Con TrentoDoc (29 medaglie d’oro) e Ferrari Trento (11), l’Italia vince al “mondiale degli spumanti”

L’Italia trionfa ancora una volta nel “mondiale” della spumantistica, grazie soprattutto alle bollicine di montagna del TrentoDoc, con 29 medaglie d’oro sulle 70 totali del Belpaese (e sulle 167 totali nel concorso), e a quelle della Franciacorta, con 23, con i due territori trainati da due cantine fuoriclasse, Ferrari Trento della famiglia Lunelli, la più premiata in assoluto, con 13 ori, che valgono alla cantina trentina l’ennesimo “Sparkling Wine Producer of the Year Trophy” della sua storia (quarto consecutivo e settimo in totale, per la griffe che è anche in nomination per il titolo di “European Winery of the Year” da parte del magazine americano “Wine Enthusiast”, titolo che si era già aggiudicata nel 2015), e la Guido Berlucchi, della famiglia Ziliani, con 8, e con i due territori italiani che, da soli, hanno messo insieme quasi lo stesso numero di medaglie d’oro, 55, dell’intera Francia, con il suo Champagne. È l’analisi di WineNews del medagliere della “Champagne & Sparkling Wine World Championships”, il “mondiale degli spumanti”, la competizione ritenuta più autorevole e prestigiosa al mondo nel panorama delle bollicine, fondata da Thomas Stevenson, e che ha visto oltre 1.000 vini in gara da 20 Paesi del Mondo, giudicati in 11 giorni di degustazioni al Goodnestone Park nel Kent, in Inghilterra. Come detto, L’Italia ha, ancora una volta, conquistato la vetta della classifica per il maggior numero di medaglie, trionfando con 70 medaglie d’oro e 123 d’argento. Segue la Francia, che ha portato a casa 55 medaglie d’oro e 36 medaglie d’argento. L’Australia si è piazzata al terzo posto della classifica delle medaglie, seguita da vicino dalla Spagna, mentre il Regno Unito completa la “top five”.

Come detto, se le due cantine italiane più premiate sono Ferrari Trento e Guido Berlucchi, per il Belpaese si sono distinte anche la trentina Rotari, ancora dal TrentoDoc, del Gruppo Mezzacorona, e la siciliana G. Milazzo, entrambe con 4 ori a testa, mentre fanno tripletta d’orata anche un’altra delle cantine simbolo della Franciacorta Ca’ del Bosco, e la conterranea Fratelli Berlucchi. Doppietta, invece, per cantine come Altemasi, Col Vetoraz, Cuvage, Fontanafredda, Kettmeir (del Gruppo Santa Margherita), Lantieri de Paratico, Maso Martis, Terre d’Aenòr e Terra del Lagorai. E se i territori al top sono TrentoDoc e Franciacorta, non mancano premi per le bollicine di Asti, Alta Langa, Lambrusco, Conegliano e Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Alto Adige, Etna Doc e non solo.

“Nel 2024, allo “Champagne & Sparkling Wine World Championships”, TrentoDoc ha vinto più medaglie d’oro e d’argento di qualsiasi altra regione italiana. Considerando l’eccellente qualità e la costanza dimostrata in tutte le tipologie presentate al concorso negli ultimi undici anni, sono stupefatto dal percorso di successo di TrentoDoc”, sottolinea il fondatore e presidente Tom Stevenson. Secondo il presidente dell’Istituto TrentoDoc Stefano Fambri, “l’edizione 2024 di “The Champagne & Sparkling Wine World Championships” ha confermato l’eccellenza raggiunta dalla produzione TrentoDoc. Grazie al lavoro svolto dalle 67 case spumantistiche associate all’Istituto, il marchio collettivo continua a conquistare autorevolezza nel panorama internazionale degli spumanti. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto e ci impegneremo sempre di più nella tutela della nostra identità e nel controllo costante della qualità. Ringrazio Tom Stevenson e tutto il suo staff”.

Una notizia, peraltro, che giunge a pochi giorni dall’edizione n. 3 di “TrentoDoc Festival”, evento diffuso che, dal 20 al 22 settembre, animerà Trento e i territori di produzione per scoprire, raccontare e degustare le bollicine di montagna.

Tra i 73 TrentoDoc premiati spicca la tipologia Riserva, per la quale il disciplinare impone una maturazione sui lieviti di non meno di 36 mesi; periodo, questo, che tutte le case spumantistiche prolungano spesso, anche oltre i 10 anni, spiega l’Istituto TrentoDoc, a tutto vantaggio della complessità del prodotto finale. “La capacità di evoluzione e di resistenza nel tempo del vino è garantita dall’acidità delle uve, che caratterizza anche la freschezza delle bollicine dei Senza Annata e dei Millesimati. Affinate sui lieviti rispettivamente per almeno 15 e 24 mesi, anche queste due tipologie di TrentoDoc sono ben rappresentate nel palmarès del Cswwc”.

