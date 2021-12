Arredi e oggetti de “Les Sources de Caudalie” di Château Smith Haut Lafitte sotto il martello

Dipinti, mobili e oggetti d’antiquariato, tende e tessuti, testate del letto, stoviglie: “Les Sources de Caudalie”, l’hotel 5 stelle nel cuore dei vigneti di proprietà della griffe di Bordeaux Château Smith Haut Lafitte - 67 ettari vitati, 150.000 bottiglie prodotte ogni anno e tra i Crus Classés di Graves, cambia pelle - e mette in vendita, all’asta, tutto ciò che, in questi anni, ha reso uniche le sue 23 camere, il bar “Le French Paradox” e il ristorante due stelle Michelin “La Grand’Vigne”, per un totale di almeno 300 lotti, con stime che partono da 10 euro ed arrivano fino a 1.000 euro, sotto il martello della casa d’aste francese Ader Ep.

Il ricavato della vendita all’incanto (di scena, online, dal 14 al 21 gennaio 2022, ma i lotti saranno visibili dal vino il 15 gennaio al Pavillon du Thil di Léognan), che sarà anche l’opportunità di dare una seconda vita a tanti oggetti, in linea con la filosofia eco-responsabile cifra dell’approccio imprenditoriale di Alice e Jérôme Tourbier, proprietari e fondatori de Les Sources de Caudalie, andrà interamente in beneficenza all’associazione bordolese “La Maraude du Coeur”, che aiuta le persone in difficoltà distribuendo pasti, ma anche beni di prima necessità, prodotti per l’igiene e abbigliamento.

