“Bibenda 2021”: Gaja (6 etichette) e Cà del Bosco (4) le singole cantine al top

Secondo la guida Bibenda 2021 della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), guidata da Franco Ricci (disponibile dal 30 novembre), i grandi “maestri”, tra i produttori, restano nomi che hanno segnato la storia del vino italiano come Angelo Gaja, che con la sua cantina Gaja di Barbaresco mette insieme 6 etichette premiate con “5 Grappoli” (Barbaresco Sorì San Lorenzo 2017, Barbaresco Sorì Tildin 2017, Barolo Sperss 2016, Barbaresco Costa Russi 2017, Barbaresco 2017, Langhe Chardonnay Gaia & Rey 2018), e Maurizio Zanella, che con la sua creatura Cà del Bosco, riferimento del Franciacorta (oggi sotto il cappello del Gruppo Santa Margherita), ne colleziona 4 (Franciacorta Dosage Zéro Cuvée Annamaria Clementi 2010, Franciacorta Extra Brut Rosé Cuvée Annamaria Clementi 2010, Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2011 e Il Merlot 2011), insieme ad altre grandi cantine premiate con tre “5 grappoli”, come Bruno Giacosa (Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2014, Barolo Falletto 2016, Barbaresco Asili 2017), Giacomo Conterno (Barolo Monfortino Riserva 2014, Barolo Arione 2016, Barolo Francia 2016) e La Spinetta (Barbaresco Campè 2016, Barbaresco Starderi Riserva 2009 e Barbaresco Valeirano Riserva 2009) dal Piemonte, o come Cantina di Terlano (Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity Cuvée 2007, Alto Adige Terlaner Primo Grande Cuvée 2017 e Alto Adige terlaner Nova Domus Cuvée Riserva 2017), Cantina Tramin (Alto Adige Gewürztraminer Spätlese Epokale 2013, Alto Adige Bianco Stoan 2018 e Alto Adige Chardonnay Troy Riserva 2017) e San Michele Appiano (Alto Adige Bianco Appius 2015, Alto Adige Pinot Nero The Wine Collection Riserva 2016 e Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2016) dall’Alto Adige, scendendo al Sud, con Valentini (Montepulciano d’Abruzzo 2015, Trebbiano d’Abruzzo 2016 e Cerasuolo d’Abruzzo 2019) in Abruzzo e Tasca d’Almerita (Didyme 2019, Sicilia Contea di Sclafani Rosso del Conte 2016 e Etna Rosso Contrada Sciaranuova Vigna Vecchia 2017) in Sicilia. Ma tra in tanti “5 Grappoli”, tra tante conferme anche tra i territori più premiati (dalle Langhe a Montalcino, dalla Valpolicella al Chianti Classico, dalle Marche del Verdicchio all’Etna, per citare solo quelli con più premi), emerge un’Italia del vino che cresce in qualità, in tanti territori che cercano nuova luce, anche grazie al lavoro di tanti giovani aziende e produttori.

Un’Italia del vino che si muove, insieme a tutta l’enogastronomia, come racconta la stessa Bibenda 2021, che, da anni, mette in guida anche le migliori grappe e i migliori oli, oltre ai migliori ristoranti del Belpaese, che, di questi prodotti, poi, sono l’approdo naturale. Una guida, Bibenda 2021, che racconta anche alcune curiosità, come i “5 Grappoli” al debutto come produttore per il senatore Dario Stefàno, con il suo rosato di Puglia Tacco Rosa 2019, o l’eccellenza di tante griffe del vino italiano come produttrici di grappa (insieme a nomi storici del settore come Nonino, Nannoni, Berta, Segnana, oggi della famiglia Lunelli, per fare solo degli esempi), da Nord a Sud del Paese, con nomi come Donnafugata e Masciarelli, Fonterutoli e Carpenè Malvolti, Bortolomiol e Gaja, Bottega e Cantina Due Palme, per citarne alcune.

Focus - I vini eccellenti d ’ Italia, i 5 Grappoli di Bibenda

Valle d’Aosta

Anselmet

Vin Rouge Balos

La Vrille

Vallée d’Aoste Chambave Muscat Flétri 2018

Les Cretes

Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2018

Piemonte

Accornero

Grignolino del Monferrato Casalese Bricco del Bosco Vigne Vecchie 2015

Ada Nada

Barbaresco Valeirano 2017

Albino Rocca

Barbaresco Angelo 2016

Aldo Clerico

Barolo Ginestra 2016

Andrea Oberto

Barolo Rocche dell’annunziata 2016

Angelo Negro

Roero Arneis Sette Anni 2013

Anna Maria Abbona

Dogliani Superiore San Bernardo 2017

Antichi Vigneti di Cantalupo

Ghemme Collis Breclemae 2013

Antoniotti

Bramaterra 2016

Azelia

Barolo Margheria 2016

Barolo Cerretta 2016

Bartolo Mascarello

Barolo 2016

Batasiolo

Barolo Bussia Vigneto Bofani 2016

Bersano

Barolo Badarina Riserva 2013

Borgogno

Barolo Cannubi 2015

Braida Giacomo Bologna

Barbera D’asti Ai Suma 2016

Brezza

Barolo Cannubi 2016

Bricco dei Guazzi

Piemonte Albarossa 2018

Broglia

Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2018

Brovia

Barolo Rocche di Castiglione 2016

Bruno Giacosa

Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2014

Barolo Falletto 2016

Barbaresco Asili 2017

Bruno Rocca Rabaja’

