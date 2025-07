Raccontare un territorio: torna il “Premio Collio”, dedicato ad enologia e viticoltura

Raccontare in modo originale e appassionato il valore della viticoltura, dell’enologia e del territorio del Collio: torna il “Premio Collio”, edizione n. 18. Il Premio è intitolato alla memoria del Conte Sigismondo Douglas Attems di Petzenstein, figura storica della viticoltura del Collio e primo Presidente del Consorzio. Oltre a premiare la miglior tesi di laurea triennale o magistrale, la miglior ricerca di dottorato, il miglior articolo giornalistico divulgativo pubblicato su testate italiane e straniere, quest’anno il concorso si amplia, con l’introduzione di una nuova sezione, dedicata ai blogger e creatori di contenuti digitali.

Il Premio, promosso dal Consorzio Tutela Vini Collio, è un appuntamento ormai consolidato, reso possibile grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, il Mib Trieste School of Management e l’Arga Friuli Venezia Giulia.

Il Premio è articolato in cinque sezioni: miglior tesi di laurea triennale o magistrale,

miglior ricerca di dottorato (PhD), miglior articolo giornalistico divulgativo pubblicato su testate italiane, miglior articolo giornalistico divulgativo pubblicato su testate straniere e miglior contenuto di storytelling digitale. Con l’obiettivo di attribuire un significato ancora più profondo al riconoscimento assegnato, a partire da questa edizione viene istituita, per i vincitori, un’esperienza esclusiva e personalizzata di incoming, progettata per valorizzare il tempo, l’interesse e il percorso del vincitore.

La scadenza entro cui iscriversi ed inviare gli elaborati è il 30 settembre, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 26 ottobre, alla cena inaugurale di “Collio Evolution”, il nuovo evento ufficiale della Denominazione Collio in programma il 25 e 26 ottobre 2025, dedicato al Friulano.

Copyright © 2000/2025