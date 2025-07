Quando il vino sostiene il patrimonio culturale: il progetto di Pinot Grigio Delle Venezie e Fai

Un progetto che celebra il patrimonio culturale e paesaggistico italiano attraverso un connubio tra storia, arte ed eccellenza enologica: prosegue la liason tra il Consorzio Doc Delle Venezie e il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano, a sostegno dell’heritage del Belpaese, con un nuovo calendario estivo ricco di appuntamenti.

La collaborazione prevede una serie di eventi organizzati dalla Fondazione che puntano a coinvolgere il pubblico in momenti di socialità, scoperta culturale e convivialità: i prossimi appuntamenti (5 e 12 luglio) si svolgeranno al Castello di Avio (Trento), uno dei più antichi monumenti fortificati del Trentino, con un aperitivo in musica, e alle Saline Conti Vecchi di Assemini (Cagliari) con un aperitivo al tramonto (3 agosto).

“La collaborazione con il Fai rappresenta per noi una straordinaria occasione per raccontare ad un pubblico appassionato e attento ai valori del patrimonio storico ed artistico i valori del Pinot Grigio Doc Delle Venezie come identità territoriale, leggerezza e versatilità - afferma Stefano Sequino, direttore Consorzio Doc Delle Venezie - intendiamo celebrare questo incontro tra la bellezza, la ricchezza e la memoria dei luoghi Fai e il Pinot Grigio Doc Delle Venezie come prodotto della cultura immateriale e della conoscenza dei nostri produttori, una contaminazione positiva che consente di valorizzare i territori, attrarre nuovi pubblici e rafforzare il legame tra le eccellenze che caratterizzano lo stile italiano. Attraverso queste giornate racconteremo tutto questo con un linguaggio contemporaneo, offrendo esperienze in grado di unire cultura, convivialità e condivisione”.

Copyright © 2000/2025