Wine and criticism: here are the nominees for the “Platinum Award” 2022 of “The WineHunter”

From San Michele Appiano to Quintodecimo, from Arnaldo Caprai to Castello del Terriccio, from Castiglion del Bosco to Maso Martis, to I Garagisti di Sorgono, with two labels each, to many other Italian wine brands, from Terlano to Hofstätter, from Elena Fucci to Marisa Cuomo, from Mastroberardino to Primosic, from Bellavista to Umani Ronchi, from Di Majo Norante to Braida by Giacomo Bologna, from Damilano to Mirafiore, from Pio Cesare to Giovanni Sordo, from Gianfranco Fino to Argiolas, from Cantina Mesa to Santadi, from Donnafugata to Banfi, from Campo alla Sughera to Castellare di Castellina, from Fonterutoli to Castello di Montepò, from Dei to Fontodi, from Il Marroneto to Ornellaia, from Tenuta di Trinoro to Tenuta Luce, from Letrari to Allegrini, from Tenuta Sant’Antonio to Tommasi: here are the wineries competing for the “Platinum Award”, the highest recognition of the guide “The WineHunter Award 2022” by Helmut Köcher, which will be awarded on November 5th at the “Merano WineFestival” 2022 (November 4-8) . 7,000 wines tasted by the tasting commissions of “The WineHunter” Helmuth Köcher during the year. The awards (Red, Gold and then the Platinum will arrive) are published online, while the paper version of the guide, “The WineHunter Guide 2022-2023”, will instead be officially presented on the 2nd December. “The WineHunter Award 2022 selections were a success: more than 7,550 food and wine products tasted by 11 Tasting Commissions. The “WineHunter Award” is becoming an important reference not only for the national market, but above all for the international market. Thanks to our WineHunter Ambassadors, we will guarantee widespread distribution and communication in South America, the United States, China, the Monopoly markets from Canada to Sweden and Norway and the Asian market”, affirms Helmuth Köcher.

Focus - The nominees for the “Platinum Award” 2022 by “The WineHunter”