Barbaresco Currà 2016

Ca’ del Baio

Barbaresco Asili Riserva 2015

Barbaresco Pora 2016

Ca’ Viola

Barbera d’Alba Bric Du Luv 2017

Casa E. di Mirafiore

Barolo Lazzarito 2016

Cascina Ballarin

Barolo Bussia 2016

Cascina Bruni 1897

Barolo Marialunga 2015



Cascina Morassino

Barbaresco Ovello 2017

Castello di Neive

Barbaresco Albesani Santo Stefano 2017

Barbaresco Albesani Santo Stefano Riserva 2015

Castello di Verduno

Barbaresco Rabajà Riserva 2015

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis

Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2013

Chionetti

Barolo Bussia Vigna Pianpolvere 2016

Collina Serragrilli

Barbaresco Serragrilli 2017

Colombo Cascina Pastori

Piemonte Pinot Nero Maxima 2016

Comm. G.B. Burlotto

Barolo Monvigliero 2016

Conterno

Barolo Monfortino Riserva 2014

Barolo Arione 2016

Barolo Francia 2016

Conterno Fantino

Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2016

Cordero di Montezemolo

Barolo Enrico Vi 2016

Cornarea

Tarasco 2016

Dante Rivetti

Barbaresco Bricco di Neive Riserva 2015

Domenico Clerico

Barolo Aeroplanservaj 2016

Barolo Percristina 2010

Elio Altare

Barolo Arborina 2016

Barolo Cerretta Vigna Bricco Riserva 2014

Elio Grasso

Barolo Rüncot Riserva 2013

Barolo Ginestra Casa Matè 2016

Elio Perrone

Barbera D’asti Superiore Mongovone 2018

Enrico Serafino

Alta Langa Pas Dosé Zero Riserva 2014

Enzo Boglietti

Barolo Fossati 2016

Ettore Germano

Barolo Vignarionda 2015

Barolo Lazzarito Riserva 2014

Ferdinando Principiano

Barolo Ravera di Monforte 2016

Ferrando

Carema Etichetta Nera 2016

Fiorenzo Nada

Barbaresco Montaribaldi 2016

Fontanafredda

Barolo Vigna La Rosa 2016

Forteto della Luja

Loazzolo Piasa Rischei 2016

Francesco Brigatti

Colline Novaresi Nebbiolo Mötfrei 2017

Franco M. Martinetti

Timorasso Martin 2019

Fratelli Alessandria

Barolo Monvigliero 2016

Fratelli Barale

Barolo Cannubi 2015

Fratelli Giacosa

Barolo Bussia 2016

Fratelli Revello

Barolo Conca 2016

Gaja

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2017

Barbaresco Sorì Tildin 2017

Barolo Sperss 2016

Barbaresco Costa Russi 2017

Barbaresco 2017

Langhe Chardonnay Gaia & Rey 2018

Giacomo Fenocchio

Barolo Villero 2016

Giacomo Grimaldi

Barolo Ravera 2016

Gianfranco Alessandria

Barolo San Giovanni 2016

Gianfranco Bovio

Barolo Arborina 2016

Gianni Doglia

Moscato d’Asti Casa di Bianca 2019

Giovanni Almondo

Roero Bric Valdiana 2017

Giovanni Sordo

Barolo Perno Riserva 2013

Hilberg-Pasquero

Barbera d’Alba Superiore 2017

Icardi

Barbaresco Starderi 2017

La Colombera

Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2018

La Scolca

Soldati La Scolca D’antan Brut Rosé 2008

La Spinetta

Barbaresco Campè 2016

Barbaresco Starderi Riserva 2009

Barbaresco Valeirano Riserva 2009

Le Piane

Boca 2016

Livia Fontana

Barolo Villero 2016

Luigi Baudana

Barolo Baudana 2016

Marchesi Alfieri

Barbera D’asti Superiore 2017

Marchesi di Barolo

Barolo Cannubi 2016

Marengo

Barolo Brunate 2016

Marziano Abbona

Barolo 2016

Matteo Correggia

Roero Ròche D’ampsèj Riserva 2016

Mauro Molino

Barolo Gallinotto 2016

Michele Chiarlo

Barolo Cerequio 2016

Mongioia

Moscato d’Asti La Stella dei Viticoltori l’astralis 2018

Montaribaldi

Barbaresco Ricü 2016

Morgassi Superiore

Monferrato Bianco Timorgasso 2018

Nervi

Gattinara Vigna Valferana 2016

Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2019

Oddero

Barolo Vigna Rionda Riserva 2013

Orsolani

Caluso Passito Sulé 2015

Paitin

Barbaresco Sorì Paitin Serraboella 2017

Paolo Conterno

Barolo Ginestra 2016

Paolo Scavino

Barolo Bric del Fiasc 2016

Paride Iaretti

Gattinara Pietro 2016

Parusso

Barolo Mosconi 2016

Pelassa

Roero Antaniolo Riserva 2017

Pelissero

Barbaresco Vanotu 2017

Piero Busso

Barbaresco Albesani Vigna Borgese 2016

Pio Cesare

Barolo Mosconi 2016

Pira

Barolo Vignarionda 2016

Podere Rocche dei Manzoni

Barolo Perno Vigna Cappella di S. Stefano 2015

Barolo Bricco San Pietro Vigna D’la Roul 2015

Poderi Gianni Gagliardo

Barolo Lazzarito Vigna Preve 2016

Prunotto

Barolo Bussia 2016

Punset

Barbaresco San Cristoforo Campo Quadro Riserva 2014

Renato Corino

Barolo Rocche dell’annunziata 2016

Renato Ratti

Barolo Rocche dell’annunziata 2016

Roberto Ferraris

Nizza Libertà 2017

Scarpa

Barbera D’asti La Bogliona 2014

Barolo Tettimorra 2016

Schiavenza

Barolo Cerretta 2016

Silvio Grasso

Barolo Annunziata Vigna Plicotti 2016

Sottimano

Barbaresco Cottà 2017

Tenute Cisa Asinari Marchesi di Gresy

Barbaresco Martinenga 2017

Tenuta Olim Bauda

Nizza Riserva 2017

Tenuta Santa Caterina

Grignolino d’asti Monferace 2015

Tenute Sella

Lessona San Sebastiano Allo Zoppo 2011

Lessona 2014

Travaglini

Gattinara Riserva 2015

Gattinara 2017

Vietti

Barolo Villero Riserva 2013

Barolo Lazzarito 2016

Vigne Marina Coppi

Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2018

Vigneti Massa

Derthona Timorasso Costa del Vento 2018

Derthona Timorasso Sterpi 2018



Vigneti Valle Roncati

Fara Ciada Riserva 2013

Villa Sparina

Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Villa Sparina 10 Anni 2009

Vite Colte

Barolo del Comune di Barolo Essenze 2016

