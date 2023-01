Champagne, gli enotecari di Francia contro le grandi maison, tra scarsità e rincari

Nel 2022 si sono susseguito gli “allarmi” sulla scarsa disponibilità di Champagne per la grande richiesta a livello mondiale, esplosa nel post pandemia, che poi ha portato a spedizioni record, per 326 milioni di bottiglie dalle maison, per un valore record di 6 miliardi di euro, come raccontato nei giorni scorsi dal Comité Champagne.

Tutti contenti? Non proprio, perchè gli enotecari di Francia (dove sono circolate 138,4 milioni di bottiglie, il 43% del totale, con un export che in 10 anni è cresciuto di 12% percentuali, arrivando a coprire il 57% di oggi), si sono lamentati per la scarsa disponibilità di bottiglie delle grandi maison e dei grandi marchi, che sono anche quelle che si vendono a prezzi più alti, e con margini più alti.

A riportarlo il magazine francese “Vitisphere”. “I commercianti di vino sono arrabbiati con le case di Champagne ... Soprattutto per l’aumento dei prezzi del 10-15% dal 1 gennaio”, sottolinea Patrick Jourdain, presidente del “Syndicat des Cavistes Professionnels”, che ha sottolineato come a causa della scarsità di bottiglie di grandi maison nell’ultimo periodo dell’anno abbia fatto perdere “fatturato” alle enoteche e ai rivenditori.

“Quando non possiamo più vendere un grande marchio a 42-43 euro a bottiglia in media perchè non ne abbiamo più, offriamo una Champagne di piccoli produttori intorno ai 35 euro. E questo fa contenti i clienti, ma per noi è una perdita perchè i margini sono minori”. Insomma, di questi tempi è davvero difficile che le cose quadrino per tutte le parti della lunga filiera del vino, anche quando si parla di Champagne. Ed il 2023 non si annuncia più semplice del 2022 appena concluso …

Copyright © 2000/2023