserva 2017

Marsetti Alberto - Sforzato di Valtellina Docg Sfursat 2016

Monterucco - Provincia di Pavia Igt Malvasia Valentina 2020

Montonale - Lugana Doc Montunal 2020

Nino Negri - Sforzato di Valtellina Docg Carlo Negri 2018

Nino Negri - Valtellina Superiore Docg Grumello Sassorosso 2018

Perla del Garda - Lugana Doc Bio 2020

Pilandro - Lugana Doc Arilica 2018

Quaquarini Francesco - Selezione Unica Bio 2020

Selva Capuzza - Lugana Doc Riserva Menasasso 2017

Tenuta Roveglia - Lugana Doc Riserva Vigne di Catullo 2018

Tenuta Scerscé - Valtellina Superiore Docg Inferno Fiammante 2018

Vanzini - Bonarda dell’Oltrepò Pavese Doc Con Tatto 2020

Veneto

Accordini Stefano - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Il Fornetto 2015

Adami - Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Dry Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino 2020

Adami Aldo - Bardolino Doc 2020

Allegrini - Veronese Igt Corvina La Poja 2017

Andreola - Valdobbiadene Prosecco Docg Dry Rive di Rolle Vigne dei Piai Millesimato 2020

Antonio Facchin e Figli - Marca Trevigiana Igt Raboso Gèron 2011

Bertani - Amarone della Valpolicella Docg Classico 2012

BiancaVigna - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Brut Rive di Soligo Millesimato 2020

Borgo Stajnbech - Lison Classico Docg 150 2019

Brigaldara - Recioto della Valpolicella Docg 2018

Brunelli - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Campo Inferi 2015

Buglioni - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Teste Dure Amphora 2015

Cantina di Soave - Soave Doc Classico Castelcerino Rocca Sveva 2020

Cavalchina - Custoza Doc Superiore Amedeo 2019

Cavazza - Colli Berici Doc Tai Rosso Corallo 2018

Coffele Alberto - Soave Doc Classico Ca’ Visco 2020

Col Vetoraz Spumanti - Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Brut Cuvée 0 2020

Conte Emo Capodilista - La Montecchia - Colli Euganei Fior d’Arancio Docg Passito Donna Daria 2017

Corte Moschina - Soave Superiore Docg I Tarai 2019

Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe - Soave Superiore Docg Runcata 2019

Dal Maso - Colli Berici Doc Tai Rosso Montemitorio 2019

De Stefani - Colli di Conegliano Docg Refrontolo Stèfen 1624 2016

Gambrinus Opificio Cantina - Malanotte del Piave Docg Adriano 2016

Giusti Wine - Montello-Colli Asolani Doc Recantina Augusto 2018

Gorgo - Custoza Doc Superiore Summa 2019

I Stefanini - Soave Superiore Docg Classico Monte di Fice 2019

Inama Azienda Agricola - Soave Doc Classico Carbonare 2019

Italo Cescon - Veneto Igt Manzoni Bianco Madre Biologico 2019

La Tordera - Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Brut Brunei 2020

Le Colture - Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Brut Rive di Santo Stefano Gerardo 2020

Le Morette - Lugana Doc Riserva 2018

Le Vie Angarano - Breganze Doc Vespaiolo Brenta 2020

Lenotti Cantine - Chiaretto di Bardolino Doc Classico Decus 2020

Monte del Frà - Custoza Doc 2020

Montelvini - Asolo - Prosecco Docg Spumante Superiore Extra Dry Serenitatis

Montetondo - Soave Doc Classico Casette Foscarino 2019

Ornella Bellia Venezia Wines - Lison Pramaggiore Doc Refosco dal Peduncolo Rosso Riserva G1928 2018

Ottella - Lugana Doc Le Creete 2020

Pieropan - Soave Doc Classico Calvarino 2019

Piovene Porto Godi Alessandro - Colli Berici Doc Tai Rosso Thovara 2019

Provolo - Amarone della Valpolicella Docg 2013

Raval - Bardolino Superiore Docg Classico 2018

Ruggeri - Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Dry Giustino B. 2020

Sandro De Bruno - Soave Superiore Docg Monte San Piero 2019

Santa Sofia - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2012

Sartori Casa Vinicola - Valpolicella Doc Classico Superiore I Saltari 2017

Scriani - Recioto della Valpolicella Docg Classico Maddalena 2018

Secondo Marco - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Fumetto 08 2008

Sorelle Bronca - Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Extra Brut Rive di Farrò Particella 232 2020

Speri - Amarone della Valpolicella Docg Classico Sant’Urbano 2017

Suavia - Soave Doc Classico Monte Carbonare 2019

T.E.S.S.A.R.I. - Recioto di Soave Docg Classico Tre Colli 2017

Tedeschi - Amarone della Valpolicella Docg Marne 180 2017

Tedeschi - Amarone della Valpolicella Docg Riserva Maternigo 2016

Tenuta Amadio - Asolo - Prosecco Docg Spumante Superiore Extra Brut Era Grande 2020

Tenuta Sant’Antonio - Amarone della Valpolicella Docg Campo dei Gigli 2017

Tenuta Sant’Antonio - Amarone della Valpolicella Docg Riserva Lilium Est 2010

Tenuta Santa Maria Valverde - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2013

Terre di San Venanzio Fortunato - Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg Brut 2020

Tezza - Viticoltori in Valpantena - Amarone della Valpolicella Docg Valpantena 2015

Tommasi - Amarone della Valpolicella Docg Classico 2017

Tommasi - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva De Buris 2010

Venturini Massimino - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2009

Vigneti di Ettore - Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2012

Villa Medici - Custoza Doc Costantia 2020

Virgilio Vignato - Gambellara Doc Classico Capitel Vicenzi 2018

Zenato - Lugana Doc Riserva Sergio Zenato 2018

Zýmē - Amarone della Valpolicella Docg Classico 2016

Alto Adige

Ansitz Waldgries - Alto Adige Doc Lagrein Riserva Mirell 2018

Ansitz Waldgries - Alto Adige Doc Moscato Rosa Passito 2019

Baron Di Pauli - Alto Adige Lago di Caldaro Doc Classico Superiore Vigna Arzenhof Kalkofen 2019