Lombardia

Bellavista

Franciacorta Extra Brut Vittorio Moretti Riserva 2013

Franciacorta Pas Operé 2014

Berlucchi

Franciacorta Nature Blanc De Blancs ‘61 2013

Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extreme Riserva 2009

Bosio

Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2013

Ca’ del Bosco

Franciacorta Dosage Zéro Cuvée Annamaria Clementi 2010

Franciacorta Extra Brut Rosé Cuvée Annamaria Clementi 2010

Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2011

Il Merlot 2011

Cantine I Gessi

Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Pas Dosé

Maria Cristina 2014

Castello Bonomi

Franciacorta Brut Cruperdu 2014

Castello di Cigognola

Oltrepò Pavese M.C. Pinot Nero Moratti Cuvée dell’angelo 2013

Contadi Castaldi

Franciacorta Zèro 2016

Costaripa

Mattia Vezzola Grande Annata Rosé 2015

Enrico Gatti

Franciacorta Nature Millesimato 2014

Fay

Valtellina Superiore Sassella Il Glicine 2017

Ferghettina

Franciacorta Extra Brut 2014

Franciacorta Brut Eronero 2012

Fratelli Berlucchi

Franciacorta Brut Casa delle Colonne Riserva 2013

Giorgi

Oltrepò Pavese Pinot Nero M.C. Brut Gran Cuvée Storica

Giorgi 1870 2016

Le Marchesine

Franciacorta Brut Secolo Novo Millesimato 2012

Majolini

Franciacorta Brut Pas Dosé Aligi Sassu 2015

Mamete Prevostini

Sforzato di Valtellina Albareda 2018

Mirabella

Franciacorta Dosaggio Zero Dom Riserva 2012

Monte Rossa

Franciacorta Brut Cabochon Fuoriserie N. 022

Mosnel

Franciacorta Pas Dosé Rosé Parosé 2015

Nino Negri

Sfursat della Valtellina 5 Stelle 2017

Ricci Curbastro

Franciacorta Extra Brut Museum Release 2009

Travaglino

Oltrepò Pavese M.C. Brut Vincenzo Comi Riserva del

Fondatore 2011

Triacca

Sforzato di Valtellina Il Monastero 2016

Uberti

Franciacorta Dosaggio Zero Sublimis Riserva 2012

Franciacorta Extra Brut Comarì del Salem 2013

Villa Crespia

Franciacorta Brut Millè Riserva 2008

Alto Adige

Abbazia di Novacella

Alto Adige Valle Isarco Grüner Veltliner Praepositus 2018

Cantina Andriano

Alto Adige Lagrein Tor di Lupo Riserva 2017

Cantina Bolzano

Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2018

Alto Adige Cabernet Mumelter Riserva 2018

Cantina Colterenzio

Alto Adige Cabernet Sauvignon Lafòa 2017

Alto Adige Bianco Lr Riserva 2016

Cantina Merano

Alto Adige Pinot Bianco Five Years Riserva 2014

Cantina Terlano

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity Cuvée 2007

Alto Adige Terlaner Primo Grande Cuvée 2017

Alto Adige Terlaner Nova Domus Cuvée Riserva 2017

Cantina Tramin

Alto Adige Gewürztraminer Spätlese Epokale 2013

Alto Adige Bianco Stoan 2018

Alto Adige Chardonnay Troy Riserva 2017

Cantina Valle Isarco

Alto Adige Valle Isarco Riesling Aristos 2019

Alto Adige Valle Isarco Kerner Sabiona 2018

Elena Walch

Alto Adige Bianco Grande Cuvée Beyond The Clouds 2018

Falkenstein

Alto Adige Val Venosta Riesling Alte Rebe 2017

Franz Haas

Manna 2018

Alto Adige Pinot Nero Schweizer 2016

Girlan

Alto Adige Pinot Nero Vigna Ganger Riserva 2017

Alto Adige Pinot Nero Trattmann Riserva 2017

Kellerei Kaltern Caldaro

Alto Adige Moscato Giallo Passito Quintessenz 2016

Kettmeir

Alto Adige Extra Brut Metodo Classico 1919 Riserva 2014

Kofererhof

Alto Adige Valle Isarco Sylvaner R 2018

Kurtatsch Cortaccia

Alto Adige Cabernet Sauvignon Freienfeld Riserva 2016

Laimburg

Col De Rèy 2016

Muri-Gries

Alto Adige Lagrein Vigna Klosteranger Riserva 2015

Nals Margreid

Nama 2016

Alto Adige Pinot Bianco Sirmian 2019

San Michele Appiano

Alto Adige Bianco Appius 2015

Alto Adige Pinot Nero The Wine Collection Riserva 2016

Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2016

Tenuta Peter Solva

Amistar Edizione Rossa 2016

Tiefenbrunner

Alto Adige Cabernet Sauvignon Toren Riserva 2016

Alto Adige Sauvignon Rachtl Riserva 2017

Trentino

Abate Nero

Trento Brut Domini Nero 2014

Trento Brut Cuvée dell’abate 2009

Balter

Barbanico 2017

Cantina Rotaliana

Teroldego Rotaliano Clesurae 2017

Cavit

Trento Brut Altemasi Graal Riserva 2013

Cesarini Sforza

Trento Brut Aquila Reale Riserva 2010

Corvee

Trentino Pinot Nero Agole 2018

Endrizzi

Trento Brut Masetto Privè Riserva 2010

Ferrari

Trento Brut Rosé Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2008

Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009

Foradori

Granato 2017

Letrari

Trento Brut Riserva del Fondatore 976 2009

Trento Dosaggio Zero Riserva 2014

Marco Donati

Teroldego Rotaliano Sangue di Drago 2017

Maso Cantanghel

Trentino Pinot Nero Vigna Cantanghel 2017

Maso Martis

Trento Brut Madame Martis 2010

Moser

Trento Brut 51,151

Pojer e Sandri

Essenzia 2016

Zeni Schwarzhof

Trentino Moscato Rosa Rosa 2018

Friuli Venezia Giulia

Barone Ritter De Zahony

Pàlava Edda Cristina 2018

Bastianich

Vespa Bianco 2017

Castello di Buttrio

Friuli Colli Orientali Merlot Uve Carate Riserva 2015

Damijan Podversic

Bianco Kaplja 2016

Ribolla Gialla 2016

Draga

Ribolla Gialla Miklus 2015

Edi Keber

Collio Bianco 2018

Jermann

Vintage Tunina 2018

W... Dreams 2018

La Roncaia

Friuli Colli Orientali Merlot Fusco 2015

La Tunella

Friuli Colli Orientali Biancosesto 2018

Arcione 2016

Le Vigne di Zamo’

