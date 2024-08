Dal picnic sui tappeti persiani al concerto in tema Belle Époque, torna “Calici di Stelle”

Si può scegliere di fare un picnic lungo un suggestivo viale di cipressi, adagiati su tappeti persiani e illuminati dalle lanterne; oppure ascoltare un concerto-narrazione in tema Belle Époque, in una cena esclusiva; o, ancora, trasformarsi in novelli Indiana Jones per una caccia al tesoro virtuale in un’area di antiche tombe etrusche, godersi un concerto jazz o un movimentato dj set nella calda notte estiva, con un bicchiere di vino in mano: il calendario di appuntamenti di “Calici di Stelle”, il grande evento dell’estate by Movimento Turismo Vino e Città del Vino (da oggi al 25 agosto), in programma nelle cantine e nei centri storici dei territori del vino del Belpaese, è veramente fitto. Una serie di eventi unici con degustazioni di grandi vini, contornati da cacce al tesoro, racconti di tradizioni gastronomiche, street food, spettacoli di artisti di strada, osservazioni astronomiche, visite guidate in luoghi di rilevanza artistica, talk culturali e musica dal vivo, in un’edizione che, da Nord a Sud, celebra la connessione tra mito, scienza e cultura. Gli occhi saranno puntati al cielo per gli attesissimi eventi astronomici in programma, a partire dall’osservazione della stella “Vindemiatrix”, simbolo del magico incontro tra vino e astronomia, che illuminerà le serate di agosto subito dopo il tramonto. Ed ancora la notte di San Lorenzo, la Superluna del 19 agosto e tanti altri appuntamenti.

In Abruzzo l’evento clou di “Calici di Stelle” è il 2 agosto al Castello Aragonese di Ortona, con i vini di oltre 30 cantine in degustazione, buona musica e buon cibo per godersi non solo il cielo stellato, ma anche il panorama mozzafiato della Costa dei Trabocchi vista dalla suggestiva fortezza a picco sul mare. Naturalmente non mancherà un ricchissimo calendario nelle aziende della regione.

In Toscana, nella cantina Villa Le Prata, a Montalcino, si rinnova l’appuntamento con l’evento gourmet “San Lorenzo Winelights”: il 10 agosto, lungo un suggestivo viale di cipressi circondato dai vigneti e illuminato dalle lanterne, va in cena un elegante picnic sui tappeti persiani accompagnato da musica dal vivo e Brunello, in attesa delle stelle cadenti nella notte di San Lorenzo. Alla Fattoria del Colle a Trequanda, i wine lovers parteciperanno il 5 agosto ad un gioco con l’aiuto del musicista Andrea Pinsuti, capace di creare ambienti sonori di grande suggestione e accompagnare i più romantici nel ballo e nella ricerca delle stella cadenti, insieme ai vini delle cantine Donatella Cinelli Colombini e dei piatti della chef Doriana Marchi. Montepulciano, patria del Rosso di Montepulciano Doc e del Vino Nobile di Montepulciano Docg, punta sulla sostenibilità e sulle risorse del territorio, con musicisti della Fondazione Cantiere d’Arte ed eccellenze gastronomiche di piccoli produttori locali: non mancano degustazioni itineranti, tasting guidati dai sommelier e cene con le contrade nella splendida cornice di Piazza Grande. A Carpineto il 2 agosto va in scena una speciale caccia al tesoro “virtuale” degli Etruschi: guidati da un esperto di archeologia e geologia si parte alla ricerca delle due tombe etrusche individuate nella proprietà dell’azienda, con il racconto delle tradizioni dell’antico popolo su vino e agricoltura. Infine, un’apericena accompagnata dalle etichette della cantina. A Nozzole, che fa parte delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari, ci sarà il macellaio-vip Dario Cecchini come ospite d’onore della serata del 10 agosto, che mette in scena musica con dj set in vinile, grigliata d’autore e osservazione delle stelle con l’Associazione Astrofili Fiorentini. Nel suggestivo borgo di Castiglione d’Orcia, nel cuore dell’Orcia Doc, il 9 e 10 agosto il programma si snoda tra visite guidate, banchi d’assaggio di vini e specialità locali e osservazioni della volta stellata a cura dell’Unione Astrofili Senesi, con telescopi professionali.

In Umbria, a Todi, il 10 agosto, va in scena “I Firmamenti del vino, dell’arte contemporanea e delle stelle” , con passeggiate a piedi ed e-bike, visite alle cantine, percorsi guidati alla scoperta dei luoghi dell’arte contemporanea di Todi (candidata a “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026”), banco di assaggio dei vini della Doc Todi e una cena firmata dallo chef stellato chef Giulio Gigli, ispirata alle opere di arte contemporanea disseminate nella città.