Cantina Andriano - Alto Adige Doc Gewürztraminer Passito Juvelo 2019

Cantina Bolzano - Alto Adige Doc Lagrein Riserva Prestige 2019

Cantina Bolzano - Alto Adige Doc Moscato Giallo Passito Vinalia 2019

Cantina Girlan - Alto Adige Doc Gewürztraminer Aimè 2020

Cantina Kurtatsch - Alto Adige Doc Gewürztraminer Riserva Brenntal 2019

Cantina Merano - Alto Adige Doc Lagrein Riserva Segen 2018

Cantina Terlano - Alto Adige Doc Gewürztraminer Lunare 2019

Cantina Terlano - Alto Adige Doc Lagrein Riserva Gries 2018

Cantina Tramin - Alto Adige Doc Gewürztraminer Nussbaumer 2019

Colterenzio - Schreckbichl - Alto Adige Doc Gewürztraminer Lafóa 2019

Elena Walch - Alto Adige Doc Lagrein Riserva Vigna Castel Ringberg 2018

Franz Haas - Alto Adige Doc Moscato Rosa 2019

Laimburg - Mitterberg Igt Gewürztraminer Norèy 2011

Messnerhof Tenuta - Vigneti delle Dolomiti Igt Rosso Mos Maiorum 2017

Muri-Gries - Tenuta/Cantina Convento - Alto Adige Doc Lagrein Riserva Abtei Muri 2018

Nals Margreid - Alto Adige Doc Schiava Galea 2020

Obermoser - Alto Adige Doc Santa Maddalena Classico Nobilis 2019

Pfannenstielhof - Alto Adige Doc Lagrein Vom Boden 2020

Pfannenstielhof - Alto Adige Doc Santa Maddalena Classico Der Pfannenstiel. 2015

Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof - Alto Adige Doc Lagrein Riserva Linticlarus 2018

Trentino

AA Foradori - Vigneti delle Dolomiti Igt Teroldego Foradori 2019

Bongiovanni Lorenzo - Trentino Doc Marzemino 2019

Cantina Andrea Martinelli 1860 - Teroldego Rotaliano Doc Maso Chini 2018

Cantina Toblino - Vigneti delle Dolomiti Igt Nosiola Largiller 2013

De Vescovi Ulzbach - Teroldego Rotaliano Doc Vigilius 2018

De Vigili - Teroldego Rotaliano Doc 2019

Dorigati - Teroldego Rotaliano Doc Diedri 2018

Endrizzi - Trentino Doc Lagrein 2019

Klinger - Vigneti delle Dolomiti Igt Nosiola 2019

Mezzacorona - Teroldego Rotaliano Doc Castel Firmian 2019

Villa Corniole - Teroldego Rotaliano Doc 7 Pergole 2017

Zanini Luigi - Vigneti delle Dolomiti Igt Teroldego Mille968 2018

Zeni Roberto - Teroldego Rotaliano Doc Lealbere 2019

Friuli Venezia Giulia

Aquila del Torre - Friuli Colli Orientali Doc Refosco dal Peduncolo Rosso Riserva 2016

Borgo San Daniele - Friuli Isonzo Doc Pignolo Arbis Ròs 2016

Bortolusso Cav. Emiro - Trevenezie Igt Schioppettino 2018

Branko - Collio Doc Friulano 2020

Buzzinelli Maurizio - Collio Doc Friulano 2020

Cantina Produttori Cormòns - Collio Doc Bianco 2019

Castelvecchio - Carso Doc Malvasia Dileo 2020

Colle Duga - Collio Doc Friulano 2020

Colutta Giorgio - Friuli Colli Orientali Doc Friulano Abate 2020

Dri Giovanni Il Roncat - Colli Orientali del Friuli Picolit Docg 2017

Ermacora - Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2020

Ermacora - Friuli Colli Orientali Doc Schioppettino 2019

Ferruccio Sgubin - Collio Doc Friulano Petruss 2020

Fondazione Villa Russiz - Collio Doc Friulano 2020

Fondazione Villa Russiz - Collio Doc Ribolla Gialla 2020

Fruske - Venezia Giulia Igt Vitovska 2019

Gigante Adriano - Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2019

Grillo Iole - Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2020

Jacùss - Friuli Colli Orientali Doc Friulano Forment 2019

Keber Edi - Collio Doc Bianco 2019

La Viarte - Friuli Colli Orientali Doc Refosco dal Peduncolo Rosso Riserva 2013

Lis Neris - Friuli Isonzo Doc Bianco La Vila 2018

Livon - Collio Doc Ribolla Gialla RoncAlto 2019

Marco Felluga - Russiz Superiore - Collio Doc Friulano Russiz Superiore 2020

Murva - Renata Pizzulin - Venezia Giulia Igt Refosco dal Peduncolo Rosso Murellis 2018

Muzic - Collio Doc Bianco Stare Brajde 2019

Muzic - Collio Doc Ribolla Gialla 2020

Nero Magis - Friuli Colli Orientali Doc Rosso Riserva 2015

Paolo Caccese - Collio Doc Friulano 2019

Paraschos - Venezia Giulia Igt Bianco Kai 2018

Picech Roberto - Collio Doc Malvasia 2019

Plessiva Isidoro Polencic - Collio Doc Friulano 2020

Primosic - Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla Think Yellow 2020

