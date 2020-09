Agli Emmy Awards le star brindano (da casa) con le bollicine Ferrari

È uno dei momenti più attesi e importanti dello star system di Hollywood e affini: parliamo degli Emmy Awards, gli Oscar della televisione, andati in scena ieri a Los Angeles, culla del cinema e delle serie tv americane e di tutto il mondo. Un’edizione, la n. 72, destinata a passare alla storia: per la prima volta la cerimonia è stata virtuale a causa del Covid. A non cambiare, però, sono state le bolline ufficiali, ovvero il TrentoDoc della griffe Ferrari della famiglia Lunelli.

Con le quali hanno, comunque, brindato i vincitori - da “Succession” (miglior serie drammatica) a “Schitt’s Creek (miglior serie comica), a Watchmen (miglior miniserie), firmata da Hbo che fa il pieno di vittorie (30), seguita da Netflix (21) - e i membri della Television Academy, seppur da casa, ricevendole a domicilio, per un tocco di tricolore in uno degli eventi internazionali più seguiti al mondo.

