Reale, Osteria Francescana e La Pergola al top per “Ristoranti d’Italia 2022” del “Gambero Rosso”

Dopo un 2020 difficile anche da “classificare” per la ristorazione italiana di qualità, nel 2021 “anno della ripartenza” tornano i punteggi per premiare un settore che, nonostante importanti difficoltà che persistono, ha mostrato segnali di ripresa, come raccontano le lunghe liste d’attesa per conquistare un tavolo. E come testimoniano, rispetto all’ultima edizione con voti e classifiche, la conferma al top assoluto dell’“Olimpo della cucina italiana” delle “Tre Forchette” del Reale di Niko Romito, con 96 punti su 100, davanti alla coppia formata dall’Osteria Francescana di Massimo Bottura e da La Pergola del Rome Cavalieri di Heinz Beck, con 95 punti, ed al trio de Le Calandre dei fratelli Alajmo, del Piazza Duomo di Enrico Crippa e di Uliassi di Mauro Uliassi, con 94, ma anche i nuovi 4 “ingressi” che portano il massimo riconoscimento a 41 ristoranti premiati: il Danì Maison di Nino Di Costanzo e l’Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel di Francesco Apreda, con 91 punti, e l’Andreina di Errico Recanati e l’Enoteca La Torre a Villa Laetitia di Domenico Stile, con 90 punti. È il verdetto della Guida “Ristoranti d’Italia 2022” del Gambero Rosso, all’edizione n. 32 di scena oggi al Rome Marriott Park Hotel a Roma. E che racconta come la ristorazione italiana, duramente colpita dalla pandemia, sta dando ulteriormente prova di grande vitalità e maturità, con un’attenzione sempre maggiore all’antispreco e alla sostenibilità, oltre a proposte vegane e salutari di alto profilo. Anche per questo in un “anno di transizione”, aumentano anche i “Premi Speciali” della Guida, per numero (42) e tipologie (21), e che vogliono essere uno stimolo per alzare ulteriormente l’asticella in una ristorazione italiana che può tornare ad essere un volano per tutto l’agroalimentare italiano, grazie ad un vero gioco di squadra e all’indispensabile supporto delle istituzioni.

“Premi Speciali” che sono tantissimi e che vanno dal “Cuoco Emergente - Premio Alessandro Narducci” a Luigi Salomone del Re Santi e Leoni, a “La Novità dell’anno al Dalla Gioconda, da “Il Ristoratore dell’anno” a Cracco, al “Servizio di Sala alla Madonnina Del Pescatore”, dal “Miglior Sommelier” a Gianni Sinesi del Reale, alla “Miglior Proposta al Bicchiere al Ristorante al Piazza Duomo, passando per i “Terra e Ambiente” a Il Colmetto, Sanbrite e Bistrot, ai 10 chef “Tradizione Futura” Mathias Bachmann, Valerio Braschi, Maria Carta, Valentina Chiaramonte, Emanuele Frisenda, Andrea Leali, Chiara Pavan, Mattia Pecis, Isabella Poti e Juan Camilo Quintero. Un riconoscimento alla vitalità del settore, che nella Guida (che segnala 2.700 esercizi, con 245 novità) trova ulteriore conferma anche nei “Tre Gamberi” che passano a 32 con l’ingresso di Arcangelo Vino e Cucina. Accanto ad 11 locali che guadagnano “Tre Bottiglie”, 4 “Tre Mappamondi”, 3 “Tre Coccotte” e 4 “Tre Boccali”.

I migliori interpreti della cucina italiana contemporanea hanno trovato la chiave di volta per (ri)conquistare la fiducia con attenzione ai distanziamenti e alla salvaguardia dei clienti, ma anche con piatti “semplici”, piatti comfort, impressi nella memoria e nel lessico di tutti, preparazioni che regalano gioie al palato e al cuore: sapori netti, riconoscibili, che mettono a proprio agio. Una “semplicità” che è solo apparente, perché mette a frutto la straordinaria capacità di padroneggiare la tecnica e fare delle ricette spesso un unicum irripetibile. Chef capaci di sorprendere e di accompagnare con abbinamenti mirati al calice che aiutano il cliente ad assaggiare più vini e il ristoratore a dar vita ad una cantina più dinamica e razionale.