Rodaro Paolo Winery - Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2019

Sara & Sara - Colli Orientali del Friuli Picolit Docg 2017

Scubla Roberto - Friuli Colli Orientali Doc Malvasia Lo Speziale 2020

Scubla Roberto - Friuli Colli Orientali Doc Verduzzo Friulano Cràtis 2018

Specogna - Friuli Colli Orientali Doc Bianco Identità 2019

Specogna - Friuli Colli Orientali Doc Rosso Oltre 2018

Tarlao - Friuli Aquileia Doc Malvasia Ninive 2020

Terre del Faet - Collio Doc Bianco 2019

Toros Franco - Collio Doc Friulano 2020

Valchiarò - Friuli Colli Orientali Doc Friulano Nexus 2020

Venica & Venica - Friuli Colli Orientali Doc Schioppettino 2015

Vosca - Collio Doc Malvasia 2020

Zidarich - Venezia Giulia Igt Bianco Vitovska Collection 2015

Emilia-Romagna

Cantina di Carpi e Sorbara - Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante 923 Terre della Verdeta

Cantina di Santa Croce - Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc Rosso Frizzante Vigne Vecchie 2020

Cleto Chiarli Tenute Agricole - Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Lambrusco del Fondatore 2020

Cleto Chiarli Tenute Agricole - Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Vecchia Modena Premium Mention Honorable 2020

Condé - Romagna Doc Sangiovese Predappio 2018

Condé - Romagna Doc Sangiovese Riserva Predappio Raggio Brusa 2018

Drei Donà - Tenuta La Palazza - Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Pruno 2017

Fattoria Nicolucci - Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Predappio di Predappio Vigna del Generale 2018

Ferrucci - Romagna Albana Docg Passito Domus Aurea 2019

Gaggioli - Colli Bolognesi Pignoletto Docg Spumante Brut Il Francia 2018

La Tosa - Colli Piacentini Doc Malvasia Sorriso di Cielo 2020

Medici Ermete - Reggiano Doc Lambrusco Concerto 2020

Noelia Ricci - Romagna Doc Sangiovese Predappio Godenza 2019

Paltrinieri - Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Leclisse 2020

Paltrinieri - Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Radice 2020

Podere Il Saliceto - Lambrusco di Sorbara Doc Rosato Frizzante Falistra 2020

Poderi Fiorini - Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Corte degli Attimi 2020

Poderi Morini - Ravenna Igt Centesimino Savignone 2019

Randi Vini - Ravenna Igt Uva Longanesi Bursôn Etichetta Nera Selezione 2016

San Valentino - Colli di Rimini Doc Rébola Vivi 2018

Tenuta La Viola - Romagna Doc Sangiovese Bertinoro InTerra 2019

Tenuta Santa Lucia Biodinamica - Romagna Albana Docg Secco Albarara Cru Artigianale 2018

Tre Monti - Romagna Albana Docg Secco Vitalba 2020

Tre Monti - Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Thea 2018

Villa Poggiolo - Romagna Doc Sangiovese Superiore Franco 2019

Zavalloni - Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Amedeo 2017

Toscana

Agricola Arrighi - Elba Aleatico Passito Docg Silosò 2020

Altesino - Brunello di Montalcino Docg Montosoli 2016

Amiata...I Vini del Vulcano - Toscana Igt Rosso Lapillo 2017

Argiano - Brunello di Montalcino Docg Vigna del Suolo 2016

Badia a Coltibuono - Chianti Classico Docg 2019

Banfi - Brunello di Montalcino Docg Vigna Marrucheto 2016

Biondi Santi - Brunello di Montalcino Docg Tenuta Greppo 2015

Biondi Santi - Brunello di Montalcino Docg Riserva Tenuta Greppo 2013

Boscarelli - Vino Nobile di Montepulciano Docg Il Nocio 2017

Canalicchio di Sopra - Brunello di Montalcino Docg La Casaccia 2016

Caparzo - Brunello di Montalcino Docg Vigna La Casa 2016

Casanova di Neri - Brunello di Montalcino Docg Cerretalto 2015

Castellare di Castellina - Toscana Igt Rosso I Sodi di San Niccolò 2017

Castello di Fonterutoli - Chianti Classico Docg Gran Selezione Badiòla 2018

Castello di Fonterutoli - Chianti Classico Docg Gran Selezione Vicoregio 36 2018

Castello di Monsanto - Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigna Il Poggio 2016

Castello di Monsanto - Chianti Classico Docg Riserva 2018

Conti Capponi - Villa Calcinaia - Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigna Contessa Luisa 2018

Corte dei Venti - Brunello di Montalcino Docg Riserva 2015

Costanti - Brunello di Montalcino Docg Riserva 2015

Fattoria Corzano e Paterno - Toscana Igt Passito Il Passito di Corzano 2006

Fattoria Le Pupille - Toscana Igt Rosso Poggio Valente 2018

Fattoria San Giusto a Rentennano - Chianti Classico Docg Riserva Le Baròncole 2018

