Dall’alternanza alcolici-analcolici alle esperienze di “una sola notte”: i trend 2025 by Diageo

“Strisce zebrate”: è questo uno dei principali trend che influenzano la socializzazione e, di conseguenza, i consumi, una tendenza ad alternare, durante una singola occasione sociale, sia bevande alcoliche che analcoliche. Ciò rifletterebbe un aumento più ampio della cura di sé, del benessere e delle interazioni sociali, che rispecchia anche la crescita del 79% su base annua delle discussioni online su “occasioni rallentate” e un aumento del 37% delle conversazioni sulla “celebrazione dell’amore per se stessi”. Ma c’è anche il trend che spingerebbe i consumatori a spendere più tempo e denaro per singoli prodotti o esperienze uniche, in pratica occasioni di “una sola notte”, delle quali si parla anche nelle conversazioni online su come sfruttare al meglio prodotti ed eventi unici che sono aumentate dell’83% su base annua (si tratta di 5,6 milioni di conversazioni). Parola di “Distilled” 2025, uno strumento fondato sull’Intelligenza Artificiale, capace di analizzare 160 milioni di conversazioni online in tutto il mondo - tra social network, forum e media digitali - e perciò in grado di fornire approfondimenti dettagliati su ciò che sta guidando le discussioni a livello globale e sulle tendenze attuali che modellano il processo decisionale dei consumatori, alla base del Report annuale che guarda ai trend e alle abitudini globali di consumo nel 2025 di Diageo, tra i big player del mercato del wine & spirits mondiale (produttore, tra gli altri, di Johnnie Walker, Don Julio Tequila e Guinness).

L’edizione di quest’anno altro non è che un’integrazione e un miglioramento rispetto alla prima versione dell’anno scorso, quando - con i medesimi metodi - furono scoperte e classificati cinque trend: il neo-edonismo, il benessere consapevole, le realtà in espansione, l’appartenenza collettiva e i brand in miglioramento. Diageo stavolta ha esplorato l’evoluzione di queste cinque macro tendenze negli ultimi 12 mesi e le ha utilizzati per offrire nuove previsioni in grado di influenzare i comportamenti di consumo nel 2025. “Distilled” 2025 approfondisce le più grandi tendenze che hanno plasmato la socializzazione di quest’anno, dall’ascesa del fenomeno delle “strisce zebrate” alle persone di tutto il mondo che vogliono spendere i loro soldi per un’esperienza incredibile - spiega Cristina Diezhandino, chief marketing officer Diageo - la socializzazione delle persone risale a migliaia di anni fa e, monitorando come si evolve, aiuta noi e i nostri marchi a rimanere profondamente connessi con i nostri consumatori”.

Tra le tendenze evidenziate si assiste anche ad un aumento del 42% dei consumatori che parlano di spazi sociali alternativi come sale da gioco in realtà virtuale, luoghi ibridi fisico-digitali o pop-up bar, che offrono alle persone nuovi modi per connettersi e socializzare. Inoltre emerge come l’Intelligenza artificiale sarebbe sempre più integrata nella vita quotidiana per l’83% delle persone a livello globale, con la crescita maggiore in Europa (96%) e Nord America (91%). Così il rapporto spiega come, con l’evoluzione dell’Ai, questa diventerà probabilmente un aiuto sempre più affidabile per prendere scelte quotidiane e viene rimarcato come questo, in realtà, sia già visibile attraverso assistenti digitali o app, che offrono approfondimenti in tempo reale su la qualunque, dalle operazioni bancarie allo stato di salute del soggetto, trasformando di conseguenza le relazioni tra brand e consumatori. Il rapporto, infine, mostra anche un aumento del 121% a livello globale delle discussioni tra fandom appassionati: ne sono state registrate oltre 32 milioni e in mercati come l’America Latina e il Nord America questo tipo di conversazioni sono aumentate rispettivamente del 135% e del 126%.

“Distilled” 2025 è un componente chiave del Consumer Choice Framework di Diageo, una metodologia che aiuta ad approfondire la comprensione delle motivazioni dei consumatori da parte dell’azienda e, in ultima analisi, a plasmare il futuro della socializzazione monitorando le tendenze a lungo termine. Il report è alimentato dal sistema di previsione di Diageo, uno strumento proprietario di ascolto basato sull’Intelligenza artificiale e sviluppato in collaborazione con i partner di dati e approfondimenti Share Creative e Kantar, e combina un’analisi quantitativa e approfondita delle conversazioni provenienti da una serie di fonti online, con previsioni di esperti per fornire una comprensione sfumata dei segnali culturali emergenti e delle espressioni dei consumatori.