In Lombardia il 6 agosto “Calici di Stelle” torna sul Naviglio Grande al Ristorante Bellariva, con swing, dj set e oltre 30 etichette in degustazione. Non mancherà il tradizionale appuntamento in Oltrepò, alla Certosa Cantù di Casteggio: l’8 agosto banco d’assaggio con oltre 30 etichette, conferenza su “Mitologia del Vino” a cura del professor Stefano Maggi e della dottoressa Valentina Dezza; concerto “Jazz & Wine” con Ajmar Quartet e apertura straordinaria del Museo Archeologico. Si chiude il 10 agosto con aperitivo e musica dal vivo nell’incantevole terrazza della Cantina La Casaia di Santa Giuletta: dal tramonto a notte inoltrata con brindisi emozionali. La Tenuta dell’Annunziata organizza il 10 agosto un evento speciale: si comincia con un aperitivo gourmet, per proseguire con cena in doppia versione, alla carta o creativa, con l’accompagnamento di una cantante e di una arpista. A seguire dj set e caccia alle stelle cadenti.

In Sicilia, doppio appuntamento da Firriato: sabato 3 agosto al Cavanera Etnea Resort & Wine Experience, alle pendici dell’Etna, per una soirée sotto il segno della condivisione. In scena gli Sphera Dance Company, l’arte circense degli Joculares e un dj set. Secondo appuntamento sabato 10 agosto nella tenuta seicentesca di Baglio Sorìa Resort & Wine Experience della famiglia Di Gaetano: tra mura in pietra bianca, atmosfere antiche e comfort moderni, si può brindare a ritmo di musica, tra pezzi vintage, melodie contemporanee e dj set fino a tarda notte. Poi performance degli Joculares, show acrobatici e fuochi d’artificio. Duca di Salaparuta, nella sua cantina a Casteldaccia, propone il 10 agosto una visita guidata, una mostra multimediale per raccontare il progetto eno-culturale che valorizza le radici dell’azienda, banchi d’assaggio ed eccellenze gourmet accuratamente selezionate da Slow Food e le performance musicali di GiuliaJazzBand Quintetto e Dj Naua. Nelle Cantine Florio l’appuntamento con “Calici di Stelle” vede protagonisti grandi Marsala e Belle Époque: il 10 agosto si aprirà con la visita guidata alle storiche bottaie, seguita da un aperitivo e da una cena esclusiva firmata dallo chef Emanuele Russo del Ristorante Le Lumie - in abbinamento ai Marsala Florio - nella splendida Terrazza Florio, uno degli angoli più affascinanti della città. Durante la cena il concerto-narrazione “La stella d’Italia: Franca Florio e i fasti della Belle Époque”.

La cantina Fazio, ad Erice, ha affidato al designer e stilista Alessandro Enriquez la direzione artistica del suo evento: il 6 agosto visita guidata tra vigneti, cantina e barricaia, seguita da una masterclass a cielo aperto condotta dal sommelier Andrea Amadei. In abbinamento, dinner party all’insegna della tradizione gastronomica siciliana, e poi musica con live band e dj set. Da Principe di Corleone il 10 agosto aperitivo di benvenuto e visita guidata dei vigneti e della cantina. Poi, accompagnati dalla musica live, gli ospiti potranno sbizzarrirsi tra vari banchi di assaggio, con le etichette più rappresentative del territorio e le specialità gastronomiche locali. Focus sulla wine mixology, con cocktail preparati con i vini della cantina.

In Friuli Venezia Giulia appuntamento, il 17 agosto, a San Daniele del Friuli, con i vini delle cantine del Movimento Turismo del Vino abbinate al rinomato prosciutto crudo di San Daniele. Gli ospiti avranno la possibilità di incontrare i produttori, ascoltare le loro storie e comprendere meglio le tradizioni che rendono unici questi prodotti.

In Sardegna, alla cantina Contini 1898 a Cabras, il 13 agosto è solo uno dei tanti appuntamenti dell’estate, tra dj set, serate jazz, mostre fotografiche, street food e vini, anche proposti in versione cocktail.

“Un viaggio dalle stelle ai calici quello di “Calici di Stelle” 2024 - afferma la presidente del Movimento Turismo del Vino, Violante Gardini Cinelli Colombini - che le cantine socie del Movimento Turismo del Vino di tutta Italia sono pronte ad offrire agli enoturisti, con momenti di grandi degustazioni dal tramonto alla notte, in un “Summer Wine Party”. Un mese di esperienze imperdibili che i produttori condivideranno raccontando i loro vini e le tradizioni del proprio territorio, seguendo la filosofia del consumo moderato”. “Tanti appuntamenti in tutta Italia da vivere nelle serate di Calici di Stelle - sottolinea Angelo Radica, presidente Città del Vino - i nostri comuni sono pronti ad accogliere i tanti turisti e winelover, animando i centri storici, nel migliore dei modi, incentivando la cultura del vino di qualità e del bere consapevole”.