Fattoria San Giusto a Rentennano - Toscana Igt Passito Vin San Giusto 2013

Fattoria Selvapiana - Chianti Rufina Docg Riserva Vigneto Bucerchiale 2018

Fontodi - Colli della Toscana Centrale Igt Rosso Flaccianello della Pieve 2018

Fuligni - Brunello di Montalcino Docg 2016

Gianni Brunelli - Le Chiuse di Sotto - Brunello di Montalcino Docg 2016

Giodo - Brunello di Montalcino Docg 2016

Godiolo - Vino Nobile di Montepulciano Docg Riserva 2015

Il Colle - Brunello di Montalcino Docg 2016

Il Colombaio di Santa Chiara - Vernaccia di San Gimignano Docg Selvabianca 2020

Il Marroneto - Brunello di Montalcino Docg 2016

Il Marroneto - Brunello di Montalcino Docg Madonna delle Grazie 2016

Isole e Olena - Toscana Igt Rosso Cepparello 2018

La Fortuna - Brunello di Montalcino Docg Giobi 2016

Le Cinciole - Chianti Classico Docg Gran Selezione Aluigi 2016

Lisini - Brunello di Montalcino Docg Ugolaia 2015

Mastrojanni - Brunello di Montalcino Docg Vigna Loreto 2016

Maurizio Alongi - Chianti Classico Docg Riserva Vigna Barbischio 2018

Mocali - Brunello di Montalcino Docg Riserva Vigna delle Raunate 2015

Montenidoli - Vernaccia di San Gimignano Docg Carato 2017

Monteraponi - Chianti Classico Docg Riserva Il Campitello 2018

Montevertine - Toscana Igt Rosso 2018

Montevertine - Toscana Igt Rosso Le Pergole Torte 2018

Panizzi - Vernaccia di San Gimignano Docg Vigna Santa Margherita 2019

Petrolo - Valdarno di Sopra Doc Sangiovese Vigna Bòggina A 2019

Pietroso - Brunello di Montalcino Docg 2016

Podere Le Ripi - Brunello di Montalcino Docg Riserva Lupi e Sirene 2015

Poderi Sanguineto - Rosso di Montepulciano Doc 2019

Poderi Sanguineto - Vino Nobile di Montepulciano Docg 2018

Poggerino - Chianti Classico Docg 2019

Poggio di Sotto - Brunello di Montalcino Docg 2016

Poggio di Sotto - Brunello di Montalcino Docg Riserva 2015

Poggio di Sotto - Rosso di Montalcino Doc 2018

Ricasoli 1141 - Chianti Classico Docg Gran Selezione Colledilà 2018

Ricasoli 1141 - Chianti Classico Docg Gran Selezione Roncicone 2018

Ridolfi - Brunello di Montalcino Docg Donna Rebecca 2016

Riecine - Chianti Classico Docg Riserva 2018

Riecine - Toscana Igt Rosso Riecine di Riecine 2017

Rocca di Montegrossi - Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigneto San Marcellino 2016

Rocca di Montegrossi - Vin Santo del Chianti Classico Doc 2010

Roccapesta - Morellino di Scansano Docg Roccapesta 2019

Salustri Leonardo - Montecucco Sangiovese Docg Grotte Rosse 2018

Salvioni - La Cerbaiola - Brunello di Montalcino Docg 2016

Sassotondo - Maremma Toscana Doc Ciliegiolo Poggio Pinzo 2019

Sesti - Brunello di Montalcino Docg Riserva Phenomena 2015

Siro Pacenti - Brunello di Montalcino Docg Vecchie Vigne 2016

Siro Pacenti - Brunello di Montalcino Docg Riserva PS 2015

Talenti - Brunello di Montalcino Docg Riserva Pian di Conte 2015

Tassi - Brunello di Montalcino Docg Colombaio 2016

Tenuta Corte Pavone - Brunello di Montalcino Docg Fior di Meliloto 2016

Tenuta di Carleone - Toscana Igt Rosso Il Guercio 2019

Tenuta di Sesta - Brunello di Montalcino Docg 2016

Tenuta Le Potazzine - Brunello di Montalcino Docg 2016

Tenuta Sanoner - Orcia Doc Sangiovese Riserva Aetos Bio 2018

Tenuta Trerose - Vino Nobile di Montepulciano Docg Riserva Simposio 2017

Terenzi - Morellino di Scansano Docg Riserva Madrechiesa 2018

Terenzuola - Colli di Luni Doc Vermentino Fosso di Corsano 2020

Terre di Sovernaja - Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva Assola 2019

Val di Suga - Brunello di Montalcino Docg Vigna Spuntali 2016

Marche

Bucci - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Villa Bucci 2018

Cantine Fontezoppa - Colli Maceratesi Doc Ribona Asola 2017

Cantine Fontezoppa - I Terreni di Sanseverino Doc Rosso Passito Cascià 2011

Colleonorato - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore La Giostra 2019

Coroncino - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Gaiospino 2018

Emanuele Dianetti - Marche Igt Rosso Michelangelo 2016

Fazi Battaglia - Tenute San Sisto - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Riserva San Sisto 2018

Fazi Battaglia - Tenute San Sisto - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Massaccio 2019

Garofoli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Podium 2019

La Calcinara - Cònero Docg Riserva Folle 2017

Le Caniette - Marche Igt Rosso Cinabro 2017

Le Caniette - Offida Docg Pecorino IosonoGaianonsonoLucrezia 2019

Mancinelli Stefano - Lacrima di Morro d’Alba Doc Passito Re Sole 2015

Marcelli Clara - Marche Igt Rosso Ruggine 2015

Mirizzi Gianluca - Marche Igt Rosso Cogito R. 2019

Mirizzi Gianluca - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Ergo 2019

Monacesca - Verdicchio di Matelica Riserva Docg Mirum 2019

Moncaro - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Vigna Novali 2017

Montecappone - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Federico II A.D. 1994 2019

Morelli Claudio - Bianchello del Metauro Doc Superiore Borgo Torre 2020

Oasi degli Angeli - Marche Igt Rosso Kupra 2018

Oasi degli Angeli - Marche Igt Rosso Kurni 2019

Pievalta - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Dominè 2018

Santa Barbara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Arnaldo 2018

Santa Barbara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Stefano Antonucci 2019

Sartarelli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Balciana 2019

Serenelli Alberto - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Sora Elvira 2019

Tombolini - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Doroverde 2020

Umani Ronchi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Vecchie Vigne 2019

Valter Mattoni - Marche Igt Rosso Arshura 2018

Valter Mattoni - Marche Igt Trebbiano Trebbien 2019

Velenosi Vini - Rosso Piceno Doc Superiore Roggio del Filare 2018

VerSer Cantina e Vigneti - Marche Igt Rosato Serrosé 2020

Vicari - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore L’insolito del Pozzo Buono 2019