Friuli Colli Orientali Merlot Vigne Cinquant’anni 2016

Lis Neris

Friuli Isonzo Sauvignon Picol 2018

Livon

Braide Alte 2018

Picech

Collio Bianco Jelka 2015

Primosic

Collio Ribolla di Oslavia Riserva 2017

Raccaro

Collio Malvasia 2019

Ronco del Gelso

Schulz 2018

Russiz Superiore

Collio Bianco Col Disore 2017

Schiopetto

Collio Sauvignon 2019

Collio Pinot Bianco 2019

Scubla

Friuli Colli Orientali Verduzzo Friulano Passito Cràtis 2017

Specogna

Friuli Colli Orientali Sauvignon Duality 2018

Toros

Collio Friulano 2019

Collio Pinot Bianco 2019

Valentino Butussi

Friuli Colli Orientali Sauvignon Genesis 2018

Venica & Venica

Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2019

Collio Friulano Ronco delle Cime 2019

Vie di Romans

Dut’un 2017

Villa Russiz

Collio Sauvignon De La Tour 2019

Volpe Pasini

Friuli Colli Orientali Sauvignon Zuc di Volpe 2019

Zidarich

Kamen 2018

Veneto

Allegrini

Amarone della Valpolicella Classico 2016

Anselmi

I Capitelli 2018

Astoria

Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze Arzanà

Barollo

Frank! 2018

Bortolomiol

Il Segreto di Giuliano 2017

Brigaldara

Amarone della Valpolicella Case Vecie 2015

Brunelli

Amarone della Valpolicella Classico Campo del Titari Riserva 2015

Cecilia Beretta

Amarone della Valpolicella Classico Terre di Cariano Riserva 2015

Costa Arente

Amarone della Valpolicella 2016

Fongaro Spumanti

Lessini Durello Brut 2014

Fratelli Giuliari

Amarone della Valpolicella I Prognai 2013

Amarone Classico della Valpolicella Calcarole Riserva 2015

Inama

Vulcaia Fumé 2018

La Collina dei Ciliegi

Amarone della Valpolicella Ciliegio 2015

Le Salette

Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece 2016

Maculan

Acininobili 2015

Breganze Torcolato 2016

Masi Agricola

Amarone della Valpolicella Classico Mazzano 2012

Monte Zovo

Amarone della Valpolicella 2016

Montetondo

Soave Classico Casette Foscarin 2018

Pasqua

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2013

Pieropan

Soave Classico La Rocca 2018

Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Leone Zardini Riserva 2013

Romano Dal Forno

Valpolicella Superiore Vigneto di Monte Lodoletta 2014

Serafini & Vidotto

Pinot Nero Colli Trevigiani 2017

Speri

Amarone della Valpolicella Sant’urbano 2016

Suavia

Massifitti 2017

Tedeschi

Amarone della Valpolicella Classico La Fabriseria Riserva 2015

Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Riserva 2015

Tenuta Sant’Antonio

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2016

Tenuta Santa Maria Valverde

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2012

Tommasi

Amarone della Valpolicella Classico Cà Florian Riserva 2012

Tommaso Bussola

Amarone della Valpolicella Classico Tb Vigneto Alto 2010

Trabucchi d’Illasi

Amarone della Valpolicella 2011

Villa Sandi

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut La Rivetta 2019

Zenato

Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2015

Liguria

Bio Vio

Riviera Ligure di Ponente Pigato Grand-Père 2018

Bruna

Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2018

Campogrande

Telemaco 2018

Cascina delle Terre Rosse

Apogèo 2019

Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Boboli 2019

Ka’ Mancine’