Un successo, quello del territorio, come detto, trainato da Ferrari Trento, cantina tra le più importanti d’Italia. “Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato Matteo Lunelli, presidente e Ceo Ferrari Trento - che premia il lavoro, la passione e il talento di tutto il nostro team. È un traguardo che testimonia il nostro percorso di continua ricerca dell’eccellenza e la straordinaria vocazione del Trentino e della sua viticoltura di montagna, ormai consacrata a livello internazionale”. “Vincendo il titolo di “Producer of the Year” per la quarta volta consecutiva e per ben sette degli undici anni della competizione, Ferrari Trento diventa il produttore di bollicine di maggior successo del pianeta. A differenza di altri premi, questo è unicamente basato sul numero di medaglie vinte, il che rende ancora più notevole la costanza, anno dopo anno, con cui viene raggiunto un livello di qualità così elevato, sia nei formati standard sia nei formati magnum, ma soprattutto in tutta la gamma”, ha aggiunto ancora Tom Stevenson.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti sarò di scena il 24 ottobre alla Merchant Taylors Hall di Londra, quando saranno svelati anche gli altri premi speciali della “Champagne & Sparkling Wine World Championships” 2024. Dalla quale, peraltro, oltre al successo dell’Italia, spicca la crescita della spumantistica mondiale. “Siamo rimasti entusiasti della qualità dell’intera gamma di vini degustati quest’anno. È stata un’altra grande annata di risultati, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia entusiasmante l’industria dei vini spumanti. La missione della Cswwc non è solo quella di promuovere i vini di classe mondiale, ma anche quella di scoprire e premiare nuovi ed entusiasmanti vini provenienti da regioni affermate ed emergenti in tutto il mondo”, ha commentato Essi Avellan, giudice della competizione e Master of Wine.

“In 11 anni, questo concorso ha stabilito senza ombra di dubbio chi sono i migliori produttori di spumanti del mondo, grazie ai loro vini che si aggiudicano costantemente i massimi riconoscimenti, ma ogni anno porta al successo nuove regioni e nuovi produttori in regioni consolidate. L’aspetto sorprendente è che i vini da medaglia provengono sia dai produttori più grandi che da quelli più piccoli, da aziende private e cooperative di alto livello, da produttori di lunga data e da nuovi arrivati, e negli ultimi anni da un’improvvisa ondata di produttori biologici”, conclude Tom Stevenson.

Focus - Le medaglie d’oro dell’Italia alla “Champagne & Sparkling Wine World Championships” 2024

Altemasi

Altemasi 2020 Millesimato Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

Altemasi 2019 Millesimato Jeroboam TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (300cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

Arione

Arione NV Dolce Asti Docg, Piemonte, Italy (75cl, 7.5%) 100% Moscato (White, 85g RS)

Borgo la Gallinaccia

Borgo la Gallinaccia 2018 Seiunozero Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1.5g RS)

Ca’ del Bosco

Ca’del Bosco NV Cuvée Prestige Edizione 46 Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.8%) 80% Chardonnay, 19% Pinot Noir, 1% Pinot Blanc (White, 2.5g RS)

Ca’del Bosco 2019 Vintage Collection Satèn Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 85% Chardonnay, 15% Pinot Blanc (White, 1.5g RS)

Ca’del Bosco 2015 Annamaria Clementi Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 13%) 82% Chardonnay, 15% Pinot Noir, 3% Pinot Blanc (White, 1.5g RS)

Cantina Sociale di Avio

Sarnis NV Brut Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 4g RS

Castel Faglia

Castel Faglia 2019 Cuvée Monogram Satèn Millesimato Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Castello di Gussago la Santissima

Castello di Gussago la Santissima NV NobleBlanc Blanc de Blancs Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12%) 100% Chardonnay (White, 4.6g RS)

Cesarini Sforza 1673

Cesarini Sforza 1673 2016 Riserva Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 3.7g RS)

Cleto Chiarli

Cleto Chiarli 2023 Vigneto Cialdini Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11%) 100% Lambrusco Grasparossa di Castelvetro (Red, 12g RS)

Col Vetoraz

Col Vetoraz 2023 Extra Brut Cuvée 5 Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 5g RS)

Col Vetoraz 2023 Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 8g RS)

Cuvage

Cuvage 2020 Brut Metodo Classico Magnum Alta Langa Docg, Piemonte, Italy (150cl, 12.5%) 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (White, 9g RS)

Cuvage NV Acquesi Dolce Asti Docg, Piemonte, Italy (75cl, 7%) 100% Moscato (White, 90g RS)

Derbusco Cives

Derbusco Cives 2015 Grande Taille Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12%) 55% Chardonnay, 45% Pinot Noir (White, 2.7g RS)

Ferrari Trento

Ferrari 2015 Perlé Nero Riserva Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Pinot Noir (White, 2g RS)

Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 5g RS)

Ferrari 2017 Perlé TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 4.6g RS)

Ferrari 2015 Riserva Lunelli TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

Ferrari 2015 Perlé Bianco Riserva Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 4.7g RS)

Ferrari 2012 Giulio Ferrari Riserva TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2.6g RS)

Ferrari 2012 Perlé Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5.3g RS)

Ferrari 2009 Riserva Lunelli TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2.7g RS)