“Un anno importante per la ristorazione italiana che ha dimostrato grande capacità di evoluzione e di adattamento - spiega Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso - esperti professionisti che sono da sempre portavoce dei prodotti d’eccellenza del nostro Paese ed esempio per chiunque voglia intraprendere e approfondire questo mestiere. Da quest’anno, i vertici delle nostre Guide sono invitati a far parte del Comitato Scientifico organizzato dalla Fondazione Gambero Rosso, senza scopo di lucro, che attraverso studi e ricerche sulle prospettive occupazionali individua le esigenze di formazione per la creazione personale altamente qualificato in tutti i campi del comparto agroalimentare”. “La ristorazione italiana è l’orgoglio del nostro made in Italy - continua l’ad Luigi Salerno - i maestri della cucina italiana non si sono mai arresi anche in questo difficile anno e hanno mantenuto alti gli standard nonostante le difficoltà che hanno ostacolato il loro lavoro. I professionisti della ristorazione, con il loro impegno e la loro dedizione, hanno reso e rendono ogni giorno la nostra arte culinaria ineguagliabile agli occhi del mondo”.

Per il sesto anno, inoltre, in apertura di ogni sezione regionale ci sono anche “Le grandi cantine della regione”, per approfondire la conoscenza di numerose etichette del territorio, fornendo ai lettori una guida nella scelta dei vini per l’abbinamento ai piatti del territorio.

Focus - Guida “Ristoranti d’Italia 2022: le “Tre Forchette”

96

Reale - Castel di Sangro

95

Osteria Francescana - Modena

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri - Roma

94

Le Calandre - Rubano

Piazza Duomo - Alba

Uliassi - Senigallia

93

Cracco - Milano

Don Alfonso 1890 - Massa Lubrense

Madonnina del Pescatore - Senigallia

Enoteca Pinchiorri - Firenze

Quattro Passi - Massa Lubrense

Villa Crespi - Orta San Giulio

Da Vittorio - Brusaporto

92

Duomo - Ragusa

Il Pagliaccio - Roma

Dal Pescatore - Canneto sull’Oglio

Seta by Antonio Guida - Milano

St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina - Badia

Torre del Saracino - Vico Equense

La Trota - Rivodutri

91

Agli Amici dal 1887 - Udine

Enrico Bartolini Mudec Restaurant - Milano

Berton - Milano

D’O - Cornaredo

Danì Maison - Ischia (nuovo ingresso)

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel - Roma (nuovo ingresso)

Imàgo dell’Hotel Hassler - Roma

Laite - Sappada

Pascucci al Porticciolo - Fiumicino

Casa Vissani - Baschi

90

Andreina - Loreto (nuovo ingresso)

Da Caino - Montemerano

Enoteca La Torre a Villa Laetitia - Roma (nuovo ingresso)

Taverna Estia - Brusciano

Glass Hostaria - Roma

Lido 84 - Gardone Riviera

Lorenzo - Forte dei Marmi

La Madia - Licata

Miramonti l’Altro - Concesio

La Peca - Lonigo

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte - Viareggio

I “Tre Gamberi 2022”

Angiolina - Pisciotta

Antica Osteria del Mirasole con Locanda - San Giovanni in Persiceto

Antichi Sapori - Andria

Arcangelo Vino e Cucina - Roma (nuovo ingresso)

Armando al Pantheon - Roma

Armidda - Abbasanta

La Brinca - Ne

Da Burde - Firenze

Ai Cacciatori - Cavasso Nuovo

Il Capanno - Spoleto

Agriristorante Il Casaletto - Viterbo

Da Cesare - Roma

Consorzio - Torino

Al Convento - Cetara

Caffè La Crepa - Isola Dovarese

Ai Due Platani - Parma

Futura Osteria - Monteriggioni

La Madia - Brione

Locanda Mariella - Calestano

Masseria Barbera - Minervino Murge

Nerodiseppia - Trieste

Osteria Ophis - Offida

All’Osteria Bottega - Bologna

Osteria del Treno - Milano

Pretzhof - Val di Vizze/Pfitsch

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano

Lo Stuzzichino - Massa Lubrense

Tischi Toschi - Taormina

Trippa - Milano

Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi

Osteria della Villetta dal 1900 - Palazzolo sull’Oglio

Vino e Cibo - Senigallia

Le “Tre Bottiglie 2022”