Rossese di Dolceacqua Galeae 2019

La Baia del Sole - Federici

Colli di Luni Vermentino Sarticola 2019

Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Cavagino 2019

Ottaviano Lambruschi

Colli di Luni Vermentino Costa Marina 2019

Tenuta Anfosso

Rossese di Dolceacqua Superiore Poggio Pini 2018

Terre Bianche

Rossese di Dolceacqua Bricco Arcagna 2018

Emilia Romagna

Cantine Ceci

Otello Nero di Lambrusco 1813 2019

Cavicchioli

Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2019

Cleto Chiarli

Lambrusco di Sorbara Premium Mention Honorable

Vecchia Modena 2019

Diana - Ca’ del Vento

Spumante Dosaggio Zero Blanc De Blanc Villa Pansa 2016

Enio Ottaviani

Romagna Sangiovese Dado 2017

Fattoria Nicolucci

Romagna Sangiovese Sup. Pred. di Predappio Vigna del Generale Ris. 2017

Giovanna Madonia

Romagna Sangiovese Bertinoro Ombroso Riserva 2017

La Tosa

Gutturnio Superiore Vignamorello 2018

San Patrignano

Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2017

Umberto Cesari

Resultum 2013

Venturini Baldini

Reggiano Lambrusco Rubino del Cerro 2019

Toscana

Agostina Pieri

Brunello di Montalcino 2015

Altesino

Brunello di Montalcino Montosoli 2015

Antinori

Solaia 2017

Tignanello 2017

Argentiera

Bolgheri Superiore Argentiera 2017

Argiano

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2015

Solengo 2017

Artimino

Iris 2016

Banfi

Brunello di Montalcino Poggio All’oro 2013

Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura 2015

Bindella

Vino Nobile di Montepulciano Vallocaia 2016

Biondi Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino Riserva 2012

Rosso di Montalcino 2017

Boscarelli

Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2016

Brancaia

Ilatraia 2017

Ca’ Marcanda

Bolgheri Rosso Magari 2018

Bolgheri Rosso Camarcanda 2017

Cafaggio

Chianti Classico Solatio Gran Selezione 2016

Campo del Monte

Vin Santo del Chianti Il Conio 2012

Capanna

Brunello di Montalcino 2015

Capannelle

50 & 50 2016

Caparzo

Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2015

Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2015

Casisano

Brunello di Montalcino 2015

Castellare di Castellina

I Sodi di S. Niccolò 2016

Castello dei Rampolla

D’Alceo 2016

Castello del Terriccio

Lupicaia 2016

Castello di Albola

Chianti Classico Il Solatio Gran Selezione 2017

Castello di Ama

L’apparita 2017

Castello di Fonterutoli

Siepi 2017

Concerto di Fonterutoli 2017

Castello di Vicarello

Castello di Vicarello 2016

Castello di Volpaia

Chianti Classico Il Puro Gran Selezione 2016

Castello Monsanto

Chianti Classico Il Poggio Gran Selezione 2015

Cesani

Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2017

Ciacci Piccolomini d’Aragona

Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso 2015

Col d’orcia

Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva 2013

Colline San Biagio

Merlot Quattordicisei 2016

Dei

Vino Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2015

Donatella Cinelli Colombini

Brunello di Montalcino Progetto Prime Donne 2015

Duemani

Duemani 2017

Falchini

Paretaio 2015

Famiglia Cecchi

Coevo 2016

Fattoria Ambra

Carmignano Montalbiolo Riserva 2016

Fattoria dei Barbi

Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2015

Fattoria del Cerro

Vino Nobile di Montepulciano Antica Chiusina 2016

Fattoria Le Pupille

Le Pupille 2015

Felsina

Fontalloro 2017

Maestro Raro 2017

Fontodi

Flaccianello della Pieve 2017

Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione 2017

Frescobaldi

Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2015

Giodo

Brunello di Montalcino 2015

Grattamacco - Collemassari

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2017

Guado al Melo

Bolgheri Superiore Atis 2017

Guado al Tasso

Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2017

Gualdo del Re

Suvereto Merlot I’Rennero 2017

I Balzini

White Label 2017

I Veroni

Vin Santo del Chianti Rufina Occhio di Pernice 2010

Il Borro

Valdarno di Sopra Sangiovese in Anfora Petruna 2018

Il Marroneto

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2015

Il Palagione

Vernaccia di San Gimignano Lyra 2017

Isole e Olena

Cepparello 2017

La Corsa

Mandrione 2018

La Fiorita

Brunello di Montalcino 2015

Le Chiuse

Brunello di Montalcino 2015

Le Macioche

Brunello di Montalcino 2015

Le Potazzine

Brunello di Montalcino 2015

Lisini

Brunello di Montalcino 2015

Luce della Vite

Luce 2017

Lunelli Tenuta Podernovo

Cabernet Franc Auritea 2017

Mastrojanni

Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’asino 2015

Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2015

Melini

Chianti Classico Vigneti La Selvanella Riserva 2016

Michele Satta

Giovinre 2018

Montenidoli

Vernaccia di San Gimignano Carato 2017

Montepepe

Degeres 2017

Monteverro

Monteverro 2017

Oliviero Toscani

Lumeo 2017

Orma

Orma 2018

Palazzo

Brunello di Montalcino 2015

Panizzi

Vernaccia di San Gimignano Riserva 2016

Petra

Petra 2017

Petrolo

Galatrona 2017

Poggio de’ Colli 2017

Pian delle Vigne

Brunello di Montalcino 2015

Piandaccoli

Foglia Tonda del Rinascimento 2017

Pieve Santa Restituta

Brunello di Montalcino Rennina 2015

Brunello di Montalcino Sugarille 2015

Podere Forte

Orcia Rosso Petrucci Anfiteatro 2015

Podere La Regola

Regola 2017

Podere La Villa Ilaria Tachis

Giacomo 2018

Podere Monastero

La Pineta 2018

Podere Poggio Scalette

Il Carbonaione 2017

Poggio al Tesoro

Bolgheri Superiore Dedicato A Walter 2016

Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino 2015

Poliziano

Vino Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2017

Querciabella

Camartina 2016

Batàr 2018

Ridolfi

Brunello di Montalcino 2015

Rocca delle Macìe

Chianti Classico Sergio Zingarelli Gran Selezione 2016

Ruffino

Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2016

Salcheto

Vino Nobile di Montepulciano Vecchie Viti del Salco 2017

Salvioni - La Cerbaiola

Brunello di Montalcino 2015

Sanlorenzo

Brunello di Montalcino Bramante 2015

Sassotondo

Maremma Toscana Ciliegiolo San Lorenzo 2017

Stefano Amerighi

Cortona Syrah Apice 2016

Talenti

Brunello di Montalcino Piero 2015

Tenuta Casadei

Filare 18 2018

Tenuta di Arceno

Chianti Classico Strada al Sasso Gran Selezione 2017

Tenuta di Ghizzano

Nambrot 2017

Tenuta di Lilliano

Chianti Classico Riserva 2017

Tenuta di Sesta

Brunello di Montalcino 2015

Tenuta di Trinoro

Campo di Magnacosta 2018

Tenuta di Trinoro 2018

Tenuta Dodici

Maremma Toscana Rosso Oci Ciornie 2016

Tenuta San Guido

Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2017

Guidalberto 2018

Tenuta Sette Ponti

Oreno 2018

Tenuta Valdipiatta

Vino Nobile di Montepulciano Vigna D’alfiero 2017

Tenute Folonari

Il Pareto Tenuta di Nozzole 2017

Tiberini

Vino Nobile di Montepulciano Vigneto Campaccio Riserva 2013

Tiezzi

Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2015

Tolaini

Picconero 2016

Tua Rita

Per Sempre 2018

Val di Suga

Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2015

Vallepicciola

Chianti Classico Riserva 2017

Vecchie Terre di Montefili

Anfiteatro 2016

Vignamaggio

Cabernet Franc di Vignamaggio 2016

Marche

Agricola Fiorano

Offida Pecorino Donna Orgilla 2019

Andrea Felici

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Vigna Il Cantico della Figura Ris. 2017

