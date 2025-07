Sinergie enoiche: nasce la partnership tra Pasqua Vini e Charles Smith, faro del vino di Washington

In un mondo sempre più diviso e divisivo, le sinergie enoiche vanno in controtendenza, e travalicano i confini di nazioni e vigneti, mettendo insieme risorse, visioni, valori e competenze. E così, Pasqua Vini, tra le realtà di riferimento della Valpolicella, di Verona e del Veneto, della famiglia Pasqua, unisce le forze con Charles Smith, produttore “faro” del vino del rampante Stato americano di Washington. Insieme, produrranno vini sotto il brand “Real Wine”, in cui Pasqua entra con una quota di minoranza (fino al 20%). Peculiarità di un accordo complessivo che vedrà la cantina veneta diventare anche distributore internazionale esclusivo dei vini “House of Smith”. “In un anno storico come quello del centenario, l’iconica cantina veronese Pasqua Vini, ambasciatrice della Valpolicella, di Verona e dei vini veneti nel mondo, è stata scelta da Charles Smith, visionario produttore vinicolo dello Stato di Washington, come distributore internazionale esclusivo dei brand K Vintners, Sex e Real Wine, facenti parte dell’acclamato portfolio House of Smith”, spiega una nota ufficiale.

Pasqua Vini, come detto, entrerà anche come partner di minoranza nel marchio “Real Wine”, con una quota di partecipazione fino al 20%, in base al raggiungimento degli obiettivi di performance e crescita: “la dimostrazione di un impegno che va oltre l’accordo commerciale di distribuzione e sottolinea una visione condivisa di espansione e sviluppo”. L’accordo, effettivo a partire da oggi, 8 luglio, vedrà la griffe di Verona curare anche la distribuzione in Europa, Asia e Oceania del portafoglio “House of Smith” a partire da settembre 2025. “La partnership tra i due pionieri dell’innovazione enologica, che condividono valori e la medesima capacità di creare prospettive inaspettate sul mondo del vino, consentirà ai vini di “House of Smith” di raggiungere un numero ancora maggiore di mercati. La rete commerciale Pasqua andrà a completare così nel mondo la già solida distribuzione di Charles Smith negli Stati Uniti”, spiegano le due realtà.

“Questo è più di un semplice accordo di distribuzione: è un vero e proprio incontro di visioni”, dichiara Riccardo Pasqua, ad Pasqua Vini. “Lo sguardo coraggioso e la voce distintiva di Charles Smith mi hanno sempre ispirato e la sua prospettiva strategica rispecchia profondamente la filosofia e il sentire della mia famiglia. Insieme, ci impegneremo a trasferire questa energia e questa eccellenza ai wine lovers di tutto il mondo”. Charles Smith, founder e winemaker, ribadisce il concetto: “la partnership con Pasqua, una delle realtà più innovative del panorama vinicolo italiano, è per noi un’opportunità straordinaria. Questa collaborazione ci permette di avere accesso a una rete internazionale capillare e di condividere - con un numero di persone mai visto prima - la storia dei nostri vini, radicati nel territorio, negli obiettivi e nella passione”.

“Conosciuta per la forte connotazione artigianale, nata da agricoltura sostenibile e caratterizzata da un’identità visiva accattivante, la collezione di vini di “House of Smith” - spiega ancora una nota - si inserisce perfettamente nella visione e nell’impegno di Pasqua Vini verso l’autenticità e l’innovazione. Attraverso questa partnership, l’azienda veronese e “House of Smith” offrono ai wine lovers di tutto il mondo una selezione intrigante, ma allo stesso tempo accessibile, dei vini del portafoglio, che coniugano la solidità della tradizione vitivinicola con linguaggi nuovi e non convenzionali”.

