A New York la suite di un esclusivo boutique hotel si “tinge” di Rosè con Santa Margherita 

Promette una vera e propria full immersion nell’atmosfera del Rosè, vino-simbolo dell’estate, la lussuosa suite firmata Santa Margherita a New York: dall’esplosione di migliaia di fiori sul soffitto al maggiordomo sempre pronto a riempire i calici, passando per il “content concierge”, disponibile 24 ore su 24 per supportare gli ospiti nella creazione di foto e reel, la camera del boutique hotel Walker Hotel Greenwich Village è un inno all’italianità e alla Dolce Vita, oltre che uno scenario perfetto per scatti instagrammabili.

Con l’Italia che domina i feed dei social media, anno dopo anno, come destinazione estiva per eccellenza, Santa Margherita - gruppo nato nel 1935 che oggi mette insieme numerosi top brand del vino italiano, oltre a Santa Margherita, come Torresella, Kettmeir, Lamole di Lamole, Ca’ del Bosco, Cà Maiol, Tenuta Sassoregale, Vistarenni, Terrelíade e Cantina Mesa - e Walker Hotel Greenwich Village, iconico indirizzo in stile Art Déco nel cuore di uno dei quartieri più vivaci della città, hanno collaborato per creare un luogo che facesse sentire gli ospiti come se fossero appena partiti per una fuga romantica nel Belpaese.

“Santa Margherita Rosé è un omaggio alla nostra amata regione veneziana, in cui è nato il conte Gaetano Marzotto - afferma Vittorio Marzotto, vice president of Strategic Initiatives Santa Margherita Usa e membro della famiglia di quarta generazione - con questa nuova suite a tema, siamo entusiasti di dare vita ai momenti più belli di un’estate italiana e di invitare gli ospiti a immergersi nell’apice della stagione del Rosé a New York. Ogni angolo della suite riflette il profilo floreale e la leggerezza che soddisfa il palato ad ogni sorso del Santa Margherita Rosé, mentre la stanza vanta attenti tocchi italiani”.

Soggiornare nella suite griffata Santa Margherita - un progetto limited edition, disponibile solo da oggi al 31 luglio - significa avere a disposizione un “Rosè All Day Butler”, ovvero un maggiordomo esclusivamente dedicato a servire, ogni volta che lo si desideri, il Santa Margherita Rosé freddo nei calici (custoditi nel delizioso carrellino pink della camera); avere uno speciale concierge a disposizione 24 ore su 24 per aiutare a creare contenuti per i propri social; ammirare nel soffitto della suite un’installazione mozzafiato di 50.000 petali rosa; godersi una cena italiana privata di 6 portate al ristorante dell’hotel, naturalmente abbinata ai vini Santa Margherita; infine, portarsi a casa un souvenir prima di andarsene, scegliendo tra le opere d’arte italiana attaccate alle pareti. Il prezzo per una notte è di 4.051 dollari (che corrispondono esattamente alle miglia di distanza tra New York e l’Italia), ed è richiesto un minimo di tre notti.

