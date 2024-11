Brooke L. Rollins, conservatrice, sarà il prossimo Segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti

Fedelissima di Trump, già nel suo Economic Advisory Council nel 2016, convinta conservatrice, Brooke L. Rollins, texana, è stata nominata come prossimo Segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti dal Presidente eletto, Donald Trump. “L’impegno di Brooke per supportare gli agricoltori americani e la difesa dell’autosufficienza alimentare degli Stati Uniti non è secondo a nessuno”, ha detto, tra le altre cose, lo stesso Trump. “Grazie, signor Presidente, per l’opportunità di servire come prossimo Segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti. Sarà l’onore della mia vita lottare per gli agricoltori americani e per le comunità agricole della nostra nazione. Questa è una cosa grande per una ragazza di Glen Rose, Texas, che vive in una piccola città agricola: il sogno americano al suo massimo splendore. Chi è pronto a rendere l’agricoltura di nuovo grande?”, ha scritto sul social “X” la Rollis.

Laureata all’Università del Texas, con una specializzazione in Sviluppo Agricolo, è anche presidente e ad dell’“America First Policy Institute”, un think tank conservatore lanciato nel 2021 per promuovere le politiche economiche di Trump. Che, come noto, prevedono anche l’utilizzo massiccio di dazi protezionistici contro le produzioni agroalimentari europee, che dal giorno stesso dell’elezione di Trump (che si insedierà alla Casa Bianca a gennaio 2025) hanno messo in stato di allarme tutte le filiere agroalimentari europee, compresa quella del vino. Guardando ad un mercato, quello americano, che per il wine & food italiano, nel 2023, ha rappresentato 7,3 miliardi di euro di esportazioni, e che nei primi 8 mesi 2024 ha registrato una crescita complessiva del +19%.