Belisario

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2017

Bisci

Verdicchio di Matelica Senex 2015

Bucci

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2017

Buscareto

Verdicchio dei Castelli di Jesi Ammazzaconte 2018

Casalfarneto

Cimaio 2017

Colonnara

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Brut Ubaldo Rosi Riserva 2014

Fattoria Coroncino

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Gaiospino 2017

Fattoria Dezi

Regina del Bosco 2017

Fattoria La Monacesca

Verdicchio di Matelica Mirum Riserva 2018

Garofoli

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2018

Il Pollenza

Il Pollenza 2017

La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Rincrocca Riserva 2017

Le Caniette

Cinabro 2016

Macondo

Bianko 2018

Marotti Campi

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmariano Riserva 2017

Oasi Degli Angeli

Kurni 2018

Pantaleone

Falerio Pecorino Onirocep 2019

Polenta

Conero Poy Riserva 2016

Santa Barbara

Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore Stefano Antonucci 2018

Sartarelli

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2018

Stefano Mancinelli

Lacrima di Morro d’Alba Superiore 2018

Tenuta Cocci Grifoni

Offida Pecorino Guido Cocci Grifoni 2015

Tenuta De Angelis

Offida Rosso Anghelos 2017

Umani Ronchi

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Plenio Riserva 2017

Maximo 2018

Velenosi

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2017

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Verso Sera 2018

Umbria

Antonelli San Marco

Montefalco Sagrantino Chiusa di Pannone 2015

Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Collepiano 2016

Montefalco Sagrantino Valdimaggio 2016

Barberani

Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2017

Castello della Sala

Cervaro della Sala 2018

Muffato della Sala 2016

Castello Monte Vibiano

Vigna Luisa 2017

Decugnano dei Barbi

Il Rosso, Ovvero A.D. 1212

La Palazzola

Riesling Brut 2016

Brut Rosé 2015

Lungarotti

Torgiano Rosso Riserva Vigna Monticchio 2016

Madrevite

Trasimeno Gamay C’Osa 2018

Palazzone

Musco 2017

Romanelli

Montefalco Sagrantino Medeo 2016

Tabarrini

Montefalco Sagrantino Campo Alla Cerqua 2016

Tenuta Bellafonte

Montefalco Sagrantino Collenottolo 2016

Tenuta Lamborghini

Campoleone 2017

Zanchi

Vignavecchia 2015

Lazio

Casale del Giglio

Mater Matuta 2017

Radix 2016

Casale della Ioria

Cesanese del Piglio Superiore Torre del Piano Riserva 2018

Coletti Conti

Cesanese del Piglio Superiore Romanico 2018

Colle Picchioni

Il Vassallo 2017

Corte dei Papi

Cesanese del Piglio San Magno 2018

Emanuele Ranchella

Trebbiano Verde Virdis 2019

Famiglia Cotarella Lazio

Merlot Sodale 2018

Fattoria di Fiorano

Fiorano Bianco 2017

Fontana Candida

Frascati Superiore Luna Mater Riserva 2019

Formiconi

Cesanese di Affile Capozzano Riserva 2018

Gabriele Magno

Frascati Superiore Vigneto La Torretta di Valle Marciana Riserva 2018

Le Rose

Colle dei Marmi 2018

Marcella Giuliani

Cesanese del Piglio Superiore Dives 2017

Marco Carpineti

Kius Extra Brut 2016

Merumalia

Frascati Superiore Primo Riserva 2019

Omina Romana

Cabernet Franc Ars Magna 2017

Paolo e Noemia d’Amico

Falesia 2018

Pileum

Cesanese del Piglio Bolla di Urbano 2018

Poggio Le Volpi

Roma Rosso Edizione Limitata 2017

Donnaluce 2019

San Giovenale

Habemus Etichetta Bianca 2018

Tenuta di Fiorano

Fiorano Rosso 2015

Tenuta Ronci di Nepi

Manti 2019

Tenuta Santa Lucia

Morrone 2017

Terre Antiche

Cesanese del Piglio Eufonia 2019

Abruzzo

Camillo Montori

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Fonte Cupa Riserva 2013

Contesa

Abruzzo Pecorino Superiore Aspetta Primavera 2019

D’Alesio - Sciarr

Abruzzo Pecorino Superiore 2017

Farnese Fantini

Edizione Cinque Autoctoni Limited Edition 18

Fattoria La Valentina

Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Bellovedere Riserva 2016

Illuminati

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Zanna Riserva 2015

Marchesi de’ Cordano

Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Santinumi Riserva 2014

Masciarelli

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2015

Trebbiano d’Abruzzo Marina Cvetic Riserva 2018

Nicodemi

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Neromoro Riserva 2016

Pasetti

Montepulciano d’Abruzzo Harimann 2010

Torre dei Beati

Montepulciano d’Abruzzo Mazzamurello 2017

Valentini

Montepulciano d’Abruzzo 2015

Trebbiano d’Abruzzo 2016

Cerasuolo d’Abruzzo 2019

Valle Reale

Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2018

Molise

Di Majo Norante

Molise Rosso Don Luigi Riserva 2016

Campania

Antonio Mazzella

Villa Campagnano 2019

Ischia Biancolella Vigna del Lume 2019

Benito Ferrara

Greco di Tufo Vigna Cicogna 2019

Cantina Bambinuto

Greco di Tufo Picoli 2018

Cantina Mito

Taurasi 2016

Cantine Antonio Caggiano

Fiano di Avellino Béchar 2019

Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2016

Colli di Lapio

Fiano di Avellino 2019

Dubl

Dubl Esse

Dubl Esse Rosato

Fattoria La Rivolta

Aglianico del Taburno Terra di Rivolta Riserva 2017

Feudi di San Gregorio

Pàtrimo 2017

Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2015

Fiorentino

Taurasi 2015

Fontanavecchia

Aglianico del Taburno Vigna Cataratte Riserva 2015

Galardi

Terra di Lavoro 2018

Historia Antiqua

Taurasi 2015

Il Poggio

Aglianico del Taburno Riserva 2014

La Guardiense

Falanghina del Sannio Senete 2019

Marisa Cuomo

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2019

Mastroberardino

Taurasi Radici Riserva 2014

Montevetrano

Montevetrano 2018

Nanni Cope’

