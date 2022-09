Con il Franciacorta “star” agli Emmy Awards, il vino italiano trionfa agli “Oscar della tv”

Da Zendaya (“Miglior attrice protagonista - Drama” per “Euphoria”) a Lee Jung-jae (“Miglior attore protagonista - Drama” per “Squid Game”), da Jason Sudeikis (“Miglior attore protagonista - Comedy” per “Ted Lasso”) a Jean Smart (“Miglior attrice protagonista - Comedy” per “Hacks”), da Michael Keaton (“Miglior attore protagonista di una miniserie” per “Dopesick”) ad Amanda Seyfried (“Miglior attrice protagonista di una miniserie” per “The Dropout”), i vincitori degli “Emmy Awards” n. 74 hanno brindato all’ambitissimo “Oscar della Tv” con il Franciacorta, il prestigioso Metodo Classico italiano per il secondo anno consecutivo “Official Sparkling Wine” del più importante premio televisivo degli Stati Uniti, consegnato ieri nella cerimonia di premiazione al Microsoft Theatre di Los Angeles, trasmessa in diretta tv su Nbc e numerose emittenti internazionali (in Italia su Sky).

Nella cerimonia, condotta da Kenan Thompson, si sono susseguite una performance dal vivo di John Legend e il Dj set curato da Zedd, vincitore dei “Grammy Awards”, ma anche show cooking di importanti celebrity chef americani come Shirley Chung, Jet Tila, Sherry Yard, Nyesha Arrington, Mei Lin e Adam Perry Lang, il tutto accompagnato da calici di Franciacorta che i vip hanno potuto degustare presso il “Franciacorta bar” creato per l’occasione. Tra gli ospiti dell’evento anche tanti personaggi italiani dell’arte e dello spettacolo che vivono ormai da anni a Los Angeles e che sono simbolo del “saper fare” italiano, come Marta Pozzan, attrice, scrittrice di short movies e mental health coach, nel cast di “From Scratch”, a breve in uscita su Netflix, Elisa Sednaoui, modella, attrice e imprenditrice impegnata nel sociale, e Giuseppe Giofrè, ballerino professionista che collabora con le più importanti star internazionali, come Jennifer Lopez e Taylor Swift. E dopo la cerimonia, i premiati hanno brindato ancora con il Franciacorta insieme ad un parterre esclusivo di celebrities e personaggi di spicco della movie industry americana anche nella prestigiosa cena di gala al Governors Ball.

Gli “Emmy Awards” sono l’evento più prestigioso dell’anno per la televisione americana e celebrano i risultati più importanti e gli artisti più talentuosi di tutto il settore. Il crescente successo della televisione negli ultimi anni come importante ambito di intrattenimento e di aggregazione per le famiglie ha attirato attori internazionali del cinema e del teatro e ha creato un pubblico globale sempre più fedele. Un pubblico del quale fanno parte anche sempre più appassionati del vino italiano, a conferma della passione per il made in Italy nel mondo ed in particolare tra i vip, sull’onda della quale il Consorzio Franciacorta ha rinnovato la partnership con gli “Emmy Awards”, includendola nel prestigioso elenco di collaborazioni con partner che rappresentano e celebrano l’eccellenza in diversi ambiti, tra cui la “Fashion Week” di Milano attraverso la partnership con Camera Nazionale della Moda Italiana, le “1000 Miglia”, Porsche e la Michelin.

Copyright © 2000/2022