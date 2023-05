Concours Mondial de Bruxelles n. 30: Italia sugli scudi, Toscana al top per vini medagliati

Nove “Gran medaglie d’oro”, 365 premi nel complesso, su 1.400 vini presentati, con la Toscana che, per numero di vini presentati (228) e premiati (80 medaglie), è al top. È il verdetto della sessione dedicata ai vini rossi e bianchi del mondo, andata in scena, dal 12 al 14 maggio, a Parenzo, in Croazia, dello storico Concours Mondial de Bruxelles, edizione n. 30, che ha visto in gara 7.500 vini provenienti da 50 paesi del mondo intero, con vini premiati dai cinque continenti tra cui emergono, oltre ai Paesi produttori storici, anch Paesi più sorprendenti come l’India, il Kazakistan e l’Albania. Il riconoscimento più alto, quello di “Gran Medaglia d’Oro”, nel complesso, è andato ad appena l’1% dei vini in gara, con 9 etichette tricolore premiate. Che sono il Salice Salentino Doc Moros 2019 di Claudio Quarta Vignaioli, che è anche la “Revelation Red Wine from Italy”, l’Igt Lazio Satrico 2022 di Casale del Giglio, “Revelation White Wine From Italy”, e ancora il Nizza Riserva 2018 de Il Botolo, il Vino Nobile di Montepulciano Damo 2015 di Montemercurio, l’Amarone della Valpolicella Classico Cuslanus Riserva 2018 di Cantina Vini Armani, il Garda Doc Carpino Merlot 2018 di Ricchi, e ancora il Salice Salentino Doc Donna Lisa Negroamaro Riserva 2019 di Leone de Castris, l’Igt Lazio I Quattro Mori 2016 di Castel de Paolis, e l’Irpinia Doc Anniversary Aglianico 2019 di Nativ.

A livello complessivo, spiegano dal Concorus, Bordeaux è la regione più rappresentata e più premiata, con 256 vini medagliati. La Penisola iberica, ancora, ha ottenuto ottimi punteggi quest’anno: il Portogallo vanta una media nazionale del 37,5% dei vini iscritti e premiati. In Spagna è la regione di Aragona a distinguersi per il più alto numero di vini premiati del Paese, con una media del 42% dei vini medagliati. La prossima sessione di vini rossi e bianchi del Concours Mondial de Bruxelles sarà di scena a Guanajuato, in Messico, dal 7 al 9 giugno 2024, e sarà la prima volta nel continente americano.Le medaglie italiane saranno presentate e degustate il 20 giugno, a Roma, nella cerimonia di premiazione a Palazzo Valentini, con il patrocinio di Città Metropolitana Comune di Roma. Nell’occasione, i produttori presenteranno, a tutti gli operatori del settore, i loro vini premiati nel 2023 nelle diverse sessioni rosé (dove n. 1 al mondo è stato premiato l’“Y By 11minutes” di Pasqua), rossi e bianchi, effervescenti e sauvignon.

Copyright © 2000/2023