Ferrari 2016 Perlé Nero Riserva TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Pinot Noir (White, 2.6g RS)

Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

Ferrari NV Brut TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 7g RS)

Ferrari 2018 Perlé TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 5g RS)

Ferrari 2016 Perlé Bianco Riserva TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

Firriato

Firriato NV Gaudensius Blanc de Noir Etna Doc, Sicily, Italy (75cl, 12%) 100% Nerello Mascalese (White, 6g RS)

Fontanafredda

Fontanafredda 2020 Blanc de Blancs (Future Release) Alta Langa Docg, Piemonte, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 3.5g RS)

Fontanafredda 2016 Vigna Gatinera Riserva Blanc de Noirs Pas Dosè Brut Nature 72 Mesi

Alta Langa Docg, Piemonte, Italy (75cl, 12.5%) 100% Pinot Noir (White, 0.3g RS)

Fratelli Berlucchi

Fratelli Berlucchi NV Brut 25 Blanc de Blancs Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 5g RS)

Fratelli Berlucchi 2020 Freccianera Extra Brut Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 60% Chardonnay, 30% Pinot Blanc, 10% Pinot Noir (White, 5g RS)

Fratelli Berlucchi 2020 Freccianera Rosa Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (Rosé, 5.8g RS)

G. Milazzo

Milazzo NV Nature - D22 Magnum (Future Release) Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 3g RS)

Milazzo 2018 Federico II Magnum (Future Release) Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Milazzo NV Milazzo Classico Magnum Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 70% Chardonnay, 30% Inzolia (White, 6g RS)

Milazzo NV Riserva V38AG - V25 Sicily, Italy (75cl, 12.5%) 70% Chardonnay, 30% Inzolia (White, 6g RS)

Guido Berlucchi

Guido Berlucchi NV ‘61 Satèn Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 7g RS)

Guido Berlucchi NV ‘61 Extra Brut Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 3.5g RS)

Guido Berlucchi 2016 ‘61 Nature Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 0g RS)

Guido Berlucchi NV ‘61 Rosé Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

Guido Berlucchi NV ‘61 Satèn Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 7g RS)

Guido Berlucchi NV ‘61 Extra Brut Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 3.5g RS)

Guido Berlucchi 2017 ‘61 Nature Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 0g RS)

Guido Berlucchi NV ‘61 Rosé Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

Kettmeir

Kettmeir 2020 Athesis Magnum Alto Adige Doc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

49% Pinot Blanc, 42% Chardonnay, 9% Pinot Noir (White, 6g RS)

Kettmeir 2021 Athesis (Future Release) Alto Adige Doc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 49% Pinot Blanc, 42% Chardonnay, 9% Pinot Noir (White, 5.5g RS)

Lantieri de Paratico

Lantieri de Paratico 2020 Extra Brut Arcadia Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 4g RS)

Lantieri de Paratico NV Rosé Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%)

75% Pinot Noir, 25% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

Letrari

Letrari 2016 Brut Riserva Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 60% Chambourcin, 40% Pinot Noir (White, 5.5g RS)

Levide

Levide 2018 Cime di Altilia Extra Brut TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 3.2g RS)

Man Spumanti

Man Spumanti 2020 Brut Millesimato TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12%)

100% Chardonnay (White, 4.7g RS)

Maso Martis

Maso Martis 2017 Dosaggio Zero Riserva Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (White, 0g RS)

Maso Martis 2010 Madame Martis Brut Riserva Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.8%) 70% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 5% Meunier (White, 5.5g RS)

Romantica

Romantica 2020 Satèn Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6.5g RS)

Rotari

Rotari NV Cuvée 28 Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.6%) 100% Chardonnay (White, 6.3g RS)

Rotari 2016 AlpeRegis Extra Brut Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.7%) 100% Chardonnay (White, 4.7g RS)

Rotari 2018 AlpeRegis Rosé Magnum TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.4%)

75% Pinot Noir, 25% Chardonnay (Rosé, 7.3g RS)

Rotari 2018 AlpeRegis Rosé TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.4%)

75% Pinot Noir, 25% Chardonnay (Rosé, 7.5g RS)

Spagnolli

Spagnolli 2018 Disio TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 13%) 100% Pinot Noir (White, 4.5g RS)

Terre d’Aenòr

Terre d’Aenòr NV Brut Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 5.5g RS)

Terre d’Aenòr 2020 Extra Brut Millesimato Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 1.5g RS)

Terre del Lagorai

Terre del Lagorai NV Karl TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.6%) 100% Chardonnay (White, 3g RS)

Terre del Lagorai NV Franz Rosé TrentoDoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.4%) 100% Pinot Noir (Rosé, 7g RS)

Tosti 1820

Tosti 1820 2012 Riserva Giulio I Alta Langa Docg, Piemonte, Italy (75cl, 12.5%)

100% Pinot Noir (White, 3g RS)

Varaschin 1930

Varaschin 1930 NV Strada Chiesa Extra Dry Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 15g RS)

Villa Franciacorta

Villa Franciacorta 2020 Emozione Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%)

85% Chardonnay, 10% Pinot Noir, 5% Pinot Blanc (White, 3.4g RS)

Copyright © 2000/2024