Umbria

Antonelli San Marco - Montefalco Sagrantino Docg 2016

Antonelli San Marco - Spoleto Doc Trebbiano Spoletino Trebium 2020

Arnaldo Caprai - Montefalco Sagrantino Docg 25 Anni 2016

Arnaldo Caprai - Montefalco Sagrantino Docg Collepiano 2017

La Palazzola - Amelia Doc Vin Santo Caratelli al Pozzo 2014

Leonardo Bussoletti - Narni Igt Ciliegiolo Brecciaro 2019

Lungarotti - Torgiano Rosso Riserva Docg Rubesco Vigna Monticchio 2017

Madrevite - Colli del Trasimeno Doc Gamay Riserva C’osa 2018

Palazzone - Orvieto Doc Classico Superiore Terre Vineate 2020

Roccafiore - Umbria Igt Grechetto Fiorfiore 2019

Romanelli - Spoleto Doc Trebbiano Spoletino Le Tese 2019

Villa Mongalli - Montefalco Sagrantino Docg Della Cima 2017

Lazio

Antiche Cantine Migliaccio - Lazio Igt Bianco Biancolella 2020

Artico - Azienda Agricola - Lazio Igt Trebbiano Amaltea 2019

Fontana Candida - Frascati Superiore Docg Riserva Luna Mater 2020

Gabriele Magno - Frascati Superiore Docg Riserva Vigneto la Torretta di Valle Marciana 2019

Giangirolami Donato Azienda Agricola - Lazio Igt Malvasia Cardito 2020

La Giannettola - Lazio Igt Cesanese Il Frangente 2020

La Torretta - Lazio Igt Bianco Castagna 2019

Merumalia - Frascati Superiore Docg Riserva Primo 2020

Migrante - Cesanese di Olevano Romano Doc Consilium 2017

Mottura Sergio - Civitella d’Agliano Igt Grechetto Latour a Civitella 2019

Palazzo Tronconi - Frusinate Igt Capolongo Fregellae 2019

Tenuta La Pazzaglia - Lazio Igt Grechetto Poggio Triale 2019

Abruzzo

Cantina Tollo - Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Mo 2017

Cantine Agriverde - Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Plateo 2015

Castorani - Montepulciano d’Abruzzo Doc Terre di Casauria Riserva Podere Castorani 2017

Cataldi Madonna - Cerasuolo d’Abruzzo Doc Piè Delle Vigne 2019

Cataldi Madonna - Montepulciano d’Abruzzo Doc Tonì 2018

Ciccio Zaccagnini - Colline Pescaresi Igt Rosso Passito Clematis 2015

Fantini Group Vini - Edizione Cinque Autoctoni 20

Fattoria La Valentina - Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Spelt 2018

Fattoria La Valentina - Montepulciano d’Abruzzo Doc Terre dei Vestini Riserva Bellovedere 2017

Fattoria Nicodemi - Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg Notàri 2019

Feudo Antico - Tullum Docg Pecorino Biologico 2020

Fontefico - Cerasuolo d’Abruzzo Doc Superiore Fossimatto 2020

Illuminati - Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg Riserva Pieluni 2015

Masciarelli - Abruzzo Doc Pecorino Castello di Semivicoli 2020

Masciarelli - Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Iskra Marina Cvetic 2017

Paride D’Angelo - Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Biologico 2016

Pepe Emidio - Cerasuolo d’Abruzzo Doc Bio 2020

Tenuta del Priore - Col del Mondo - Montepulciano d’Abruzzo Doc Terre dei Vestini Col del Mondo 2017

Tenuta I Fauri - Trebbiano d’Abruzzo Doc Baldovino 2020

Tenuta Terraviva - Trebbiano d’Abruzzo Doc Superiore Mario’s 47 2019

Torre dei Beati - Cerasuolo d’Abruzzo Doc Rosa-ae 2020

Torre dei Beati - Montepulciano d’Abruzzo Doc Mazzamurello 2018

Valle Reale - Montepulciano d’Abruzzo Doc Vigneto Sant’Eusanio 2019

Vigna Madre - Fam. Di Carlo - Montepulciano d’Abruzzo Doc Capo Le Vigne 2017

Molise

Campi Valerio - Pentro di Isernia Doc Rosso 2015

Catabbo Cantine - Tintilia del Molise Doc Rosso Riserva Vincè 2016

Catabbo Cantine - Tintilia del Molise Doc Rosso S 2018

Claudio Cipressi Vignaiolo - Molise Doc Rosso Macchianera 2018

Claudio Cipressi Vignaiolo - Tintilia del Molise Doc Rosso Macchiarossa 2017

Di Majo Norante - Molise Doc Moscato Bianco Passito Apianae 2017

Di Majo Norante - Molise Doc Rosso Riserva Don Luigi 2017

Campania

Ca’ Stelle - Falanghina del Sannio Doc Cassyopea 2020

Cantina del Taburno - Falanghina del Sannio Doc 2020

Cantine Antonio Caggiano - Fiano di Avellino Docg Béchar 2020

Cantine Antonio Mazzella - Ischia Doc Biancolella Vigna del Lume 2020

Cantine Iannella Antonio-Eredi - Campania Igt Rosso 2020

Cantine Olivella - Catalanesca del Monte Somma Igt Bianco Katà 2020

Colli di Lapio - Fiano di Avellino Docg 2020

Contrade di Taurasi - Cantine Lonardo - Taurasi Docg Vigne d’Alto 2015

Donnachiara - Taurasi Docg 2017

Feudi di San Gregorio - Taurasi Docg 2017

Fontanavecchia - Falanghina del Sannio Doc Taburno Vendemmia Tardiva Facetus 2015

La Fortezza - Falanghina del Sannio Doc Taburno Enzo Rillo 2020

La Guardiense - Falanghina del Sannio Doc Senete Janare 2020

La Sibilla - Campi Flegrei Doc Falanghina 2020

Marisa Cuomo - Costa d’Amalfi Doc Furore Bianco Fiorduva 2019

Mastroberardino - Greco di Tufo Docg Stilèma 2017

Mastroberardino - Taurasi Docg Stilèma 2015

Mustilli - Sannio Doc Sant’Agata dei Goti Piedirosso Artus 2019

Nativ - Fiano di Avellino Docg Fontana del Sambuco 2020

Quintodecimo - Greco di Tufo Docg Giallo d’Arles 2020

Salvatore Molettieri - Taurasi Docg Vigna Cinque Querce 2014

Sammarco Ettore - Costa d’Amalfi Doc Ravello Rosso Riserva Selva delle Monache 2017

