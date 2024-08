Dalla Francia arriva la bottiglia di Champagne più leggera al mondo: appena 800 grammi

Mentre la Francia è al centro del mondo con le Olimpiadi di Parigi, un record “transalpino” è già arrivato e riguarda il mondo del vino, con la realizzazione della bottiglia di Champagne più leggera della storia. Nell’ottica di un percorso che guarda alla sostenibilità e alla decarbonizzazione, Verallia France, dopo quattro anni di sviluppo e test effettuati, in collaborazione con Maison Telmont, per la riduzione del peso delle bottiglie di vino, ha annunciato la nascita Champenoise Ecova 2, dal peso di soli 800 grammi con una riduzione del 4% delle emissioni di Co2. Ma si parla giù del lancio per la mezza bottiglia leggera (da 500 a 460 grammi con una riduzione dell’8% delle emissioni di Co2) e sono in corso gli studi per la versione magnum. Verallia può contare su oltre 15 anni di esperienza nell’alleggerimento delle bottiglie; nel 1994, infatti, il peso passò da 900 grammi ad 835 grammi, misura che fu adottata come modello dal Civc (Comitato Interprofessionale dei Vini di Champagne) nel 2010.

Adesso la nuova trasformazione con il peso sceso a 800 grammi. Soddisfatto Pierre-Henri Desportes, presidente Verallia France che parla del raggiungimento di “un nuovo livello nel mondo dello Champagne. Con 35 grammi in meno, il Champenoise Ecova 2 consente una riduzione del 4% dell’impronta di carbonio durante la produzione, rispetto al modello precedente, e questo senza compromettere la qualità o l’esperienza del consumatore. Questa iniziativa illustra perfettamente il nostro know-how e l’ambizione di Verallia di reinventare il vetro e sostenere la decarbonizzazione dell’intero settore del vino e dello Champagne”.

Le nuove bottiglie di Champagne leggero verranno prodotte a Oiry (Marna), il centro di eccellenza per le bottiglie di Champagne in Francia, il sito produttivo di Verallia che conta 170 dipendenti ed è situato nel cuore dei vigneti dello Champagne dal 1974 con un forno che produce 200 milioni di bottiglie all’anno. Verallia è il leader europeo e il terzo produttore mondiale di imballaggi in vetro per bevande e prodotti alimentari, producendo oltre 16 miliardi di bottiglie e vasetti in vetro e generando 3,9 miliardi di euro di fatturato nel 2023.