Abruzzo

Fattoria La Valentina

Bellovedere Montepulciano d’Abruzzo Riserva Terra dei Vestini Doc 2019

Piandimare

Villamagna Montepulciano d’Abruzzo Classico Doc 2019

Alto Adige – Südtirol

Cantina Kurtatsch

Brenntal Gewürztraminer Alto Adige / Südtirol Riserva Doc 2020

Elena Walch

Grande Cuvée “Beyond The Clouds” Alto Adige / Südtirol Bianco Doc 2020

Kellerei Eisacktal

Sabiona Kerner Alto Adige / Südtirol Riserva Doc 2019

Kellerei Meran - Cantina Merano

Mitterberg Bianco Passito Sissi Mitterberg Igt 2018

Kellerei St. Michael-Eppan

Pinot Noir The Wine Collection Alto Adige / Südtirol Riserva Doc 2018

Appius Alto Adige / Südtirol Doc 2017

Kellerei Terlan

Rarity Alto Adige / Südtirol Doc 2009

Manincor

Le Petit Bianco VDT 2018

Nals Margreid

Nama Alto Adige / Südtirol Gran Selezione Cuvée Doc 2018

Schreckbichl - Colterenzio

Lafóa Alto Adige / Südtirol Chardonnay Doc 2020

Tenuta J. Hofstätter

Barthenau Vigna S. Urbano Alto Adige / Südtirol Pinot Nero Doc 2018

Basilicata

Elena Fucci

Titolo Aglianico del Vulture Classico Doc 2020

Campania

Cantine Antonio Mazzella

Vigna del Lume Ischia Classico Binacolella Doc 2021

Galardi

Terra di Lavoro Campania Igp 2020

Marisa Cuomo

Furore Costa D’Amalfi Riserva Rosso Doc 2018

Mastroberardino

Naturalis Historia Taurasi Docg 2016

Quintodecimo

Vigna Grande Cerzito Taurasi Riserva Docg 2017

Grande Cuvée Luigi Moio Irpinia Doc 2020

Friuli-Venezia Giulia

Petrussa

S.elena Friuli Colli Orientali Schioppettino di Prepotto Doc 2019

Primosic

Friulano “Skin” Collio Doc 2017

Lazio

Omina Romana

Ceres Anesidora I Lazio Igp 2018

Lombardia

Bellavista

Vittorio Moretti Franciacorta Extra Brut Docg 2013

Bersi Serlini

Cuvee N.4 Franciacorta Millesimato Brut Docg 2016

Monte Rossa

Cabochon Franciacorta Millesimato Brut Docg 2014

San Michele

Otten3 Capriano del Colle Superiore Doc 2018

Marche

Conventino Monteciccardo

Il Famoso Nel Convento Marche Bianco Igt 2021

Moroder

Etere Conero Docg 2017

Umani Ronchi

Campo San Giorgio Conero Riserva Docg 2018

Molise

Borgo di Colloredo

“Gironia” Biferno Biferno Bianco Doc 2021

Di Majo Norante

Don Luigi Molise Doc 2017

Piemonte

Angelo Negro

Barolo del Comune di Serralunga d’Alba Docg 2018

Braida di Giacomo Bologna

Bricco Dell’Uccellone Barbera d’Asti Docg 2018

Conterno Fantino

Castelletto “Vigna Pressenda” Barolo Docg 2018

Damilano

Barolo Cerequio Docg 2018

Domenico Clerico

Ginestra Ciabot Mentin Barolo Docg 2018

Mirafiore

Lazzarito Barolo Docg 2018

Parusso Armando

Bussia Vigna Rocche Barolo Riserva Docg 2013

Pelissero

Vanotu Barbaresco Docg 2018

Pio Cesare

Pio Barolo Docg 2018

Schiavenza

Broglio Barolo Docg 2018

Sordo Giovanni

Sordo Monprivato Barolo Docg 2017

Tenute Cisa Asinari Dei Marchesi di Gresy

Gaiun Martinenga Barbaresco Docg 2017

Vajra

Bricco delle Viole Barolo Docg 2018

Puglia

Gianfranco Fino Viticoltore

Es Salento Primitivo Igt 2020

L’Astore Masseria

Alberelli di Negroamaro Salento Negroamaro Igt 2018

Sardegna

Antonella Corda

Antonella Corda Cannonau di Sardegna Riserva Doc 2019

Argiolas

Turriga Isola Dei Nuraghi Rosso Igt 2018

Cantina Mesa

Gavino Carignano del Sulcis Superiore Doc 2019

Cantina Santadi

Terre Brune Carignano del Sulcis Superiore Doc 2017

I Garagisti di Sorgono

Uras Mandrolisai Doc 2019

Manca Cannonau di Sardegna Doc 2019

Surrau

Sciala Vermentino di Gallura Superiore Docg 2021

Unmaredivino

Su Mére Cannonau di Sardegna Riserva Doc 2015

Sicilia

Donnafugata

Ben Rye’ Pantelleria Doc 2020

Hauner Carlo

Malvasia delle Lipari Riserva Passito Selezione Carlo Hauner Doc 2019

Palmento Carranco

Contrada Carranco Etna Rosso Doc 2019

Toscana

Banfi

Poggio alle Mura Brunello di Montalcino Classico Docg 2017

Caiarossa

Aria di Caiarossa Toscana Rosso Igt 2019

Campo alla Sughera

Arnione Bolgheri Superiore Doc 2018

Castellare di Castellina / Rocca di Frassinello

I Sodi di San Niccolò Toscana Rosso Igt 2018

Castello del Terriccio

Castello del Terriccio Toscana Rosso Igt 2017

Lupicaia Toscana Igt 2017

Castello di Fonterutoli

Vicoregio 36 Chianti Classico Gran Selezione Docg 2019

Castello di Montepò

Sassoalloro Toscana Igt 2020

Castello Vicchiomaggio

2019 Ripa delle More Toscana Rosso Igt

Castiglion del Bosco

Brunello di Montalcino Docg 2017

Prima Pietra Costa Toscana Igt 2019

Collazzi

Ferro Toscana Igt 2019

Dei

2016 Sancta Catharina Toscana Igt

Duemani

Suisassi Costa Toscana Igp 2019

Fattoria Le Pupille

Saffredi Toscana Igt 2019

Félsina

Colonia Chianti Classico Gran Selezione Docg 2019

Fontodi

Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale Igt 2019

Il Marroneto

Selezione Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino Classico Docg 2017

Il Sosso

Vecchietto degli Accarigi Vin Santo del Chianti Doc 2015

Lisini

Ugolaia Brunello di Montalcino Docg 2016

Michele Satta

Marianova Bolgheri Superiore Rosso Doc 2019

Monteverro

Monteverro Toscana Rosso Igt 2018

Ornellaia

Ornellaia Bolgheri Superiore Doc 2019

Ridolfi Montalcino

Mercatale Brunello di Montalcino Riserva Docg 2016

Tenuta di Trinoro

Palazzi Toscana Rosso Igt 2020

La Massa Estate

Giorgio Primo Toscana Igt 2019

Tenuta Luce

Luce Toscana Rosso Igt 2019

Old lands of Montefili

Tuscan Igt Amphitheater 2018

Trentino

Letrari

976 Riserva del Fondatore Trento Riserva Brut Doc 2011

Madonna of the Victories

Madonna delle Vittorie Trento Classic Method Brut Doc 2017

Maso Martis

Rosè Trento Millesimato Extra brut Doc 2018

S.A. Blanc De Blancs Trento Classic Method Brut Doc

Rotaliana Winery In Mezzolombardo

R Trento Riserva Brut Doc 2012

Umbria

Antonelli San Marco

Montefalco Sagrantino Passito Docg 2016

Arnaldo Caprai

25 Years Montefalco Sagrantino Docg 2018

Collepiano Montefalco Sagrantino Docg 2018

Valle d’Aosta

Les Cretes by Charrère & C.

Cuvée Bois Valle d'Aosta Chardonnay Dop 2020

Rosset Terroir

Chardonnay 770 Valle d'Aosta Doc 2020

Veneto

Allegrini

Amarone della Valpolicella Classico Docg 2018

Carlo Ferragù

Valpolicella Superiore Dop 2018

Tenuta Sant’Antonio

Lilium Est Amarone della Valpolicella Riserva Docg 2012

Tommasi Viticoltori

Ca ‘Florian Amarone della Valpolicella Riserva Docg 2013