San Salvatore 1988 - Paestum Igt Greco Calpazio 2020

Sclavia - Terre del Volturno Igt Pallagrello Bianco Calù 2020

Tenuta Cavalier Pepe - Greco di Tufo Docg Nestor 2020

Tenuta San Francesco - Costa d’Amalfi Doc Bianco Per Eva 2019

Torre dei Chiusi - Aglianico del Taburno Docg Riserva Limiti 2011

Villa Diamante - Fiano di Avellino Docg Riserva Vigna della Congregazione 2019

Villa Matilde Avallone - Falerno del Massico Doc Rosso Riserva Vigna Camarato 2016

Villa Raiano - Fiano di Avellino Docg 2020

Puglia

Agricola Armònja - Gioia del Colle Doc Primitivo Corte Sant’Elia 2019

Antica Enotria - Puglia Igt Rosso Dieci Ottobre 2017

Apollonio Casa Vinicola - Copertino Doc Rosso Riserva Divoto 2012

Cantele - Salento Igt Negroamaro Fanòi 2017

Cantina di Ruvo di Puglia - Castel del Monte Nero di Troia Riserva Docg Augustale 2015

Cantina San Donaci - Salento Igt Negroamaro Fulgeo 2018

Cantine Due Palme - Salento Igt Rosso 1943 del Presidente 2018

Cantine Paolo Leo - Puglia Igt Negroamaro Orfeo 2019

Carvinea - Salento Igt Primitivo Sierma 2018

Coppi Casa Vinicola - Gioia del Colle Doc Primitivo Senatore 2018

Cupertinum Antica Cantina del Salento 1935 - Salento Igt Negroamaro Passito Glykós 2019

Fatalone - Gioia del Colle Doc Primitivo Riserva Fatalone 2018

Feudo Croce - Primitivo di Manduria Doc Imperio 2019

Garofano Vigneti e Cantine - Salento Igt Rosato Girofle 2020

Gianfranco Fino Viticoltore - Salento Igt Primitivo Es 2019

I Pàstini - Valle d’Itria Igt Bianco d’Alessano Cupa 2015 2015

Leone de Castris - Salento Igt Negroamaro Rosato Five Roses 77° Anniversario 2020

Masseria Li Veli - Salento Igt Verdeca Askos 2020

Palamà - Salento Igt Primitivo Patrunale Collezione Privata 2017

Podere 29 - Puglia Igt Nero di Troia Gelso D’Oro 2019

Romaldo Greco - Salento Igt Negroamaro Rosato Duodecim 2020

San Giorgio - Primitivo di Manduria Doc Diodoro 2019

San Marzano Vini - Primitivo di Manduria Doc Sessantanni 2017

San Marzano Vini - Primitivo di Manduria Doc Riserva Anniversario 62 2017

Santa Lucia - Puglia Igt Fiano Gazza Ladra 2020

Schola Sarmenti - Salento Igt Negroamaro Viginti 2017

Tenute Cerfeda - Primitivo di Manduria Doc Riserva Don Filippo 2013

Tenute Chiaromonte - Gioia del Colle Doc Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2018

Tenute Chiaromonte - Gioia del Colle Doc Primitivo Riserva Chiaromonte 2016

Varvaglione 1921 - Primitivo di Manduria Doc Papale Linea Oro 2019

Vespa - Vignaioli per Passione - Primitivo di Manduria Doc Raccontami 2018

Basilicata

Cantine del Notaio - Aglianico del Vulture Doc Il Sigillo 2015

Carbone Vini - Aglianico del Vulture Doc Stupor Mundi 2017

Elena Fucci - Aglianico del Vulture Doc Titolo 2019

Grifalco - Aglianico del Vulture Superiore Docg Daginestra 2017

Mustocarmelitano - Aglianico del Vulture Doc Pian del Moro 2017

Re Manfredi - Cantina Terre degli Svevi - Aglianico del Vulture Doc 2018

Calabria

Ceraudo - Calabria Igt Bianco Grisara 2020

Feudo dei Sanseverino - Terre di Cosenza Doc Pollino Moscato Passito Mastro Terenzio 2013

Ippolito 1845 - Calabria Igt Bianco Pecorello 2020

La Pizzuta del Principe - Val di Neto Igt Pecorello Molarella 2020

Le Moire - Calabria Igt Bianco Zaleuco 2018

Librandi - Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Duca Sanfelice 2019

Santa Venere - Calabria Igt Marsigliana Nera Speziale 2020

Serracavallo - Terre di Cosenza Doc Colline del Crati Magliocco Riserva Vigna Savuco 2016

Statti - Calabria Igt Montonico Bianco Mantonico 2019

Terre di Balbia - Calabria Igt Gaglioppo Ligrezza 2020

Sicilia

Baglio di Pianetto - Sicilia Doc Grillo Timeo 2020

Benanti - Etna Doc Rosso Riserva Serra della Contessa Particella N. 587 Alberello Centenario 2015