Polveri della Scarrupata 2018

Quadrigato

Malvasia 2019

Rocca del Principe

Fiano di Avellino Tognano 2017

San Salvatore

Pian di Stio 2019

Sanpaolo

Greco di Tufo Claudio Quarta 2019

Tenuta Sarno 1860

Fiano di Avellino Sarno 1860 2018

Villa Diamante

Fiano di Avellino Vigna della Congregazione 2018

Villa Matilde Avallone

Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2015

Villa Raiano

Fiano di Avellino Ventidue 2018

Puglia

Albano Carrisi

Bacchus 2015

Albea

Lui 2018

Apollonio

Copertino Rosso Divoto Riserva 2011

Cantele

Chardonnay Teresa Manara Cinque Settembre 2018

Cantine Due Palme

Rosso 1943 2017

Salice Salentino Selvarossa Riserva 2017

Cantine Risveglio

Susumaniello Susù 2018

Cantine San Marzano

Primitivo di Manduria Sessantanni 2016

Brut Rosé 72 Mesi 2013

Centovignali

Gioia del Colle Primitivo Pentimone Riserva 2018

Conti Zecca

Nero 2017

Coppi

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2017

Cosimo Taurino

Patriglione 2015

D’Araprì

Gran Cuvée Xxi Secolo 2014

Dario Stefàno

Tacco Rosa 2019

Feudi di Guagnano

Nero di Velluto 2016

Gianfranco Fino

Es 2018

Giovanni Aiello Enologo per Amore

Gioia del Colle Primitivo Chakra 2018

L’Archetipo

Spumante Brut Nature Marasco 2017

Leone De Castris

Salice Salentino Rosso Donna Lisa Riserva 2017

Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Piano Chiuso Riserva 2017

Masseria Li Veli

Salice Salentino Rosso Pezzo Morgana Riserva 2017

Menhir Salento

Negroamaro Filo 2017

Morella

Primitivo La Signora 2017

Paololeo

Primitivo di Manduria Giunonico Riserva 2014

Pavone Torsello Petra Nevara

Nevaja 2018

Placido Volpone

Falanghina I 5 Figli 2019

Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 16 Vigneto San Benedetto 2017

Rivera

Castel del Monte Nero di Troia Puer Apuliae Riserva 2015

Schola Sarmenti

Diciotto 2018

Tenute Rubino

Brindisi Rosso Torre Testa 2017

Terre dei Vaaz

Onirico 2018

Tormaresca

Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2016

Vespa Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Raccontami 2018

Basilicata

Basilisco

Aglianico del Vulture Teodosio 2017

Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture La Firma 2015

Elena Fucci

Aglianico del Vulture Titolo 2018

Martino

Aglianico del Vulture Superiore Martino 2014

Paternoster Tommasi Family Estate

Aglianico del Vulture Rotondo 2017

Quarta Generazione

Aglianico del Vulture 2018

Re Manfredi Terre degli Svevi

Aglianico del Vulture Superiore Serpara 2016

Terra dei Re

Aglianico del Vulture Superiore Divinus 2015

Calabria

Cantine Lento

Lamezia Rosso Riserva 2016

Cantine Viola

Moscato Passito di Saracena 2019

Ceraudo

Grayasusi Etichetta Argento 2019

Ippolito 1845

Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva 2012

Librandi

Gravello 2018

Statti

Lamezia Rosso Batasarro Riserva 2017

Sicilia

Abbazia Santa Anastasia

Litra 2017

Agricola Occhipinti

Il Frappato 2018

Vino di Contrada Fl 2017

Al-Cantara

Etna Rosso O’scuro O’scuro 2017

Alessandro di Camporeale

Sicilia Syrah Kaid Vendemmia Tardiva 2019

Baglio del Cristo di Campobello

Sicilia Nero d’avola Lu Patri 2018

Barone di Serramarrocco

Barone di Serramarrocco 2018

Benanti

Etna Bianco Contrada Cavaliere 2018

Calabretta

Vecchie Vigne 2011

Cantine Colosi

Malvasia delle Lipari Passito Najm 2016

Centopassi

Tendoni di Trebbiano 2018

Cottanera

Etna Rosso Contrada Zottorinoto Riserva 2016

Cusumano

Sicilia Rosso Sàgana Tenuta San Giacomo 2017

Donnafugata

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2017

Feudo Montoni

Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2016

Florio

Marsala Superiore Semisecco Ambra Donna Franca Riserva

Girolamo Russo

Etna Rosso Feudo di Mezzo 2018

Etna Rosso Feudo 2018

Graci

Etna Rosso Arcurìa 2018

Etna Rosso Feudo di Mezzo 2018

Gulfi

Nerosanloré 2017

Hauner

Malvasia delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2017

Marabino

Moscato della Torre 2019

Marco De Bartoli

Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2014

Palari

Rosso del Soprano 2017

Palmento Costanzo

Etna Rosso Nero di Sei 2016

Paolo Cali’