La Baita - Faenza

Barnaba - Roma

Enoteca Bruni - Firenze

Le Case della Saracca - Monforte d’Alba

Del Gatto - Anzio

Al Donizetti - Bergamo

Enoteca Marcucci - Pietrasanta

Trattoria Da Nando - Mortegliano

Enoteca Quattro Ruote - Montalto di Castro (nuovo ingresso)

Roscioli - Roma

Trimani Il Wine Bar - Roma

I “Tre Mappamondi 2022”

Gong - Milano (nuovo ingresso)

IYO - Milano

Il Vizio - Perugia (nuovo ingresso)

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine - Milano

Le “Tre Cocotte 2022”

Amo - Venezia

Lanzani Bottega & Bistrot - Brescia

Spazio Niko Romito Bar e Cucina - Roma

Baladin Open Garden - Piozzo

Nidaba - Montebelluna

Open Baladin - Roma

L’Osteria di Birra del Borgo – Roma

I “Premi Speciali 2022”

Cuoco Emergente - Premio Alessandro Narducci

Luigi Salomone - Re Santi e Leoni - Nola

La Novità dell’Anno

Dalla Gioconda - Gabicce Mare

Innovazione in Cucina

Bu:R - Milano

Il Ristoratore dell’anno

Carlo Cracco - Cracco - Milano

Ristorante con la miglior Proposta di Piatti di Pasta

Berton - Milano

Miglior Pane in Tavola

Andreina - Loreto

Ristorante che valorizza al Meglio l’Olio Evo Italiano

La Loggia dell’Hotel Villa San Michele - Fiesole

Ristoranti con la Migliore Creazione a base di Formaggio

Senso Alfio Ghezzi Mart - Rovereto

Divinity Terrace Del The Pantheon Iconic Rome - Roma

Antica Osteria Nonna Rosa - Vico Equense

Menu Degustazione dell’anno

Lab 2021 - Uliassi - Senigallia

Il Pastry Chef dell’anno

Tommaso Foglia - Don Alfonso 1890 - San Barbato - Lavello

Miglior Proposta al Bicchiere al Ristorante

Piazza Duomo - Alba

Miglior Proposta al Bicchiere al Wine Bar

Osteria Porta Di Bacco - Montepulciano

Ristorante con la Miglior Proposta di Bere Miscelato

Signum - Salina

Miglior Carta dei Distillati

Le Calandre - Rubano

Servizio di Sala

Madonnina Del Pescatore - Senigallia

Miglior Sommelier

Gianni Sinesi - Reale - Castel Di Sangro

Terra e Ambiente

“Quando la sostenibilità è forma e sostanza. Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti attraverso una cucina nel pieno rispetto della terra, dell’ambiente e dell’uomo”.

Il Colmetto - Rodengo Saiano

Sanbrite - Cortina d’Ampezzo

Bistrot - Forte dei Marmi

Valorizzazione Delle Produzioni Locali

Lo Stuzzichino - Massa Lubrense

Qualità Prezzo

La Bandiera - Civitella Casanova

Il Consiglio di Sicilia - Scicli

Da Sebastiani - Ortezzano

Is Femminas - Cagliari

La Locanda del Falco - Valdieri

Maeba - Ariano Irpino

La Tavernetta - Spezzano della Sila

Une - Foligno

Vegia Òstàia Da O Pöulu - Genova

Zunica 1880 - Civitella Del Tronto

Tradizione Futura

I dieci chef che si sono distinti per la capacità di interpretare e reinventare al meglio i piatti e gli ingredienti dei territori in cui operano e, più in generale, della grande cucina classica nazionale, contribuendo così a riscriverne il ricettario futuro.

Mathias Bachmann - Apostelstube dell’Hotel Elephant - Bressanone/Brixen

Valerio Braschi 1978 - Roma

Maria Carta - Is Femminas - Cagliari

Valentina Chiaramonte - Consorzio - Torino

Emanuele Frisenda - Aqua Le Dune Suite Hotel - Porto Cesareo

Andrea Leali - Casaleali - Puegnago Sul Garda

Chiara Pavan - Venissa - Venezia

Mattia Pecis - Cracco Portofino - Portofino

Isabella Poti - Bros’ - Lecce

Juan Camilo Quintero - Il Poggio Rosso dell’Hotel Borgo San Felice - Castelnuovo Berardenga