Caravaglio Antonino - Salina Igt Malvasia Occhio di Terra 2020

Casa Grazia - Sicilia Doc Grillo Zahara 2020

Donnafugata - Passito di Pantelleria Doc Ben Ryé 2018

Duca di Salaparuta - Terre Siciliane Igt Nero d’Avola Duca Enrico 2017

Feudo Disisa - Monreale Doc Catarratto Lu Bancu 2020

Feudo Montoni - Sicilia Doc Nero d’Avola Vrucara 2017

Florio - Marsala Doc Superiore Riserva Semisecco Ambra Donna Franca

Gaglio Vignaioli - Sicilia Doc Grillo 2020

Girolamo Russo - Etna Doc Rosso San Lorenzo 2019

Graci - Etna Doc Bianco Arcurìa 2019

Hauner Carlo - Malvasia delle Lipari Doc Passito Selezione Carlo Hauner 2018

Marco De Bartoli - Sicilia Doc Grillo Vigna Verde 2020

Miceli - Passito di Pantelleria Doc Nun 2018

Palari - Faro Doc Palari 2016

Palmento Carranco - Etna Doc Rosso Villa dei Baroni 2018

Palmento Costanzo - Etna Doc Bianco Contrada Cavaliere 2019

Passopisciaro - Terre Siciliane Igt Rosso Contrada C 2019

Pietradolce - Etna Doc Rosso Barbagalli 2018

Planeta - Noto Doc Rosso Santa Cecilia 2018

Poggio di Bortolone - Cerasuolo di Vittoria Docg Classico Il Para Para 2018

Tasca d’Almerita - Contea di Sclafani Doc Rosso Riserva Tenuta Regaleali Rossodel Conte 2016

Tenuta Enza La Fauci - Faro Doc Oblì 2016

Valle dell’Acate - Cerasuolo di Vittoria Docg Classico Iri da Iri 2014

Sardegna

Angelo Angioi - Isola dei Nuraghi Igt Bianco Phoenix 2020

Antonella Corda - Nuragus di Cagliari Doc 2020

Argiolas - Isola dei Nuraghi Igt Rosso Turriga 2017

Cantina Dorgali - Cannonau di Sardegna Doc Riserva Vinìola 2017

Cantina Li Duni - Vermentino di Gallura Docg Superiore Nozzinnà 2020

Cantina Mesa - Carignano del Sulcis Doc Superiore Gavino 2017

Cantina Santadi - Carignano del Sulcis Doc Superiore Terre Brune 2017

Cantine di Dolianova - Nasco di Cagliari Doc Montesicci 2019

Capichera - Isola dei Nuraghi Igt Bianco 2019

Cherchi Giovanni Maria - Isola dei Nuraghi Igt Rosso Luzzana 2019

Contini - Vernaccia di Oristano Doc Flor 2016

Ferruccio Deiana - Cagliari Doc Malvasia 2016

Fradiles Vitivinicola - Mandrolisai Doc Rosso Superiore Angraris 2017

Fratelli Porcu - Malvasia di Bosa Doc 2019

Fratelli Puddu Vitivinicola - Cannonau di Sardegna Doc Oliena Rosso Riserva Pro Vois 2016

Nuraghe Crabioni - Moscato di Sorso-Sennori Doc Bianco Crabioni 2017

Nuraghe Crabioni - Vermentino di Sardegna Doc Kanimari 2019

Siddùra - Vermentino di Gallura Docg Superiore Maìa 2019

Silvio Carta - Cannonau di Sardegna Doc Serenata 2019

Silvio Carta - Vernaccia di Oristano Doc Riserva 2004

Su Binariu - Mandrolisai Doc Rosso Tre Buccas 2017

Tenute Perdarubia - Cannonau di Sardegna Doc Perda Rubia 2018

Istria

Benvenuti - Malvazija Istarska 2019

Benvenuti - Teran Anno Domini 2017

Meneghetti - Malvazija Istarska Moni Emvasis 2017

Slovenia

Erzetič - Sentio Brut 2013

Marjan Simčič - Leonardo 2015

Vini Noue Marinic - Érigone Ribolla Gialla Gaugnaz I Cru Classificazione 2019

Perlage Italia - Spumanti metodo classico

Arunda - Alto Adige Doc Spumante Riserva 2015

Ballabio - Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Farfalla Cave Privée Millesimato 2013

Banfi Piemonte - Alta Langa Docg Spumante Riserva Cuvée Aurora 100 Mesi 2010

Barone Pizzini - Franciacorta Docg Naturae Edizione Dosaggio Zero 2017

Bellavista - Franciacorta Docg Brut Teatro alla Scala 2016

Berlucchi Guido - Franciacorta Docg Millesimato Nature ’61 Dosaggio Zero 2014

Berlucchi Guido - Franciacorta Docg Riserva Palazzo Lana Extreme Extra Brut 2010

Bersi Serlini Franciacorta - Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut Solo Uva 2016

Bosio - Franciacorta Docg Millesimato Boschedòr Extra Brut 2016

Bruno Verdi - Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Vergomberra 2016

Cà Rovere - Cà Rovere Brut Nature Millesimato 2015

Ca’ del Bosco - Franciacorta Docg Riserva Annamaria Clementi Dosaggio Zero 2011

Ca’ del Bosco - Franciacorta Docg Rosé Riserva Annamaria Clementi Extra Brut 2011

Camilucci - Franciacorta Docg Brut Ammonites

Cantina Chiara Ziliani - Franciacorta Docg Satèn Brut Ziliani C

Cantina Kurtatsch - Alto Adige Doc Spumante Riserva 600 Blanc de Blancs 2015

Cantina Scuropasso - Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Roccapietra 2015

Cantine Crosio - Erbaluce di Caluso Docg Spumante Incanto 2016

Cantine Fontezoppa - Colli Maceratesi Doc Ribona Spumante Millesimato 2017

Casa Setaro - Pietrafumante Brut Nature Millesimato 2016

Castello Bonomi - Franciacorta Docg Brut Cuvèe 22

Castello Bonomi - Franciacorta Docg Millesimato Dosaggio Zero 2013

Cave Mont Blanc - Valle d’Aosta Doc Blanc de Morgex et de La Salle Spumante Glacier 2018

Cesarini Sforza Spumanti - Trento Doc Millesimato 1673 Noir Nature 2015

Claudio Cipressi Vignaiolo - Cipressi Blanc de Noir Dosaggio Zero Millesimato 2017