Cerasuolo di Vittoria Forfice 2016

Passopisciaro Vini Franchetti

Contrada P 2018

Pietradolce

Etna Rosso Vigna Barbagalli 2017

Planeta

Sicilia Menfi Chardonnay 2018

Pupillo

Siracusa Moscato Passito Solacium 2018

Solidea

Passito di Pantelleria 2019

Tenuta Capofaro Tasca D’almerita

Didyme 2019

Tenuta delle Terre Nere

Etna Rosso Calderara Sottana 2018

Tenuta di Castellaro

Nero Ossidiana 2017

Tenuta di Fessina

Etna Bianco A’ Puddara 2018

Tenuta Regaleali Tasca D’almerita

Sicilia Contea di Sclafani Rosso del Conte 2016

Tenuta Tascante Tasca D’almerita

Etna Rosso Contrada Sciaranuova Vigna Vecchia 2017

Terra Costantino

Etna Rosso Contrada Blandano Riserva 2016

Terrazze dell’Etna

Brut Rosé 50 Mesi 2015

Sardegna

Agripunica

Barrua 2017

Antichi Poderi Jerzu

Cannonau di Sardegna Josto Miglior Riserva 2017

Argiolas

Turriga 2016

Audarya

Nuracada 2018

Cantina Santadi

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2016

Festa Norìa

Contini

Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1976

Dettori

Ottomarzo 2018

Giuseppe Sedilesu

Cannonau di Sardegna Ballu Tundu Riserva 2015

Jankara

Vermentino di Gallura Superiore 2019

Mesa

Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2017

Olianas

Cannonau di Sardegna Riserva 2017

Sella & Mosca

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2016

Vitivinicola Alberto Loi

Leila 2017

Focus - Le Grappe Eccellenti d’Italia

Valle d’Aosta

Distillati Levi

Grappa di Petite Arvine Monovitigno 2019

Piemonte

Distilleria Castelli

Grappa Nebbiolina 2019

Distilleria Santa Teresa-Marolo

Grappa di Barolo 13 Anni Nivis 2006

Distilleria Sibona

Grappa La Speziata Riserva

Distillerie Berta

Grappa Invecchiata Selezione del Fondatore Paolo Berta 2000

Grappa Invecchiata Tre Soli Tre 2012

Grappa Invecchiata Bric del Gaian 2012

Gaja

Grappa Sperss

Grappa di Barbaresco

Grappa Gaia & Rey

Magnoberta

Grappa Anniversario 918 2008

Grappa Morbida Barrique 2019

Mazzetti d’Altavilla

Grappa Cuvée Extra Aged Riserva Gaia Mazzetti

Grappa Segni Riserva

Lombardia

Distillerie Franciacorta

Grappa Franciacorta Riserva

Alto Adige

Roner

Grappa Invecchiata La Gold

Trentino

Bertagnolli

Grappa Decem Riserva 10x10

Marzadro

Grappa Giare di Amarone

Segnana

Trentino Grappa Solera Collezione

Villa De Varda

Grappa Triè Riserva 2016

Friuli Venezia Giulia

Ceschia

Grappa di Ramandolo del Fondatore Giacomo Ceschia

Grappa di Ramandolo Classica

Domenis 1898

Grappa Barricata Refosco I Tre Re

Nonino

Grappa Anticacuvée Riserva Aged 5 Years

Grappa Vendemmia Riserva 18 Mesi 2016

Veneto

Bortolomiol

Grappa Valdobbiadene Prosecco Bandarossa Riserva

Bottega

Grappa Riserva Privata Barricata 2017

Carpene’ Malvolti

Grappa di Prosecco Fine Vecchia

Nardini

Grappa Riserva 22 Anni Single Cask Selezione Bartolo

Nardini

Poli Distillerie

Grappa Cleopatra Amarone Oro

Roberto Castagner

Grappa Fuoriclasse Leon 14 Anni Riserva

Grappa Fuoriclasse Leon 7 Anni Riserva

Grappa Fuoriclasse Leon 3 Anni Riserva

Grappa Fuoriclasse Amarone della Valpolicella Riserva

Grappa Riserva Invecchiata in Barrique di Ciliegio

Trabucchi d’Illasi

Grappa di Amarone Giu.Ra

Toscana

Castello di Fonterutoli

Grappa di Chianti Classico

Colline San Biagio

Grappa Carmignano Riserva

Nannoni

Grappa Cuore Gran Riserva

Marche

Borgo Paglianetto

Grappa di Verdicchio di Matelica 2014

Stefano Mancinelli

Grappa di Lacrima di Morro d’Alba Terre dei Goti

Lazio

Cantina Sant’Andrea

Grappa di Moscato di Terracina Oppidum

Abruzzo

Masciarelli

Grappa di Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic Riserva

Puglia

Cantine Due Palme

Grappa di Primitivo Selvarossa Invecchiata in Barrique

Grappa Susumaniello

Sicilia

Donnafugata

Grappa Mille e Una Notte

Grappa Ben Ryé

Zisola

Grappa Sessanta

Focus - I Ristoranti da “Cinque Baci”

Piemonte

Del Cambio - Torino

La Ciau del Tornavento - Treiso

Piazza Duomo - Alba

Villa Crespi - Orta San Giulio

Combal.Zero - Rivoli

Lombardia

Da Vittorio - Brusaporto

Dal Pescatore Santini - Canneto sull’Oglio

Seta By Antonio Guida Al Mandarin Oriental Hotel - Milano

Alto Adige

St. Hubertus Dell’hotel Rosa Alpina - San Cassiano di Badia

Friuli Venezia Giulia

Agli Amici Dal 1887 - Udine

Laite - Sappada

Veneto

Le Calandre - Sarmeola di Rubano

Emilia Romagna

Osteria Francescana - Modena

Toscana

Enoteca Pinchiorri - Firenze

Lorenzo - Forte dei Marmi

Da Caino - Montemerano di Manciano

Romano - Viareggio

Marche

Uliassi - Senigallia

Madonnina del Pescatore - Senigallia

Umbria

Casa Vissani - Baschi

Lazio

Colline Ciociare - Acuto

La Trota dal 1963 - Rivodutri

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri - Roma

Abruzzo

Reale - Castel di Sangro

Campania

Taverna Estia - Brusciano

Don Alfonso 1890 - Sant’Agata sui Due Golfi

La Torre del Saracino - Vico Equense

Puglia

Le Lampare al Fortino - Trani

Sicilia

Duomo - Ragusa Ibla

Copyright © 2000/2020