Claudio Cipressi Vignaiolo - Claudio Cipressi Rosè Dosaggio Zero 2017

Cocchi - Alta Langa Docg Spumante Rosato Rösa Millesimato 2016

Conte Vistarino - Cépage Millesimato 2012

Corte Aura - Franciacorta Docg Satèn Brut

Corte Moschina - Lessini Durello Doc Spumante Riserva 2016

Corvée - Trento Doc Brut

Cuvage - Nebbiolo d’Alba Doc Spumante Rosé Cuvage Millesimato 2017

d’Araprì Spumante Classico - d’Araprì

Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe - Lessini Durello Doc Spumante Riserva Cuvée Augusto 2014

Deltetto 1953 - Alta Langa Docg Spumante Millesimato 2017

Derbusco Cives - Franciacorta Docg Riserva Decem Annis Dosaggio Zero 2009

Dubl - Dubl 2016

Endrizzi - Trento Doc Riserva Piancastello Dosaggio Zero 2016

Enrico Serafino - Alta Langa Docg Spumante Riserva Zero Millesimato 2015

Faccoli Franciacorta - Franciacorta Docg Millesimato ZeroTre Extra Brut 2015

Famiglia Cotarella - Cotarella Rosé 2015

Fèlsina - Fèlsina Brut Millesimato 2016

Ferghettina - Franciacorta Docg Eronero Extra Brut 2013

Ferrari Fratelli Lunelli - Trento Doc Riserva Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut 2010

Ferrari Fratelli Lunelli - Trento Doc Riserva Perlè Zero 14

Firriato - Etna Doc Spumante Bianco Blanc de Noir Gaudensius 2017

Fongaro Spumanti Metodo Classico - Lessini Durello Doc Spumante Riserva Biologico 2015

Francesco Bellei & C. - Cuvée Brut Blanc De Noirs 2013

Giannitessari - Lessini Durello Doc Spumante 36 Mesi

Giannitessari - Lessini Durello Doc Spumante Riserva 60 Mesi 2013

Giorgi - T.o.p. Zero

Gnavi Carlo - Erbaluce di Caluso Docg Spumante Turbante Pas Dosé Millesimato 2016

I Barisèi - Franciacorta Docg Riserva Francesco Battista Dosaggio Zero 2011

Kellerei St. Pauls - Alto Adige Doc Spumante Praeclarus Blanc de Blancs 2014

Kettmeir - Alto Adige Doc Spumante Rosé Athesis 2018

La Madeleine - Nerosé 60

La Masera - Erbaluce di Caluso Docg Spumante Masilé Millesimato 2014

La Montina - Franciacorta Docg Rosé Demi Sec

La Scolca - Soldati La Scolca d’Antan Brut Blanc de Blancs Millesimato 2009

La Scolca - Soldati La Scolca d’Antan Rosé Brut Millesimato 2009

Le Marchesine - Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut Nodens Blanc de Noir 2016

Le Marchesine - Franciacorta Docg Rosé Millesimato Brut Artio 2017

Leone de Castris - Salice Salentino Doc Rosato Spumante Five Roses 2018

Letrari - Trento Doc Riserva Dosaggio Zero Grandi Millesimi 2015

Martini Lorenz Comitissa - Comitissa Riserva 2017

Mas dei Chini - Trento Doc Rosé Brut Nature

Maso Martis - Trento Doc Riserva Brut Madame Martis Rare Vintage 2011

Maso Martis - Trento Doc Riserva Dosaggio Zero Millesimato 2017

Milanesi Stefano - Vesna 2014

Monsupello - Monsupello Rosé 2017

Monsupello - Monuspello Nature 2017

Monte Rossa - Franciacorta Docg Coupè Brut Nature

Monte Rossa - Franciacorta Docg Rosé Cabochon Rosè Brut Fuoriserie N°06

Moser - Trento Doc Moser Brut Nature 2015

Mosnel - Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut EBB Riedizione 2020 2010

Palazzo Tronconi - Cloe Brut Nature Millesimato 2018

Pedrotti Spumanti - Trento Doc Riserva 80 40 Extra Brut 2012

Pievalta - Perlugo

Pisoni Azienda Agricola - Trento Doc Riserva Erminia Segalla Extra Brut 2013

Pojer e Sandri - Rosé

Pozzo Elisa Azienda Agricola - Erbaluce di Caluso Docg Spumante Reirì 2016

Priore - Franciacorta Docg Dosaggio Zero

Quadra Franciacorta - Franciacorta Docg Dosaggio Zero Eretiq 2015

Revì - Trento Doc Millesimato Dosaggio Zero 2016

Revì - Trento Doc Rosé Cavaliere Nero Extra Brut 2014

Ricci Curbastro - Franciacorta Docg Gualberto Dosaggio Zero 2011

Rizzi Roman - Blanc de Blancs 2017

Rizzi Roman - Lo sfacciato 2016

San Salvatore 1988 - Gioì Millesimato 2017

Sandro De Bruno - Lessini Durello Doc Spumante Riserva 100 Mesi 2010

Tenuta Ambrosini - Franciacorta Docg Nihil Dosaggio Zero

Tenuta Mariani - Segreto Fut de Chêne Millesimato 2017

Tenuta Travaglino - Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Gran Cuvée Blanc de Noir Millesimato 2017

Turra - Franciacorta Docg Millesimato Pas Dosè 2014

Uberti - Franciacorta Docg Francesco I Extra Brut

Uberti - Franciacorta Docg Millesimato Comarì del Salem 2014

Umani Ronchi - La Hoz 2016

Valdal - Valdal Extra Brut 2016

Velenosi Vini - Gran Cuvée Gold Brut Millesimato 2010

Vigna Dorata - Franciacorta Docg Brut

Vigneti Cenci - Franciacorta Docg Extra Brut Cuvée Speciale Nelson Cenci

Vigneti Cenci - Franciacorta Docg Satèn Cuvée Brut La Via della Seta

Vigneti Pittaro - Ribolla Gialla Ronco Vieri

Villa Franciacorta - Franciacorta Docg Millesimato Extra Blu Extra Brut 2016

Villa Matilde Avallone - Mata 2012

Villa Parens - Gran Noir Millesimato 2013

VisAmoris - Zero Millesimato 2013

